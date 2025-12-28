كيفية إنشاء مسار تسويقي للأحداث مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحقيق عائد استثمار أعلى

يحقق التسويق للأحداث عائدًا رائعًا على الاستثمار. يعزو 52% من المسوقين جزءًا كبيرًا من صفقاتهم إلى الأحداث، ويقول 72% منهم إن الصفقات تُبرم بشكل أسرع بعد حضور العملاء المحتملين للأحداث.

لكن استراتيجية التسويق للأحداث النموذجية لا تزال تعتمد على قوائم المراجعة اليدوية والأدوات غير المتصلة. بحلول الوقت الذي تلاحق فيه استطلاعات ما بعد الحدث ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، يكون اللحظة قد فاتت.

يوضح لك هذا الدليل كيفية إنشاء مسار فعاليات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وإذا كنت ترغب في تحقيق عائد استثمار مرتفع، نوصيك باستخدام ClickUp كمركز لتسويق وتخطيط الفعاليات.

سنرشدك خلال جميع مراحل مسار التسويق للأحداث، ونوضح لك الأماكن التي توجد بها الثغرات الشائعة، ونقدم لك خطة لتغلقها.

ما هو مسار التسويق للأحداث؟

مسار التسويق للأحداث هو المسار الذي يسلكه العملاء المحتملون للتفاعل مع الأحداث الخاصة بك. يبدأ هذا المسار عندما يسمعون عن الحدث الخاص بك لأول مرة. وينتهي عندما يتخذون إجراءً ما، مثل التسجيل أو الحضور أو أن يصبحوا عملاء محتملين. فكر في الأمر على أنه رحلة المشتري.

يقوم المسار بأربعة أمور أساسية:

يركز رسائلك حتى لا يكون الوعي عشوائيًا

رتب اتصالاتك بحيث يتحول الاهتمام إلى تسجيلات

ينسق الخطوات بحيث تصبح التسجيلات حضورًا فعليًا

يلتقط البيانات التي تحتاجها لإثبات العائد على الاستثمار

عندما تعمل كل مرحلة بشكل جيد، تخلق الأحداث مسارًا وعلاقات. وعندما تتعطل، تبدو نفقاتك مهدرة.

مراحل مسار التسويق التقليدي للأحداث

يتكون مسار التسويق القياسي للأحداث من أربع مراحل أساسية:

الوعي (كن على الرادار)

الاهتمام (زيادة الزيارات والتسجيلات)

القرار (تحويل المسجلين، تأكيد الحضور)، و

الإجراء (الحضور والمشاركة والتحويل بعد الحدث)

🤝 تذكير ودي: تحتاج كل مرحلة إلى محتوى وأنظمة ومقاييس مختلفة. يعتمد الوعي على الوصول الواسع وأداء الإعلانات/الحملات. يعتمد الاهتمام على الصفحات المقصودة وتغذية البريد الإلكتروني. يتطلب القرار تسجيلًا وتذكيرات بسيطة وسريعة. وأخيرًا، تتطلب الإجراءات تجربة رائعة في الموقع ومتابعة في الوقت المناسب.

حيث تفشل المسارات اليدوية

لا تزال معظم الفرق تدير هذه المراحل باستخدام أدوات منفصلة وعمليات تسليم يدوية. جداول بيانات لقوائم الدعوات. منصة منفصلة لبيع التذاكر. أدوات بريد إلكتروني لا تتزامن مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. واستطلاعات ما بعد الحدث التي تصل متأخرة بأسابيع.

وهذا يخلق أربعة مشاكل:

البيانات المفقودة : لا يوجد مصدر واحد موثوق

المهام الفائتة : التذكيرات اليدوية تضيع في الزحام

سوء الإسناد : لا يمكنك ربط الأحداث بالإيرادات

متابعة بطيئة: تتلاشى الفرص قبل أن تراها المبيعات

هل تريد تحويل الأحداث إلى محركات للإيرادات؟ دعنا نوضح لك كيفية سد هذه الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مسار التسويق للفعاليات المدعوم بالذكاء الاصطناعي مقابل مسار التسويق التقليدي للفعاليات

قد لا يكون مسار التسويق التقليدي كافياً لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار في الفعاليات. إليك الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي:

ما تفعله مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي المسار التقليدي إدارة البيانات يقوم الذكاء الاصطناعي بجمع بيانات سلوك الحضور وبيانات إدارة علاقات العملاء تلقائيًا. توجد البيانات في أدوات منفصلة تتطلب الدمج اليدوي + التنظيف استهداف الجماهير تتنبأ نماذج الذكاء الاصطناعي بمن سيتحول إلى عميل ومتى يمكن الوصول إليه تستخدم الفرق القواعد الأساسية، والإشارات المفقودة إنشاء المحتوى يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بصياغة رسائل بريد إلكتروني ورسائل مخصصة لكل قطاع. رسائل بريد إلكتروني عامة للجميع تشغيل الحملات يتولى الذكاء الاصطناعي مهام التواصل والتذكير والمتابعة العمل اليدوي الشاق تجربة في الموقع اقتراحات في الوقت الفعلي استنادًا إلى البيانات الحية الجداول المطبوعة والرسائل المخصصة قياس النتائج + الإسناد تربط النماذج الأحداث بالإيرادات بسرعة تتبع غير منتظم لا يمكنه إثبات العائد على الاستثمار السرعة والتكلفة تنفيذ أسرع بعدد أقل من الأشخاص عمليات بطيئة وتستغرق جهدًا كبيرًا

فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في مسارات التسويق للأحداث

يعمل الذكاء الاصطناعي على حل المشكلات التي تجعل الفعاليات باهظة التكلفة ويصعب توسيع نطاقها. إليك ما يعمل على إصلاحه:

استهداف أفضل وتحويل أعلى في المراحل المبكرة

يحدد الذكاء الاصطناعي الأشخاص الأكثر احتمالاً للتسجيل والتحويل، بناءً على أنماط المشاركة. وهذا يعني تقليل الإعلانات المهدرة وتحقيق نتائج أفضل من نفس الميزانية.

