استراتيجيات التسويق للمطاعم: كيفية زيادة ولاء العملاء

لم يكن Central Perk في مسلسل Friends معروفًا بقهوة عالمية المستوى أو خدمة خمس نجوم.

أحب الناس المكان لأنه كان يشعرهم وكأنه مكانهم. هذا الولاء جعلهم يعودون يومًا بعد يوم، وهذا بالضبط ما يريده كل مطعم: عملاء يختارونك مرارًا وتكرارًا، ليس فقط من أجل الطعام، بل من أجل العلاقة.

مثل هذا الولاء لا ينمو بين عشية وضحاها. إنه يأتي من خلق تجارب لا تُنسى، وإظهار معرفتك بالعملاء، وإيجاد طرق للحفاظ على العلاقة حية لفترة طويلة بعد الزيارة الأولى.

في هذا المنشور على المدونة، سنلقي نظرة على أفضل استراتيجيات التسويق للمطاعم لبناء هذا النوع من الروابط وتحويل الزبائن العاديين إلى زبائن دائمين. 🧑🏼‍🍳

وكمكافأة إضافية، سنرى كيف يساعدنا تطبيق ClickUp، التطبيق الشامل للعمل!

⭐ قالب مميز هل تواجه صعوبة في جذب المزيد من الزبائن إلى مطعمك؟ تسهل خطة التسويق المحلية للمطاعم من ClickUp تنظيم الحملات، وجدولة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء العروض الترويجية المحلية. تتبع ما ينجح، وحسّن استراتيجيتك، وحوّل جهودك التسويقية إلى نمو مطرد في عدد العملاء. احصل على نموذج مجاني قم بتوسيع قاعدة زبائنك باستخدام نموذج خطة التسويق للمطاعم المحلية من ClickUp

أهمية التسويق للمطاعم

المطاعم تعتمد في بقائها على الاهتمام الذي تحظى به.

في صناعة الطهي التي تتسم بالتنافسية الشديدة، لا يضمن ازدحام قاعة الطعام اليوم ازدحامها غدًا. التسويق يحافظ على ظهور مؤسستك، ويبني هوية مميزة للعلامة التجارية، ويحول الزبائن الذين يزورون المطعم لمرة واحدة إلى قاعدة عملاء مخلصين.

في النهاية، هذه العلاقة المستمرة مع العملاء هي ما يدفع الإيرادات إلى الاستقرار.

🧠 حقيقة ممتعة: لطالما استخدمت المطاعم قوة الندرة لزيادة المبيعات. العروض المحدودة المدة، مثل McRib الموسمي من ماكدونالدز، تخلق إحساسًا بالاستعجال، مما يدفع الناس إلى التسرع قبل أن يختفي المنتج.

أفضل 10 استراتيجيات تسويقية للمطاعم

تساعد هذه الاستراتيجيات التسويقية للمطاعم على تمييز نشاطك التجاري ونموه. 📈

1. قم ببناء علاقات حقيقية من خلال سرد القصص على وسائل التواصل الاجتماعي

قد تبدو صور طعامك جميلة، لكنها تندمج مع محتوى جميع المطاعم الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي. يختلف محتوى سرد القصص لأنه يظهر الأشخاص والشغف وراء أطباقك.

عندما يرى جمهورك طاهيك المساعد وهو يتقن مهاراته في استخدام السكين أو طاهي المعجنات وهو يزين كعكة عيد ميلاد في الساعة 6 صباحًا ، فإنهم يتواصلون مع الشخص الذي يقف وراء وجبتهم.

تخلق هذه اللحظات الأصيلة شيئًا قويًا لا يمكن للمنافسين الذين يركزون على السعر أن يقلدوه. القصص تبني جسورًا عاطفية تحول الزبائن العاديين إلى دعاة مخلصين يوصون بك لأصدقائهم دون تردد.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

قم بإعداد جلسات التصوير أثناء أوقات التحضير عندما تصل مستويات الطاقة إلى ذروتها بشكل طبيعي وتخلق إضاءة المطبخ ظلالًا دراماتيكية

طور أسلوب تصوير مميز باستخدام ثلاث لقطات متتالية: تحضير المكونات، عملية الطهي، ورد فعل العميل الأول

أضف مقاطع صوتية إقليمية شائعة إلى اللقطات مع إضافة تعليقات تعكس الصوت الفريد لمطعمك وروح الدعابة المحلية

قم بجدولة المنشورات بشكل استراتيجي خلال ساعات اتخاذ قرارات الغداء (11 صباحًا - 1 ظهرًا) وفترات التخطيط للعشاء (5-7 مساءً)

حلل أنماط التفاعل ومقاييس إنتاجية التسويق لتحديد القصص والمواضيع التي تجذب الجمهور بشكل طبيعي

📌 مثال: مقاطع فيديو بسيطة مدتها 30 ثانية لمطعم بيتزا محلي تظهر عجن العجين إلى درجة الكمال، مصحوبة بموسيقى مبهجة مع تعليقات مثل "عجين طازج، أجواء طازجة!" تحقق باستمرار آلاف المشاهدات وتجذب عددًا ملحوظًا من الزبائن خلال ساعات الغداء. والأفضل من ذلك، أن العملاء يطلبون الآن بشكل خاص مشاهدة عملية رمي العجين بأنفسهم. وهذا يحول ما كان في السابق عملاً مخفياً في المطبخ إلى ترفيه أثناء العشاء لا يمكن للمنافسين تقليده.

⚡️ أرشيف القوالب: جرب قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp لتخطيط جلسات التصوير، وتحديد أوقات النشر، وتتبع القصص التي تحظى بأكبر قدر من التفاعل. بعد تخطيط كل شيء، يمكنك الحفاظ على تدفق المحتوى بسلاسة مع منح كل عضو في الفريق فرصته في الأضواء.

