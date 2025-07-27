20 نموذجًا مجانيًا لقوائم المهام في Notion للحفاظ على إنتاجيتك

توفر قوالب قوائم المهام الجاهزة الوقت وتحرر النطاق الترددي. كما أنها تحفزك على البدء، سواء كان ذلك شراء البقالة أو إطلاق منتج.

ومع ذلك، فإن إنشاء قوائم مهام لكل مهمة أو مشروع أمر مرهق، خاصة عند استخدام أدوات إدارة المشاريع مثل Notion، حيث تتطلب العديد من الخيارات دفع ثمن.

يجمع هذا المدونة بعضًا من أفضل قوالب قوائم المهام المجانية من Notion لكل نوع من المهام. وإذا كنت تبحث عن شيء أسرع، فلدينا بعض الاختيارات من ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل، والتي ستشعرك بزيادة فورية في الإنتاجية.

ما الذي يجعل قالب قائمة المهام في Notion جيدًا؟

ما الذي يميز قالب قائمة المهام الفعال في Notion عن الملاحظات الرقمية الملصقة؟ دعنا نحلل ذلك.

تصنيف المهام: اختر قالبًا يجمع المهام من خلال العلامات أو طرق عرض اللوحة أو القوائم المفلترة لمساعدتك على الفهم والتصرف بسرعة

حقول الموعد النهائي والتذكير: ابحث عن تواريخ الاستحقاق المدمجة والتذكيرات الاختيارية لتجنب تفويت المواعيد المهمة. تساعدك القوالب التي تحتوي على تذكيرات أصلية أو حقول تقويم على البقاء على اتصال بأهدافك

رؤية التقدم: افضل القوالب التي تحتوي على مؤشرات مرئية مثل أشرطة التقدم وعلامات الحالة وأعمدة Kanban التي توفر تحديثات في الوقت الفعلي وتتتبع المهام المعلقة

دعم الملاحظات والروابط: تأكد من وجود مساحة لإضافة ملاحظات أو موارد أو روابط مباشرة داخل كل مهمة للرجوع إليها بسرعة

تصميم قابل لإعادة الاستخدام ومرن: اختر هيكلًا يسهل نسخه أو تكييفه أو توسيعه ليلائم مختلف المشاريع أو الأهداف أو سير العمل. وجود جداول وعروض محددة مسبقًا أمر رائع لتعديلها حسب أي حالة استخدام

تكامل سريع: اختر اختر حلول قوائم المهام التي تتوافق مع أدوات خارجية مثل أدوات إدارة الاجتماعات ومؤقتات Pomodoro لجلسات عمل ومناقشات مثمرة

💡 نصيحة احترافية: تحقق جيدًا من أن المنصة أو التطبيق متوافق مع الأجهزة المحمولة. إذا كان لديك الكثير من المهام، فستحتاج إلى إمكانية إغلاقها أثناء التنقل.

20 نموذج لقائمة مهام Notion

🧠 حقيقة ممتعة: تعود أقدم قائمة مهام معروفة إلى بلاد ما بين النهرين القديمة (حوالي 2500 قبل الميلاد) — كانت مكتوبة على لوح طيني، وتسرد حصص البيرة للعمال!

بعد أن تعرفت على قوالب Notion التي يجب أن تعطيها الأولوية، إليك أفضل قوالب قوائم المهام المجانية المتوفرة على المنصة:

قوالب قوائم مهام Notion بسيطة للمبتدئين

1. قالب قائمة مهام أسبوعية بسيطة

عبر Notion

قالب قائمة المهام الأسبوعية البسيطة هو أداة تتبع من نوع قائمة مرجعية تساعدك على رؤية أسبوعك بأكمله في لمحة. يتيح لك إضافة أهدافك وتخطيطها يوميًا ويوفر تصميمًا بسيطًا لإنجاز المهام.

تتميز قائمة المهام هذه ببساطة هيكلها، مما يساعدك على تنظيم أمورك ومواصلة العمل.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

ابق على اطلاع على الأولويات المتغيرة من خلال التخطيط الأسبوعي المرن

تتبع التقدم الإجمالي على مدار الأسبوع من خلال شاشة واحدة

ابدأ المهام الصحيحة بسرعة بفضل عرض قائمة المهام البسيط

🔑 مثالي لـ: المستقلون الذين يتعاملون مع عدة مشاريع صغيرة أو أي شخص يخطط أسبوعيًا.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تتبع المهام في العمل

2. قالب قائمة مهام بسيط

هل تحتاج إلى القليل من الألوان والكثير من المساحة البيضاء للتركيز؟ قالب Minimalist TODO List مصمم خصيصًا لك. تصميمه ذو المساحة الواحدة يلغي الحاجة إلى التمرير.

يأتي هذا القالب البسيط من Notion مزودًا بمربعات الاختيار الأساسية وموضوع قابل للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على دفعة تحفيزية، فهناك مساحة لكتابة الاقتباسات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

ركز دون تشتيت الانتباه بفضل تصميمه المُحسّن للمساحة البيضاء

عزز العادات الإيجابية من خلال توفير مساحة لتدوين الملاحظات التحفيزية

انتقل بين المهام بشكل أسرع مع الحد الأدنى من التمرير

🔑 مثالي لـ: المصممين والطلاب والمحبين للبساطة أو محبي الإنتاجية الذين يرغبون في إدارة مهامهم بشكل أنيق وفعال.

3. نموذج قوائم المهام اليومية والأسبوعية

بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى التبديل بين التخطيط اليومي والأسبوعي، يعد قالب قوائم المهام اليومية والأسبوعية خيارًا رائعًا لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح. بفضل عرضين متزامنين، لن تكون هناك حاجة إلى تكرار المهام؛ ما عليك سوى التبديل بين أولوياتك بسهولة.

