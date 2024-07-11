أمثلة على أهداف OKR للتصميم لتحقيق أهدافك في التصميم

التصميم عمل إبداعي. يتطلب خيالًا وإبداعًا لإنشاء شيء من لا شيء. المصممون هم أشخاص مبدعون يستثمرون جزءًا من أنفسهم في عملهم، وغالبًا ما تكون نتائج عملهم شخصية.

بالنسبة لمثل هذا العمل، قد يبدو من الغريب تحديد أهداف رقمية. فعبارات مثل "إنشاء 10 لافتات كل يوم" أو "تحسين جماليات الموقع الإلكتروني" لا تعني الكثير. ومع ذلك، من الضروري تحديد الأهداف الصحيحة لتتبع التقدم وقياس الأداء ودعم أعضاء الفريق.

وهنا يمكن أن يساعد إطار الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR). لنرى كيف. ولكن أولاً، بعض السياق.

فهم OKRs في التصميم

OKR هي اختصار لـ Objectives and Key Results (الأهداف والنتائج الرئيسية). وهي تحدد ما يجب على فرق التصميم تحقيقه وكيف يمكن قياس الأداء. إليك مثال بسيط.

الهدف: تحسين تجربة العملاء على الموقع الإلكتروني

النتائج الرئيسية: زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع أو تقليل معدل التخلي عن سلة التسوق

لماذا تحتاج فرق التصميم إلى OKRs؟

نظرًا لأن التصميم عمل إبداعي، غالبًا ما تركز الفرق على ضمان تلبية المعايير الأساسية لتجربة العملاء وإمكانية الوصول وما إلى ذلك. ومع ذلك، فهذا مجرد البداية. يمكن أن توفر أهداف OKR الجيدة مزايا أكثر بكثير، مثل:

التوافق مع أهداف العمل: في المشاريع التجارية، يجب أن يخدم التصميم الجيد العمل. تساعد OKRs الفرق الإبداعية على مواءمة جهودها مع أهداف العمل.

الوضوح: من الصعب اتخاذ القرارات الإبداعية. على سبيل المثال، كيف يقرر فريق التصميم ما إذا كان سيغير لوحة الألوان أم لا؟ تساعد OKRs في توضيح هذه القرارات. على سبيل المثال، إذا كان OKR هو زيادة تفاعلات المستخدمين، فسيقوم فريق التصميم بإجراء اختبارات A/B على لوحات ألوان مختلفة واختيار اللوحة التي تحقق الهدف.

تعاون سلس: عند وجود خلاف، يمكن لفرق التصميم استخدام OKRs كوسيلة لترسيخ قراراتهم. تضمن OKRs أن يكون الفريق بأكمله على نفس الصفحة ويعمل نحو أهداف مشتركة. كما تضمن أن سير عمل التصميم يسير بسرعة وكفاءة.

التركيز على النتائج: غالبًا ما تقع الفرق الإبداعية في فخ شلل اتخاذ القرار، حيث تعمل على عدة نسخ ومراجعات، مما يؤخر إطلاق المنتج. توفر OKRs للمصممين إطارًا لاتخاذ القرار، وتوجه تركيزهم نحو النتائج التجارية.

مكافأة: إذا كنت تواجه صعوبة في التمييز بين الأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية، اقرأ المزيد عن OKRs مقابل KPIs.

بالإضافة إلى النتائج التشغيلية، تلعب أهداف OKR للتصميم أيضًا دورًا مهمًا في تحسين الإنتاجية والوعي بالعلامة التجارية.

تأثير OKRs للتصميم على الإنتاجية والوعي بالعلامة التجارية

إن فهم فريق التصميم بأكمله للأهداف والنتائج الرئيسية له تأثير غير عادي على إنتاجيتهم. وإليك كيف.

