بالنظر إلى حجم التكنولوجيا التي تم تطويرها لتحسين التواصل، من المفترض أن يكون التعاون متعدد الوظائف أسهل من أي وقت مضى.

اتصل بزملائك في العمل في Slack

مشاركة الملفات والمستندات عبر Google Drive

تعيين المهام في أداة إدارة المشاريع

ولكن كما ترى: كل هذه الأدوات غير متصلة ببعضها البعض.

يسعى مديرو المشاريع جاهدين لفهم المحادثات التي تدور عبر أدوات متعددة. لا أحد لديه رؤية موحدة لما تم اتخاذه من قرارات.

ماذا لو كانت هناك طريقة لجمع الاجتماعات والقرارات وإجراءات العمل في مكان واحد متصل، حيث يتم تنفيذ العمل بالضبط؟ أدخل: ClickUp SyncUps، الموفر لوقتك.

فيما يلي، نعرض لك كيف يمكن لمديري المشاريع استخدام ClickUp SyncUp لمزامنة المشاريع متعددة الوظائف.

ما هو ClickUp SyncUp، وكيف يفيد مديري المشاريع؟

قم باستضافة اجتماع على الفور في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك باستخدام ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp هي ميزة اجتماعات بالفيديو والصوت مدمجة مباشرة في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. تتيح لك إجراء مكالمات فردية أو جماعية مع فريقك وربط المناقشات بالمهام الفعلية والمستندات دون فقدان السياق.

SyncUps هي جزء من ClickUp Chat وتقدم مجموعة كاملة من الميزات، بما في ذلك مشاركة شاشتك وتسجيل المكالمات، وملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي بعد كل مكالمة مسجلة.

بالنسبة لمديري المشاريع الذين يبحثون عن برنامج إدارة المشاريع المناسب لتشغيل عمليات مزامنة متعددة الوظائف متوافقة وقابلة للتتبع، يصبح SyncUp جسرًا بين التواصل والتنفيذ.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp Sync Up التي سيحبها مديرو المشاريع

إذن، ما الذي يميز SyncUps عن تطبيقات مؤتمرات الفيديو والتواصل الجماعي مثل Zoom أو Microsoft Teams؟ لماذا يعتبر التكامل المباشر لمساحة العمل نعمة لمديري المشاريع؟ دعونا نكتشف ذلك.

القدرة على الإشارة إلى المهام والربط بها أثناء SyncUps

يمكن لمديري المشاريع ربط مناقشات SyncUp بمهام ClickUp في الوقت الفعلي، مما يسهل تتبع التقدم المحرز وتنظيم المهام.

تظل كل مناقشة قابلة للتنفيذ، ويكون لدى أعضاء الفريق فهم أوضح لما يجب القيام به. يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى القناة أو ClickUp Chat (حيث تم عقد SyncUp) رؤية جميع هذه المهام المرتبطة عن طريق تمرير المؤشر فوق رسالة SyncUp.

❌ عندما تُعقد الاجتماعات ويتم العمل على منصات دردشة منفصلة، قد تضيع أو تتأخر بعض الإجراءات والمتابعات المحددة.

✅ مع SyncUp، تتم أعمالك واجتماعاتك في نفس المكان. تتحول القرارات إلى مهام على الفور لتنفيذ المشروع بسلاسة.

🎥 شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية أتمتة ملاحظات الاجتماعات + المهام باستخدام ClickUp.

📮 ClickUp Insight: حوالي 41٪ من المهنيين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل مع الفريق. على الرغم من أنها توفر تبادلًا سريعًا وفعالًا للمعلومات، غالبًا ما تنتشر الرسائل عبر قنوات متعددة أو سلاسل محادثات أو رسائل مباشرة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا. بفضل حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم ربط سلاسل المحادثات الخاصة بك بمشاريع ومهام محددة، مما يحافظ على سياق محادثاتك ويجعلها متاحة بسهولة.

تسجيل ونسخ مدمجان

يتم تخزين SyncUps المسجلة في Clips Hub، ويمكنك مشاركة رابط التسجيل مع أي شخص للحصول على نظرة عامة سريعة.