تم تصميم اللوحة اليومية للتنفيذ المركز، مما يساعدك على إنجاز المهام والاجتماعات العاجلة. من ناحية أخرى، توفر اللوحة الأسبوعية لمحة واضحة عن الأهداف والمعالم القادمة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حافظ على تنسيق العمل والاجتماعات من خلال عروض التقويم المرتبطة

استجب للتحديثات العاجلة بسلاسة من خلال التتبع ثنائي الأجزاء

حافظ على تركيزك خلال المواعيد النهائية المتغيرة من خلال التبديل السلس بين اليوم والأسبوع

🔑 مثالي لـ: المهنيين العاملين الذين يخططون على مدار أيام ولكنهم ينفذون في ساعات.

4. قالب قائمة حزم بسيطة للرحلات

هل تخطط للذهاب إلى مكان ما؟ قالب قائمة التعبئة البسيطة للرحلات مثالي تمامًا للتحضير الأساسي للسفر. يوفر قائمة مهام قابلة للتخصيص يجب على الرحالة القيام بها، بدءًا من وثائق السفر إلى الأدوات التي لا غنى عنها.

قوائم المهام في القالب سهلة القراءة، حتى للمبتدئين في Notion، مع أقسام منفصلة للتنظيم والأساسيات والملابس ومستلزمات النظافة الشخصية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قلل وقت التعبئة قبل السفر باستخدام قوائم مرجعية مقسمة حسب الفئة

أضف ملاحظات وشارك تحديثات المجموعة باستخدام خيار التعليقات المدمج

اعرف بالضبط أين تمت إضافة المهام الجديدة من خلال أوصاف الفئات المعدة مسبقًا

🔑 مثالي لـ: الرحالة والمسافرون الفرديون والمهنيون الذين يستعدون لأي شيء بدءًا من اجتماعات العمل خارج المدينة إلى الرحلات الطويلة التي طال انتظارها.

قوالب قوائم المهام من Notion مع لوحات Kanban

5. قالب قائمة المهام الداعمة

ستجد الفرق التي تسعى إلى ضمان أن كل مهمة تدفع أهداف المشروع النهائية إلى الأمام أن قالب قائمة مهام الدعم هو الخيار الأمثل. يساعد تصميمه على تقسيم المهام المستحقة والمقبلة والمهام الأسبوعية بشكل عام.

كما يتيح لك إضافة مستويات الأولوية وأنواع المهام من خلال علامات ملونة. من خلال عرض جميع المهام على شكل بطاقات فلاش، يضمن هذا الحل تزامن زملائك في الفريق وتقليل حالات الطوارئ إلى الحد الأدنى.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد المشكلات العاجلة على الفور باستخدام إشارات المهام المرئية

وازن بين التذاكر المتعددة بسهولة باستخدام علامات متوافقة مع الحالة

حافظ على تماسك الفريق من خلال رؤية موحدة للمهام

🔑 مثالي لـ: فرق دعم عملاء SaaS أو الوكالات التي تدير العديد من تذاكر الخدمة.

6. قالب قائمة مهام شخصية بدون رسوم بيانية

هل تسبب لك الرسوم البيانية التوتر؟ اجعل الأمور بسيطة باستخدام قالب قائمة المهام الشخصية بدون رسوم بيانية. يحتوي على لوحة على غرار Kanban تعرض تفاصيل المهام والمواعيد النهائية والأولويات، دون الحاجة إلى رسوم بيانية أو فوضى.

كما يتضمن عرضًا للتقويم للتخطيط الزمني والوضوح البصري دون عناء اكتشاف المشكلات في الأنماط.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تعامل مع الجداول الزمنية الديناميكية بسهولة عبر مسارات Kanban باستخدام السحب والإفلات

قم بإدارة المهام المتكررة دون فوضى بصرية أو تحميل زائد للبيانات

خصص تدفق المهام بسهولة بفضل مرونته التي لا تتطلب استخدام الرسوم البيانية

🔑 مثالي لـ: الطلاب أو المهنيين المستقلين الذين يرغبون في تتبع المهام بشكل مباشر.

🔍 هل تعلم؟ إنجاز مهمة ما يؤدي إلى إفراز الدوبامين، وهو هرمون السعادة. وكلما زادت صعوبة المهمة، زادت كمية الدوبامين المفرزة، وزادت سعادتك بعد إنجازها.

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7. قالب قائمة المهام

يتيح لك قالب قائمة المهام في Notion إنشاء أهدافك وإنجازها بشكل أكثر كفاءة.

تنقسم المهام على لوحة Kanban إلى حالات "مهام مطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"منجزة" لتسجيل التقدم بسرعة، ويتم فصل الأنشطة حسب تواريخ الاستحقاق والجداول الزمنية.

يمكنك إنشاء مهمة جديدة مباشرة من اللوحة وإضافة أوصاف وصور لتوفير سياق أوسع.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اكتسب زخمًا في المهام الصغيرة من خلال وضع علامات على مراحل التقدم

تعامل مع العناصر المتأخرة بشكل أسرع من خلال تجميعها حسب تاريخ الاستحقاق

حدد أولويات الإضافات الأخيرة بسهولة من خلال طرق عرض القوائم المرنة

🔑 مثالي لـ: أي شخص يرغب في إنجاز المهام الأساسية أو اليومية بكفاءة.

8. قالب جدول الأعمال اليومي وقائمة المهام

قالب الأجندة اليومية وقائمة المهام مناسب للفرق التي تحب بناء عملها بشكل أساسي حول هدف نهائي. على الرغم من أنه يحتوي أيضًا على عرض لوحة على شكل قائمة مهام، إلا أن القالب يربط كل مهمة بأجندة محددة.

تضمن تواريخ الاستحقاق والملاحظات شمولية القائمة، ويتم قياس التقدم المحرز في كل نقطة من جدول الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء عناصر جديدة بنقرة واحدة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بمواءمة الإجراءات اليومية مع النتائج من خلال ربط جداول الأعمال بالمهام

سجل المواعيد النهائية المهمة بسرعة من خلال ملاحظات سريعة

حسّن حجم عملك من خلال عرض أسبوعي للمهام والأجندات القادمة

🔑 مثالي لـ: العاملين عن بُعد أو رواد الأعمال الفرديين ذوي الجداول المزدحمة.

