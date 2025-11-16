10 أدوات ذكاء اصطناعي لمبادرات التكنولوجيا المدنية والابتكار العام

الانتظار في طابور للحافلة، وملء الاستمارات الورقية، وأسابيع من الإجراءات البيروقراطية — بالنسبة للكثيرين، لا تزال هذه هي الطريقة التي تعمل بها الخدمات العامة. في الواقع، لا يثق سوى 39٪ من المواطنين في حكوماتهم الوطنية، وينخفض هذا الرقم إلى أقل من ذلك بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن أصواتهم يمكن أن تؤثر على السياسات.

وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يجد العاملون في القطاع العام أنفسهم يتعاملون مع أنظمة قديمة وبيانات مجزأة ودورات موافقة لا تنتهي.

لهذا السبب تستثمر الحكومات والمنظمات في أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) للمبادرات التكنولوجية المدنية، وتعيد بناء الأنظمة من الداخل إلى الخارج.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف بعضًا من أفضل الخيارات التي تحول سير العمل البطيء والمليء بالأوراق إلى أنظمة سريعة الاستجابة وشفافة. 🏁

فيما يلي جدول يقارن بين أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمبادرات التكنولوجيا المدنية. 🤩

🎥 بين طلبات المواطنين ووثائق الامتثال والاجتماعات المتواصلة، يمكن أن يصبح العمل في القطاع العام مرهقًا للغاية. إذا سبق لك أن تساءلت: "هل نسيت شيئًا مهمًا؟"، فإن هذا الدليل هو بالضبط ما تحتاجه.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مبادرات التكنولوجيا المدنية؟

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في أدوات الذكاء الاصطناعي للمبادرات التكنولوجية المدنية لتحسين استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بك:

واجهات اللغة الطبيعية: تمكّن أعضاء المجتمع من الإبلاغ عن المشكلات أو طلب الخدمات أو طرح الأسئلة عبر روبوتات الدردشة والمساعدات الصوتية بلغة بسيطة.

تحليل المشاعر والاتجاهات: يراقب ردود فعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستطلاعات وبيانات الخدمة لتحديد القضايا والأنماط الناشئة.

الإبلاغ المتعدد الوسائط من قبل المواطنين: يقبل الصور والملاحظات الصوتية والنصوص لتصنيف المشكلات وتوجيهها إلى السلطات المختصة بكفاءة.

تصور السيناريوهات والتخطيط التشاركي: يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج المحاكاة لتمكين المجتمعات من استكشاف خيارات التخطيط الحضري والمشاريع العامة.

أتمتة سير العمل المتكاملة: تصنف التقارير وتعيّن الفرق وتتتبع النتائج تلقائيًا لتقليل العبء اليدوي.

تصميم يراعي سهولة الوصول والمساواة: يضمن أن جميع المواطنين، بما في ذلك ذوو المستوى التعليمي المنخفض أو ذوو الإعاقة أو محدودي الوصول إلى الإنترنت، يمكنهم المشاركة عبر الصوت أو الدردشة متعددة اللغات أو واجهات مبسطة.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت أسرة هان واحدة من أوائل الحكومات في العالم التي تعتمد على البيانات. فقد استخدموا شرائح من الخيزران لتتبع الضرائب والحدود والمواطنين. تم العثور على أكثر من 2000 شريحة من الخيزران تعود إلى أسرة هان في يوننان، وهي تشبه دفاتر الحسابات الحكومية القديمة.

في كثير من الأحيان، يتم جمع آراء المجتمع من خلال اجتماعات عامة أو استطلاعات رأي، ثم تختفي في صناديق سوداء بيروقراطية، تاركة السكان يتساءلون عما إذا كانت آراؤهم مهمة أم لا.

فيما يلي 10 أدوات ذكاء اصطناعي لمبادرات التكنولوجيا المدنية مصممة لتبسيط الخدمات العامة وتمكين المجتمعات من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المركزية وسير عمل الخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

قم بإنشاء ملخصات المشاريع والتقارير الأسبوعية تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

برنامج إدارة المشاريع ClickUp هو تطبيق شامل للعمل يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تعمل المنصة كمركز للتقنيين المدنيين وفرق القطاع العام للتخطيط والتعاون وتنفيذ برامج التوعية المجتمعية ومشاريع البنية التحتية العامة.

