كيفية جعل نموذج Google مجهول الهوية في بضع خطوات فقط

إذا لم يكن نموذج Google الخاص بك مجهول الهوية بالفعل، فقد يقوم المستجيبون المهتمون بالخصوصية بحذفه أو تخطيه بالكامل.

وهذا يعني فقدان التعليقات والرؤى القابلة للتنفيذ. في الحالات القصوى، يؤدي ذلك إلى إحباط الغرض من إرسال الطلب في المقام الأول.

بدون إخفاء الهوية، تتآكل الثقة، وتختفي الصراحة، وينتهي بك الأمر إلى راحة زائفة وقرارات خاطئة.

يوضح هذا المنشور بالضبط كيفية جعل نماذج Google مجهولة الهوية لتجنب هذه المخاطر، ومتى قد تكون نماذج ClickUp بديلاً أكثر أمانًا وذكاءً لنماذج Google.

⭐ نموذج مميز تخطى مرحلة الإعداد وابدأ مباشرة في جمع التعليقات المجهولة باستخدام نموذج ClickUp Form الجاهز للاستخدام. إنه قابل للتخصيص بالكامل وآمن ومصمم ليتكامل مع سير عملك الحالي، حتى تتمكن من الانتقال من السؤال إلى العمل في غضون دقائق. احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج ClickUp Form لإنشاء نموذج مجهول وتخصيصه ومشاركته في ثوانٍ معدودة

ماذا يعني "مجهول" في نماذج Google؟

في نماذج Google، تعني كلمة "مجهول" أن الردود غير مرتبطة بتفاصيل تعريفية للمستجيبين—لا بريد إلكتروني أو اسم أو سجل IP أو بيانات وصفية.

ومع ذلك، بشكل افتراضي، خاصة في Google Workspace، قد تجمع النماذج عناوين البريد الإلكتروني أو معلومات الطابع الزمني أو حتى أجزاء من عناوين IP. لضمان الحصول على ردود مجهولة الهوية بالفعل، يجب تعطيل جمع عناوين البريد الإلكتروني والطوابع الزمنية وتجنب أي معلومات شخصية في الأسئلة.

🧠 حقيقة ممتعة: في القرن التاسع عشر، كان الباحث الاجتماعي البريطاني هنري مايهيو رائدًا في استخدام المقابلات والاستبيانات بشكل منهجي لأول مرة في الأبحاث الاجتماعية في لندن. استخدم في عمله "العمالة في لندن والفقراء في لندن" (1851) استطلاعات منظمة وقصصًا شخصية لتوثيق حياة أفراد الطبقة العاملة. أرسى هذا النهج الأساس للاستبيانات الحديثة، حيث مزج بين جمع البيانات الكمية والنوعية.

خطوة بخطوة: كيف تجعل نموذج Google مجهول الهوية؟

إن جعل نموذج Google مجهول الهوية ليس بالأمر الصعب، ولكن إذا لم تكن حريصًا، فقد تغفل بعض الإعدادات المهمة. إليك كيفية القيام بذلك بشكل صحيح:

الخطوة 1: إنشاء نموذج Google جديد

لضمان أن يكون نموذج Google الخاص بك مجهولًا بالفعل، نوصيك بإنشاء نموذج فارغ جديد وتطبيق الإعدادات التالية من جديد.

ألا يمكنك جعل نموذج Google Form مجهول الهوية؟

نعم، يمكنك ذلك. لكن جعل النموذج مجهولاً لا يمحو البيانات التعريفية التي تم جمعها مسبقاً. إذا كنت قد قمت بتشغيل ميزة جمع البريد الإلكتروني مسبقاً، فستظل تلك الردود مرفقة ببيانات تعريفية. ستحتاج إلى إزالة تلك البيانات أو تصفيتها يدوياً إذا كنت تهدف إلى الحصول على مجموعة بيانات مجهولة تماماً في المستقبل.

لهذا السبب يعد البدء من جديد خيارًا أكثر أمانًا.

لإنشاء نموذج Google جديد:

أضف عنوانًا ووصفًا، ولا تتردد في تخصيص شكل النموذج ومظهره.

