أفضل 10 منصات اتصال سريري في عام 2025

لا تزال العديد من المستشفيات تعتمد على الرسائل الجماعية غير المنتظمة وأجهزة الاستدعاء القديمة وصناديق البريد الإلكتروني المليئة بالمعلومات. وهذا يؤدي إلى إبطاء عمل الجميع: الممرضات يلاحقن الموافقات، والأطباء يفقدون التحديثات، والمسؤولون الإداريون يعلقون في دور الوسيط.

تحتاج الفرق الطبية إلى مكان واحد للتواصل والتتبع والعمل دون حدوث أي التباس. تضمن منصة الاتصالات السريرية أن تكون التحديثات واضحة وسريعة وفي المكان الصحيح.

فيما يلي 10 أدوات برمجية للاتصالات السريرية مصممة للتعامل مع وتيرة العمل السريري وضغوطه وواقعه وتحسين نتائج المرضى. 🩺

نظرة عامة على أفضل برامج الاتصالات السريرية

هذه هي أفضل حلول برامج إدارة العيادات لمساعدتك على تقديم رعاية محسنة للمرضى. 📄

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إدارة مهام الرعاية والرسائل والبروتوكولات في مساحة عمل واحدة متوافقة مع HIPAA حجم الفريق: مثالي للفرق السريرية متعددة الوظائف وأنظمة المستشفيات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي و Brain MAX، والمحادثات المرتبطة بالمهام، والتحديثات في الوقت الفعلي، والبحث الصوتي، والتحكم في إصدارات البروتوكولات، والتذكيرات، والعروض المخصصة، وأتمتة سير العمل الجاهز للتحول مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات TigerConnect الحفاظ على أمان الرسائل السريرية وإمكانية تتبعها من خلال تنبيهات في الوقت الفعلي حجم الفريق: مثالي للمستشفيات وشبكات الأطباء ومراكز الرعاية الحادة سير عمل التدرج التلقائي، ومؤقتات التدمير الذاتي للرسائل، والتكاملات الشائعة مع سجلات الصحة الإلكترونية، وقوالب الرسائل المعدة مسبقًا، وتوجيه التنبيهات ذات الأولوية أسعار مخصصة PerfectServe أتمتة جداول المناوبة وتوجيه الأطباء أثناء حالات الطوارئ حجم الفريق: مثالي للمستشفيات والمجموعات الطبية متعددة التخصصات شجرات الاتصال الآلية، وأدلة الأطباء، وتحليلات الاستجابة، وجدولة العطلات أسعار مخصصة Emitrr تنفيذ حملات آلية لتذكير المرضى وإبلاغهم ومتابعتهم حجم الفريق: مثالي للعيادات الصغيرة وعيادات المرضى الخارجيين حملات الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني/الصوتية، والتعامل مع تفضيلات المرضى، ولوحات معلومات المشاركة، والاستطلاعات المتوافقة مع قانون HIPAA أسعار مخصصة Symplr دمج الامتثال وتتبع التدقيق في الاتصالات اليومية حجم الفريق: مثالي لمؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات التي تتطلب امتثالًا صارمًا تضمينات مدمجة لوضع علامات على السياسات وسجلات التدقيق والقوالب التنظيمية وتنبيهات المخاطر أسعار مخصصة OnPage تقديم تنبيهات مستمرة لحالات الطوارئ والتحديثات الحساسة للوقت حجم الفريق: مثالي لفرق الطوارئ والمستشفيات التي تحتاج إلى توجيه التنبيهات الحرجة سلاسل التصعيد، والتنبيهات الصوتية/التجاوز، وتكامل مراقبة الأجهزة تبدأ من 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا) Rocket. Chat تخصيص المراسلة الآمنة لفرق الرعاية الصحية مع تحكم كامل مفتوح المصدر حجم الفريق: مثالي لفرق تكنولوجيا المعلومات في المستشفيات والشبكات الكبيرة التي تتمتع بدعم تطوير داخلي استضافة ذاتية، قنوات غير محدودة، وصول كامل إلى الكود، مراسلة آمنة مجاني؛ يبدأ سعر الإصدار الاحترافي من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم Klara السماح للمرضى بمراسلة فرق الرعاية مباشرة دون أي عوائقحجم الفريق: مثالي للممارسات التي تعطي الأولوية للاتصال السريع والمتوافق مع المرضى توجيه رسائل المرضى، سجلات الدردشة المرتبطة بـ EHR، سجل المحادثات أسعار مخصصة Spok ربط أجهزة الاستدعاء القديمة وأنظمة المراسلة الآمنة الحديثة حجم الفريق: مثالي للمستشفيات التي تعمل على تحديث الأنظمة القديمة دون البدء من جديد التوجيه القائم على القنوات، وتكامل مكالمات الممرضات، وتحليلات الاستجابة، والرسائل المتوافقة مع أجهزة الاستدعاء أسعار مخصصة Vocera (Stryker) تمكين الاتصال الصوتي بدون استخدام اليدين في البيئات السريرية حجم الفريق: مثالي للفرق الجراحية ووحدات الرعاية عالية الحركة شارات صوتية قابلة للارتداء، وأوامر صوتية، وتكامل مع أنظمة استدعاء الممرضات أسعار مخصصة

ما هي منصة الاتصالات السريرية؟

منصة التواصل السريري هي أداة تعاون آمنة تساعد المهنيين في مجال الرعاية الصحية على إدارة المراسلات والتنبيهات والمهام وملفات المرضى والتحديثات في مكان واحد.

وهي تحل محل القنوات المتفرقة، مثل أجهزة الاستدعاء والبريد الإلكتروني والرسائل النصية الشخصية، بنظام مصمم للتواصل السريع والواضح بين النوبات والأقسام.