تسلط OKRs الضوء على الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه الفريق، مما يزيل عوامل التشتيت

يساعد في تحديد أولويات مخرجات التصميم الأكثر تأثيرًا، مما يحسن فعالية عمل الفريق

يقلل من الجهود المبذولة في الأنشطة غير الأساسية، ويقضي على هدر الإنتاجية

فهو يمنح الفريق بأكمله نفس الهدف ونفس اللغة، مما يحسن بشكل كبير إنتاجيتهم الجماعية

لا تقل أهمية عن ذلك الطريقة التي تشكل بها OKRs الوعي بالعلامة التجارية. فريق التصميم هو الحارس الأمين للعلامة التجارية المرئية للمؤسسة. وهو مسؤول عن تقديم العلامة التجارية بشكل واضح وجذاب ومتسق. OKRs تضمن ذلك.

تعزز OKRs الوعي بالعلامة التجارية من خلال مواءمة جهود التسويق والتصميم مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو ضمان اتساق العلامة التجارية بنسبة 100٪، فسيقوم فريق التصميم بإنشاء قوالب للعلامة التجارية لتستخدمها المؤسسة.

إذا كنت تفكر: كل هذا رائع، ولكن كيف يمكننا فعليًا وضع أهداف OKR للمصممين في مؤسسة ما، فأنت في المكان الصحيح!

أمثلة على OKR للتصميم

مثل أي إطار للأهداف والنتائج الرئيسية، يجب أن يبدأ تحديد الأهداف من القمة. يجب على قيادة الشركة تحديد الأهداف ونقلها إلى كل قسم، بما في ذلك قسم التصميم. فيما يلي بعض الأمثلة على OKR حول كيفية قيام قادة التصميم بتكييف الأهداف التنظيمية لفرقهم.

1. OKR لتصميم تجربة المستخدم

تجربة المستخدم (UX) هي وظيفة تتأثر بعدة عوامل، مثل سهولة الاستخدام والوظائف والتفاعل وسهولة الوصول وما إلى ذلك. يمكنك تحديد OKRs لكل عامل من هذه العوامل. إذا كنت جديدًا في هذا المجال، يمكنك البدء بواحد عام، مثل المثال أدناه.

الهدف: تحسين تجربة المستخدم على تطبيق الهاتف المحمول

النتائج الرئيسية:

زيادة معدل رضا المستخدمين من 3.5 إلى 4.5 نجوم

تقليل متوسط الوقت اللازم لإتمام عملية الشراء بنسبة 30٪

تحقيق معدل نجاح للمهام بنسبة 90% لجميع تدفقات المستخدمين الأساسيين

تقليل تذاكر دعم العملاء المتعلقة بمشكلات التنقل بنسبة 50٪

زيادة معدل الجاذبية البصرية بنسبة 30٪

2. OKR لضمان اتساق العلامة التجارية

يسعى كل فريق تصميم، سواء كان تصميم جرافيك أو تصميم تفاعلي أو تصميم واجهة المستخدم (UI)، إلى إضفاء هوية بصرية متسقة على العلامة التجارية. وهذا جانب مهم من استراتيجية إدارة العلامة التجارية للشركة. ورغم أنه جزء من أهداف OKR للتسويق، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا أحد أهداف OKR لفريق التصميم.

الهدف: تحسين اتساق العلامة التجارية

النتائج الرئيسية:

تدقيق جميع الضمانات وتحديد العلامات التجارية غير المتسقة

تقليل التناقضات إلى أقل من 5% من المواد الترويجية

عقد ورش عمل حول تصميم العلامة التجارية لجميع العاملين في مجال الاتصالات، مثل فرق العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات

تحقيق الالتزام بنسبة 98% بإرشادات التصميم

3. OKR من أجل إمكانية الوصول

يجب أن تكون جميع المنتجات الرقمية الحديثة متاحة لمجموعة متنوعة من المستخدمين. تضمن OKRs أن تكون هذه أولوية لجميع أفراد الفريق.

الهدف: تحسين إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني

النتائج الرئيسية:

تدقيق عناصر الوصول البصري، مثل هيكل الموقع والألوان والتباين وحجم الخط وقابلية القراءة وما إلى ذلك، وتخطيط التغييرات

إجراء اختبارات المستخدم للتأكد من سهولة الوصول

تحقيق مستوى AAA ومعايير إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) في ستة أشهر

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4. OKR لتجربة الوضع المظلم

أصبح الوضع المظلم تكتيكًا شائعًا لأسباب تتعلق بإمكانية الوصول وسهولة الاستخدام. كأحد التطبيقات الجديدة، قد لا يتوفر لديك الوضع المظلم على الإطلاق. إذا كان هذا هو هدفك، فإليك ما سيبدو عليه OKR.