اتخاذ قرارات عامة أكثر ذكاءً

تساعدك ClickUp Brain، أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة، على أتمتة التحديثات وتلخيص المشاريع المعقدة وكتابة الإجراءات وعرض المعلومات في غضون ثوانٍ. وهي تربط مهامك ووثائقك ومحادثاتك وأدواتك الخارجية في مساحة عمل واحدة.

يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي بمراقبة التقدم المحرز في كل برنامج من برامج GovTech، وتحديد المهام المتوقفة أو المعرضة للخطر، وإنشاء ملخصات للمشاريع وتقارير أسبوعية تلقائيًا. كل ما عليك فعله هو السؤال: "ما هي مراجعات المنح العامة المتأخرة؟" للحصول على إجابة مفصلة مدعومة بالبيانات.

📌 أمثلة على المطالبات: أنشئ مهمة ClickUp لمراجعة اقتراح منحة المدينة الذكية

تحديث الموعد النهائي لمشروع التخطيط الحضري إلى يوم الجمعة المقبل

لخص الأنشطة من مجلد المشاركة المدنية وقدم رؤى قابلة للتنفيذ لتقليل الأخطاء المحتملة في استراتيجياتنا.

اعثر على كل المعلومات بسرعة

تولد المشاريع العامة كمية هائلة من البيانات، من مسودات السياسات وتعليقات المواطنين إلى ملاحظات الاجتماعات ووثائق الامتثال. يزيل ClickUp Enterprise Search توسع العمل من خلال ربط كل جزء من المعلومات عبر المهام والمستندات والتعليقات وحتى التطبيقات الخارجية.

تقوم بتوفير بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي في مكان العمل مباشرةً، مما يساعد فرق القطاع العام على العثور على وثائق السياسات وتقارير الامتثال وملاحظات الاجتماعات على الفور دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

اعرض آخر تحديثات المشروع من المعلومات عبر المهام والمستندات والرسائل باستخدام ClickUp Enterprise Search

على سبيل المثال، يمكن لمنسق الاستجابة للكوارث البحث عن "تقارير حالة الإغاثة من الفيضانات" والعثور على الفور على آخر التحديثات من المهام والتصميمات المرجعية من Figma والملفات ذات الصلة من Google Drive، دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب.

قم بإدارة المعرفة باستخدام ClickUp:

وسّع نطاق ذكاء مساحة العمل لديك

يعمل ClickUp Brain MAX على توسيع مساحة العمل الخاصة بك بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تتجاوز مجرد تلخيص المهام. يمكنك البحث عن البيانات عبر المشاريع، وإنشاء موجزات السياسات أو تحديثات أصحاب المصلحة، وحتى توقع الاختناقات قبل أن تتسبب في إبطاء العمل.

سجل ملاحظاتك الميدانية، وقم بتحديث المهام، وإدارة سير العمل دون استخدام اليدين مع ClickUp Brain MAX

إليك كيف تساعدك هذه الأدوات:

استخدم Talk-to-Text لتسجيل التحديثات أو إنشاء المهام أثناء التواجد في الموقع أثناء عمليات التفتيش أو الأحداث المجتمعية. لتسجيل التحديثات أو إنشاء المهام أثناء التواجد في الموقع أثناء عمليات التفتيش أو الأحداث المجتمعية.

قم بإنشاء خطط مشاريع لمبادرات مثل تحديثات المدن الذكية أو برامج الإدماج الرقمي بمجرد مطالبة واحدة

استخدم امتداد Chrome لالتقاط صفحات الويب أو لقطات الشاشة أو المواد المرجعية.

ابحث عن السياق من ClickUp أو Google Drive أو Figma أو SharePoint أو حتى الويب باستخدام Connected Search

احصل على قوالب جاهزة مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي

عندما لا يكون لديك الوقت الكافي لإنشاء سير عمل من الصفر، يمكنك اللجوء إلى قوالب ClickUp المزودة بـ ClickUp Brain المدمج.

احصل على نموذج مجاني حافظ على شفافية المعلومات الخاصة بالمشاريع المدنية باستخدام نموذج خارطة طريق ClickUp للحكومة وصانعي السياسات.

يوفر نموذج خارطة طريق ClickUp للحكومة وصانعي السياسات إطارًا منظمًا لتخطيط المبادرات وتخصيص الموارد وتتبع التقدم المحرز.

يمكنك تخطيط مسار كل مشروع باستخدام الحالات المخصصة في ClickUp مثل المهام المطلوبة وقيد التنفيذ ومعلق ومكتمل وملغى. كما يتيح لك تسجيل التفاصيل باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp، مثل المدة بالأيام والتأثير والتقدم.

