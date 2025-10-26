أفضل 10 بدائل لـ Journey لتدوين المذكرات والعافية العقلية

شارك أحد مستخدمي Reddit أفكاره حول كتابة اليوميات:

لقد بدأت لأسباب تتعلق بالصحة العقلية عندما كنت في العلاج في عام 2010! بمرور الوقت، تحول الأمر إلى التعبير عن أفكاري عندما لم أشعر أن أي شخص من حولي يستمع إلي...

لقد بقيت الفكرة الأولى من رسالتهم عالقة في أذهاننا. أصبح تدوين المذكرات بهدوء أحد أقوى الأدوات للتأمل الذاتي وتتبع الصحة العقلية ومعالجة العواطف، خاصة في عالم غالبًا ما يتحرك بسرعة كبيرة بحيث لا تجد الوقت الكافي للتفكير في أفكارك الخاصة.

تساعد منصات مثل Journey في جعل كتابة اليوميات متاحة ومتسقة لآلاف الأشخاص. ولكن إذا كنت قد وصلت إلى هنا، فربما تبحث عن شيء مختلف. ربما تجد Journey صارمة بعض الشيء، أو أنك قلق بشأن الخصوصية، أو أنك ببساطة تبحث عن أداة تتناسب بشكل أفضل مع إيقاعك الشخصي.

سواء كنت تتابع حالتك المزاجية، أو تفكر في الأيام الصعبة، أو بدأت للتو في استخدام الميزات الأساسية لتدوين المذكرات الرقمية، فقد جمعنا لك أفضل الأدوات التي تناسبك أينما كنت!

نظرة عامة على بدائل Journey

إذا لم يعد تطبيق Journey مناسبًا لك، فهناك الكثير من المنتجات المماثلة التي توفر مزيدًا من الخصوصية وأدوات أكثر عمقًا للصحة العقلية أو مجرد تجربة كتابة أكثر سلاسة. ⤵️

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp – المستندات والمهام والتذكيرات والعادات – قوالب تدوين المذكرات – رؤى الذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain) – تتبع الحالة المزاجية – لوحات معلومات الأهداف الأفراد الذين يرغبون في الحصول على تطبيق شامل لتدوين المذكرات وتتبع العادات وإدارة المهام والإنتاجية خطط مجانية؛ أسعار مخصصة متاحة اليوم الأول – يوميات خاصة مع تشفير – تذكيرات الذكريات في هذا اليوم – دعم إدخال الصوت والصور والتقويم المستخدمون الذين يبحثون عن تدوين يوميات جميل التصميم وآمن ومحفز للتفكير مع وسائط متعددة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2.92 دولار شهريًا Penzu – ميزة Time Capsule – وضع الكتابة Zen – علامات لتتبع الأنماط العاطفية الكتاب الذين يرغبون في تدوين يوميات آمنة تضع الخصوصية في المقام الأول والتأمل الذاتي على المدى الطويل يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا في السنة Diarium – الجدول الزمني ووضع علامات على الذكريات – إدخالات غنية بالوسائط – الطقس والموقع وتكامل اللياقة البدنية المستخدمون الذين يرغبون في تتبع حياتهم بشكل عميق من خلال تدوين يومياتهم مع مراعاة الموقع والعاطفة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة يوميات الشبكة – تدوين يوميات قائم على المطالبات – تصميم ماندالا 9 شبكات – نظام تتبع العادات المخصص المبتدئون والكتاب المتأملون الذين يبحثون عن كتابة يوميات منظمة وقائمة على الأسئلة تبدأ الخطط المدفوعة من 2.99 دولار شهريًا Reflectly – تلميحات مولدة بالذكاء الاصطناعي – رسم بياني للمزاج – تحديات اليقظة الذهنية المستخدمون الذين يرغبون في إجراء فحوصات عاطفية يومية وكتابة تأملية بمساعدة الذكاء الاصطناعي يتوفر خطة مجانية؛ مشتريات داخل التطبيق Daylio – تسجيل الحالة المزاجية باستخدام الرموز – تقارير مرئية "Year in Pixels" – كتابة محدودة مع تتبع الأهداف الأشخاص الذين يرغبون في تدوين يومياتهم وتسجيل عاداتهم بطريقة بصرية وبسيطة للغاية مجاني يوميات السفر – خرائط السفر وسجلات الصور – مذكرات مطبوعة – فصول قابلة للمشاركة عبر الإنترنت المسافرون الذين يرغبون في توثيق رحلاتهم الذاتية من خلال سرد القصص المرئية والتذكارات المادية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.99 دولارًا شهريًا Dabble Me – تدوين المذكرات عبر البريد الإلكتروني – استرجاع المدخلات السابقة – تكامل Spotify المستخدمون الذين يفضلون كتابة اليوميات عبر البريد الإلكتروني، البسيطة والغنية بالذكريات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا Evernote – بحث عن الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي – أداة قصاصات الويب – نسخ الوسائط – إنتاجية + تدوين يوميات هجين الكتاب الذين يمزجون بين كتابة اليوميات والبحث والإنتاجية والتأملات التي تعتمد على وسائل الإعلام تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

🧠 حقيقة ممتعة: في أواخر الثمانينيات، قدم عالم النفس جيمس بينيباكر الكتابة التعبيرية — وهي تقنية تتيح لك تدوين أفكارك ومشاعرك العميقة بحرية دون القلق بشأن التهجئة أو القواعد النحوية أو الصياغة. إنها طريقة لتحرير المشاعر بشكل صافٍ ودون تصفية