عبر نماذج Google

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الخطوة 2: انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات" في نموذج Google الخاص بك

الخطوة التالية هي الانتقال إلى إعدادات النموذج وإيقاف تشغيل "جمع عناوين البريد الإلكتروني". ما عليك سوى اختيار "عدم الجمع" من القائمة المنسدلة.

هذا هو السبب الأكثر شيوعًا وراء عدم إخفاء هوية النماذج.

تذكر أيضًا أن تفعل الشيء نفسه في قسم "إعدادات النموذج الافتراضية".

غالبًا ما يتم تشغيل هذا الإعداد افتراضيًا، خاصة في الحسابات التنظيمية (Google Workspace)، لتتبع من يقوم بملء النموذج. ولكن إذا كنت تهدف إلى الحصول على ردود صادقة وغير مفلترة، فيجب عليك إيقاف تشغيله.

الخطوة 2: تعطيل متطلبات تسجيل الدخول من نموذج Google الخاص بك

بعد ذلك، تأكد من أن النموذج لا يتطلب تسجيل الدخول.

ابحث عن مربع اختيار يقول "قصر على المستخدمين في مؤسستك" أو "قصر على رد واحد"

تتطلب هذه الخيارات من المستجيبين تسجيل الدخول إلى حساب Google، مما قد يكشف عن هويتهم حتى في حالة عدم جمع عناوين البريد الإلكتروني.

يضمن تعطيل هذه الخيارات أن أي شخص لديه الرابط يمكنه الرد بحرية وبشكل مجهول.

الخطوة 3: تجنب طلب المعلومات الشخصية في الأسئلة

الآن، انظر جيدًا إلى أسئلتك.

تجنب طلب معلومات شخصية مثل الأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني أو الأقسام أو المواقع، حتى لو بدت غير ضارة.

🤝 تذكير ودي: حتى السؤال الذي يبدو بسيطًا يمكن أن يكشف عن هوية المستجيب، خاصة في الفرق الصغيرة أو المجموعات المترابطة. قاعدة عامة جيدة؟ إذا لم تكن المعلومات ضرورية لغرض النموذج، فاتركها.

أحد الإعدادات التي ينسى الكثير من الناس هو الطوابع الزمنية. على الرغم من أن نماذج Google تضيف الطوابع الزمنية تلقائيًا إلى كل إجابة، إلا أنها تمثل مشكلة خصوصية في البيئات المغلقة، مثل إذا كنت تجري استطلاعًا لفريق مكون من عشرة أشخاص وأحدهم أرسل إجابة في وقت معروف.

إذا كنت قلقًا بشأن هذا الأمر، يمكنك دائمًا تصدير الردود إلى Google Sheet وإزالة عمود الطابع الزمني قبل تحليل البيانات.

الخطوة 5: قم بإجراء اختبار تجريبي

قبل مشاركة النموذج على نطاق واسع، قم بإجراء اختبار سريع. افتحه في متصفح التصفح المتخفي أو أرسله إلى بريد إلكتروني شخصي. أرسل ردًا وتحقق من البيانات التي يتم تسجيلها بالفعل.

هل توجد أي عناوين بريد إلكتروني أو معلومات تسجيل دخول أو بيانات وصفية مخفية مرفقة؟ يمكن أن يكتشف هذا الفحص السريع أي تسريبات عرضية قبل أن تصبح مشكلة.

الخطوة 6: الإفصاح عن أن النموذج مجهول الهوية بالفعل

أخيرًا، أوضح لجمهورك أن النموذج مجهول الهوية. أضف سطرًا في أعلى النموذج يقول: "لا يتم جمع الأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني أو أي معلومات أخرى تحدد الهوية. ردودك مجهولة الهوية تمامًا."

عندما يعرف المستجيبون أن خصوصيتهم محترمة، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للإجابة بصدق.

🧠 حقيقة ممتعة: تشير الأبحاث إلى أن إخفاء الهوية يعزز الصدق من خلال تقليل التحيز الاجتماعي —فالمستجيبون لا يحاولون إعطاء الإجابة "الصحيحة" أو تجنب الحكم عليهم.

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مكافأة: نصائح حول النماذج المجهولة

حتى إذا كنت قد أتقنت الإعدادات الفنية، فإن الطريقة التي تصمم بها النموذج لا تقل أهمية عن ذلك عندما يتعلق الأمر بتشجيع المستخدمين على تقديم إجابات صادقة.