أفضل ميزات ClickUp

راقب البرامج المدنية في لمحة: استفد من استفد من لوحات معلومات ClickUp مع بطاقات الذكاء الاصطناعي لتتبع تقدم المنح ومراحل المشروع وبيانات مشاركة المجتمع تلقائيًا.

جمع آراء المجتمع: أنشئ أنشئ نماذج ClickUp لجمع آراء المواطنين وطلبات التمويل أو اقتراحات السياسات؛ تصبح كل إجابة مهمة قابلة للتتبع.

تنسيق التحديثات عبر الأقسام: استخدم استخدم ClickUp Chat لمناقشة تغييرات البرنامج ومشاركة المرفقات والتنسيق بشأن الخطوات التالية في السياق

أتمتة الأعمال الإدارية المتكررة: اضبط اضبط ClickUp Automations لتعيين طلبات الخدمة وتحديث حالات المهام وإرسال التنبيهات، مما يحافظ على سير المشاريع المدنية على المسار الصحيح.

قيود ClickUp

توفر أداة الذكاء الاصطناعي للمبادرات التكنولوجية المدنية مجموعة واسعة من الميزات، والتي قد تبدو مربكة في البداية.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. كما أنني أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، الذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة... أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. كما أنني أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، الذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة... أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

2. Polis (الأفضل للمناقشات العامة واسعة النطاق)

عبر Polis

Polis هي منصة لإدارة المشاركة المدنية والابتكار تساعدك على فهم ما تفكر فيه مجموعات كبيرة من الناس. وهي متاحة للجميع، ولكن يمكن أيضًا تضمينها في مواقع الويب الحكومية أو مواقع المنظمات غير الحكومية للاستخدام المحلي.

تحول المنصة المساهمات العامة إلى محادثات حية حيث يمكن للمواطنين تقديم بيانات قصيرة والتصويت على أفكار الآخرين ومشاهدة ظهور الإجماع في الوقت الفعلي.

وراء الكواليس، تعمل خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة على تنظيم هذه الآراء في مجموعات تكشف عن القيم المشتركة ونقاط الخلاف داخل المجتمعات. يمكن لصانعي السياسات تحديد مجالات الاتفاق حول القضايا المثيرة للجدل، مما يوجه اتخاذ قرارات شفافة.

أفضل ميزات Polis

سهّل المحادثات الديناميكية باستخدام وضع Wikisurvey الذي يتطور مع مساهمة المشاركين ببيانات جديدة.

قم بتصدير مصفوفات الآراء لمزيد من الاستكشاف في دفاتر Jupyter أو سير عمل علوم البيانات المخصص.

دعم التعاون المفتوح من خلال إطار عمل مفتوح المصدر بالكامل يتم صيانته بموجب ترخيص AGPL3 .

احصل على موارد شاملة، بما في ذلك أدلة البدء السريع وأفضل ممارسات الإشراف ودراسات الحالة من عمليات النشر في العالم الحقيقي.

قيود Polis

يتطلب جهدًا بشريًا كبيرًا لضمان جودة الحوار والرؤى القائمة على البيانات

يعتمد على معرفة المشاركين بالثقافة الرقمية وإمكانية وصولهم إليها، مما قد يستبعد الفئات السكانية الأقل اتصالاً بالإنترنت أو الأقل دراية بالتكنولوجيا.

أسعار Polis

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Polis

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

3. Resistbot (الأفضل للأنشطة المدنية الفورية والدعوة المباشرة)

عبر Resistbot

يدير Resistbot صندوق Resistbot Action Fund غير الربحي، ويعمل بفضل أكثر من 100 متطوع، وهو عبارة عن روبوت محادثة نصي للمشاركة المدنية يحول الرسائل إلى مشاركة. من خلال إرسال كلمة RESIST إلى الرقم 50409، يمكن لأي شخص الاتصال بممثليه المحليين أو الولائيين أو الفيدراليين في غضون دقائق دون الحاجة إلى إجراء مكالمات هاتفية أو ملء نماذج عبر الإنترنت أو الانتظار على الهاتف.

يقوم الروبوت تلقائيًا بتحديد المسؤولين المنتخبين، وتحويل رسالتك إلى بريد إلكتروني أو فاكس أو خطاب بريدي، وتسليمها مباشرة إلى مكاتبهم. وهذا يسد الفجوة بين المواطنين وصناع القرار، خاصة في الأوقات التي تزدحم فيها قنوات الاتصال التقليدية.

