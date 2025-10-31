أفضل 10 بدائل لمشاريع ChatGPT

يعمل القسم القانوني في شركتك بشكل مختلف تمامًا عن فريق المبيعات. وبالمثل، فإن فرق التسويق لديها تداخلات أقل مع قسم الشؤون المالية مقارنةً، على سبيل المثال، بالقسم القانوني. ومع ذلك، هناك عنصر واحد يربط بين جميع الأقسام: السياق، خاصة عند التكامل مع خدمات Google.

على حد تعبير الرسام الأمريكي كينيث نولاند ،

بالنسبة لي، السياق هو المفتاح. منه يأتي فهم كل شيء.

تم تصميم ChatGPT Projects بناءً على هذا المبدأ. يوفر مساحات مخصصة للمشاريع حيث يمكنك تجميع الملفات والمحادثات والتعليمات ذات الصلة.

تقدم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الآن إمكانات مماثلة أو حتى أكثر تقدمًا، بما في ذلك إنشاء المحتوى وتحليل البيانات والبحث على الويب في الوقت الفعلي وإنشاء الصور.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل بدائل ChatGPT Projects المتوفرة حاليًا في السوق، بما في ذلك الخيارات التي تقدم نسخة مجانية للفرق التي ترغب في اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي قبل الترقية.

أفضل بدائل ChatGPT Projects في لمحة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل البدائل لـ ChatGPT Projects لمساعدتك في اختيار الخيار المناسب بناءً على بعض الميزات الرئيسية، بما في ذلك الميزات الإضافية مثل تحليل البيانات المتقدم والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* التقييمات ClickUp مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة مع جدولة مرنة وتخطيط للموارد وذكاء اصطناعي محيطي وأتمتة ClickUp Brain، وعروض حجم العمل والجدول الزمني، والحقول المخصصة، وتتبع الوقت المدمج، وقوالب الجدولة، وأكثر من 1000 تكامل خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5 Google Gemini إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في Google Workspace تقارير بحثية متعمقة، إنشاء الصور والفيديوهات، أتمتة Gmail و Docs، التفكير متعدد الوسائط خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 4/5 Capterra: لا توجد تقييمات كافية Perplexity AI أبحاث في الوقت الفعلي ورؤى متعددة النماذج بحث في الوقت الفعلي مع الاقتباسات، ونماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، وتحميل الملفات، والتعاون عبر Spaces، وتكامل API. خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5 Microsoft Copilot إنتاجية الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات Microsoft إنشاء التقارير، ملخصات الاجتماعات، تحليل Excel، وضع التفكير العميق، المدخلات متعددة الوسائط خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 4/5 Capterra: لا توجد تقييمات كافية Claude محادثات تشبه المحادثات البشرية وتفكير متقدم ثلاثة نماذج للذكاء الاصطناعي، ودعم الكود، والتفكير الطويل، وتحليل بيانات الصور، وتكامل سير العمل. خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 4/5 Capterra: 4. 6/5 Hugging Face تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر ومشاركة النماذج أكثر من 100,000 نموذج مدرب مسبقًا، ومركز تعاوني، ومكتبات ضبط دقيق، ومساحات، وواجهة برمجة تطبيقات الاستدلال خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2: لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية Notion مساحة عمل إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلخيص المستندات، والترجمة، وتحسين القواعد النحوية، ومطالبات العصف الذهني، وأتمتة المهام. خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5 Trello تنظيم المشاريع بصريًا وتعاون الفريق لوحات Kanban، وأتمتة Butler، والملصقات والفلاتر، وPower-Ups، والتحديثات في الوقت الفعلي. خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 4/5 Capterra: 4. 5/5 Slite بناء قاعدة معرفية مركزة وخالية من الفوضى للفريق وثائق غير محدودة، إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحليلات المشاركة، لوحة المعرفة، عمليات التكامل خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 6/5 Capterra: 4. 7/5 Coda سير عمل مخصص للوثائق وجداول البيانات في مكان واحد مستندات تفاعلية، تكامل الحزم، أتمتة بدون كود، كتل كتابة بالذكاء الاصطناعي، مشاركة دقيقة خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5

لماذا تختار بدائل ChatGPT Projects؟

بينما تساعد ChatGPT Projects في تنظيم المحادثات والملفات ذات الصلة للحصول على استجابات سياقية، إلا أنها لا تزال تعاني من العديد من القيود الأساسية لـ ChatGPT.

يلقي العديد من المستخدمين باللوم على التغييرات التي تم إدخالها مؤخرًا:

قبل أن أتمكن من تكليفه بمهام في مجال عملي مثل حساب صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR) ومعدل العائد السنوي (ARR) وما إلى ذلك (المالية)، كان يقدم لي إجابات دقيقة، أما الآن فأحصل على الكثير من الإجابات الخاطئة، وحتى بعد شرح أخطائه، لا يزال يقدم إجابات خاطئة.