كيفية اختيار برنامج الاتصالات السريرية المناسب

أفضل منصة اتصالات سريرية هي تلك التي يتم بناؤها بناءً على طريقة عمل فريقك. إليك ما يجب أن تبحث عنه:

واجهة سهلة الاستخدام: تتيح للموظفين البدء في العمل دون الحاجة إلى تدريب أو دعم فني

الوصول عبر الهاتف المحمول: يعمل بسلاسة على أي جهاز، حتى أثناء الجولات

الامتثال لقانون HIPAA: يحمي بيانات المرضى بفضل ضوابط الأمان المدمجة

تتبع المهام: توزيع المسؤوليات بوضوح وإبقاء التحديثات مرئية توزيع المسؤوليات بوضوح وإبقاء التحديثات مرئية للتواصل غير المتزامن

دعم سريع الاستجابة: يحل المشكلات بسرعة من خلال خيارات المساعدة في الوقت الفعلي

الوصول على أساس الدور: يتيح لك مشاركة المعلومات الصحيحة مع الأشخاص المناسبين

تنبيهات في الوقت الفعلي: تبرز التحديثات المهمة دون تأخير أو ضوضاء

تكامل EHR: يتصل بسلاسة مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية لديك

أدوات تسليم المناوبة: تحافظ على سلاسة الانتقالات من خلال السياق المشترك

سجلات التدقيق: تتبع سجل الاتصالات من أجل الشفافية والمساءلة

المراسلة الجماعية: تصل إلى الأقسام أو فرق الرعاية دفعة واحدة

خيارات الصوت والفيديو: تضيف مرونة تضيف مرونة للاتصال المركزي عندما لا تكفي الدردشة

🔍 هل تعلم؟ تم تمرير قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) في 21 أغسطس 1996. وقد تم تصميمه لتحسين كفاءة الرعاية الصحية وتغطية التأمين. ومع ذلك، تمت إضافة قاعدة الخصوصية الشهيرة بعد ضغوط في التسعينيات لتوحيد طريقة نقل المعلومات الصحية الإلكترونية لحماية معلومات المرضى.

أفضل برامج الاتصالات السريرية

دعونا نستعرض اختياراتنا لأفضل برامج الاتصالات السريرية لإدارة مشاريع الرعاية الصحية. 👇

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل للتعاون الشامل وإدارة المهام لفرق الرعاية)

تواصل بشكل أفضل في ClickUp Chat تخلص من عبء التبديل بين التطبيقات باستخدام ClickUp Chat

برنامج إدارة مشاريع الرعاية الصحية من ClickUp هو منصة اتصالات سريرية شاملة تجمع بين تتبع المهام والمراسلة الجماعية والتوثيق ودعم الذكاء الاصطناعي في مركز واحد متوافق مع معايير HIPAA.

تواصل بسلاسة مع Chat

عندما تتم اتصالات الموظفين عبر تطبيقات متعددة ومحادثات في الممرات، لا يكون لدى أي شخص الصورة الكاملة، ويقفز الجميع بين الأدوات والمواضيع للحصول على السياق والوصول إلى مصدر الحقيقة. هذا هو توسع العمل في الواقع، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وإهدار الإمكانات.

يجمع ClickUp Chat كل ذلك في مكان واحد، مباشرة داخل مساحات العمل والمشاريع وحتى مهام ClickUp الفردية.

لنفترض أن رئيس المناوبة أبلغ عن فقدان معدات أثناء نقل المريض بعد الجراحة. بدلاً من إرسال رسالة جانبية أو إضافة سلسلة رسائل بريد إلكتروني أخرى، يمكنهم الإشارة إلى مدير المخزون مباشرة في محادثة المهمة. تظل الرسالة مرتبطة بالمهمة التي حدثت فيها المشكلة بالضبط، بحيث لا يترك أحد في حيرة من أمره لاحقًا.

يمكنك تحويل أي رسالة إلى مهمة يدويًا أو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء اسم المهمة ووصفها والروابط. على سبيل المثال، إذا ذكر المنسق تحديث بروتوكول الخروج من المستشفى، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء مهمة مملوءة مسبقًا وربطها بالسلسلة الأصلية في ثوانٍ.

شارك المعلومات في الوقت الفعلي باستخدام SyncUps و Clips

ClickUp SyncUps تتيح للطاقم الطبي عقد اجتماعات سريعة ومنظمة أو اجتماعات يومية قصيرة، مما يضمن توافق الجميع على رعاية المرضى وتغييرات النوبات والتحديثات العاجلة.

تحدث وجهًا لوجه مع موظفيك في ثوانٍ باستخدام ClickUp SyncUps

بفضل الملخصات الآلية وعناصر العمل، لن يفوتك أي شيء ويمكن للفرق التركيز على ما هو أهم.

إذا كنت ترغب في مشاركة الأشياء بشكل غير متزامن، بدلاً من الرسائل الإلكترونية الطويلة أو الملاحظات المكتوبة، يمكنك تسجيل مقطع فيديو قصير لتوضيح التعليمات والإجابة على الاستفسارات العاجلة. وهنا يأتي دور ClickUp Clips . فهو يتيح للأطباء والممرضات والإداريين تسجيل ومشاركة مقاطع فيديو توضيحية، وشرح الحالات المعقدة، أو شرح الإجراءات بصريًا.

احصل على إجابات سريعة من Brain

تسير عمليات المستشفى بسرعة مع ClickUp Brain. يعمل Brain كمساعد ذكاء اصطناعي عند الطلب يفهم مساحة عملك ويقدم إجابات في سياقها.

