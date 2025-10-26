10 بدائل مجانية لبرنامج Visio لنظام Mac تستحق الاستخدام في عام 2025

بفضل المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية ومخططات الشبكات وغيرها من العناصر المرئية، أصبح Microsoft Visio أداة رسم المخططات المفضلة للمهندسين والمصممين ومديري المشاريع. إنه برنامج قوي ومرن ومثالي لتحويل الأفكار المعقدة إلى عناصر مرئية واضحة.

ولكن هناك عيبًا رئيسيًا واحدًا، وهو أن Visio غير مصمم لنظام macOS. إذا كنت من مستخدمي Mac، فإن تشغيله يعني التعامل مع حلول بديلة مثل إعدادات التشغيل المزدوج أو أجهزة سطح المكتب البعيدة أو المكونات الإضافية الخارجية. وهذا ليس مثاليًا.

إذن، ماذا يمكن لمستخدم Mac أن يفعل؟ هناك الكثير من البدائل المجانية لبرنامج Visio لنظام Mac التي توفر ميزات مماثلة (أو أفضل). في هذا المنشور، قمنا بتجميع أفضل بدائل Visio لنظام Mac لإنشاء مخططات وفتح ملفات Visio والعمل بسلاسة.

سواء كنت تصمم بنية نظام معقدة أو ببساطة تنشئ مخططًا بيانيًا للفريق، فهناك بديل لبرنامج Visio لنظام Mac يناسب سير عملك (لا يتطلب تثبيتات إضافية).

أفضل 10 بدائل لبرنامج Visio لنظام Mac في لمحة

إليك نظرة سريعة على الأسعار والميزات والهياكل لأفضل بدائل Visio لنظام Mac:

الأدوات الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp جميع أحجام الفرق التي تحتاج إلى لوحات بيضاء تعاونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخرائط ذهنية وقوالب رسم بياني في مكان واحد لوحات بيضاء، خرائط ذهنية، قوالب تصميم ونماذج أولية، ذكاء اصطناعي مدمج مع ClickUp Brain و Brain Max خطط مجانية، تخصيصات للمؤسسات OmniGraffle الشركات التي تحتاج إلى نماذج أولية سريعة وسير عمل آلي تحرير الرسومات المتجهة، قوالب قابلة للتخصيص، أتمتة سير العمل، النماذج الأولية السريعة تجربة مجانية؛ السعر يبدأ من 149.99 دولارًا Diagrams.net شركات البرمجيات المتوسطة إلى الكبيرة التي تبحث عن أدوات رسم مخططات على شبكة الإنترنت مع ميزات تعاونية أدوات التعاون وقوالب التصميم لمخططات UML ومخططات الشبكات والمخططات التنظيمية مجاني؛ مدفوع من 37 دولارًا شهريًا ConceptDraw DIAGRAM شركات البرمجيات الكبيرة التي تحتاج إلى أدوات عرض معقدة موصلات ديناميكية، تصورات معقدة، وتكامل مع أدوات ConceptDraw Office تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 199 دولارًا Lucidchart الشركات التي تتطلب رسم مخططات تقنية وتصور البنية التحتية إنشاء مخططات بيانية وخرائط ذهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعاون في الوقت الفعلي، وتصور البنية التحتية مجاني؛ مدفوع من 10 دولارات/مستخدم LibreOffice Draw المستقلون والشركات الصغيرة التي تتعامل مع التخطيطات الفنية والمخططات التفصيلية رسوم توضيحية ثلاثية الأبعاد، وتعاون عبر الأنظمة الأساسية، وموصلات، وميزات الطبقات مجانية إلى الأبد Edraw Max فرق التصميم والشركات الناشئة التي تعمل على الرسوم التوضيحية العلمية تحليل SWOT، تحليل المخططات، إنشاء المخططات البيانية والخرائط الذهنية السعر يبدأ من 45.99 دولارًا MindNode الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلب خرائط ذهنية معقدة وعصف ذهني تعاوني علامات مرئية وفروع قابلة للطي ووضع التركيز تتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة من 2.99 دولار شهريًا Creately وكالات التسويق والإبداع التي تستخدم سير عمل بدون كود لتصور حملات تسويقية متعددة أتمتة سير العمل بدون كود، وقواعد وصيغ قابلة للتخصيص، وتنظيم ذكي باستخدام لوحات المجلدات تتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة من 8 دولارات/مستخدم شهريًا Flying Logic شركات تصنيع السيارات والآلات التي تحتاج إلى تفكير متقدم ونماذج أولية نمذجة علاقات السبب والنتيجة، ومحاكاة الأنظمة الديناميكية، والبوابات المنطقية والمشغلات المدمجة السعر يبدأ من 24 دولارًا شهريًا

📖 اقرأ أيضًا: حيل أساسية لجهاز MacBook لزيادة الإنتاجية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Visio لنظام Mac؟

لا يقتصر اختيار بديل Visio لنظام Mac على التوافق مع macOS فحسب، بل تحتاج إلى أداة تفي بجميع المتطلبات من حيث الوظائف وسهولة الاستخدام والتعاون.

فيما يلي الميزات التي لا غنى عنها لضمان مواكبة أداة الرسم البياني لرؤيتك:

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية : ابحث عن بديل لبرنامج Visio لنظام التشغيل Mac بواجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات وتسهل إنشاء المخططات والرسوم البيانية والمخططات التنظيمية — دون الحاجة إلى دليل أو شهادة في تكنولوجيا المعلومات

مكتبة قوالب غنية وأمثلة على المخططات: تساعدك القوالب المدمجة تساعدك القوالب المدمجة وأمثلة المخططات الجاهزة (مثل مخططات التدفق، والخرائط الذهنية، والمخططات التنظيمية، ومخططات الشبكات) على البدء بشكل أسرع والحفاظ على اتساق العناصر المرئية

توافق كامل مع ملفات Visio : تأكد من أن أداتك تدعم تنسيقات .vsd و .vsdx حتى تتمكن من فتح ملفات Visio وتحريرها وتصديرها دون أي مشاكل غريبة في التنسيق