أفضل قوالب قوائم المهام من Notion للطلاب

9. قالب مخطط أسبوعي لطيف وقائمة مهام

حافظ على إنتاجيتك جميلة ومريحة مع قالب Cute Weekly Planner & To-Do. يتميز هذا المخطط ذو الألوان الباستيلية بأنماط زهرية وملصقات أنيمي وملصقات مرحة تجعل إنجاز المهام أكثر متعة.

كما يتضمن أقسامًا منفصلة للمهام الشخصية ومهام العمل لتحقيق إنتاجية متوازنة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك القالب تخزين صفحات جديدة وصور ومهام مكتملة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ مساحة عمل محفزة مع عناصر مرئية مدمجة

افصل بوضوح بين الأولويات الشخصية وأولويات العمل من خلال عروض مقسمة إلى أقسام

قم بتخزين الإلهام الإبداعي جنبًا إلى جنب مع المهام باستخدام خيارات تخز

🔑 مثالي لـ: الطلاب، المهنيين المبدعين، ومدوني أسلوب الحياة الذين يحبون الأجواء الجمالية.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أنظمة الإنتاجية للحفاظ على إنتاجيتك

10. قالب قائمة مهام مدرسية بسيط

يعد قالب قائمة المهام المدرسية البسيطة طريقة ملائمة لإدارة المهام الأكاديمية واللاصفية والشخصية في مكان واحد.

ومن العناصر البارزة قوائم المهام سريعة الوصول للأنشطة الروتينية مثل الواجبات المنزلية والأنشطة اللامنهجية.

يحتوي القالب أيضًا على عرض تقويم يحدد المواعيد النهائية والأحداث القادمة. ولجميع المهام التي تقوم بها مرة واحدة، يساعدك جدول قائمة المهام في تسجيل جميع موضوعات المهام ومواعيدها النهائية وأحدث التقدم المحرز فيها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

ابقَ متقدمًا في مهامك بفضل قوائم مراجعة بسيطة ومنظمة

وازن بين المواعيد النهائية الأكاديمية والأعمال المنزلية من خلال المهام الفرعية للأنشطة المنزلية

تتبع الأنشطة اللامنهجية بسهولة من خلال جدول المهام الخاص بكل مادة

🔑 مثالي لـ: طلاب المدارس الثانوية أو الجامعات الذين يديرون واجباتهم الدراسية وامتحاناتهم.

11. قالب قائمة الكتب

هل تتضمن خططك التعليمية الشخصية أو المهنية الدراسة أو القراءة؟ يساعدك قالب قائمة الكتب على إدارة ما قرأته وما زال في قائمة الكتب التي تريد قراءتها.

بفضل المهام على غرار البطاقات التعليمية، يمكنك حتى تصور الغلاف الفني ومقتطفات سريعة من كل كتاب.

يحتوي القالب أيضًا على حقول لقراءة الروابط أو شرائها، مما يسهل مشاركتها أو إعادة زيارتها. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لك الفلاتر الذكية الخطوة التالية، مما يساعدك على الحفاظ على أهدافك التعليمية على المسار الصحيح.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع الكتب بصريًا من خلال عرض غلاف البطاقات التعليمية المدمجة

احفظ المقالات المهمة وأعد قراءتها باستخدام الروابط والملاحظات المحفوظة

قم بتصفية الكتب القادمة بسهولة باستخدام نظام الفرز الذكي

🔑 مثالي لـ: القراء النهمين والطلاب ومنظمي نوادي القراءة أو المراجعين.

قوالب قوائم المهام من Notion للمحترفين

12. قالب قائمة المهام (تقسيم الوقت + بومودورو)

يساعدك قالب قائمة المهام (تقسيم الوقت + بومودورو) على إدارة الوقت والعمل بكفاءة.

يتم تنظيم عرض الجدول بوحدات زمنية مدتها 30 دقيقة وخلايا لإضافة الخطط. إذا تغيرت خطتك، يمكنك أيضًا تحديثها في قسم "الخطة المعدلة" لمقارنة التغييرات. بالإضافة إلى ذلك، لا يستغرق تحديث التقدم سوى نقرة سريعة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حسّن إيقاعك اليومي من خلال إعدادات الوقت القابلة للتعديل

فكر في أنماط الإنتاجية من خلال مقارنة الخطط جنبًا إلى جنب

اضبط أولويات منتصف اليوم بسهولة باستخدام كتل Pomodoro سريعة التحرير

🔑 مثالي لـ: الطلاب والمبرمجين والكتاب والموظفين عن بُعد الذين يجمعون بين تقنيات السباقات المنظمة وإدارة الوقت.

13. مخطط الطبيب/المعالج: قائمة المهام والعملاء

هل تتعامل مع بيانات العملاء وملاحظات الجلسات والمهام في نفس الوقت؟ قالب The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients في Notion مصمم خصيصًا لك.

يتيح لك تخزين جميع تفاصيل عملائك وجميع المهام ذات الصلة في مجلدات. يحتوي القالب أيضًا على جداول قائمة المهام الأسبوعية ومساحة لإسقاط العملاء الذين تم الانتهاء من التعامل معهم أو إغلاق حساباتهم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ساعة حقيقية لتتبع أوقات الجلسات. ⏰

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بإدارة ملاحظات الجلسات والمتابعات باستخدام مجلدات خاصة بالعملاء

حافظ على دقة مواعيدك خلال الأيام المزدحمة باستخدام مؤقت جلسة مدمج

حافظ على سجلاتك المهنية بسهولة من خلال هيكل شامل

🔑 مثالي لـ: المعالجون والمستشارون ومدربو الصحة الذين يديرون رعاية العملاء.