الهدف: تنفيذ تجربة وضع داكن عالية الجودة

النتائج الرئيسية:

تطبيق الوضع المظلم على جميع تدفقات المستخدمين المهمة

زيادة استخدام الوضع المظلم بنسبة 25٪

تحقيق 90% من التعليقات الإيجابية على تصميم الوضع المظلم

5. OKR للابتكار في التصميم

فريق التصميم الناجح يشكل أيضًا مستقبل التصميم نفسه. فهو يبتكر ويُنشر حلول تصميم مبتكرة يتم اعتمادها على نطاق واسع. إذا كان تركيز فريقك ينصب على ابتكار التصميم، فمن المفيد تحديد أهداف OKR محددة لذلك.

الهدف: تعزيز الابتكار في التصميم

النتائج الرئيسية:

قم بإجراء خمسة هاكاثونات أو ورش عمل للتصميم لإيجاد حلول مبتكرة لأهم ثلاث مشكلات في التصميم لهذا العام

تنفيذ واختبار اثني عشر ميزة تصميمية مبتكرة

اربح ثلاث جوائز للتصميم المبتكر

6. أهداف OKR لإنتاجية المصممين

يرغب كل قائد تصميم في تعزيز بيئة عالية الأداء والإنتاجية. يساعد تحديد أهداف OKR للإنتاجية على تحقيق ذلك بشكل أكثر فعالية.

الهدف: تحقيق إنتاجية بنسبة 80% في جميع الموارد

النتائج الرئيسية:

تحقيق 98% من استخدام الموارد في فريق التصميم

إنجاز 90% من مهام التصميم في الموعد المحدد

تقليل إعادة العمل إلى أقل من 10%

7. أهداف OKR لإدارة مشاريع التصميم

بالتوازي مع الإنتاجية، هناك كفاءة فريق التصميم، التي تتطلب سير العمل بسلاسة من مرحلة إلى أخرى. ستكون أهداف OKR لإدارة سير عمل التصميم كما يلي.

الهدف: تبسيط عملية التصميم

النتائج الرئيسية:

تقليل وقت دورة تكرار التصميم بنسبة 25٪

تقليل التأخير بين مرحلتين من مراحل سير العمل إلى 4 ساعات

استيفاء 100% من معايير القبول في جميع مهام التصميم

8. OKR للتعاون

تقف فرق التصميم عند مفترق طرق بين العلامة التجارية والتسويق والمنتج والمبيعات والعميل نفسه. لذا، فهي بحاجة إلى العمل عن كثب مع هذه الأطراف المعنية. لنلقِ نظرة على مثال لأهداف OKR لفريق التصميم للتعاون مع فريق التطوير، الذي لديه أهداف OKR مرنة خاصة به.

الهدف: تحسين التعاون مع قسم التطوير

النتائج الرئيسية:

تقليل وقت التغذية الراجعة بين المصمم والمطور بنسبة 20٪

تحقيق دقة تسليم التصميم بنسبة 95

تقليل الفارق الزمني بين التصميم والتطوير إلى 24 ساعة

9. OKR لتصميم حالة الخطأ

تصميم حالة الخطأ له تأثير كبير على تجربة المستخدم، لأنه يحدد ما يحدث عندما يحدث خطأ ما. تضمن حالات الخطأ الجيدة إعادة توجيه المستخدم إلى الطريق الصحيح لمواصلة رحلته. فيما يلي OKRs لتصميم حالة الخطأ.

الهدف: تحسين تصميم حالة الخطأ

النتائج الرئيسية:

تأكد من أن 100% من حالات الخطأ ملحوظة

تقليل معدل توقف المستخدمين بنسبة 15% أثناء حالات الخطأ

تحقيق 90% من ردود الفعل الإيجابية من المستخدمين على تصميمات حالات الخطأ

10. OKR لتصميم لوحة المعلومات

أخيرًا، لنلقِ نظرة على مثال لعنصر تصميم محدد، أي لوحات المعلومات. إذا كنت تعمل في مجال تصميم لوحات المعلومات، فقد تكون الأهداف والنتائج الرئيسية التالية هي أهدافك.