أتمتة الأعمال المتكررة تتيح للفريق التركيز على الاستراتيجية

يمكن أتمتة مهام مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتشغيل تسلسلات التذكير وتوجيه الملاحظات في الموقع وتحديث سجلات CRM باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء سير العمل. وهذا يقلل من الأخطاء اليدوية ويسرع التنفيذ. وبدلاً من ذلك، يركز فريقك على الاستراتيجية.

قياس عائد الاستثمار بشكل أسرع وأكثر موثوقية

🧠 حقيقة ممتعة: في 2024-2025، أفاد 95% من فرق الفعاليات بأن تحسين التركيز على العائد على الاستثمار والقياس هو أولوية قصوى.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يربط بين التسجيلات والحضور والمشاركة والسلوكيات بعد الحدث في نموذج إسناد واحد. وبالتالي، يمكنك ربط الأحداث بخط الأنابيب والإيرادات بسرعة.

تزيد التجارب المخصصة في الموقع من المشاركة

تحسن التوصيات في الوقت الفعلي من مستوى الرضا. ما هي الجلسات التي يجب على الشخص حضورها؟ من يجب أن يلتقي؟ يقترح الذكاء الاصطناعي أفضل الخيارات، مما يحول الحاضرين العاديين إلى عملاء محتملين قابلين للتحول.

توسع دون زيادة عدد الموظفين

عندما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الصعبة —التجزئة، ومسودات المحتوى، والاتصالات الأساسية، والإسناد—يمكنك تنظيم المزيد من الأحداث دون الحاجة إلى توظيف المزيد من الأشخاص.

مراحل مسار التسويق للأحداث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

دعنا نستعرض كيفية عمل كل مرحلة من مراحل مسار الأحداث باستخدام الذكاء الاصطناعي. سترى أمثلة محددة لتسويق الأحداث يمكنك تطبيقها على تخطيط الأحداث الخاصة بك الآن.

المرحلة 1: الوعي

في الجزء العلوي من المسار، يكون هدفك هو الوصول إلى جمهور واسع وجذب الانتباه. ولكن لا يمكنك فقط نشر الرسائل في كل مكان وتأمل أن يعلق شيء ما في الأذهان. يساعدك الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى مُحسّن لمرحلة التوعية.

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ClickUp Brain لصياغة منشورات المدونة أو مقتطفات وسائل التواصل الاجتماعي أو نصوص الإعلانات المحسّنة لـ SEO للكلمات الرئيسية التي يبحث عنها جمهورك. ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر اكتمالاً في العالم، وهو يستند إلى معرفة شركتك، لذا فإن جميع اقتراحاته مصممة خصيصًا لمهامك.

استخدم أدوات GenAI مثل ClickUp Brain لكتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفعالياتك.

وفي الوقت نفسه، تحلل أدوات استهداف الإعلانات بالذكاء الاصطناعي الإشارات السلوكية (الوقت من اليوم، الجهاز، استهلاك المحتوى السابق) لتقديم الرسالة المناسبة للأشخاص المناسبين.

📌 على سبيل المثال، قد يتنبأ الذكاء الاصطناعي بقطاعات الجمهور التي تهتم بمؤتمرك حول انتشار الذكاء الاصطناعي. ثم يقوم بإنشاء أشكال مختلفة من الإبداعات ويضعها عبر قنوات التوزيع. يمكنك ربط كل ذلك بأداة مثل ClickUp لفرق التسويق.

المرحلة 2: الاهتمام

بمجرد أن يعرف الناس عن فعاليتك، شجعهم على المشاركة.

تتضمن بعض الخيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ما يلي:

روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الصفحة الرئيسية لحدثك . تطرح هذه الروبوتات أسئلة تأهيلية مثل "ما هو المسار الذي يثير اهتمامك أكثر؟" وتقترح جلسات وتجمع البيانات. تتدفق هذه البيانات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

صفحات الهبوط المدعومة بالذكاء الاصطناعي . تتغير هذه الصفحات بناءً على سلوك الزائر. إذا حضر شخص ما ندوتك عبر الإنترنت حول وكلاء الذكاء الاصطناعي العام الماضي، فسيرى محتوى مخصصًا له.

أدوات تحليل المشاعر المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تراقب وسائل التواصل الاجتماعي وسلوك التسجيل. يمكنك اكتشاف انخفاض التفاعل أو الاهتمام الشديد في وقت مبكر

💡 نصيحة احترافية: حوّل كل محادثة مع روبوت الدردشة إلى مهمة في ClickUp. قم بتوصيل روبوت الدردشة أو نموذج ClickUp الخاص بك بحيث يقوم كل عميل محتمل جديد بإنشاء مهمة في قائمة الأحداث الخاصة بك تلقائيًا.

