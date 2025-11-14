Whereby مقابل ClickUp SyncUp: أي أداة اجتماعات الفيديو أفضل؟

في عام 1964، كشفت AT&T النقاب عن Picturephone في المعرض العالمي. كان جهازًا ضخمًا وعد بتغيير الاتصالات إلى الأبد. أصبح بإمكانك أخيرًا رؤية الشخص الذي تتحدث إليه، شريطة ألا تمانع في دفع ثمن مكالمة صغيرة مقابل هذه الميزة!

بمرور الوقت، استبدلنا هذه الأجهزة غير العملية بتطبيقات أنيقة تربط بين الفرق والعملاء (على الرغم من استمرار الصمت المحرج).

في هذه المدونة، سنقارن بين أداتين من هذا النوع: Whereby و ClickUp SyncUp، كل منهما مصممة لمواقف مختلفة تمامًا في يوم عملك.

دعنا نرى أيهما يناسب مجموعة أدواتك. ☎️

ClickUp مقابل Whereby في لمحة

الجانب ClickUp Whereby الغرض الأساسي إدارة المشاريع، تتبع المهام، تعاون الفريق، إدارة المعرفة اجتماعات الفيديو، مؤتمرات عبر المتصفح، مكالمات قابلة للتضمين التسلسل الهرمي والتنظيم متقدم: المساحات والمجلدات والقوائم وعرض كل شيء للتنظيم على نطاق واسع لا يوجد تسلسل هرمي تنظيمي إدارة المهام المهام، المهام الفرعية، قوائم المراجعة، الحقول المخصصة، أتمتة الحالة، مالكو المهام، الأولويات، التذكيرات يفتقر إلى إدارة المهام عرض المشاريع قائمة، لوحة، تقويم، جانت، جدول زمني، حجم العمل، والمزيد لا يوفر عرضًا للمشاريع الأتمتة أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة قائمة على الوقت والمحفزات API hooks/webhooks لجلسات الفيديو التعاون في إعداد المستندات مستندات قابلة للتحرير في الوقت الفعلي، ويكي، تنسيق غني، ربط المستندات بالمهام، قاعدة المعرفة الدردشة الحية، الرموز التعبيرية، مشاركة الملفات أثناء الاجتماع التواصل محادثات سياقية مع دردشة ومهام ووثائق مرتبطة، وبريد إلكتروني مدمج، وتعليقات على المهام، وإشعارات، وتعليقات مخصصة، ومقاطع صوتية وفيديو الفيديو والصوت والدردشة أثناء المكالمة وردود الفعل ومشاركة الملفات التعاون والمشاركة لوحات بيضاء في الوقت الفعلي، ومشاركة الضيوف، ومشاركة الروابط الخارجية، وأدوات التدقيق السبورة البيضاء الافتراضية (Miro) والتسميات التوضيحية الحية وغرف الاجتماعات الفرعية الجدولة وإدارة الوقت تقويم مدمج، وتتبع الوقت، والتقديرات، وتكامل Outlook/Google Calendar تكامل تقويم Google، ومؤقتات الغرف، ودعوات التقويم ميزات الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain (البحث بالذكاء الاصطناعي، الكتابة، الأتمتة، الملخصات، النصوص، إنشاء التسميات، التقارير المتقدمة)، وكلاء الذكاء الاصطناعي نسخ مباشر، ملخصات الجلسات التكاملات أكثر من 1000 تكامل تطبيقات (بما في ذلك Outlook و Slack و Drive و Github و Zapier) و API/إضافات Miro و Google Docs و RTMP streaming و SDKs للمطورين و React/Flutter/mobile embeds الأمان/الامتثال أدوار متقدمة، أذونات، سجلات تدقيق، أمان مؤسسي، ISO 27001، GDPR، SSO، SOC2 و HIPAA متوافقة تشفير من طرف إلى طرف (غرف صغيرة P2P)، ISO 27001، GDPR، HIPAA-ready، غرف مغلقة سعة الاجتماعات ما يصل إلى 200 مشارك في SyncUps ما يصل إلى 200 مشارك (نشط)، 400 مشاهد (وضع العرض فقط) تخزين الملفات غير محدود (مع الخطط المدفوعة)، إرفاق/ربط الملفات في أي مكان في سير العمل شارك الملفات الصغيرة في المكالمات؛ تخزين ملفات محدود على المدى الطويل، تنزيل الدردشة