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14. قالب قائمة المهام Eisenhower Matrix

تم تصميم قالب قائمة المهام Eisenhower Matrix لتحسين تحديد الأولويات. يوفر تصميم جدول بسيط مع مربعات اختيار لفرز المهام بسرعة حسب الأهمية.

يحتوي قالب Notion هذا أيضًا على حقول مدمجة لتواريخ الاستحقاق والحالة وعلامات المشروع. مع تسجيل جميع التفاصيل، يصبح اتخاذ القرار بشأن ما يجب القيام به أو جدولته أو تفويضه أو حذفه أمرًا فوريًا.

تسهل قاعدة البيانات المرتبطة تتبع مهامك والحصول على نظرة عامة واضحة على المشروع في جميع الأوقات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

سرّع عملية اتخاذ القرار من خلال الفرز القائم على الأرباع

قلل من عبء المهام من خلال عرض واضح للأهمية مقابل الاستعجال

حدد المهام ذات القيمة المنخفضة في لمحة بفضل التجميع المنظم

🔑 مثالي لـ: رواد الأعمال والمديرين وصناع القرار المثقلين بالأعباء

قوالب قوائم مهام Notion مجانية للاستخدام الشخصي

15. قالب قائمة مهام شخصية مع رسوم بيانية

قالب قائمة المهام الشخصية مع الرسوم البيانية مخصص لمديري المهام الذين يرغبون في تصور المقاييس الخاصة بهم. يعرض هذا القالب حالة المهام والتقدم المحرز باستخدام الرسوم البيانية الدائرية والرسوم البيانية الشريطية.

أضف المهام إلى قائمة المهام وقم بتحريرها في الوقت الفعلي. هل لديك أسئلة حول إحدى المهام، أو تريد وضع علامة على أي منها على أنها مهمة صعبة بشكل خاص؟ ما عليك سوى إضافة هذه التفاصيل مباشرةً. كما يتضمن أيضًا لوحة Kanban لتتبع الحالة بسهولة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

ابدأ في التتبع بشكل أسرع بفضل الإرشادات المدمجة وصفحة الموارد

افهم الأولويات وتفاصيل المهام باستخدام لوحة Kanban الموجزة

تعمق في اتجاهات إنجاز المهام باستخدام جداول الحالة المخصصة لكل مقياس تقدم

🔑 مثالي لـ: المحللين أو الأفراد الذين يركزون على الإنتاجية ويحبون النتائج المدعومة بالبيانات.

16. قالب قائمة الوصفات

هل تريد التركيز على الطهي بدلاً من التمرير المستمر لقائمة المكونات؟ قالب قائمة الوصفات هو خيار رائع.

يحتوي قالب Notion هذا على حقول بيانات أساسية مثل أنواع المأكولات والأطباق لمساعدتك في تصنيف أطباقك. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك في تخطيط قائمة الطعام ووقت الطهي وتتبع المكونات.

كما أنه يبسط عملية اتخاذ القرار بفضل العلامات الخاصة بالنظام الغذائي والتقييمات المتوسطة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم القوائم في ثوانٍ باستخدام علامات المأكولات والأطباق

سرع عملية تخطيط وجبات الطعام بفضل فلاتر وقت الطهي

اختر الوصفات بسهولة من خلال حقول النظام الغذائي والتقييمات

🔑 مثالي لـ: الطهاة المنزليين أو مدوني الطعام أو أي شخص لديه مجموعة متزايدة من الوصفات.

17. قالب قائمة التسوق

لأي شخص يخطط لتخزين المستلزمات، يساعد قالب قائمة التسوق في إنجاز المهمة دفعة واحدة.

يساعدك هذا النموذج على تنظيم أمورك بفضل خطة الوجبات المدمجة وجدول المخزون. خطط وجباتك الأسبوعية، واربط المكونات بمخزونك في المطبخ، وستتم إضافة المكونات الناقصة تلقائيًا إلى قائمة التسوق.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد قائمة التسوق المخصصة على تتبع وتحديد المتجر الذي يتوفر فيه كل عنصر. بشكل عام، يعمل القالب على تبسيط وتنظيم عملية التسوق.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع الاستهلاك باستخدام حقول بيانات آخر طلب

حسّن عمليات شراء البقالة من خلال عرض عربة التسوق المرتبطة بخريطة المتجر

خطط للتسوق الأسبوعي بسهولة من خلال تكامل خطة الوجبات

🔑 مثالي لـ: العائلات المشغولة، وفرق المشتريات في المطاعم، أو من يقومون بإعداد وجبات الطعام مسبقًا.

18. قالب قائمة المهام الصباحية 4:30–6:30

صُمم هذا قالب قائمة المهام الصباحية 4:30–6:30 خصيصًا لمن يستيقظون مبكرًا، ليبدأ يومهم بانطلاقة قوية. يبدأ القالب بصور غلاف تظهر سماء صافية وأشعة الشمس لتعطيك الطاقة اللازمة لروتينك اليومي.

علاوة على ذلك، يحتوي على مربعات اختيار تغطي كل شيء بدءًا من التمارين الصباحية وحتى عادات الإفطار. يعد القالب طريقة رائعة لتنمية الوضوح الذهني وتجنب إرهاق اتخاذ القرار، حيث يمكنك تخصيصه وفقًا للروتين والأوقات المختلفة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

ابدأ صباحك بطاقة إيجابية ومرحبة

قم ببناء روتين صحي من خلال خيارات قائمة المهام السهلة التحديث

قلل من إجهاد اتخاذ القرار بفضل تسلسل الأنشطة المهيكلة مسبقًا

🔑 مثالي لـ: المؤسسين، عشاق اللياقة البدنية، أو المتحمسين للروتين الصباحي.