استخدم الحقول المخصصة لالتقاط تفاصيل مثل الاهتمام بالجلسة أو الدور أو درجة النية.

أضف علامات بناءً على ما يقترحه روبوت الدردشة

ثم قم بإعداد عمليات أتمتة بسيطة لتعيين العملاء المحتملين ذوي النوايا الجادة إلى قسم المبيعات، أو إخطار مالك الحدث، أو تشغيل مهام المتابعة. وهذا يحافظ على تقدم العملاء المحتملين.

المرحلة 3: الدراسة

هذه هي المرحلة التي يقرر فيها العملاء المحتملون ما إذا كانوا سيلتزمون أم لا.

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مميزًا في هذا المجال.

تقوم نماذج التقييم التنبؤي للعملاء المحتملين بدراسة السلوك في الوقت الفعلي (الصفحات التي تمت زيارتها، اهتمام الجلسة، إجابات روبوت الدردشة) وتعيين احتمالية التسجيل أو الحضور.

يمكن لمحرك أتمتة البريد الإلكتروني الخاص بك استخدام الذكاء الاصطناعي لإرسال تسلسلات ترويجية فائقة الاستهداف: إذا نقر شخص ما على الجلسة حول "اتجاهات الصناعة"، أرسل مقطع فيديو قصير مدته 60 ثانية للمتحدث الرئيسي بالإضافة إلى مقتطف عن "أسباب رغبتك في الحضور".

لا يتدخل فريقك إلا عندما تكون العملاء المحتملون متحمسين. لا تضيع جهودك سدى.

المرحلة 4: القرار/التحويل

أقل قدر من الاحتكاك وأقصى قدر من الملاءمة. هذا هو الشعار في نقطة التحويل، سواء كان التسجيل أو الدفع.

الذكاء الاصطناعي يدعم محركات التوصيات التي تجعل ذلك ممكنًا. إذا أراد شخص ما "محتوى عن نجاح العملاء"، فإن النظام يقدم له الجلسة المناسبة. بل إنه يضيف خصمًا محددًا زمنيًا — "سجل في غضون 48 ساعة للحصول على وصول VIP".

لماذا؟ لأن الذكاء الاصطناعي يلاحظ السلوك القريب من التحويل ويضيف حوافز سياقية تلقائيًا. وبالتالي، تنخفض نسبة التخلي عن عملية الدفع.

المرحلة 5: ما بعد الحدث/الاحتفاظ

لا تنتهي المسار مع انتهاء الحدث. إن الاحتفاظ بالمشاركين والمتابعة وبناء المجتمع هي العوامل التي تحدد ما إذا كان الحدث الخاص بك سيولد فرصًا وعلاقات طويلة الأمد أم سيصبح تكلفة لمرة واحدة.

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل ردود الاستبيانات. ويكتشف المشاعر ويحدد الحاضرين المعرضين للخطر. ويتم توجيه الشكاوى المتكررة حول "الجلسات العامة" تلقائيًا. ويحصل الحاضرون ذوو القيمة العالية على تواصل شخصي. أما الحاضرون غير الراضين فيحصلون على اعتذار وعرض.

كما يحدد الذكاء الاصطناعي الحاضرين الذين لديهم اهتمامات مشتركة. ثم يقوم بإنشاء دعوات للتواصل أو مطالبات للمناقشة لتعزيز التسجيل من حدث لآخر.

بجمع كل هذه المراحل معًا، يصبح مسار الحدث الخاص بك نظامًا مترابطًا. تبتعد عن قوائم المراجعة اليدوية وتنتقل إلى التأثير الاستراتيجي.

📮 ClickUp Insight: 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الأتمتة بانتظام ويبحثون بنشاط عن فرص جديدة للأتمتة. وهذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية غير المستغلة لزيادة الإنتاجية — حيث لا تزال معظم الفرق تعتمد على الأعمال اليدوية التي يمكن تبسيطها أو إلغاؤها. تسهل وكالات الذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء سير عمل آلي، حتى لو لم تكن قد استخدمت الأتمتة من قبل. بفضل القوالب الجاهزة للاستخدام والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، أصبحت أتمتة المهام متاحة لجميع أفراد الفريق! 💫 نتائج حقيقية: قلصت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والمخططات الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

يحول الذكاء الاصطناعي ترويج الأحداث وإدارتها من سلسلة من عمليات التسليم اليدوية إلى نظام منسق.

تستخدم العديد من فرق التسويق بالفعل أدوات الأحداث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Cvent أو Bizzabo للتسجيلات، وHubSpot أو Marketo للبريد الإلكتروني، وبرامج الدردشة الآلية للإجابة على الأسئلة وتقييم العملاء المحتملين. بينما يستخدم آخرون أدوات التحليل لتتبع التفاعل والعائد على الاستثمار.

المشكلة هي أن هذه الأدوات لا تتواصل مع بعضها البعض بشكل جيد. يتم تقسيم العمل عبر المنصات، وتضيع الفرق الوقت في نقل البيانات، مما يؤدي إلى تكاليف باهظة بسبب توسع نطاق العمل.