ما هو ClickUp؟

قم بإدارة مشاريع متعددة باستخدام ClickUp أنشئ مساحة عمل مركزية لإدارة التعاون المختلط في ClickUp

العمل اليوم معطل.

تتوزع مشاريعنا ومعارفنا واتصالاتنا عبر أدوات منفصلة عن بعضها البعض، مما يبطئ عملنا.

ClickUp يعالج هذا الأمر من خلال تطبيق شامل للعمل يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ميزات ClickUp

هنا، سنقوم بتحليل الميزات الرئيسية التي تجعل هذه الأداة تبرز كبديل لـ Whereby.

الميزة رقم 1: التواصل في الوقت الفعلي

يجمع ClickUp Chat جميع محادثاتك وأعمالك في مكان واحد من خلال القنوات والرسائل المباشرة.

قم بتركيز جميع قنوات الاتصال الداخلية والخارجية باستخدام ClickUp Chat

أنشئ قنوات مخصصة لموضوعات معينة مثل #MarketingUpdates أو #ClientFeedback للحفاظ على تركيز المناقشات. هل تحتاج إلى محادثة سريعة لمرة واحدة؟ تتيح لك الرسائل المباشرة إرسال رسائل إلى أفراد أو مجموعات دون إغراق القنوات الرئيسية.

مرر مؤشر الفأرة فوق أي رسالة في ClickUp Chat لإنشاء مهمة على الفور

والأفضل من ذلك، يمكنك ربط الرسائل مباشرة بمهام ClickUp، بحيث يتحول السؤال العادي "مرحبًا، هل يمكنك إصلاح هذا؟" إلى بند عمل يتم تتبعه. بالإضافة إلى ذلك، مع الإشعارات القابلة للتخصيص، لن تتلقى إشعارات إلا لما يهمك.

اختر من بين أنواع مختلفة من المنشورات في الدردشة لضمان وصول التحديثات المهمة إلى جميع أعضاء الفريق

عندما تحتاج رسالة ما إلى مزيد من الاهتمام، قم بإنشاء منشورات. بدلاً من ترك المعلومات المهمة تضيع في خضم المحادثات، يمكنك إنشاء منشور لإبراز الإعلانات أو التحديثات أو المناقشات.

ما عليك سوى كتابة رسالتك، واختيار من بين الإعلانات والمناقشة والفكرة والتحديث من القائمة المنسدلة، وستظهر رسالتك في القناة، مما يضمن أن يلاحظها الجميع.

💡 نصيحة احترافية: أضف بطاقة في الجزء العلوي من قناة الدردشة الخاصة بفريقك لعرض الإشارات المرجعية والملاحظات والمزيد بسرعة. يمكنك إضافة مخطط بطارية مخصص بأي بيانات، وروابط لموارد رئيسية في مساحة عملك، وحتى حساب المجاميع والمتوسطات والمزيد لمهامك.

الميزة رقم 2: مكالمات الفيديو والصوت

باستخدام ClickUp SyncUps، يمكنك بدء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو فورية مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك، مما يضمن تعاونًا سلسًا.

بدء SyncUp سهل للغاية، ما عليك سوى النقر على أيقونة SyncUp في أي قناة أو رسالة مباشرة.

اضغط على أيقونة ClickUp SyncUps لبدء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو فورية

أثناء SyncUp، يمكنك مشاركة شاشتك لتوفير سياق مرئي، مثل عرض مسودة تصميم أو تقديم تحليلات أو مراجعة الجدول الزمني للمشروع.