لماذا تختار بدائل Journey؟

إذا كنت تستخدم تطبيق Journey منذ فترة، فقد تتعرف على بعض هذه القيود الشائعة 👇

ضوابط خصوصية محدودة: يخزن تطبيق Journey البيانات عبر Google Drive، وهو أمر غير مثالي إذا كنت تبحث عن تخزين محلي أو تشفير من طرف إلى طرف أو تحكم كامل في إدخالات يومياتك

واجهة مستخدم صارمة: قد تبدو التطبيق قديمة أو مزدحمة بعض الشيء، مما يعطل تدفق الكتابة ولا يتكيف جيدًا مع أنماط تدوين المذكرات المختلفة

حواجز الدفع على الميزات الأساسية: الأدوات الأساسية مثل المزامنة والنسخ الاحتياطي وتحميل الوسائط محجوبة خلف اشتراك، مما يجعل النسخة المجانية تبدو وكأنها نسخة تجريبية

نقص العمق في الصحة العقلية: لا يقدم تطبيق Journey ميزات مثل التلميحات القائمة على العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو تتبع الحالة المزاجية أو تحليلات الصحة العقلية التي بدأت تطبيقات أخرى في تضمينها

لا توجد إمكانية للتخصيص العميق: لا يمكنك تغيير أنماط الخطوط أو السمات أو التخطيط كثيرًا. إذا كنت ترغب في أن يكون دفتر يومياتك ملكك حقًا، فقد يكون هذا عاملاً حاسماً

دعم محدود في وضع عدم الاتصال بالإنترنت: الوصول إلى مدخلاتك دون اتصال بالإنترنت محدود، وهو أمر غير مناسب إذا كنت ترغب في كتابة يومياتك أثناء التنقل

👀 هل تعلم؟ قبل ما يقرب من 2000 عام، كان هناك رجل يدعى ما دوبو يحتفظ بمذكرات سفر أثناء رحلته إلى جبل تاي لأداء طقوس للإمبراطور. في ذلك الوقت، كان يُسمح فقط للأباطرة بـ"كتابة التاريخ"، لكن مذكرات ما أعطت صوتًا للحياة اليومية في الصين القديمة!

📘 اقرأ أيضًا: كيف يمكن أن تعزز كتابة يوميات الإنتاجية تركيزك

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Journey؟

إليك ما يجب الانتباه إليه عند استكشاف تطبيقات تدوين يوميات أخرى تعد بأن تكون مذكراتك الرقمية الجديدة 👇

التحكم في البيانات : ابحث عن الخيارات التي تسمح لك بتخزين البيانات محليًا أو اختيار خدمة السحابة المفضلة لديك، مما يمنحك التحكم في معلوماتك

الوصول دون اتصال بالإنترنت : تحقق مما إذا كان التطبيق يسمح بتدوين المذكرات دون اتصال بالإنترنت، حتى تتمكن من الكتابة دون اتصال بالإنترنت والمزامنة لاحقًا

تحويل الصوت إلى نص : لتدوين المذكرات بدون استخدام اليدين، ابحث عن تطبيقات مزودة بوظيفة تحويل الكلام إلى نص موثوقة

تتبع الحالة المزاجية والعادات : ابحث عن التطبيقات التي توفر أدوات متكاملة لتتبع الحالة المزاجية : ابحث عن التطبيقات التي توفر أدوات متكاملة لتتبع الحالة المزاجية وتكوين العادات ، والتي يمكن أن تكون مفيدة للتفكير الذاتي والنمو الشخصي

تصدير البيانات: تأكد من أن التطبيق يسمح لك بتصدير إدخالاتك بتنسيقات مختلفة مثل PDF أو DOCX أو Markdown لأغراض النسخ الاحتياطي أو الترحيل

🧠 فن وعلم كتابة اليوميات: يشارك زب إيفانز، مؤسس ClickUp، كيف ساعدته كتابة اليوميات على أن يكون أكثر هدوءًا ووعيًا ومرونة: أنا أكتب يومياتي منذ أوائل سن المراهقة، ولكنني جعلت ذلك ممارسة يومية على مدار العقد الماضي. أكتب في يومياتي مرتين يوميًا لأحدد أهدافي ونواياي ومجالات تركيزي في كل من عملي وحياتي الشخصية. وقد ثبت أن هذا أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لي. كل صباح عندما أكتب يومياتي، أقرأ أولاً ما كتبته في اليوم السابق لأتذكر ما حدث في ذلك اليوم وأراجع الدروس التي تعلمتها. لقد وجدت أنني قادر على تنظيم أفكاري بشكل أفضل واتخاذ القرارات والعيش بشكل عام بهدف من خلال الكتابة في يومياتي يوميًا.

أفضل البدائل لـ Journey

بينما يوفر تطبيق Journey تجربة جيدة لتدوين المذكرات، هناك العديد من التطبيقات الأخرى التي توفر ميزات وفوائد فريدة قد تناسب أهدافك بشكل أفضل. دعنا نستكشف ميزاتها بالتفصيل.

1. ClickUp (الأفضل لتدوين المذكرات وتتبع العادات والتخطيط اليومي في مساحة عمل واحدة قابلة للتخصيص)

اكتب مدخلات يومية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة باستخدام ClickUp Docs

إذا كنت تريد تطبيقًا واحدًا لتنظيم أفكارك وتتبع عاداتك وإدارة روتينك اليومي، فإن ClickUp هو مكان ممتاز للبدء وغالبًا ما يكون الأنسب!

