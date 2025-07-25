قوالب مجانية لورش عمل التفكير التصميمي للجلسات التعاونية

هل سبق لك أن استضفت جلسة عصف ذهني بدت وكأنها جلسة فوضوية أكثر منها ورشة عمل مثمرة؟ تكافح العديد من الفرق لتحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول قابلة للتنفيذ بسبب الافتقار إلى الهيكلية والتعاون.

🔎 هل تعلم؟ 60% من الموظفين يقولون إنهم يشعرون بمزيد من الابتكار عندما تتعاون الفرق وتبقى متناسقة.

وهنا يأتي دور قوالب ورش عمل التفكير التصميمي. تساعد هذه الأطر المعدة مسبقًا المنظمين على توجيه الفرق خلال عملية التفكير التصميمي بطريقة موجهة نحو الأهداف. اعتبرها خريطة طريقك نحو حل المشكلات بطريقة مبتكرة وتعاونية.

سواء كنت تعمل على حل مشكلة تواجه العملاء أو تحسين منتج أو إعادة تصور خدمة، فإن القالب القوي يضمن توافق جميع أعضاء الفريق وتفاعلهم وتركيزهم.

دعنا نتعرف على ماهية قوالب ورش عمل التفكير التصميمي، وكيفية اختيار واحدة منها، وأفضل القوالب التي يجب استكشافها لرسم خطة ورشة عمل التفكير التصميمي.

ما هي قوالب ورش عمل التفكير التصميمي؟

قوالب ورش عمل التفكير التصميمي هي أدلة مهيكلة مسبقًا تساعد الفرق على إجراء جلسات تعاونية تركز على الحلول باستخدام منهجية التفكير التصميمي.

تقسم هذه القوالب العملية إلى خطوات سهلة الإدارة، مما يتيح للفرق فهم المشكلات بعمق وتوليد الأفكار بفعالية وإنشاء نماذج أولية محددة الهدف.

تشمل العناصر القياسية ما يلي:

رسم خرائط التعاطف: فهم احتياجات المستخدمين وعواطفهم ونقاط ضعفهم لاكتساب نظرة ثاقبة على تجربتهم. تساعد خرائط التعاطف على تركيز ورشة العمل على التحديات التي يواجهها العملاء

تعريف المشكلة: حدد المشكلة الأساسية التي تريد معالجتها. فهذا يساعدك على مواءمة الاستراتيجية في الاتجاه الصحيح

أدوات توليد الأفكار: استخدم توجيهات منظمة وتمارين إبداعية لتوليد الأفكار وتشجيع الابتكار

قسم النماذج الأولية: تصور وأنشئ نماذج بسيطة وقابلة للاختبار. النماذج الأولية تجلب الرؤية إلى الحياة وتساعد في تحديد التحسينات

حلقة التغذية الراجعة: اجمع الأفكار من خلال المراجعات والمناقشات لدعم التحسينات والتطويرات

الأطر الزمنية: خصص وقتًا محددًا لكل نشاط. يساعد ذلك في الحفاظ على تركيز جهود الفريق وتناسقها

📮ClickUp Insight: 30% من الموظفين يعتقدون أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة في الأسبوع، بينما يقدر 19% أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للعمل المكثف والمركّز. حتى هذه المدة القصيرة من الوقت تضيف الكثير: ساعتان فقط في الأسبوع تعادل أكثر من 100 ساعة في السنة، وهي وقت يمكن تخصيصه للإبداع والتفكير الاستراتيجي أو النمو الشخصي. 💯 باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp و ClickUp Brain، يمكنك أتمتة سير العمل وإنشاء تحديثات للمشاريع وتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ، كل ذلك من خلال نفس المنصة. لا حاجة إلى أدوات أو تكاملات إضافية — يوفر ClickUp كل ما تحتاجه لأتمتة وتحسين يوم عملك في مكان واحد.

18 أمثلة مجانية لقوالب ورش عمل التفكير التصميمي من أجل الابتكار

تساعد قوالب ورش عمل التفكير التصميمي على الحفاظ على تركيز الفريق وتفاعله وإنتاجيته، وتحويل المناقشات الفوضوية إلى ابتكارات منظمة.

فيما يلي بعض من أفضل أمثلة قوالب ورش عمل التفكير التصميمي لمساعدة فريقك على طرح الأفكار الإبداعية وحل المشكلات الحقيقية وفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل:

1. نموذج جدول أعمال ورشة عمل ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد نتائج قابلة للقياس وأدرج المهام ذات الصلة باستخدام قالب جدول أعمال ورشة العمل من ClickUp

يتطلب استضافة ورشة عمل ناجحة للتفكير التصميمي تخطيطًا وتنظيمًا دقيقين لكل شيء بدءًا من الأهداف والمواد المرجعية وحتى الحضور.