إعداد مسارات تسويق الأحداث المدعومة بالذكاء الاصطناعي: منصة إدارة الأحداث من ClickUp

وهنا يأتي دور ClickUp. يتكون نظام إدارة الأحداث في ClickUp من مساحة العمل + وكلاء الذكاء الاصطناعي + الأتمتة + النماذج + لوحات المعلومات. قم بدمجها معًا وستحصل على مكان واحد لتخطيط الأحداث وتنفيذها وقياسها من البداية إلى النهاية.

قم بتخطيط الأحداث وإطلاقها وتتبعها وإدارتها من البداية إلى النهاية في مساحة العمل الذكية المتكاملة من ClickUp.

إليك كيفية القيام بذلك:

تبدأ بإنشاء مساحة ClickUp مخصصة لحملات الأحداث الخاصة بك. تصبح هذه المساحة مركز القيادة الخاص بك. تحتوي على جميع قوائم المهام والوثائق والاتصالات المتعلقة بالأحداث.

تصبح كل مهمة من مهام تسويق الأحداث الخاصة بك مهمة ClickUp (مثل دعوة المتحدثين وإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك). يمكنك تجميع المهام ذات الصلة معًا في قائمة ClickUp. يمكن أن يكون لكل حدث قائمته الخاصة للحفاظ على تنظيم الأمور.

أنشئ نظامًا منظمًا للعمل والتعاون مع أعضاء فريقك باستخدام التسلسل الهرمي للمشاريع في ClickUp.

يمكنك استخدام الحقول المخصصة في ClickUp لتتبع التفاصيل الأساسية مثل تاريخ الحدث وموقعه ومالك الحملة والأولوية.

حدد كل مرحلة من مراحل مسار التسويق الخاص بالحدث كحالة مخصصة أو حقل مخصص في ClickUp—مثل "القبول" و"التخطيط" و"الترويج الجاري" و"تجميع الردود" و"يوم الحدث" و"المتابعة بعد الحدث".

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتخطيط الأحداث

أتمتة إدارة الحملات: ClickUp AI و Automations

تقع في قلب حل إدارة الأحداث من ClickUp وكلاء الذكاء الاصطناعي السياقي والأتمتة. فهي تتولى المهام المتكررة وتبقي فريقك مركزًا على الأعمال عالية القيمة.

بمجرد أن تصبح مساراتك جاهزة، قم بإعداد أتمتة ClickUp بدون كود لنقل المهام عبر كل مرحلة من مراحل المسار بناءً على المحفزات.

📌 على سبيل المثال:

عندما يتم إرسال نموذج فكرة الحدث، قم بإنشاء مهمة حدث جديدة وقم بتعيين الحالة إلى "الاستلام".

عند الانتهاء من جميع المهام الفرعية قبل الحدث، انقل المهمة الرئيسية تلقائيًا إلى "الترويج جاري".

بعد انتهاء تاريخ الحدث، قم بتغيير الحالة إلى "متابعة ما بعد الحدث" وقم بتعيين مهام جمع التعليقات.

يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp تخصيص المهام تلقائيًا بناءً على معايير مثل موقع الحدث أو نوع الحملة.

📌 على سبيل المثال، إذا كان فريقك يدير أحداثًا في مناطق متعددة، يمكنك إعداد عمليات أتمتة بحيث يتم تعيين مهام الأحداث في الولايات المتحدة إلى مدير واحد، بينما تذهب أحداث المملكة المتحدة إلى مدير آخر. وبالمثل، يمكن للذكاء الاصطناعي تعيين تواريخ استحقاق لكل مهمة أو مهمة فرعية. وهذا يضمن أن تكون المواعيد النهائية متوافقة دائمًا مع الجدول الزمني للحدث.

شاهد هذا الفيديو لترى كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بملء خصائص المهام تلقائيًا داخل ClickUp:

أثناء قيام فريقك بمهام الحملة، يمكن لحقول الذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء ملخصات فورية وعناصر إجراءات لكل مهمة فرعية عند وضع علامة "جاهز" عليها. تتم إضافة هذه الملخصات تلقائيًا إلى المهمة الأصلية، مما يمنح مالكي الحملة نظرة شاملة على التقدم المحرز دون الحاجة إلى البحث في كل التفاصيل.

يمكنك أيضًا طرح أسئلة على ClickUp Brain باللغة الطبيعية للبقاء على اطلاع بأحدث المستجدات.

اعرض البيانات السياقية من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة باستخدام ClickUp Brain

صياغة نصوص ترويجية للأحداث: وكيل إنشاء المحتوى ClickUp

يمكن لوكيل إنشاء المحتوى في ClickUp إنشاء نصوص جاهزة للاستخدام لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة مباشرةً ضمن مهام حملتك. وهذا يعني أن فريقك يمكنه الانتقال من الفكرة إلى الإطلاق بشكل أسرع، مع قضاء وقت أقل في معاناة متلازمة الصفحة الفارغة.

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين مع تعليمات وشخصيات معدة مسبقًا باستخدام ClickUp Super Agents.

هذا نموذج لسير العمل يمكنك استخدامه لإنشاء وكيلك الخاص. ولا، لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية. يمكنك إنشاء واحد باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة:

أنشئ مهمة فرعية لكل قناة ترويجية (على سبيل المثال، "مسودة منشور LinkedIn" و"كتابة رسالة بريد إلكتروني جماعية").

اضبط الحالة على "التخطيط قيد التقدم" لتشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي، الذي سيقوم بصياغة نسخة أولية في وصف المهمة.