ومن الميزات البارزة لهذه الأداة أنها تربط المهام مباشرةً داخل المكالمة! على سبيل المثال، إذا كنت تناقش إصلاح خطأ في رسالة مباشرة، يمكنك ربط المهمة ذات الصلة بالمحادثة.

اربط المهام بـ ClickUp SyncUp

لا يمكنك حضور SyncUp في الوقت الفعلي؟ لا تقلق. يمكنك تسجيل جلسات SyncUp والوصول إليها لاحقًا.

وهذا مفيد بشكل خاص لأعضاء الفريق في مناطق زمنية مختلفة أو لمراجعة المناقشات لضمان عدم تفويت أي شيء. يمكنك إضافة تعليقات على التسجيل ومشاركته خارجيًا أيضًا.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Clips لتحويل التحديثات السريعة أو التعليقات أو الإرشادات المصغرة إلى رسائل فيديو قصيرة. أرفقها بقناة الدردشة الخاصة بك لتوضح لفريقك المختلط ما تعنيه بالضبط.

الميزة رقم 3: إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

مدمج في Chat، يساعدك ClickUp Brain على إنشاء المهام وتعيينها، والعثور على المهام أو القنوات ذات الصلة، وتلخيص المحادثات. يمكنك حتى طرح أسئلة حول قناة ما بلغة طبيعية وجعله يستخرج السياق في ثوانٍ.

اطلب من ClickUp Brain إرسال رسائل في قنوات فريقك، حتى لا تضطر إلى ترك ما تقوم به

على سبيل المثال، بعد إجراء SyncUp مع فريقك، يلخص ClickUp Brain جميع المناقشات التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويسلط الضوء على بنود العمل، ويُنشئ مهام مرتبطة بمشاريع متعددة.

تعد ميزة Catch Me Up منقذة للفرق التي تعمل عن بُعد. عندما تفوتك محادثات يوم أو يومين، كل ما عليك فعله هو النقر على Catch Me Up للحصول على ملخص لكل شيء من آخر 24 ساعة حتى 14 يومًا.

تابعني في ClickUp Chat

✅ جرب هذه المطالبات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكالمات الفيديو: لخص SyncUp اليوم وقم بإنشاء مهام لجميع بنود العمل

ابحث عن المهام المتعلقة بالمناقشة في #MarketingUpdates

قم بتعيين الرسالة "عمل رائع!" إلى @MyTeammate

🚀 ميزة ClickUp: ClickUp Brain MAX، مساعد الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب، يركز كامل نظام العمل الخاص بك، بما في ذلك المهام والمستندات والاجتماعات والتطبيقات والدردشات في مركز ذكي. يمكنك البحث بسهولة في مساحة العمل والويب والتطبيقات المتصلة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة Talk-to-Text في ClickUp إملاء الرسائل والتحديثات أثناء التنقل، مما يزيد الإنتاجية بما يصل إلى 4 أضعاف مقارنة بالكتابة التقليدية.

أسعار ClickUp

إليك ما قالته سامانثا دينغيت، مديرة المشاريع الأولى في Diggs، عن استخدام ClickUp للاتصالات:

قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والمراسلات المتبادلة عبر البريد الإلكتروني تؤدي إلى فجوة كبيرة حيث كانت بعض الأمور تظل غير مرئية وغير معالجة. ونتيجة لذلك، لم تكن المهام تتم مراجعتها في الوقت المحدد، ولم يكن أحد يعرف كيف يسير التطوير الإبداعي. الآن، يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤية مواعيد تنفيذ المهام بوضوح، والتواصل والتعاون في إطار المهام.

قبل ClickUp، كانت الاجتماعات والمراسلات المتبادلة عبر البريد الإلكتروني تؤدي إلى فجوة كبيرة حيث كانت بعض الأمور تظل غير مرئية وغير معالجة. ونتيجة لذلك، لم تكن المهام تتم مراجعتها في الوقت المحدد، ولم يكن أحد يعرف كيف يسير التطوير الإبداعي.