يساعد قالب جدول أعمال ورشة عمل ClickUp بتنسيقه المنظم في تسهيل تخطيط جدول أعمال فعال لورشة عمل التفكير التصميمي.

بالإضافة إلى ذلك، مع مجموعة ClickUp القوية من أدوات التصميم المصممة خصيصًا للفرق الإبداعية، يمكنك تعزيز التعاون وزيادة الإنتاجية الإبداعية بشكل عام، كل ذلك في مكان واحد. بهذه الطريقة، يمكن لفريقك التركيز بشكل أقل على التوفيق بين الأمور اللوجستية والتركيز بشكل أكبر على تقديم حلول مبتكرة تركز على المستخدم.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أدرج التفاصيل ذات الصلة بالورشة في شكل جدول

تصور الجدول الزمني للأنشطة في ورشة العمل باستخدام عرض اللوحة

أشر إلى الميسر والحاضرين لإعلامهم وإبقاء الفريق على اطلاع

لاحظ ما إذا كان الاجتماع يحتاج إلى تسجيل، وقم بإدراج مصادر المعلومات الرئيسية

أنشئ جدولًا زمنيًا للأنشطة التي سيتم تنفيذها، مع شرح موجز

تتبع التقدم بسهولة من خلال الإشعارات وترابط المهام والأتمتة والذكاء الاصطناعي والمزيد

🔑مثالي لـ: الميسرون ومصممو تجربة المستخدم وفرق المنتجات والمعلمون الذين يبحثون عن طريقة منظمة لتنظيم ورش عمل التفكير التصميمي.

💡نصيحة احترافية: هل تريد ضمان فعالية العصف الذهني في كل مرحلة من مراحل عملية التفكير التصميمي؟ استكشف أدوات التفكير التصميمي هذه لتطوير أفكارك وتنفيذها بفعالية.

2. نموذج تسجيل ورشة العمل الافتراضية ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجمع معلومات المشاركين وخطط باستخدام نموذج تسجيل ورشة العمل الافتراضية من ClickUp

هل تبحث عن طريقة منظمة لإدارة تفاصيل المشاركين في ورشة العمل والتخطيط بفعالية؟ قالب تسجيل ورشة العمل الافتراضية من ClickUp يبسط التخطيط والتنظيم من خلال حقول قابلة للتخصيص وتنسيق منظم.

يتيح لك إنشاء نماذج تسجيل ورشة عمل مخصصة تتضمن أسئلة مثل أسئلة المشاركين والمشكلات المحددة والمزيد، بحيث يمكنك جمع جميع التفاصيل اللازمة من كل مشارك.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك أيضًا إرسال استبيانات بعد ورشة العمل وتحليل الردود لتحديد مجالات التحسين والأمور التي سارت على ما يرام.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتخصيص نماذج التسجيل لالتقاط تفاصيل محددة من المشاركين

أرسل رسائل تأكيد بالبريد الإلكتروني تلقائيًا إلى جميع المشاركين عند إرسالهم النموذج

نظم تفاصيل الاتصال وعناوين الحاضرين في مكان واحد لسهولة الرجوع إليها

أضف تفاصيل نموذج التسجيل إلى جانب المشارك في علامة التبويب "الوصف"

اذكر أسئلة الفريق بجانب القائمة حتى لا يتم تجاهل أي شيء

صنف إدخالات النموذج إلى تسجيلات جديدة، وحضور، وعدم حضور

🔑مثالي لـ: المنظمون الذين يرغبون في جمع تفاصيل المشاركين في ورشة العمل الافتراضية بسهولة.

➡️ اقرأ أيضًا: أمثلة على أهداف OKR للتصميم لتحقيق أهدافك التصميمية

3. نموذج استمارة طلب ورشة عمل ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ نماذج وتتبع التقدم باستخدام نموذج طلب ورشة عمل ClickUp

يضمن نموذج استمارة طلب ورشة عمل ClickUp اتساق المعلومات التي يتم جمعها من المشاركين في ورشة العمل.

يتيح لك إنشاء نماذج مخصصة لمتطلبات الحدث، مثل المسمى الوظيفي والبريد الإلكتروني الخاص بالعمل وأي أفكار أو أسئلة ذات صلة قد تكون لديهم، مما يضمن جمع جميع المعلومات المطلوبة من أعضاء الفريق.

سيتم ملء التفاصيل تلقائيًا في الحقول المناسبة، مما يلغي الحاجة إلى العمل اليدوي والأخطاء.