احصل على تحديثات المشروع في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، يمكن لمدير العمليات السريرية أن يكتب: "ما هو أحدث بروتوكول لمكافحة العدوى في مشروع وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة؟" يقوم ClickUp Brain بسحب أحدث مستند، ووضع علامة على أي مهام معلقة مرتبطة به، وإظهار آخر من قام بتعديله في غضون ثوانٍ.

نصيحة مفيدة: إذا كنت بحاجة إلى إرسال تذكيرات بالمواعيد لعدة أقسام في نفس الوقت، يمكن لمنسق الجدولة أن يطلب من Brain MAX إنشاء مسودات منفصلة للأشعة والقلب والاستشارات العامة. يستخدم البرنامج بيانات مساحة العمل وتفضيلات النبرة الخاصة بك لإنشاء رسائل مصقولة خاصة بكل قسم وجاهزة للإرسال. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك استخدام ميزة Talk to Text (التحدث إلى النص) وإعطاء تعليمات أو تدوين ملاحظات أثناء التنقل. شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد:

اجعل البروتوكولات أسهل في الإدارة

قم بصياغة وإدارة البروتوكولات السريرية الحية في ClickUp Docs للحصول على رؤية كاملة

تؤدي البروتوكولات القديمة وملفات PDF المتناثرة ووثائق Word ذات الإصدارات السيئة إلى إضاعة وقت ثمين. تساعد ClickUp Docs فريقك على إنشاء وتحديث وثائق حية ترتبط مباشرة بالمهام وأعضاء الفريق.

على سبيل المثال، إذا قام مسؤول الامتثال لديك بتحديث سياسة نقل الدم، فيمكنه إجراء تعديلات في مستند مشترك، ووضع علامة على رئيس قسم الطب ومنسق أمراض الدم للمراجعة، وربطه بقائمة مراجعة الجودة الخاصة بك، كل ذلك داخل المنصة.

أفضل ميزات ClickUp

ابق على اطلاع على المتابعات: اضبط اضبط تذكيرات ClickUp لمراجعات المرضى ومواعيد التوثيق والمهام الحساسة للوقت عبر النوبات

أضف السياق المناسب للمهام: قم بتخصيص كل مهمة باستخدام قم بتخصيص كل مهمة باستخدام حقول ClickUp المخصصة لنوع المريض أو حالة التصعيد أو تتبع المعدات

اعمل بالطريقة التي يفضلها فريقك: قم بالتبديل بين قم بالتبديل بين طرق عرض ClickUp مثل مخطط جانت أو اللوحة أو الجدول لإدارة الجداول الزمنية وعمليات التدقيق وسير العمل السريري

خطط بشكل أكثر ذكاءً دون بذل جهد يدوي: جدولة المهام تلقائيًا باستخدام جدولة المهام تلقائيًا باستخدام تقويم ClickUp بناءً على مدى الاستعجال وحجم العمل والتوافر

حافظ على اتصال أدواتك: قم بمزامنة ClickUp مع التقويمات وتصدير سجلات الصحة الإلكترونية وتخزين الملفات وتطبيقات الاتصال لتبسيط التحديثات

تابع آخر المستجدات بعد غيابك: لخص أهم التحديثات والقرارات على الفور باستخدام AI CatchUp في لخص أهم التحديثات والقرارات على الفور باستخدام AI CatchUp في تطبيق المراسلة الشامل

قم بتمييز التحديثات المهمة بوضوح: انشر الإعلانات أو تغييرات إجراءات التشغيل القياسية أو التحديثات على مستوى الفريق في الدردشة باستخدام المنشورات لسهولة الرؤية

قيود ClickUp

قد يستغرق التهيئة وقتًا طويلاً إذا كنت بحاجة إلى خيارات تخصيص واسعة النطاق

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا التعليق على Reddit يوضح كل شيء:

ClickUp يستحق ذلك بالتأكيد! أعني، بالإضافة إلى كونه أداة لإدارة المشاريع، فإن له العديد من الاستخدامات. لكن الميزة المفضلة لدي هي عرض التقويم. لا شيء يضاهي القدرة على رؤية جميع أعمالي والتزاماتي في مكان واحد. مهام عملي؟ تم. موعد تناول القهوة؟ تم. عيد ميلاد أمي؟ تم أيضًا! هناك شيء واحد يتفوق على ذلك. ClickUp Brain. يا رفاق، يمكنني أن أسأله متى أكون متفرغًا لجدولة اجتماع أو ما إذا كان أعضاء فريقي يمكنهم تولي المزيد من العمل، وكل ذلك متاح هناك! أذهلني ذلك.

ClickUp يستحق ذلك بالتأكيد! أعني، بالإضافة إلى كونه أداة لإدارة المشاريع، فإن له العديد من الاستخدامات. لكن الميزة المفضلة لدي هي عرض التقويم. لا شيء يضاهي القدرة على رؤية جميع أعمالي والتزاماتي في مكان واحد. مهام عملي؟ تم. موعد تناول القهوة؟ تم. عيد ميلاد أمي؟ تم أيضًا! هناك شيء واحد يتفوق على ذلك. ClickUp Brain. يا رفاق، يمكنني أن أسأله متى أكون متفرغًا لجدولة اجتماع أو ما إذا كان أعضاء فريقي يمكنهم تولي المزيد من العمل، وكل ذلك متاح هناك! أذهلني ذلك.