ضع في اعتبارك الفجوات التالية التي تدفع العديد من الفرق إلى اللجوء إلى أفضل بدائل ChatGPT:

قدرة محدودة على الرجوع إلى المحادثات السابقة بدقة ضمن نفس المشروع، مما يؤدي إلى فقدان السياق أثناء المهام الطويلة أو المعقدة

قدرات محدودة في إنشاء الصور والمرئيات مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى التي يمكنها إنشاء الصور وتصميم الأصول مباشرةً.

حدود الاستخدام على تحميل الملفات وطول المحادثة ونداءات API، مما قد يعطل المشاريع الكبيرة أو المتعددة الأقسام.

عدم وجود تكامل أصلي مع تطبيقات Google الشائعة مثل Google Docs و Google Sheets و Google Workspace، مما يجعل التعاون عبر الأدوات أكثر يدوية.

أفضل 10 بدائل لمشاريع ChatGPT للاستخدام

إذا كنت تبحث عن منصات تتجاوز ChatGPT Projects مع نماذج ذكاء اصطناعي مرنة وميزات تعاون أوسع، فأنت في المكان الصحيح. إليك 10 من أفضل بدائل ChatGPT Projects التي يمكنك استكشافها:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي وسير العمل)

اطلب إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أدواتك وملفاتك باستخدام ClickUp Brain

أحد أكبر التحديات التي تواجه ChatGPT هو مدى انفصاله عن بقية سير عملك. لا يحتوي على نظام بيئي مدمج يمكن الرجوع إليه ويعتمد فقط على البيانات التي تزوده بها، مما يؤدي غالبًا إلى أخطاء أو معلومات غير كاملة. هذا لا يعني فقط أنك تستمر في الانتقال من ChatGPT إلى أداة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي، بل يعني أيضًا أنك تتنقل بين أماكن وجود مشاريعك. آسف لإخبارك بذلك، ولكنك عالق في شبكة من توسع الذكاء الاصطناعي وتوسع العمل . يحل ClickUp مشكلة العمل المنفصل من خلال ذكاء اصطناعي كامل للعمل. يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى منصة إدارة مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين تخطيط المهام والأتمتة والتعاون والتحليلات في الوقت الفعلي في مكان واحد.

جدولة المهام وتحديد أولوياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

يوفر ClickUp Brain جدولة ذكية وتحديد الأولويات ورؤى تنبؤية للمشاريع المعقدة. هذا يعني أنه يمكنك أخيرًا أن تقول وداعًا لتشتت العمل، وتوفر وقتًا طويلاً، وتدير كل شيء داخل مساحة عمل واحدة متصلة. دعنا نتعمق في الموضوع.

قم بإنشاء ملخصات فورية للسبرينتات المكتملة لإبقاء القيادة على اطلاع دائم دون عناء باستخدام ClickUp Brain

تخيل مدير تسويق يتولى إطلاق عدة منتجات. بدلاً من التخطيط اليدوي للحملات، يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بترتيب المهام حسب الأولوية، وتحديد المواعيد النهائية بناءً على قدرة الفريق، والإشارة إلى العقبات المحتملة.

ارتقِ بالإنتاجية إلى المستوى التالي مع ClickUp Brain

بعد كل سباق، يقوم بإنشاء ملخصات فورية، مما يبقي القيادة على اطلاع دائم دون الحاجة إلى عمل إضافي لإعداد التقارير.

يمكن لمدير المشروع أن يسأل ببساطة، "ما الذي يعيق إعادة تصميم موقعنا الإلكتروني؟" ويقوم ClickUp Brain بالرد بالإجابات المعيقة والإجراءات الموصى بها.

🎥 إليك مقطع فيديو قصير يرشدك خلال عملية طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي تتعلق بعملك:

عند التخطيط لحدث ما، يمكنه إنشاء قائمة مراجعة مفصلة تلقائيًا، وتعيين المالكين، وجدولة المهام دون الحاجة إلى الإعداد اليدوي.