قم بمراجعة المحتوى وتحريره ووضع اللمسات الأخيرة عليه بناءً على ملاحظات فريقك، ثم ضع علامة "جاهز" على المهمة لإطلاقها.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك تخصيص مطالبات/تعليمات وكيل الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع صوت علامتك التجارية أو أهداف حملتك، مما يضمن أن كل جزء من المحتوى يبدو أصليًا ومتوافقًا مع الرسالة.

شاهد هذا البرنامج التعليمي المفيد لإنشاء أول وكيل لك في ClickUp:

تتبع أداء مسار التحويل: لوحات معلومات ClickUp

تتيح لك لوحات معلومات ClickUp تصور كل جانب من جوانب مسار التسويق الخاص بالفعاليات. تتبع المقاييس مثل حجم العملاء المحتملين ومعدلات الرد على الدعوات ومشاركة الحملات وإنجاز المهام، كل ذلك في مكان واحد.

أضف بطاقات لحالات المهام وقيم الحقول المخصصة (مثل "نوع الحدث" أو "مصدر العميل المحتمل") وتتبع الوقت.

استخدمها لتصور معدلات تحويل المسار أو مقارنة الأداء عبر عدة أحداث.

شارك لوحات المعلومات مع أصحاب المصلحة للحصول على رؤية فورية لحالة الحملة والعائد على الاستثمار.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد تنبيهات أو إشعارات للمقاييس الرئيسية (على سبيل المثال، "أرسل لي رسالة في ClickUp Chat إذا انخفض معدل الردود إلى أقل من 50٪") لتبقى استباقيًا.

التقاط العملاء المحتملين والتعليقات بعد الحدث: نماذج ClickUp

تعد نماذج ClickUp طريقة فعالة لجمع معلومات الحضور وإدارة الردود على الدعوات وجمع التعليقات بعد الفعالية. وأفضل ما في الأمر؟ أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تشغيل سير عمل آلي في جميع مراحل مسار التسويق.

إليك دليل عملي:

أنشئ نموذج RSVP مخصص لكل حدث، مع تضمين حقول لتفاصيل الحضور وتفضيلاتهم الغذائية واهتماماتهم بالجلسات.

قم بإعداد عمليات التشغيل التلقائي بحيث يؤدي كل نموذج جديد يتم إرساله إلى إنشاء مهمة متابعة أو تحديث حالة العميل المحتمل أو إرسال بريد إلكتروني شكر.

بعد الحدث، أرسل نموذج ملاحظات إلى جميع الحاضرين

قم بتعيين مهام المتابعة تلقائيًا بناءً على الردود (على سبيل المثال، "اتصل بالمشارك للحصول على شهادة" إذا قام بتقييم الحدث بدرجة عالية).

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزات إعداد التقارير في ClickUp (أو اسأل ClickUp Brain) لتحليل اتجاهات التعليقات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في الحملات المستقبلية. حلل بيانات النماذج المرسلة في الوقت الفعلي واحصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp.

سواء كنت تدير حدثًا واحدًا أو جدولًا كاملًا من الحملات، تمنحك أدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp الهيكل والمرونة اللازمين للقيام بكل ذلك.

كيفية إنشاء مسار تسويقي للأحداث مدعوم بالذكاء الاصطناعي (خطوة بخطوة)

إن بناء مسار فعاليات مدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp هو عملية بسيطة وقابلة للتخصيص. وهي عملية ستساعدك على توجيه كل فعالية من الفكرة الأولى إلى تحليل ما بعد الفعالية.

إليك تسلسل واضح يمكنك اتباعه:

أنشئ مساحة مخصصة للفعاليات ونموذج أساسي

أنشئ مساحة باسم "حملات الأحداث". أضف نموذج إدارة الأحداث القابل لإعادة الاستخدام في ClickUp والذي يتضمن مهام فرعية للتخطيط والترويج واللوجستيات والمتابعة بعد الحدث. يجب عليك أيضًا إضافة حقول مخصصة (تاريخ الحدث والميزانية والمالك ومصدر العميل المحتمل ودرجة الحدث). توفر نماذج تخطيط الأحداث الوقت وتخلق اتساقًا بين الأحداث.

يوفر لك نموذج خطة تسويق الأحداث من ClickUp طريقة منظمة لتخطيط وتنفيذ العروض الترويجية للأحداث. يقسم العمل إلى مراحل مثل التخطيط والتنفيذ والتقييم، ويستخدم حقول مخصصة لتتبع الميزانيات والتواريخ والمالكين. بفضل قوائم المهام وعروض التقويم، يظل فريقك متوافقًا بشأن المسؤوليات والجداول الزمنية. إنه مثالي لمديري الأحداث الذين يحتاجون إلى خطة قابلة للتكرار تحافظ على كل التفاصيل في متناول اليد وفي الموعد المحدد.

قم بتخطيط المسار كحالات مخصصة وحقول مخصصة

لقد شرحنا هذه الخطوة بالفعل عندما قدمنا لك منصة إدارة الأحداث من ClickUp.

فيما يلي ملخص سريع:

حدد مراحل مسار التسويق باستخدام الحالات المخصصة في ClickUp. يمكن أن يبدو هذا على النحو التالي: الاستقبال → التخطيط → الترويج الجاري → جمع الردود → يوم الحدث → ما بعد الحدث.