ميزات التعاون في الوقت الفعلي : اختر منصة يمكن فيها لعدة مستخدمين التعليق على المخططات وتحريرها وتحديثها معًا — وهي رائعة للفرق البعيدة وللحظات "لقد راسلتك للتو"

ميزات عرض ذكية: ابحث عن الأدوات التي توفر شبكات التقاط ومحاذاة تلقائية وأدلة ذكية — تساعد أدوات التنسيق هذه في الحفاظ على كل شيء منظمًا وجاهزًا للعرض

أمان قوي وتحكم في الوصول : يجب أن يتضمن بديل Visio لنظام Mac الخاص بك مشاركة مشفرة وأذونات مستخدم وامتثال لمعايير الخصوصية مثل GDPR، خاصة إذا كنت تعمل مع معلومات حساسة

خطة مجانية سخية: اعثر على نسخة مجانية تتميز بميزات أساسية قوية مثل المخططات غير المحدودة وأدوات التصدير وخيارات التصميم الرئيسية، حتى تتمكن من الإنشاء والمشاركة دون الحاجة إلى الدفع فورًا

👀 هل تعلم؟ 30٪ من الموظفين يعتقدون أن التعاون عن بُعد أفضل من التعاون الشخصي، بينما 50٪ لا يرون أي فرق. يوضح هذا التحول مدى قوة الأدوات الرقمية التي جعلت الموقع أقل أهمية، مما مكن الفرق من التواصل وإدارة المهام المرئية مثل تخطيط العمليات بفعالية من أي مكان.

أفضل بدائل Visio لنظام Mac

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

حسنًا، الآن دعنا نستكشف الميزات والقيود وكل ما بينهما لمساعدتك في اختيار البديل المناسب لبرنامج Visio لنظام التشغيل Mac. تذكر الصفات الأساسية التي حددناها سابقًا!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع ورسم المخططات التعاونية)

قم بتبادل الأفكار وتصورها عبر المخططات الانسيابية والخرائط الذهنية باستخدام ClickUp

هل تبحث عن بديل لبرنامج Visio لمستخدمي Mac يجمع بين أدوات رسم المخططات القوية وميزات إدارة المشاريع الشاملة؟

ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، يساعدك على إنشاء خرائط ذهنية من الأفكار، ورسم مخططات لسير عملك، وإنشاء مخططات انسيابية دقيقة، وعمليات نموذجية في بيئة تعاونية سهلة الاستخدام. *

بدلاً من التنقل بين التطبيقات، يمكنك تبادل الأفكار وإنشاء المشاريع وتنفيذها في نفس المكان الذي يعمل فيه باقي أعضاء فريقك.

إنها سريعة ومرئية ومصممة لتتناسب مع احتياجاتك، سواء كنت ترسم خريطة لنظام معقد أو ترسم مخططًا لفكرتك الكبيرة التالية.

تبادل الأفكار مع ClickUp Whiteboard

تخيل أن لديك لوحة رقمية يمكنك تخصيصها وتصميمها وتخطيطها والتعاون عليها في الوقت الفعلي. هذا هو ClickUp Whiteboards بالنسبة لك.

استخدم السبورات البيضاء لإنشاء مخططات انسيابية ومخططات تنظيمية وخرائط أنظمة وخرائط ذهنية من البداية، أو استخدم الأشكال والقوالب الجاهزة. يمكنك بسهولة سحب العناصر وإفلاتها وربطها لتوضيح العمليات أو رسم الأفكار أو تخطيط النماذج الأولية بصريًا.

🎥 شاهد كيفية استخدام Whiteboards للتعاون مع فريقك:

على عكس Visio، الذي يتسم بالجمود والعزلة، يتيح لك ClickUp Whiteboards ربط عناصر السبورة البيضاء بمهام ClickUp، مما يحول جلسات العصف الذهني إلى إجراءات مباشرة.

👉 لنفترض أنك تخطط لعملية تهيئة جديدة. ما عليك سوى فتح ClickUp Whiteboard ورسم كل خطوة باستخدام أشكال المخطط الانسيابي. أضف ملاحظات لاصقة لتعليقات الفريق واربط الخطوات بالأسهم لإظهار سير العمل. يمكنك حتى تحويل كل خطوة إلى مهمة وتعيينها لفريقك.

نظم وارسم الروابط باستخدام Mind Maps

بمجرد انتهاء جلسة العصف الذهني على السبورة البيضاء، يمكنك المضي قدمًا باستخدام ClickUp Mind Maps لتنظيم أفكارك وصقلها.

على عكس مخططات Visio الثابتة، تتميز هذه الخرائط بأنها ديناميكية وتفاعلية ومتكاملة تمامًا مع سير عملك.

قم بتخطيط سير العمل والمفاهيم باستخدام ClickUp Mind Maps

يمكنك البدء بخريطة ذهنية فارغة لتبادل الأفكار بحرية أو استخدام الوضع القائم على المهام لتصور مشاريعك الحالية. إنها مثالية لرسم خرائط ميزات المنتج وتخطيط سير عمل المحتوى وإنشاء النماذج الأولية وتحديد مراحل المشروع بأكملها.

اسحب العقد واربطها، وأضف التبعيات، وحتى حوّل الفروع مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ.

قالب مخطط شبكة مشروع ClickUp

إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ في تصور أفكارك وخططك، فإن ClickUp يقدم قوالب قابلة للتخصيص مجانًا.

على سبيل المثال، يتيح لك قالب مخطط شبكة مشروع ClickUp تخطيط اتصالات المشروع والأفكار والتبعيات لسير عمل المشروع.

احصل على قالب مجاني حدد التبعيات والروابط في مهام التصميم باستخدام مخطط شبكة مشروع ClickUp

يمكنك عرض المهام المترابطة في مكان واحد، ومراقبة المواعيد النهائية والتقدم المحرز، وتخصيص الموارد وفقًا لذلك. بفضل ميزات ClickUp التعاونية، يمكنك مشاركة مخطط الشبكة وتحديثه بسهولة في الوقت الفعلي.

جرب ClickUp AI لتصور وإنشاء المخططات

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء مخططات مباشرة باستخدام ClickUp Brain.