2. عزز العلاقات طويلة الأمد من خلال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني

على عكس خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة، يعد البريد الإلكتروني خطًا مباشرًا مع عملائك، مثل محادثة أسبوعية حول فنجان قهوة مع أكثر عملائك ولاءً.

تعد قناة الاتصال الحميمة هذه عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتك التسويقية. فهي تتيح لك مشاركة قصص حصرية ورؤى موسمية ووصولًا خاصًا يجعل المشتركين يشعرون وكأنهم من المطلعين على الأمور.

تعامل مع قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك على أنها مجتمع، وليس قناة مبيعات. اجعل المشتركين يشعرون بأنهم من المطلعين على الأسرار من خلال مشاركة القيمة باستمرار من خلال القصص الحصرية ونصائح الطهاة والمحتوى من وراء الكواليس. هذا يبني علاقة حقيقية تترجم إلى المزيد من الزيارات.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

قم بتركيب أنظمة تسجيل على أجهزة لوحية في مكتب الاستقبال، وتقديم كتب طبخ رقمية حصرية تحتوي على نسخ مبسطة من أطباقك المميزة

صمم سلسلة ترحيب من ثلاثة أجزاء تقدم كتاب الطبخ الموعود، وتشارك قصة تأسيسك، وتوفر حافزًا لزيارة محددة المدة

صنف عملاءك المتكررين بناءً على بيانات نقاط البيع، بما في ذلك التفضيلات الغذائية وتكرار الزيارات وفئات القوائم المفضلة لإرسال رسائل موجهة

أرسل رسائل إخبارية كل أسبوعين، في منتصف الأسبوع، عندما يبدأ الناس في التخطيط لمغامراتهم في تناول الطعام في عطلة نهاية الأسبوع

تتبع المحتوى الذي يحقق أعلى معدلات الحجز في غضون 48 ساعة، وركز على التنسيقات الناجحة

قم ببرمجة حملات تلقائية بمناسبة أعياد الميلاد والذكرى السنوية للاحتفال بالمناسب

📌 مثال: يمكن لمطعم يقدم أطباقًا من المزرعة إلى المائدة أن يغير تقويم التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال التركيز على التثقيف بدلاً من الترويج. تسلط النشرات الإخبارية الشهرية الضوء على المكونات الموسمية وتضم مقابلات مع المزارعين المحليين، بالإضافة إلى وصفات بسيطة يمكن للعملاء إعدادها في المنزل. أدى هذا النهج إلى إنشاء مجتمع متفاعل حيث يرد المشتركون بانتظام بأسئلة حول الطهي واقتراحات حول قائمة الطعام. يستخدم المطعم الآن هذه المحادثات لتوجيه تطوير قائمة الطعام الموسمية، وابتكار أطباق يعرف أن جمهوره يرغب فيها.

⚡️ أرشيف القوالب: قم بإعداد قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp لتقسيم جمهورك، وجدولة الإرسال في الأيام التي تشهد حركة مرور عالية، وتتبع الأداء مقارنة ببيانات الحجوزات.

3. وسّع نطاق وصولك بشكل طبيعي من خلال شراكات مع المجتمعات المحلية

تربطك الشراكات المجتمعية بأشخاص يثقون بالفعل في مؤسستك الشريكة. هذا نقل الثقة له قيمة كبيرة لأنه يزيد من احتمالية تجربة العملاء المحتملين لمطعمك.

فكر في كيفية رغبة زوار استوديو اليوغا بعد التمرين بشكل طبيعي في تناول عصائر صحية، أو كيف يقدر زوار المكتبات وجود مقهى مريح بالقرب منهم. تخلق هذه التوافقات الطبيعية سيناريوهات مربحة للجميع تفيد جميع الأطراف المعنية مع بناء علاقات مجتمعية.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

حدد الشركات المحلية الأخرى التي تقع على مسافة قريبة وتقدم خدماتها لعملائك المثاليين ولكنها لا تنافس عروضك

قم بإنشاء مواد تحمل علامة تجارية مشتركة يمكن عرضها بشكل بارز في كلا الموقعين دون أن تبدو كإعلانات

قم بإجراء اجتماعات مراجعة شهرية باستخدام مقاييس محددة مثل استخدام رموز الخصم الفريدة واستطلاعات العملاء الجدد من أداة جدولة المطاعم الخاصة بك

صمم حملات موسمية تتوافق مع فترات الذروة في الأعمال واحتياجات العملاء

احتفظ بسجلات مفصلة للشراكات، وتتبع التعاونات التي تحقق أعلى معدلات اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم

📌 مثال: لاحظ مقهى يقدم وجبات الإفطار أن دروس استوديو اليوغا القريب تنتهي في نفس الوقت الذي يفتح فيه المقهى كل صباح. توجه صاحب المقهى إلى مدرب اليوغا بعرض محدد: خصومات على مشروبات السموذي بعد انتهاء الحصة لطلاب اليوغا مقابل الترويج لخيارات المقهى الصحية لتقديم الطعام في ورش العمل بالاستوديو. أدت هذه الشراكة إلى جذب العشرات من العملاء الجدد الدائمين الذين يمدون الآن روتينهم الصحي من حصيرة اليوغا إلى مائدة الإفطار. بالإضافة إلى ذلك، يشاركون في استضافة ورش عمل شهرية بعنوان "الأكل الواعي" التي تنفد تذاكرها باستمرار، مما يجعل كلا الشركتين رائدتين في مجال الصحة في منطقتهم.

💡 نصيحة احترافية: حوّل شراكات المجتمع إلى مكاسب واضحة وقابلة للتتبع باستخدام ClickUp Goals. حدد هدفًا مثل "عملاء جدد من الشركاء المحليين" واربطه بمهام مثل إنشاء مواد ذات علامة تجارية مشتركة، وجدولة الحملات الموسمية، ومراقبة استخدام أكواد الخصم. حدد أهداف التسويق في ClickUp تتبع كل شراكة محلية وشاهد النتائج الحقيقية مع ClickUp Goals

4. استفد من الدليل الاجتماعي من خلال حملات المحتوى التي ينشئها المستخدمون

قد تبدو الصور الاحترافية للأطعمة مثالية، ولكنها قد تبدو جامدة وبعيدة عن تجربة تناول الطعام الفعلية. في المقابل، تلتقط الصور الحقيقية للعملاء الإثارة والفرح الحقيقي لاكتشاف وجبة رائعة.

