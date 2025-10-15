أفضل بدائل Opsgenie للانتقال إليها قبل أبريل 2027

هل سبق لك أن كنت في منتصف العشاء عندما يرن هاتفك بـ "تنبيه هام" يتبين أنه ليس أكثر من سجلات روتينية؟ إنه أمر محبط، ولكن على الأقل كنت تعلم أن Opsgenie تدعمك.

الآن يأتي التحدي الحقيقي: توقفت Atlassian عن بيع Opsgenie، وقريبًا، سينتهي الدعم الكامل. بالنسبة للفرق التي تعتمد عليه في جدولة المناوبات والتصعيد والتنبيهات، هذا نداء استيقاظ لم يرغب فيه أحد.

الشيء الجيد هو أنك لست مضطرًا إلى الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. إعطاء نفسك الوقت لاستكشاف خيارات أخرى الآن يعني أن فريقك يمكنه الاستقرار في روتين جديد دون ضغوط القرارات المتسرعة.

في هذه المقالة، سنتعرف على أفضل بدائل Opsgenie، ونقارن بين نقاط قوتها، ونوضح لماذا يوفر ClickUp لفريقك طريقة عمل أكثر هدوءًا وترابطًا.

يساعدك نموذج تقرير حوادث تكنولوجيا المعلومات من ClickUp على تسجيل تفاصيل الحوادث بتنسيق متسق وموثوق.

نظرة عامة على بدائل Opsgenie

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل الخيارات البديلة لـ Opsgenie لمساعدتك في اختيار الخيار المناسب بناءً على الميزات الرئيسية والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* التقييمات ClickUp إدارة عمل شاملة مع سير عمل الحوادث وتخطيط الموارد والأتمتة لفرق من جميع الأحجام إشعارات قابلة للتخصيص، وأتمتة للتصعيد، ومهام وقوائم الحوادث، وحالات مخصصة، ودردشة في الوقت الفعلي، ولوحات معلومات لمراجعات ما بعد الحوادث، وأكثر من 1000 تكامل تتوفر خطة مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات G2: 4. 7/5 (10,500+) Capterra: 4. 6/5 (4,500+) PagerDuty تنبيهات الحوادث في الوقت الفعلي والأتمتة على نطاق واسع للشركات الكبيرة تنبيهات متعددة القنوات، وسياسات التصعيد، وجدولة المناوبة، و AIOps لتقليل الضوضاء، والتكامل مع أكثر من 600 أداة خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 5/5 (900+) Capterra: 4. 6/5 (200+) xMatters إدارة الحوادث وأتمتة سير العمل بتكلفة فعالة للفرق المتنامية سير عمل آلي، إدارة حوادث قابلة للتكيف، جدولة المناوبة، استخبارات الإشارات، أكثر من 200 تكامل خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 5/5 (670+) Capterra: 4. 6/5 (140+) AlertOps تقليل الضوضاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاستجابة السريعة للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم تقليل الضوضاء باستخدام AI OpsIQ، وتصعيد مرن، وتغطية عند الطلب، وأتمتة سير العمل بدون كود، وأكثر من 200 تكامل خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 7/5 (150+) Capterra: 4. 7/5 (20+) Splunk On-Call تبسيط جدولة المناوبات وتقليل الإرهاق للفرق الكبيرة التصعيد التلقائي، والتطبيقات المحمولة، وموازنة عبء العمل، وتوصيات التعلم الآلي، وسجلات التدقيق أسعار مخصصة G2: 4. 6/5 (50+) Capterra: 4. 5/5 (30+) Datadog قابلية المراقبة الكاملة مع مراقبة الأمان للمؤسسات مراقبة البنية التحتية + السجلات + التطبيقات، وأمن السحابة، واكتشاف الحالات الشاذة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 900 عملية تكامل خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 4/5 (660+) Capterra: 4. 6/5 (320+) Squadcast استجابة موحدة للطوارئ والنداءات بأسعار مناسبة للفرق متوسطة الحجم جداول زمنية آلية، وإزالة التكرار، ودفاتر التشغيل، وصفحات الحالة، والتحليلات اللاحقة خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 4/5 (300+) Capterra: لا توجد تقييمات كافية FireHydrant دفاتر التشغيل الآلية وملكية الخدمة للمؤسسات دفاتر التشغيل، جدولة المناوبات في Signals، كتالوج الخدمات، التعاون في Slack/Teams، استعراضات غنية بالذكاء الاصطناعي خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9600 دولار سنويًا لكل مستخدم G2: 4. 5/5 (130+) Capterra: لا توجد تقييمات كافية TaskCall إدارة الحوادث بأسعار معقولة مع أتمتة للفرق المتوسطة إلى الكبيرة جدولة ديناميكية للنداءات، توجيه مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تنبيهات متعددة القنوات، تغطية DevOps + BizOps خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2: لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية ilert إدارة الحوادث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الخصوصية لتوسيع نطاق الفرق تنبيهات متعددة القنوات، مساعد AI Responder، جدولة المناوبة، صفحات الحالة الآلية، التكامل مع ITSM + أدوات المراقبة خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4. 7/5 (60+) Zenduty استجابة للحوادث مدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع للفرق الصغيرة والكبيرة إدارة الحوادث ZenAI، جدولة المناوبة المتقدمة، كتيبات إرشادية آلية، أكثر من 150 عملية تكامل خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 6/5 (135+) Capterra: لا توجد تقييمات كافية Incident. io استجابة للأحداث مدمجة في Slack للشركات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم الحوادث الشاملة في Slack، AI SRE، جدولة المناوبة، صفحات الحالة الآلية، لوحات معلومات الإحصاءات خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 8/5 (180+) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

المعايير الرئيسية لتقييم بدائل Opsgenie

أعلم أن أمامنا عامين تقريبًا قبل أن يتم إيقافه تمامًا، لكنني لا أرى أي سبب للانتظار 😛

أعلم أن أمامنا عامين تقريبًا قبل أن يتم إيقافه تمامًا، لكنني لا أرى أي سبب للانتظار 😛

يعكس هذا التعليق الذي كتبه أحد مستخدمي Reddit الواقع الذي يواجهه العديد من فرق إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات. نعم، كان Opsgenie رفيقًا جيدًا لسنوات، ولكن الاعتماد عليه فقط لأنه مألوف لن يساعدك بمجرد انتهاء الدعم.

الشيء المنطقي الذي يجب فعله الآن هو النظر إلى ما جعل Opsgenie مفيدًا في المقام الأول واستخدام تلك الصفات نفسها كدليل عند اختيار منصة إدارة الحوادث التالية.

فيما يلي بعض الخصائص التي تستحق الانتباه:

أرسل تنبيهات في الوقت المناسب عبر قنوات متعددة مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الإشعارات الفورية

حافظ على استهداف الإخطارات بحيث يتم إعلام الشخص المناسب دون إرباك بقية الفريق

أدرج سياسات التصعيد التي تضمن عدم تجاهل الحوادث الخطيرة أبدًا

قم بتركيز تحديثات الحوادث حتى تتمكن الفرق من رؤية الصورة الكاملة أثناء إدارة الحوادث

قدم مراجعات بعد الحوادث للتعلم من الحوادث المماثلة والتحسين بمرور الوقت

توفر إمكانيات التكامل مع الأدوات التي تعتمد عليها فرق تكنولوجيا المعلومات لديك بالفعل

بنى Opsgenie سمعته على مساعدة فرق DevOps في تقليل إرهاق التنبيهات، والالتزام بجداول المناوبة، وحل الحوادث دون ارتباك. أثناء استكشافك لكل بديل لـ Opsgenie، حافظ على هذه القيم نفسها.

أفضل 12 بديلاً لـ Opsgenie

قد تكون Opsgenie في طريقها إلى الزوال، ولكن هذا لا يعني أن فريقك يجب أن يفقد زخمه. إليك بعض البدائل المناسبة التي ستمنح فرق العمليات لديك الثقة في اللحظات الحرجة.