يضمن هذا النوع من عمليات التقديم القائمة على نهج التفكير التصميمي تكوين فريق مناسب من الأفراد ذوي التفكير المماثل للمشاركة في جلسة العصف الذهني.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع جميع المتقدمين وحالتهم الحالية من خلال عرض قائمة الحضور

صنف الحاضرين حسب مرحلة ورشة العمل، مثل التفكير الإبداعي والنموذج الأولي والمزيد

اجمع تفاصيل مثل المسمى الوظيفي والشركة وتفاصيل الاتصال بالحاضرين باستخدام عرض نموذج طلب الورشة

تتبع التقدم المحرز في الأفكار التي تمت مناقشتها من خلال التعليقات وردود الفعل والذكاء الاصطناعي

ضع علامة على حالة المتقدم كطلب جديد، قيد المراجعة، قيد الدفع، مرفوض، أو معتمد

🔑مثالي لـ: الميسرون والفرق التي تسعى إلى تنظيم تفاصيل الحضور في ورشة عمل التفكير التصميمي.

4. قالب إطار عمل التدريب ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد الأهداف، ونظم مواد ورشة العمل، وتابع التقدم المحرز باستخدام قالب إطار عمل التدريب من ClickUp

لن يكون تخطيط وظائف ورش عمل التفكير التصميمي وتنظيمها وإدارتها أمرًا معقدًا أبدًا مع قالب إطار عمل التدريب ClickUp.

بمجرد تحديد هدف ورشة عمل التفكير التصميمي، يساعدك النموذج على تنظيم المواد وأعضاء الفريق والجدول الزمني للورشة بسلاسة.

تتبع التقدم وتقييم الفعالية من خلال المهام المتكررة، وخطط الجدول الزمني لورشة العمل بدءًا من العصف الذهني وتوليد الأفكار وحتى التنفيذ والاختبار.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

صنف كل فكرة من أفكار ورشة العمل بناءً على الحالة، بما في ذلك المهام المطلوب تنفيذها، قيد التنفيذ، تحتاج إلى مراجعة، نشطة، ومكتملة

صنف مواد ورشة العمل إلى أنواع ملفات، مثل المستندات وأوراق العمل

قم بتعيين مهام ورشة العمل لأعضاء فريقك أو أرسل دعوة عبر البريد الإلكتروني

أرفق المواد ذات الصلة بكل نشاط سيتم تنفيذه

نظم وتتبع التقدم المحرز في كل مهمة تدريبية باستخدام عرض قائمة التدريب

🔑مثالي لـ: الفرق والمعلمين الذين يبحثون عن تنسيق منظم لتنظيم المشاركين والأنشطة والموارد في ورشة عمل التفكير التصميمي.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل برامج تدريب الموظفين عبر الإنترنت

5. قالب ملاحظات المدرب ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لجلسات التفكير التصميمي وقم بتوثيق النقاط الرئيسية باستخدام قالب ClickUp Trainer Notes

حافظ على الاتساق في تخطيط وتنظيم ورش عمل التفكير التصميمي باستخدام قالب ملاحظات المدرب من ClickUp. بفضل الأقسام المخصصة لكل نشاط والجدول الزمني لورشة العمل، يضمن القالب توفر جميع التفاصيل الضرورية في مكان واحد، حتى لا يفوتك أي شيء.

أضف سمات مخصصة لإدارة ملاحظات التدريب وتصور التقدم المحرز في كل جلسة تدريب بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يضفي دمج الصور والأيقونات مظهرًا جذابًا على المستند ويحافظ على تنسيقه الواضح.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أدرج الأنشطة من مرحلة التفكير إلى مرحلة الاختبار، مع وصف موجز ومدة كل نشاط

حدد أهداف ونتائج وملخص ورشة العمل للرجوع إليها بسرعة

نظم الموضوعات المختلفة التي ستغطيها وقم بتصورها باستخدام عرض اللوحة

قم بتضمين الدروس المستفادة من ورشة العمل وكيف ساعدت في تحسين المنتج

قدم ملاحظات مفيدة للمنظمين والميسرين من أجل التحسين

🔑مثالي لـ: المدربين والمعلمين الذين يرغبون في الحصول على مستند منظم لإدراج الجدول الزمني للورشة وأهدافها والدروس المستفادة والتعليقات.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التعليقات على التصميم للفرق الإبداعية

6. قالب ClickUp لتصور التصميم

احصل على نموذج مجاني قم بتبادل الأفكار وتنظيمها وتتبع التقدم المحرز باستخدام قالب ClickUp لتصميم الأفكار

يعد ضمان توافق فكرة المنتج مع كل عضو في الفريق أمرًا ضروريًا لضمان التعاون والعمل السلس. يسهل قالب ClickUp لتصور التصميم العصف الذهني التعاوني وهيكلة الأفكار بين أعضاء فريقك.