يثق الناس في هذه اللحظات الحقيقية أكثر بكثير من المحتوى المصقول للعلامات التجارية، مما يجعل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أكثر أصولك التسويقية مصداقية.

امنح الناس أسبابًا مقنعة لمشاركة تجاربهم وتقديرًا ذا مغزى عندما يفعلون ذلك. عند تنفيذها بعناية، تخلق هذه الحملات إثارة في المجتمع وتجذب عملاء جدد يرغبون في الانضمام إلى المرح.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

أطلق حملات شهرية ذات مواضيع مرتبطة بالعروض الموسمية الخاصة أو الأحداث المحلية أو الأطباق المميزة التي تبدو جيدة في الصور

ضع شروطًا للتسجيل تضمن جودة المحتوى: اشترط ذكر أسماء الأطباق، ووصف المذاق، وعلامات الأصدقاء

أنشئ مقتطفات مخصصة على Instagram Story، وقم بتنظيم المشاركات حسب فئة القائمة لتسهيل التصفح على العملاء المحتملين

رد بشكل شخصي على كل مشاركة، مع الإشارة إلى تفاصيل محددة من منشورهم بدلاً من رسائل الشكر العامة

راقب مقاييس التفاعل بما يتجاوز الإعجابات السطحية، مع التركيز على عمليات الحفظ والمشاركة وزيارات الملف الشخصي بعد المحتوى المميز

📌 مثال: أنشأت مطعم برجر تحدي #BurgerFaceChallenge، لتشجيع العملاء على التقاط ردود أفعالهم الحقيقية عند أول قضمة من برجرهم المميز. يحصل الفائزون على وجبات مجانية لمدة شهر، مما يحفز المشاركة عالية الجودة. وقد أسفرت الحملة عن مئات المنشورات الأصلية التي تظهر دهشة الناس وسعادتهم بحجم البرجر ونكهته. يعرض المطعم يوميًا المشاركات الفائزة على قنواته الاجتماعية، مما يخلق دورة يشعر فيها المشاركون بالتكريم ويرغب أصدقاؤهم في تجربة نفس الإثارة.

🔍 هل تعلم؟ بدأ مفهوم المطعم الحديث في باريس في القرن الثامن عشر، حيث بدأت المؤسسات في تقديم قائمة من الأطباق لتناولها في المطعم. كان هذا التحول عن النزل والحانات بمثابة بداية صناعة المطاعم.

5. كافئ العلاقات الحقيقية مع العملاء من خلال برامج الولاء

بدلاً من إنشاء برامج ولاء معقدة تشبه الواجبات المنزلية، ركز على التقدير البسيط. في حين أن النقاط والمستويات المربكة تثير إحباط العملاء، فإن التقدير الحقيقي يبني علاقة عاطفية.

السحر الحقيقي يكمن في اللمسات الشخصية — تذكر التفضيلات والاحتفال بالمناسبات الخاصة. هذا يجعل العملاء يشعرون بأنهم موضع تقدير حقيقي، مما يخلق ولاءً دائمًا لا يمكن للمنافسين تكراره بسهولة.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

قم بتنفيذ أنظمة ثنائية المسار تجمع بين البطاقات المادية البسيطة والتطبيقات الرقمية الاختيارية للعملاء الذين يرغبون في ميزات إضافية

قم بتكوين برنامج إدارة الطعام الخاص بك لتمييز التفاصيل الأساسية للعملاء مثل أعياد الميلاد والقيود الغذائية وتواريخ الذكرى السنوية

قم بتصنيف المكافآت إلى ثلاث فئات مهمة: المزايا الغذائية، وترقية التجربة، والمزايا المريحة التي يقدرها العملاء بالفعل

قم بإجراء استطلاع ربع سنوي لأعضاء البرنامج باستخدام أسئلة موجزة ومركزة حول المكافآت المفضلة لديهم والإضافات التي يرغب

قارن أنماط الإنفاق وتكرار الزيارات بين الأعضاء وغير الأعضاء لحساب العائد الحقيقي على الاستثمار في البرنامج

ابتكر لحظات تقدير مفاجئة لزوارك الأكثر تكرارًا من خلال الملاحظات المكتوبة بخط اليد والدعوات الحصرية للمناسبات

📌 مثال: حافظت إحدى المقاهي على بساطة برنامج الولاء الخاص بها: اشترِ تسعة أكواب من القهوة واحصل على العاشرة مجانًا. ومع ذلك، فقد عززت التجربة من خلال تقديم مكافآت إضافية لتجربة أصناف جديدة من القائمة، مما أدى إلى زيادة متوسط الطلبات مع تعريف العملاء على منتجات مختلفة. ما يميزهم حقًا هو اهتمامهم الشخصي — فهم يتذكرون أسماء العملاء الدائمين وطلباتهم المعتادة، بل ويسألون عن أفراد الأسرة الذين ذكروا في المحادثات السابقة.

⚡️ أرشيف القوالب: قم ببناء نظام ولاء يثير حماس الناس بالفعل باستخدام قالب ClickUp CRM لأصحاب المطاعم. قم بتخطيط المزايا الغذائية وترقيات التجربة والمزايا المريحة في مكان واحد، ثم تتبع المكافآت التي تجعل الضيوف يعودون مرة أخرى.

6. اجذب الباحثين في اللحظة المناسبة باستخدام تحسين محركات البحث المحلية

عندما يبحث شخص ما عن "مطاعم قريبة مني"، فإنه يكون في اللحظة المثالية في رحلة العميل — جائعًا، ومستعدًا لإنفاق المال، ويبحث عن حلول فورية.