الآن، يمكن لجميع أعضاء الفريق رؤية مواعيد تنفيذ المهام بوضوح، والتواصل والتعاون في إطار المهام.

📮 ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا حول فعالية الاجتماعات، يحضر ما يقرب من 40٪ من المشاركين ما بين 4 إلى 8 اجتماعات أو أكثر في الأسبوع، وتستغرق كل اجتماع ما يصل إلى ساعة. وهذا يعني أن هناك وقتًا هائلاً من الوقت الجماعي المخصص للاجتماعات في مؤسستك. ماذا لو كان بإمكانك استعادة ذلك الوقت؟ يمكن أن يساعدك AI Notetaker المدمج في ClickUp على زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30٪ من خلال ملخصات الاجتماعات الفورية، بينما يساعد ClickUp Brain في إنشاء المهام تلقائيًا وتبسيط سير العمل، مما يحول ساعات الاجتماعات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

ما هو Whereby؟

عبر Whereby

Whereby هي منصة مؤتمرات فيديو قائمة على المتصفح تتيح لك استضافة ومشاركة مكالمات فيديو آمنة وموثوقة من أي جهاز يدعم متصفح ويب حديث.

يمكن للمستخدمين إعداد غرف اجتماعات افتراضية ومشاركة روابط دائمة مع الآخرين. توفر المنصة أيضًا حلاً قابلاً للتضمين للمطورين لدمج وظيفة مكالمات الفيديو مباشرة في منتجاتهم أو خدماتهم عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) للاتصال في مساحات العمل المختلطة.

🧠 حقيقة ممتعة: تساعد المحادثات الاجتماعية عبر الفيديو (مجرد مشاركة أمور غير متعلقة بالعمل) على تقليل غرابة المسافة. قالت الفرق المشاركة في الدراسة إن هذه المحادثات ساعدتها على الشعور بمزيد من الترابط، على الرغم من أنها كانت تعمل عن بُعد.

ميزات Whereby

فيما يلي بعض الميزات التي تميز برنامج مشاركة الشاشة هذا:

الميزة رقم 1: اجتماعات عبر المتصفح مع علامة تجارية مخصصة

قم بتخصيص خلفية الغرفة لتبدو احترافية في الاجتماعات

يعمل Whereby مباشرة من متصفحك. يمكن للضيوف الانضمام على الفور من خلال رابط اجتماع دائم، سواء من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة المحمولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحفاظ على هوية علامتك التجارية من خلال تخصيص اجتماعاتك باستخدام الشعارات وألوان الغرف والخلفيات الافتراضية وتأثيرات التمويه. حتى عناوين URL الخاصة باجتماعاتك يمكن تخصيصها، بحيث تبدو كل جلسة مع العملاء متعمدة ومصقولة.

أنشئ غرف جانبية في Whereby لإجراء مناقشات أصغر حجمًا وتحقيق تعاون أفضل

في بعض الأحيان، تحتاج إلى مناقشات أصغر. يتيح Whereby للمضيفين إنشاء غرف جانبية للعمل المركّز، ثم إعادة الجميع إلى الجلسة الرئيسية بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمضيفين قفل الغرف وإدارة الأذونات وقبول الضيوف من غرفة الانتظار وكتم صوت المشاركين أو إزالتهم من أجل اجتماعات آمنة ومنظمة.

يمكنك أيضًا:

قم بتشغيل السبورات الرقمية التفاعلية مباشرةً داخل المكالمة من خلال تكامل Miro Whiteboard.

أرسل المستندات والصور والروابط على الفور أثناء المكالمات

حافظ على استمرار المحادثة بجانب نافذة الفيديو لطرح الأسئلة السريعة أو إبداء ردود الفعل أو نقل الملفات باستخدام الدردشة المباشرة.

الميزة رقم 3: مشاركة الشاشة والتسجيل

شارك شاشتك لتقديم عرض للعملاء باستخدام Whereby

شارك شاشتك بالكامل أو نافذة تطبيق واحدة فقط. اجمع ذلك مع وضع الصورة داخل الصورة، وستحصل على عروض تقديمية وعروض توضيحية خالية من عوامل التشتيت.