قوالب قوائم المهام المتقدمة من Notion

19. قالب قائمة المهام النهائي

إذا كنت لا تريد الاكتفاء بنظرة عامة على المهام، فإن قالب Ultimate To-Do List سيحتل مكانًا في مساحة عمل Notion الخاصة بك. يراقب قسم المهام الرئيسي كل شيء بدءًا من الأولوية وفئة المهمة إلى المهام الفرعية المرتبطة والتقدم المباشر.

يوفر القالب ملاحظات لاصقة في الجزء الأيسر من الشاشة لإعداد قوائم مراجعة سريعة. كما يوجد قسم مخصص لمراجعة تفاصيل المهام الفرعية والأنشطة المتأخرة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بإدارة سير العمل ذي الحجم الكبير من خلال تصميم قوائم قابلة للتطوير

قسّم المهام إلى مهام فرعية ومهام فرعية مصنفة حسب الفئة والأهمية والضرورة

تتبع العناصر الفائتة أو المتأخرة بسهولة من خلال لوحة ملخص العناصر المتأخرة

🔑 مثالي لـ: قادة المشاريع أو المستخدمين المتمرسين الذين لديهم أولويات متعددة وجداول زمنية معقدة.

20. قالب قائمة المهام المتقدمة

قالب قائمة المهام المتقدمة هو حل آخر يتبع نهجًا متعمقًا. بدلاً من الأقسام المخصصة، ينظم المهام في علامات تبويب مختلفة.

يسجل الجدول الأساسي جميع المعلومات ذات الصلة بالمهام، بما في ذلك العلامات والأولويات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القالب على علامات تبويب محددة للأنشطة المكتملة والأنشطة الخاصة بالمشروع. أضف مهام ومشاريع جديدة بنقرة واحدة، وعرض مهامك حسب الأولوية أو الحالة أو النوع.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اعرض التبعيات بين المشاريع بسهولة بفضل تنسيق علامات التبويب

قسّم الأعمال المنجزة لتسريع إعداد التقارير باستخدام أرشيفات مخصصة

حسّن الأولويات الجارية باستخدام حقول التقدم المدمجة

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع أو الاستشاريين أو خبراء الإنتاجية الذين يتعاملون مع سير عمل متعدد الأوجه.

قيود Notion

بالتأكيد، يوفر Notion العديد من القوالب، ولكن هذا لا يعني أنه خالٍ من العيوب. قبل أن تلتزم باستخدامه كبرنامج لإدارة المهام، إليك بعض القيود التي يجب وضعها في الاعتبار:

دعم محدود للمهام المتكررة: يجد العديد من المستخدمين أن إعداد المهام المتكررة في Notion أمر ممل. وهذا قد يجعله غير مناسب للمشاريع طويلة الأمد

مشكلات في الأداء مع المحتوى الكبير: قد تصبح المنصة بطيئة أو لا تستجيب عند التعامل مع محتوى ثقيل أو قواعد بيانات Notion معقدة

قيود التطبيق المحمول: تفتقر النسخة المحمولة إلى العديد من ميزات سطح المكتب وقد تبدو غير عملية بالنسبة للمستخدمين الجادين

أتمتة وتكامل محدودان: مقارنةً بالأدوات الأخرى، يتميز Notion بأتمتة مدمجة محدودة وتكامل محدود مع تطبيقات أخرى

منحنى تعلم حاد: قد يستغرق تخصيص أنظمة المهام واستخدام الميزات المتقدمة مثل لوحة معلومات Notion وقتًا طويلاً

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام Notion لإدارة المشاريع

بدائل قوالب Notion

قد لا يكون Notion هو الخيار الأنسب لك إذا كنت بحاجة إلى إنجاز المهام بشكل شامل وسلس.

عندما تبحث عن بدائل Notion، ستجد ClickUp بسرعة بين أفضل الخيارات من حيث التخصيص وتتبع المهام والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2 عن ClickUp:

بعد معاناة مع Notion لمدة عامين، كانت القدرة على إعداد عمليات التشغيل التلقائي في ثوانٍ ثورية. استبدل ClickUp عدة اشتراكات (Loom و Slack و Notion) مع توفير نظام منظم مع قوائم ومجلدات ومستندات مخصصة لا تتطلب إنشاءها من البداية. كل شيء يبدو منظمًا بشكل طبيعي، مما يوفر ساعات كانت تُقضى في السابق في صيانة مساحة العمل، ويتيح مزيدًا من الوقت لمشاريع العملاء الفعلية

بعد معاناة مع Notion لمدة عامين، كانت القدرة على إعداد عمليات التشغيل التلقائي في ثوانٍ ثورة حقيقية. استبدل ClickUp عدة اشتراكات (Loom و Slack و Notion) مع توفير نظام منظم مع قوائم ومجلدات ووثائق مخصصة لا تتطلب إنشاءها من الصفر. كل شيء يبدو منظمًا بشكل طبيعي، مما يوفر ساعات كانت تُقضى في السابق في صيانة مساحة العمل، ويتيح مزيدًا من الوقت لمشاريع العملاء الفعلية

الآن، دعنا نتعمق في ما تقدمه قوالب قوائم المهام المجانية من ClickUp لتتفوق على Notion على الفور في حياتك المهنية والشخصية:

1. قالب قائمة المهام الأساسية من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ جميع مهامك وقم بتوزيعها وإنجازها باستخدام قالب قائمة المهام الأساسي من ClickUp

هل تريد البدء في إنجاز المهام التي تحتاج إلى إنجازها؟ قالب قائمة المهام الأساسية من ClickUp هو منصة انطلاق سهلة الاستخدام تتيح لك كتابة المهام وتخطيطها وإنجازها. بفضل تواريخ البدء والمواعيد النهائية والمسؤولين وقوائم الأولويات، تم تصميم هذا القالب القابل للتخصيص للأيام التي تتطلب تركيزًا عاليًا.