يضمن تحسين محركات البحث المحلية (SEO) ظهورك في عمليات البحث عالية النية هذه عندما يتخذ العملاء المحتملون قراراتهم بشأن تناول الطعام بشكل نشط.

للتفوق في هذه البحث، قدم معلومات شاملة ومفيدة تحظى بتقدير Google. بمرور الوقت، يؤدي هذا الجهد المستمر إلى بناء سلطة رقمية تتفوق على المنافسين.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

قم بإجراء عمليات تدقيق أسبوعية لـ Google My Business، وتحديث ساعات العمل، وإضافة الصور، ونشر العروض الخاصة القادمة

قم بتطوير صفحات مخصصة للموقع على الموقع الإلكتروني للأحياء المحيطة تتضمن نصائح حول مواقف السيارات واتجاهات المشي والمعالم المحلية

قم بإعداد تنبيهات Google لمراقبة اسم مطعمك والمناقشات المتعلقة بالمطاعم في منطقتك والإشارات إلى الأطباق المميزة للحصول على فرص للاستجابة الفورية

شجع على كتابة تقييمات إيجابية على Google خلال لحظات الذروة في الرضا عندما يكون العملاء متحمسين حقًا لتجربتهم

تتبع أداء البحث الشهري للمصطلحات المحلية الرئيسية باستخدام Google Search Console لتحديد تحسينات الترتيب والفرص المتاحة

📌 مثال: قرر صاحب مطعم تايلاندي الرد شخصيًا على كل تقييم على Google، سواء كان إيجابيًا أو انتقاديًا. ينشر صورًا حديثة لأطباق الأسبوع الخاصة ويقوم بتحديث ساعات العمل في أيام العطلات والمناسبات الخاصة بانتظام. أدت هذه الجهود المتواصلة إلى انتقاله من الصفحة الثالثة إلى المراكز الثلاثة الأولى في نتائج البحث عن "طعام تايلاندي [اسم المدينة]" والمثير للدهشة أنهم اكتشفوا أن الردود المدروسة على التعليقات السلبية غالبًا ما تحول العملاء غير الراضين إلى دعاة مخلصين. وذلك لأنهم قدروا التزام المالك الحقيقي بالتحسين ورضا العملاء.

💡 نصيحة احترافية: استخدم المهام المتكررة في ClickUp لأتمتة إجراءات تحسين محركات البحث المحلية. اضبطها لتتكرر كل أسبوع لتحديث ملف تعريف Google Business وتحميل الصور والرد على التعليقات، وأضف دورات شهرية لمراقبة تصنيفات البحث. مع تشغيل هذه المهام تلقائيًا، ستظل إعلانات Google الخاصة بمطعمك مرئية وتنافسية دائمًا. حوّل تحسين محركات البحث المحلية إلى عادة أسبوعية مع مهام ClickUp المتكررة

7. خلق إحساسًا بالاستعجال والإثارة من خلال العروض الترويجية الموسمية للق

على الرغم من قوة العروض المحدودة المدة، تجنب الإلحاح المصطنع، الذي قد يبدو تلاعبًا ويضر بالثقة. بدلاً من ذلك، قم بتنفيذ عروض ترويجية موسمية حقيقية، واربط العروض الخاصة بالمواسم الحقيقية والأحداث الثقافية.

عندما يتم تنفيذها بشكل جيد، تولد هذه العروض الترويجية اهتمامًا إعلاميًا، وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحماسًا لدى العملاء يمتد إلى ما بعد فترة العرض الترويجي نفسها.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

خطط لقوائم الطعام الموسمية قبل أربعة أشهر لتأمين المكونات عالية الجودة والتفاوض على أسعار مواتية قبل ذروة الطلب

ابتكر قصصًا مثيرة تربط كل طبق محدود بدورات الزراعة المحلية أو التقاليد الثقافية أو الأهمية التاريخية

استخدم التسويق بالعد التنازلي عبر جميع القنوات، مع التركيز على تواريخ انتهاء محددة وتوافر المكونات

حدد أسعار المنتجات الموسمية بمستويات عالية تعكس طبيعتها الخاصة ومكوناتها عالية الجودة

قم بتوثيق بيانات الأداء الشاملة، بما في ذلك أرقام المبيعات، وردود فعل العملاء ، والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل التحسين في المستقبل

📌 مثال: في شهر أكتوبر من كل عام، تطلق مطعم ستيك هاوس "عروض موسم الحصاد الخاصة" التي تضم أطباقًا مصنوعة من خضروات الخريف المحلية مثل القرع والكرنب واللفت. ويتم الترويج لهذه الأطباق على أنها "متوفرة حتى 30 نوفمبر فقط"، مما يخلق إحساسًا حقيقيًا بالاستعجال المرتبط بمواسم الحصاد الفعلية. تُعلم أوصاف القائمة العملاء عن مزارع محلية معينة وممارسات الزراعة الموسمية، مما يبرر الأسعار المرتفعة مع بناء علاقات مجتمعية. كما تتعاون مع مزارع متميزة لتولي إدارة حساباتها على Instagram، وعرض أنشطة الحصاد وإنشاء محتوى يعزز الارتباط الموسمي.

🚀 ميزة ClickUp: دع تقويم ClickUp يجدول مهام قائمة الطعام الموسمية تلقائيًا. حدد تاريخ الإطلاق، وسيقوم التقويم بحجز مواعيد التحضير وطلبات المكونات ومواعيد التسويق حتى تصل أطباقك المحدودة المدة إلى الطاولة في الوقت المحدد. بالنسبة لقائمة التوت الصيفية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدد تلقائيًا موعد الانتهاء من إعداد القائمة وتوريد التوت ونشر المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساعد فريقك على البقاء على المسار الصحيح دون الحاجة إلى التخطيط اليدوي.