وإذا كنت ترغب في مراجعة مكالمة لاحقًا، يتيح لك Whereby التسجيل محليًا أو على السحابة (إذا كنت مالك الغرفة). تتيح التسميات التوضيحية والنصوص المباشرة الوصول إلى المحتوى لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم Whereby ليكون شاملاً:

ترجمة حية وملخص نصي باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحتوى المنطوق

التنقل باللوحة المفاتيح والاختصارات لمن يعانون من محدودية الحركة

تمييز المتحدث النشط حتى يعرف الجميع من يتحدث

أسعار Whereby

الاجتماعات

مجاني (يشمل مضيفًا واحدًا)

Pro: 8.99 دولار شهريًا (يشمل مضيفًا واحدًا)

الأعمال: 11.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف

مضمن

تجربة مجانية

السعر: 9.99 دولارًا شهريًا (الدفع حسب الاستخدام)

المؤسسات: أسعار مخصصة

🔍 هل تعلم؟ حتى الخلفية يمكن أن تؤثر على عقلك. أظهرت دراسة أن الخلفيات المتحركة أو الافتراضية تسبب إرهاقًا أكثر من الجدران العادية. يعالج عقلك باستمرار الحركات الصغيرة، لذا قد تكون تلك المشاهد الاستوائية الرائعة هي التي ترهقك بدلاً من ذلك.

ClickUp مقابل Whereby: مقارنة الميزات

عندما تدير فريقًا موزعًا، تكون جميع الاجتماعات مختلفة. تحتاج مكالمات العملاء إلى الصقل والعلامة التجارية وسهولة الوصول. تتطلب المزامنة الداخلية السياق والمساءلة والمتابعة الواضحة.

يعمل Whereby بشكل جيد للاجتماعات الخارجية، بينما يحول ClickUp التعاون في مساحة العمل إلى نتائج قابلة للتنفيذ، ويربط المناقشات مباشرة بالمهام والأهداف ووثائق المشروع.

إليك مقارنة مفصلة لمساعدتك في اختيار الخيار المناسب. 🎯

الميزة رقم 1: تجربة مؤتمرات الفيديو

لنبدأ بكيفية تعامل كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالاجتماعات مع مكالمات الفيديو الخاصة بك، بدءًا من المكالمات السريعة وحتى اجتماعات الفريق الكاملة.

ClickUp

يربط ClickUp بين العمل والمحادثات. باستخدام ClickUp Meetings، يمكن للفرق استضافة المناقشات وتنظيمها وتتبعها جنبًا إلى جنب مع عملهم.

أنشئ جداول أعمال وقوائم مراجعة للحفاظ على سير الأمور على المسار الصحيح، وشارك شاشتك أثناء المكالمة لتسهيل التواصل، واستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد النقاط المهمة من المناقشة بسرعة.

يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بتسجيل الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها، واستخلاص العناصر الرئيسية للاتخاذ الإجراءات والخطوات التالية.

لكنك لا تحتاج إلى اجتماع لكل اتصال. عندما تحتاج إلى تحديثات سريعة أو تعليقات غير متزامنة، تساعدك ClickUp Clips على تسجيل ومشاركة رسائل الفيديو في المهام أو الدردشات.

Whereby

هذه الأداة تبقي الأمور بسيطة. تم تصميم اجتماعات الفيديو التي لا تتطلب تنزيلًا وتعتمد على المتصفح لإجراء مكالمات سريعة مع العملاء وتجارب ذات علامة تجارية. يمكنك تخصيص غرف الاجتماعات بشعارك وألوانك وتقسيم المناقشات إلى مجموعات فرعية.

ينضم الضيوف على الفور، مما يجعلها الأفضل للتعاون الخارجي.

🏆 الفائز: التعادل! استخدم ClickUp للمزامنة الداخلية والخارجية وتحويل المحادثات إلى أفعال. Whereby هو الأفضل لاجتماعات العملاء المتعلقة بالعلامة التجارية.