يمكنك تحويل نقاط البيانات البسيطة أو العلاقات أو أوصاف العمليات إلى مخططات احترافية مثل مخططات التدفق ومخططات الشبكات والخرائط الذهنية، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي في التصميم ويضمن الدقة والاتساق.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء خرائط ذهنية أثناء التنقل

كما يمكنها تحديد الثغرات في نماذجك الأولية، وتلخيص تقدم المهام، وتقديم تقارير يومية تلقائية، ومولدات المهام الفرعية، وأسئلة وأجوبة سياقية. رائع، أليس كذلك؟

الآن، السؤال المهم هو: هل يمكنك استخدام ClickUp على جهاز MacBook بكل ميزاته الرائعة؟

نعم!

يمكنك تنزيل ClickUp على Mac أو أي جهاز iOS أو Windows والوصول إلى عملك من أي مكان. استخدمه على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المكتبي، وأضفه كملحق Chrome أو وظيفة إضافية للبريد الإلكتروني. بغض النظر عن الطريقة التي تريد استخدامه بها، ستكون وظائف ClickUp سلسة ومرنة بنفس القدر.

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة — بالإضافة إلى الويب — عن المخططات أو ملفات المشاريع أو وثائق العمليات

استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لطرح الأسئلة وإملاء الملاحظات وإدارة سير عملك بالصوت — دون استخدام اليدين ومن أي مكان

استفد من العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini من خلال حل واحد وسياقي ومناسب للمؤسسات من أجل التعاون البصري والإنتاجية جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي السياقي لأجهزة Mac الذي يفهم عملك حقًا، لأنه مدمج في مساحة عملك. ودّع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة: استخدم صوتك لتبادل الأفكار حول المخططات، وإنشاء خرائط العمليات، وإنشاء الوثائق، وتعيين المهام، والمزيد — كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات ClickUp

قسّم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء يسهل إدارتها، واعرض التبعيات، ونظّم الأفكار بشكل هرمي

اختر من بين العديد من لوحات الرسوم البيانية وعناصر السحب والإفلات وأدوات الرسم اليدوي لإنشاء رسوم بيانية مخصصة لاحتياجاتك

اعمل في الوقت الفعلي مع فريقك، وقم بتعليق التصميمات، واترك تعليقات، وقم بتعيين المهام مباشرة من المخططات أو السبورات البيضاء

ادمجها مع أدوات مثل Figma و Canva للحصول على سير عمل تصميم مبسط

اربط المخططات بالمهام ووثائق ClickUp وعناصر المشروع الأخرى لإدارة سير العمل بسلاسة

اعرض الجداول الزمنية للمشاريع والتبعيات والتقدم المحرز باستخدام مخططات Gantt التفاعلية، التي تساعد في تخطيط المشاريع وتخصيص الموارد

تعاون مع فريقك في ClickUp Chat لتحويل المحادثات على الفور إلى مهام، وتلخيص المناقشات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على آخر مستجدات المشروع دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بالرسوم البيانية أو تخطيط العمليات

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين الميزات الشاملة مربكة بعض الشيء

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة TrustRadius:

من المشاريع التصميمية الكبرى إلى قوائم المهام البسيطة، نستخدم ClickUp لإنجاز المهام. يتم استخدامه على مستوى الشركة ويحل مشكلة إدارة المهام لرؤية التقدم المحرز والمهام الجارية التي يجب تنفيذها.

من المشاريع التصميمية الكبرى إلى قوائم المهام البسيطة، نستخدم ClickUp لإنجاز المهام. يتم استخدامه على مستوى الشركة ويحل مشكلة إدارة المهام لرؤية التقدم المحرز والمهام الجارية التي يجب تنفيذها.

💡 نصيحة احترافية: أضف وصفًا لكل مهمة، واشرح بالضبط ما يجب القيام به لإكمالها. اكتب شرطة مائلة (/) في مربع وصف المهمة واختر الجداول واللافتات والقوالب والمزيد لتوضيح التعليمات بسرعة.

2. OmniGraffle (الأفضل للنماذج الأولية السريعة)

عبر OmniGraffle

هل تحتاج إلى نماذج أولية سريعة لإطلاق عاجل؟ تم تصميم OmniGraffle حصريًا لمستخدمي Apple، وهو برنامج مكافئ لـ Visio وبرنامج قوي لرسم المخططات يتيح لك تصميم مخططات انسيابية ومخططات سلكية ومخططات تدفق البيانات والخرائط الذهنية مع تحكم إبداعي كامل.

يمكنك إنشاء تخطيطات دقيقة للغاية، وتخصيص قوالب النماذج الأولية، والوصول إلى مكتبات الأشكال لإنشاء مخططات سريعة. يتضمن برنامج مخططات التدفق هذا لنظام Mac أيضًا ميزات متقدمة مثل تحرير المتجهات، وتركيبات الأشكال، وأتمتة سير العمل باستخدام البرمجة النصية.

أفضل ميزات OmniGraffle

أتمتة مهام التصميم من خلال AppleScript و JavaScript

يمكنك الوصول إلى المستندات الحديثة بالإضافة إلى مجموعتك الكاملة من القوالب والنماذج

اسحب العناصر وأفلتها بسهولة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تدعم الأدلة الذكية والتثبيت والمحاذاة للحصول على مخططات واضحة

قم بتحرير الرسومات المتجهة والموصلات والطبقات باستخدام أدوات متقدمة مثل منحنيات Bézier وتركيبات الأشكال وتحرير النقاط

استخدمها كأداة لرسم الخرائط الذهنية مع عقد السحب والإفلات والموصلات واللوحات المتعددة الطبقات

قيود OmniGraffle

واجهة المستخدم ليست سهلة الاستخدام مثل البدائل الأخرى لبرنامج Visio

أداة إنشاء المخططات تدعم نظام Mac فقط، مما قد يمثل مشكلة إذا قمت بالتحول إلى نظام Windows لاحقًا

أسعار OmniGraffle

ترخيص v7 القياسي: 149.99 دولارًا

ترخيص v7 Pro: 249.99 دولارًا

تقييمات ومراجعات OmniGraffle

G2: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن OmniGraffle؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