دوّن ما يجول في خاطرك في Docs و Notepad

يكمن جوهر هذه المرونة في ClickUp Docs. فهو يتيح لك إنشاء مدخلات على غرار اليوميات في مساحة كتابة نظيفة وخالية من عوامل التشتيت. يمكنك استخدامه لتدوين تأملاتك اليومية، أو الاحتفاظ بمفكرة امتنان، أو كتابة مدخلات أطول عندما تحتاج إلى معالجة شيء ما بعمق.

نظم مدخلات دفتر يومياتك باستخدام قوائم المراجعة والعناوين وتنسيقات النص الغنية اللامتناهية في ClickUp Docs

ما يميز Docs هو أنه يمكنك تنظيم كتاباتك كما تشاء. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مجلدات لمختلف الحالات المزاجية، وعلامات للمواضيع المتكررة، وحتى ربط إدخالات اليوميات بالمهام أو أحداث التقويم.

🎯 حيلة سريعة: هل تريد تسريع التنسيق في ClickUp Docs؟ انقر على مقبض السحب (⋮⋮) الموجود على يسار أي كتلة لفتح قائمة خيارات الكتلة. قم بتنسيق المحتوى بسرعة باستخدام ClickUp Docs من هناك، يمكنك على الفور: تحويل → عناوين، قوائم، اقتباسات، لافتات أو كتل رموز

لون كتلة → أضف لونًا إلى النص أو الخلفية

تكرار → انسخ الكتلة بنقرة واحدة

نسخ رابط الكتلة → مشاركة أو ربط مباشر بالكتلة

حذف → إزالة الكتلة بأكملها دون عناء

اكتب يومياتك بسلاسة باستخدام Notepad

تعرف على ClickUp Notepad — المكان المفضل الجديد لديك لتدوين الأفكار والآراء والتأملات!

خطط لحفلة أو اكتب يومياتك، ClickUp Notepad يوفر لك كل ما تحتاجه

إليك كيفية القيام بذلك:

دوّن أي شيء في أي وقت: سجّل بسرعة إنجازاتك اليومية أو مخاوفك أو أفكارك الجريئة — دون الحاجة إلى ملاحظات لاصقة

تنظيم سهل: أنشئ ملاحظات منفصلة لكل يوم أو موضوع، حتى لا تضيع أفكارك في الزحام

المزامنة عبر الأجهزة: ابدأ كتابة مذكراتك على الكمبيوتر المحمول وأكملها على هاتفك — ستنتقل ملاحظاتك معك أينما ذهبت

حوّل الملاحظات إلى أفعال: حوّل تأملاتك بسهولة إلى مهام أو تذكيرات، مما يساعدك على تحويل الأفكار إلى تقدم حقيقي

حوّل العادات إلى مهام

بالإضافة إلى ذلك، تضيف ClickUp Tasks طبقة من الوظائف المثالية لتتبع العادات والروتين الشخصي. يمكنك إعداد مهام متكررة لأنشطة مثل كتابة اليوميات والتأمل وتناول السوائل وتتبع الحالة المزاجية، مما يجعل ClickUp المخطط الرقمي المثالي.

تتبع العادات والروتين اليومي مع ClickUp Tasks

يمكن أن تحتوي كل مهمة على حقول مخصصة في ClickUp، بحيث يمكنك تقييم مزاجك ومستوى طاقتك أو التوتر الذي تشعر به كل يوم والبدء في ملاحظة الأنماط بمرور الوقت. يمكنك عرض مهامك على التقويم أو في قائمة أو حتى على شكل خط زمني، مما يجعل من السهل جدًا معرفة مدى اتساقك. إذا كنت تشعر بالرضا عند إنجاز المهام من القائمة، فإن هذا الإعداد يمكن أن يكون محفزًا للغاية.

اطلب من الذكاء الاصطناعي تلميحات لتدوين المذكرات

يضاف إلى هذه القوة ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمدمج في المنصة.

يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء مطالبات تأملية أو تلخيص مدخلاتك أو حتى مساعدتك في تحديد الاتجاهات في يومياتك ومهامك. يمكنك حتى نقل الردود إلى مستند أو إنشاء مهمة.

قم بإنشاء مطالبات للتفكير وتحليل اتجاهات اليوميات باستخدام ClickUp Brain

يجمع ClickUp بسهولة بين النمو الشخصي والإنتاجية اليومية. بدلاً من التبديل بين العديد من تطبيقات قوائم المهام والمذكرات الرقمية ومتتبعات الأهداف والعادات، يمكنك الحصول على مكان واحد يربط كل شيء ببعضه.

💡 مكافأة: لا يجب أن يكون تدوين المذكرات أحادي البعد. إذا كنت ترغب في تدوين أفكارك أثناء التنقل، أو التحدث إذا كنت تستطيع الكتابة، فيمكنك القيام بذلك وأكثر. وإليك كيفية القيام بذلك: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب للعثور على الملفات والمستندات والمرفقات

استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لطرح الأسئلة وإملاء وتوجيه يومياتك بالصوت — دون استخدام اليدين، في أي مكان

استفد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini من خلال حل واحد وسياقي جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق بالذكاء الاصطناعي الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لتدوين المذكرات وإنشاء الملاحظات والمزيد. سجل أفكارك وشارك مشاعرك مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

ابدأ بقوالب تدوين اليوميات

لديك أيضًا خيار استخدام قوالب ClickUp الجاهزة أو القابلة للتخصيص إذا وجدت هيكلًا يعجبك، مثل تسجيل الحضور الصباحي أو التأمل المسائي.

على سبيل المثال، يساعدك قالب ClickUp Daily Notes Template على تدوين الأفكار والملاحظات بسرعة وتتبع تقدمك وتحويل تأملاتك إلى أفعال. استخدم عرض التقويم لتخطيط حياتك اليومية مع المواعيد النهائية والجداول الزمنية في لمحة.