💡 نصيحة احترافية: قم بالترقية إلى Brain MAX لإتاحة ميزات الإنتاجية المتقدمة. من خلال الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة (Brain M1 و Gemini و OpenAI و Claude و DeepSeek والمزيد)، يمكنك التعامل مع عمليات التفكير المعقدة والترميز والكتابة الإبداعية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. أفاد مستخدمو Brain MAX بتوفير 1.1 يومًا في الأسبوع، والعمل بسرعة أكبر 4 مرات باستخدام ميزة Talk to Text المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقليل التكاليف بنسبة 88% مقارنة باستخدام العديد من تطبيقات الإنتاجية. تقوم قدرته على البحث العميق بمسح الأدوات والملفات المتصلة لتقديم إجابات ذكية وغنية بالسياق، بينما تساعد ميزة إنشاء الصور المدمجة والبحث على الويب الفرق على تبادل الأفكار وصياغة المحتوى والبحث دون مغادرة ClickUp. شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد:

استمتع بتجربة تعاون فعالة مع ClickUp Docs و Whiteboards

قم بصياغة موجزات الحملات بشكل تعاوني وتحويل التعليقات إلى مهام على الفور باستخدام ClickUp Docs

غالبًا ما تتعثر المشاريع لأن المعلومات مخبأة في رسائل البريد الإلكتروني أو معزولة عبر الأدوات.

يتيح ClickUp Docs للفرق إنشاء وتحرير مستندات حية مثل ملخصات الحملات أو مواصفات المنتجات أو قواعد المعرفة مع مهام وتعليقات مضمنة لاتخاذ إجراءات فورية.

التخطيط المرئي لا يقل أهمية. باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكن للفرق تخطيط سير العمل أثناء تخطيط السباق أو حملات التسويق العصف الذهني، ثم تحويل الملاحظات اللاصقة مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ دون إعادة إدخال البيانات.

خطط لخطط السباق بصريًا وحوّل الملاحظات اللاصقة إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards

بالنسبة لصانعي القرار، تجمع لوحات معلومات ClickUp بين مؤشرات الأداء الرئيسية وبيانات عبء العمل وتتبع التقدم في الوقت الفعلي.

📌 مثال: يمكن لمدير المبيعات رؤية تدفق الصفقات والحصص وأداء الفريق في عرض واحد، مما يسهل إعادة تخصيص الموارد قبل انقضاء المواعيد النهائية.

أتمتة تتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف باستخدام ClickUp Tasks

غالبًا ما يؤدي تتبع التقدم يدويًا إلى تقارير قديمة واستجابات متأخرة. حدد الأهداف كمهام ومهام فرعية في ClickUp ، واربط كل منها بهدف قابل للقياس، حيث يتم تحديث نسب الإنجاز تلقائيًا مع تقدم العمل.

على سبيل المثال، يمكن لشركة ناشئة تعمل على تحقيق أهداف OKR ربع سنوية أن تحدد على الفور المشاريع المعرضة للخطر وتعدل تركيزها.

يمكن أتمتة الإجراءات المتكررة مثل إخطار العملاء المحتملين، وتصعيد تذاكر الدعم، أو تعيين الموافقات الروتينية بشكل كامل. مع ClickUp Automations، يتم تنفيذ هذه العمليات المتكررة دون تدخل بشري.

بمرور الوقت، يتعلم ClickUp Brain أنماط سير العمل هذه ويوصي بأتمتة جديدة لإدارة المشاريع، مثل التعيين التلقائي لمهام المراجعة المتكررة.

أتمتة الإجراءات المتكررة مثل تصعيد التذاكر وتعيين المهام بمساعدة ClickUp Automations

أفضل ميزات ClickUp

جدولة المهام وتحديد أولوياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

تحليلات تنبؤية تحدد مخاطر المشروع وتقترح إعادة تخصيص الموارد

المستندات واللوحات البيضاء ولوحات المعلومات للتعاون وإعداد التقارير في الوقت الفعلي

تتبع الأهداف الذي يرتبط مباشرة بالمهام ويقوم بتحديث التقدم تلقائيًا

أتمتة الإجراءات المتكررة مثل تحديثات الحالة وتعيين المهام

Brain Max مع نماذج ذكاء اصطناعي متعددة متميزة للتفكير المتقدم وتحويل الصوت إلى نص والبحث العميق.

قيود ClickUp

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد بسبب مجموعة واسعة من الميزات

قد يتطلب إعداد الأتمتة المعقدة وقتًا لضبطها بدقة.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

لقد ساهم Brain MAX الجديد في تحسين إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

2. Google Gemini (الأفضل للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل Google Workspace)

عبر Google Gemini

تواجه العديد من الفرق التي تستخدم Gmail و Docs و Drive مشكلة شائعة: الكثير من التبديل بين السياقات.

غالبًا ما يعني البحث عن الأفكار وصياغة المحتوى وتحليل البيانات التنقل بين أدوات وعلامات تبويب مختلفة، بما في ذلك بحث Google. وهذا يؤدي إلى إبطاء المشاريع وخلق فجوات في التعاون. يهدف Google Gemini إلى حل هذه المشكلة من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي المتقدم مباشرة إلى Google Workspace.