تتضمن كل مهمة أيضًا مساحة لإدراج وصف تفصيلي وميزة تتبع الوقت المدمجة للحفاظ على تركيز فريقك والالتزام بالميزانية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد أولويات واضحة مع مهام سهلة التمييز وتحتاج إلى تركيز كبير

إدارة عبء العمل والتوقعات مع تقدير الوقت

تتبع المهام حسب الحالة باستخدام عرض اللوحة المضمن

حافظ على تنظيم جميع مشاريعك وأنشطتك باستخدام العلامات المخصصة

🔑 مثالي لـ: الأفراد والمستقلون والفرق التي تريد طريقة نظيفة وفعالة لإدارة المهام والالتزام بالمواعيد النهائية.

🔍 هل تعلم؟ إن تحديد الأولويات بشكل فعال يزيد من احتمالية حدوث تغيير إيجابي بمقدار الضعف تقريبًا. فكر في الفوائد التي يمكن أن تجلبها لك قوائم الأولويات المخصصة!

2. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على حماسك واستمر في روتينك مع قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين روتينك الحالي، فإن قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp هو خيار رائع. تضمن المهام الفرعية المصممة مسبقًا للروتين الصباحي والمسائي والمساء الحفاظ على عادات صحية.

ستساعدك التذكيرات التلقائية وتحديثات التقدم على البقاء على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القالب فئات مليئة بالرموز التعبيرية مثل السعادة والعمل والأعمال المنزلية لإضفاء المزيد من التركيز على أفعالك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع الاتساق باستخدام عداد التسلسل المدمج لتعزيز العادات اليومية

خطط لوقت التحضير والسفر باستخدام علامات الموقع المدمجة

خصص الروتين لكل مشروع باستخدام الأوصاف المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

🔑 مثالي لـ: متابعي العادات، ومخططي المهام اليومية، والطلاب، والمهنيين عن بُعد الذين يرغبون في إدارة مهامهم اليومية بشكل منظم ومرن.

📮 ClickUp Insight: هل تعتقد أن قائمة المهام الخاصة بك فعالة؟ فكر مرة أخرى. تظهر استطلاعاتنا أن 76% من المهنيين يستخدمون نظامهم الخاص لتحديد أولويات إدارة المهام. ومع ذلك، تؤكد الأبحاث الحديثة أن 65% من الموظفين يميلون إلى التركيز على المهام السهلة بدلاً من المهام عالية القيمة دون تحديد أولويات فعالة. تحول أولويات المهام في ClickUp طريقة تصورك للمشاريع المعقدة وتعاملك معها، حيث تسلط الضوء على المهام الحاسمة بسهولة. بفضل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعلامات الأولوية المخصصة في ClickUp، ستعرف دائمًا ما يجب عليك القيام به أولاً.

3. قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط طلبات الاجتماعات والمناقشات المخطط لها باستخدام قالب قائمة المهام في التقويم من ClickUp

هل سئمت من الصراع مع المهام غير المخطط لها والاجتماعات المفاجئة؟ بسط وجدول المناقشات بشكل أفضل باستخدام قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp. يتميز هذا القالب بعرضه المتعدد للتقويم الذي يبرز الأدوار وفئات المهام بألوان زاهية.

هناك أيضًا لوحة تحكم بالجدول الزمني تحتوي على التفاصيل والأسماء والأوقات لمساعدتك على الاستعداد بشكل أكثر ذكاءً. بالإضافة إلى ذلك، يأتي القالب مع نموذج طلب اجتماع للمستخدمين لتقديم الطلبات مع بنود جدول الأعمال ومستويات الأولوية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حافظ على سلاسة المناقشات وبناءتها باستخدام حقول لإرفاق المستندات المرجعية

الرد على الاجتماعات على الفور من خلال الاتصالات التلقائية عبر البريد الإلكتروني

أرسل دعوات عبر البريد الإلكتروني وروابط الاجتماعات من خلال التكامل الأصلي مع Zoom

تتبع الاجتماعات القادمة والمهام التي يجب إكمالها قبل الاجتماع باستخدام عرض طلب الاجتماع

🔑 مثالي لـ: قادة المشاريع والمساعدين التنفيذيين وفرق العمل التي تتعامل مع العملاء وتدير عددًا كبيرًا من الاجتماعات وتحتاج إلى أداة لتنظيم كل التفاصيل بسهولة.

💡 نصيحة للمحترفين: قمنا بتجميع شرح سريع حول أفضل طريقة لاستخدام عرض التقويم في ClickUp. شاهده هنا 👇.

4. قالب قائمة المهام ClickUp Work

احصل على قالب مجاني ابق على اطلاع على الأولويات المتكررة وبسّط جدولك الزمني باستخدام قالب قائمة المهام ClickUp Work To-Do List Template

قالب قائمة المهام ClickUp Work هو أداة مساعدة للفرق لتبسيط المهام الخاصة بالعمل. يوفر أكثر من خمسة حقول بيانات لأي شيء بدءًا من تكرار المهام إلى معلومات الاتصال للحصول على سير عمل أكثر تخصيصًا.

يحتوي هذا النموذج أيضًا على عروض تقويم شهرية وأسبوعية للمديرين لتحقيق الأهداف طويلة المدى مثل إدارة الميزانية وتتبع المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل حالات المهام المرنة وأقسام الملاحظات على مركزية مراجعات التقدم والاتصالات الرئيسية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أضف سياقًا للمهام باستخدام سمات مخصصة مثل الملاحظات المهمة والموارد

اعرض جميع مهامك في مكان واحد باستخدام عرض قائمة المهام لتسهيل التخطيط والتتبع

بسّط المهام باستخدام عمليات الأتمتة التي توجهها إلى القسم المناسب عند تغيير الحالة أو النوع

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق ومديري المشاريع وقادة العمليات الذين يديرون المهام المتكررة والمحددة بمواعيد نهائية.