الميزة رقم 2: التعاون والتفاعل في الوقت الفعلي

دعنا أيضًا نقارن كيف يتيح لك كلاهما العمل معًا في الوقت الفعلي.

ClickUp

تم تصميمه للتعاون في الوقت الفعلي. يمكن للفرق تحرير مستندات ClickUp بشكل مشترك، وتبادل الأفكار على لوحات ClickUp البيضاء، والتحدث فورًا في ClickUp Chat، أو التعليق مباشرة على المهام والمهام الفرعية. كل تعليق قابل للتنفيذ.

بالاقتران مع أذونات مستوى المهام والإشارات والتكامل مع أدوات أخرى، فإنه يجعل التعاون سلسًا من التخطيط إلى التنفيذ.

Whereby

يركز Whereby على التعاون في الوقت الفعلي داخل الاجتماعات. يمكن للفرق فتح لوحة Miro البيضاء أثناء المكالمة، ومشاركة الشاشات، وإسقاط الروابط، أو الدردشة المباشرة. التجربة سريعة وسهلة الاستخدام وبديهية، وهي رائعة لورش العمل وعروض العملاء والجلسات الإبداعية.

ومع ذلك، بمجرد انتهاء الاجتماع، غالبًا ما يتوقف التعاون أيضًا. لا توجد طريقة مدمجة لمواصلة العمل على المهام أو المحتوى بشكل غير متزامن.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز! يجمع تطبيق المراسلة الشامل بين العمل الجماعي في الوقت الفعلي وغير المتزامن لتحويل الأفكار إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

الميزة رقم 3: قابلية التوسع والاستعداد المؤسسي

وبالطبع، يجب عليك أيضًا تقييم مدى قابليتها للتوسع والأداء عندما ينمو فريقك أو مؤسستك، مع مراعاة احتياجات المؤسسة.

ClickUp

يوفر ClickUp قابلية توسع قوية وميزات على مستوى المؤسسات، مما يجعله مناسبًا للمؤسسات الكبيرة. تحصل على أذونات مخصصة وأدوار مستخدمين دقيقة وأدوات إدارة إدارية لضمان التحكم الدقيق ومستويات الوصول عبر مساحة العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم ClickUp تسجيل الدخول الأحادي (SSO) و SAML والمصادقة الثنائية (2FA)، بما يتوافق مع معايير أمان المؤسسات.

تتضمن المنصة أيضًا سجلات تدقيق ومراقبة على مدار الساعة واختبارات اختراق لتأمين البيانات على مدار الساعة.

Whereby

من ناحية أخرى، تم تصميم Whereby بشكل أساسي للتعاون عبر الفيديو ولا يوفر قابلية توسع واسعة النطاق أو ميزات خاصة بالمؤسسات. كما أنه يفتقر إلى عناصر التحكم الإدارية المتقدمة وأذونات المستخدمين وأدوات إعداد التقارير.

على الرغم من أنه يدعم التكامل مع أدوات مثل Google Calendar و Miro، إلا أنه لا يوفر ميزات متطورة جاهزة للاستخدام في المؤسسات.

🏆 الفائز: ClickUp! تم تصميمه ليتناسب مع الفرق الكبيرة، ويوفر ضوابط إدارية كاملة وأمانًا وميزات على مستوى المؤسسات.

ClickUp مقابل Whereby على Reddit

لجأنا إلى Reddit للحصول على آراء المستخدمين الحقيقيين حول ClickUp و Whereby. على الرغم من عدم وجود أي مواضيع محددة تناقش هاتين الأداتين، إليك ما قاله المستخدمون عنهما:

إليك ما قاله أحد مستخدمي Reddit عن مزايا Whereby:

أنا أستخدم Whereby. إنه مريح للغاية لإجراء مكالمات فيديو بسيطة وجميلة للتواصل مع أي شخص في أي مكان، بمجرد رابط. لا حاجة للتنزيل...