تعاون مع أعضاء الفريق لتبادل الأفكار وإنشاء محتوى باستخدام قالب السبورة البيضاء هذا. يضمن القالب فعالية عملية توليد الأفكار، بدءًا من إنشاء المفاهيم وحتى تضييق نطاق الأفكار لتحقيق النتيجة المرجوة.

حدد التقديرات للجدول الزمني واستخدم الأتمتة لضمان إكمال كل نشاط في الوقت المحدد.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

صنف الأفكار إلى منتجات وعمليات وأشخاص، واذكر صاحب الفكرة

قم برسم مختلف جوانب تصميمك بصريًا باستخدام عرض مخطط أفكار التصميم

نظم الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة وقم بترميزها بالألوان حسب الفئة لتسهيل التنقل

استخدم الموصلات ومخططات التدفق لتخطيط العمليات والعلاقات بين الأفكار

أضف صورًا وبطاقات مواقع ويب لتوفير سياق للأفكار

حوّل الأفكار المختارة إلى مهام وقم بتوزيعها على الفريق

🔑مثالي لـ: الفرق التي تبحث عن طرق لتبادل الأفكار وتنظيمها معًا.

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب وتقنيات العصف الذهني

7. قالب العصف الذهني لفريق ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم الأفكار وحدد الأولويات وقم بمواءمة الفرق باستخدام قالب ClickUp Squad Brainstorm

هل تواجه الفوضى والارتباك والكثير من التردد عند تنظيم ورش عمل التفكير التصميمي؟ جرب قالب ClickUp Squad Brainstorm، الذي تم تصميمه لإزالة التعقيدات وجعل التعاون بين أعضاء الفريق سلسًا.

يسهل تنسيق السبورة البيضاء في النموذج على الفريق تقديم أكبر عدد ممكن من الأفكار ومناقشتها مع زملائهم.

باستخدام الملاحظات اللاصقة والصور وبطاقات مواقع الويب والأشكال ومربعات النص، يمكنك إنشاء فئات لكل فكرة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل المربعات والملاحظات المرمزة بالألوان التنقل، وتبسط أدوات التوصيل تعريف العلاقات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

استخدم عرض لوحة عمل الفريق للتعاون مع فريقك وتبادل الأفكار

حوّل الأفكار إلى مهام لضمان إنجازها في الوقت المحدد

أضف مهام فرعية وقوائم مراجعة مع التبعيات لضمان سير العمل بسلاسة

قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية لضمان سير العمل على ما يرام

قم بتضمين أدوات مثل Google Sheets و Docs و Figma والمواقع الإلكترونية للوصول إلى البيانات دون أخطاء

🔑مثالي لـ: قادة الفرق والمبدعين الذين يرغبون في تنظيم المهام لجميع أعضاء الفريق وضمان إنجاز الأهداف في الوقت المحدد.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية كتابة موجز التصميم

8. قالب لوحة بيضاء لخريطة التعاطف من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجمع رؤى العملاء ونظم الأبحاث باستخدام قالب ClickUp Empathy Map Whiteboard Template

قد يكون فهم احتياجات العملاء ومواءمة الأفكار والعمليات أمرًا معقدًا، ولكن ليس مع تنسيق منظم مثل قالب لوحة التعاطف من ClickUp.

يساعد النموذج الفرق على طرح الأفكار حول نقاط الضعف التي يواجهها العملاء وتصنيفها لتحليلها بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم الملاحظات اللاصقة ومربعات النص لإضافة جميع المعلومات ذات الصلة وأبحاث تجربة العملاء.

خطط للأسئلة التي سيتم طرحها على المستخدمين، وحلل الأنماط، وناقش الأفكار مع الفريق لإيجاد الحل المناسب، كل ذلك في مكان واحد.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ ملف تعريف للعميل من الأسئلة المطروحة والاتجاهات التي تم تحليلها

أدرج الردود والأفكار في عرض اللوحة لتحديد الأنماط

صنف وأضف سمات لإدارة رؤى العملاء وتصور بيانات العملاء بسهولة

ابتكر الحلول وحوّلها إلى مهام، حتى لا يفوتك أي شيء

حدد تسميات الأولويات، وقم بتعيين المهام، وأضف تعليقات للتخطيط الفعال

🔑مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم وفرق المنتجات التي تبحث عن أداة لتقييم نقاط ضعف العملاء وتصور الحلول.

9. قالب شخصية المستخدم في ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم بيانات البحث وأنشئ جمهورًا مستهدفًا باستخدام قالب ClickUp User Persona Template

لتطوير حلول مبتكرة، يجب أن تفهم تفضيلات عميلك المثالي، ويساعدك قالب شخصية المستخدم من ClickUp في بناء تلك الشخصية المثالية.