يتمتع بقدرة كبيرة على التحكم في الطباعة، كما أن الرسوم البيانية الموجهة للكائنات قوية للغاية لإنشاء إصدارات مختلفة من نفس الرسم البياني لمواقف مختلفة. كما أنه يتمتع بخيارات استيراد وتصدير جيدة، وهو رائع للعمل عبر أجهزة Mac و iPhone و iPad. OmniGraffle هو أداة قوية لرسم الرسوم البيانية، ولكنه يعاني من بعض العيوب الملحوظة في سير العمل المتقدم. فهو لا يدعم مصادر البيانات الحية، وقدراته في رسم المخططات ضعيفة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر إلى القدرة على استيراد وتصدير هياكل البيانات الهرمية أو العلائقية، مما قد يمثل قيدًا كبيرًا على الأعمال المعلوماتية المعقدة.

يتمتع بقدرة كبيرة على التحكم في الطباعة، كما أن الرسوم البيانية الموجهة للكائنات قوية للغاية لإنشاء إصدارات مختلفة من نفس الرسم البياني لمواقف مختلفة. كما أنه يتمتع بخيارات استيراد وتصدير جيدة، وهو رائع للعمل عبر أجهزة Mac و iPhone و iPad. OmniGraffle هو أداة قوية لرسم الرسوم البيانية، ولكنه يعاني من بعض العيوب الملحوظة في سير العمل المتقدم. فهو لا يدعم مصادر البيانات الحية، وقدراته في رسم المخططات ضعيفة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر إلى القدرة على استيراد وتصدير هياكل البيانات الهرمية أو العلائقية، مما قد يمثل قيدًا كبيرًا على الأعمال المعلوماتية المعقدة.

🧠 حقيقة ممتعة: جهاز MacBook الحديث أسرع بأكثر من مليون مرة من كمبيوتر Apollo Guidance Computer الذي ساعد في الهبوط على القمر! بينما كان كمبيوتر Apollo يعمل بسرعة 0.043 ميجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 كيلوبايت فقط، فإن أجهزة Mac الحالية تتميز بمعالجات متعددة النوى بسرعة 3+ جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، مما يجعلها قوية بما يكفي لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والمحاكاة ثلاثية الأبعاد أو حتى عرض أفلام كاملة.

3. Diagrams.net (الأفضل لرسم المخططات على الويب)

بينما يتكامل Visio بسلاسة مع مجموعة تقنيات Microsoft، فإن مزامنته مع أدوات أخرى مثل Google Workspace أمر صعب. فأنت بحاجة إلى ملحقات وإضافات، مما يقلل من عامل الراحة بشكل عام.

ومع ذلك، يدعم Diagrams.net (المعروف سابقًا باسم Draw.io) جميع أنواع المخططات والرسوم البيانية التي يمكنك تخيلها تقريبًا. يمكنك اختيار حفظ الملفات على السحابة أو تنزيلها مباشرة على جهازك ومشاركتها خارجيًا.

إنها خفيفة الوزن للغاية وتعمل مباشرة في متصفحك. يمكنك أيضًا تنزيلها على جهاز Mac الخاص بك.

أفضل ميزات Diagrams.net

أنشئ مجموعة متنوعة من أنواع المخططات ، بما في ذلك مخططات التدفق ومخططات UML ومخططات الشبكات والمخططات التنظيمية

يمكنك الوصول إلى المخططات الخاصة بك من أي مكان بفضل خيارات التخزين السحابية، التي تتكامل بسلاسة مع منصات مثل Google Drive وOneDrive وDropbox وGitHub

صمم مخططات تنظيمية بكفاءة باستخدام وظيفة السحب والإفلات البديهية، مع أشكال وموصلات قابلة للتخصيص

قم بتبادل الأفكار بفعالية باستخدام ميزات الخرائط الذهنية وأدوات عرض البيانات الأخرى لتوضيح المفاهيم والترابطات بينها

تعاون مع زملائك في الفريق على المخططات الانسيابية والتصميمات عبر المؤشرات المشتركة

قيود Diagrams.net

لا يحتوي هذا البديل لبرنامج MS Visio على ما يكفي من الرموز الضرورية لرسم مخطط EER

واجهة المستخدم أقل سلاسة من برامج الرسوم البيانية الأخرى

أسعار Diagrams.net

السحابة: قياسي: مجاني متقدم: 37 دولارًا شهريًا

قياسي: مجاني

متقدم: 37 دولارًا شهريًا

مركز البيانات: حتى 500 مستخدم: 6250 دولارًا حتى 1000 مستخدم: 9500 دولارًا حتى 2000 مستخدم: 13000 دولارًا حتى 3000 مستخدم: 13500 دولارًا حتى 4000 مستخدم: 13750 دولارًا

حتى 500 مستخدم: 6250 دولارًا

حتى 1000 مستخدم: 9500 دولار

حتى 2000 مستخدم: 13,000 دولار

حتى 3000 مستخدم: 13,500 دولار

حتى 4000 مستخدم: 13,750 دولارًا

قياسي: مجاني

متقدم: 37 دولارًا شهريًا

حتى 500 مستخدم: 6250 دولارًا

حتى 1000 مستخدم: 9500 دولار

حتى 2000 مستخدم: 13,000 دولار

حتى 3000 مستخدم: 13,500 دولار

حتى 4000 مستخدم: 13,750 دولارًا

Diagrams. net التقييمات والمراجعات

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Diagrams.net؟

تقول مراجعة G2:

أستخدمه كأداة محمولة لإنشاء نماذج أولية لأي برنامج. إنه أسهل أداة مع العديد من الميزات المفيدة ولا يحتاج إلى أي تثبيت. لهذا السبب فهو سهل الاستخدام بالنسبة لي ومفيد للغاية. أحب الغرض منه وفوائده.

أستخدمه كأداة محمولة لإنشاء نماذج أولية لأي برنامج. إنه أسهل أداة مع العديد من الميزات المفيدة ولا يحتاج إلى أي تثبيت. لهذا السبب فهو سهل الاستخدام بالنسبة لي ومفيد للغاية. أحب الغرض منه وفوائده.