🎥 شاهد: هل تقلق من فقدان تفاصيل مهمة في تقريرك السريري اليومي؟ شاهد كيفية استخدام تذكيرات ClickUp؟

2. TigerConnect (الأفضل للمراسلة الآمنة بين أعضاء الفريق)

عبر TigerConnect

تسد TigerConnect الفجوات في التعاون السريري من خلال المراسلة المشفرة التي تتكامل بسلاسة مع سير العمل الحالي لديك. يمكن لموظفي الرعاية الصحية مشاركة صور المرضى ونتائج المختبرات وتحديثات الرعاية دون القلق بشأن انتهاكات الامتثال أو خروقات الأمان.

تقوم المنصة تلقائيًا بتتبع تسليم الرسائل وإيصالات القراءة. لذلك، عندما ترسل تنبيهًا عاجلاً بشأن انخفاض ضغط دم أحد المرضى، فإنك تعرف بالضبط متى يراه الطبيب المعالج.

تعمل قوالب الرسائل المخصصة على تبسيط الاتصالات الروتينية، بينما تضمن قواعد التصعيد التلقائي عدم فقدان المعلومات الهامة.

أفضل ميزات TigerConnect

جدولة الرسائل لحذفها تلقائيًا بعد فترات زمنية محددة مسبقًا، مما يحمي البيانات الحساسة للمرضى

اتصل بأنظمة السجلات الطبية الإلكترونية الحالية لاستخراج البيانات الديموغرافية للمرضى وتاريخهم الطبي

قم بتكوين سير عمل التصعيد الذي يقوم تلقائيًا بإعادة توجيه الرسائل العاجلة إلى الأطباء الاحتياطيين عندما لا يستجيب جهات الاتصال الأساسية

تتبع حالة تسليم الرسائل في الوقت الفعلي للتأكد من تنسيق الرعاية

قيود TigerConnect

خيارات محدودة لتخصيص الإشعارات للرسائل العاجلة والروتينية

قد يتباطأ التطبيق المحمول خلال فترات الذروة، خاصةً عندما يستخدمه طاقم التمريض في وقت واحد

أسعار TigerConnect

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TigerConnect

G2: 4. 5/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (45+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TigerConnect؟

يشارك أحد المستخدمين على G2:

أثبتت منصة TigerConnect أنها مورد موثوق به يتيح التواصل الثنائي مع الأفراد والمجموعات... العيب الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو حقيقة أن العديد من عملياتنا (بما في ذلك فرق الاتصال المختلفة داخل المستشفى) قد انتقلت إلى هذه المنصة، لدرجة أننا سنواجه صعوبات كبيرة إذا تعطلت المنصة لأي سبب من الأسباب، حيث لا توجد طريقة سهلة لإعداد نسخة احتياطية

أثبتت منصة TigerConnect أنها مورد موثوق به يتيح التواصل الثنائي مع الأفراد والمجموعات... العيب الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو حقيقة أن العديد من عملياتنا (بما في ذلك فرق الاتصال المختلفة داخل المستشفى) قد انتقلت إلى هذه المنصة، لدرجة أننا سنواجه صعوبات كبيرة إذا تعطلت المنصة لأي سبب من الأسباب، حيث لا توجد طريقة سهلة لإعداد نسخة احتياطية

📮 ClickUp Insight: 30٪ من العاملين يعتقدون أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة في الأسبوع، بينما يقدر 19٪ أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للعمل المكثف والمركّز. حتى تلك المدة القصيرة من الوقت الموفر تضيف الكثير: ساعتان فقط يتم توفيرهما أسبوعيًا تعادلان أكثر من 100 ساعة سنويًا، وهي مدة يمكن تخصيصها للإبداع أو التفكير الاستراتيجي أو النمو الشخصي. 💯 باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp و ClickUp Brain، يمكنك أتمتة سير العمل وإنشاء تحديثات للمشاريع وتحويل ملاحظات اجتماعاتك إلى خطوات قابلة للتنفيذ، كل ذلك من خلال نفس المنصة. لا حاجة لأدوات أو تكاملات إضافية — يوفر ClickUp كل ما تحتاجه لأتمتة وتحسين يوم عملك في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: خفضت RevPartners تكاليف SaaS بنسبة 50٪ من خلال دمج ثلاث أدوات في ClickUp — للحصول على منصة موحدة مع المزيد من الميزات وتعاون أكثر تماسكًا ومصدر واحد للمعلومات أسهل في الإدارة والتوسع.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطة الاتصال الخاصة بالمشروع

3. PerfectServe (الأفضل لجدولة مكالمات الأطباء)

عبر PerfectServe

هل حاولت يوماً الاتصال بطبيب قلب مناوب في الساعة 2 صباحاً؟ نعم، هذا أمر محبط. PerfectServe يجعل حياتك أسهل، حيث يتتبع جدول كل طبيب وتخصصه وطريقة الاتصال المفضلة في نظام مركزي.

عند حدوث حالات طارئة، تتبع منصة الاتصالات السريرية تلقائيًا شجرة الاتصال التي قمت بإعدادها. بل إنها تتعلم من أنماط الاستجابة. لذلك، إذا لم يرد طبيب الأورام المناوب على جهاز النداء الخاص به، ولكنه يرد على الرسائل النصية، فإنها تتكيف وفقًا لذلك.

