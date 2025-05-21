أفضل 8 برامج لتوليد المخططات الدائرية بالذكاء الاصطناعي لتصور البيانات بشكل أكثر ذكاءً في عام 2025

أخيرًا انتهيت من إعداد التقرير. البيانات صحيحة والأرقام دقيقة، ولكن عندما تعرضها، ينظر الناس إلى الجدول ويقولون: "ما الذي يجب أن أفهمه من هذا؟"

هذا هو الصعب. أنت تحاول جعل البيانات منطقية مع ضمان فهمها بسرعة وبصريًا، دون الحاجة إلى شرح مطول لمدة 5 دقائق.

كانت المخططات الدائرية هي الخيار المفضل لهذا الغرض. فهي سهلة القراءة وسهلة الإنشاء. ولكن في عالم اليوم، حيث تتعامل مع جداول زمنية أسرع ومجموعات أوراق عمل أكثر إحكامًا ومدة انتباه أقصر من أي وقت مضى، لم تعد المخططات الأساسية كافية.

هذا هو المكان الذي تغير فيه أدوات إنشاء المخططات الدائرية بالذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة. لا تقتصر هذه الأدوات على إنشاء مخطط دائري وتلوين بعض الشرائح. فهي تساعدك على اختيار التقسيم الصحيح، وتقترح مخططات أفضل عندما لا يناسب المخطط الدائري، وتسرع عملية تصور البيانات، وتكشف حتى عن رؤى لم تكن تعلم بوجودها في جدول البيانات الخاص بك.

إليك بعض البرامج التي تستحق الاستخدام، خاصة إذا كنت تريد أن تكون مخططاتك أكثر من مجرد مظهر ذكي.

أفضل أدوات إنشاء المخططات الدائرية باستخدام الذكاء الاصطناعي في لمحة

استخدم الأدوات المدرجة أدناه لإنشاء مخططات دائرية وتحليلها بمساعدة الذكاء الاصطناعي:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp – مخططات دائرية في الوقت الفعلي مدعومة ببيانات المهام الحية – تجميع البيانات حسب المكلف أو الحالة أو الحقول المخصصة – ذكاء اصطناعي مدمج (ClickUp Brain) للحصول على رؤى فورية – لوحات معلومات مرئية مع مفتاح تبديل مخطط الدونات وفلاتر فرق من جميع الأحجام التي تحتاج إلى تقارير في الوقت الفعلي بناءً على المشاريع — من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Visme – إنشاء مخططات باللغة الطبيعية – مخططات تفاعلية مع تأثيرات التمرير/النقر – قوالب تصميم قابلة للتخصيص والعلامات التجارية – تعاون فوري بين أعضاء الفريق على المخططات فرق التسويق والمعلمون والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشئ تقارير تسويقية وعروض تقديمية تحمل العلام تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Infogram – اقتراحات لأنواع المخططات وتصميمها مدعومة بالذكاء الاصطناعي – التكامل مع خدمات السحابة مثل Google Sheets – الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لتصور البيانات تلقائيًا – تحسينات على مجموعة أدوات العلامة التجارية وت فرق البيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمحللون والمتخصصون في مجال الإعلام الذين يحتاجون إلى لوحات معلومات تفاعلية وتصورات سريعة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Canva – إدخال البيانات يدويًا أو عبر جدول بيانات بسهولة – تخصيص على مستوى الشرائح (القيم والتسميات) – تحسين متعدد الأجهزة – مشاركة بسيطة عبر رابط أو تضمين المستقلون والشركات الصغيرة وفرق وسائل التواصل الاجتماعي الذين يصممون العروض التقديمية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات ChatGPT – إنشاء مخططات من لغة طبيعية أو بيانات أولية – عناصر مخططات قابلة للتخصيص (تسميات وألوان وأحجام) – إنشاء أكواد في Python/JavaScript – رؤى وتفسيرات مرئية عند الطلب فرق من أي حجم (خاصة في المراحل المبكرة أو ذات الميزانية المحدودة) للمهام القائمة على اللغة والمساعدة الذكية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Piktochart – الاستيراد من Excel و CSV و Google Sheets – مخططات تفاعلية مع إجراءات التمرير/النقر – تعاون الفريق في الوقت الفعلي – دمج لون/شعار العلامة التجارية إنشاء مخططات دائرية تفاعلية تحمل علامتك التجارية لفرق التعليم والمنظمات غير الربحية والاتصالات الداخلية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات EdrawMax – الذكاء الاصطناعي يفسر النصوص العادية أو البيانات المنظمة – يكتشف الاتجاهات والقيم المتطرفة والمقاييس – أكثر من 15000 قالب ورمز – تخصيص بالسحب والإفلات الفرق الفنية مثل فرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات والهندسة، التي تحتاج إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخصيص مفصل للمخططات الدائرية تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ خطط الفريق المدفوعة من 5.53 دولارًا شهريًا؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Beautiful. ai – قوالب ذكية تقوم تلقائيًا بضبط التصميم – استيراد/ربط البيانات من Google Sheets و Dropbox و Box – رسوم متحركة دقيقة – تلميحات توضيحية تفاعلية وشرح للمفردات – اتساق في خطوط الطباعة وألوان العلامة التجارية مخططات دائرية سريعة وجاهزة للعرض بتصميم ذكي للمبيعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفرق المنتجات وفرق التنفيذ تجربة مجانية متاحة؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إنشاء المخططات الدائرية بالذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار أداة إنشاء مخططات دائرية بالذكاء الاصطناعي، ابحث عن الميزات التي تتجاوز تقنيات وإمكانيات التصور الأساسية. يجب أن تقلل الأداة المناسبة من الإعداد اليدوي، وتضمن دقة البيانات، وتساعدك على تقديم الرؤى بوضوح واحترافية. إليك ما لا يجب أن تفوته:

إدخال اللغة الطبيعية: يجب أن تتيح لك أفضل الأدوات وصف مخططك بلغة إنجليزية بسيطة (على سبيل المثال، "مخطط دائري لنفقات الربع الثاني حسب القسم") وإنشاء عرض مرئي على الفور. وهذا يلغي الحاجة إلى تحديد البيانات أو تنسيقها يدويًا

تصنيف البيانات وتصنيفها تلقائيًا: يجب أن يتعرف محرك الذكاء الاصطناعي الذكي على الأعمدة التي تمثل المعلومات النصية والفئات والأعمدة التي تحتوي على قيم رقمية، دون الحاجة إلى التعيين اليدوي

دعم البيانات الحية أو المتدفقة: يتيح التكامل مع مصادر مثل Google Sheets أو واجهات برمجة التطبيقات (API) أو قواعد البيانات تحديث المخططات تلقائيًا مع تغير البيانات الأساسية. تضمن هذه الإمكانية أن تعكس المخططات أحدث البيانات في الوقت الفعلي، كما تعمل على تبسيط عملية إعداد التقارير

إمكانيات التصدير: ابحث عن دعم لتنسيقات متعددة مثل SVG و PNG و PDF و HTML القابل للتضمين. ميزة إضافية إذا كانت الأداة توفر تصديرًا بعلامة بيضاء، أو تتيح لك الوصول إلى الإصدارات السابقة، أو تتكامل مع منصات مثل PowerPoint أو Notion

دقة المخطط: يجب أن يقوم مُنشئ المخططات الدائرية بالذكاء الاصطناعي بحساب النسب وعرضها بدقة. يجب أن يتعامل مع أخطاء التقريب والحقول الفارغة والقيم المكررة دون تشويه المخطط النهائي. قد يؤدي سوء تفسير مجموعة البيانات إلى عروض مرئية مضللة

التخصيص ومرونة التصميم: تتيح لك أداة عرض البيانات الجيدة تخصيص التسميات والألوان والخطوط والأسطورة وحجم الشرائح وحتى الرسوم المتحركة. وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان اتساق العلامة التجارية أو لتسهيل فهم البيانات المعقدة

سهولة الوصول والتصميم سريع الاستجابة: يجب أن تكون المخططات الدائرية سهلة القراءة بواسطة قارئ الشاشة (متوافقة مع ARIA) ومناسبة لمصابي عمى الألوان وسريعة الاستجابة عبر الأجهزة المختلفة. يجب أن تكون العناصر المرئية المصدرة قابلة للتحجيم بشكل جيد في كل من التن