8. اجذب الجمهور المحلي من خلال التعاون مع المؤثرين

يمكن لعشاق الطعام المحليين الذين لديهم متابعون قليلون ولكنهم ملتزمون أن يحققوا نجاحًا كبيرًا في أعمالهم لأن جمهورهم يعرفهم شخصيًا ويعيش بالقرب منهم.

المفتاح هو تحديد المؤثرين الصغار الذين يتوافقون حقًا مع قيم علامتك التجارية ولديهم علاقات حقيقية مع مجتمعهم المحلي.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

ابحث عن شركاء محتملين من خلال تحليل معدلات تفاعلهم، مع التأكد من أن تفاعل الجمهور يتجاوز 3٪ من أجل تواصل حقيقي مع المجتمع

طور حزم تعاون شاملة، بما في ذلك الوصول إلى الكواليس، وقصص عن مصادر المكونات، وعروض حصرية لقوائم الطعام

قدم إرشادات أساسية حول الرسائل مع تشجيع التفسير الشخصي والتعبير الصادق بشكل صريح

أنشئ أنظمة تتبع باستخدام أكواد خصم فريدة وروابط مخصصة لمراقبة توليد حركة المرور ومؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق

ركز حصريًا على المؤثرين في نطاق 20 ميلًا، لأن زيارة المطاعم تتطلب القرب الجغرافي والمصداقية المحلية

📌 مثال: بدأ مطعم سوشي بدعوة مدوني الطعام المحليين لتجربة حصرية من أطباق أوماكاسي، مقابل طلب مراجعات صادقة على الإنترنت فقط. شارك ثلاثة مدونين تم اختيارهم بعناية منشورات مفصلة عن أمسيتهم، سلطوا فيها الضوء على تقنيات الطاهي ومصادر المكونات والأجواء العامة. أدى الحماس الحقيقي في محتواهم إلى جذب مئات المتابعين الجدد على وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة ملحوظة في الحجوزات في الشهر التالي.

⚡️ أرشيف القوالب: قم بإدارة شراكاتك مع المؤثرين باستخدام قالب تتبع الحملات من ClickUp عن طريق تسجيل كل تعاون، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع بيانات الأداء جنبًا إلى جنب.

9. نظم فعاليات تحول تجربة تناول الطعام إلى تجربة مميزة

تولد خدمة العشاء العادية إيرادات يمكن التنبؤ بها، ولكن الأحداث الخاصة تخلق تجارب باهظة الثمن لا يمكن للعملاء تكرارها في المنزل أو في أي مكان آخر.

هذه المناسبات تضع مطعمك في مكانة وجهة ثقافية.

تستفيد الفعاليات الناجحة للمطاعم من المساحة والمعدات والخبرات المتوفرة لديك لتقديم قيمة استثنائية تبرر الأسعار المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الفعاليات محتوى ممتازًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتخلق علاقات أعمق مع العملاء الذين يجربون مطعمك بطرق جديدة وجذابة.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

اختر مفاهيم الأحداث التي تسلط الضوء على نقاط القوة الحالية لفريقك مع الاستفادة من المكونات والمعدات الحالية لتقليل التكاليف الإضافية

احسب الأسعار باستخدام صيغة دقيقة: إجمالي التكاليف مضروبًا في ثلاثة، بالإضافة إلى علاوة تجريبية تعكس القيمة الفريدة المقدمة

قم بتسويق الأحداث من خلال القنوات المستهدفة، مع إعطاء الأولوية لمشتركي البريد الإلكتروني ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تفاعلاً

قم بتنفيذ أنظمة حجز مبسطة، وتسجيل التفاصيل الأساسية مثل القيود الغذائية ومعلومات الاتصال لاستخدامها في التسويق المستقبلي

تابع المشاركين في غضون 48 ساعة باستخدام استبيانات موجزة حول اللحظات المفضلة والاقتراحات للأحداث المستقبلية

📌 مثال: أطلق مطعم إيطالي دروسًا شهرية بعنوان "أساسيات صنع المعكرونة" حيث يتعلم المشاركون التقنيات التقليدية قبل الاستمتاع بوجبة من ثلاثة أطباق تضم المعكرونة المصنوعة يدويًا. يتم بيع تذاكر هذه الدورات باستمرار بأسعار مرتفعة، وغالبًا ما تؤدي إلى حجوزات عشاء مستقبلية. يحجز العديد من المشاركين حفلات خاصة لصنع المعكرونة للاحتفال بأعياد الميلاد والذكرى السنوية، مما يخلق مصدر دخل إضافي يتطلب الحد الأدنى من النفقات العامة. يقوم المطعم بتصوير كل فصل دراسي لاستخدامه في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي المستمر، وقد أنشأ قائمة انتظار تضم أكثر من 200 شخص متحمس للمشاركة في الدورات المستقبلية.

⚡️ أرشيف القوالب: قم بتنظيم حفلات العشاء الخاصة وفعاليات تذوق الطعام باستخدام قالب تخطيط الفعاليات من ClickUp. استخدم عرض القائمة لتخطيط كل مرحلة من مراحل التحضير — تصميم القائمة، تنسيق الموردين، مهام الموظفين — بينما يساعدك عرض التقويم في الحفاظ على الجدول الزمني من الفكرة إلى ليلة الفعالية.

10. قم بتفعيل التسويق الشفهي بمساعدة التوصيات

التوصيات الشخصية تدفع إلى زيارة المطاعم أكثر من أي قناة تسويقية تقليدية، ومع ذلك تعتمد معظم المؤسسات على الأمل بدلاً من الأنظمة لتوليد هذه التوصيات القيمة.

يتيح برنامج الإحالة الاستراتيجي للعملاء الراضين أن يصبحوا أفضل المروجين لعملك. والنتيجة هي فوز للجميع: يشعر المُحيل بالتقدير، ويحصل الضيف الجديد على توصية موثوقة، وتكسب أنت عميلاً مخلصاً آخر.

كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بدقة

صمم المكافآت على شكل أرصدة مفيدة في المطعم بدلاً من خصومات بنسبة مئوية للتأكيد على القيمة مع تشجيع العملاء على الع

قم بتوقيت الحملات الترويجية خلال فترات الذروة في الرضا، عندما يرغب العملاء بشكل طبيعي في مشاركة تجاربهم الإيجابية

وفر آليات مشاركة متعددة، بما في ذلك بطاقات الإحالة المادية والرموز الرقمية وخيارات مسح QR، لتلبية التفضيلات المختلفة

اعترف بأكثر المدافعين نشاطًا عنك من خلال معاملة VIP، مثل أولوية الحجز، ومعاينة حصرية لقائمة الطعام، ودعوات لحضور أحداث خاصة

📌 مثال: أنشأ مطعم مكسيكي برنامج إحالة مباشرًا يقدم للعملاء الحاليين رصيدًا كبيرًا في المطعم مقابل كل إحالة ناجحة، بينما يحصل العملاء الجدد على خصومات ترحيبية في زيارتهم الأولى. وهي تتعقب الإحالات من خلال تطبيق بسيط يتيح للعملاء إرسال بطاقات هدايا رقمية مباشرة إلى الأصدقاء، مما يجعل عملية المشاركة سهلة وقابلة للتتبع. من خلال هذا البرنامج، يجذبون عشرات العملاء الجدد شهريًا واكتشفوا أن العملاء المحالين يظهرون قيمة مدى الحياة أعلى بكثير من أولئك الذين تم اكتسابهم من خلال قنوات التسويق الأخرى.

💡 نصيحة احترافية: قم بتوثيق وتحسين دليل التسويق الخاص بك في ClickUp Docs. يمكنك تخزين تفاصيل المكافآت والقوالب والتحديثات في مستند واحد حتى يعمل فريقك دائمًا من نفس الدليل. اربطه بالمهام لتسهيل التنفيذ وإجراء تعديلات سريعة بناءً على ملاحظات العملاء. قم بصياغة خطط التسويق وموجزات المحتوى معًا في ClickUp Docs

كيف يدعم ClickUp جهود التسويق للمطاعم

إدارة التسويق لمطعم يشبه إلى حد كبير إدارة المطبخ. الأفكار تأتي بسرعة، والتوقيت مهم، وكل شيء ينهار إذا فاتتك خطوة واحدة.

الجانب الإبداعي ممتع، لكن الجانب التشغيلي قد يبدو لا نهاية له.

يوفر ClickUp لفرق التسويق للمسوقين في المطاعم طريقة للبقاء منظمين، وتسجيل الأفكار بسرعة، والمضي قدماً في الحملات دون إضاعة الوقت. إليك كيف يحافظ برنامج التسويق المؤسسي على استراتيجيات التسويق للمطاعم على المسار الصحيح. 🍴

أعد الحملات السابقة إلى الطاولة

تبدأ كل حملة ترويجية كبيرة بنفس السؤال: ما الذي نجح العام الماضي؟ هل بيعت قائمة طعام عيد الحب الثابتة بسبب إعلانات Instagram، أم أن حملة البريد الإلكتروني هي التي جذبت الزبائن؟

يستغرق البحث في الرسائل الإلكترونية والملفات القديمة لتجميعها ساعات طويلة.

احصل على معلومات من حملات التسويق السابقة للمطاعم باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain يجعل هذه العملية سهلة. نظرًا لأنه يربط بين جميع أجزاء مساحة العمل الخاصة بك، يمكنك ببساطة طلب ما تحتاجه ليظهر في غضون ثوانٍ.

📌 جرب هذا الموجه: اسحب النسخة التي استخدمناها في حملة البريد الإلكتروني لعيد الحب العام الماضي، إلى جانب تعليقات العملاء التي سجلناها وتصميم النشرة الإعلانية النهائي.

بدلاً من قضاء فترة بعد الظهر في البحث عن المستندات القديمة، يمكنك البدء من مواد مجربة ومثبتة وتحسينها. يمكن لفريقك أن يبدع على الفور لأن السياق موجود بالفعل.

🧠 حقيقة ممتعة: من الثلاثينيات إلى الخمسينيات من القرن الماضي، كانت المطاعم تستخدم علب الثقاب كوسيلة إعلانية. كانت علب الثقاب الملونة هذه تحمل اسم المطعم وشعاره، وكانت بمثابة عنصر وظيفي وأداة تسويقية في الوقت نفسه.

سجل الأفكار الجديدة قبل أن تختفي

تنشأ بعض أفضل الأفكار التسويقية خارج المكتب. قد يقترح الطاهي تقديم مقبلات موسمية أثناء التحضير لخدمة العشاء. قد يقترح المدير تنظيم أمسية خاصة لتنافسية الأسئلة والأجوبة أثناء عملية الدفع. إذا لم يتم تسجيل هذه الأفكار على الفور، فإنها تختفي في خضم الانشغال.

استخدم ChatGPT داخل ClickUp Brain MAX لكتابة نصوص لحملات التسويق للمطاعم

ClickUp Brain MAX يحل هذه المشكلة. يعمل كرفيق سطح المكتب حيث يمكنك التحدث بسرعة وحفظ الأفكار كمهام حقيقية.

يمكنك أن تقول، "أنشئ مهمة للترويج لـ Margarita Monday، وقم بتعيينها للتصميم والشبكات الاجتماعية، وقم بتعيينها ليوم الخميس المقبل." Brain MAX يحول إملاءك إلى تعليمات نصية تنشئ مهمة على الفور مع تاريخ استحقاق ومالكين واضحين.

يتيح لك Brain MAX أيضًا التحكم في نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تريد استخدامه لمختلف المهام.

للكتابة الإعلانية المرحة، يمكنك التبديل إلى ChatGPT. لإنشاء تقويم تسويقي، يمكن أن يوفر لك Gemini الهيكل المناسب. يعمل Claude بشكل أفضل لتشديد نبرة تحديثات موقعك الإلكتروني. لست مقيدًا بمساعد ذكاء اصطناعي واحد؛ يمكنك اختيار المساعد المناسب للمهمة.