أفضل ميزات Resistbot

أطلق حملات شعبية عن طريق تحويل أي رسالة مستخدم إلى حملة عامة يمكن للآخرين الانضمام إليها.

حدد الممثلين تلقائيًا بناءً على اسمك والرمز البريدي دون الحاجة إلى البحث يدويًا.

تحقق من تسجيل الناخبين وحدد مواقع مراكز الاقتراع القريبة من خلال مطالبات سريعة من روبوت الدردشة.

يمكنك الوصول إلى اقتراحات القضايا الحالية عن طريق إرسال كلمة "topic" في رسالة نصية للحصول على أحدث الموضوعات التشريعية.

قيود Resistbot

يحد من عدد الرسائل التي يمكن للمستخدمين إرسالها إلى عشر رسائل فقط في اليوم، مما قد يحد من جهود الدعوة المتكررة.

قد يؤدي التخصيص المحدود في الاتصالات إلى تقليل التأثير مقارنة بالرسائل المخصصة بشكل كبير.

أسعار Resistbot

مجاني

اشتراك مميز: 7 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Resistbot

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ بدأت إستونيا في رقمنة السجلات العامة في التسعينيات، وتقدم الآن جميع خدماتها الحكومية تقريبًا عبر الإنترنت. ويشمل ذلك التصويت والضرائب وحتى تسجيل الأعمال التجارية. وقد أدى برنامج "Tiger Leap" الذي أطلقته في عام 1996 إلى ربط المدارس بالإنترنت، مما أدى إلى انطلاق واحدة من أكثر المجتمعات الرقمية تقدمًا في العالم.

4. Gnowit (الأفضل للمعلومات التشريعية والسياسية في الوقت الفعلي في كندا)

عبر Gnowit

Gnowit هي أداة ذكاء اصطناعي متطورة للمبادرات التكنولوجية المدنية التي تراقب التطورات التشريعية والتنظيمية والسياسية، خاصة في كندا. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة، تقوم بمسح ملايين الوثائق الرسمية والمنشورات الحكومية والمناقشات البرلمانية لتقديم معلومات استخباراتية قابلة للبحث في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى تتبع التشريعات الجديدة، فإنه يفسر ويلخص الآثار المترتبة على السياسات باستخدام مرشحات التعلم الآلي. بالنسبة لأولئك الذين يعملون في مجال الشفافية العامة والحكم الرقمي، يعمل Gnowit كأداة مراقبة ونظام دعم لاتخاذ القرارات.

أفضل ميزات Gnowit

راقب النشاط التشريعي في الوقت الفعلي مع Parliamentary Live ، الذي يوفر وصولاً فوريًا إلى البث المباشر والنصوص والمناقشات.

قم بتعيين تنبيهات وتقارير مخصصة بناءً على مناطق أو قضايا أو كلمات رئيسية محددة لتتبع السياسات بشكل مركز.

احصل على ملخصات من إعداد البشر من خلال Curation Edge ، التي تجمع بين سرعة الذكاء الاصطناعي والتحليل السياقي للخبراء.

أنشئ مخرجات جاهزة للعرض على أصحاب المصلحة، مثل تقارير PDF تحمل العلامة التجارية، ولوحات معلومات العمل القابلة للمشاركة، والتحديثات ذات العلامة البيضاء.

قيود Gnowit

تركز بشكل أساسي على المصادر التشريعية والتنظيمية الكندية، مما يحد من الوصول العالمي

لا تغطي المراقبة في الوقت الفعلي جميع الاتصالات الحكومية غير الرسمية أو غير المنشورة، مما يترك ثغرات في المعلومات الاستخباراتية.

أسعار Gnowit

Municipal Live: 500 دولار كندي شهريًا

Parliamentary Live: 600 دولار كندي شهريًا

Parliamentary Live (vAnalyst): 960 دولارًا أمريكيًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gnowit

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ باستخدام ميزة البحث العميق في ClickUp Brain، يمكنك العثور على المعلومات المدفونة في أعماق أداة إدارة عبء العمل الخاصة بك على الفور، حتى لو كانت مخفية في مستند مشروع عمره خمس سنوات أو تعليق مهمة منسي منذ زمن طويل. وهي مفيدة بشكل خاص لمساحات العمل الكبيرة في القطاع العام التي لديها سنوات من تاريخ المشاريع أو عدة أقسام تساهم في نفس المبادرة. ابحث في سنوات من المشاريع باستخدام ميزة البحث المتعمق في ClickUp Brain وحوّل الأفكار العملية إلى أفعال على الفور

5. مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المدني (الأفضل لتمكين المجتمعات من التصدي لأزمة المناخ)

عبر مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المدني

تم تطوير مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المدنية (Civic AI Toolkit) بواسطة Dark Matter Labs و Lucidminds، وهي مورد استكشافي مفتوح الوصول يساعد السلطات المحلية على وضع نماذج أولية لكيفية دعم الذكاء الاصطناعي لإجراءات مكافحة تغير المناخ. وهي عبارة عن مجموعة من المخططات المرئية التي توضح كيف يمكن للمجتمعات والهيئات العامة والخوارزميات العمل معًا من أجل مستقبل خالٍ من الكربون.

تستكشف مجموعة الأدوات كيف يمكن للذكاء الجماعي معالجة أزمة المناخ وتقليل تكاليف التنسيق وإبراز الأهداف المشتركة للمبادرات البيئية. كل "مخطط استراتيجي" يصور سيناريو مختلفًا من العالم الحقيقي، مما يساعد الفرق على تخيل وتصميم نماذج أولية لكيفية اندماج الذكاء الاصطناعي بشكل هادف في النظم البيئية المدنية الحالية.

أفضل ميزات مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المدني

قم بتخطيط النظم البيئية المدنية من خلال ثلاثة مخططات تفصيلية، مثل الغابة الحضرية المتصلة و العمل الجماعي لمكافحة تغير المناخ و الطاقة التشاركية .

تصور التعاون بين الذكاء الاصطناعي والبشر من خلال تقسيم المهام بين الذكاء البشري (HI) وسير عمل الذكاء الاصطناعي.

حدد التحديات العملية واستكشف حلول التصميم لخصوصية البيانات والأخلاقيات والشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة.

قم بتقييم الأصول المدنية من خلال مكونات ملموسة وغير ملموسة مصنفة وفقًا لمستويات الجاهزية التكنولوجية (TRLs).

قيود مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المدني

خطر الحلول التكنولوجية، حيث قد تطغى تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأسباب النظامية أو الاجتماعية الأعمق للتحديات المناخية.

يعتمد ذلك على جودة وتوافر البيانات المفتوحة، والتي يمكن أن تختلف بشكل كبير بين المجتمعات والمناطق.

أسعار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المدني

مجاني

تقييمات ومراجعات مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المدني

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

تتبع الأفكار باستخدام الحالات، مثل فكرة جديدة ، تقييم، معتمد ، معلق ، مرفوض ، من أجل توضيح التقدم المحرز.

التقط المقاييس الحاسمة لاتخاذ القرارات المدنية باستخدام الحقول: التكلفة الفعلية ، الباحث ، المراجع ، التأثير ، و نوع الفكرة .

قم بإدارة الأفكار بفعالية من خلال عروض الحالة وتواريخ الإطلاق ودليل البدء ونموذج إدخال الأفكار والأفكار.

6. Autodesk Forma (الأفضل للتحليل البيئي في المراحل المبكرة والتخطيط الحضري المستدام)

عبر Autodesk Forma

Autodesk Forma هي أداة قائمة على السحابة مصممة للمهندسين المعماريين ومخططي المدن لتقييم الأثر البيئي للموقع قبل البدء في البناء. يمكنك إجراء عدة محاكاة في مرحلة مبكرة من عملية التصميم لفهم كيفية تأثير عوامل مثل ضوء النهار والرياح والضوضاء على قابلية العيش والاستدامة ورفاهية المجتمع.

من تحسين الاستفادة من ضوء النهار إلى تقليل الكربون المدمج، تبسط Forma التحليلات المعقدة في تقارير مرئية وسهلة القراءة. وهذا يساعد مخططي المدن والمهندسين المعماريين على دعم مقترحاتهم بالبيانات والعمل على توفير مساحات حضرية أكثر خضرة.

أفضل ميزات Autodesk Forma

قم بتقييم المقاييس الخاصة بالموقع لفهم كيفية تأثير خيارات التصميم على نطاق المشروع وكثافته.

حدد المناطق التي تعاني من ضوء النهار الضعيف أو المفرط وقم بتحسينها للحصول على بيئات داخلية أكثر صحة.

قم بتقييم شكل المبنى مقابل سلوك الرياح باستخدام محاكاة تفصيلية أو سريعة لضمان راحة وسلامة المشاة.

قم بتحديد البصمة الكربونية للمبنى واختبر خيارات المواد لتقليل الأثر البيئي.