احصل على نموذج مجاني أضف ملاحظات سريعة، وتتبع التقدم، وتأمل في يومك باستخدام نموذج الملاحظات اليومية من ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

تدوين الملاحظات السريعة: قم بتدوين أفكارك السريعة والوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت باستخدام قم بتدوين أفكارك السريعة والوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت باستخدام ClickUp Notepad

التأمل الذاتي الآمن: قم بإعداد مساحات خاصة مع مهام متكررة تلقائية لبناء عادة كتابة يوميات منتظمة

تتبع النمو الشخصي: راقب رحلتك نحو الصحة العقلية من خلال تحديد أهداف قابلة للقياس على راقب رحلتك نحو الصحة العقلية من خلال تحديد أهداف قابلة للقياس على ClickUp Goals

تذكيرات في الوقت المناسب: ابق على اطلاع على تأملاتك من خلال إشعارات لأهم لحظات كتابة اليوميات باستخدام ابق على اطلاع على تأملاتك من خلال إشعارات لأهم لحظات كتابة اليوميات باستخدام تذكيرات ClickUp

تتبع التقدم بصريًا: راقب أهدافك المتعلقة بالصحة العقلية باستخدام راقب أهدافك المتعلقة بالصحة العقلية باستخدام لوحات معلومات ClickUp ، التي تعرض لك تحليلًا تفصيليًا بصريًا لحجم العمل وفحوصات الصحة

قيود ClickUp

قد تتطلب الأداة فترة تعلم أولية للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2

بدأت في استخدام ClickUp في وظيفة منذ بضع سنوات، ومنذ ذلك الحين قمت بتطبيقه في وظائف لاحقة. كما أستخدمه للاستخدام الشخصي — كدفتر يوميات، ومتتبع للصحة، وكل شيء حرفياً. بمجرد أن تتقن استخدامه، فإن الإمكانيات لا حصر لها، وهو أداة رائعة.

🎥 شاهد: كيفية استخدام ClickUp كدفتر ملاحظاتك

⚡ أرشيف القوالب: قوالب كتابة محتوى مجانية لإنشاء محتوى أسرع

2. Day One (الأفضل لتدوين المذكرات الخاصة مع تحسين الذاكرة السياقية)

عبر Day One

تم إطلاق Day One في عام 2011 بواسطة Bloom Built، وتطورت لتصبح تطبيقًا لتدوين المذكرات يدعم الصحة العقلية من خلال التفكير المنظم والخاص. تعرض ميزة "On This Day" (في مثل هذا اليوم) المدخلات السابقة مع الصور أو الصوت أو بيانات الموقع، مما يدفع المستخدمين إلى التفكير في النمو العاطفي وأنماط الحياة. وهذا يجعلها بديلاً جيدًا لتطبيق Journey لأولئك الذين يبحثون عن مساحة آمنة للتفكير والتأمل لتسجيل لحظات الحياة وإعادة زيارتها بعمق.

تتيح لك ميزات النسخ الصوتي للأداة تحويل الأفكار المنطوقة إلى إدخالات نصية أثناء التنقل. يمكنك إثراء يومياتك بإدخالات غير محدودة وصور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية وملاحظات مكتوبة بخط اليد أو رسومات.

أفضل ميزات Day One

أنشئ اليوم عرض ملخصات تجمع بين أحداث التقويم والوسائط لممارسة اليقظة الذهنية اليومية الشاملة

سجل الملاحظات الصوتية أو النصية للحفاظ على الأفكار العابرة، وهو أمر مثالي لمعالجة المشاعر أثناء التنقل

احصل على أسئلة مختارة مثل "ما الدرس الذي تعلمته هذا الأسبوع؟" لتحفيز الكتابة التأملية

قيود Day One

غالبًا ما يواجه المستخدمون تحديثات غير متسقة للمواقع، حيث تتحول المواقع التي تم تعيينها يدويًا إلى نقطة واحدة بمرور الوقت

أسعار Day One

مجاني

الاشتراك المميز: 2.92 دولار شهريًا (يتم دفعه سنويًا)

تقييمات ومراجعات Day One

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Day One؟

تقول مراجعة G2

من السهل تشغيله وهناك مدخل جاهز للاستخدام. اكتب قليلاً أو كثيراً، وها أنت ذا! بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتتبع "سلسلة" كتابة اليوميات (أنا في اليوم 67 على التوالي!)

🌷 نصيحة للوعي الذهني: عندما تشعر أنك عالق في رأسك أو منجذب إلى العاطفة، توقف قليلاً واتبع خطوات W. A. K. E. : W: الشاهد ("ما الذي يحدث بداخلي الآن؟")

أ: السماح ("هل يمكنني ترك هذا هنا للحظة؟")

K: اعرف ("ما هو الحقيقي وراء الضجيج؟")

E: الانخراط ("ما هي الخطوة التالية الأكثر وعياً؟")

3. Penzu (الأفضل لتدوين المذكرات مع سجل الإصدارات لإعادة النظر في رؤى الصحة العقلية)

عبر Penzu

باعتبارها منصة تدوين يوميات عبر الإنترنت تضع الخصوصية في المقام الأول، توفر Penzu مساحة آمنة لمعالجة المشاعر وتقليل التوتر من خلال الكتابة المستمرة. تتيح ميزة "Time Capsule" للمستخدمين إرسال مدخلاتهم عبر البريد الإلكتروني إلى أنفسهم في المستقبل، مما يشجع على التفكير طويل الأمد في النمو الشخصي ويميزها عن Journey التي تركز على تدوين اليوميات بشكل فوري.