أفضل ميزات PerfectServe

قم بإنشاء تسلسلات مكالمات آلية تتقدم عبر الأطباء الاحتياطيين عندما يكون جهات الاتصال الأساسية غير متاحة أو لا تستجيب

قم بإنتاج تحليلات مفصلة حول أوقات استجابة الأطباء وأنماط الاتصال لتحديد العقبات في حالات الرعاية العاجلة

قم بتخصيص جداول العطلات وطلبات الإجازات التي يتم تعديلها تلقائيًا وفقًا لتناوب نوبات العمل

قيود PerfectServe

يتطلب الإعداد الأولي إدخال بيانات وتكوينات مكثفة قد تستغرق أسابيع حتى تكتمل بشكل صحيح

وظائف الهاتف المحمول أساسية، مما يحد من وصول الأطباء الذين يعملون بشكل أساسي من أجهزة لوحية أو هواتف ذكية

أسعار PerfectServe

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PerfectServe

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة " مستشفى" مشتقة من الكلمة اللاتينية hospes، التي تعني "ضيف" و"مضيف". في الأصل، كانت المستشفيات أماكن للضيافة، توفر المأوى والرعاية للمسافرين، وليس فقط للمرضى.

4. Emitrr (الأفضل لتحسين رعاية المرضى وسير عمل المشاركة)

عبر Emitrr

ينسى المرضى مواعيدهم الطبية، ويتجاهلون تعليمات الخروج من المستشفى، ولا يتناولون أدويتهم حسب الوصفة الطبية. تعالج Emitrr هذه التحديات الصحية العالمية من خلال حملات اتصال منظمة تحقق نتائج ملموسة وهامة.

فكر في الأمر على أنه تسويق عبر البريد الإلكتروني، ولكن لرعاية المرضى. استنادًا إلى المحفزات، يمكنك إعداد تسلسلات آلية لتذكير المواعيد، واستطلاعات ما بعد الزيارة، والتحقق من الالتزام بتناول الأدوية.

يتتبع البرنامج المتوافق مع HIPAA الرسائل التي يفتحها المرضى ويستجيبون لها، مما يمنحك فكرة عن من قد يحتاج إلى عناية إضافية. بالإضافة إلى ذلك، يدير البرنامج تفضيلات الاتصال المختلفة، بما في ذلك الرسائل النصية والمكالمات.

أفضل ميزات Emitrr

نشر تسلسلات التذكير الآلية عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والرسائل الصوتية لتقليل

اجمع بيانات رضا المرضى من خلال استطلاعات قابلة للتخصيص تتكامل مباشرة مع مبادرات تحسين الجودة

راقب مقاييس تفاعل المرضى، بما في ذلك معدلات فتح الرسائل وأوقات الاستجابة وتفضيلات الاتصال باستخدام لوحات معلومات في الوقت الفعلي

قيود Emitrr

قدرات التكامل محدودة مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية الأصغر حجماً وبرامج إدارة الممارسات المتخصصة

تفتقر ميزات بوابة المرضى إلى العمق، مما يجعلها مقيدة لمؤسسات الرعاية الصحية التي لديها متطلبات سير عمل معقدة

أسعار Emitrr

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Emitrr

G2: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Emitrr؟

تقول إحدى المراجعات على Capterra:

لقد بحثت لعدة أشهر عن نظام اتصال للرسائل الجماعية والبريد الإلكتروني يتوافق مع HIPAA ويمكنني استخدامه للمرضى والعملاء والأصدقاء والمعارف، إلخ. كان Emitrr أول نظام وجدته "بسعر معقول" لكل من عيادة العلاج النفسي الصغيرة والاستخدام الشخصي معًا... آمل أن يطوروا بعض التدريبات بالفيديو حول كيفية استخدام النظام بشكل أكثر تعقيدًا حتى أتمكن من تطبيقه في عيادتي وخططي التسويقية.

لقد بحثت لعدة أشهر عن نظام اتصال للرسائل الجماعية والبريد الإلكتروني يتوافق مع HIPAA ويمكنني استخدامه للمرضى والعملاء والأصدقاء والمعارف، إلخ. كان Emitrr أول نظام وجدته "بسعر معقول" لكل من عيادة العلاج النفسي الصغيرة والاستخدام الشخصي معًا... آمل أن يطوروا بعض التدريبات بالفيديو حول كيفية استخدام النظام بشكل أكثر تعقيدًا حتى أتمكن من تطبيقه في عيادتي وخططي التسويقية.

5. Symplr (الأفضل لتكامل إدارة الامتثال)

عبر Symplr

تدمج Symplr مراقبة الامتثال مباشرة في سير عمل الاتصالات لديك، مما يضمن تتبع كل رسالة وتنبيه ومحادثة. تقوم تلقائيًا بتمييز الانتهاكات المحتملة للسياسة وإنشاء سجلات تدقيق، مما يسمح لفرق إدارة المخاطر بتحديد المشكلات قبل أن تتفاقم.

يعد برنامج إدارة الامتثال هذا ذا قيمة خاصة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في متطلبات التوثيق. فهو يلتقط بيانات الاتصالات التي قد تضيع خلال فترات العمل المزدحمة.

أفضل ميزات Symplr

ضع إجراءات موافقة متعددة المستويات للاتصالات الحساسة التي تتطلب مراجعة المشرف قبل إرسالها

قم بإنشاء وثائق تدقيق مع سجلات مزودة بختم زمني لجميع أنشطة الاتصال

قم بنشر تنبيهات المخاطر التلقائية عندما تشير أنماط الاتصال إلى وجود مخاوف محتملة تتعلق بسلامة المرض

احصل على قوالب الامتثال المعدة مسبقًا والمصممة خصيصًا لتلبية معايير اللجنة المشتركة ومتطلبات CMS

قيود Symplr

قد تبدو الواجهة معقدة بالنسبة للموظفين السريريين الذين يرغبون فقط في إرسال رسائل بسيطة

غالبًا ما تكون الخدمات المهنية مطلوبة للتكامل السليم مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية

أسعار Symplr

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Symplr

G2: 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 3. 6/5 (115+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Symplr؟

استنادًا إلى مراجعة Capterra:

المنتج سهل الاستخدام بمجرد الحصول عليه. استغرقت عملية التكامل شهرًا واحدًا نظرًا لوجود الكثير من التدريب المكثف الذي يجب تقديمه حول النظام. صعب في البداية، سهل عندما تفهمه.