4. ConceptDraw DIAGRAM (الأفضل لمطوري البرامج وفرق تكنولوجيا المعلومات)

عبر ConceptDraw DIAGRAM

حوالي 71٪ من مشاريع تكنولوجيا المعلومات تفشل، ليس بسبب سوء البرمجة، ولكن لأن الفرق لا تستطيع تقدير الجداول الزمنية بدقة أو توقع العقبات.

تساعدك أداة موثوقة لرسم المخططات والخرائط الذهنية مثل ConceptDraw على تخطيط مراحل التطوير وإنشاء مخططات سير العمل واكتشاف المشكلات المحتملة في وقت مبكر.

وهي مصممة خصيصًا لمحترفي تكنولوجيا المعلومات الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد عناصر مرئية أساسية. بفضل أدواتها الخاصة بمخططات الشبكات وبنية البرامج وسير عمل الأنظمة، تتكامل هذه البرامج مباشرة مع مجموعة ConceptDraw Office، لتجمع بين رسم المخططات والخرائط الذهنية وتخطيط المشاريع في مكان واحد.

يعمل بسلاسة على macOS و Windows، مما يجعله بديلاً مثالياً لـ Mac Visio لفرق التكنولوجيا متعددة المنصات.

أفضل ميزات ConceptDraw DIAGRAM

صمم تصورات معقدة مثل المخططات الانسيابية ومخططات الشبكات والمخططات الهندسية بتحكم دقيق

قم بتصدير واستيراد ملفات Visio وتنسيقات أخرى مثل PDF و SVG وملفات الصور لتوافق سلس

ادمجها مع أدوات ConceptDraw Office (MINDMAP و PROJECT) للحصول على سير عمل موحد عبر العصف الذهني والتخطيط والتنفيذ

قم بتخصيص المخططات باستخدام خيارات التصميم المتقدمة والموصلات الديناميكية والطبقات والكائنات الذكية للحصول على وضوح وتأثير بصري

قيود ConceptDraw DIAGRAM

لا تسمح كل القوالب بعرض التقاطعات أو التداخلات

البرنامج ليس قائمًا على السحابة أو على الويب، لذا يجب تنزيله على جهازك

أسعار ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11: 499 دولارًا

ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 دولارًا

ConceptDraw MINDMAP 16: 199 دولارًا

ConceptDraw PROJECT 15: 299 دولارًا

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: 399 دولارًا

تقييمات ومراجعات ConceptDraw DIAGRAM

G2: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن ConceptDraw DIAGRAM؟

تقول مراجعة Capterra:

وجود بديل لبرنامج Visio على نظام Mac مع إمكانية إنشاء مخططات جميلة بالإضافة إلى مخططات الطوابق والرسومات الأخرى. بعض أجزاء الواجهة ليست سهلة الاستخدام كما كنت معتادًا في برنامج Visio. كما يتطلب المنتج الترقية مع كل إصدار جديد من نظام Mac OS.

وجود بديل لبرنامج Visio على نظام Mac مع إمكانية إنشاء مخططات جميلة بالإضافة إلى مخططات الطوابق والرسومات الأخرى. بعض أجزاء الواجهة ليست سهلة الاستخدام كما كنت معتادًا في برنامج Visio. كما يتطلب المنتج الترقية مع كل إصدار جديد من نظام Mac OS.

👀 هل تعلم؟ 64٪ من الموظفين يخسرون ما لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا بسبب سوء التعاون، وبالنسبة لواحد من كل خمسة موظفين، يرتفع هذا الرقم إلى ست ساعات! على الرغم من أن Visio يتكامل مع Microsoft Teams، إلا أن ميزات التعاون المحدودة فيه غالبًا ما تكون غير كافية عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الإبداعية سريعة الحركة التي تتطلب مدخلات ومرونة في الوقت الفعلي.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Microsoft Visio التي يمكنك تجربتها

5. Lucidchart (الأفضل لرسم المخططات الفنية وتصور البنية التحتية)

عبر Lucidchart

يفضل 33٪ من الأشخاص نظام macOS للأعمال الاحترافية مثل تطوير المنتجات والمشاريع التقنية الأخرى، وذلك بفضل سرعته وبنيته القائمة على Unix. يوفر لك Lucidchart ذلك من خلال التوافق الجيد مع أجهزة Windows وApple.

يمكنك الاستفادة من التعاون في الوقت الفعلي عبر أي جهاز، والتكامل السلس مع أدوات مثل AWS و Azure و Jira و Google Workspace، والقدرة على استيراد مخططات Visio وتحريرها دون أي عوائق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة إنشاء المخططات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومكتبة القوالب الضخمة في Lucidchart تجعله المنصة المثالية لكل من الخبراء التقنيين والمفكرين البصريين.

أفضل ميزات Lucidchart

أنشئ مخططات باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي، وقم بإنشاء مخططات انسيابية سريعة ومخططات تسلسلية ومخططات فئات ومخططات علاقات الكيانات.

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق من خلال التحرير والتعليق والمشاركة في وقت واحد لتعزيز الإنتاجية والعمل الجماعي.

اعرض ملفات Visio وادمجها بسلاسة مع المنصات الشائعة مثل Google Workspace و MS Office و Jira و Salesforce و GitHub و Slack، مما يضمن سير عمل سلس عبر الأدوات

أنشئ خرائط القوى العاملة ومخططات التدفق في Excel واستوردها إلى البرنامج

استيراد وتصدير الملفات من مصادر مختلفة، بما في ذلك Microsoft Visio و draw.io و Gliffy و OmniGraffle، مما يسهل الانتقال والتعاون بين أدوات الرسم المختلفة.

قم بتخصيص المخططات باستخدام مكتبة واسعة من الأشكال والقوالب لمخططات التدفق، ومخططات الشبكات، ومخططات UML، والمخططات التنظيمية.