إليك بعض النصائح الاحترافية:

حافظ على حياد أسئلتك

تجنب أي شيء يبدو توجيهياً أو انتقادياً. فهذا يشجع على تقديم ملاحظات صريحة دون أن يشعر الناس بالدفاع أو الحصار.

📌 أمثلة: ⚠️ بدلاً من: "ما المشكلة في عملية التسجيل الحالية؟"✅ جرب: "كيف تصف تجربتك مع عملية التسجيل الحالية؟" ⚠️ بدلاً من: "لماذا لا تستخدم أدواتنا الداخلية أكثر؟"✅ جرب: "ما العوامل التي تؤثر على مدى تكرار استخدامك لأدواتنا الداخلية؟" ⚠️ بدلاً من: "ما هي المشاكل التي تواجهها مع زملائك في العمل؟"✅ جرب: "كيف تصف التعاون داخل فريقك؟"

استخدم الأسئلة المفتوحة باعتدال

على الرغم من أن الأسئلة المفتوحة يمكن أن تكشف عن معلومات قيّمة، إلا أنها أسهل في الكشف عن الهوية، خاصة في المجموعات الصغيرة حيث قد يكشف أسلوب الكتابة أو اختيار كلمات معينة هوية الشخص. إذا قمت بتضمينها، فذكّر المستخدمين بعدم تضمين معرّفات شخصية في إجاباتهم.

هناك رأي مثير للاهتمام على Reddit في سياق استطلاعات الرأي في مكان العمل يشير إلى ما يلي:

مدير سابق رفيع المستوى (200 تقرير مباشر/غير مباشر) هنا. إنها مجهولة الهوية بشكل عام. لكن الناس يميلون إلى استخدام طرق مميزة في التحدث، لذا ليس من الصعب معرفة من قال ماذا. إذا قدمت تعليقات مباشرة، فاحرص على الانتباه إلى الكلمات التي تستخدمها وقواعد اللغة.

مدير سابق رفيع المستوى (200 تقرير مباشر/غير مباشر) هنا. إنها مجهولة الهوية بشكل عام. لكن الناس يميلون إلى استخدام طرق مميزة في التحدث، لذا ليس من الصعب معرفة من قال ماذا. إذا قدمت تعليقات مباشرة، فاحرص على الانتباه إلى الكلمات التي تستخدمها وقواعد اللغة.

مستخدم آخر يوافق على ذلك:

...أساليب الكتابة مختلفة للغاية. أعمل في نظام تذاكر طوال اليوم. يمكنهم حذف الأسماء من جميع التذاكر، ومع ذلك يمكنني تخمين أي من زملائي كتب ماذا بنسبة دقة تصل إلى 90٪. لذا، إذا كتبت بضع فقرات من التعليقات في استبيان وكان مديرك على دراية بكتابتك، فسوف يعرف أنك أنت من كتبها، دون الحاجة إلى برنامج تتبع.

...أساليب الكتابة مختلفة للغاية. أعمل في نظام تذاكر طوال اليوم. يمكنهم حذف الأسماء من جميع التذاكر، ومع ذلك يمكنني تخمين أي من زملائي كتب ماذا بنسبة دقة تصل إلى 90٪. لذا، إذا كتبت بضع فقرات من التعليقات في استبيان وكان مديرك على دراية بكتابتك، فسوف يعرف أنك أنت من كتبها، دون الحاجة إلى برنامج تتبع.

اختبر نموذجك

أخيرًا، اختبر النموذج أولاً مع مجموعة صغيرة. سيساعدك ذلك على اكتشاف أي مشكلات فنية أو مخاوف تتعلق بالخصوصية قبل طرحه بالكامل. كما سيُظهر للأشخاص أنك تأخذ خصوصيتهم على محمل الجد.

👀 هل تعلم؟ في الاستطلاعات المجهولة، يمكن أن يؤدي جمع الكثير من التفاصيل الديموغرافية إلى تحديد هوية المستجيب بشكل غير مباشر، مما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية. في بعض الأحيان، يلزم اتباع بروتوكولات إحصائية للحفاظ على أمان البيانات.