شاهد تسجيلات ClickUp SyncUps في Clips Hub

ملخصات الذكاء الاصطناعي وبنود العمل

تحصل على ملخص شامل تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكنك إضافته إلى مستند بنقرة واحدة.

شارك المستند مع أي شخص لم يتمكن من حضور الاجتماع، حتى يتمكن من الحصول على نظرة عامة سريعة على بنود العمل الرئيسية دون الحاجة إلى مشاهدة SyncUp بالكامل.

احصل على ملخص سريع لبنود العمل الخاصة بالاجتماع

إذا كان لديك فريق متعدد اللغات أو منتشر في أنحاء العالم، باستخدام ClickUp Brain، يمكن لأي شخص ترجمة ملاحظات الاجتماع إلى لغة يفهمها دون الاعتماد على شخص آخر.

يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا تحويل العناصر التي تم تحديدها خلال الاجتماع إلى مهام قابلة للتتبع.

أي، إذا طُلب من توم إنهاء توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) بحلول يوم الخميس، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء مهمة بهذا الموعد النهائي وتعيينها لتوم تلقائيًا.

وهذا مفيد بشكل خاص لإدارة المهام عندما تنتقل من اجتماع إلى آخر ولا يمكنك توثيق كل اجتماع بشكل شامل.

مشاركة الشاشة والتعاون في المستندات

تخيل ما يلي: أنت تستضيف SyncUp متعدد الوظائف. تقوم بسحب خريطة طريق الإطلاق، ومشاركة شاشتك، وفتح المستند للتحرير التعاوني.

يمكن لكل فريق مشارك في SyncUp الانضمام على الفور. يقوم قسم التسويق بتحسين ملاحظات الرسائل، ويقوم قسم الهندسة بتسليط الضوء على العوائق مباشرة في المستند، ويقوم قسم التصميم بتحديث معالم الأصول في الوقت الفعلي.

بعد الاجتماع، لن تحتاج إلى جمع التعليقات عبر قنوات أو فرق مختلفة. ستخرج بخطة متوافقة.

التكامل مع سير عمل ClickUp

SyncUp متكامل تمامًا مع سير عمل ClickUp. يتم تحويل العناصر القابلة للتنفيذ التي تناقشها في هذه الاجتماعات إلى مهام ذات مواعيد نهائية (مما يحسن تتبع الأداء). يمكنك بعد ذلك تعيين أتمتة ClickUp القائمة على المشغلات لإرسال تذكيرات عند اقتراب المواعيد النهائية أو نشر تعليقات في المهام عند تغيير الحالات.

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو قم بتخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك

على سبيل المثال، عند حلول موعد الاستحقاق → اترك تعليقًا للمكلف بالمهمة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Super Agents لأتمتة مهام إدارة المشاريع الروتينية مثل إنشاء تقارير يومية عن المشاريع، وتجميع تحديثات اجتماعات الفريق، والرد الفوري على الأسئلة الشائعة في قنوات الدردشة. قم بإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين مع تعليمات مسبقة التكوين أو مخصصة عبر ClickUp Super Agents

في هذا الصدد، إليك أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الذين يستحقون الاهتمام 👇

👀 هل تعلم؟ وفقًا لـ ClickUp Research، يرغب 40٪ من المهنيين في متابعة بنود العمل فورًا بعد كل اجتماع. ولكن مع انقسام قنوات الاتصال بين البريد الإلكتروني (42٪) والرسائل الفورية (41٪)، غالبًا ما تكون بنود العمل هذه مبعثرة في جميع أنحاء مكان العمل.

كيف يمكن لمديري المشاريع استخدام SyncUp في الاجتماعات متعددة الوظائف؟

التعاون متعدد الوظائف ليس خاليًا من التحديات. إذا كنت مستعدًا للتغلب عليها، فلدينا الحل المناسب لك.

استخدم منصة إدارة المشاريع من ClickUp لإدارة وتنظيم الاتصالات وبيانات المشاريع والوثائق والمهام ونتائج المشاريع في مكان واحد من أجل تنفيذ المشاريع بسلاسة.

قم بعقد الاجتماعات، واربط المناقشات بالعمل الفعلي، وحوّل القرارات إلى مهام قابلة للتتبع. كل هذا من مساحة عمل واحدة.