💡 نصيحة احترافية: قم بإدارة قوائم المهام الخاصة بعملك دون عناء باستخدام ClickUp Brain: يتيح لك: أنشئ مهام أو مهام فرعية لعناصر قائمة المهام الخاصة بك. ما عليك سوى وصف ما تحتاج إليه، وسيتم إضافتها إلى القائمة التي اخترتها

لخص المهام الطويلة أو المعقدة، مما يساعدك على فهم ما يجب القيام به في لمحة واحدة

ابحث عن مهام محددة أو عناصر متأخرة أو مهام مخصصة لك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصفية مهامك وتنظيمها حسب الأولوية أو تاريخ الاستحقاق أو الحالة

اضبط تذكيرات لمهامك، لتضمن عدم تفويت أي موعد نهائي قم بالعصف الذهني والتخطيط وإنشاء المهام لمشاريعك القادمة باستخدام ClickUp Brain

5. قالب قائمة الأنشطة من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ ورتب ونفذ أي مشاريع أو أنشطة على أي نطاق باستخدام قالب قائمة الأنشطة من ClickUp

هل تتوقع مشروعًا جديدًا بالإضافة إلى عبء العمل الحالي؟ تم تصميم قالب قائمة الأنشطة من ClickUp للتغلب على الضغط. كقالب مهام، يأتي مع قائمة كاملة من الأنشطة المخطط لها في مهام فرعية سريعة.

بالنسبة للفرق التي تركز على مراقبة الجودة، يتضمن القالب قوائم مراجعة سهلة الإضافة يجب على الجميع إكمالها قبل إغلاق أي مهمة. أفضل جزء؟ إذا لم تكن متأكدًا من الخطوات التالية، فما عليك سوى النقر على "اقتراح مهام فرعية" وترك الذكاء الاصطناعي يصمم خطة العمل الخاصة بك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

رتب عملك بفعالية باستخدام تبعيات المهام المحددة مسبقًا

اعرض التقدم في الوقت الفعلي من خلال شريط تقدم الإنجاز المرتبط تلقائيًا بجميع المهام الفرعية

أضف التحديثات والتعليقات لأعضاء الفريق من خلال شريط الأنشطة وقسم التعليقات

🔑 مثالي لـ: فرق ضمان الجودة، أو مديري السباقات السريعة، أو فرق العمليات السريعة التي تتعامل مع العديد من المهام في ظل جداول زمنية ضيقة.

6. قالب إدارة المهام من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لأعباء عملك، واحصل على ملخصات سريعة للمشاريع، وقم بتخزين أي موارد للمهام باستخدام قالب إدارة المهام من ClickUp

يساعد قالب إدارة المهام من ClickUp على تقسيم المهام إلى قوائم منفصلة للأفكار والمهام المطلوب تنفيذها والمهام المتأخرة، كما يعزز تحديد الأولويات.

تأتي كل طريقة عرض وقائمة مع شريط تقدم في الوقت الفعلي لإعادة النظر في العقبات وتتبع الزخم. بالإضافة إلى ذلك، تتم إضافة جميع المستندات التي تنشئها تلقائيًا إلى طريقة عرض مخصصة، مما يجعل من السهل للغاية دمج تتبع المهام مع أحدث المعلومات والتحديثات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تصور قدرة الفريق في لمحة بفضل مخطط دائري مفصل للمهام المخصصة وغير المخصصة

ابقَ على اطلاع على ملخصات المشاريع اليومية بفضل ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمضمن في قسم النظرة العامة

نظم مساحة عملك واسترجع الأفكار على الفور باستخدام إشارات مرجعية سهلة الوصول ووثائق مضمنة

🔑 مثالي لـ: قادة الفرق، والمديرين متعددي الوظائف، ورؤساء العمليات الذين يتعاملون مع مشاريع متعددة ويبحثون عن عرض للمهام على غرار مركز القيادة.

7. قالب قائمة المهام المتحركة من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بوضع علامة على كل مهمة في قائمة المهام الخاصة بك بدءًا من التعبئة والتحميل وحتى الاستقرار في منزلك الجديد باستخدام قالب قائمة المهام الخاصة بالانتقال من ClickUp

هل تشعر بالقلق من نسيان شيء ما في يوم الانتقال؟ قالب قائمة المهام للانتقال من ClickUp يزيل كل هذا الفوضى. تغطي طريقة عرض اللوحة كل العناصر والأنشطة والغرف، مما يجعل التنقل سهلاً للغاية.

يأتي القالب أيضًا مع حقول للتاريخ والمسؤول، وهو مثالي للمحترفين الذين يتعين عليهم تحقيق التوازن بين أعباء العمل في الفريق. وإذا كنت من النوع الذي يخطط لكل شيء رقميًا، فهذا القالب مناسب لك تمامًا.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

خطط لكل مرحلة من مراحل الانتقال بدءًا من التعبئة وحتى الاستقرار باستخدام حقول جرد لكل عنصر على حدة تحدد الغرفة والكمية والحالة

اضبط تذكيرات لإيقاف تشغيل المفاتيح أو دفع مستحقات المقاولين أو إعادة المفاتيح من خلال تنبيهات تظهر على الأجهزة والبريد الإلكتروني

قم بتوثيق تعليمات التعامل مع المواد الهشة والطلبات الخاصة باستخدام حقل التعليقات المخصص المرفق بكل عنصر

🔑 مثالي لـ: العائلات التي تنتقل إلى منازل جديدة، أو المتخصصون في نقل الأثاث، أو أي شخص يدير قائمة مهام إعداد المنزل من البداية إلى النهاية.

💡 نصيحة احترافية: هل أنت جديد على لوحات Kanban لإدارة المهام؟ لا تقلق. إليك دليلنا بالفيديو الذي سيوضح لك كل ما تحتاج إلى معرفته.

8. قالب قائمة المهام المطلوب إنجازها من ClickUp

احصل على قالب مجاني تخلص من الفوضى وحوّل أحلامك إلى مغامرات مخططة باستخدام قالب قائمة الأهداف من ClickUp

قالب قائمة المهام المطلوبة من ClickUp هو مساحة مصممة مسبقًا لتخطيط التجارب التي طالما حلمت بها، دون فوضى. قبل أن تضيع رغباتك في الفوضى، يساعدك هذا القالب على تنظيمها حسب الفئات مثل الطعام والأنشطة.