للحصول على تجربة أكثر قابلية للتخصيص والتأمل، تدعم الأداة وضع علامات على اليوميات والمدخلات، وتنسيق النص المنسق، وفلاتر البحث، والتنقل المنظم بين المدخلات السابقة. هناك أيضًا ميزة "Looking Glass" (المرآة)، التي ترسل لك المدخلات السابقة عبر البريد الإلكتروني (على سبيل المثال، "هذا ما كتبته قبل 3 سنوات")، لإلقاء نظرة على رحلة تدوين يومياتك.

في Penzu، تكون جميع اليوميات خاصة بشكل افتراضي، مع قفل أساسي اختياري (كلمة مرور مزدوجة) للمستخدمين المجانيين وتشفير AES 256 بت من الدرجة العسكرية لحسابات Pro.

أفضل ميزات Penzu

قم بتنشيط وضع Zen Mode للحصول على مساحة كتابة خالية من المشتتات، مما يعزز التركيز أثناء كتابة اليوميات العاطفية.

قم بتخصيص دفاتر يومياتك باستخدام الصور الشخصية وأغلفة الدفاتر والموضوعات والخطوط والألوان.

اضبط تذكيرات مخصصة عبر البريد الإلكتروني (يومية/أسبوعية) لتعزيز عادة كتابة اليوميات بانتظام.

قيود Penzu

تحتوي الأداة على خيارات تخصيص محدودة، مثل تغيير حجم الصور وألوان الصفحات.

أسعار Penzu

مجاني إلى الأبد

المزايا: 19.99 دولارًا سنويًا

Pro+: 4.16 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات Penzu

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Penzu؟

تقول إحدى المراجعات على Trustpilot:

Penzu رائع للتعبير عن مشاعري وكتابة يومياتي وتدوين ملاحظاتي دون أن يعلم أحد.

📮 ClickUp Insight: 12% فقط من الناس يستخدمون دفاتر يوميات مادية لتتبع أهدافهم، و38% منهم لا يتتبعون أهدافهم على الإطلاق. ولكن ماذا لو كان بإمكانك تتبع أهدافك بدقة وسهولة أكبر؟ ادخل إلى ClickUp، حيث تلتقي بنية المخطط مع قوة الأتمتة. من تحديد المهام والمواعيد النهائية إلى تتبع التقدم باستخدام لوحات معلومات مرئية، يساعدك ClickUp على البقاء منظمًا ومركّزًا. بفضل التذكيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الآلي، لن تفوتك أي مرحلة مهمة مرة أخرى. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف.

4. Diarium (الأفضل لتدوين المذكرات بناءً على الموقع مع تتبع الذاكرة العميق)

عبر Diarium

تطورت Diarium منذ عام 2017 لتصبح أداة قوية لتدوين المذكرات عبر الأجهزة المختلفة، وتتيح لك إضافة تنسيقات وسائط مختلفة وأنماط متعددة واستخدام الإدخال النصي بدون استخدام اليدين.

يمكنك استيراد البيانات تلقائيًا من خدمات مثل أحداث التقويم والطقس وFitbit وStrava وUntappd وGitHub وTrakt وFacebook وLast.fm لإثراء مدخلات اليوميات بالسياق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إملاء أفكارك باستخدام ميزة تحويل الصوت إلى نص لتسجيل يومياتك بسهولة وبدون استخدام اليدين باستخدام ميزة التعرف على الكلام.

أفضل ميزات Diarium

صمم علامات تتبع مخصصة لمراقبة العادات الفريدة، مثل جودة النوم أو اندفاعات الإبداع، باستخدام رسوم بيانية مخصصة.

احتفل بأيام السنة مع مطالبات خاصة وأضف سياقًا فريدًا إلى مدخلاتك اليومية

أغلق التطبيق باستخدام كلمة مرور أو رقم تعريف شخصي أو بصمة الإصبع أو Touch ID أو Face ID أو Windows Hello لمزيد من الخصوصية.

قيود Diarium

يواجه المستخدمون أحيانًا مشكلات في تحميل الملفات على Chrome، مما يتطلب تحديثات يدوية للهاتف على الرغم من ادعاءات الدعم الفائق عبر الأنظمة الأ

أسعار Diarium

مجاني إلى الأبد

المزايا: أسعار مخصصة (متاحة للشراء داخل التطبيق)

تقييمات ومراجعات Diarium

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Diarium؟

يقول أحد مستخدمي Reddit

أستخدم Diarium منذ عام وأنا أحبه. لقد جربته بعد تجربة تطبيقات يوميات أخرى مثل Journey و Journalit. هذا التطبيق هو الأفضل. أحب أنه يمكنك شراء التطبيق بدلاً من دفع اشتراك سنوي. أحافظ على بياناتي عن طريق تنزيل جميع ملاحظاتي الصوتية على هاتفي وتصدير مدخلاتي كملفات Word في نهاية كل شهر.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إتقان عقلية منتجة وتحقيق المزيد

5. Grid Diary (الأفضل لتدوين المذكرات الموجهة للتغلب على عائق الكتابة)

عبر Grid Diary

يعد تصميم Grid Diary المكون من شبكة 3×3 (مع التاريخ/الحالة المزاجية في الخلية المركزية) مثاليًا لتنظيم ثمانية مطالبات منفصلة لكل إدخال في تنسيق صغير الحجم للمساعدة في تقليل عرقلة الكتابة والحفاظ على تركيز الإدخالات.