يقع SyncUp داخل مساحة العمل المتكاملة هذه، بحيث تظل كل محادثة متعددة الوظائف مرتبطة بالمشروع الذي من المفترض أن تمضي قدماً.

أنشئ مساحة عمل متصلة باستخدام برنامج إدارة المشاريع ClickUp

إليك كيف يمكن لمديري المشاريع استخدام ClickUp SyncUp لمزامنة المشاريع متعددة الوظائف وإدارة المهام.

1. حدد هدفًا واضحًا للاجتماع

قبل أن تحدد موعدًا لعقد اجتماع متعدد الوظائف، حدد ما تحتاجه من الاجتماع. قد يكون ذلك:

التوافق على أولويات السباق

إنهاء تقرير حالة المشروع

مراجعة خارطة طريق المنتج

حل مشكلة الاختناق بين الهندسة والتصميم

إنهاء مراحل المشروع

مهما كانت جدول الأعمال، تأكد من إرساله قبل الاجتماع.

نصيحة إضافية: امنح أعضاء فريقك خيار الانسحاب من المشروع إذا كان غير مرتبط بعملهم.

استخدم ClickUp Docs لكتابة جدول أعمال الاجتماع. قم بتضمين نقاط المناقشة والنتائج المتوقعة. يمكن لأعضاء فريقك إعداد أسئلتهم واستفساراتهم مسبقًا.

إذا كان وقتك ضيقًا، فاجمع بين Docs + ClickUp Brain لإنشاء جدول أعمال منظم للاجتماع على الفور. يمكن لـ ClickUp Brain تحديد الموضوعات واقتراح الأسئلة والمساعدة في تحسين الأهداف حتى تدخل الاجتماع وأنت مستعد.

تسريع كتابة جدول أعمال الاجتماع باستخدام ClickUp Docs + Brain combo

نظرًا لأن المستندات قابلة للتحرير بالكامل، يمكنك تضمين جداول أو جداول بيانات أو لوحات معلومات أو روابط مرجعية لإضافة سياق إضافي. يمنح ذلك الحاضرين نقطة انطلاق واضحة قبل بدء SyncUp.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب إدارة مشاريع مجانية لجميع أنواع المشاريع

2. إعداد قناة دردشة مخصصة

يلغي ClickUp الحاجة إلى استخدام أدوات اتصال متعددة بفضل ClickUp Chat. إنه نظام أساسي موحد يركز جميع اتصالات فريقك في سلاسل محادثات وقنوات ورسائل مباشرة.

ملاحظة: SyncUp هو جزء من ClickUp Chat ولا يمكن استخدامه إلا عند تنشيط Chat.

تواصل مع الفريق من خلال سلاسل المحادثات والقنوات في ClickUp Chat

ثم، قم بإنشاء قناة محددة في ClickUp Chat لمشروعك متعدد الوظائف. ستعمل هذه القناة كمركز رئيسي للتعاون بين أعضاء الفريق، حيث ستبقي جميع أعضاء الفريق على اطلاع وتوافق مع المناقشات والمهام والملفات والوثائق والجداول الزمنية للمشروع ومكالمات SyncUp المتعلقة بالمشروع.

ما فائدة ذلك؟ إنه يتجنب التبديل بين السياقات أثناء حضور الاجتماع.

يمكنك أيضًا دعوة الأطراف المعنية الخارجية لحضور SyncUp. فقط تأكد من أن لديهم حق الوصول إلى قناة الدردشة.

👀 هل تعلم؟ ما يقرب من 84٪ من قادة التسويق يعانون من عقبات في التعاون —عدد كبير جدًا من الاجتماعات، وقرارات غير واضحة، وتأخير في طلبات المشاريع مما يضر بصحة المشروع. على الرغم من وجود العديد من الأسباب الكامنة وراء هذا التوتر، فإن مركزية التعاون بين أعضاء الفريق والعمل في مكان واحد يمكن أن تقلل بشكل كبير من أعباء التنسيق وتسمح للفرق بالمضي قدمًا دون الحاجة إلى إعادة التنظيم المستمر.

3. ابدأ مزامنة فورية

انقر على أيقونة الهاتف في الزاوية العلوية اليمنى من قناة الدردشة لتشغيل SyncUp. بمجرد تشغيل SyncUp، سيتم نشر رسالة في القناة تسمح للآخرين بالانضمام. قم بتبديل إعدادات الميكروفون والكاميرا للاستعداد للاجتماع.