يساعد هذا البرنامج الفرق على إجراء البحوث بشكل أسرع والكتابة بشكل أكثر ذكاءً وحتى إنشاء صور أو مقاطع فيديو دون مغادرة تطبيقاتهم المألوفة

أفضل ميزات Google Gemini

تعامل مع الأبحاث المعقدة باستخدام تقارير Deep Research التي تلخص ساعات من القراءة على الويب في نتائج قابلة للتنفيذ.

قم بإنشاء صور ومقاطع فيديو باستخدام Imagen 4 و Veo 3 لإنشاء صور حملات أو مقاطع فيديو توضيحية دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

أتمتة صياغة المستندات والردود على رسائل البريد الإلكتروني مباشرة في Gmail و Docs باستخدام AI Pro، مما يقلل من الكتابة المتكررة ويحسن أوقات الاستجابة.

ادمجها مع Google Workspace (المستندات والجداول والتقويم وDrive) لإدارة المشاريع وجدولة الاجتماعات وعرض الملفات ذات الصلة على الفور.

تمكين التفكير متعدد الوسائط لمعالجة النصوص والصور والصوت والرموز في وقت واحد

قيود Google Gemini

تتطلب عدم الدقة في بعض الأحيان في الردود التحقق اليدوي

قد يؤدي إنشاء الصور إلى تشويه التفاصيل ويصعب التعامل مع المخططات الفنية

قد يكون تتبع الاقتباسات البحثية العميقة أمرًا صعبًا

أسعار Google Gemini

مجاني

Google AI Pro : 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Google Gemini

أشارت مراجعة Capterra إلى ما يلي:

أنا سعيد لأن لدي شيء يمكنني الحصول منه على المساعدة في العثور على خيارات التصميم أو الاقتراحات التي قد أرغب في استخدامها. يمكنني أن أسأل عن السعر الذي تباع به عادةً أشياء مثل مصابيح الزجاجات الخاصة بي. يقدم لي المساعدة التي أحتاجها بسرعة عندما أحتاجها. يبدو أنه أكثر حداثة وسهولة من الأشياء الأخرى التي جربتها. حتى أنني قمت بضبطه ليذكرني بالأشياء.

📮 ClickUp Insight: يقول عدد مذهل من الأشخاص أن المهام المتكررة تهيمن على يوم عملهم — 21٪ يقضون أكثر من 80٪ من وقتهم في القيام بها، بينما يقول 20٪ آخرون أن هذه المهام تستغرق ما لا يقل عن 40٪ من يومهم. هذا يعني أن ما يقرب من نصف الأسبوع يقضى في عمل لا يتطلب تفكيرًا عميقًا أو إبداعًا. باستخدام ClickUp AI Agents، يمكنك تقليل هذا العمل المضني بشكل كبير. من إنشاء المهام وإرسال التذكيرات إلى صياغة رسائل البريد الإلكتروني وكتابة ملاحظات الاجتماعات وحتى إعداد سير العمل الكامل — يقوم ClickUp بأتمتة كل ذلك في دقائق. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة كل يوم لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما يزيد الكفاءة الإجمالية بنسبة 12٪.

3. Perplexity AI (الأفضل للبحث في الوقت الفعلي والرؤى متعددة النماذج)

عبر Perplexity AI

غالبًا ما تضيع الفرق التي تعتمد على محركات البحث أو أدوات البحث المتفرقة ساعات في تجميع المعلومات الموثوقة. على وجه التحديد، يضيع الموظفون 59 دقيقة كل يوم في البحث عن المعلومات المتفرقة عبر التخزين السحابي وسلاسل المحادثات.

تتصدى Perplexity AI لمثل هذه المشكلات من خلال الجمع بين واجهة تشبه واجهة البحث مع نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي وتصفح الويب في الوقت الفعلي والاقتباسات لكل استجابة.

وهذا يجعله مثاليًا للباحثين والمستشارين والمحللين الذين يحتاجون إلى إجابات موثوقة ومدعومة بمصادر دون الحاجة إلى البحث يدويًا في مئات الروابط.

أفضل ميزات Perplexity AI

قم بإجراء عمليات بحث في الوقت الفعلي مع مصادر مقتبسة للحصول على محتوى موثوق مدعوم بالبحوث.

التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة (GPT-4 Omni و Claude و Grok و DeepSeek و Sonar) للحصول على مناهج تفكير متنوعة.

قم بتحميل ملفات PDF و CSV والصور والملفات النصية لتلخيص البيانات أو استخراج الرؤى تلقائيًا.

تعاون مع الفرق عبر Spaces، حيث يمكن للأعضاء مشاركة الملفات، وتوجيه الذكاء الاصطناعي، وبناء قواعد معرفية داخلية.