اطلب من Gemini في ClickUp Brain MAX إنشاء تقويم للنشر لمطعمك

وهذا يساعد الفريق على:

التقط الأفكار العفوية دون الحاجة إلى كتابة إضافية

حافظ على سير تخطيط الحملات خلال ساعات الذروة

استخدم نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لأنواع مختلفة من المهام

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطط الأعمال للمطاعم

أتمتة عمليات التسليم التي تبطئ الحملات

غالبًا ما تتعثر حملات المطاعم في مرحلة التسليم. قد يكون منشور ترويجي لحفل شواء في 4 يوليو جاهزًا، ولكن الحملة تتعثر إذا لم يعلم أحد أنه في انتظار الموافقة. يقضي المديرون وقتًا أطول في متابعة التحديثات بدلاً من التخطيط للحملة الترويجية التالية.

أتمتة الحملات المتكررة لعلامة مطعمك التجارية باستخدام ClickUp Automations

تساعد أتمتة ClickUp على استمرار سير العمل. يمكنك تعيين قواعد بحيث يتولى النظام هذه المهام نيابة عنك. على سبيل المثال:

بمجرد أن يقوم المصمم بتحميل النشرة الإعلانية، يتم وضع علامة على المدير العام على الفور للموافقة عليها

بعد موافقة المدير العام، يتم إنشاء مهمة وسائل التواصل الاجتماعي تلقائيًا وتعيينها

قبل يومين من الحدث، يتم إرسال تذكير إلى موظفي قسم خدمة العملاء لوضع النشرات الإعلانية ونشرها على صفحة المطعم على Facebook

تنتقل الحملة من مرحلة إلى أخرى دون الحاجة إلى دفعها باستمرار.

📮 ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا، لا يزال ما يقرب من 88٪ من القادة يعتمدون على عمليات تسجيل الوصول اليدوية أو لوحات المعلومات أو الاجتماعات للحصول على التحديثات. التكلفة؟ الوقت الضائع، وتغيير السياق، وغالبًا ما تكون المعلومات قديمة. كلما أنفقت المزيد من الطاقة في البحث عن التحديثات، قل ما لديك من طاقة للتصرف بناءً عليها. تظهر ميزة Autopilot Agents من ClickUp، المتوفرة في القوائم والمحادثات، التغييرات في الحالة ومواضيع المناقشة المهمة على الفور. لن تضطر أبدًا إلى مطالبة فريقك بإرسال "تحديثات سريعة". 👀 💫 نتائج حقيقية: حسّنت Pigment كفاءة التواصل بين أعضاء الفريق بنسبة 20% باستخدام ClickUp، مما ساعد على تحسين التواصل والتنسيق بين أعضاء الفريق.

حوّل الطلبات غير الواضحة إلى حملات قابلة للتنفيذ

لقد سمع كل فريق تسويق هذه العبارة: "يجب أن نروج للبرغر الجديد"

الفكرة جيدة، ولكنها غير قابلة للتطبيق بدون تفاصيل. ما هو الميزانية؟ أي قناة؟ متى يجب أن يتم إطلاقها؟ توضيح هذه النقاط يتحول إلى نقاشات لا نهاية لها.

بسّط الطلبات الإبداعية لاستراتيجيات التسويق غير المتصلة بالإنترنت والمزيد باستخدام نماذج ClickUp

يمكنك إعداد نموذج بسيط في ClickUp ليقوم الموظفون بتقديم طلباتهم. يقومون بملء الأساسيات - نوع الحملة والميزانية والتواريخ والأصول المطلوبة. يقوم النموذج تلقائيًا بإنشاء مهمة في مساحة العمل الخاصة بك، مع تحديد المواعيد النهائية والمسؤولين عنها.

هل أنت مستعد لملء مطعمك بالضيوف السعداء؟ اكتشف أسرار الحملات عالية التأثير مع دليل تنفيذ الحملات. يشرح هذا الدليل الأساسي كل خطوة من خطوات التسويق للمطاعم، من إثارة الضجة حول الأحداث الخاصة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي. بسّط إدارة الحملات التسويقية باستخدام ClickUp اكتشف استراتيجيات تسويق قابلة للتنفيذ، ونصائح من الخبراء، وقوالب جاهزة للاستخدام مصممة لمساعدة فريقك على ملء المقاعد وزيادة الإيرادات وخلق تجارب طعام لا تُنسى.

شاهد كل الحملات في مكان واحد

نادرًا ما يتم التسويق للمطاعم من خلال حملة واحدة في كل مرة. فقد تتداخل حملة الترويج لخدمات تقديم الطعام في الخريف مع عروض الساعات السعيدة وفعاليات عيد الهالوين. وبدون رؤية واضحة، من السهل إثقال كاهل الفريق أو تفويت المواعيد النهائية.

تتبع حملات المطاعم في لوحات معلومات ClickUp لإدارة أعباء العمل واكتشاف الاختناقات في وقت مبكر

تجمع لوحات معلومات ClickUp كل ذلك في لقطة واحدة. يمكنك رؤية:

ما الحملات التي تنتظر الموافقة عليها؟

من لديه الكثير من المهام هذا الأسبوع

كم عدد مهام التصميم التي توقفت في مرحلة المراجعة

ما هي الحملات التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد وأيها متأخرة عن الجدول؟

على سبيل المثال، قد تلاحظ أن مصممك مثقل بالأعباء لأنك طلبت منه في وقت واحد مواد تسويقية لعيد العمال ووجبة الفطور المتأخر. تتيح لك هذه الرؤية تعديل الأولويات قبل فوات المواعيد النهائية.