يمكنك حتى تسجيل محتوى الصوت والفيديو للرجوع إليه في المستقبل.

ابدأ SyncUp في أي وقت، دون الحاجة إلى تأكيد التقويم – وهو أمر مثالي للمكالمات السريعة للتنسيق.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع يستخدمون ثلاثة أدوات أو أكثر يوميًا، ويواجهون مشكلة " تكاثر التطبيقات " وتشتت سير العمل. على الرغم من أنك قد تشعر بالإنتاجية والانشغال، إلا أن سياقك يضيع ببساطة عبر التطبيقات، ناهيك عن استنزاف الطاقة الناتج عن الكتابة. يجمع ClickUpBrainGPT كل شيء معًا: تحدث مرة واحدة، وستصل تحديثاتك ومهامك وملاحظاتك إلى المكان المناسب لها في ClickUp. لا مزيد من التبديل، لا مزيد من الفوضى — فقط إنتاجية سلسة ومركزية.

4. استخدم مشاركة الشاشة للمراجعات التعاونية

شارك شاشتك (علامة تبويب أو نافذة أو الشاشة بأكملها) أثناء SyncUp لمراجعة وثائق المشروع أو عرض سير عمل معين.

تتيح مشاركة الشاشة لفريقك التعاون في الوقت الفعلي. يصبح من السهل سد الثغرات المعرفية وغرس الوضوح، وهو ما يصعب تحقيقه بخلاف ذلك.

وهذا يسهل التعاون في مكان العمل من خلال توفير مرجع مرئي مشترك لجميع أعضاء الفريق. سيشكرك زملاؤك على ذلك، حيث سيتفق الجميع على الإجراءات والمهام الموكلة إليهم.

5. اعمل مع ذكاء اصطناعي يفهمك ويفهم عملك

يعمل ClickUp Brain كمساحة عمل مخصصة للذكاء الاصطناعي. فهو يستخرج السياق من مهامك ووثائقك ومساحاتك وقاعدة المعرفة والتطبيقات المتصلة.

أنت لا تستخدم أداة ذكاء اصطناعي معزولة. أنت تعمل مع ذكاء سياقي يفهم مشاريعك وفريقك وتاريخك.

يمكنك أيضًا اختيار الذكاء الذي يناسب اللحظة. على سبيل المثال، من بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة، استخدم:

كلود : لروايات الاستراتيجية والتفكير الطويل

ChatGPT : لتصقل الكتابة والتواصل مع العملاء

Gemini: للبحث والتحليلات التي تتطلب الكثير من البيانات والأعطال الفنية

باستخدام ميزة البحث المتقدم في Enterprise Search، يمكنك سحب المعلومات على الفور من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك: المهام، والمستندات، والملفات، والتعليقات، وSyncUps المسجلة، وحتى المصادر الخارجية مثل Google Drive وGitHub وSharePoint والويب بشكل عام.

هل تحتاج إلى تحديث التبعية من آخر سباق؟ ملف تصميم تمت الإشارة إليه قبل أسبوعين؟ خطر تم الإبلاغ عنه في محادثة؟ ClickUp Brain يعرضه في ثوانٍ.

تتيح لك طبقة البحث المدمجة على الويب جمع بيانات السوق، ومقارنة أفضل الممارسات، والبحث عن الاتجاهات الناشئة، أو التحقق من صحة الافتراضات.

بدلاً من الصراع مع انتشار الذكاء الاصطناعي، يصبح ClickUp Brain الطبقة الوحيدة للذكاء الاصطناعي في سير عمل المشروع بأكمله.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتقارير حالة المشروع

القيود الشائعة والحلول البديلة

تحسن الطبيعة الفورية لـ ClickUp SyncUp التواصل التعاوني. ومع ذلك، هناك بعض القيود التي يجب أن تكون على دراية بها. وتشمل:

عدد المشاركين محدود

التحدي: يدعم ClickUp SyncUps التعاون متعدد الوظائف لما يصل إلى 200 مشارك في مكالمة واحدة، مع 24 شخصًا يتحدثون في وقت واحد.