قيود استخدام نماذج Google

على الرغم من أن نماذج Google مجانية ومتاحة للجميع، إلا أنها تنطوي على بعض القيود، خاصة إذا كنت ترغب في إجراء استطلاعات رأي مجهولة الهوية وذات جودة احترافية عبر الإنترنت.

أولاً، من السهل جدًا جمع البيانات الشخصية عن طريق الخطأ.

في بعض الأحيان، يتم تمكين ميزات مثل "جمع عناوين البريد الإلكتروني" أو "تحديد الردود بواحد" تلقائيًا بناءً على إعدادات مسؤول Google Workspace. وهذا يعني أنه حتى إذا كنت تعتقد أنك قمت بتعطيلها، فقد تظل سارية في سياقات مؤسسية معينة.

ثانيًا، لا يوجد إخفاء مدمج لعنوان IP.

تدعي Google أنها لا تخزن عناوين IP في ردود النماذج، ولكنك لن تجد أي وثائق رسمية تؤكد أو تتحكم في كيفية معالجة هذه البيانات خلف الكواليس. في الصناعات التي تهتم بالامتثال أو حساسية البيانات، مثل الرعاية الصحية أو الموارد البشرية أو التعليم، يمثل هذا الافتقار إلى الشفافية خطرًا.

ثالثًا، التقارير والأتمتة محدودة.

نماذج Google ليست أداة لأتمتة النماذج. ستحتاج إلى الاعتماد على جداول البيانات أو أدوات خارجية لتصور النتائج أو تعيين التذكيرات أو تشغيل الخطوات التالية، ولا يتم تحسين أي منها لسير العمل الذي يضع الخصوصية في المقام الأول.

هل هناك طريقة أفضل؟ بالتأكيد!

دعنا نريك كيف تتغلب نماذج ClickUp على كل هذه القيود، وأكثر من ذلك!

📮 ClickUp Insight: 34% من الموظفين يقولون إن أكبر عائق أمام الأتمتة هو عدم اليقين بشأن الأدوات التي يجب استخدامها. في حين أن الكثيرين يرغبون في العمل بشكل أكثر ذكاءً، إلا أنهم يشعرون بالارتباك بسبب كثرة الخيارات المتاحة ويفتقرون إلى الثقة اللازمة لاتخاذ الخطوة الأولى. 😓 تزيل ClickUp هذا الالتباس من خلال توفير وكلاء ذكاء اصطناعي بديهي وسهل الاستخدام يمكنهم أتمتة عملك ضمن منصة واحدة، دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة. بفضل ميزات مثل ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين، يمكن للفرق أتمتة العمليات وتخطيط المهام وتحديد أولوياتها وتنفيذها دون الحاجة إلى خبرة تقنية متقدمة أو استخدام أدوات كثيرة. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة بنسبة 12٪ في كفاءة العمل الإجمالية.

نماذج Google مقابل نماذج ClickUp: أيهما أفضل لتقديم ملاحظات مجهولة المصدر؟

ميزة نماذج Google نماذج ClickUp مجهول الهوية بالكامل بشكل افتراضي ❌ ليس دائمًا (قد يتم جمع البريد الإلكتروني أو بيانات المؤسسة بشكل افتراضي) ✅ أتمتة أصلية لتعيين المهام تلقائيًا ووضع علامات عليها وإرسال إشعارات وتحديث حالة المهام بناءً على الردود التحكم في جمع البيانات ⚠️ محدود؛ يجب تعطيل جمع البريد الإلكتروني وتسجيل الدخول يدويًا ✅ تحكم كامل؛ لا يتم جمع أي بيانات ما لم تقم بإضافة حقول تحويل النموذج إلى مهمة ❌ لا؛ يتطلب التصدير اليدوي إلى Sheets ✅ مدمج؛ كل إجابة تصبح مهمة الأتمتة وتكامل سير العمل ⚠️ محدود. يتطلب أدوات خارجية ✅ أتمتة أصلية لتعيين المهام تلقائيًا ووضع علامات عليها وإخطار المستخدمين وتحديث حالة المهام بناءً على الردود الأذونات والمشاركة ⚠️ مرتبط بحساب Google/المؤسسة بشكل افتراضي ✅ نماذج عامة أو خاصة، مع أذونات دقيقة تخصيص واجهة المستخدم ❌ الحد الأدنى من التحكم في العلامة التجارية أو التصميم ✅ تخصيص الرؤوس والألوان وتسميات الحقول وإعادة التوجيه التقارير ولوحات المعلومات ⚠️ يتطلب جداول أو إضافات ✅ لوحات معلومات ClickUp و ClickUp AI للتحليل الأفضل لـ جمع بيانات بسيط ومرة واحدة ملاحظات مجهولة المصدر مع سير العمل وتوجيه المهام والتحكم في الخصوصية