قيود Autodesk Forma

يقتصر على التحليل في المراحل المبكرة (ما قبل التصميم والتخطيط)؛ غير مثالي لعمليات التصميم التفصيلية.

قد تستغرق عمليات المحاكاة المعقدة (مثل الرياح أو الكربون) وقتًا طويلاً في المشاريع الكبيرة.

أسعار Autodesk Forma

Forma Standalone (تتضمن المستندات): 190 دولارًا شهريًا

تصميم موقع Forma: 460 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Autodesk Forma

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ تدعو الخطة الحكومية الرسمية للولايات المتحدة إلى تصدير "مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي" الكاملة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والنماذج والتطبيقات والمعايير إلى الدول الحليفة.

7. GRASP (روبوتات الدردشة الخاصة بالميزانية البلدية) (الأفضل لتوفير رؤى واضحة حول الميزانيات المحلية وتحسين الشفافية)

عبر GRASP

GRASP (Generation with Retrieval and Action System for Prompts) هو إطار عمل لروبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى جعل الميزانيات البلدية متاحة ودقيقة وقابلة للتنفيذ.

وهي تجمع بين التوليد المعزز بالاسترجاع وسير العمل الوكالي والمعرفة الخاصة بالمجال لتقديم إجابات موثوقة على الاستفسارات العامة. وتعد هذه المنصة طريقة رائعة للمقيمين لفهم أين وكيف يتم إنفاق أموال ضرائبهم. إلى جانب الهندسة السريعة والوعي بالميزانية التاريخية، تضمن GRASP أن تكون الإجابات دقيقة وذات صلة.

أفضل ميزات GRASP

حسّن الاستجابات بشكل متكرر من خلال سير عمل وكيل يكسر الاستفسارات ويتحقق من المنطق ويضمن الاكتمال.

ادمج الخبرات المحلية من خلال تضمين المعرفة المتخصصة في المجال من المسؤولين المحليين، بما في ذلك الفروق بين الميزانيات المتوقعة والفعلية.

اربط بالصفحة المحددة في وثائق الميزانية المصدرية لكل رد لضمان شفافية الاقتباسات.

ترجم البيانات المعقدة المتعلقة بالميزانية إلى تفسيرات بديهية للمقيمين من أجل تعزيز إدارة عبء العمل وفهم المواطنين.

قيود GRASP

يعتمد الأداء بشكل كبير على جودة وهيكل وثائق الميزانية البلدية، لذا فإن التنسيق غير المتسق أو البيانات القديمة يمكن أن تقلل من الدقة.

أنظمة RAG ليست مضمونة؛ على الرغم من التأسيس، قد يستمر روبوت الدردشة في إصدار معلومات خاطئة أو مضللة.

أسعار GRASP

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات GRASP

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الأمريكية هو تطوير قوة عاملة للمهن "عالية الطلب"، مثل الكهربائيين وفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، لبناء وصيانة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

8. Blitz (أتمتة إصدار التراخيص/مراجعة الخطط) (الأفضل لتسريع مراجعة الخطط وتبسيط سير عمل إصدار التراخيص)

عبر Blitz

تستخدم Blitz الذكاء الاصطناعي لأتمتة مراجعة الخطط، مما يساعد الحكومات المحلية والمتقدمين على اكتشاف الأخطاء مبكرًا وضمان الامتثال وتسريع عمليات الموافقة. وهي تحلل الخطط بتنسيقات مثل PDF و CAD و BIM مقارنة بالقوانين المحلية لتوفير تعليقات قابلة للتنفيذ وتقارير مفصلة ولوحات معلومات للعملاء.

تساعد المنصة المتقدمين على تحسين جودة الطلبات مسبقًا، وتتيح للمراجعين معالجة التصاريح بشكل أسرع، وتستفيد المجتمعات من جداول زمنية أسرع للتطوير. وهذا يعزز توفر المساكن والنمو الاقتصادي. من الفحوصات المسبقة الفورية إلى مراجعات الامتثال بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تعمل Blitz على تبسيط عملية إصدار التصاريح بأكملها.

أفضل ميزات Blitz

أتمتة تحليل الخطط والتحقق من التقديمات وفقًا للقوانين واللوائح المحلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تبسيط التعاون بين المراجعين عبر الأقسام لتسريع عمليات الموافقة على التراخيص

تأكد من مراجعة جميع الخطط وفقًا لنفس المعايير لتحسين الاتساق.

تسريع مشاريع التنمية، مثل الإسكان والمباني التجارية، من أجل النمو الاقتصادي.