الهدف: تحسين تصميم لوحة المعلومات

النتائج الرئيسية:

زيادة درجة قابلية استخدام لوحة التحكم بنسبة 25٪

تقليل وقت تحميل لوحة التحكم بمقدار ثانيتين

تقليل معدل التحديث من مرة كل 5 دقائق إلى مرة كل 60 ثانية

بدون قيود العالم الحقيقي، قد تبدو الأمثلة المذكورة أعلاه سهلة. لكن هذا لا يعني أنك لن تواجه تحديات أثناء تنفيذها. إليك ما ستواجهه وبعض الأفكار للتغلب عليها.

التحديات التي تواجه تنفيذ OKRs في التصميم

قد تكون التحديات التي تواجه تنفيذ OKRs في فريق التصميم تشغيلية أو عملية أو ثقافية أو إدارية. وفيما يلي بعض التحديات الأكثر شيوعًا.

عدم وجود أهداف واضحة

غالبًا ما تعمل فرق التصميم بأهداف غامضة أو مبهمة مثل "اجعل اللافتة جذابة". وهذا غير مفيد. على سبيل المثال، هدف مثل "تحسين جودة التصميم" واسع جدًا ومفتوح للتفسير. يمكن لأي شخص أن يجادل بأن إنتاجه أفضل من ذي قبل.

الحل: للتغلب على هذه المشكلة، حدد أهدافًا واضحة وقابلة للتنفيذ، مثل "إعادة تصميم الصفحة الرئيسية لتحسين تفاعل المستخدمين بنسبة 20٪". يمكن أن تساعدك قوالب OKR الشاملة في البدء.

ضمان التتبع الدقيق ومواءمة الأهداف والنتائج الرئيسية من خلال نموذج OKR من ClickUp

نتائج رئيسية غير كافية

إذا كانت الأهداف تحدد الاتجاه، فإن النتائج الرئيسية تعمل بمثابة معالم بارزة. قد تحدد فرق التصميم نتائج رئيسية يصعب قياسها أو لا علاقة لها بأهدافها.

الحل: اجعل نتائجك الرئيسية قابلة للقياس ومرتبطة مباشرة بالأهداف. إذا كان الهدف هو تحسين تفاعل المستخدمين، يمكن أن تكون نتائجك الرئيسية "تقليل معدلات أخطاء المستخدمين بنسبة 15٪". يمكن أن تساعدك بعض أفضل برامج OKR المتاحة اليوم في تحقيق ذلك.

مقاومة التغيير

قد يكون تنفيذ OKRs صعبًا على أعضاء الفريق الذين اعتادوا على أساليب العمل التقليدية. فقد ينظرون إلى OKRs على أنها بيروقراطية إضافية، ويرفضونها بشكل صريح أو على الأقل بشكل ضمني.

الحل: سهّل على الفرق اعتماد OKR. قدم دورات تدريبية لمساعدتهم على فهم فوائد OKR. شجعهم على اختيار أهدافهم الخاصة، ومنحهم الاستقلالية والمسؤولية.

سوء التنسيق مع الفرق الأخرى

يجب أن تتوافق OKRs مع أهداف الأقسام الأخرى لضمان التقدم المتماسك نحو الأهداف على مستوى الشركة. قد تواجه فرق التصميم صعوبة في التنسيق، مما يتسبب في تضارب الأولويات.

الحل: تسهيل عقد اجتماعات دورية بين الأقسام لضمان عمل جميع الفرق نحو أهداف وجداول زمنية متوافقة. وضع إجراءات لجمع موجز التصميم ومعايير القبول والتعليقات الكمية والنوعية، إلخ.

الموارد غير الكافية

يتطلب تنفيذ OKRs موارد، بما في ذلك الأشخاص والوقت والأدوات المناسبة. قد تجد فرق التصميم نفسها تعاني من نقص الموارد، مما يؤدي إلى الإرهاق وعدم تحقيق الأهداف.