ادمج واجهة برمجة تطبيقات Perplexity مع أكثر من 800 أداة إنتاجية عبر منصات خارجية مثل Albato أو Boost Space.

قيود Perplexity AI

صعوبات في الحفاظ على السياق عبر الأسئلة المتابعة

قدرات متعددة اللغات محدودة، خاصة بالنسبة للغات الأقل شيوعًا

تم الإبلاغ عن مخاوف أمنية بشأن عناوين URL للصور التي تم تحميلها والتي لا تزال متاحة لل

أسعار Perplexity AI

مجاني

Perplexity Pro : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Perplexity Enterprise Pro: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2 : 4. 7/5 (45+ تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Perplexity AI

شارك هذا التقييم على G2:

أحب الطريقة التي تحول بها Perplexity سؤالًا بسيطًا إلى محادثة سريعة ومفيدة تستمد معلومات حقيقية من الويب، مع روابط يمكنك التحقق منها بنفسك. إنها سهلة الاستخدام للغاية، ولا تحتوي على قوائم مربكة أو خيارات زائدة، وتذكر ما تحدثنا عنه من قبل، لذا تبدو الأسئلة التالية طبيعية.

👀 حقيقة ممتعة: بيعت أول لوحة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بمبلغ 432,500 دولار. تم بيع لوحة بورتريه بعنوان " إدموند دي بيلامي" تم إنشاؤها بواسطة خوارزمية في مزاد كريستيز، مما يمثل علامة فارقة في الفن المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

4. Microsoft Copilot (الأفضل للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات Microsoft)

عبر Microsoft

تم تضمين Microsoft Copilot مباشرة في Word وExcel وOutlook وTeams، مما يساعد المستخدمين على تخطي عمليات الصياغة اليدوية والتنسيق المتكرر.

بدلاً من التبديل بين رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات لإنشاء تقارير أو عروض تقديمية، يمكن لـ Copilot تلخيص الاجتماعات وإنشاء شرائح عرض واقتراح صيغ. وهذا يجعله خيارًا عمليًا للشركات التي تعتمد بالفعل بشكل كبير على نظام Microsoft.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

قم بإنشاء التقارير والعروض التقديمية ورسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل Word و PowerPoint و Outlook.

لخص الاجتماعات، واقترح بنود العمل، وقم بإدارة المهام في Teams

قم بتحليل جداول البيانات واقتراح الصيغ وإنشاء مخططات مرئية في Excel

تقدم وضع Think Deeper للتفكير العميق من أجل التفكير المعقد والمساعدة في البرمجة والرؤى البحثية.

توفير تفاعل متعدد الوسائط مع مدخلات الصوت والنص والصورة

قيود Microsoft Copilot

استجابات أبطأ خلال ساعات الذروة للمستخدمين المجانيين

تحكم محدود في الكمبيوتر مقارنة بالمساعدين التقليديين

أخطاء عرضية في إصلاحات الترميز الفني

أسعار Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : مجاني

Microsoft Copilot Pro: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2 : 4. 4/5. 0 (85+ تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Microsoft Copilot

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

أفضل ما يميز Copilot هو أنه يقدم لك نتائج مدروسة جيدًا مع مراجع ومفصلة للغاية. لقد استخدمت منصات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي وقارنت الإجابات، ولكن حتى الآن كان Co pilot رائعًا في توليد الإجابات.

5. Claude (الأفضل للمحادثات الشبيهة بالبشر والمنطق المتقدم)

عبر Claude

يستخدم Claude من Anthropic معالجة اللغة الطبيعية لجعل تفاعلات الذكاء الاصطناعي تبدو أكثر طبيعية ووعيًا بالسياق مقارنة بروبوتات الدردشة التقليدية.

على عكس تلقي ردود آلية أو تقنية للغاية، يحصل المستخدمون على ردود محادثة تتكيف مع النبرة والنية. يمكن لنموذج Opus من Claude التعامل مع مهام الاستدلال المعقدة مثل تصحيح أخطاء البرامج أو التحليل متعدد الخطوات، بينما تدعم نماذج Sonnet و Haiku الاستعلامات السريعة والخفيفة.

📌 مثال: يمكن لمدير التسويق الذي يعد تحليلاً تنافسياً تحميل ملاحظات البحث وطلب من Claude تنظيمها في تقرير مفصل. بدلاً من مجرد لصق المعلومات، يناقش Claude الزوايا المحتملة، ويتحقق من صحة الحقائق، ويصوغ سرداً يبدو وكأنه كتب بواسطة خبير بشري.

أفضل ميزات Claude

توفير ثلاثة نماذج للذكاء الاصطناعي (Haiku و Sonnet و Opus) مُحسّنة من حيث السرعة والدقة والتفكير المعقد.