قيود Lucidchart

أدوات الإجراءات السريعة تجعل أحيانًا تحريك الكائنات أمرًا صعبًا بعض الشيء

لا يمكنك إنشاء ملفات تعريف سير عمل تحمل علامة تجارية باستخدام هذا البديل لبرنامج Microsoft Visio.

أسعار Lucidchart

مجانية

فردية: 9 دولارات

الفريق : 10 دولارات لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lucidchart

G2: 4. 5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Lucidchart؟

تقول مراجعة G2:

أنا أقدر واجهة السحب والإفلات البديهية، ومجموعة واسعة من القوالب، وميزات التعاون السلس في الوقت الفعلي - فهي تجعل العصف الذهني وتصميم النظام أمرًا سهلاً، حتى عبر الفرق الموزعة. كما أن التكامل مع أدوات مثل Google Drive و Jira و Microsoft 365 يبسط سير العمل بشكل كبير.

أنا أقدر واجهة السحب والإفلات البديهية، ومجموعة واسعة من القوالب، وميزات التعاون السلس في الوقت الفعلي - فهي تجعل العصف الذهني وتصميم النظام أمرًا سهلاً، حتى عبر الفرق الموزعة. كما أن التكامل مع أدوات مثل Google Drive و Jira و Microsoft 365 يبسط سير العمل بشكل كبير.

6. LibreOffice Draw (الأفضل لمصممي الجرافيك المستقلين والشركات الصغيرة)

عبر LibreOffice Draw

ما يميز LibreOffice Draw عن Visio هو أنه مجاني تمامًا ومفتوح المصدر، ولكنه لا يزال يدعم مجموعة واسعة من التنسيقات، بما في ذلك ملفات VSD، ويعمل بشكل أساسي على أنظمة macOS وWindows وLinux.

بفضل أدوات الكائنات ثلاثية الأبعاد والموصلات والطبقات والأشكال المخصصة، يتفوق Draw على نظرائه من الأدوات المجانية. إذا كنت طالبًا أو مستقلًا أو أي شخص يحتاج إلى قدرات أساسية إلى متوسطة في مجال الرسوم البيانية دون الارتباط بنظام بيئي خاص، فهذه الأداة مثالية لتحل محل Visio.

أفضل ميزات LibreOffice Draw

أنشئ كل شيء بدءًا من الرسومات السريعة وحتى المخططات المعقدة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، وهي مناسبة للتصميمات الفنية والمخططات التفصيلية.

صمم مخططات انسيابية ومخططات تنظيمية ورسوم توضيحية ثلاثية الأبعاد باستخدام الأشكال المدمجة والموصلات وميزات الطبقات.

استيراد وتصدير التصميمات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك الملفات من Microsoft Visio وتطبيقات أخرى، من أجل تعاون سلس عبر الأنظمة الأساسية المختلفة.

قم بتحرير العناصر بدقة باستخدام أدوات لتغيير الحجم والتجميع وتعديل المنحنيات وإنشاء كائنات مخصصة.

قيود LibreOffice Draw

الواجهة غير عملية وقديمة الطراز بعض الشيء

لا توفر أدوات الرسم البياني الكثير من الأشكال المحددة مسبقًا

أسعار LibreOffice Draw

مجانية إلى الأبد

تقييمات ومراجعات LibreOffice Draw

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن LibreOffice Draw؟

تقول مراجعة G2:

إنه برنامج رسم مجاني ومفتوح المصدر، متاح للتنزيل والاستخدام دون أي تكلفة. وهو متوافق مع تنسيقات ملفات الرسم الأخرى، مما يسهل التعاون وتبادل المعلومات. ويشمل عددًا كبيرًا من الأدوات الفعالة للرسم، لإنشاء رسومات بيانية ومخططات ومخططات انسيابية وصور أخرى. وهو جزء من مجموعة برامج الإنتاجية LibreOffice، ويمكن دمجه بسهولة مع البرامج الأخرى في المجموعة، مثل Writer و Calc. وهو برنامج سهل الاستخدام، مع واجهة سهلة الاستخدام وعدد كبير من الموارد والبرامج التعليمية المتاحة عبر الإنترنت.

إنه برنامج رسم مجاني ومفتوح المصدر، متاح للتنزيل والاستخدام دون أي تكلفة. وهو متوافق مع تنسيقات ملفات الرسم الأخرى، مما يسهل التعاون وتبادل المعلومات. ويشمل عددًا كبيرًا من الأدوات الفعالة للرسم، لإنشاء رسومات بيانية ومخططات ومخططات انسيابية وصور أخرى. وهو جزء من مجموعة برامج الإنتاجية LibreOffice، ويمكن دمجه بسهولة مع البرامج الأخرى في المجموعة، مثل Writer و Calc. وهو برنامج سهل الاستخدام، مع واجهة سهلة الاستخدام وعدد كبير من الموارد والبرامج التعليمية المتاحة عبر الإنترنت.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل LibreOffice لإنشاء المستندات

🧠 حقيقة ممتعة: قبل ظهور Visio بوقت طويل، طرحت Apple MacPaint و HyperCard في الثمانينيات، مما مكن المستخدمين من إنشاء وتنظيم المحتوى المرئي. وقد أرست هذه الأدوات الأساس للعديد من تطبيقات الرسوم البيانية الحالية.

7. Edraw Max (الأفضل لمشاريع التصميم والرسوم التوضيحية العلمية)

عبر Edraw Max

بالإضافة إلى عدم توافقه مع Mac، فإن Visio محدود من حيث تنوع القوالب وسهولة الاستخدام. يوفر Edraw Max رسومًا بيانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وواجهة ممتعة وبديهية ودعمًا سلسًا لنظامي macOS وWindows.

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في برنامج مخططات سير العمل هذا على إنشاء الهياكل تلقائيًا واستخراج النصوص وحتى اقتراح التخطيطات، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي. يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب والرموز الجاهزة للاستخدام، مما يسهل عليك البدء في العمل بغض النظر عن مجال عملك.