سواء كنت تطلق منتجًا جديدًا أو تحاول تحسين منتج موجود، فإن القالب يجعل من السهل تحديد احتياجات العملاء.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أدرج القصة والدوافع والتحديات والتوقعات وغيرها من التفاصيل المهمة عن العملاء، وقم بتعزيزها بصورة

أضف الحقائق والمعلومات الداعمة لتحديد الحلول

أنشئ فئات مرمزة بالألوان لتسهيل فهم المعلومات والرجوع إليها

قم بعصف ذهني لإيجاد الحلول وقم بإدراج الردود جنبًا إلى جنب مع الشخصية

دمج إدارة المهام لضمان تنفيذ الأفكار بفعالية

🔑مثالي لـ: المسوقين وفرق المنتجات الذين يبحثون عن نهج منظم لبناء شخصيات العملاء.

10. قالب تدفق المستخدمين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد نقاط الضعف وابتكر تجربة مستخدم بديهية باستخدام قالب تدفق المستخدمين من ClickUp

أصبح تصور تدفقات المستخدمين أمرًا سهلاً بفضل قالب تدفق المستخدمين من ClickUp.

يساعدك النموذج على فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك أو موقعك الإلكتروني، وتحديد مجالات التحسين.

يمكن للفرق استخدام هذا النموذج لتوحيد رؤية الجميع فيما يتعلق بتصور رحلات المستخدمين وتحسين تجربة العملاء.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

استخدم الموصلات لتحديد كل خطوة من خطوات تدفق المستخدمين على السبورة البيضاء

أضف صورًا وأيقونات لإنشاء خريطة رحلة المستخدم

أنشئ رحلة مستخدم مخصصة وفقًا لاحتياجاتك

قم بتعيين مهام متكررة لإجراء تحديثات منتظمة على تدفق المستخدمين

أضف الخطوات كمهام وقم بتعيينها إلى عضو الفريق المعني

🔑مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم والمسوقين وفرق المنتجات الذين يرغبون في تحسين تجربة المستخدم.

🧠 حقيقة ممتعة: يستغرق الدماغ البشري 13 مللي ثانية فقط لمعالجة الصور، ويقوم بمعالجة الصور بسرعة 60,000 مرة أسرع من تنسيقات النص.

11. قالب دراسات المستخدمين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجمع التعليقات وقم بتطبيق أفكار التفكير التصميمي باستخدام قالب دراسات المستخدمين من ClickUp

أفضل طريقة لتحسين الخدمات هي جمع ملاحظات العملاء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. لكن تنظيم هذه الملاحظات أمر معقد، فقد تضيع بسهولة في العديد من المحادثات.

يوفر قالب دراسات المستخدمين من ClickUp هيكلًا سلسًا لكل خطوة، بدءًا من جمع التعليقات إلى تنظيمها وإيجاد الحلول.

وبهذه الطريقة، يمكن لفريقك تحويل التعليقات الأولية إلى تحسينات قابلة للتنفيذ، وتحديد أولويات المشكلات الأكثر إلحاحًا، وتحسين تجربة المستخدم باستمرار بوضوح وكفاءة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أدرج المصدر — الاستطلاع أو المقابلة — إلى جانب تفاصيل الاتصال بالعملاء

صنف أنواع المستخدمين حسب المهنة والفئة العمرية لتسهيل المتابعة

حدد خطوات البحث على أنها إدخال جديد، والتحقق من الصحة، والتحليل، والتوصية، ورفض، وإغلاق

تتبع تقدم دراسات المستخدمين باستخدام عرض عملية البحث

حدد أولويات المشكلات وأنشئ مهام قابلة للتنفيذ باستخدام عرض المهام المطلوبة

حدد الإجراء المناسب لكل مشكلة صالحة تم تحديدها

🔑مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم وفرق المنتجات التي تسعى إلى الحصول على رؤى حول تجربة العملاء وطرح حلول مبتكرة.

12. قالب اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لجلسات اختبار المستخدمين وتتبع التقدم المحرز باستخدام قالب اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

هل تريد إجراء اختبارات قابلية الاستخدام؟ استخدم قالب اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp، الذي يساعدك على إدارة العملية بأكملها بسلاسة وتنظيم التعليقات لإيجاد حلول فعالة.

حدد الخطوات التي يجب على المستخدمين اتباعها لإجراء اختبار كفاءة استخدام الميزة المطلوبة ( )، واطلب منهم تقديم ملاحظات أو إضافة لقطات شاشة. أضف قسم "نبذة عني" وقسمًا للملاحظات لكل خطوة.