قيود Blitz

يعد تدريب الموظفين وتغيير أسلوب إدارتهم أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن عدم الإلمام بهذه الأمور قد يبطئ من مكاسب الكفاءة.

من الصعب التكيف مع قوانين البناء واللوائح التنظيمية سريعة التغير أو شديدة التخصص دون تحديثات متكررة.

أسعار Blitz

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Blitz

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ تظل وكلاء Ambient Agents من ClickUp Brain نشطين في الخلفية، ودائمًا في السياق. ومن الأمثلة الممتازة على ذلك: Team StandUp Agent: احصل على تحديثات تلقائية عن الفريق وملخص للأنشطة الأسبوعية عبر البرامج المدنية.

وكيل الإجابات: أجب على الأسئلة الروتينية في قنوات المشروع، مثل "ما هو وضع مبادرة المياه؟"، مما يقلل من الاتصالات المتكررة.

وكيل التقرير اليومي: احصل على ملخص يومي للأنشطة والمهام المنجزة والتغييرات الرئيسية في احصل على ملخص يومي للأنشطة والمهام المنجزة والتغييرات الرئيسية في لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. تتبع الأنشطة والتقدم المحرز والتغييرات الرئيسية باستخدام ClickUp Ambient Agents

9. Voice to Vision (الأفضل لربط المشاركة المجتمعية والتعليقات واتخاذ القرارات العامة)

عبر Voice to Vision

Voice to Vision، وهو مشروع لمختبر MIT Media Lab مصمم لتتبع كيفية تأثير التعليقات الفردية والجماعية على الخطط الواقعية، وتحويل المشاركة المدنية إلى تأثير مرئي. يستخدمه قادة المجتمع المدني والمخططون الذين يحتاجون إلى فهم كميات كبيرة من البيانات النوعية، مما يساعدهم على تنظيم تعليقات السكان وتفسيرها والتصرف بناءً عليها بشفافية.

ما يجعل V2V مفيدة هو تصميمها ذو الواجهة المزدوجة. تساعد إحدى الواجهتين صانعي القرار على تجميع آراء الجمهور من أجل التخطيط القابل للتنفيذ، بينما تساعد الواجهة الأخرى السكان على رؤية الصلة بين ما قالوه وما حدث.

أفضل ميزات Voice to Vision

تصور مدخلات المجتمع والمبادرات الاستراتيجية باستخدام أدوات تفاعلية ترسم خريطة لكيفية تأثير التعليقات على السياسات والخطط المحددة.

نظم البيانات النوعية في رؤى منظمة يمكن للفرق المدنية تفسيرها بسهولة واتخاذ إجراءات بناءً عليها.

أظهر المساءلة في العمل من خلال ربط مدخلات الجمهور بنتائج سياسية قابلة للقياس.

قيود Voice to Vision

يمكن أن تثير ميزات التخصيص ردود فعل متباينة

تعتمد فعالية التنفيذ بشكل كبير على الدعم المؤسسي والتكامل مع سير عمل صنع السياسات الحالي.

أسعار Voice to Vision

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Voice to Vision

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: لتخفيف عبء الأعمال المتكررة، استخدم المطالبات المحفوظة في ClickUp Brain MAX لتخزين الأوامر التي تستخدمها بشكل متكرر، سواء كانت "تلخيص مسودة هذه السياسة" أو "إنشاء تحديثات مشاركة المواطنين". ادمج ذلك مع الشريط العائم في ClickUp Brain MAX، وستتمكن من الوصول إلى رؤى الذكاء الاصطناعي في أي مكان على شاشتك دون مقاطعة سير عملك.

10. Botivist (الأفضل لتعبئة المتطوعين بمساعدة الذكاء الاصطناعي والمشاركة المدنية)

عبر Botivist

تعيد Botivist تصور حوكمة الذكاء الاصطناعي في العصر الرقمي. فبدلاً من الاعتماد فقط على المنظمين البشريين، تستخدم روبوتات تويتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد المتطوعين ودعوتهم وإشراكهم في حل المشكلات الواقعية.

تتواصل روبوتات المنصة مباشرة مع الأشخاص الذين يغردون حول القضايا الاجتماعية، وتدعوهم إلى تبادل الأفكار واتخاذ إجراءات لتحويل المشاركة العرضية عبر الإنترنت إلى نشاط منسق. تتراوح استراتيجيات Botivist بين الدعوات المباشرة إلى العمل والرسائل التي تحث على التضامن.