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كيفية استخدام نماذج ClickUp (دون المساومة على الخصوصية)

إذا كنت تشعر أن نماذج Google تمثل نوعًا من التوازن بين سهولة الاستخدام والخصوصية، فإن نماذج ClickUp توفر بديلاً أنظف وأكثر أمانًا. وينطبق هذا بشكل خاص عندما تجمع تعليقات حساسة أو تريد مزيدًا من التحكم في سير عملك.

مع نماذج ClickUp، لا يوجد خطر من جمع عناوين البريد الإلكتروني عن طريق الخطأ أو ربط الردود بهويات المستخدمين ما لم تختر ذلك عن قصد. أنت تقرر البيانات التي تريد طلبها وتلك التي تريد إخفاءها. لا توجد إعدادات تتبع مخفية. ونظرًا لأن الردود تظهر مباشرة في مساحة عمل ClickUp كـ "مهام"، يمكنك إدارة التعليقات دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

إليك كيفية إنشاء نموذج مجهول آمن ومصمم خصيصًا في ClickUp يتناسب تمامًا مع سير عملك:

1. إضافة عرض نموذج

انتقل إلى المساحة أو المجلد أو القائمة ذات الصلة داخل ClickUp حيث تريد جمع الردود.

انقر على أيقونة ➕ عرض أو "+"، ثم حدد نموذج. إذا كنت تبدأ من مستوى المساحة أو المجلد، فسيُطلب منك اختيار القائمة التي ستتلقى ردود النموذج كمهام ClickUp.

أضف عرض نموذج في ClickUp لجمع الردود وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ

هناك طريقة أخرى لإنشاء عرض نموذج من الشريط الجانبي.

من الشريط الجانبي ، مرر مؤشر الماوس فوق مساحة وانقر على أيقونة الإضافة. أو مرر مؤشر الماوس فوق قائمة، وانقر على قائمة علامة الحذف...، ثم انقر على إنشاء جديد

حدد النموذج

من نافذة إنشاء نموذج، حدد قالبًا أو حدد ابدأ من البداية لفتح نموذج فارغ

أنشئ عرض نموذج من شريط ClickUp الجانبي

2. اختر الوجهة وقم بتدوينها بعناية

يصبح كل نموذج يتم إرساله مهمة جديدة ضمن القائمة التي اخترتها.

فكر بشكل استراتيجي — إذا كنت تجمع تعليقات الفريق، فقم بتوجيه كل شيء إلى قائمة مخصصة "تلقّي التعليقات". بهذه الطريقة، يمكنك إدارة العمل وتصنيفه وتوزيعه دون أي عوائق إضافية.

3. صمم نموذجك في وضع الإنشاء

يأتي كل نموذج ClickUp بثلاثة أوضاع:

إنشاء: لإضافة أسئلة

الإعدادات: لتخصيص إعدادات الإرسال وتصميم التخطيط

معاينة: لمعاينة النموذج قبل مشاركته

يتيح لك وضع الإنشاء في ClickUp، الذي يعمل بالسحب والإفلات، تخصيص النماذج بسهولة. أضف حقولًا مخصصة مثل النص والقوائم المنسدلة ومربعات الاختيار والتواريخ والمزيد لتسجيل الردود.

أضف حقولًا مخصصة في نماذج ClickUp باستخدام أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات

يمكنك ببساطة سحب الحقول إلى تخطيط المعاينة. قم بإعادة تسمية الحقول أو إعادة ترتيبها ببساطة عن طريق النقر والسحب.