هناك قيود قائمة على الأدوار بشأن من يمكنه بدء SyncUp في قناة ما. المدة القصوى لـ SyncUp هي 10 ساعات، وهو ما لا ينبغي أن يكون عاملاً مقيدًا؛ إذا كان كذلك، فيمكنك دائمًا بدء SyncUp جديد على الفور.

✅ الحل البديل: بالنسبة للاجتماعات متعددة الوظائف التي تضم أكثر من 200 شخص، قم بتشغيل SyncUps متوازية لمختلف الأقسام وشارك التسجيلات بعد ذلك.

قيود الإشعارات

التحدي: في بعض الأحيان، لا يتلقى المستخدمون إشعارات فورية بالمكالمات الواردة عبر SyncUp، مما يؤدي إلى تفويت الاجتماعات.

✅ الحل البديل: اطلب من أعضاء الفريق تمكين الإشعارات على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة لقنوات ClickUp Chat التي تستضيف SyncUps المهمة. انشر تذكيرًا سريعًا في القناة قبل بضع دقائق من البدء.

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة لأعضاء الفريق الذين يعتمدون على الهاتف المحمول، تأكد من تمكين أذونات الإشعارات والميكروفون والكاميرا في تطبيق ClickUp. تتيح م يزة Mobile SyncUps للمستخدمين الانضمام إلى المكالمات ومتابعة المناقشات أثناء التنقل.

لا توجد غرف جانبية

التحدي: تتيح لك بعض أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت، مثل Zoho Meetings، إنشاء غرف جانبية لمناقشة موضوعات محددة بشكل منفصل قبل إعادة التجمع.

✅ الحل البديل: ابدأ SyncUps منفصلة في قنوات دردشة مختلفة لمناقشات الفرق الفرعية.

على سبيل المثال، إذا كانت اجتماعات إطلاق المنتج تتطلب من قسمي الهندسة والتصميم مناقشة التفاصيل الفنية بشكل منفصل، فيمكنهم الانتقال إلى قناة قسمهم لإجراء SyncUp سريع، ثم العودة إلى قناة المشروع الرئيسية.

هناك خيار آخر وهو جدولة تلك المناقشات الفرعية كاجتماعات SyncUps منفصلة قبل أو بعد الاجتماع الرئيسي متعدد الوظائف.

📚 اقرأ المزيد: أمثلة ونماذج لوحات معلومات إدارة المشاريع

متطلبات التسجيل للنسخ

التحدي: يتم تخزين SyncUps المسجلة فقط في Clips Hub ويمكن نسخها أو تلخيصها بواسطة ClickUp Brain. تذكر أن تضغط على زر التسجيل في بداية كل اجتماع.

✅ الحل البديل: اجعل التسجيل عادة افتراضية لجميع الاجتماعات متعددة الوظائف المهمة. عيّن شخصًا (أو نفسك) لبدء التسجيل في بداية كل SyncUp.

حدود تخزين التسجيلات

التحدي: يحصل مستخدمو الخطة المجانية على مساحة تخزين محدودة لتسجيلات SyncUp، والتي يمكن أن تمتلئ بسرعة إذا كنت تعقد اجتماعات متعددة الوظائف بشكل متكرر.

✅ الحل البديل: قم بالترقية. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فحدد أولويات الاجتماعات التي يجب تسجيلها وحذف التسجيلات القديمة التي لم تعد ذات صلة. يمكنك أيضًا تنزيل التسجيلات المهمة إلى وحدة تخزين خارجية وإزالتها من ClickUp لتحرير مساحة.

👀 هل تعلم؟ ما يقرب من 83٪ من الشركات المتقدمة رقميًا تستفيد من قوة الفرق متعددة الوظائف لتظل "مرنة" و"تحافظ على ميزتها التنافسية". لكن معظم هذه الشركات تكافح من أجل الاستفادة من الموارد المناسبة لتحقيق ذلك.