أنشئ حالات مخصصة في ClickUp لإنشاء مسار تسويق الأحداث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قم بتعيين درجات العملاء المحتملين وأنواع الحاضرين واهتمامات الجلسات كحقول مخصصة. هذا يجعل البيانات التي تحتاجها للذكاء الاصطناعي منظمة.

أتمتة عملية الاستقبال والتصنيف

هذه هي نقطة البداية لكل حدث. تحتاج إلى طريقة تتيح لأعضاء الفريق أو العملاء أو أصحاب المصلحة تقديم أفكار أو طلبات الأحداث في شكل منظم.

استخدم نماذج ClickUp لإنشاء نموذج بسيط وقابل للمشاركة. قم بتضمين حقول لاسم الحدث وتاريخه وموقعه وأهدافه وأي تفاصيل أخرى تحتاجها.

اجعل استطلاعات الرأي حول القبول والتسجيل والفعاليات أكثر بساطة باستخدام نماذج ClickUp القابلة للتخصيص.

عندما يرسل شخص ما النموذج، يقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء مهمة جديدة في قائمة تنشيط الأحداث الخاصة بك، حيث يتم تجميع جميع المعلومات في مكان واحد.

تنظيم التخطيط والموافقات

بمجرد إدخال طلب الحدث في النظام، يحين وقت المراجعة وتعيين المالكين ووضع الخطة. غالبًا ما تشارك عدة أشخاص في هذه المرحلة وتكون هناك الكثير من العناصر المتغيرة.

من المفيد أن يكون لديك عمليات قابلة للتكرار.

يتيح لك ClickUp إنشاء قوالب لأنواع الأحداث الشائعة (مثل الندوات عبر الإنترنت أو المؤتمرات أو ورش العمل). عند تطبيق قالب، فإنه يضيف تلقائيًا جميع المهام الفرعية وقوائم المراجعة والتبعيات الضرورية إلى مهمة الحدث الخاص بك.

يمكنك أيضًا إعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقين للقيام بهذه المهمة الشاقة.

📌 على سبيل المثال، يمكن لوكيل إنشاء ملخصات الأحداث إنشاء ملخص تلقائيًا لأهم تفاصيل الحدث، مما يسهل على المالك المعين الاطلاع على آخر المستجدات.

أبقِ فريقك بأكمله على اطلاع بخطة الحدث باستخدام وكيل إنشاء ملخصات الأحداث في ClickUp.

انشر الخبر واجذب العملاء المحتملين

حان الوقت الآن لتسويق فعاليتك وجمع التسجيلات. يتضمن ذلك إنشاء محتوى ترويجي وجدولته، وإنشاء صفحات مقصودة، وتتبع الردود.

لقد عرضنا عليك بالفعل مثالاً على وكيل إنشاء المحتوى للمساعدة في الترويج. ونماذج ClickUp لجمع ردود الحضور في مكان واحد وتشغيل المتابعة.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد إشارات الجمهور والتقييم التنبئي لتحقيق عائد استثمار أعلى للأحداث. التقط الإشارات السلوكية (إجابات النماذج، زيارات الصفحات، الحضور السابق) في الحقول المخصصة. أدخلها في تقييم تنبئي بسيط للعملاء المحتملين (على سبيل المثال، نقاط للدور، حجم الشركة، الاهتمام بالجلسة). استخدم الأتمتة لتوجيه العملاء المحتملين ذوي التقييم العالي إلى المبيعات أو تشغيل دعوات كبار الشخصيات.

نفذ العرض وقم بتشغيله

في يوم الحدث، التنسيق هو كل شيء. عليك التأكد من أن الجميع يعرف دوره وأن الجدول الزمني واضح.

يمكنك إنشاء وكيل Run of Show في ClickUp. يقوم هذا الوكيل بإنشاء جدول زمني مفصل للحدث، بما في ذلك التوقيت والأنشطة والعملاء المحتملين المعينين.

استخدم Run of Show Agent في ClickUp للتعامل مع يوم الحدث الكبير الخاص بك.

وهل تحتاج إلى التواصل مع فريقك في الوقت الفعلي؟ استخدم @mentions في ClickUp Chat أو انضم إلى Sync Ups السريعة للحفاظ على سير الأمور بسرعة!

انضم إلى مناقشات تعاونية سريعة عبر SyncUps في ClickUp Chat

📚 اقرأ أيضًا: قوالب سير العرض

اجمع التعليقات وأكمل الدورة

بعد الحدث، من الضروري جمع التعليقات ومشاركة الموارد ورعاية العملاء المحتملين من أجل المشاركة المستقبلية.

قم بتشغيل نموذج ما بعد الحدث عندما يتغير الحالة إلى "ما بعد الحدث".

دع وكيل تلخيص الأحداث يحلل الردود ويقيم المشاعر ويُنشئ مهام المتابعة (الشهادات، وتسلسلات الرعاية، والتواصل مع المبيعات) في ClickUp بناءً على القواعد التي تحددها.

استدعِ وكيل ملخص الأحداث في ClickUp لمراجعة النجاحات والدروس المستفادة من الحدث الخاص بك.

يمكنك أيضًا إنشاء لوحة معلومات ClickUp تعرض مقاييس مسار التحويل: التسجيلات حسب المصدر، ومعدلات التحويل بين المراحل، والحضور مقابل الردود على الدعوات، والمشاريع المحتملة المنسوبة إلى الحدث. راجع هذه المقاييس بعد كل حدث وقم بتعديل القوالب لتحسين النتائج.