يضمن لك قالب السبورة البيضاء هذا جمع التعليقات المهمة لتصميم عروض ترضي عملائك حقًا.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم تعليقات المستخدمين في مكان واحد لتبادل الأفكار

أضف التدفقات والموصلات والمخططات والصور لتحسين العملية والتفاصيل

حلل ملاحظات العملاء واعقد جلسات عصف ذهني لإيجاد حلول وفقًا للنقاط الضعيفة التي تم تحديدها

أنشئ المهام وحدد الأولويات والتبعيات، للتخطيط والمتابعة وفقًا لذلك

🔑مثالي لـ: فرق المنتجات التي ترغب في الحصول على ملاحظات العملاء حول التطورات الجديدة وإجراء المزيد من التحسينات.

13. نموذج خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإجراء الاختبارات وتقييم أداء المنتج باستخدام قالب خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

يتضمن اختبار قابلية الاستخدام سلسلة من الخطوات المخططة بعناية، بدءًا من تحديد الجمهور المستهدف وتحديد العينة المثالية من الأشخاص وحتى جمع التعليقات وتحليلها والمزيد.

يبدو الأمر معقدًا؟ لكن هذا ليس صحيحًا عندما يكون لديك نهج منظم، مثل نموذج خطة اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ قوائم مراجعة تتضمن الخطوات التالية: التخطيط، وتحديد العينات، والحصول على المواد، وإجراء الاختبارات

أنشئ مهام فرعية مثل تجنيد المشاركين والتحليل والمزيد

حدد الأولويات وقم بتعيين المهام لأعضاء الفريق، مثل المحللين والمسؤولين عن التوظيف وغيرهم

قم بتطبيق سمات مخصصة لالتقاط التفاصيل مثل اسم المشروع ووصفه وطريقة الاختبار واسم قائد الاختبار والمزيد

تتبع التقدم تلقائيًا أثناء وضع علامة "مكتمل" على الاختبارات

🔑مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم والفرق التي تسعى إلى وضع خطة اختبار قابلية الاستخدام بكفاءة.

💡نصيحة احترافية : هل تبحث عن نهج منظم لتحديد نقاط الضعف وتبسيط التصميم وتوليد الأفكار واختبارها؟ ضع في اعتبارك قوالب اختبار قابلية الاستخدام هذه واجعل الاختبار أكثر إنتاجية وكفاءة.

14. قالب ClickUp لبيان المشكلة

احصل على نموذج مجاني افهم سلوك العملاء وحلل احتياجاتهم باستخدام نموذج ClickUp لبيان المشكلة

أصبح فهم عملائك أسهل مع قالب بيان المشكلة من ClickUp. يساعدك هذا القالب في صياغة الاستبيان لجمع تفاصيل عن العملاء وما يريدون تحقيقه والمشكلات التي يواجهونها ومشاعرهم.

يتيح لك إرسال استبيانات تلقائية إلى العملاء للحصول على ملاحظات حول التصميم، وعندما يكمل العملاء الاستبيان، يقوم بتصنيف المشكلات لتسهيل التحليل.

يساعدك النموذج أيضًا على تنظيم المدخلات وإيجاد الحلول المثالية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد الجمهور المستهدف وأنشئ ملف تعريف للعملاء

قم بإنشاء ملخص لجميع المشكلات والمتطلبات والعوائق التي تم تحديدها

نظم جميع الردود في مستندات حتى لا تفوتك أي تعليقات مهمة

قسّم مشكلات العملاء إلى فئات لتتبع التقدم المحرز

حلل المشكلات واذكر الحلول

🔑مثالي لـ: الباحثون الذين يحتاجون إلى طريقة منظمة لجمع تعليقات العملاء وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها لتحسين تجارب المستخدمين.

15. قالب ClickUp Design Sprint

احصل على نموذج مجاني حدد الأهداف، وخطط المهام، ونسق مع الفريق باستخدام قالب ClickUp Design Sprint

قبل البدء في سباق التصميم، تحتاج إلى وثيقة شاملة تحدد الخطوط العريضة للخطة. أي ثغرات في الخطة تؤدي إلى الارتباك والأخطاء. يساعد قالب ClickUp Design Sprint على تجنب هذه الأخطاء.

يتيح لك قالب المجلد إنشاء مستندات مميزة تسرد جميع التفاصيل الضرورية لكل خطوة من خطوات عملية التفكير التصميمي. كما يحدد بوضوح أدوار كل عضو، من مدوني الملاحظات إلى خبراء التسويق وخبراء التكنولوجيا.