الحل: لمعالجة هذه المشكلة، زود فرقك بالأدوات المناسبة. قم بأتمتة أكبر قدر ممكن لتجنب إثقال كاهل أعضاء فريقك. اختر منصة عمل افتراضية مثل ClickUp لإدارة المهام وتحديد الأهداف وتتبع التقدم والتكيف بمرونة.

تحديد وقياس مؤشرات الأداء في التصميم

غالبًا ما تميل فرق التصميم إلى استخدام أدواتها المفضلة. وقد ترغب في استخدام مجموعة الأدوات الحالية لتتبع أهدافها ونتائجها الرئيسية أيضًا. على الرغم من أن هذا قد ينجح، إلا أن استخدام نظام شامل لإدارة الأهداف مثل ClickUp أكثر فعالية لفرق التصميم.

إليك كيفية إعداد مؤشرات الأداء وقياسها في التصميم.

حدد الأهداف

ابدأ بتحديد أهداف استراتيجية واضحة لفريق التصميم لديك. حدد لكل هدف النتائج الرئيسية التي يمكن قياسها وتحديدها زمنياً.

إذا كنت جديدًا على OKRs، فاستخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار حول OKRs. توفر لك ميزة الذكاء الاصطناعي إجابات فورية على جميع أسئلتك حول الأهداف والنتائج الرئيسية ذات الصلة والمزيد.

قم بعصف ذهني حول أهداف التصميم وحدد النتائج الرئيسية باستخدام ClickUp Brain

حدد الأهداف

تعد ClickUp Goals طريقة رائعة لتحديد كل هدف ونتائج رئيسية على منصة مشتركة. يمكنك أيضًا تخصيصها للأفراد لتسهيل تتبعها بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ClickUp لقياس درجة رضا المستخدمين ومعدل تعطل التطبيق ومعدل إنجاز المهام وما إلى ذلك.

استخدم قالب ClickUp OKR لتنفيذ أفكارك على الفور. قسّم أهداف التصميم إلى مهام، وتابع تقدم كل نتيجة رئيسية، وقم بإدارة دورة OKR باستخدام هذا القالب المتوسط المستوى.

مراقبة التقدم

اجمع بيانات عن النتائج الرئيسية لمراقبة تقدم مبادرات التصميم الخاصة بك بشكل مستمر.

يمكنك استخدام نماذج ClickUp لإجراء استطلاعات أو جمع التعليقات. يمكنك أيضًا إعداد لوحات معلومات ClickUp قابلة للتخصيص لتتبع المقاييس التي تحتاجها.

تقارير قابلة للتخصيص على لوحات معلومات ClickUp

مراجعة الاستراتيجيات وتعديلها

راجع بانتظام أداء فريق التصميم الخاص بك OKRs وقم بالتعديل وفقًا لذلك. يمكنك حتى دمج هذه المراجعات في اجتماعات الفريق الأسبوعية. إذا لم تحقق النتائج الرئيسية، حدد الأسباب وحسّن نهجك.

تضمن هذه العملية التكرارية التحسين المستمر والقدرة على التكيف. على سبيل المثال، إذا لم ينخفض معدل تعطل التطبيق كما هو متوقع، فقم بالتحقيق في الأسباب وتنفيذ إصلاحات أكثر استهدافًا.

حقق أهدافك في التصميم مع ClickUp

في أماكن العمل الحديثة، يعد التصميم جزءًا لا يتجزأ من الأعمال. إنه عامل التميز التنافسي. كما أنه الجانب الأكثر أهمية في تجربة العملاء. لذا، سيكون من الخطأ الفادح تنفيذ مشاريع التصميم دون أهداف واضحة وغايات محددة ونتائج رئيسية مقابلة.

لا ترتكب هذا الخطأ. حدد أهدافًا واضحة وقابلة للتحقيق، وانشرها، واجعلها متاحة للجميع، وقم بتمكين التتبع التلقائي، كل ذلك باستخدام أداة إدارة المشاريع من ClickUp!

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