اكتشف الأنماط، وحل المشكلات، وتحكم في كل شيء باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام نموذج تتبع الحملات من ClickUp لتنسيق حملات البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والفعاليات وقياس الأداء واكتشاف العقبات في وقت مبكر. وهذا يسهل الحفاظ على تماسك الحملات وتحسينها للحصول على نتائج أفضل.

وهذا هو المخطط الأساسي لمسار فعاليات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل على فريقك بأكمله فهمه واستخدامه!

التحديات والقيود التي تواجه الذكاء الاصطناعي في تسويق الأحداث

الذكاء الاصطناعي ليس سحراً. إنه يساعد في توسيع نطاق التخصيص والأتمتة. ولكن له أيضاً حدود عملية وأخلاقية وتقنية. يجب على كل فريق تنظيم فعاليات التخطيط لها مسبقاً.

جودة البيانات وتكاملها

هذه هي نقاط الضعف. نماذج الذكاء الاصطناعي جيدة بقدر جودة البيانات التي يتم إدخالها فيها. تؤدي سجلات الحضور المجزأة والعلامات غير المتسقة وحقول CRM المفقودة إلى توقعات ضعيفة وتقسيمات خاطئة.

👀 هل تعلم؟ تظهر المراجعات الأكاديمية والأبحاث الصناعية أن التكامل والبيانات الفوضوية هما السببان الرئيسيان لضعف نتائج الذكاء الاصطناعي.

خطر الهلوسة

الدقة مهمة لثقة العلامة التجارية. يمكن للنماذج التوليدية صياغة نصوص رائعة أو تلخيص التعليقات. ولكنها يمكن أن تنتج أيضًا ادعاءات مضللة. لهذا السبب فإن المراجعة البشرية أمر لا يمكن التنازل عنه.

التحيز والإنصاف

إذا كانت البيانات التاريخية تعكس أنماطًا منحرفة، فإن الذكاء الاصطناعي يضخمها. على سبيل المثال، إعطاء الأولوية لتقديم ملفات تعريفية متشابهة يقلل من التنوع. اختبر التحيز بشكل فعال لتجنب التعرض لمخاطر أخلاقية وقانونية.

الخصوصية والموافقة

يتطلب التخصيص بيانات عبر القنوات المختلفة. تتطلب اللوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) موافقة صريحة على ما تجمعه وكيف تستخدمه.

مخاطر الاعتماد المفرط

التوقعات غير الواقعية يمكن أن تضر. يجب أن يعزز الذكاء الاصطناعي دور المخططين البشريين، لا أن يحل محلهم. لا تزال العمليات اللوجستية المعقدة والقرارات الميدانية والعلاقات مع الموردين بحاجة إلى إشراف بشري. تعامل مع الذكاء الاصطناعي كمساعِد يقلل من الأعمال المتكررة. صمم سير عمل يكون فيه البشر هم أصحاب القرار النهائي.

حالات استخدام حقيقية لمسارات الأحداث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

فيما يلي أمثلة من شركات حقيقية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج الأحداث بطرق عملية:

قمة الويب: التوفيق بين الذكاء الاصطناعي

Web Summit هو أحد أكبر المؤتمرات التقنية العالمية. يجمع هذا المؤتمر بين الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة المؤسسات.

يستخدم Web Summit الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق الفعاليات الخاص به لمطابقة الحاضرين والمتحدثين والمستثمرين. ينظر النظام إلى الملفات الشخصية والاهتمامات والأنشطة السابقة. ثم يقترح الأشخاص الأكثر صلة الذين يمكن مقابلتهم. وقد أدى ذلك إلى عقد عشرات الآلاف من الاجتماعات الفردية. بدلاً من التواصل العشوائي، يحصل الحاضرون على محادثات عمل حقيقية غالبًا ما تتحول إلى صفقات.

Agora: تخصيص الأحداث الهجينة

Agora هي منصة تفاعل في الوقت الفعلي يستخدمها المطورون وفرق المنتجات التي تعمل على إنشاء تجارب صوتية ومرئية مباشرة.

أقامت فعالية RTE (Real-Time Engagagement) 2022 باستخدام منصة Bizzabo المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حضر الفعالية حوالي 2650 شخصًا بشكل شخصي وافتراضي. استخدم المنظمون التحليلات والرسائل الموجهة للحفاظ على تفاعل المجموعتين. تم تعديل الجلسات والتذكيرات والمتابعات بناءً على السلوك. هذا يوضح كيف تساعد المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جعل الفعاليات الهجينة أكثر شخصية وفعالية.

Google: توصيات جلسة I/O

تستخدم Google I/O ملفات تعريف المطورين لتخصيص تجربة الحدث. يختار الحاضرون اهتماماتهم، مثل الأدوات أو المنصات أو لغات البرمجة، وتستخدم Google هذه البيانات لتوصية الجلسات والمحتوى. وهذا يدعم "My I/O"، وهو جدول أعمال مخصص يساعد الأشخاص في العثور على ما هو أكثر صلة بهم.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في مسارات التسويق للأحداث

يعمل الذكاء الاصطناعي بالفعل على إعادة تشكيل طريقة تخطيط الأحداث والترويج لها وقياسها. وستحدد الأشهر المقبلة القدرات التي ستصبح توقعات قياسية وتلك التي ستظل تجريبية. هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه الصناعة:

سيتسارع اعتماد هذه التقنية

سيزداد اعتماد الذكاء الاصطناعي ، ولكن ليس بشكل متساوٍ. في حين أن معظم قادة التسويق يخططون للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن عددًا قليلاً فقط من الفرق يستخدمه اليوم لتحسين تجربة الحضور. لا يزال الكثيرون يجرون تجارب صغيرة. وستحقق الفرق التي تحول هذه التجارب إلى سير عمل يومي أكبر المكاسب.