وهي مصممة كدفتر يوميات ومخطط هجين يتيح لك تتبع التقدم المحرز بمرور الوقت من خلال قوالب وطقوس إدخال يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية.

يتكيف التطبيق مع أسلوبك الفريد في كتابة اليوميات، من سجلات الامتنان والنجاح الصباحية إلى اليوميات الموجزة واليوميات التعبيرية والمزيد. يمكنك حتى تسجيل الحالة المزاجية والطقس وبيانات النشاط (عبر HealthKit) والخطوات أو مقاييس الطاقة لإضافة سياق واقعي لكل إدخال.

أفضل ميزات Grid Diary

صمم تخطيط ماندالا بهيكل مكون من 9 شبكات لترتيب أفكارك مثل خريطة ذهنية للتفكير العميق

استخدم كتابة اليوميات الموجهة مع مكتبة من الأسئلة لإثارة الإبداع وتتبع النمو الشخصي

أنشئ نظامًا للتحقق من العادات والروتين اليومي ، مما يعزز الاتساق والوعي الذهني والعناية الذاتية

قيود Grid Diary

يقول بعض المستخدمين إنهم فقدوا مدخلاتهم بشكل متكرر بسبب عدم موثوقية الحفظ، بما في ذلك اليوميات السابقة، دون أي استجابة فعالة من الدعم

أسعار Grid Diary

Pro: 2.99 دولار شهريًا، تجربة مجانية لمدة 3 أيام

الاشتراك المميز: 22.99 دولارًا في السنة، مع فترة تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

تقييمات ومراجعات Grid Diary

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grid Diary؟

تقول إحدى المراجعات على Google Play

إنه رائع. مفيد جدًا لتدوين يوميات الامتنان. النسخة المجانية تحتوي على ميزات كافية لا تقلل من تجربة التطبيق. المطالبات التي يمكنك الاختيار من بينها مفيدة. تنسيق التطبيق رائع لأنه يمنحك شعورًا بأنك تنظم أفكارك. كان سيكون مثاليًا لو كان من الممكن إعادة ترتيب الشبكات فيما بينها، حتى أتمكن من ترتيبها بالترتيب الذي أرغب في رؤيتها به. لكن هذا لا يضر كثيرًا. أوصي به بالتأكيد.

🧠 حقيقة ممتعة: استخدمت دراسة بقيادة هانز س. شرودر أجهزة تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG) لمراقبة نشاط الدماغ. ووجد الباحثون أن الكتابة عن المخاوف تقلل بشكل كبير من إشارات "السلبية المرتبطة بالخطأ" في الدماغ — وهي الانخفاضات الكهربائية الحادة التي يسببها القلق أو التشتيت — مقارنة بالكتابة عن مواضيع محايدة.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب يومية مجانية لتتبع الأنشطة بكفاءة

6. Reflectly (الأفضل لتتبع الحالة المزاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي الذاتي)

عبر Reflectly

Reflectly هو تطبيق لتدوين المذكرات يعمل كرفيق ذكي ودود على هاتفك أو جهازك اللوحي ويساعدك على كتابة مشاعرك كل يوم من خلال تلميحات وأسئلة مقترحة من الذكاء الاصطناعي. يتتبع التطبيق حالتك المزاجية بمرور الوقت ويقدم رسومًا بيانية جذابة وبيانات عن الاتجاهات لمساعدتك على فهم الأنماط العاطفية والمحفزات.

يتضمن التطبيق أيضًا عناصر من علم النفس الإيجابي، مثل التمارين اليومية التي تركز على الامتنان والوعي الذهني، والاقتباسات، والتأكيدات، ونصائح المساعدة الذاتية لدعم رحلتك نحو الصحة العقلية وتعزيز العقلية الإيجابية.

لتحفيزك على كتابة يومياتك بانتظام، يقدم التطبيق عناصر ألعاب، مثل المكافآت والمكافآت المتتالية، لمساعدتك على الحفاظ على عادة كتابة يومياتك بانتظام.

أفضل ميزات Reflectly

احصل على تلميحات مخصصة من الذكاء الاصطناعي بناءً على مدخلاتك السابقة لاستكشاف عاطفي أعمق

اعرض رسوم بيانية لارتباط الحالة المزاجية لاكتشاف الاتجاهات التي تربط بين الأنشطة والعواطف على مدار

أكمل تحديات اليقظة الذهنية اليومية، مثل التأكيدات، لبناء عقلية إيجابية

قيود Reflectly

أبلغ المستخدمون عن تعطل التطبيق بشكل متكرر وفشل القياسات الحيوية بعد التحديث، حيث لا يظهر الملف الشخصي أي بيانات على الرغم من وجود عدة إدخالات

أسعار Reflectly

مجاني (مع مشتريات داخل التطبيق)

تقييمات ومراجعات Reflectly

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reflectly؟

يقول أحد مستخدمي Google Play

جيد جدًا بشكل عام. هناك تجربة تدوين "أساسية" مجانية تطرح أسئلة مختلفة عن كل يوم، ويمكن أن تشجع على اتباع نصائح للبقاء إيجابيًا. تتيح التجربة "المميزة" كتابة أكثر من 100 حرف في الجزء الأكبر من اليوميات (لا تتيح التجربة الأخرى ذلك) وتقدم رؤى أكثر شخصية. بشكل عام، لا أعتقد أنك بحاجة إلى التجربة المميزة، ولا تطلب منك باستمرار شرائها. أحبها!