قم بإعداد محفزات لنقل المهام إلى قوائم مختلفة، بما في ذلك الخريطة والرسم والتصميم والنموذج الأولي والاختبار.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

خطط لعملية التصميم السريع في عرض لوحة ، بما في ذلك مراحل التصميم السريع مثل العصف الذهني، والنماذج الأولية، واختبار المستخدم، وما إلى ذلك

أدرج الخطوات في قائمة الخريطة وأضف الملاحظات وملفات الخرائط

أضف ملاحظات الحلول والأفكار وملفات الرسومات إلى القائمة

استخدم عرض التقويم لتخطيط الجدول الزمني والمهام الخاصة بسباق التصميم

قم بإجراء الاختبارات وقم بإدراج تقييمات المستخدمين وتعليقاتهم في قائمة الاختبارات

🔑مثالي لـ: فرق تصميم المنتجات التي تبحث عن أفكار إبداعية وتنفيذها بسرعة وكفاءة.

➡️ اقرأ أيضًا: خطوات عملية التفكير التصميمي وأمثلة عليها

16. نموذج استبيان ملاحظات ورشة عمل ClickUp

احصل على نموذج مجاني اجمع التعليقات واتخذ قرارات مستنيرة باستخدام نموذج استبيان تعليقات ورشة عمل ClickUp

لقد استضفت ورشة العمل الأولى للتفكير التصميمي وتحتاج الآن إلى تعليقات لتحديد نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين. جرب قالب استبيان تعليقات ورشة العمل من ClickUp، المصمم لمساعدتك في تحقيق ذلك.

تتيح لك تنظيم جميع التعليقات في مكان واحد، باستخدام البطاقات لضمان الشمولية وسهولة الفهم. استفد من المدخلات التي تلقيتها لتحسين خطط ورشة العمل التالية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتخصيص نموذج الملاحظات والأسئلة المتعلقة بالخدمة ومقدمي الخدمة

استخدم الأتمتة لجدولة التذكيرات واختبار الاستبيان قبل إرساله

التقط البيانات الأساسية باستخدام الحقول المخصصة مثل مزود الخدمة وتاريخ الشراء ومستوى العميل والتقييم العام

قم بتقييم الخدمات ومقدمي الخدمات باستخدام عرض تقييم الخدمة وعرض تقييم المزود، على التوالي

استخدم عرض التوصيات العامة للحصول على نظرة عامة على تعليقات المشاركين، وعرض التعليقات لمراجعة التعليقات التفصيلية

🔑مثالي لـ: منظمو ورش العمل والميسرون والمدربون الذين يسعون إلى جمع التعليقات بعد ورش العمل وإيجاد فرص ونقاط للتحسين.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء سير عمل فعال للتصميم الجرافيكي

17. قالب ورشة عمل التفكير التصميمي PPT من Slidesgo

عبر Slidesgo

يُيسر قالب ورشة عمل التفكير التصميمي PPT من Slidesgo عملية تخطيط ورشة عمل التفكير التصميمي. يوفر تنسيق القالب الجذاب طريقة جذابة لتبادل الأفكار والتعلم.

يمكن حفظ قالب ورشة عمل التفكير التصميمي القابل للتنزيل في Google Slides أو PowerPoint أو Canva. أضف عدد الشرائح التي تحتاجها أو قم بإجراء تعديلات على الشرائح الموجودة بناءً على مشروع التفكير التصميمي لضمان فعالية الجلسة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أضف الأفكار والحقائق والمعلومات الداعمة حتى يتوافق الجميع

خصص الشرائح باستخدام الرموز والأيقونات المسطحة والرسوم البيانية والصور والجداول الزمنية والنماذج الأولية

قم بتقييم السيناريوهات باستخدام شخصية المستخدم، وتوليد الأفكار، والعلاقات السببية، والأسئلة والأجوبة

🔑مثالي لـ: فرق التصميم التي ترغب في تنظيم ورشة عمل مثمرة حول التفكير التصميمي

18. قالب ورشة عمل التفكير التصميمي من Miro

عبر Miro

هل تريد الانتقال من مجرد مفهوم إلى اقتراح؟ يدعم قالب ورشة عمل التفكير التصميمي من Miro كل خطوة في هذه العملية.

يتيح لك اختيار الطريقة الأنسب من بين الخيارات المتعددة المدرجة والمضي قدمًا في طرح الأفكار للعثور على الحل المناسب لكل جانب.

سواء كنت ترغب في إنشاء نموذج أولي أو عرض تقديمي، أو إجراء مقابلات مع أشخاص، أو تجربة رسم خرائط التقارب، أو إنشاء مصفوفة الصعوبة/الأهمية، أو إنشاء خرائط التعاطف أو غيرها، فإن القالب يجعل كل ذلك سلسًا ومنظمًا.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

استخدم الملاحظات اللاصقة لإضافة المعلومات ذات الصلة لكل فكرة وتقنية وخطوة

أنشئ خرائط ذهنية وبطاقات مستخدمين وجداول زمنية لتقديم المعلومات

ادمجها مع أدوات لجمع بيانات دقيقة وإجراء الحسابات والتحليل والمزيد

اطلع على الملخصات السابقة وناقش الأفكار الجديدة مع الفريق في التعليقات

🔑مثالي لـ: فرق التصميم والمنتجات التي تبحث عن حلول مبتكرة لمخاوف العملاء.