المنتج سهل الاستخدام بمجرد الحصول عليه. استغرقت عملية التكامل شهرًا واحدًا نظرًا لوجود الكثير من التدريب المكثف الذي يجب تقديمه حول النظام. صعب في البداية، ولكنه سهل عندما تفهمه.

🔍 هل تعلم؟ تأسس أول مستشفى في أمريكا، مستشفى بنسلفانيا، في عام 1751 على يد بنجامين فرانكلين والدكتور توماس بوند لعلاج الفقراء مجانًا. كما قاد المستشفى الجهود المبكرة في مجال الرعاية الصحية العقلية وأصبح لاحقًا جزءًا من نظام الصحة بجامعة بنسلفانيا.

6. OnPage (الأفضل لإدارة التنبيهات الحرجة)

عبر OnPage

عندما يصاب شخص ما بنوبة قلبية، تحتاج إلى تنبيهات تجذب الانتباه. تتخصص OnPage في الإشعارات المستمرة التي تستمر في الرنين حتى يقوم شخص ما بالرد عليها.

لكن لا تقلق، فبرنامج الاتصالات السريرية يميز بين الرسائل الروتينية وحالات الطوارئ الحقيقية باستخدام نغمات تنبيه وأنماط تصعيد مختلفة.

إذا لم يرد طبيب الأورام الرئيسي على نتيجة مختبرية حرجة في غضون عشر دقائق، يقوم النظام تلقائيًا بإخطار الطبيب البديل. كما يتكامل مع معدات مراقبة المرضى، مما يؤدي إلى إرسال تنبيهات فورية إلى فريق الرعاية المناسب عند اكتشاف أي مؤشرات حيوية غير طبيعية.

أفضل ميزات OnPage

أنشئ سلاسل تصعيد آلية لإخطار جهات الاتصال الثانوية والثالثية عندما لا يستجيب المستلمون الأساسيون في غضون فترات زمنية محددة

ادمجها مباشرة مع أنظمة مراقبة المرضى والأجهزة الطبية لإطلاق تنبيهات بناءً على تجاوزات الحدود الحرجة

حلل مقاييس وقت الاستجابة التفصيلية وأنماط الإقرار لتحديد الثغرات في الاتصالات في مكان العمل

قم بتخصيص مستويات أولوية التنبيهات باستخدام أصوات إعلام مميزة وأنماط اهتزاز ومؤشرات مرئية لمختلف أنواع الطوارئ

قيود OnPage

يصبح إرهاق التنبيهات مشكلة حقيقية عندما يتم تصنيف عدد كبير جدًا من الرسائل غير العاجلة على أنها حرجة

خيارات تخصيص الصوت محدودة إلى حد ما بالنسبة لفئات التنبيهات المختلفة

أسعار OnPage

OnPage: 13.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Enterprise Silver: 22.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Enterprise Gold: 28.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات OnPage

G2: 4. 3/5 (أكثر من 280 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (65+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OnPage؟

وفقًا لمراجعة G2:

أنا ممرضة ممارسة ومديرة طبية لعيادة طبية تجميلية وأحتاج إلى أن أكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحالات الطوارئ. أحب أنني أستطيع أن أعطي عملائي وموظفيّ رقم اتصال منفصل وليس رقم هاتفي الشخصي. أحب أيضًا أن التطبيق يتجاوز وضع "لا تزعج" (DND)، لذا طالما أن هاتفي مفتوح، يمكن الاتصال بي!… أتمنى أن أتمكن من تغيير نغمة التنبيه عندما أتلقى رسالة – ربما هناك طريقة، لكنني لم أكتشفها بعد.

أنا ممرضة ممارسة ومديرة طبية لعيادة تجميل طبية وأحتاج إلى أن أكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحالات الطوارئ. أحب أنني أستطيع أن أعطي عملائي وموظفيّ رقم اتصال منفصل وليس رقم هاتفي الشخصي. أحب أيضًا أن التطبيق يتجاوز وضع "لا تزعج" (DND)، لذا طالما أن هاتفي مفتوح، يمكن الاتصال بي! ... أتمنى أن أتمكن من تغيير نغمة التنبيه عندما أتلقى رسالة - ربما هناك طريقة، لكنني لم أكتشفها بعد.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج التعاون في إعداد المستندات للفرق

7. Rocket. Chat (الأفضل للتخصيص مفتوح المصدر)

عبر Rocket.Chat

مع Rocket. Chat، يمكنك تخصيص منصتك لتتوافق مع عمليات مؤسستك. نظرًا لأنها مفتوحة المصدر، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك الوصول إلى قاعدة الكود الكاملة للتخصيص وتدقيق الأمان.

تكون هذه المرونة مفيدة عندما تحتاج إلى التكامل مع أنظمة المستشفيات الخاصة أو إنشاء سير عمل لا تدعمه المنصات التجارية.

يمكنك استضافة كل شيء على خوادمك الخاصة، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في البيانات الحساسة للمرضى. يتناسب برنامج الاتصالات السريرية مع العيادات الصغيرة وشبكات المستشفيات الضخمة دون أن تستنزف رسوم الترخيص لكل مستخدم ميزانيتك.