🔍 هل تعلم؟ في عام 1997، قامت بيتزا هت بتوظيف ميخائيل غورباتشوف في إعلان تجاذب فيه الروس حول إرثه - الحرية مقابل الفوضى - قبل أن يتفقوا على شيء واحد: "بفضله، لدينا بيتزا هت". لم يتحدث غورباتشوف قط، لكن ظهوره الصامت حول إعلان بيتزا إلى مسرح سياسي عالمي، مما جعله أحد أكثر إعلانات المطاعم التي لا تُنسى على الإطلاق.

ابدأ بشكل أكثر ذكاءً بخطة تسويقية جاهزة للتنفيذ

قد يستغرق وضع خطة تسويقية للحملة من الصفر وقتًا أطول من الحملة نفسها. عليك إنشاء مهام للبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والفعاليات والمطبوعات قبل أن تبدأ العملية الإبداعية.

احصل على نموذج مجاني ابدأ حملاتك بشكل أسرع باستخدام نموذج خطة التسويق للمطاعم المحلية من ClickUp

قالب خطة التسويق للمطاعم المحلية من ClickUp يوفر عليك هذا الجهد. فهو مزود مسبقًا بسير عمل للحملات الشائعة مثل العروض الترويجية للعطلات، وحملات ولاء العملاء، أو أمسيات الفعاليات.

يوفر لك نموذج الحملة التسويقية خمسة عروض مختلفة — النتائج الرئيسية، الجدول الزمني، دليل البدء، الأهداف، ولوحة التقدم — لمساعدتك في الحصول على رؤى وتبسيط جهود التسويق.

استمع إلى فريق التسويق لدينا حول استخدام ClickUp:

يتجاوز نهجنا في التسويق المتكامل مجرد مواءمة الحملات مع الاستراتيجية الشاملة. إنه يتعلق بتوحيد جميع وظائفنا التسويقية وأصولنا وعملياتنا في مصدر واحد للمعلومات يتكامل بسلاسة مع بقية أنظمتنا. يجعل ClickUp كل هذا سهل التنفيذ والمشاركة عبر فرقنا.

يتجاوز نهجنا في التسويق المتكامل مجرد مواءمة الحملات مع الاستراتيجية الشاملة. إنه يتعلق بتوحيد جميع وظائفنا التسويقية وأصولنا وعملياتنا في مصدر واحد للمعلومات يتكامل بسلاسة مع بقية أنظمتنا. يجعل ClickUp كل هذا سهل التنفيذ والمشاركة عبر فرقنا.

🧠 حقيقة ممتعة: في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، جربت المطاعم هندسة معمارية مبتكرة — هياكل على شكل أصداف، وحيوانات، وحتى أطعمة عملاقة — لجذب انتباه سائقي السيارات. أحد الأمثلة الشهيرة هو مطعم Brown Derby في هوليوود، الذي بُني على شكل قبعة ديربي. كان هذا " تسلية مع طعام " قبل أن يظهر هذا المصطلح.

حقق النجاح مع ClickUp

قد يبدو إدارة التسويق للمطاعم وكأنه سباق لا يتوقف. عليك الترويج للعروض الخاصة، وجدولة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديث قوائم الطعام، والترويج للفعاليات، كل ذلك في نفس الوقت. خطوة واحدة خاطئة وتتعثر الحملة بأكملها.

ClickUp يحافظ على سير كل شيء بسلاسة.

يقوم ClickUp Brain و Brain MAX بتحويل الأفكار المرتجلة على الفور إلى نصوص مصقولة ومهام واضحة. تضمن النماذج وصول الطلبات الإبداعية إلى المكان المطلوب بالضبط، مما يمنع حدوث أي لبس أو تأخير.

تعمل الأتمتة على دفع المهام إلى الأمام تلقائيًا، وتُظهر لوحات المعلومات بوضوح العروض الترويجية التي تحظى باهتمام أكبر وتلك التي تحتاج إلى تعزيز.

اجعل التسويق الخاص بك يسير بسلاسة مثل مطبخك. اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQs)

أ. تشمل أفضل استراتيجيات التسويق للمطاعم تحسين البحث المحلي (SEO المحلي)، والتفاعل مع العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وإجراء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء برامج ولاء، وتقديم عروض ترويجية موسمية أو محدودة المدة على قوائم الطعام، وبناء شراكات مع الشركات المحلية لجذب العملاء المخلصين وتقوية الروابط المجتمعية.

أ. يمكن للمطاعم الصغيرة جذب عملاء جدد من خلال تقديم عروض ترويجية خاصة أو عروض محدودة المدة، وتشجيع التوصيات والتسويق الشفهي، والشراكة مع الشركات المجاورة للترويج المشترك، والحفاظ على قوائم ومراجعات دقيقة على الإنترنت، ومشاركة محتوى أصيل وجذاب على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على عروضها الفريدة.

أ. تشمل التكتيكات الفعالة للتسويق الرقمي للمطاعم تحديث Google My Business باستمرار، وعرض إعلانات موجهة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل إخبارية ورسائل بريد إلكتروني مخصصة، والتعاون مع المؤثرين المحليين، والترويج للحجوزات على منصات الحجز عبر الإنترنت، ومشاركة محتوى من وراء الكواليس أو قصص لخلق علاقة مع العملاء.

أ. تستخدم المطاعم وسائل التواصل الاجتماعي لعرض عناصر قائمة الطعام، ومشاركة اللحظات من وراء الكواليس، وتسليط الضوء على الأحداث أو العروض الخاصة، وإجراء مسابقات أو تقديم هدايا، والتفاعل مع المتابعين من خلال التعليقات والرسائل، وبناء مجتمع من العملاء المخلصين الذين يدعمون علامتهم التجارية ويدافعون عنها.

أ. تشمل الأدوات التي تساعد في إدارة حملات التسويق للمطاعم ClickUp لتخطيط المهام وتتبعها، وأدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي مثل Buffer أو Later، ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Mailchimp أو Klaviyo، وأنظمة CRM لإدارة برامج الولاء وعلاقات العملاء.