✨كيفية إدارة ورشة عمل التفكير التصميمي — دليل تفصيلي حدد التحدي: وضح المشكلة التي تريد حلها وحدد هدفًا واضحًا يركز على المستخدم

ادعُ المشاركين المناسبين: أدرج أعضاء الفريق متعددي الوظائف وأصحاب المصلحة، ويفضل أن يكون بعضهم من المستخدمين النهائيين

حدد جدول الأعمال والجدول الزمني لكل مرحلة: خصص وقتًا لكل مرحلة من مراحل التفكير التصميمي: التعاطف، التحديد، ابتكار الأفكار، النموذج الأولي، والاختبار

التعاطف: شارك أبحاث المستخدمين، وأجرِ مقابلات، أو أنشئ خرائط التعاطف لفهم احتياجات المستخدمين

حدد المشكلة: قم بتجميع الأفكار في بيان واضح للمشكلة أو وجهة نظر (POV)

توليد الأفكار: تسهيل العصف الذهني (على سبيل المثال، أسئلة من نوع "كيف يمكننا...")، وتشجيع الكم على الكيف

تحديد أولويات الأفكار: استخدم التصويت أو مصفوفة التأثير والجهد أو تقنيات أخرى لاختيار أفضل الأفكار

النموذج الأولي: أنشئ نماذج أو مجسمات منخفضة الدقة لإحياء الأفكار بسرعة

اختبر وجمع التعليقات: شارك النماذج الأولية مع المستخدمين أو أصحاب المصلحة، ولاحظ ردود الفعل، واجمع التعليقات

الختام والخطوات التالية: فكر في الدروس المستفادة، وقم بتعيين المتابعة، وحدد الأفكار التي سيتم المضي قدمًا فيها

ما الذي يجعل قالب ورشة عمل التفكير التصميمي جيدًا؟

تدعم قوالب ورش عمل التفكير التصميمي أهدافك وتسهل على المشاركين متابعتها.

إليك ما يجب أن تبحث عنه عند اختيار قالب ورشة عمل التفكير التصميمي:

التوافق مع الأهداف : ابحث عن نموذج يناسب هدف ورشة العمل، مثل البحث عن المستخدمين أو توليد الأفكار أو إنشاء النماذج الأولية

وضوح المراحل : اختر قوالب تمثل بوضوح كل مرحلة من مراحل التفكير التصميمي — التعاطف، التحديد، ابتكار الأفكار، النموذج الأولي، والاختبار — لضمان سير العمل بسلاسة. تمنع المساحات المخصصة للأقسام المختلفة حدوث أي لبس

اقتراحات مدمجة : اختر القوالب التي تحتوي على تلميحات أو إرشادات أو أمثلة لتوجيه فريقك في الاتجاه الصحيح

سهلة التعاون : استخدم قوالب تتيح الإدخال في الوقت الفعلي والعمل الجماعي. وهذا يحافظ على تماسك الفرق ويضمن التعاون الفعال

سهولة التخصيص : تأكد من إمكانية تخصيص القالب وفقًا لحجم فريقك أو مجال عملك أو الإطار الزمني. يسهل القالب القابل للتخصيص عرض المعلومات

الأتمتة : ضع في اعتبارك القوالب التي تتضمن أتمتة الحسابات والتذكيرات ونقل المهام إلى المراحل التالية. فهذا يقلل من العمل اليدوي ويحافظ على سلاسة ودقة سير العمل

أدوات إبداعية: اختر تخطيطات تشجع التفكير المفتوح، واستخدم الملاحظات اللاصقة، واسمح بالرسم، ويسر مشاركة التعليقات. هذا يعزز التفكير الإبداعي ويضمن التعاون السلس

اجعل جلسات العصف الذهني أكثر إنتاجية مع ClickUp

توفر قوالب ورش عمل التفكير التصميمي طريقة فعالة لتبادل الأفكار الإبداعية وتحليل احتياجات العملاء واكتشاف الحلول واختبارها وصقلها.

سواء كنت تطلق منتجًا جديدًا وترغب في تقييم تجربة العملاء أو تريد أفكارًا مبتكرة لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل، فإن هذه القوالب تبسط عملية التفكير الإبداعي.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجعل تخطيط وتنظيم ورش عمل التفكير التصميمي أسهل. بفضل الأدوات التعاونية والقوالب القابلة للتخصيص، يوفر ClickUp الوضوح دون تقييد الإبداع، مما يساعد الفرق على التعاون والبقاء على اتساق واتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً تستند إلى رؤى المستخدمين في الحياة الواقعية.

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