دعم إنشاء الكود، وتصحيح الأخطاء، والتوصيات المعمارية.

قم بتحليل الصور الثابتة واستخراج البيانات وتقديم رؤى سياقية.

تمكين المحادثات الطويلة التي تراعي السياق مع احتفاظ قوي بالذاكرة

تقدم التكامل مع آلاف التطبيقات الخارجية لأتمتة سير العمل.

قيود كلود

يفتقر إلى إمكانيات إنشاء الصور والفيديو

في بعض الأحيان، يتم إكمال مهام جزئية فقط قبل طلب التأكيد

ليست شاملة مثل ChatGPT في تلخيص الروابط

أسعار Claude

مجاني

Pro : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الحد الأقصى: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Claude

G2 : 4. 4/5 (55+ تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Claude

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

ساعدني في حياتي الشخصية والمهنية أيضًا من خلال تعزيز معرفتي، وإرشادي إلى مسار تعليمي حقيقي، وخلق روتين أو أتمتة مهامي.

6. Hugging Face (الأفضل لتطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر ومشاركة النماذج)

عبر Hugging Face

تخيل أنك تقوم بتطوير روبوت دردشة في مجال التكنولوجيا المالية يحتاج إلى التعامل مع لغات متعددة، واكتشاف المشاعر في رسائل العملاء، وتقديم رؤى مالية في الوقت الفعلي.

بدلاً من قضاء شهور في تدريب النماذج من الصفر، يمكنك استخدام Hugging Face لاختيار محول مُدرب مسبقًا بسرعة، وضبطه باستخدام بياناتك الخاصة، ونشره من خلال واجهة برمجة التطبيقات الاستدلالية.

تتيح هذه المنصة مفتوحة المصدر للمطورين والمؤسسات الوصول إلى آلاف النماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي لتدريب النماذج ونشرها، ومجتمع تعاوني لمشاركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسينها. تسهل Hugging Face بناء حلول متقدمة في مجال معالجة اللغة الطبيعية والرؤية والذكاء الاصطناعي التوليدي دون الحاجة إلى بنية تحتية ثقيلة أو منحنيات تعلم حادة.

أفضل ميزات Hugging Face

وفر الوصول إلى أكثر من 100,000 نموذج مدرب مسبقًا لـ NLP والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي.

تمكين التعاون من خلال Model Hub و Hugging Face Hub لاستضافة النماذج ومشاركتها.

دعم الضبط الدقيق والنشر باستخدام مكتبات مفتوحة المصدر مثل Transformers و Datasets و Tokenizers

توفر مساحات لإنشاء وتبادل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعلية دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية.

قدم استنتاجات في الوقت الفعلي عبر واجهة برمجة تطبيقات Hugging Face Inference API من أجل تكامل سلس في الإنتاج.

قيود Hugging Face

تتطلب موارد حوسبة كبيرة لنماذج المحولات الكبيرة

يحتوي على تحيزات محتملة في مجموعة البيانات والنماذج التي تحتاج إلى التخفيف منها

قدم منحنى تعليمي للمبتدئين عند تنفيذ الميزات المتقدمة

أسعار Hugging Face

Pro : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hugging Face

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Hugging Face

كشفت مراجعة G2 ما يلي:

أفضل شيء حدث لمجتمع الذكاء الاصطناعي. يقوم المجتمع بإضافة النماذج وإعادة استخدامها. ساعدنا في الحصول على أفضل النماذج التي تم التحقق منها لتجربتها.

👀 حقيقة ممتعة: أنشأ Watson من IBM مقطعًا دعائيًا مشوقًا لفيلم الرعب Morgan، حيث اختار المشاهد ورتبها بنفسه بالكامل.

7. Notion (الأفضل لمساحة عمل شاملة وإنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Notion

تخيل أنك جالس على مكتبك مع فنجان من القهوة، تنظر إلى قائمة طويلة من المهام التي عليك إنجازها قبل الغد. لديك تقارير لتلخيصها، ورسائل بريد إلكتروني لتحريرها، وفريق ينتظر التحديثات.

بدلاً من التنقل بين التطبيقات، ما عليك سوى فتح Notion. في غضون دقائق، يتم تنظيم ملاحظاتك، وتلخيص التقارير في ملخصات قصيرة، وتصبح المسودة الأولى لرسالتك الإلكترونية جاهزة للمشاركة.

هذا ما يجعل Notion مفيدًا. إنه يشبه دفتر ملاحظات مألوفًا ولكن مع مساعد هادئ ومدروس مدمج بداخله. يساعدك على ترجمة المستندات لزملائك في الخارج، وتصحيح الجمل غير الملائمة في مقترحاتك، وحتى إثارة الأفكار عندما تشعر بالجمود.