أفضل ميزات Rocket. Chat

أنشئ قنوات ومجموعات مستخدمين غير محدودة دون رسوم ترخيص متكررة أو قيود على المستخدمين

طور تكاملات API مخصصة مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية باستخدام وثائق المطورين وموارد الدعم

قم بإجراء عمليات تدقيق أمنية شاملة باستخدام الوصول الكامل إلى كود المصدر لضمان الامتثال

Rocket. قيود الدردشة

تتطلب الإعدادات الأولية والصيانة المستمرة ومشاريع التطوير المخصصة خبرة تقنية كبيرة

تتطلب الميزات الخاصة بالرعاية الصحية تطويرًا مخصصًا بدلاً من أن تكون متاحة بشكل جاهز للاستخدام

أسعار Rocket. Chat

مجاني

المزايا: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rocket. Chat

G2: 4. 2/5 (أكثر من 330 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (155+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rocket. Chat؟

تشير مراجعة G2 إلى ما يلي:

يعد استخدام سلاسل المحادثات للتواصل والقدرة على إنشاء مناقشات بحيث يمكن للأشخاص المهتمين بالموضوع المشاركة بسرعة وسهولة عاملاً مساعدًا كبيرًا في التواصل. [...] من وقت لآخر، لا يقوم الخدمة بإعادة توجيه الإشعارات، ومن الشائع أيضًا أن تكون غير متصل بالإنترنت في بعض الأحيان، مما يؤدي في بعض الحالات إلى إعاقة العملية. أعتقد أن جزء البحث الشامل، على الرغم من أنه مثير للاهتمام، يمكن تحسينه أيضًا بحيث يمكنه ملاءمة العبارات وعرض المحادثات بالكامل.

يعد استخدام سلاسل المحادثات للتواصل والقدرة على إنشاء مناقشات بحيث يمكن للأشخاص المهتمين بالموضوع المشاركة بسرعة وسهولة عاملاً مساعدًا كبيرًا في التواصل. [...] من وقت لآخر، لا يقوم الخدمة بإعادة توجيه الإشعارات، ومن الشائع أيضًا أن تكون غير متصل بالإنترنت في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى إعاقة العمل في بعض الحالات. أعتقد أن جزء البحث الشامل، على الرغم من أنه مثير للاهتمام، يمكن تحسينه أيضًا بحيث يمكنه ملاءمة العبارات وعرض المحادثات بالكامل.

🧠 حقيقة ممتعة: في القرن الثالث عشر، قام الإخوة الأليكسيون في ألمانيا برعاية ضحايا الطاعون الأسود. ويُعتبرون من أوائل المستجيبين في الخطوط الأمامية في التاريخ.

8. Klara (الأفضل للمراسلة النصية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية)

عبر Klara

يرغب المرضى في مراسلة أطبائهم بنفس الطريقة التي يراسلون بها أي شخص آخر، باستخدام أرقام الهواتف العادية وتطبيقات المراسلة. تتيح Klara تحقيق ذلك مع الحفاظ على التوافق مع قانون HIPAA.

يمكن للمرضى إرسال رسالة نصية إلى رقم عيادتك، وستتم إعادة توجيه رسائلهم تلقائيًا إلى عضو فريق الرعاية المناسب. تتعرف المنصة على أنواع الرسائل ويمكنها التمييز بين طلبات المواعيد والمشاكل الطبية العاجلة.

يتم توثيق جميع المحادثات تلقائيًا في سجلاتك الطبية الإلكترونية (EHR)، مما يلغي الحاجة إلى لصق الاتصالات المهمة بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية في السجلات الطبية يدويًا.

أفضل ميزات Klara

ادمج سجل المحادثات النصية بسلاسة في سجلات المرضى في سجلات الصحة الإلكترونية للحفاظ على توثيق الاتصالات.

استخدم تذكيرات المواعيد الآلية وسلسلة رسائل المتابعة التي يتم تشغيلها بناءً على أنواع الزيارات وخطط رعاية المرضى.

احصل على سياق كامل عن المريض وسجل المحادثات خلال كل تفاعل نصي لتقديم ردود مخصصة ومستنيرة.

قيود Klara

تعقيد الرسائل محدود، مما يجعلها غير مناسبة للمناقشات الطبية التفصيلية.

يمكن أن يربك حجم الرسائل العيادات الصغيرة التي لا تضع حدودًا واضحة حول توفر الاتصالات النصية.

أسعار Klara

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Klara

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (210+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Klara؟

تقول التعليقات على G2:

لقد حسنت Klara قدرتنا على التواصل مع مرضانا بشكل كبير. فقد قللت بشكل ملحوظ من مكالماتنا الصادرة. نستخدمها أيضًا في الجدولة الذاتية، وفي الفحوصات الروتينية للعين مع أخصائيي البصريات لدينا... يجب إدراج Klara في القائمة البيضاء مع Mod Med. أيضًا، عندما يلغي المريض موعده أو يطلب إعادة جدولته، يتم حذفه من الجدول، وهو أمر رائع. ولكن إذا غير المريض رأيه قبل الموعد وقام بتغييره إلى "تأكيد"، فإنه يعيده إلى ذلك الموعد. في بعض الأحيان، يؤدي ذلك إلى حجز مزدوج لأن ذلك الموعد قد يكون تم حجزه بالفعل.

لقد حسنت Klara قدرتنا على التواصل مع مرضانا بشكل كبير. فقد قللت بشكل ملحوظ من مكالماتنا الصادرة. نستخدمها أيضًا في الجدولة الذاتية، وفي الفحوصات الروتينية للعين مع أخصائيي البصريات لدينا... يجب إدراج Klara في القائمة البيضاء مع Mod Med. أيضًا، عندما يلغي المريض موعده أو يطلب إعادة جدولته، يتم حذفه من الجدول، وهو أمر رائع. ولكن إذا غير المريض رأيه قبل الموعد وقام بتغييره إلى "تأكيد"، فإنه يعيده إلى ذلك الموعد. في بعض الأحيان، يؤدي ذلك إلى حجز مزدوج لأن ذلك الموعد قد يكون قد تم حجزه بالفعل.