نصائح لتحقيق أقصى استفادة من SyncUp في المشاريع متعددة الوظائف

فيما يلي بعض النصائح العملية التي يمكن أن تساعد مديري المشاريع على الاستفادة القصوى من SyncUps بدلاً من تحويلها إلى مجرد منصة دردشة أخرى:

استخدم التحديثات غير المتزامنة : استخدم SyncUps باعتدال للمناقشات التي تحتاج حقًا إلى مدخلات في الوقت الفعلي من عدة أقسام. تذكر أنك لست بحاجة إلى اجتماع (يستهلك وقت فريقك) لتوصيل ما يمكن قوله بسهولة في رسالة أو تسجيله كـ : استخدم SyncUps باعتدال للمناقشات التي تحتاج حقًا إلى مدخلات في الوقت الفعلي من عدة أقسام. تذكر أنك لست بحاجة إلى اجتماع (يستهلك وقت فريقك) لتوصيل ما يمكن قوله بسهولة في رسالة أو تسجيله كـ ClickUp Clip

إنشاء قوالب جدول أعمال قابلة لإعادة الاستخدام: قم بتوحيد هيكل اجتماعاتك لتغطية العوائق والقرارات المطلوبة وتحديثات التقدم والخطوات التالية، مع الحفاظ على تركيز مناقشاتك. توفر لك أداة إدارة المشاريع المناسبة، مثل ClickUp، قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لتوحيد جمع المعلومات.

استفد من Brain للتحضير قبل الاجتماع : اطلب من ClickUp Brain تلخيص الأنشطة الأخيرة أو استعراض المهام المعلقة قبل SyncUp. يمنحك هذا نظرة عامة سريعة على الوضع الحالي للأمور.

ضع علامات على الأقسام في المهام المرتبطة : استخدم الحقول المخصصة أو العلامات الخاصة بالأقسام (عند ربط المهام) لتتبع تبعيات المهام متعددة الوظائف بسهولة، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للمشروع.

استخدم المقاطع لتقديم عروض غير متزامنة: إذا كنت بحاجة إلى إظهار كيفية عمل شيء ما أو شرح عملية ما، فقم بتسجيل مقطع وشاركه في القناة. يمكن لأعضاء الفريق مشاهدته في الوقت المناسب وترك تعليقات مزودة بختم زمني مع أسئلة.

تبسيط مزامنة المشاريع متعددة الوظائف باستخدام ClickUp SyncUp

تتطلب المشاريع متعددة الوظائف بيئة تعاونية لا تضطر فيها الفرق إلى ملاحقة التحديثات والكفاح من أجل إيجاد أرضية مشتركة.

مع وجود العديد من العناصر المتغيرة عبر الأقسام، يصعب على مديري المشاريع تتبع التقدم المحرز والعوائق.

تجمع الاتصالات التعاونية من خلال SyncUps بين الأطراف المعنية دون الحاجة إلى إجراءات رسمية مثل تحديد مواعيد الاجتماعات أو انتظار التأكيد.

نظرًا لأنها مدمجة مباشرة في برنامج إدارة المشاريع الخاص بك، يمكنك تحويل كل اجتماع إلى عنصر قابل للتنفيذ وتتبعه بدقة.

هل أنت مستعد لبدء استخدام SyncUps؟ قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا.

الأسئلة المتداولة

لا، تم تصميم ClickUp SyncUp خصيصًا لإجراء اجتماعات صوتية ومرئية فورية داخل مساحة عمل ClickUp. من خلال ربط اجتماعاتك بالمهام والمستندات وعملك، يمكنك التخلص من التشتت الذي قد يحدث في سياق العمل.

يمكن لما يصل إلى 200 شخص الانضمام إلى اجتماع SyncUp، ويمكن لـ 24 شخصًا التحدث في وقت واحد.

نعم، يمكن للأطراف الخارجية ذات الصلة التي لديها حق الوصول إلى القنوات الانضمام إلى SyncUp من خلال رابط دعوة.

ليس تمامًا. يعمل SyncUp بشكل أفضل للمناقشات التي تتطلب التعاون واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. بالنسبة للتحديثات الروتينية للحالة وتقارير التقدم العام للمشروع، فإن البريد الإلكتروني أو (الأفضل) ClickUp Chat وتعليقات المهام أكثر كفاءة.

يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء ملخصات للاجتماعات من تسجيلات SyncUp وتحويل بنود العمل إلى مهام قابلة للتتبع. يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص المهام للأشخاص المناسبين وتحديد المواعيد النهائية كما تمت مناقشته في الاجتماع.