هل تريد أن يوقع شخص ما على شيء ما؟ أضف ميزة تحميل الملفات. هل تريد تقييمات؟ استخدم المقاييس الرقمية أو القائمة المنسدلة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تجمع مدخلات مستمرة — مثل اقتراحات الموظفين أو تقييمات الفريق أو ملاحظات حول المنتج — فإن نموذج نموذج ملاحظات ClickUp يوفر أساسًا متينًا. فهو مصمم لالتقاط الملاحظات النوعية وتنظيمها تلقائيًا في مهام قابلة للتنفيذ، حتى لا يفوتك أي شيء. قم بتخصيصه ليتناسب مع لغة فريقك وقم بإعداد عمليات التشغيل التلقائي للفرز. إنها طريقة سهلة للحفاظ على تدفق حلقة التغذية الراجعة دون الحاجة إلى عمل إداري إضافي.

4. تكوين الإعدادات والأتمتة

ضمن علامة التبويب الإعدادات، يمكنك تلقائيًا تعيين مهام إرسال النماذج لأعضاء الفريق، وتطبيق قوالب المهام، وتعيين الأولويات ومواعيد الاستحقاق، أو وضع علامات عليها لتوجيهها.

حدد المكلفين ومواعيد الاستحقاق ومستويات الأولوية والمزيد في نماذج ClickUp لضمان حصول المهام الناتجة على الاهتمام الذي تحتاجه

يمكن للمستخدمين في خطط Business Plus و Enterprise أيضًا إخفاء علامة ClickUp التجارية وإعادة توجيه المستجيبين بعد الإرسال والمزيد.

5. تطبيق المنطق الشرطي (إذا لزم الأمر)

يمكنك أيضًا إضافة منطق شرطي إلى نماذجك. وهذا يعني أن النموذج يتكيف ديناميكيًا لإظهار الحقول أو إخفائها بناءً على الإجابات السابقة.

طبق المنطق الشرطي في نماذج ClickUp لجمع رؤى مهمة وقابلة للتنفيذ

💡 نصيحة احترافية: تعد إضافة المنطق الشرطي إلى نموذج ClickUp طريقة بسيطة لتقليل حالات التسرب والإرسالات غير المكتملة من خلال الحفاظ على الإيجاز والوضوح والدقة.

📌 على سبيل المثال، لنفترض أنك تقوم بإنشاء نموذج ملاحظات داخلي حول المنتج. يمكنك البدء بسؤال من القائمة المنسدلة: "ما نوع الملاحظات التي ترغب في إرسالها؟"

الخيارات: خطأ، طلب ميزة

الآن، بناءً على اختيار المستجيب، يمكنك استخدام المنطق الشرطي لعرض الحقول ذات الصلة باختياره فقط:

إذا اختاروا "خطأ" ، اعرض حقولًا مثل: ما الميزة التي كنت تستخدمها عند حدوث المشكلة؟ (قائمة منسدلة) خطوات إعادة إنتاج الخطأ (نص فقرة) تحميل لقطة شاشة أو تسجيل شاشة (تحميل ملف)

ما الميزة التي كنت تستخدمها عند حدوث المشكلة؟ (قائمة منسدلة)

خطوات إعادة إنتاج الخطأ (نص الفقرة)

قم بتحميل لقطة شاشة أو تسجيل شاشة (تحميل ملف)

إذا اختاروا "طلب ميزة" ، فاعرض: صف الميزة التي ترغب في رؤيتها (نص فقرة) ما المشكلة التي ستحلها هذه الميزة لك؟ (إجابة قصيرة) ما مدى أهمية هذه الميزة لعملك؟ (قائمة منسدلة أو مقياس تقييم)

صف الميزة التي ترغب في رؤيتها (نص الفقرة)

ما المشكلة التي سيحلها هذا لك؟ (إجابة قصيرة)

ما مدى أهمية هذه الميزة لعملك؟ (قائمة منسدلة أو مقياس تقييم)

ما الميزة التي كنت تستخدمها عند حدوث المشكلة؟ (قائمة منسدلة)

خطوات إعادة إنتاج الخطأ (نص الفقرة)

قم بتحميل لقطة شاشة أو تسجيل شاشة (تحميل ملف)

صف الميزة التي ترغب في رؤيتها (نص الفقرة)

ما المشكلة التي سيحلها هذا لك؟ (إجابة قصيرة)

ما مدى أهمية هذه الميزة لعملك؟ (قائمة منسدلة أو مقياس تقييم)

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6. تصميم النماذج ومعاينتها ونشرها

هل تعلم أنه يمكنك تخصيص مظهر نموذج ClickUp باستخدام صورة غلاف؟ يمكنك أيضًا إضافة ألوان علامتك التجارية وضبط خيارات التخطيط.