أفضل ميزات Botivist

جرب استراتيجيات المشاركة مثل الإطار المباشر والإطار المكسب والإطار الخسارة والإطار التضامن لاختبار العوامل التي تحفز العمل.

استخدم نظام إدارة علاقات العملاء الحكومي (CRM) للتواصل الشفاف، حيث تحدد الروبوتات هويتها بوضوح لتعزيز الثقة والمصداقية.

أتمتة تتبع الرسائل وتحليل الاستجابات لقياس النهج التي تحقق أعلى جودة في المشاركة.

قم بإنشاء موضوعات لبدء المحادثة مثل "كيف يمكننا..." لتحويل الاهتمام السلبي إلى عصف ذهني ومقترحات.

قيود Botivist

قابلية توسع محدودة خارج تويتر، مما يحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى

قد يجذب عن غير قصد المتصيدين أو يؤدي إلى إساءة الاستخدام إذا تم نشره دون إشراف دقيق.

أسعار Botivist

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Botivist

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ كان الأب الروحي لعلم التحكم الآلي، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نوربرت وينر، يناقش موضوع "أخلاقيات الآلة" في أربعينيات القرن الماضي. وقد جعله ذلك شخصية أساسية في مجال أخلاقيات الكمبيوتر.

بناء مجتمعات متصلة في ClickUp

تتطور الابتكارات العامة بسرعة، لكن العمليات القديمة والتطبيقات غير المتصلة تعيق عمل الفرق. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الذكية للمبادرات التكنولوجية المدنية سد هذه الفجوة، ولكن فقط عندما تربط بين موظفيك وبياناتك ومشروعك في مكان واحد.

يمكن أن تساعدك جميع الأدوات التي استكشفناها، ولكن معظمها يعمل بشكل منفصل، مما يجعل فرقك تنتقل بين التطبيقات وتفقد السياق.

قد يكون ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو الخيار الأفضل. يوفر لك ClickUp Brain الملخصات التي تحتاجها، وتقوم الأتمتة بمعالجة المهام المتكررة بهدوء، وتتيح لك لوحات المعلومات اكتشاف المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات، وتضمن أدوات التعاون أن يكون الجميع على نفس الصفحة. كل هذا دون الحاجة إلى فتح 100 تطبيق مختلف على نظامك.

اشترك في ClickUp مجانًا واجمع كل مبادراتك التكنولوجية المدنية تحت سقف واحد. ✅

الأسئلة المتداولة

أدوات الذكاء الاصطناعي لمبادرات التكنولوجيا المدنية هي حلول برمجية تساعد الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المجتمعية على تحليل ردود فعل الجمهور وأتمتة تقديم الخدمات والتنبؤ بالاتجاهات وتسهيل عملية صنع القرار التشاركي. وهي تتراوح بين روبوتات الدردشة لتقارير المواطنين ولوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى سياسية.

يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الشفافية من خلال تنظيم وتصور البيانات العامة المتعلقة باحتياجات المجتمع وتتبع قرارات الحكومة. كما أنه يسلط الضوء على التناقضات ويزود المواطنين برؤى في الوقت الفعلي حول الميزانيات والسياسات ونتائج الخدمات.

ومن أمثلة دور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال روبوتات الدردشة الخاصة بالميزانية البلدية، والمراجعة الآلية للخطط من أجل منح التراخيص، وتحليل آراء المجتمع. ومن الأمثلة الأخرى على استخدامات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال تعبئة المتطوعين عبر الروبوتات الاجتماعية، ومحاكاة التخطيط التشاركي، وسير عمل الخدمات العامة بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج لغوية كبيرة.

ابدأ بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب الحد الأدنى من الإعدادات التقنية، وركز على أتمتة المهام المتكررة، واستخدم مجموعات البيانات المعدة مسبقًا أو الأطر المدنية. يمكنك بعد ذلك التوسع تدريجيًا من خلال التدريب المستمر للموظفين وسلسلة ردود فعل المجتمع لضمان الملاءمة والثقة.

يجمع ClickUp كل أجزاء مشروع الابتكار المدني في مكان واحد. يساعد الفرق على تخطيط المشاريع وتوزيع المهام وتتبع التقدم المحرز عبر الأقسام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أتمتة سير العمل لبناء علاقات مجتمعية بشكل أسرع وتقليل العمل اليدوي. تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Brain، في التوثيق وإعداد التقارير والرؤى في الوقت الفعلي، مع حواجز حماية مصممة لتقليل التحيز الخوارزمي.