يصبح التخصيص هو الأساس

تقدم منصات إدارة المشاريع الكبرى الآن ميزات الذكاء الاصطناعي. تعد محركات التوصيات ومطابقة الجلسات والأجندات المخصصة هي المعيار القياسي للأحداث الكبيرة.

تساعد هذه الميزات الحاضرين في العثور على الأشخاص المناسبين والجلسات المناسبة بشكل أسرع. وستتخلف الأحداث التي لا تقدم هذا المستوى من التوجيه عن الركب.

ستتحسن عملية الإحالة

ستصبح قياسات الأحداث أكثر ذكاءً. يساعد الذكاء الاصطناعي في ربط بيانات الحضور والمشاركة بالعمليات الجارية والإيرادات. وهذا يسهل معرفة الأحداث التي حققت نجاحًا فعليًا وتعديل الميزانيات بين الأحداث. يتم بالفعل طرح تقارير تنبؤية أكثر تفصيلاً عبر المنصات الرئيسية.

القيود العملية ستحدد شكل التبني

يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل مع البيانات النظيفة والتكامل القوي والمراجعة البشرية. يمكن أن تؤدي الأنظمة الفوضوية ومخاطر الخصوصية إلى إبطاء التقدم. ستحصل الفرق التي تستثمر في البيانات النظيفة والموافق عليها وسير العمل القوي على نتائج أفضل.

يصبح المخططون منسقين

أخيرًا، سيتغير دور منظم الأحداث. مع قيام الذكاء الاصطناعي بمعالجة الأعمال المتكررة، سيركز المنظمون أكثر على الاستراتيجية والتنظيم والشراكات. تشير تقارير الصناعة بالفعل إلى هذا التحول. تشمل التوصيات الاستثمار في الأفراد + حوكمة الذكاء الاصطناعي بدلاً من مجرد عدد الموظفين.

خلاصة القول؟ الذكاء الاصطناعي في تسويق الأحداث يتحول من مجرد حداثة إلى بنية تحتية. الفرق التي تستثمر مبكرًا في البيانات والمشاريع التجريبية القابلة للقياس والمراجعة البشرية ستحول الأحداث إلى قنوات إيرادات يمكن التنبؤ بها.

تحويل الأحداث إلى محركات للنمو

تحقق الفعاليات أفضل النتائج عندما يتم تنظيمها كنظام متكامل، وليس بشكل عشوائي.

يساعدك مسار التسويق للأحداث المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الوصول إلى الأشخاص المناسبين وتوجيههم خلال الرحلة وقياس التأثير الحقيقي على الأعمال دون الحاجة إلى عمل يدوي إضافي.

عندما تكون بياناتك وسير عملك في مكان واحد، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحرك بشكل أسرع ويساعد الفرق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. وهنا يأتي دور ClickUp بشكل طبيعي.

يجمع ClickUp بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإعداد التقارير في مساحة عمل واحدة. يمكنك تخطيط الأحداث والترويج لها وتنفيذها بسلاسة ومراجعة النتائج دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

والنتيجة هي انخفاض معدلات التسرب، ووضوح العائد على الاستثمار، وفعاليات تؤثر بشكل حقيقي.

إذا كنت تبني مسارًا تسويقيًا للأحداث يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويحقق عائدًا مرتفعًا على الاستثمار، فابدأ مجانًا مع ClickUp!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

تساعد أدوات مثل Cvent و Bizzabo في التسجيل وبيانات الحضور، بينما تعمل منصات التسويق مثل HubSpot على أتمتة رسائل البريد الإلكتروني وتغذية العملاء المحتملين. يجمع ClickUp بين سير العمل هذا من خلال أتمتة المهام وإنشاء محتوى ترويجي وتتبع التقدم في مساحة عمل واحدة.

تستخدم فعاليات مثل Web Summit و Salesforce Dreamforce الذكاء الاصطناعي للتوفيق بين المشاركين وتقديم توصيات بشأن الجلسات. تساعد هذه الميزات المشاركين في العثور على المحتوى والاتصالات ذات الصلة، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة وتحقيق نتائج تجارية أقوى.

نعم. يستخدم الذكاء الاصطناعي بيانات الحضور مثل الدور والاهتمامات والسلوك السابق لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وتوصيات الجلسات والمتابعات. وهذا يجعل التواصل أكثر صلة بالموضوع ويزيد من معدلات التسجيل والمشاركة.

تتبع التسجيلات والحضور والمشاركة وإجراءات المتابعة في نظام واحد. يساعد الذكاء الاصطناعي في ربط هذه الإشارات بالعمليات المحتملة والإيرادات، حتى تتمكن من معرفة الأحداث والأنشطة التي حققت نتائج تجارية حقيقية.