قم بتخصيص نماذج ClickUp باستخدام سمات فاتحة أو داكنة وألوان علامتك التجارية لإضفاء لمسة شخصية

بمجرد الانتهاء من ذلك، انتقل إلى وضع المعاينة لإجراء فحص نهائي.

لنشر النموذج الخاص بك:

افتح النموذج

في الزاوية العلوية اليمنى، انقر على "منشور"

بمجرد نشر النموذج، يصبح جاهزًا للمشاركة.

7. شارك الردود واجمعها

أرسل النموذج عبر عنوان URL القابل للمشاركة أو قم بتضمينه في موقعك. وفقًا لاحتياجاتك الخاصة بالخصوصية، يمكنك اختيار جعله متاحًا للجمهور أو تقييد الوصول إليه لمستخدمي مساحة العمل المعتمدين.

شارك نماذج ClickUp بمجرد النقر على رابط النسخ ومشاركته

🎯 هام: سيتم إرسال الردود دون الحاجة إلى تسجيل الدخول ما لم تطلب صراحةً إدخال عنوان بريد إلكتروني.

8. إدارة عمليات الإرسال كمهام

يتم إضافة كل إرسال تلقائيًا كمهمة ClickUp إلى القائمة المحددة، ويمكن تدقيقها بالكامل واتخاذ إجراءات بشأنها.

على عكس نماذج Google، يمكنك تطبيق أتمتة ClickUp على هذه الردود، مثل تخصيصها لمدير أو وضع علامة على فريق أو تحديث الحالات. وهذا يلغي الحاجة إلى تصدير البيانات يدويًا أو متابعة المتابعة.

أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة لإعلامك عند تلقي ردود جديدة على النماذج أو أتمتة توجيهها إلى أعضاء الفريق المسؤولين

9. تصور وتحليل

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتصور الطلبات الواردة — تتبع حجم الاستجابات، وقم بالتصنيف حسب الحقول المخصصة، ومراقبة التقدم. إذا كنت بحاجة إلى رؤى أعمق، يمكنك أيضًا أن تطلب من ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يدرك السياق من ClickUp، تحليل استجابات النماذج مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك بحثًا عن الموضوعات أو المشاعر.

حلل بيانات إرسال النماذج في الوقت الفعلي واحصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain

نعم، لن تحتاج إلى عناء تصدير بيانات النموذج من Google Forms إلى Google Sheets!

هذه هي أكبر ميزة لاستخدام نماذج ClickUp مقارنة بنماذج Google: مركزية سير عمل النماذج. يمكنك جمع المدخلات بأمان وخصوصية، وتعيين مهام المتابعة تلقائيًا، والحفاظ على الرؤية الكاملة والتحكم في العملية، كل ذلك من خلال منصة ClickUp.

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا ميزات تكامل البريد الإلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا ميزات تكامل البريد الإلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.

📚 اقرأ أيضًا: دليل المعلمين لاستخدام نماذج ClickUp

🔮 نصيحة إضافية: ابدأ باستخدام قالب نموذج ClickUp

بدلاً من إنشاء النموذج من البداية، يوفر لك قالب نموذج ClickUp نقطة انطلاق سريعة ومرنة لجمع المدخلات بأمان. سواء كنت تجمع تعليقات الموظفين المجهولين أو تجري عمليات تسجيل دخول داخلية للفريق أو تدير اقتراحات العملاء، يمكنك إعداده لأتمتة النموذج في وقت قصير.