أفضل ميزات Edraw Max

أنشئ مخططات ورسوم بيانية ذهنية بسهولة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل الرسوم البيانية واستخراج النصوص

قم بتحليل SWOT وإنشاء جداول زمنية للمشاريع باستخدام أدوات التصور ومخططات Gantt

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق في مساحة عمل قائمة على السحابة، مما يتيح العمل الجماعي السلس والتعاون في الإنشاء على لوحة قماشية لا نهائية

استيراد وتصدير الملفات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك VSDX وPDF وWord وExcel وغيرها، مما يضمن التوافق وسهولة المشاركة

استخدم قوالب ورموز متنوعة لإنشاء مخططات سريعة واحترافية

قيود Edraw Max

تصبح المخططات السلكية فوضوية وتحتاج إلى تعديلات يدوية عندما تتعامل مع تبعيات معقدة

أسعار Edraw Max

خطة نصف سنوية فردية: 79 دولارًا

خطة فردية دائمة: 245 دولارًا

خطة الحزمة الدائمة: 390 دولارًا

للفرق: 119 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

للشركات: أسعار مخصصة

للطلاب: تبدأ من 68 دولارًا

للمعلمين: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Edraw Max

G2: 4. 5/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

📮 ClickUp Insight: يستخدم 10% فقط من المديرين مصفوفة المهارات لتوزيع المهام، لكن 44% يقولون إنهم يحاولون مطابقة المهام مع نقاط القوة والأهداف. بدون الأدوات المناسبة لدعمهم، يضطر معظم المديرين إلى اتخاذ هذه القرارات بناءً على السياق المباشر، وليس على البيانات. وهذا هو بالضبط المكان الذي تحتاج فيه إلى مساعد ذكي! يمكن لـ ClickUp Brain التوصية بمهام العمل من خلال تحليل الأعمال السابقة والمهارات المحددة وحتى أهداف التعلم. باستخدامه، يمكنك اكتشاف نقاط القوة الخفية واختيار أفضل شخص للوظيفة، وليس فقط الشخص المتاح. 💫 نتائج حقيقية: شهدت Atrato زيادة في سرعة تطوير المنتجات بنسبة 30٪ وانخفاضًا في عبء العمل الزائد على المطورين بنسبة 20٪ بفضل إدارة عبء العمل في ClickUp.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Lucidchart لإنشاء المخططات

8. MindNode (الأفضل للعصف الذهني وتخطيط مسارات الرحلات)

عبر MindNode

تم تصميم Microsoft Visio من أجل الهيكلية. ولكن إذا كنت بحاجة إلى أداة متعددة الاستخدامات تدعم العمل الإبداعي والتخطيط الشخصي، فإن MindNode هو البديل المثالي لك. إنه بديل أكثر سلاسة وبديهية مصمم لمساعدتك على تسجيل الأفكار وربطها معًا لجلسات العصف الذهني وتخطيط المشاريع وحتى خطط السفر.

يمكنك تحويل الأفكار الحرة إلى خطط منظمة باستخدام السحب والإفلات، واستخدام وضع التركيز للتخلص من عوامل التشتيت، وحتى مزامنة المهام مع Apple Reminders.

أفضل ميزات MindNode

حوّل أفكارك إلى أفعال عن طريق إضافة المهام والأولويات والتذكيرات مباشرة إلى خرائطك الذهنية

التقط الأفكار بصريًا باستخدام الخرائط الذهنية البديهية والعصف الذهني، ونظم الأفكار وحسنها بشكل تعاوني

استخدم العلامات المرئية لتصنيف أفكارك وإضافة المزيد من السياق إليها

إخفاء أجزاء من خريطة ذهنك عندما تصبح البنية معقدة للغاية

خصص سير عملك باستخدام السمات والملصقات والفروع القابلة للطي

قيود MindNode Draw

لا يمكنك تعيين مفاتيح الاختصار الخاصة بك، كما أن مفاتيح الاختصار المتاحة محدودة للغاية

لا يمكن إضافة العقد إلا أفقياً

أسعار MindNode Draw

مجانية

MindNode Plus: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات MindNode Draw

G2: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن MindNode؟

تقول مراجعة G2:

أصبح من السهل جدًا تسجيل أفكاري ومخططاتي، وبما أنه متكامل تمامًا عبر iCloud، يمكنني الوصول إلى مخططاتي الذهنية ومراجعتها على أي من أجهزتي الشخصية للحفاظ على الاستمرارية. العرض المرئي لـ MindNode بسيط وأحب أنه لا يزدحم الشاشة، ويقدم قوالب مرئية تعزز هيكلة الأفكار.

أصبح من السهل جدًا تسجيل أفكاري ومخططاتي، وبما أنه متكامل تمامًا عبر iCloud، يمكنني الوصول إلى مخططاتي الذهنية ومراجعتها على أي من أجهزتي الشخصية للحفاظ على الاستمرارية. العرض المرئي لـ MindNode بسيط وأحب أنه لا يزدحم الشاشة، ويقدم قوالب مرئية تعزز هيكلة الأفكار.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل MindNode لرسم الخرائط الذهنية

9. Creately (الأفضل لتخطيط الحملات التسويقية والحملات الإبداعية الأخرى)

عبر Creately

تم تصميم Creately للعمل الجماعي السلس. على عكس Visio الذي يعمل على نظام Windows فقط، يعمل Creately بسهولة على Mac وWindows وفي أي متصفح. وهو يدعم استيراد وتصدير ملفات Visio، مما يسهل التعاون مع الزملاء الذين لا يزالون يستخدمون Microsoft Visio.

إلى جانب إمكانيات إنشاء المخططات والتعاون القوية، يمكنك أيضًا تخصيص قاعدة البيانات الخاصة بك، وإنشاء عناصر مرئية خاصة بالسياق، والوصول إلى طرق العرض الخاصة بالعملاء. ميزات التعاون في الوقت الفعلي وعارض Visio المجاني يجعله بديلاً متعدد الاستخدامات لبرنامج Mac Visio.