نصيحة مفيدة: إذا كنت لا ترغب في مشاركة أفكارك مع أي شخص على الفور، يمكنك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى أن تسأل: "أشعر بـ [العاطفة]. هل يمكنك مساعدتي في فهم ما قد يكون يحدث تحت السطح، دون إصدار أحكام؟

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام نظرية تقليل الدافع لتحديد الأهداف

7. Daylio (الأفضل لتتبع الحالة المزاجية بأقل قدر من الكتابة)

عبر Daylio

يستخدم Daylio واجهة مرئية تعتمد على الرموز لتدوين المذكرات. بدلاً من كتابة مدخلات كاملة، يمكنك تسجيل حالتك المزاجية واختيار أنشطة محددة مسبقًا. وهذا يحول تسجيل الحالة المزاجية إلى لعبة ممتعة مع رموز وتحديات متتالية على هاتفك.

يمكنك إنشاء أهداف مخصصة (مثل "النوم 8 ساعات" أو "الذهاب في نزهة") وتتبعها من خلال سلاسل يومية وتذكيرات. يتتبع التطبيق تلقائيًا الأنماط بين حالتك المزاجية وأنشطتك اليومية من خلال مخططات وإحصائيات سهلة القراءة للمساعدة في تحديد كيفية تأثير العادات الفردية على صحتك العقلية.

أفضل ميزات Daylio

استكشف عامك في لمحة بفضل عرض "Year in Pixels" على غرار خريطة الحرارة

تتبع الأهداف والعادات باستخدام التسلسلات والتذكيرات لبناء الاتساق بمرور الوقت

قم بإنشاء تقرير سنوي عن الحالة المزاجية مع نظرة عامة مفصلة عن الحالة العاطفية لمشاركتها مع المعالجين

قيود Daylio

أبلغ بعض المستخدمين عن فقدان التقدم المتواصل لأن الإدخالات التي تم حفظها بعد منتصف الليل لم يتم تسجيلها

أسعار Daylio

مجاني

تقييمات ومراجعات Daylio

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Daylio؟

يقول أحد مستخدمي Reddit

بدأت في استخدامه في عام 2018 وقمت بتتبعه عدة مرات في اليوم. الآن أستخدمه كدفتر يوميات. أقوم بتتبع كل الأشياء، ثم أكتب ملاحظة قصيرة أو أرفق صورًا. أحب عندما تعود الذكريات لاحقًا وأستطيع أن أرى مدى التقدم الذي أحرزته منذ ذلك الحين.

🧠 نصيحة مفيدة: لماذا يجب على القادة كتابة يومياتهم؟ أثبتت الأبحاث أن القادة البارزين يخصصون وقتًا للتفكير. يعتمد نجاحهم على قدرتهم على الوصول إلى منظورهم الفريد وتطبيقه على قراراتهم وتفسيرهم للأمور كل يوم.

8. يوميات السفر (الأفضل لرواية قصص السفر مع تذكارات مطبوعة)

عبر يوميات السفر

على عكس تطبيقات تدوين اليوميات العامة، تم تصميم Travel Diaries خصيصًا لتوثيق الرحلات. يتيح للمستخدمين إنشاء يوميات سفر منظمة مع تدوينات مرتبة حسب التاريخ أو الوجهة أو خط سير الرحلة.

تتميز المدخلات بتصميمها الذي يشبه مجلة السفر الحقيقية، حيث تجمع بين النصوص والصور والخرائط في مذكرات رقمية أنيقة وقابلة للتمرير لتجعل يومياتك أشبه بقصة سفر منسقة. يمكنك حتى حفظ عملك على الإنترنت واختيار تحويله إلى كتاب مطبوع يتم توصيله إلى منزلك.

أضف علامات جغرافية ومواقع على خرائط تفاعلية لتتبع مسارك بصريًا وإعطاء كل إدخال سياقًا مكانيًا غنيًا لإظهار المكان الذي حدث فيه. يمكنك الاحتفاظ بمذكراتك خاصة، أو مشاركتها مع أصدقاء أو أفراد عائلة محددين، أو نشرها علنًا كمدونات سفر إذا كنت مؤثرًا في مجال السفر.

أفضل ميزات Travel Diaries

ثبّت مسارات سفرك على خريطة تفاعلية باستخدام ميزة دبوس السفر لتمييز كل مكان زرته

شارك قصص سفرك بشكل انتقائي من خلال نشر مذكرات كاملة أو فصول فردية كمدونات على الإنترنت

حوّل يومياتك الرقمية إلى كتاب مطبوع بشكل احترافي واصنع تذكارًا ملموسًا لمغامراتك

قيود يوميات السفر

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم إمكانية الاستخدام دون اتصال بالإنترنت مع عدم وجود خيار المزامنة عند العودة إلى الاتصال بالإنترنت

أسعار دفاتر السفر

مجاني إلى الأبد

الأساسي : 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

عبر الإنترنت : 39.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

طباعة: 69.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات يوميات السفر

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Travel Diaries؟

يقول أحد مستخدمي Trustpilot

لقد طلبت الآن خمسة دفاتر يوميات من الشركة. حجم الدفاتر صغير ولامع، وهو حجم مثالي لرفوفي. تبدو أنيقة للغاية. سأستمر في الطلب مع اقتراب عطلاتي.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Wanderlog لتخطيط الرحلات وإدارة مسارات الرحلات

9. Dabble Me (الأفضل لتدوين المذكرات عبر البريد الإلكتروني للحفاظ على الذكريات)

عبر Dabble Me

Dabble Me هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين المذكرات يرسل رسائل بريد إلكتروني يومية إلى صندوق الوارد الخاص بك، ويطلب منك التفكير في يومك من خلال رد بسيط.