9. Spok (الأفضل لتحديث الأنظمة القديمة)

عبر Spok

تستمر معظم مرافق الرعاية الصحية في استخدام أنظمة الاستدعاء التي تعمل بشكل موثوق منذ سنوات. بدلاً من اعتبار ذلك مشكلة يجب حلها، تعامله Spok كأحد الأصول التي يمكن البناء عليها.

تعمل المنصة بشكل أساسي كمترجم بين شبكات أجهزة الاستدعاء الحالية وإمكانيات المراسلة الآمنة الحديثة. وهذا يعني أن الطاقم الطبي يمكنه الاستمرار في استخدام سير عمل أجهزة الاستدعاء الذي يعرفه بالفعل، ولكنه يتمتع الآن بإضافات قيّمة مثل تسلسل الرسائل وتأكيدات التسليم.

أفضل ميزات Spok

قم بتوجيه الرسائل عبر قنوات الاتصال المفضلة بناءً على حالة توفر المستلم وتفضيلاته الفردية.

راقب تحليلات الاتصالات، بما في ذلك أوقات الاستجابة ومعدلات تسليم الرسائل وفعالية القنوات عبر الأقسام المختلفة.

ادمجها مع أنظمة استدعاء الممرضات ومعدات المراقبة السريرية لإطلاق التنبيهات المناسبة بناءً على تغيرات حالة المرضى.

قم بإدارة تفضيلات الاتصال المعقدة لمختلف أدوار الموظفين والأقسام وجداول المناوبات من لوحات الإدارة المركزية.

قيود Spok

تتطلب تعقيدات التكوين استثمارًا كبيرًا في التدريب للموظفين الإداريين المسؤولين عن إدارة النظام.

خيارات تخصيص محدودة لأصوات التنبيهات وتفضيلات الإشعارات

أسعار Spok

مجاني

المحترفون: 19.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Spok

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ في عام 1992، كانت السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) محصورة بشكل أساسي في المراكز الأكاديمية والأنظمة الهجينة. ولكن بحلول عام 2015، توسعت لتشمل دور رعاية المسنين ودور العجزة وحتى المؤسسات الإصلاحية.

10. Vocera (Stryker) (الأفضل للاتصال الصوتي بدون استخدام اليدين)

عبر Stryker

لا تتوافق الأيدي المغسولة والبيئات المعقمة وأنشطة رعاية المرضى مع الأجهزة التي تعمل باللمس. تحل Vocera هذه المشكلة من خلال الاتصال الصوتي، مما يسمح للموظفين السريريين بالتواصل دون لمس أي شيء.

يمكن للموظفين إجراء مكالمات وإرسال رسائل وتلقي تنبيهات باستخدام أوامر صوتية بسيطة، مثل "اتصل بالدكتور مارتينيز". يتعرف النظام على أنماط الكلام الطبيعية ويربط المستخدمين بالأشخاص المناسبين بناءً على الأدوار والتوافر الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، لا تتداخل هذه الأجهزة القابلة للارتداء وخفيفة الوزن مع الإجراءات السريرية أو بروتوكولات مكافحة العدوى.

أفضل ميزات Vocera

اتصل تلقائيًا بأعضاء الفريق المناسبين باستخدام التعرف الصوتي الذكي الذي يفهم الأدوار والأقسام وحالة التوافر الحالية.

يمكنك الوصول إلى معلومات المرضى وتحديثات النظام في الوقت الفعلي من خلال الاستفسارات الصوتية التي تتكامل مع أنظمة معلومات المستشفيات الحالية

دمج قدرات الاتصال الصوتي مع أنظمة استدعاء الممرضات الحالية ومعدات مراقبة المرضى

قيود Vocera

تتطلب بطارية الأجهزة القابلة للارتداء دورات شحن متكررة قد تكون مزعجة أثناء نوبات العمل الطويلة

يمكن أن تؤدي مشكلات الاتصال اللاسلكي في بعض مناطق المستشفيات إلى الحد من الوظائف وتقليل موثوقية الاتصالات

أسعار Vocera

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vocera

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: يُعرف جوزيف ليستر بأنه أبو الجراحة الحديثة لريادته في تقنيات التعقيم في ستينيات القرن التاسع عشر. قبل عمله، كانت الجراحة غالبًا ما تكون قاتلة بسبب العدوى؛ لم تكن الأدوات معقمة، واعتبرت المستشفيات حظر الجراحة تمامًا. مستوحى من عمل لويس باستور حول الجراثيم، بدأ ليستر في استخدام حمض الكربوليك لتنظيف الجروح والأدوات.

اجعل فرق الرعاية الصحية على نفس الصفحة مع ClickUp

لا تتعطل العمليات السريرية بسبب تشتت المعلومات في أماكن عديدة.

منصة التواصل السريري ClickUp تعالج هذه المشكلة.

في منصة واحدة، يمكنك تتبع المهام المتعلقة بالمرضى، والدردشة في الوقت الفعلي، وتوثيق البروتوكولات، وأتمتة المتابعات. إنها آمنة ومرنة ومصممة لدعم اتصالات فرق الرعاية عبر الأقسام والورديات.

إذا كان فريقك يقضي وقتًا أطول في تنسيق العمل بدلاً من القيام به، فيمكن لـ ClickUp مساعدتك في تغيير هذا الوضع. سجل مجانًا اليوم! ✅