يتضمن هذا النموذج أيضًا فئات فرعية لأهدافك المتعلقة بالسفر والترفيه والعلاقات والأهداف الروحية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقييم كل تجربة حسب الأولوية، حتى تتمكن من اختيار ما تريد التركيز عليه أولاً.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تصور أهدافك من خلال عرض قائمة المهام حسب القارة والأشخاص

استرجع أبرز اللحظات مع الحقل المخصص المدمج لتخزين صور السفر

حافظ على أهداف قائمة المهام الخاصة بك حديثة مع الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تضيف اقتراحات مخصصة أثناء قيامك بإنجازها

🔑 مثالي لـ: المسافرين، والأزواج الذين لديهم أهداف محددة، والمخططين الرقميين، أو أي شخص يحول أحلامه إلى خطط قابلة للتنفيذ.

9. قالب قائمة المهام الخاصة بواجبات الفصل الدراسي من ClickUpe

احصل على قالب مجاني ابقَ متقدمًا في كل دورة تدريبية واختبار وفصل دراسي باستخدام قالب قائمة المهام الخاصة بواجبات الفصل الدراسي من ClickUp

هل تتنقل بين الدروس والاختبارات والمواعيد النهائية؟ قالب قائمة المهام الخاصة بالواجبات الدراسية من ClickUp هو رفيقك المثالي خلال الفصل الدراسي. يوفر لك مجلدات جاهزة للاستخدام لكل من فصلي الربيع والخريف لتسهيل التنقل.

يوفر هذا النموذج أيضًا قوائم حسب الموضوع، مثل الإسبانية والتاريخ والجيولوجيا والعلوم العالمية والحوسبة، كل منها مع مهام مسبقة التعبئة وقابلة للتخصيص.

أفضل ما في الأمر؟ يتيح لك تسجيل المدة التي سيستغرقها كل مهمة، وقيمتها، وربط كتب الدراسة، ووضع علامات على الفصول ذات الصلة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

خطط لمسيرتك المهنية ودرجاتك الأكاديمية بذكاء من خلال عرض تخطيط الدرجات الذي يوضح المواد التي تم إكمالها والمواد المطلوبة والمواد الاختيارية

تبادل التعليقات والنصائح بسهولة بين أعضاء مجموعة الدراسة الخاصة بك من خلال روابط مشاركة خاصة وآمنة

دوّن ملاحظاتك أثناء التنقل من خلال الوصول بنقرة واحدة إلى عروض المستندات الخاصة بموضوع معين

🔑 مثالي لـ: طلاب الجامعات الذين يرغبون في البقاء على اطلاع على كل شيء في كل مادة ودورة دراسية.

🔍 هل تعلم؟ يمنح معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) شهادة قرصان للطلاب الذين يكملون دورات الرماية والمبارزة والمسدس والإبحار. تحدث عن رفع مستوى قائمة مهام التربية البدنية الخاصة بك!

10. قالب ClickUp لإنجاز المهام

احصل على قالب مجاني حسّن خططك وانطلق إلى العمل بسهولة مع قالب Getting Things Done من ClickUp

هل تحتاج إلى تجاوز مرحلة التخطيط والانتقال إلى العمل الفعلي؟ قالب ClickUp Getting Things Done هو مجلد جاهز للاستخدام مصمم لتحفيز الزخم.

أكثر جوانبها فعالية هي الحقول المخصصة التي تلتقط كل سياق ممكن، من المهام في العمل والمنزل إلى المهام المفوضة والمشاريع المفتوحة والشؤون المالية.

هل أنت جديد على عقلية "العمل أولاً"؟ يتضمن قالب Getting Things Done ( GTD) دليل بدء سريع وفيديو تعليمي ومهام مثبتة للوصول السهل والفوري. إنه مفيد جدًا في تقليل التأخيرات غير الضرورية وتشوش الذهن.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بفرز كل ما يصل إلى صندوق المهام الخاص بك واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه باستخدام قواعد مميزة حول كيفية إدارة المعلومات

خطط لقوائم المهام بشكل أكثر ذكاءً، فور إنشائها، باستخدام مقياس ليكرت لتقييم الجهد المبذول

قم بتوضيح المهام ومتابعتها ودفع المشاريع إلى الأمام بطريقة إبداعية باستخدام عرض المراجعة الأسبوعية

🔑 مثالي لـ: عشاق GTD، ومحبي الإنتاجية، أو أي شخص يريد تقليل التوتر وإنجاز المزيد بحلول يوم الجمعة.

💡 نصيحة احترافية: تتبع تقدم أهدافك باستخدام حالات مخصصة مثل "مهام"، "قيد التنفيذ" و"تم" باستخدام ClickUp Custom Statues.

اجعل إنجاز المهام أمرًا سهلاً مع ClickUp

تعد قوالب قوائم المهام في Notion بداية قوية لإنجاز أنشطتك المعلقة. باستخدام قوالب المهام المناسبة، يمكن أن يصبح عملك، وربما حياتك بأكملها، منظمًا وفعالًا.

إذا كنت تختار من بين قوالب Notion المجانية التي قمنا بتغطيتها، فأنت على الطريق الصحيح. ولكن لماذا تلتزم بقوائم المهام الأساسية عندما يمكنك تنظيم مهامك بشكل فائق باستخدام التصورات المتقدمة والتتبع البديهي للمهام في ClickUp؟

يتميز ClickUp أيضًا بإدارة شاملة للمهام، وملخصات للمهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء محتوى فوري، وتحليلات قابلة للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى كل ذلك من أي أداة أو قالب.

هل أنت مستعد لرفع مستوى أداءك في إنجاز المهام؟ سجل في ClickUp اليوم!