أفضل ميزات Creately

قم بإعداد أتمتة سير العمل بدون كود لتبسيط العمليات المعقدة دون الحاجة إلى البرمجة

استخدم القوالب لإنشاء مخططات انسيابية معقدة وأساسية وخرائط ذهنية ومخططات تنظيمية والمزيد

قم بتخصيص القواعد والصيغ لتدفقات المهام المتعددة، OKR، ومواءمة الأهداف، والوصول القائم على الأدوار

استمتع بالتنظيم الذكي باستخدام لوحات المجلدات ووضع الموصلات بسهولة للحصول على مخططات واضحة واحترافية

ادمج Slack وGoogle Drive وConfluence وتطبيقات الإنتاجية لنظام Mac

قيود Creately

بينما يمكن لـ Creately التعامل مع المشاريع المعقدة، إلا أن سرعة المعالجة تبطئه

أفاد المستخدمون أن الواجهة ليست مُحسّنة بشكل جيد للهواتف

أسعار Creately

مجانية

شخصي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 149 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Creately

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Creately؟

كتب أحد المراجعين في Capterra:

واجهة Creately سهلة الاستخدام، مما يجعل إنشاء المخططات والمحتوى المرئي أمرًا سهلاً حتى للمبتدئين. أحب القوالب العديدة التي يوفرها Creately والتي توفر لي الكثير من الوقت. شيء آخر أحبه هو التكامل مع أدوات مختلفة. على الرغم من توفر الكثير من القوالب، إلا أن بعض التخصيصات متاحة فقط لكل منها، وهو ما أعتبره مشكلة كبيرة. كما واجهت أحيانًا بعض التأخير البسيط الذي قد يكون بسبب شبكتي أيضًا.

واجهة Creately سهلة الاستخدام، مما يجعل إنشاء المخططات والمحتوى المرئي أمرًا سهلاً حتى للمبتدئين. أحب القوالب العديدة التي يوفرها Creately والتي توفر لي الكثير من الوقت. شيء آخر أحبه هو التكامل مع أدوات مختلفة. على الرغم من توفر الكثير من القوالب، إلا أن بعض التخصيصات متاحة فقط لكل منها، وهو ما أعتبره مشكلة كبيرة. كما واجهت أحيانًا بعض التأخير البسيط الذي قد يكون بسبب شبكتي أيضًا.

10. Flying Logic (الأفضل للنماذج الأولية الميكانيكية)

عبر Flying Logic

Visio يقصر في مجال النماذج الأولية الميكانيكية. فهو يفتقر إلى القدرة على نمذجة المنطق في الوقت الفعلي، ومحاكاة العلاقات السببية، أو تكييف المخططات ديناميكيًا مع تطور الأفكار. بالنسبة لمثل هذه الحالات، يعد Flying Logic بديلاً أفضل.

تساعدك على نمذجة العمليات وتحليل النتائج ومحاكاة التأثير المتتالي للقرارات بصريًا في الوقت الفعلي. إلى جانب الدعم السلس لنظام macOS، فإن نهجها الفريد في التعامل مع المخططات السببية والقائمة على التبعية يجعلها مثالية لحل المشكلات المعقدة والتخطيط وتحليل الأسباب الجذرية.

أفضل ميزات Flying Logic

قم بنمذجة علاقات السبب والنتيجة باستخدام مخططات منطقية تتكيف مع تقدمك في الإنشاء

قم بمحاكاة الأنظمة الديناميكية باستخدام التحديثات المباشرة وإعادة حساب التدفق المرئي والقدرة على اختبار الأفكار بشكل تفاعلي

دعم التفكير والتخطيط المتقدمين لمهام مثل تحليل الأسباب الجذرية وتخطيط المشاريع والنماذج الأولية الميكانيكية

قم بتصدير المخططات إلى تنسيقات مثل PDF و PNG و OPML لسهولة المشاركة والتوثيق

استخدم البوابات المنطقية والمشغلات المدمجة لإنشاء سير عمل منظم وقائم على اتخاذ القرارات

ادمجها مع منهجيات التخطيط مثل نظرية القيود وإدارة المشاريع بالسلسلة الحرجة

قيود Flying Logic

تتميز المنصة بمنحنى تعلم أكثر حدة بسبب نهجها القائم على المنطق

تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالأدوات الحديثة والمصقولة بصريًا

أسعار Flying Logic

فردية: 10 دولارات شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Flying Logic

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Flying Logic؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

أنا أحب Flying Logic لنظام Mac (لست متأكدًا مما إذا كان هناك إصدار للكمبيوتر الشخصي). إنه يتوافق مع CRTs وأدوات التفكير الأخرى. لا أضطر أبدًا إلى قضاء وقتي في نقل كل شيء يدويًا، لذا فإن كل شيء يبدو منطقيًا.

أنا أحب Flying Logic لنظام Mac (لست متأكدًا مما إذا كان هناك إصدار للكمبيوتر الشخصي). إنه يتوافق مع CRTs وأدوات التفكير الأخرى. لا أضطر أبدًا إلى قضاء وقتي في نقل كل شيء يدويًا، لذا فإن كل شيء يبدو منطقيًا.

استبدل المخططات الفوضوية وسير العمل الصارم، وعرضها بشكل أفضل باستخدام ClickUp

على الرغم من أن جميع بدائل Visio التي تناولناها توفر ميزات قوية لرسم المخططات على Mac، إلا أن لكل منها مزاياها وعيوبها. بعضها رائع لرسم المخططات الانسيابية ولكنه يفتقر إلى تكامل المهام. والبعض الآخر يتألق في رسم الخرائط الذهنية ولكنه يفتقر إلى المرونة التعاونية. ويقدم البعض قوالب قوية ولكنها لا تتناسب جيدًا مع احتياجات الفريق.

إذا كنت تريد حلاً قويًا لرسم المخططات يكون سريعًا ومرنًا ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بسير عملك، فاختر ClickUp.

من العصف الذهني على السبورات البيضاء إلى تنظيم الأفكار باستخدام الخرائط الذهنية وتحويل العناصر المرئية إلى مهام قابلة للتنفيذ، يوفر لك ClickUp كل شيء في مكان واحد.

يمكنك رسم أنظمة معقدة وتخطيط نماذج أولية وإنجاز المهام والتعاون في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

سجل في ClickUp اليوم وحقق أفكارك من خلال عمل مرئي أكثر ذكاءً وبساطة.