يوفر طريقة سهلة لتوثيق أحداث الحياة دون الحاجة إلى تطبيق مخصص، وهو ما يجعله جذابًا لمن يفضلون البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا ضبط وتيرة البريد الإلكتروني، من يومي إلى شهري، مما يمنحك التحكم في وتيرة كتابة يومياتك.

ستحصل على ذكريات ممتعة من المدخلات السابقة في نفس التاريخ لمساعدتك على التفكير في النمو والتغييرات والأنماط بمرور الوقت وإضافة رابط عاطفي وحنيني. تتبع الأداة فلسفة بسيطة، لذا فهي لا تركز على التسلسلات أو الأهداف أو لوحات المعلومات البراقة. وهي مصممة للتفكير الذاتي الهادئ أكثر من تتبع الإنتاجية.

أفضل ميزات Dabble Me

أضف مقطوعات Spotify إلى مدوناتك، مما يضيف بعدًا موسيقيًا إلى تأملاتك

استورد المدخلات السابقة من خدمات مثل OhLife و Ahhlife و Trailmix. life، ودمج تاريخ تدوينك

قم بتمييز المدخلات بكلمات رئيسية مثل "سفر" أو "عائلة" لتنظيم يومياتك والبحث فيها بسهولة

قيود Dabble Me

ميزات التخصيص محدودة، مما قد يحد من إمكانية التخصيص للمستخدمين الذين يسعون إلى مزيد من التحكم

أسعار Dabble Me

مجاني إلى الأبد

المزايا: 4 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Dabble Me

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: اضبط مؤقتًا لمدة 10-15 دقيقة واكتب كل ما يدور في ذهنك. لا تنظم أو تعدل أو تقلق بشأن التهجئة. قم بتضمين الأفكار العشوائية والمخاوف والمهام والأفكار والإحباطات والأشياء التي تحتاج إلى تذكرها والأشخاص الذين تفكر فيهم، حرفيًا كل شيء ممكن في تفريغ العقل. الهدف هو نقل الحمل العقلي من عقلك إلى الورق.

10. Evernote (الأفضل لتدوين الملاحظات المتقدمة لزيادة الإنتاجية)

عبر Evernote

يعزز Evernote كتابة اليوميات من خلال البحث الذكي وإدارة المهام، مما يسهل التركيز على أهداف الصحة العقلية وبناء الإنتاجية بمرور الوقت. يمكنك كتابة اليوميات بأي تنسيق — الكتابة، الإملاء، إرفاق الملفات، مسح الملاحظات المكتوبة بخط اليد، أو إدراج الصور — لجعل مدخلاتك أكثر ديناميكية.

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بمذكرات منفصلة، مثل المذكرات الشخصية ومذكرات الامتنان ومذكرات السفر ومذكرات العمل وما إلى ذلك، فإن Evernote يتيح لك تنظيم مدخلات مذكراتك باستخدام دفاتر الملاحظات والعلامات والمجموعات لتصنيفها بشكل مفصل.

تسهل ميزات البحث القوية في الأداة العثور على مدخلات اليوميات السابقة، حتى عبر الملاحظات المكتوبة بخط اليد وملفات PDF والصور.

أفضل ميزات Evernote

استخدم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة باللغة الطبيعية والحصول على إجابات مستمدة من ملاحظاتك وملفات PDF والصور والكتابة اليدوية

قم بنسخ ملفات الوسائط تلقائيًا إلى نص قابل للتحرير باستخدام AI Transcribe، الذي يدعم أكثر من 50 لغة

قم بتخصيص ملاحظاتك باستخدام خيارات تنسيق غنية، بما في ذلك الجداول وقوائم المراجعة وكتل الأكواد

قيود Evernote

أبلغ بعض المستخدمين عن ظهور نوافذ منبثقة متكررة في الإصدار المجاني تدفعهم إلى الترقية إلى الإصدار المدفوع وتفرض قيودًا على

أسعار Evernote

مجاني إلى الأبد

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Evernote؟

يقول أحد مستخدمي G2

يمكنني حفظ أي شيء تقريبًا في حسابي على Evernote، مثل الملاحظات المكتوبة والمقتطفات من مواقع الويب وملفات PDF والصور. تعتبر ميزتا Web Clipper و"إرسال بريد إلكتروني إلى صندوق الوارد" مفيدة بشكل خاص بالنسبة لي.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل البدائل والمنافسين لـ Evernote

امنح أفكارك ملاذًا آمنًا مع ClickUp

جمال كتابة اليوميات هو أنها لا تطلب منك أن تكون مثالياً؛ إنما تطلب منك فقط أن تكون حاضراً. وإذا كنت تبحث عن مساحة تدعم حقاً هذا الحضور، فقد يكون ClickUp هو المكان المناسب لك.

مع ClickUp Docs، تحصل على مساحة نظيفة وقابلة للتخصيص للتفكير، سواء كانت قائمة امتنان أو تسجيل يومي أو تفريغ طويل وغير مرشح للأفكار.

تساعدك ClickUp Tasks على دمج كتابة اليوميات في روتينك اليومي، مع تتبع الحالة المزاجية ودورات العادات التي تبقيك على المسار الصحيح.

وعندما تتعثر، يقدم ClickUp Brain تلميحات مدروسة وتأملات وحتى ملخصات لمساعدتك على فهم ما يحدث بالفعل. للحصول على أفكار سريعة أثناء التنقل، يعد ClickUp Notepad مكانك الهادئ لتدوين الملاحظات والاسترخاء.

منصة واحدة لجميع احتياجاتك في كتابة اليوميات. اشترك في ClickUp الآن!