1. ClickUp (الأفضل للتعامل مع سير عمل الحوادث إلى جانب إدارة المشاريع الأوسع نطاقًا)

ضمان إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات بكفاءة مع حلول تكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المشاريع من ClickUp

عند ترك Opsgenie، تقل قلق الفرق بشأن فقدان التنبيهات وتزداد بشأن التكيف مع سير عمل جديد لإدارة الحوادث.

المشكلة الأساسية هي توسع العمل، حيث تتوزع التحديثات والجداول الزمنية والسياسات عبر تطبيقات ورسائل بريد إلكتروني ووثائق مختلفة. يؤدي هذا التشتت إلى استنزاف الطاقة ويجبر الفرق على البدء من الصفر عند كل حادث.

تشير الأبحاث إلى أن الموظفين يقضون 117 دقيقة في البحث في رسائل البريد الإلكتروني و 153 دقيقة في رسائل Microsoft Teams كل يوم عمل، مع انقطاعات كل بضع دقائق.

تدخل ClickUp كبديل لـ Opsgenie من خلال جمع كل تلك الأعمال المنفصلة في مساحة عمل واحدة متقاربة. إليك كيفية مواجهة ميزاتها لتلك التحديات بعمق.

سير عمل الاستجابة الآلي

مع وصول التنبيهات من أدوات المراقبة وأدوات الدردشة والبريد الإلكتروني، من الصعب تحديد ما هو مهم ومن يجب أن يستجيب.

بفضل ClickUp Automations و AI Agents، تصبح التنبيهات إجراءات ذات مغزى. يمكن للتنبيهات الواردة إنشاء مهام وتعيينها تلقائيًا للمهندس المناوب، وإخطار الشخص المناسب دون تشتيت انتباه بقية الفريق.

إذا لم يكن هناك رد خلال فترة زمنية محددة، يقوم النظام تلقائيًا بتصعيد المشكلة وفقًا لإجراءاتك القياسية.

📌 مثال: تم الإبلاغ عن انقطاع خدمة الخادم ذي الأولوية العالية. يقوم ClickUp Automations بإنشاء مهمة جديدة في قائمة الحوادث الخاصة بك، ووضع علامة عليها على أنها عاجلة، وتعيينها للمهندس المناوب، وإرسال تنبيه دفع عبر الهاتف المحمول. في الوقت نفسه، ينشر وكيل الذكاء الاصطناعي المخصص الخاص بك رسالة قصيرة في قناة الحوادث في ClickUp Chat حتى يتم إعلام الفريق دون إرباكه.

الوضوح والمساءلة حول المهام

نظم مشاريعك واعمل مع ClickUp Tasks

عندما تقع حادثة ما، غالبًا ما تضيع الفرق الوقت في محاولة معرفة ما يجب فعله وما هي الخطوة التالية. توفر ClickUp Tasks الوضوح لعمليات إدارة الحوادث.

يمكن أن يكون لكل مهمة مالك واضح وأولوية وموعد نهائي. داخل كل مهمة، يمكنك إضافة قوائم مراجعة وروابط دليل التشغيل ولقطات شاشة. تلتقط الحقول المخصصة درجة الخطورة والخدمات المتأثرة أو مرحلة التصعيد، بينما تزيل قوائم وحالات المهام المخصصة في ClickUp عدم اليقين من خلال تخطيط عملية الاستجابة في تسلسل واضح.

شارك تغييرات الحالة على الفور مع فريقك باستخدام الحالة المخصصة وإشعارات تغيير الحالة من ClickUp

📌 مثال: تنتقل الحادثة "المبلغ عنها" إلى "قيد التحقيق" بمجرد أن يفتح المهندس المهمة. يتم تتبع خطوات التخفيف في قائمة مرجعية، مع إضافة ملاحظات وسجلات في الوصف. يتم إخطار الأشخاص المعنيين فقط بكل تغيير في الحالة، بحيث يمكن للمهندسين العمل بينما يظل القادة على اطلاع.

تحديثات لا تعطل سير العمل

احتفظ بمحادثات الحوادث في دردشة مشتركة واحدة مع ClickUp Chat

أثناء الحوادث الخطيرة، لا ينبغي أن تعطل تحديثات أصحاب المصلحة جهود الاستجابة. يحل ClickUp Chat هذه المشكلة عن طريق إرفاق المحادثة مباشرة بمهمة الحادث. يمكن لأعضاء الفريق والقادة متابعة سلسلة المحادثات، والاطلاع على القرارات المتخذة، وإضافة تعليقات في الوقت الفعلي.

يتكامل ClickUp أيضًا مع Slack و Microsoft Teams، مما يسمح بظهور التحديثات في القنوات التي يتابعها الأشخاص بالفعل.

هل تبحث عن أفضل النصائح فيما يتعلق بالتعاون في الوقت الفعلي؟ إليك دليل:

مراجعات ما بعد الحوادث التي تؤدي إلى تغيير دائم

تصور جداول المناوبة وأعباء العمل المتعلقة بالحوادث بوضوح باستخدام لوحات معلومات ClickUp

في كثير من الأحيان، يتم كتابة مراجعات ما بعد الحوادث ولكن يتم نسيانها. يحافظ ClickUp Docs على هذه المراجعات من خلال تخزين التحليلات القياسية مباشرةً بجانب مهام الحوادث.

وفي الوقت نفسه، تعرض لوحات معلومات ClickUp مقاييس مثل متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة وتكرار الحوادث والأنماط المتكررة. تساعد هذه الرؤية فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق DevOps على الانتقال من التعامل مع المشاكل بشكل تفاعلي إلى التحسين الاستباقي.

💡 نصيحة احترافية: قد تستغرق مراجعات ما بعد الحوادث ساعات من الكتابة والتحرير والبحث عن السياق. يغير ClickUp Brain ذلك من خلال تجميع الملاحظات والجداول الزمنية وعناصر العمل تلقائيًا. يمكنه تلخيص مهمة الحادث، وصياغة تقرير ما بعد الحادث في ClickUp Docs، وحتى اقتراح الخطوات التالية بناءً على حوادث مماثلة. ابدأ في توفير ساعات من مراجعة الحوادث عن طريق أتمتتها باستخدام ClickUp Brain مع ClickUp Brain Max، تحصل على السرعة الإضافية لـ Talk to Text من ClickUp —املي أفكارك في الوقت الفعلي وشاهدها تتحول إلى ملاحظات مصقولة جاهزة للمشاركة. معًا، تساعد هذه الأدوات الفرق على توفير ما يقرب من يوم كامل كل أسبوع من خلال تقليل الأعمال الروتينية المتمثلة في الكتابة والبحث، بحيث يمكنك التركيز على منع الحادث التالي بدلاً من إعادة سرد الحادث الأخير.

أضف تنظيمًا ووفر الوقت باستخدام القوالب

احصل على نموذج مجاني ضمان عمليات متسقة وقابلة للتكرار لحالات الطوارئ باستخدام نموذج خطة عمل الحوادث من ClickUp

في حالات الطوارئ، تتعلم حقًا تقدير قيمة العملية الواضحة والمتدرجة.

قالب خطة عمل الحوادث من ClickUp هو بالضبط ما تحتاجه. فهو يحدد بالضبط ما يجب القيام به، ومن يجب أن يقوم به، وبأي ترتيب. كما أنه يحافظ على تنسيق الجميع، ويقلل المخاطر، ويضمن عدم إغفال أي خطوة.

يتمثل أحد التحديات الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات في توثيق الحوادث بشكل فعال حتى يمكن اكتشاف الأنماط ومنعها في المستقبل. يجعل نموذج تقرير حوادث تكنولوجيا المعلومات من ClickUp عملية إعداد التقارير سهلة، حيث يحول كل مشكلة إلى نقطة بيانات قيّمة.