أنا أستخدم Whereby. إنه مريح للغاية لإجراء مكالمات فيديو بسيطة وجميلة للتواصل مع أي شخص في أي مكان، بمجرد رابط. لا حاجة للتنزيل...

قال أحد مستخدمي ClickUp:

لقد استخدمنا ClickUp بنجاح لشركات من جميع الأحجام (من رواد الأعمال الفرديين إلى الفرق الضخمة) وفي مختلف الصناعات، والتي يحقق العديد منها إيرادات بملايين الدولارات. نعم، ClickUp لديها مشاكل مثل أي منصة أخرى، ولكن قدراتها رائعة، خاصة بالنسبة لفريق كبير مثل هذا... من المرجح أن يستمتع قادة الفرق بها لأنها ستمنحهم نظرة شاملة على ما يحدث دون الشعور بأنهم يديرون شؤون مرؤوسيهم بشكل دقيق.

لقد استخدمنا ClickUp بنجاح لشركات من جميع الأحجام (من رواد الأعمال الفرديين إلى الفرق الضخمة) وفي مختلف الصناعات، والتي يحقق العديد منها إيرادات بملايين الدولارات. نعم، ClickUp لديها مشاكل مثل أي منصة أخرى، ولكن قدراتها رائعة، خاصة بالنسبة لفريق كبير مثل هذا... من المرجح أن يستمتع قادة الفرق بها لأنها ستمنحهم نظرة شاملة على ما يحدث دون الشعور بأنهم يديرون شؤون مرؤوسيهم بشكل دقيق.

يبدو أن مستخدمًا آخر يفضل ClickUp (وسيكون من دواعي سروره معرفة أن SyncUps أصبح الآن متاحًا أيضًا):

لقد قمت بتحويل شركتي الصغيرة المكونة من 3 أشخاص ونحن سعداء بذلك. العيب الوحيد هو أن ميزة الدردشة المرئية SyncUp لا تصدر رنينًا مثل Slack. لذلك أحيانًا يفوت الناس الإشعار. آمل أن يصلحوا ذلك. بخلاف ذلك، من الجيد أن يكون لديك القدرة على الرجوع إلى المهام مباشرة في التطبيق.

لقد قمت بتحويل شركتي الصغيرة المكونة من 3 أشخاص ونحن سعداء بذلك. العيب الوحيد هو أن ميزة الدردشة المرئية SyncUp لا تصدر رنينًا مثل Slack. لذلك أحيانًا يفوت الناس الإشعار. آمل أن يصلحوا ذلك. بخلاف ذلك، من الجيد أن يكون لديك القدرة على الرجوع إلى المهام مباشرة في التطبيق.

🔍 هل تعلم؟ أظهرت دراسة أن ما يقرب من 70٪ من الأشخاص قالوا إن استخدام مكالمات الفيديو بشكل متكرر/دائم لاجتماعات الفريق يساعدهم على الشعور بمزيد من الإنتاجية. ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يقلل من سوء الفهم ويسمح بالإجابة على الأسئلة في الوقت الفعلي.

ما هي أداة اجتماعات الفيديو الأفضل؟

تم الانتهاء من التصويت، ولدينا فائز! 👑

في حين أن Whereby رائع للمكالمات السريعة مع العملاء والاجتماعات المتقنة القائمة على المتصفح، إلا أنه يقصر عندما يتعلق الأمر بربط المحادثات بنتائج قابلة للتنفيذ.

تحول ClickUp SyncUps المناقشات إلى عمل قابل للتنفيذ، مع AI Notetaker و Clips وتكامل المهام والتوافق السلس مع سير عملك. تصبح كل اجتماع فرصة للمضي قدمًا في المشاريع المعقدة، والحفاظ على تزامن الفرق، وعدم فقدان المسار أبدًا للقرارات المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، مع دمج جميع مهامك ومحادثاتك السياقية ومعرفتك في منصة ClickUp واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تختفي مشكلة توسع نطاق العمل وتصبح الحياة أسهل بكثير.

إذن، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