أفضل ميزات Notion

لخص التقارير الطويلة وملاحظات الاجتماعات لتوفير الوقت

ترجم المستندات لتسهيل التعاون مع الفرق العالمية

حسّن القواعد النحوية والأسلوب لتواصل أكثر وضوحًا

قم بالعصف الذهني وصياغة المنشورات والبريد الإلكتروني والخطط باستخدام المطالبات السريعة

أتمتة التحديثات في قوائم المهام وقواعد البيانات لتتبعها بسهولة

قيود Notion

يعمل بشكل أفضل إذا كنت تستخدم مساحة عمل Notion بالكامل

يلزم الاشتراك في خطة مدفوعة للاستخدام الموسع للذكاء الاصطناعي

وصول محدود في وضع عدم الاتصال

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Notion

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

Notion AI، وخاصة ميزة ملاحظات الاجتماعات الجديدة، هي أداة تغير قواعد اللعبة لأي شخص يغامر بالعمل بمفرده. إنها مثل وجود مساعد أو منسق يجلس بجانبك في الاجتماعات لتدوين جميع التفاصيل المهمة وبنود العمل بينما تركز انتباهك بالكامل على الحاضرين في الاجتماع.

8. Trello (الأفضل لتنظيم المشاريع المرئي والتعاون بين أعضاء الفريق)

عبر Trello

Trello هي أداة إدارة مشاريع شهيرة تعتمد على Kanban وتساعد الفرق على تنظيم المهام وتتبع التقدم بصريًا. بفضل نظام البطاقات واللوحات، تم تصميمها لتكون بسيطة، مما يسهل تخطيط المشاريع وتوزيع المسؤوليات ومراقبة سير العمل.

يمكن للفرق تخصيص اللوحات لتتناسب مع عملياتها، وأتمتة الإجراءات الروتينية، ودمج Trello مع أدواتها المفضلة، مع الحفاظ على التعاون بسيطًا وشفافًا.

أفضل ميزات Trello

نظم المهام باستخدام اللوحات والقوائم والبطاقات للحصول على نظرة عامة واضحة على المشروع.

أتمتة الإجراءات المتكررة باستخدام أتمتة Butler

قم بتخصيص سير العمل باستخدام العلامات والفلاتر وPower-Ups

تمكين التعاون من خلال التعليقات ومرفقات الملفات والتحديثات في الوقت الفعلي

يمكنك الوصول إلى Trello على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة لإدارة المشاريع أثناء التنقل.

قيود Trello

عدم وجود تقارير متقدمة وتتبع مدمج للوقت

قابلية توسع محدودة للمشاريع الكبيرة والمعقدة

وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

أسعار Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 13,700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Trello

شارك هذا التقييم على G2:

ساعدني Trello على تنظيم شؤوني الشخصية بشكل أفضل. على سبيل المثال، شارك أحد المدونين لوحة Trello الخاصة به التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. أوفر الكثير من الوقت باستخدام هذه اللوحة؛ في الواقع، كان هذا بفضل جهود هذا الشخص، لكن Trello سمح بمشاركة عمله الرائع.

9. Slite (الأفضل لبناء قاعدة معرفية مركزة وخالية من الفوضى للفريق)

عبر Slite

عندما تنمو الفرق، تزداد الفوضى في المستندات المتناثرة والمحادثات المفقودة. يقدم Slite بديلاً هادئًا. إنه مساحة مشتركة حيث يمكن لفريقك الكتابة والتنظيم والعثور على المعلومات دون الغرق في الفوضى.

على عكس أدوات التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحاول القيام بكل شيء، تركز Slite على القيام بشيء واحد بشكل جيد، وهو مساعدة الفرق على إدارة المعرفة واتخاذ القرارات معًا.

تصميمه البسيط والواضح يجعل من الصعب إنشاء مستندات فوضوية، مما يعني أن فريقك سيقضي وقتًا أقل في التنسيق ووقتًا أطول في مشاركة ما يهم بالفعل.

أفضل ميزات Slite

قم بإنشاء وتنظيم مستندات غير محدودة في مساحة عمل تعاونية

استخدم الإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدة في التحرير للحفاظ على المعرفة محدثة.

تتبع المشاركة من خلال تحليلات المستندات ومساحة العمل

قم بإدارة المعرفة على مستوى الشركة من خلال لوحة مخصصة

اتصل بأدوات مثل Slack و Google Drive للحصول على سير عمل أكثر سلاسة.