أفضل ميزات ClickUp

قلل من إرهاق التنبيهات باستخدام إشعارات ClickUp القابلة للتخصيص والتي تضمن تنبيه الأشخاص المناسبين فقط

أتمتة إنشاء مهام الحوادث وتوزيعها والإبلاغ عنها باستخدام ClickUp Automations و AI Agents

قم بإنشاء سير عمل واضح للحوادث باستخدام مهام ClickUp وقوائمه وحالاته ونماذج تقارير الحوادث لتوجيه كل مرحلة من مراحل الاستجابة.

قم بتمكين التعاون بين أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Chat و ClickUp Docs، بحيث يتم توثيق المحادثات والتحديثات والملاحظات بشكل مباشر مع الحادث.

تتبع حالة المهام وتقارير الحوادث من خلال لوحات معلومات ClickUp

استخلص رؤى من الحوادث والمهام المنجزة، وقم بإنشاء أو تحديث إجراءات التشغيل القياسية من أجل تحسينات مستقبلية باستخدام ClickUp Brain.

قيود ClickUp

قد تبدو مرونة المنصة مربكة للفرق الصغيرة التي تريد فقط التنبيهات الأساسية وإدارة النوبات.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

أفاد مستخدم G2 هذا:

أصبح العمل الجماعي على مشروع ما أسهل بكثير منذ تطبيق ClickUp، حيث يمكن توزيع المهام بسهولة على الأعضاء ويمكنك متابعة التقدم المحرز من خلال الدردشة. بل إنه يقدم إشعارات عبر البريد الإلكتروني وتنبيهات في حالة تأخر إنجاز مهمة ما.

أصبح العمل الجماعي على مشروع ما أسهل بكثير منذ تطبيق ClickUp، حيث يمكن توزيع المهام بسهولة على الأعضاء ويمكنك متابعة التقدم المحرز من خلال الدردشة. بل إنه يقدم إشعارات عبر البريد الإلكتروني وتنبيهات في حالة تأخر إنجاز مهمة ما.

2. PagerDuty (الأفضل للتنبيه الآني بالحوادث والأتمتة على نطاق واسع)

عبر PagerDuty

إذا كنت ستترك Opsgenie، فإن أول ما يقلقك هو أمر بسيط. هل سيتلقى الشخص المناسب التنبيه في الوقت المناسب وعلى القناة المناسبة؟

تم تصميم PagerDuty للتخلص من هذا الضغط. يمكنك تحديد الخدمات والجداول الزمنية وسياسات التصعيد الواضحة بحيث لا يكون هناك أي شك في المسؤولية. يتم تجميع الإشارات الواردة من CloudWatch وPrometheus وDatadog وJira وServiceNow وSlack وZoom وغيرها في مكان واحد وتصنيفها في حادث واحد، وليس 15 إشارة منفصلة.

Event Intelligence يقلل من التكرار ويربط بين المشكلات ذات الصلة، مما يقلل من إرهاق التنبيهات دون إخفاء المشكلات الحقيقية. يمكن للمستجيبين الإقرار أو التصعيد من تطبيق الهاتف المحمول أو مباشرة من Slack أو Teams، مع إنشاء غرف الحوادث والجسور تلقائيًا.

بعد الحل، تظهر التحليلات وقت الاستجابة ووقت الحل والمشاكل المتكررة حتى تتمكن من معالجة الأسباب الجذرية بدلاً من ملاحقة الأعراض.

أفضل ميزات PagerDuty

اسمح للأفراد بتخصيص التنبيهات عبر الرسائل القصيرة والهاتف والبريد الإلكتروني والدفع و Slack لتقليل الضوضاء دون تفويت الحوادث الخطيرة.

اجعل الإعداد بسيطًا من خلال تنبيهات الاختبار وتكامل الخدمات وتصميم سياسة تصعيد مباشرة.

دعم جداول النوبات والتصعيدات التي تُعلم الشخص المناسب وتستمر حتى يتم تأكيدها

قم بتمكين إجراءات الحوادث المستندة إلى Slack مثل الإقرار والحل والتصعيد مباشرة في الدردشة

قلل من إرهاق التنبيهات باستخدام AIOps الذي يجمع التكرارات ويسلط الضوء على الحوادث العاجلة

قيود PagerDuty

لا يمكن لقادة الفرق تخصيص طرق إرسال التنبيهات بشكل كامل على مستوى الفريق، مما يحد من المرونة عندما يرغب المديرون في قواعد تصعيد متسقة.

تفتقر التنبيهات عبر البريد الإلكتروني إلى إمكانية الرد الفوري، مما يجبر المستجيبين على النقر للانتقال إلى المنصة بدلاً من الإدارة مباشرة من صندوق الوارد.

تأتي الميزات المتقدمة مثل AIOps وتراخيص الاتصال مع أصحاب المصلحة بتكاليف إضافية باهظة.

أسعار PagerDuty

مجاني

المحترف: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PagerDuty

G2: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن PagerDuty

ذكر مستخدم G2 ما يلي:

أحب أن جهاز الاستدعاء يحتوي على عدة تنبيهات صوتية مختلفة، بعضها مضحك للغاية. منذ أن بدأت استخدام جهاز الاستدعاء، أصبحت قادرًا على الاستجابة للحوادث وإشراك الفرق بشكل أكثر كفاءة.

أحب أن جهاز الاستدعاء يحتوي على عدة تنبيهات صوتية مختلفة، بعضها مضحك للغاية. منذ أن بدأت استخدام جهاز الاستدعاء، أصبحت قادرًا على الاستجابة للحوادث وإشراك الفرق بشكل أكثر كفاءة.

3. xMatters (الأفضل لإدارة الحوادث والأتمتة بتكلفة فعالة)

عبر xMatters

لخص أحد مستخدمي Reddit الأمر بشكل أفضل:

تحصل على ما تدفع مقابله، ولكنك تدفع أقل. يحتوي على كل ما تريده، ولكنه بالتأكيد ليس فاخرًا مثل PagerDuty.

تحصل على ما تدفع مقابله، ولكنك تدفع أقل. يحتوي على كل ما تريده، ولكنه بالتأكيد ليس فاخرًا مثل PagerDuty.

تجسد هذه العبارة موقع xMatters — ميسور التكلفة وموثوق وقوي في المجالات الأكثر أهمية.

إذا كنت ستترك Opsgenie، فعادة ما تكون معاناتك مزدوجة. الكثير من الضوضاء التي توقظ الأشخاص الخطأ، وعدم اليقين بشأن من يتولى الخطوة التالية. تعالج xMatters كلا الأمرين من خلال السماح لك بتخطيط الخدمات وجداول المناوبة، ثم توجيه التنبيهات بسياق دقيق بحيث يتم الوصول إلى الشخص المناسب على القناة المناسبة.

يقدّر المستخدمون الإشعارات الموجهة التي تحتوي على تفاصيل مفيدة، بالإضافة إلى سجل تدقيق كامل يوضح من تم استدعاؤه ومن أقرّ بذلك ومتى. هذا السجل يجعل مراجعات ما بعد الحوادث وفحوصات الامتثال أمراً سهلاً.

يعمل منشئ سير العمل منخفض الكود على تحويل إشارة من Datadog أو Prometheus أو ServiceNow إلى تسلسل واضح من الإجراءات.

بفضل أتمتة سير العمل وإدارة مشاريع DevOps التكيفية في جوهرها، تساعد xMatters الفرق على التحرك بشكل أسرع وتقليل ضوضاء التنبيهات.

أفضل ميزات xMatters

أتمتة سير عمل الحوادث من خلال تكاملات بدون كود أو بكود قليل، مما يسرع من حل المشكلات ويقلل من المهام اليدوية

قم بإدارة جداول المناوبة والتصعيد بسلاسة بحيث يتم تنبيه الشخص المناسب دائمًا في الوقت المناسب

طبق إدارة الحوادث التكيفية لتقليل تأثيرها على العملاء واستخلاص الدروس المستفادة من كل حدث

تخلص من الضوضاء باستخدام ذكاء الإشارات وارتباط التنبيهات والإشعارات الغنية للحصول على سياق أوضح

احصل على تحليلات قابلة للتنفيذ لتحديد أوجه القصور وتحسين التعاون بين الفرق

قيود xMatters

تبدو الواجهة وتجربة المستخدم أقل دقة مقارنة بالمنافسين

تقارير وتحليلات متقدمة محدودة في الخطط الأقل مستوى

تختلف تغطية الدعم العالمي باختلاف الخطة المختارة

أسعار xMatters

مجاني

Starter (Essentials) : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأساسي (قياسي) : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات xMatters

G2 : 4. 5/5 (670+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن xMatters

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

عندما يحدث حادث أمني يتعلق بالبيانات في الشركة، يقوم Xmatters بتفعيل بروتوكولات الاستجابة على الفور: فهو ينظم بروتوكولات عمل الفريق وفقًا لوظائفهم. يتم إرسال الإخطارات عبر وسائل مختلفة.

عندما يحدث حادث أمني يتعلق بالبيانات في الشركة، يقوم Xmatters بتفعيل بروتوكولات الاستجابة على الفور: فهو ينظم بروتوكولات عمل الفريق وفقًا لوظائفهم. يتم إرسال الإخطارات عبر وسائل مختلفة.

4. AlertOps (الأفضل لتقليل الضوضاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاستجابة السريعة للحوادث)

عبر AlertOps

يستمر حجم التنبيهات في الارتفاع، حيث أبلغ 88٪ من الفرق عن زيادة في العام الماضي، وقال ما يقرب من نصفهم إن هذه الزيادة تجاوزت 25٪. يؤدي هذا النوع من الضوضاء المستمرة إلى إرهاق التنبيهات، والذي يصفه 76٪ من مراكز العمليات الأمنية (SOC) الآن بأنه التحدي الأكبر الذي يواجههم.

هذه هي الحقيقة التي تجلبها إلى أي بديل لـ Opsgenie. يجب أن تكون الأداة التالية التي تختارها قادرة على الحكم على التنبيهات التي تستحق اتخاذ إجراء. AlertOps تعتمد على ذلك مع OpsIQ، وهو نواة ذكاء اصطناعي تقوم بتصفية التكرارات، وربط الإشارات ذات الصلة، وتلخيص السياق، واقتراح الخطوات التالية حتى يرى المستجيبون حادثة واحدة واضحة بدلاً من موجز متحرك.

يمكنك البدء بجدول المناوبة الافتراضي أو إنشاء جدول خاص بك، ثم توجيه المكالمات عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو تطبيق الهاتف المحمول أو الدردشة أو البريد الإلكتروني مع قواعد تصعيد تستمر في العمل حتى يتولى شخص ما المسؤولية عن المشكلة. يعمل توجيه المكالمات المباشر على توجيه العملاء إلى الموظفين المناوبين الحاليين بناءً على جداول العمل في الوقت الفعلي، وتصعد السياسات القائمة على اتفاقية مستوى الخدمة قبل حدوث أي خرق وليس بعده.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل المنصة مع أكثر من 200 أداة، من المراقبة وإصدار التذاكر إلى O365 و Slack، بحيث لا تتعطل عملية الفرز بسبب نقص السياق.

أفضل ميزات AlertOps

قم بتصفية وإلغاء التنبيهات المكررة باستخدام تقنية تقليل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من OpsIQ™، والتي تلخص التنبيهات وتقترح الحلول تلقائيًا

قم بإدارة جداول المناوبة باستخدام قواعد تصعيد مرنة وتغطية على مدار الساعة وتوجيه المكالمات الحية للمشكلات الحرجة للعملاء

أتمتة عملية الفرز وسير العمل باستخدام قوالب تكنولوجيا المعلومات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية لتسريع الاستجابة وضمان التعامل مع الحوادث بشكل متسق

تكامل مع أكثر من 200 أداة جاهزة للاستخدام، بما في ذلك Slack و O365 و Jira و Dynatrace و ConnectWise، بالإضافة إلى تكاملات مخصصة للتطبيقات الداخلية

قيود AlertOps

قد يبدو إعداد الجدولة غير بديهي في البداية وقد يتطلب التجربة والخطأ

تتميز واجهة المستخدم ببعض العيوب في بعض الأحيان، حيث تتطلب بعض الميزات المتقدمة خطوات إضافية للتكوين

تم الإبلاغ عن تأخيرات في مزامنة التقويم مع أنظمة خارجية مثل Outlook

أسعار AlertOps

المبتدئ : مجاني

قياسي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات AlertOps

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن AlertOps

توضح مراجعة G2 هذا الأمر:

قضينا معظم الربع الثالث من العام الماضي في تجربة أدوات الجدولة/التنبيه لأحد فرق تكنولوجيا المعلومات لدينا. بعد العثور على AlertOps، توقفت عن البحث، فهي ميسورة التكلفة، وفريقها مفيد للغاية وصبور في عملية الإعداد والتنفيذ، ومنذ أن تم إعداد كل شيء وتشغيله بالكامل، لم نواجه أي مشاكل!

قضينا معظم الربع الثالث من العام الماضي في تجربة أدوات الجدولة/التنبيه لأحد فرق تكنولوجيا المعلومات لدينا. بعد العثور على AlertOps، توقفت عن البحث، فهي ميسورة التكلفة، وفريقها مفيد للغاية وصبور في عملية الإعداد والتنفيذ، ومنذ أن تم إعداد كل شيء وتشغيله بالكامل، لم نواجه أي مشاكل!

5. Splunk On-Call (الأفضل لتبسيط جدولة المناوبة وتقليل الإرهاق)

إذا كنت قد شاهدت من قبل العرض الكلاسيكي Abbott and Costello "Who's on First?"، فأنت تعرف مدى الارتباك الذي ينتاب المرء عند محاولة معرفة من المسؤول فعليًا عن ماذا. يمكن أن تشعر بنفس الارتباك عند تناوب النوبات عندما لا يكون هناك نظام واضح مطبق.

وهنا يأتي دور Splunk On-Call. ✨

يمكنك تخطيط الفرق والجداول مرة واحدة، ثم تصل التنبيهات مع السياق على أي جهاز. يمكن للمستجيبين الإقرار أو إعادة التوجيه أو الغفوة من تطبيق iOS أو Android، ويمكن للمنصة فتح غرفة للتعاون وبدء مراجعة ما بعد الحادث دون خطوات إضافية.

يُرفق محرك القواعد دفاتر التشغيل ولوحات المعلومات بالحوادث بحيث لا يبدأ أول شخص يتم استدعاؤه العمل من الصفر. يقترح التعلم الآلي المستجيبين المناسبين بناءً على حوادث مماثلة، مما يساعد على تقليل الوقت اللازم للاعتراف بالحادث وحله.

أفضل ميزات Splunk On-Call

أتمتة عمليات التصعيد وسير عمل الاستجابة للحوادث من أجل الإقرار والحل الأسرع

استخدم تطبيقات iOS و Android لتلقي التنبيهات أو تأجيلها أو إعادة توجيهها أو حلها مباشرة من جهاز محمول

بسّط الجدولة من خلال سياسات التناوب والتجاوز والتصعيد المصممة لتحقيق التوازن العادل بين أعباء العمل

احصل على سياق الحوادث وسجلات التدقيق التاريخية لدعم الفرز السريع والتحليل بعد وقوع الحادث

طبق توصيات التعلم الآلي لتحديد المستجيبين المناسبين بناءً على بيانات الحلول السابقة

قيود Splunk On-Call

قد تبدو الواجهة معقدة في البداية، ويتطلب التنقل فيها بعض التكيف

يؤثر التأخير العرضي خلال فترات الازدحام الشديد على الاستجابة في الوقت الفعلي

خيارات الترخيص وإدارة المستخدمين محدودة أكثر مقارنة ببعض المنافسين

أسعار Splunk On-Call

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Splunk On-Call

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Splunk On-Call

تشير مراجعة G2 إلى ما يلي:

تعد القدرة على إنشاء فرق وتكوين نوبات عمل بينها أحد أكثر الموارد المفيدة المتاحة على هذه المنصة. يوفر Splunk On-Call تكاملًا سهلاً مع العديد من الأدوات، مما يجعل تكوينه سهل الإعداد للغاية.

تعد القدرة على إنشاء فرق وتكوين نوبات عمل بينها أحد أكثر الموارد المفيدة المتاحة على هذه المنصة. يوفر Splunk On-Call تكاملًا سهلاً مع العديد من الأدوات، مما يجعل تكوينه سهل الإعداد للغاية.

6. Datadog (الأفضل لمراقبة كاملة مع مراقبة أمنية متكاملة)

عبر Datadog

بالنسبة لمستخدمي Opsgenie، المشكلة تكمن في السياق. يتم إطلاق تنبيه، ولكن لا يزال عليك البحث عن السجلات والأثر والمقاييس وإشارات الأمان لمعرفة ما هو العطل الفعلي.

Datadog تجمع هذه العروض في جدول زمني واحد. توجد البنية التحتية والحاويات والخدمات بدون خادم وقواعد البيانات والتطبيقات بجانب السجلات والتتبع و RUM حتى لا يضطر المستجيبون إلى التخمين.

تسلط Watchdog والقدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي الضوء على الحالات الشاذة، وتجمع الإشارات ذات الصلة، وتلخص التأثير المحتمل، مما يقلل من التردد أثناء عملية الفرز. إذا كان لديك بالفعل أداة استدعاء، فيمكنك إدخال تنبيهات Datadog فيها.

إذا كنت ترغب في البقاء داخل Datadog، فإن إدارة الحوادث توفر لك المالكين والجداول الزمنية وتحديثات أصحاب المصلحة والمتابعات دون مغادرة المنصة.

تظهر الفوائد العملية بسرعة. عدد أقل من التنبيهات المزعجة بسبب تكرارها. تحليل أسرع للأسباب الجذرية لأن كل تنبيه يحمل المقاييس والسجلات التي تفسره. وضع أمني أقوى لأن الأخطاء في التكوين ونقاط الضعف تظهر جنبًا إلى جنب مع بيانات الأداء.

بفضل أكثر من 900 عملية تكامل و SLO (أهداف مستوى الخدمة) واضحة ولوحات معلومات، يمكن لفريقك الانتقال من الإشارة إلى الإصلاح في مكان واحد بدلاً من التنقل بين علامات التبويب. هذا خيار جيد لعمليات ترحيل Opsgenie التي تريد أيضًا سد فجوات المراقبة.

أفضل ميزات Datadog

راقب البنية التحتية والسجلات والتطبيقات وقواعد البيانات وأحمال العمل بدون خادم من منصة واحدة

بيئات سحابية آمنة مع إدارة مدمجة للثغرات الأمنية، وتخطيط الامتثال، وإدارة الاستحقاقات

استخدم المراقبة الاصطناعية ومراقبة المستخدمين الحقيقيين لاكتشاف المشكلات قبل أن يلاحظها العملاء

أتمتة سير العمل مع أكثر من 900 تكامل ولوحات تحكم مسبقة الصنع

استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مثل Watchdog و LLM Observability لاكتشاف الحالات الشاذة والحصول على رؤى ذكية

قيود Datadog

يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة مع ارتفاع عدد المضيفين والإضافات

قد تبدو الواجهة ولوحات التحكم معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد

بعض ميزات الأمان المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Datadog

مجاني

Pro : 15 دولارًا شهريًا لكل مضيف

المؤسسات : 23 دولارًا شهريًا لكل مضيف

DevSecOps Pro : 22 دولارًا شهريًا لكل مضيف

DevSecOps Enterprise: 34 دولارًا شهريًا لكل مضيف

تقييمات ومراجعات Datadog

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 660 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 320 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Datadog

اقتبس هذا التقييم من Capterra:

بشكل عام، بعد بعض التقلبات، كانوا شريكًا جيدًا. أداوتهم قوية للغاية، وتتيح الكثير من الممارسات الممتازة حول قابلية المراقبة، ولكن عليك أن تدفع مقابلها.

بشكل عام، بعد بعض التقلبات، كانوا شريكًا جيدًا. أداتهم قوية للغاية، وتتيح الكثير من الممارسات الممتازة حول قابلية المراقبة، ولكن عليك أن تدفع مقابلها.

7. Squadcast (الأفضل للاستجابة الموحدة للنداءات والحوادث مع قيمة قوية)

عبر Squadcast

عندما تتعامل مع جداول عمل متعددة وقواعد خاصة بالعملاء بعد ساعات العمل، فإنك تحتاج إلى تنبيهات لاحترام تلك القواعد دون الحاجة إلى المساعدة.

هذا هو المجال الذي يكسب فيه Squadcast الثقة. 🌟

لاحظ المستخدمون أن جداول المناوبة والتجاوزات سهلة النمذجة وأن التطبيق المحمول سيستمر في التصعيد إذا لم يرد أول المستجيبين، بحيث لا تضيع المشكلات الحرجة.

بالنسبة لمقدمي خدمات إدارة النظم (MSP) والفرق التي لديها العديد من العملاء، فإن الأشخاص يحبون إمكانية تعيين تغطية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لعملاء معينين مع السماح للآخرين بتشغيل التنبيهات بعد ساعات العمل فقط للحوادث الخطيرة. تجعل واجهة المستخدم من السهل رؤية الحوادث النشطة ومن المسؤول عنها.

هناك ما هو أكثر من مجرد استدعاء. تعمل أتمتة الموثوقية على نقل الحوادث من خلال سير عمل متسق مع كتيبات التشغيل وتحديثات الحالة، وتتبع SLO والأنماط الزمنية التي يمكنك العمل عليها بالفعل، كما أن الأسعار شفافة بما يكفي بحيث لا تشعر الفرق الصغيرة بأنها مستبعدة.

أفضل ميزات Squadcast

أتمتة جدولة المناوبة مع تصعيد وتجاوزات مرنة

قلل من إرهاق التنبيهات عن طريق دمج الإشعارات وإزالة التكرار منها

حل الحوادث بشكل أسرع باستخدام دفاتر التشغيل وسير العمل

أبقِ أصحاب المصلحة على اطلاع من خلال صفحات الحالة القابلة للتخصيص

سجل التحليلات اللاحقة والأفكار لبناء ثقافة التعلم

قيود Squadcast

قد تصبح طرق عرض الجدول مزدحمة عند تنشيط العديد من جداول المناوبة، مما يجعل من الصعب معرفة من هو المناوب بنظرة سريعة

تم الإبلاغ عن تأخير عرضي في مزامنة التنبيهات من بعض عمليات التكامل

الخطة المجانية محدودة للفرق التي تريد صفحات الحالة والتحليلات الأعمق

أسعار Squadcast

Pro : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Squadcast

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Squadcast

ذكرت مراجعة G2 ما يلي:

يمكن لـ Squadcast استقبال المدخلات من مختلف أدوات المراقبة التي لدينا، كما أنه من السهل إعداد جداول المناوبة وتجاوزها لتحديد من يجب تنبيهه بشأن أنواع مختلفة من المشكلات.

يمكن لـ Squadcast استقبال المدخلات من مختلف أدوات المراقبة التي لدينا، كما أنه من السهل إعداد جداول المناوبة وتجاوزها لتحديد من يجب تنبيهه بشأن أنواع مختلفة من المشكلات.

8. FireHydrant (الأفضل للكتب التشغيلية الآلية وملكية الخدمة)

عبر FireHydrant

يوفر برنامج إدارة الحوادث هذا عملية منظمة جيدًا تحافظ على سير الخدمات بسلاسة.

تركز FireHydrant الاستجابات حول كتيبات التشغيل، وكتالوج الخدمات، ومساحة العمل المشتركة. أعلن عن حادث ما وستقوم المنصة بإنشاء قناة في Slack أو Teams، وإرفاق كتيب التشغيل المناسب، وسحب الملكية من كتالوج الخدمات، وبدء جدول زمني قابل للتدقيق.

وفي الوقت نفسه، تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على تقليل النفقات العامة من خلال تقديم ملخصات فورية للحوادث، واقتراح تحديثات لأصحاب المصلحة، ونصوص مباشرة للاجتماعات، حتى يتمكن الفريق من التركيز على التخفيف من حدة الحوادث بدلاً من تدوين

تسلط الفرق الضوء أيضًا على الدعم السريع والاستجابة السريعة ونهج API أولاً مع Terraform الذي يتيح لقادة العمليات ربط FireHydrant بسلاسة في سير العمل الحالي.

أفضل ميزات FireHydrant

أتمتة الاستجابة للحوادث باستخدام كتيبات التشغيل التي تحدد أفضل الممارسات

قم بإدارة جداول المناوبة والتنبيهات باستخدام Signals، مع سياسات التصعيد الكاملة

قم بمركزية الملكية من خلال كتالوج الخدمات حتى يستجيب المهندسون المناسبون على الفور

تعاون مباشرة في Slack أو Teams من خلال القنوات والتحديثات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا

استخدم التحليلات والاستعراضات الغنية بالذكاء الاصطناعي لالتقاط الرؤى وتعزيز الموثوقية بمرور الوقت

قيود FireHydrant

تتطلب ميزات الأتمتة المتقدمة خططًا أعلى مستوى

منحنى التعلم لإعداد سير العمل والتكاملات المخصصة

عدد محدود من المستجيبين ودفاتر التشغيل في الخطة المبدئية

أسعار FireHydrant

مجاني : نسخة تجريبية لمدة أسبوعين

Platform Pro : 9600 دولار سنويًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات FireHydrant

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن FireHydrant

هذا المستخدم G2 التقط:

يعمل FireHydrant بالكامل من خلال Slack أو أي أداة دردشة/تعاون أخرى، ويتيح لك فتح/تحديث/حل الحوادث دون الحاجة إلى مغادرة المكان الذي تحدث فيه إجراءات الاستجابة للحوادث.

يعمل FireHydrant بالكامل من خلال Slack أو أي أداة دردشة/تعاون أخرى، ويتيح لك فتح/تحديث/حل الحوادث دون الحاجة إلى مغادرة المكان الذي تحدث فيه إجراءات الاستجابة للحوادث.

9. TaskCall (الأفضل لإدارة الحوادث بأسعار معقولة مع الأتمتة)

عبر TaskCall

في دراسة حديثة حول المخاطر السيبرانية، تم تحديد الاستجابة للحوادث كأحد أهم الضوابط التي يجب على المؤسسات تعزيزها لتقليل التعرض للمخاطر.

وهذا يؤكد مدى أهمية سير عمل الحوادث السريع والموثوق.

عادةً ما تتعثر الفرق ليس في التنبيه نفسه، بل في الفوضى التي تليه. من هو المسؤول الحقيقي في الوقت الحالي؟ هل التنبيه يتعلق بالتطبيق أم بالبنية التحتية أم بعمليات العملاء؟ كيف يمكنك إبقاء القادة على اطلاع دون عرقلة عملية الإصلاح؟

TaskCall يعالج هذه المواقف مباشرة. يتم تحديد النوبات من محتوى الحادث، بحيث يتم توجيهها إلى المستجيب المناسب، ويغطي التسلسل التلقائي الفجوات. تصل الإخطارات عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو الدفع أو البريد الإلكتروني أو الدردشة.

لتقليل الضوضاء، تربط معلومات الأحداث بين التكرارات وتقوم بإلغاء التنبيهات ذات القيمة المنخفضة. يتم ربط السياق معًا عن طريق سحب الإشارات من أدوات مثل AWS و Datadog و Slack و Jira و Zendesk، مما يعني أن المهندسين يرون التأثير والملكية بدلاً من تدفق التنبيهات الخام.

أفضل ميزات TaskCall

أتمتة جدولة المناوبة من خلال التناوب الديناميكي والتصعيد متعدد المستويات

قلل الضوضاء باستخدام ذكاء الأحداث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوجيه الشرطي

تعامل مع الحوادث عبر DevOps و IT-Ops و BizOps في منصة موحدة واحدة

ادمجها مع أدوات المراقبة والتسجيل والدعم مثل AWS وJira وZendesk وSlack

وفر تغطية كاملة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والإشعارات الفورية والرسائل القصيرة والتنبيهات الصوتية

قيود TaskCall

الخطة المجانية محددة بخمسة مستخدمين، مما قد لا يتناسب مع الفرق المتنامية

تقتصر معظم التحليلات ولوحات المعلومات على الخطط الأكثر تكلفة

أسعار TaskCall

مجاني

المبتدئين : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

العمليات الرقمية: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات TaskCall

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. ilert (الأفضل لإدارة الحوادث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الخصوصية)

عبر ilert

ilert هي منصة لإدارة النوبات والتنبيهات في حالات الطوارئ تركز بشكل كبير على الموثوقية وخصوصية البيانات. تساعد هذه المنصة الفرق على ضمان وصول التنبيهات الهامة من أنظمة المراقبة إلى المهندسين المناوبين المناسبين على الفور.

توفر المنصة جدولة مرنة للنداءات، وسياسات تصعيد متعددة المستويات، وإشعارات عبر قنوات عديدة، بما في ذلك الإشعارات الفورية والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الصوتية.

التوجيه الذي يحترم الجدول الزمني الحالي ومسار التصعيد يعني أن مكالمات العملاء تصل إلى الشخص المناسب بدلاً من أن تتنقل بين عدة أرقام هاتفية.

في Slack أو Teams، يعمل المستجيبون على الحادث في الدردشة بينما يلتقط Ilert السياق والجداول الزمنية والمتابعات.

يقوم وكيل الصوت الذكي بالرد على خطك الساخن، وجمع التفاصيل الصحيحة، وإخطار المهندس المناوب على الفور. يقوم Responder بتحليل المقاييس والسجلات والتغييرات الأخيرة عبر مجموعتك، ويكشف الأسباب الجذرية المحتملة، ويقترح من يمكن إشراكه، وحتى يقترح مسارًا للتراجع من أجل التخفيف الأسرع.

تظل متحكمًا في كل خطوة.

أفضل ميزات ilert

قدم تنبيهات موثوقة عبر قنوات متعددة عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والدفع والدردشة

أتمتة إدارة النوبات من خلال مسارات الجدولة والتصعيد

قدم تحديثات سريعة من خلال صفحات الحالة المدعومة بالذكاء الاصطناعي واتصالات أصحاب المصلحة

استخدم ilert Responder AI لتحليل الحوادث وكشف الأسباب الجذرية واقتراح الإجراءات

ادمجها مع أدوات المراقبة وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل Prometheus و Datadog و Jira و Slack

قيود ilert

قد تبدو الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة

تتطلب بعض عمليات التكامل مجهودًا إضافيًا في الإعداد

يمكن أن تستفيد التطبيقات المحمولة من الميزات الأكثر تقدمًا

أسعار ilert

مجاني

Pro : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

السعر : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ilert وتعليقات المستخدمين

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن ilert

ذكرت مراجعة Capterra ما يلي:

أجد هذه الأداة سهلة الاستخدام وفعالة للغاية في إدارة نوبات العمل الاحتياطية ضمن فرق تكنولوجيا المعلومات. فهي توفر مرونة من خلال السماح بالرد مباشرة عبر التطبيق أو الرسائل القصيرة أو المكالمات الهاتفية، مما يجعلها عملية بشكل خاص في السيناريوهات الواقعية.

أجد هذه الأداة سهلة الاستخدام وفعالة للغاية في إدارة نوبات العمل الاحتياطية ضمن فرق تكنولوجيا المعلومات. فهي توفر مرونة من خلال السماح بالرد مباشرة عبر التطبيق أو الرسائل القصيرة أو المكالمات الهاتفية، مما يجعلها عملية بشكل خاص في السيناريوهات الواقعية.

11. Zenduty (الأفضل للاستجابة للحوادث على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Zenduty

Zenduty تساعد فرق الهندسة و DevOps على التركيز على الإشارات المهمة، مما يقلل من MTTR (متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة) ويوفر للمؤسسات منصة واحدة موثوقة لإدارة الحوادث.

يثني المستخدمون باستمرار على التنبيهات السريعة والموثوقة، حيث تصل التنبيهات الفورية والمكالمات والرسائل النصية القصيرة دون تأخير، بحيث يمكن للمهندسين المناوبين الرد على الإشعار والعودة إلى العمل. كما تحب الفرق أيضًا إمكانية تخصيص الإشعارات حسب درجة الخطورة أو الخدمة أو نوع الحادث، بحيث يتم الاتصال بالشخص المناسب في الوقت المناسب بدلاً من الاتصال بالجميع في وقت واحد.

تدعم المنصة الاستجابة التعاونية للحوادث، مع أدوار الحوادث وقوالب المهام وقنوات الاتصال المتكاملة. ومن الميزات المهمة نهجها القائم على نظام قيادة الحوادث (ICS)، الذي يوفر إطارًا منظمًا لإدارة الحوادث واسعة النطاق.

إذا كنت تريد الانتقال من Opsgenie، فإن Zenduty يعد خيارًا جيدًا، حيث حصل دعمه للترحيل على تقييمات إيجابية.

أفضل ميزات Zenduty

وفر إدارة الحوادث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ZenAI

دعم جدولة المناوبة المتقدمة مع دورات وتصعيدات قابلة للتخصيص

أتمتة دلائل الحوادث بحيث يتم تتبع المهام والمتابعات بشكل متسق

تكامل سلس مع أكثر من 150 أداة مثل Slack و Teams و Jira و Datadog و Grafana

قم بتسليم تنبيهات فورية على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iOS وAndroid وحتى الساعات الذكية

قيود Zenduty

يمكن أن تخلط وظيفة البحث بين عدة حوادث، مما يجعل التتبع أكثر صعوبة

بعض الميزات المتقدمة مقتصرة على الخطط الأعلى مستوى

قد يؤدي تداخل الإشعارات في الإعدادات المعقدة إلى تكرار التنبيهات

أسعار Zenduty

مجاني

المبتدئ : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النمو : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zenduty

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 135 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Zenduty

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

أكثر ما يعجبني في Zenduty هو رؤيتها القائمة على التحليلات. من خلال تحليل الحوادث، يمكننا تتبع الاتجاهات – مثل الأيام أو الخدمات أو النوبات التي شهدت المزيد من المشكلات، وتحديد الأخطاء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

أكثر ما يعجبني في Zenduty هو رؤيتها القائمة على التحليلات. من خلال تحليل الحوادث، يمكننا تتبع الاتجاهات – مثل الأيام أو الخدمات أو النوبات التي شهدت المزيد من المشكلات، وتحديد الأخطاء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

12. Incident. io (الأفضل للاستجابة للحوادث على Slack)

لنتخيل أننا في منتصف حادث ما. ينطلق جهاز الاستدعاء. يستيقظ الناس. في Opsgenie، تقوم بالإقرار، ثم تبحث عن الغرفة المناسبة، ثم تنسخ السياق إلى مكان آخر حتى يتمكن الجميع من رؤية ما يحدث.

هذا القفز هو اللحظة التي ترغب معظم الفرق في إصلاحها. وهنا يختلف incident.io عن غيره.

تقوم بالإعلان مباشرة داخل Slack، ويظهر مساحة نظيفة مع الأدوار والجدول الزمني والخطوتين أو الثلاث خطوات التالية المحددة مسبقًا. يمكنك الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو النقر فقط للإقرار. يبدأ العمل على الفور ويظل مرئيًا.

يستمر المستخدمون في وصف نفس الإيقاع بمجرد التبديل. يتم تشغيل قناة تحتوي فقط على الإشارة التي تحتاجها. تقوم التطبيق بتذكيرك بالمتابعة وصياغة ملخص واضح بينما لا تزال تقوم باستكشاف الأخطاء وإصلاحها. تحديثات الحالة للعملاء جاهزة للإرسال دون مغادرة سلسلة المحادثات. هذا وحده يقلل من الأحاديث التي عادة ما تدور في الغرف الجانبية والرسائل المباشرة.

كان اعتماد هذه الأداة سهلاً بالنسبة لفرق ذات أحجام مختلفة جدًا. تتحدث المجموعات الأصغر عن ربطها بـ Linear و New Relic في غضون أسبوعين والحصول على قيمة حقيقية من اليوم الأول. تشارك المؤسسات الأكبر حجمًا أنها قامت بنشرها عبر عدة فرق في غضون شهر تقريبًا ولم تؤخر عمل خارطة الطريق للقيام بذلك.

أفضل ميزات Incident.io

قم بتشغيل الحوادث من البداية إلى النهاية مباشرة في Slack أو Microsoft Teams

استخدم AI SRE لاقتراح الإصلاحات والتحقيق في المشكلات وصياغة الاتصالات

قم بإدارة جداول المناوبة باستخدام تقنية تقليل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أتمتة تحديثات صفحة الحالة للعملاء وأصحاب المصلحة

احصل على رؤى حول الاتجاهات والجداول الزمنية ومقاييس MTTx من خلال لوحات المعلومات

قيود Incident.io

قد تبدو الواجهة مزدحمة بالعديد من إشعارات Slack

قد تتطلب التكوينات المتقدمة (مثل مسارات التصعيد) بعض التعديلات الدقيقة

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي محدودة باللغة الإنجليزية فقط

أسعار Incident.io

أساسي : مجاني

الفريق : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Incident.io

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Incident. io

شارك هذا التقييم على G2:

بالنسبة لي، يحقق incident.io التوازن المثالي بين عدم إعاقة العمل مع توفير الهيكلية والعمليات وجمع البيانات لإدارة الحوادث.

بالنسبة لي، يحقق incident.io التوازن المثالي بين عدم إعاقة العمل مع توفير الهيكلية والعمليات وجمع البيانات لإدارة الحوادث.

ما يمكن توقعه أثناء وبعد الترحيل من Opsgenie

قد يبدو الانتقال من Opsgenie وكأنك تحزم أغراض منزل عشت فيه لسنوات. كل جدول زمني وقاعدة تصعيد وتكامل له مكانه، وقد تبدو فكرة نقل كل ذلك إلى منزل جديد أمرًا شاقًا.

تقدم Atlassian أداة ترحيل داخل التطبيق للانتقال إلى Jira Service Management أو Compass. العملية منظمة وقابلة للتنبؤ ومصممة لتقليل الاضطراب إلى الحد الأدنى.

إذا قررت استخدام أي من هذين الخيارين، يمكنك فقط مراجعة خطتك وتحديد تاريخ الترحيل وترك الأداة تقوم بالمهمة الصعبة. دعنا نرى كيف ستعمل، ونقيم ما إذا كان هذا خيارًا جيدًا لمؤسستك.

نظرة عامة على تدفق الترحيل

الخطوة 1 → راجع واختر مسارك

قم بتقييم خطة Opsgenie الخاصة بك وقرر ما إذا كان Jira Service Management (الذي يركز على ITSM) أو Compass (الذي يركز على المطورين) هو الخيار المناسب.

الخطوة 2 → حدد موعد الترحيل

اختر جدولًا زمنيًا يناسب دورة الفوترة واستعداد فريقك.

الخطوة 3 → الموافقة على الفوترة

يقوم مسؤول الفوترة في Atlassian بتأكيد الخطة حتى يمكن توفير المنتج الجديد.

الخطوة 4 → ترحيل البيانات في الخلفية

تبدأ مزامنة بيانات Opsgenie بينما يواصل فريقك العمل كالمعتاد.

الخطوة 5 → الانتقال والإغلاق

لديك 120 يومًا لإنهاء عملية الانتقال قبل إيقاف تشغيل Opsgenie.

باختصار، إليك ما يمكن توقعه:

استخدم أداة الترحيل الموجهة لأتمتة المهام الصعبة

حافظ على الوصول الكامل إلى Opsgenie أثناء وبعد الترحيل حتى إيقاف التشغيل

اتبع أدلة الترحيل المخصصة في Jira Service Management أو Compass

اضبط سير العمل وأعد تكوين الإعدادات خلال فترة الانتقال التي تبلغ 120 يومًا

ضمان استمرارية التنبيهات والجداول الزمنية وعمليات التكامل دون انقطاع

إيجابيات وسلبيات الانتقال من Opsgenie إلى Jira Service Management

المزايا:

يمكنه إنشاء سير عمل سلس وموحد

بالنسبة للفرق التي استثمرت بالفعل بشكل كبير في نظام Atlassian، يمكن أن يكون هذا قرارًا مناسبًا وفعالًا من حيث التكلفة

يعمل تحليل Jira الفعال بعد الحوادث على تبسيط عملية تتبع إجراءات المتابعة

يتيح دمج بيانات الحوادث في JSM إعداد تقارير أكثر قوة وشمولية

العيوب:

قد لا تتوفر بعض الوظائف المتقدمة لـ Opsgenie المستقل على الفور في JSM

الانتقال إلى بيئة JSM الأوسع نطاقًا يمكن أن يزيد من التعقيد والضوضاء

سيحتاج الفريق إلى إعادة التدريب على الواجهة الجديدة وسير العمل داخل JSM

فيما يلي بعض الآراء من مستخدمي Reddit حول هذا الموضوع

شعر هذا المستخدم على Reddit أن هذه الخطوة كانت مفيدة له بشكل عام:

لم يكن الأمر سيئًا للغاية بالنسبة لنا. لا بد لي من إعادة النظر في إعداد الأدوار والأذونات، ولكن يبدو أن كل شيء سار على ما يرام، باستثناء إذا كان لديك نفس أسماء فرق Jira تمامًا مثل نظيرتها في OpsGenies. لم يتم دمجها جيدًا مما أدى إلى تعطل بعضها. نوصي بالتأكد من تغييرها إذا كان لديك.

لم يكن الأمر سيئًا للغاية بالنسبة لنا. لا بد لي من إعادة النظر في إعداد الأدوار والأذونات، ولكن يبدو أن كل شيء سار على ما يرام، باستثناء إذا كان لديك نفس أسماء فرق Jira تمامًا مثل نظيرتها في OpsGenies. لم يتم دمجها جيدًا مما أدى إلى تعطل بعضها. نوصي بالتأكد من تغييرها إذا كان لديك.

وهنا شخص آخر من الواضح أنه لم يحظى بأفضل تجربة:

في حالة ما إذا كان هناك من يفكر في هذا الخيار: لقد تحولنا إلى Jira Service Management، وهو جزء من الحزمة التي دفعنا ثمنها بالفعل (الشركة توفر بشكل كبير). إنه سيئ للغاية، لا أستطيع حتى أن أصفه. لا تفكر فيه كخيار.

في حالة ما إذا كان هناك من يفكر في هذا الخيار: لقد تحولنا إلى Jira Service Management، وهو جزء من الحزمة التي دفعنا ثمنها بالفعل (الشركة توفر بشكل كبير). إنه سيئ للغاية، لا أستطيع حتى أن أصفه. لا تفكر فيه كخيار.

وهناك شخص آخر يبحث بالفعل عن التبديل مرة أخرى بعد ستة أشهر مع JSM:

JSM سيء للغاية. لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بـ PagerDuty أو Rootly أو Incident. io. لقد تحولنا إليه أيضًا منذ حوالي 6 أشهر في العمل ونبحث بالفعل عن بدائل. إنه غير مرن للغاية، ولا يحتوي على أي تكامل تقريبًا، ولا يوفر دعمًا جيدًا لـ Slack، كما أن المهندسين يفوتون التنبيهات والصفحات الخاصة بالنداءات بنسبة نجاح عالية جدًا (لم نواجه هذه المشكلة أبدًا في OpeGenie).

JSM سيء للغاية. لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بـ PagerDuty أو Rootly أو Incident. io. لقد تحولنا إليه أيضًا منذ حوالي 6 أشهر في العمل ونبحث بالفعل عن بدائل. إنه غير مرن للغاية، ولا يحتوي على أي تكامل تقريبًا، ولا يوفر دعمًا جيدًا لـ Slack، كما أن المهندسين يفوتون التنبيهات والصفحات الخاصة بالنداءات بنسبة نجاح عالية جدًا (لم نواجه هذه المشكلة أبدًا في OpeGenie).

البديل الآخر الذي تقدمه Atlassian، Compass، ليس بديلاً مباشراً لـ Opsgenie. بل هو منصة لتجربة المطورين مصممة لتخطيط وإدارة مكونات وخدمات وتبعيات بنية برمجية معقدة.

نوصي بموازنة هذه العوامل قبل اتخاذ قرار بشأن البديل الأفضل لـ Opsgenie لفريقك.

Opsgenie يرن، ClickUp يرد

قد يبدو التخلي عن Opsgenie خطوة كبيرة، ولكن انظر إليها على أنها فرصة لتسهيل حياة فريقك.

لقد رأيت كيف تتراكم الأدوات الأخرى، لكل منها نقاط قوتها، ولكن أيضًا حدودها.

ومع ذلك، فإن ClickUp يفوز بقلوب المستخدمين بهدوء. 🤗

إليك السبب: إنه يجمع مهامك واتصالاتك وسير عملك في مكان واحد. لن تضطر إلى التنقل بين الشاشات أو تجميع أدوات منفصلة. بدلاً من ذلك، سيبقى فريقك على اتصال، وواضحًا بشأن الأولويات، وواثقًا بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك.

لا يقتصر اختيار الحل المناسب لإدارة الحوادث على التنبيهات فحسب، بل يتعلق بإنشاء إطار عمل قوي لإدارة الحوادث يدعم الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل. مع ClickUp، يمكن لفريقك إدارة الحوادث بشكل استباقي مع تقليل الضوضاء وبناء الاتساق في كل استجابة. 😌

إذا كنت مستعدًا لتقليل المتاعب وزيادة الوضوح، فقد حان الوقت للتسجيل في ClickUp!

الأسئلة المتداولة (FAQ)

يجب جدولة عمليات ترحيل Opsgenie قبل أبريل 2027. بعد هذا التاريخ، لن يكون من الممكن الوصول إلى بيانات Opsgenie.

تشمل بعض البدائل الأقوى Jira Service Management و PagerDuty و FireHydrant و TaskCall و ilert و Zenduty و incident. io. يقدم كل منها توازنًا مختلفًا بين إدارة النوبات والأتمتة والتكامل. ومع ذلك، إذا كنت تريد منصة شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تحافظ على سير العمل والاتصالات والوثائق في مكان واحد، فاختر ClickUp.

تتضمن Jira Service Management معظم الميزات الأساسية لـ Opsgenie مثل التنبيهات وجدولة المناوبة وسير عمل الحوادث، ولكن بعض الوظائف المتقدمة قد تختلف. Compass هو خيار لفرق التطوير التي تركز على كتالوجات الخدمات وتتبع المكونات.

نعم. توفر Atlassian أداة ترحيل داخل التطبيق تنقل التنبيهات والجداول الزمنية وسياسات التصعيد تلقائيًا. يمكنك حتى اختبار الترحيل في حساب تجريبي قبل الالتزام.

نعم. يمكن تخصيص أدوات مثل Cabot و OpenDuty و Alertmanager كبدائل مفتوحة المصدر، على الرغم من أنها قد تتطلب مزيدًا من الإعداد والصيانة.

تختلف التكاليف حسب المنصة التي تختارها. تقدم Jira Service Management و Compass وغيرها من البدائل أسعارًا متدرجة، غالبًا لكل مستخدم شهريًا. بعض الأدوات مفتوحة المصدر مجانية الاستخدام ولكنها تتطلب تكاليف البنية التحتية والدعم.

نعم. يمكن لفريقك الاستمرار في استخدام Opsgenie خلال فترة الترحيل، وستظل عمليات التكامل نشطة حتى يتم إيقاف تشغيل Opsgenie نهائيًا. بعد ذلك، يجب إعادة تكوينها في منصتك الجديدة.