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج ClickUp Form لإنشاء نموذج مجهول وتخصيصه ومشاركته في ثوانٍ معدودة

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

ما عليك سوى إدخال أسئلتك في تخطيط النموذج المهيأ مسبقًا

اضبط التصميم الجاهز بمرونة السحب والإفلات

قم بتوجيه الإرسالات تلقائيًا إلى المراجعين، أو تصنيف الملاحظات، أو تحديد أولويات المشكلات في الوقت الفعلي. يصبح كل إرسال نموذج مهمة قابلة للتتبع في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

قم بتمييز الردود حسب المشاعر أو الموضوع أو مدى الاستعجال أو القسم، مما يسهل تتبع الموضوعات بمرور الوقت

نظرًا لأنك تتحكم في كل حقل، يمكنك اختيار ما تريد جمعه (وما تريد استبعاده) بالضبط. على عكس نماذج Google، لا يوجد أي التقاط عرضي للبيانات ولا توجد مخاطر تتعلق بالخصوصية

💡 نصيحة احترافية: ادمج هذا النموذج مع ClickUp Automations لتعيين التعليقات على الفور أو تشغيل المتابعة أو نقل المهام عبر عملية المراجعة.

خلاصة القول؟ يسهل هذا النموذج جمع التعليقات بشكل متسق دون الحاجة إلى إعادة إنشاء النماذج في كل مرة.

قم بتكوين مساحتك الآمنة باستخدام ClickUp

يجب أن تشعر أن التعليقات المجهولة آمنة لك وللأشخاص الذين يملئون النموذج. سواء كنت تجمع آراء الموظفين أو الطلاب أو أصحاب المصلحة، فإن الهدف هو توفير مساحة للصراحة دون المخاطرة بخصوصية أي شخص. يمكن أن تساعدك نماذج Google في تحقيق ذلك، ولكن فقط إذا كنت حريصًا. فقد يؤدي إغفال بعض الإعدادات إلى جمع بيانات أكثر مما كنت تنوي.

ClickUp يجعل هذه العملية أكثر بساطة.

أنت تقرر ما تسأل عنه وما تتجاهله. لا توجد حقول بريد إلكتروني مخفية. لا يتم تصدير البيانات عبر الأدوات. مجرد نماذج نظيفة وآمنة تتكامل مع سير عملك، وتحول كل إرسال إلى مهمة، وتمنحك الهيكل اللازم لاتخاذ إجراءات فعلية بناءً على التعليقات التي تجمعها.

اشترك في ClickUp وابدأ في تسجيل الردود التي تتحول إلى إجراءات حقيقية. دون المساس بخصوصية أي شخص.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

هل نماذج Google مجهولة الهوية حقًا؟

يمكن أن تكون نماذج Google مجهولة الهوية، ولكن فقط إذا تم تكوينها بشكل صحيح. بشكل افتراضي، خاصة في حسابات Google Workspace، قد تجمع النماذج عناوين البريد الإلكتروني أو تقيد الوصول إلى المستخدمين المسجلين، مما يربط الردود بالهويات. لجعل النموذج مجهول الهوية تمامًا، تحتاج إلى تعطيل "جمع عناوين البريد الإلكتروني" والسماح بالوصول غير المقيد وتجنب طلب المعلومات الشخصية (PII). اختبر النموذج دائمًا في وضع التصفح المتخفي للتأكد من عدم التقاط أي بيانات تعريفية.

ما هي أفضل الممارسات لاستخدام نماذج Google المجهولة؟

لضمان إخفاء الهوية، ابدأ بإيقاف تشغيل "جمع عناوين البريد الإلكتروني" و"الحد إلى رد واحد". تجنب طلب الأسماء أو الأقسام أو أي أسئلة قد تكشف عن هوية شخص ما. حافظ على لغة محايدة - تجنب العبارات التوجيهية أو التي تحكم على الآخرين - واذكر بوضوح في أعلى النموذج أن الردود مجهولة المصدر. أخيرًا، اختبر النموذج بنفسك (أو مع زميل) للتأكد من عدم وجود تتبع خفي أو الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساب.

ما الفرق بين نماذج Google السرية والمجهولة؟

لا تجمع النماذج المجهولة أي معلومات تعريفية، ويظل المستجيبون غير قابلين للتعقب تمامًا. من ناحية أخرى، قد تجمع النماذج السرية الهويات أو البيانات الوصفية، ولكنها تقيد الوصول إلى تلك المعلومات. في النموذج السري، يمكن لشخص ما (مثل قسم الموارد البشرية أو أحد المديرين) رؤية من أرسل الرد، ولكن لا يتم مشاركة البيانات علنًا. مجهول = الخصوصية حسب التصميم. سري = الخصوصية حسب السياسة. اختر بناءً على ما إذا كان المتابعة ضرورية أم لا.