قيود Slite

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات عامة للتكاملات المخصصة

ميزات تشبه قاعدة البيانات أقل مقارنة ب برامج إدارة المهام مثل Notion

أسعار Slite

قياسي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slite

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Slite

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

تبدو أداة البحث Ask المدعومة بالذكاء الاصطناعي واعدة للغاية ومُنفذة بشكل جيد. إنها رائعة، مما يجعل كتابة الوثائق وتحديثها أمرًا "ممتعًا". الوثائق معدة بشكل ممتاز.

10. Coda (الأفضل لإنشاء سير عمل مخصص للوثائق وجداول البيانات في مكان واحد)

عبر Coda

تعمل بعض الفرق بشكل أفضل عندما لا تضطر إلى الاختيار بين مستند وجداول بيانات. يوفر لك Coda كلاهما دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

هذه الأداة عبارة عن مستند شامل ومرن يجمع بين الكتابة والتخطيط والحساب والأتمتة في مكان واحد. سواء كنت تقوم بإنشاء تقويم محتوى مع تحديثات الحالة المباشرة أو تتبع طلبات ميزات المنتج في مساحة مشتركة واحدة، فإن Coda تتكيف مع أسلوبك بدلاً من العكس.

وهو مفيد بشكل خاص للفرق سريعة الحركة التي تحتاج إلى أكثر من مجرد مستند ثابت ولكنها لا تريد ثقل أداة إدارة المشاريع التقليدية.

أفضل ميزات Coda

اجمع المستندات والجداول والعروض التفاعلية في لوحة واحدة

استخدم الحزم للتواصل مع أدوات مثل Gmail و Slack و Jira

أنشئ قواعد أتمتة سير العمل باستخدام منطق بسيط لا يتطلب كتابة أكواد برمجية.

أضف كتل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة وكتابة الملخصات وتوليد الأفكار.

تحكم في المشاركة من خلال قفل المستندات والصفحات المخفية وأدوار مساحة العمل

قيود Coda

قد يبدو الإعداد معقدًا للمستخدمين الجدد

الوصول دون اتصال بالإنترنت محدود

أسعار Coda

مجاني

Pro : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق : 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coda

G2 : 4. 7/5 (470+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Coda

أشارت مراجعة Capterra إلى ما يلي:

السهولة التي يمكنك بها جلب زملائك في الفريق للتعاون مباشرة على قاعدة المعرفة أو تطوير البرامج أو محتوى تمكين المبيعات قد جلبت قبولًا حقيقيًا لنظام المعرفة لأول مرة في شركتنا.

👀 حقيقة ممتعة: تستخدم مؤسسة سميثسونيان الذكاء الاصطناعي لفحص ملايين القطع الأثرية الرقمية، مما يجعل الكنوز المخفية قابلة للبحث وحتى وضع علامات تلقائيًا على الصور التاريخية.

تنويهات مشرفة: بدائل مفيدة إضافية لمشروع ChatGPT

بالإضافة إلى أفضل بدائل ChatGPT Projects التي تناولناها، هناك منصات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في إنشاء المحتوى والأتمتة.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي اختيار أداة الكتابة المناسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تسريع صياغة النصوص الإعلانية ورسائل البريد الإلكتروني والمقالات الطويلة مع الحفاظ على اتساق العلامة

فيما يلي ثلاث أدوات إضافية قد تجدها مفيدة:

Jasper : مصمم لفرق التسويق ومنشئي المحتوى الذين يرغبون في صياغة نصوص إعلانية ورسائل بريد إلكتروني ومنشورات مدونة بسرعة.

Writesonic : يساعد الفرق على إنتاج مقالات ملائمة لمحركات البحث ووصف المنتجات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

Copy.ai : يقدم قوالب مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول المنتجات، وإنشاء العناوين الرئيسية، وصياغة رسائل الحملات الترويجية.

ClickUp هو أفضل بديل كنت تنتظره

كل فريق يعمل بطريقة مختلفة، وعلى الرغم من أن ChatGPT Projects يوفر تنظيمًا وسياقًا قيمين للعمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا يكفي دائمًا لإدارة المشاريع المعقدة في الوقت الحاضر.

تحتاج الفرق الحديثة إلى أكثر من مجرد محادثات منفصلة: فهي تحتاج إلى رؤية مشتركة. ClickUp يوفر ذلك بالضبط! بدلاً من التنقل بين سلاسل المحادثات ووثائق المشاريع، يجمع ClickUp بين إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون وإعداد التقارير في الوقت الفعلي في مكان واحد.

يوفر للفرق السياق الذي تحتاجه مع أتمتة المهام المتكررة وتتبع الأهداف وتقديم استنتاجات متقدمة باستخدام ClickUp Brain Max.

إذا كنت مستعدًا للارتقاء بإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى مستوى أعلى والحفاظ على تواصل جميع الأقسام، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم.