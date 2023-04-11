لقاء مع فريق العمل مارسين واربيتشوفسكي

_في "CatchUUp مع الطاقم"، نأخذك إلى داخل الحياة في ClickUp. ستتعرف على فريقنا، وترى ما الذي يجعلنا نتحرك، وتفهم بشكل أفضل ما يجعل ClickUp مكانًا فريدًا للعمل

هذا الأسبوع، سنستمع هذا الأسبوع إلى مهندس الواجهة الأمامية الرئيسي لدينا مارسين واربيشوفسكي!

الاسم: مارسين واربيتشوفسكي الوظيفة: مهندس الواجهة الأمامية الرئيسي متى انضممت إلى ClickUp: يناير 2023

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_لماذا انضممت إلى ClickUp؟

قبل الانضمام انقر فوق كنت مؤسسًا لشركة برمجيات، لذلك كانت لديّ الخبرة الهندسية والخبرة في إدارة فريق، والشحن، وبناء مشروع، ولكن على نطاق صغير. ما دفعني إلى أن أكون مساهمًا فرديًا في ClickUp هو فضولي للعمل في شركة ذات نطاق صغير.

**_ماذا تعمل في ClickUp؟

نحن نعمل في فرق - فرق صغيرة تمتلك ميزات محددة -وأعمل بينهما. باختصار، أدخل جحور الأرانب بنية العودة بحل لفرق متعددة. على سبيل المثال، كنت أبحث في الأداء وتجربة المستخدم في مناطق معينة من واجهة المستخدم لدينا، وكانت بعض النتائج التي توصلت إليها جديدة، بينما كانت بعض النتائج التي توصلت إليها مشاكل معروفة تنتظر الحل.

اتصلت بالعديد من الفرق لتأكيد فرضياتي حول هذه المجالات وحصلت على الكثير من الملاحظات التي قمت بتقطيرها. أنشأتُ سبع وثائق لاستخدامنا الداخلي مع إرشادات للتطوير المستقبلي، وأعمل الآن مع الفرق لتنفيذها.

أخبرنا كيف يبدو يومك المعتاد بالنسبة لك

تتمحور أيامي حول المضي قدمًا في المشاريع طويلة الأجل - في الغالب إقامة العلاقات، ومقابلة الأشخاص، ومساعدتهم على الوصول إلى نفس الصفحة. يتغير ذلك من أسبوع لآخر، ولكنني عادةً ما أشارك في بناء نموذج أولي أو إثبات المفهوم للحل، ثم سأنقله إلى زملائي لتطبيقه في مشاريعهم.

**_كيف تصف ثقافة العمل في ClickUp؟ وما الذي يجعلها مختلفة عن الوظائف الأخرى التي عملت بها؟

الثقافة رائعة. قبل أن أنضم إلى ClickUp، تحدثت إلى العديد من الأشخاص الذين عملوا هنا، وما أقنعني بهذه الوظيفة هو الود الذي يتمتع به الفريق. فبالنسبة لي، تبدو ClickUp وكأنها عائلة عالمية لا حدود لها، وكما هو الحال في أي عائلة تعمل بشكل جيد، فالجميع يدعمونني ويحترمونني.

لدينا هدف واضح طويل الأجل يحفزنا، لكن الطريق إلى هذا الهدف ديناميكي. فكل أسبوع يأتي بتحديات وفرص جديدة.

**_ما أكثر ما يعجبك في عملك؟

أحب المنتج. أنا مهتم جدًا بفئة إدارة المشاريع والتعاون، ولكنني أحب تطبيق ClickUp على وجه الخصوص. لقد ألهمني هذا العمل لأنني أريد أن أرى المنصة التي نستخدمها جميعًا كل يوم في ClickUp، تستمر في التحسن. أحب أيضًا أن يشارك المهندسون في خارطة الطريق .

### **_ما هو الشيء المفضل لديك في الفريق الهندسي؟

نحن متوافقون دائمًا أو إذا لم نكن كذلك، فإننا نسعى إلى التوافق بسرعة! من المفهوم أن نجاحنا يعتمد على العمل الجماعي، وفي ClickUp، يتبادل المهندسون من جميع المستويات المعلومات والأفكار والممارسات الجيدة. كما أننا نعبر عن شكوكنا ونطلب المساعدة عند الحاجة.

**_ما هي الصفات التي تعتقد أن موظف ClickUp الناجح يتسم بها؟

لقد تعلمت سريعاً أنه لكي أكون ناجحاً، كنت بحاجة إلى إقامة علاقات مع فريقي والتعرف على الجميع. يعمل الجميع تقريباً في فريقي عن بُعد، ولكننا لا نشعر بأننا غرباء. فالجميع داعم للغاية.

يجب على أي شخص يتقدم للعمل في ClickUp أن يراجع قيم شركتنا ويسأل نفسه ما إذا كانت هذه القيم صحيحة لأن شركتنا تعيشها وتضعها ضمن أولوياتها يومياً!

حقائق ممتعة! الطعام المفضل: الطعام التايلاندي أكثر برنامج تلفزيوني يستحق المشاهدة بنهم: "كبح حماسك" و"ريك ومورتي" أفضل فيلم تشاهده مراراً وتكراراً: "الطائرة!"

طلب الآيس كريم المفضل: الفستق إلا إذا كنت في صقلية، وعندها يكون بالليمون!

النشاط المفضل في عطلة نهاية الأسبوع: الرحلات مع عائلتي أكثر الرموز التعبيرية استخدامًا: 😊 (كوجه مبتسم)

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