خصوصية البيانات وأمنها: إذا كنت تستخدم بيانات حساسة أو بيانات مؤسسية، فاعطِ الأولوية لمولدات المخططات الدائرية التي توفر التشفير، والوصول القائم على الأدوار، والتوافق مع SOC 2 أو ISO 27001، وخيارات الاستضافة المحلية أو السحابة الخاصة

📚 اقرأ أيضًا: بدائل المخططات الدائرية لتحسين عرض البيانات

أفضل 8 برامج لتوليد المخططات الدائرية بالذكاء الاصطناعي لتصور البيانات في الوقت الفعلي

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة جيدة عن ما الذي يجعل أداة المخططات الدائرية ممتازة، إليك توصياتنا — كاملة مع أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها.

1. ClickUp (الأفضل لإعداد التقارير في الوقت الفعلي القائمة على المشاريع)

أنشئ مخططات دائرية مجانًا باستخدام ClickUp استخدم ميزات التعمق في لوحات معلومات ClickUp لتحليل أكثر تعمقًا لمخططاتك الدائرية

مع تسارع وتيرة سير العمل اليوم، لا تملك الفرق الوقت الكافي لتصفح صفحات طويلة من النصوص. فهي بحاجة إلى طريقة سريعة ومرئية للتحقق من التقدم المحرز في لمحة. ولكن عندما يحين وقت عرض البيانات، تجد نفسها تبحث في جداول البيانات أو تلاحق التحديثات عبر أدوات متفرقة.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يزيل هذه المشكلة عنك من خلال السماح لك بإنشاء مخططات دائرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل لوحات معلومات العمل الخاصة بك.

بدلاً من تحميل جداول البيانات أو إدخال الأرقام الأولية يدويًا، يقوم ClickUp بسحب البيانات ذات الصلة من مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك:

حالات المهام

تتبع الوقت

المكلفون بالمهام

الأولويات

الحقول المخصصة في ClickUp (مثل الساعات المقدرة والميزانيات والعلامات أو أي شيء تريد تتبعه)

يمنحك ذلك مخططات دائرية حية يتم تحديثها تلقائيًا ومرتبطة مباشرة بمشاريعك ومجمعة بالطريقة التي تريدها تمامًا.

أنشئ لوحات معلومات ClickUp مخصصة باستخدام أكثر من 50 بطاقة — مخططات دائرية وبطاقات جداول ومخططات خطية ومخططات شريطية والمزيد

لنفترض أنك تريد معرفة كيفية توزيع العمل على فريقك. للقيام بذلك، افتح ClickUp Dashboards، وانقر ببساطة على + Add card (إضافة بطاقة)، واختر خيار Pie Chart (مخطط دائري) ضمن Custom cards (بطاقات مخصصة)، وحدد مصدر البيانات.

من هناك، يمكنك تجميع بياناتك حسب المسؤول، بحيث تمثل كل شريحة من الدائرة أحد أعضاء الفريق. يمكنك أيضًا التجميع حسب الحالة لتتبع حجم العمل قيد التنفيذ أو المنجز أو المتأخر.

قم بتمييز النسب باستخدام مخططات ClickUp Donut بدلاً من المخططات الدائرية

هل تريد عرض هذا كمخطط دائري مع إجمالي المهام في المنتصف؟ ما عليك سوى تبديل إعداد العرض. يمكنك حتى تصفية العناصر المعروضة، والتعمق في شرائح محددة، أو عرض الشرائح كنسب مئوية.

شاهد هذا الفيديو التوضيحي لإعداد لوحات المعلومات (بما في ذلك المخططات الدائرية) 👇🏽

فيما يلي بعض الأفكار للمقاييس الرئيسية التي يمكنك مراقبتها عبر المخططات الدائرية في ClickUp:

المهام (على سبيل المثال، مخطط دائري يوضح النسبة المئوية للمهام حسب الحالة أو الأولوية أو المكلف بها)

تتبع الوقت (على سبيل المثال، مخطط دائري يوضح ساعات العمل المسجلة في مشروع ما لكل شخص)

حقول مخصصة (على سبيل المثال، مخطط دائري يعرض نقاط القصة حسب فئة الميزة)

إنها تجربة لا تتطلب كتابة أي أكواد، وتعتمد على السحب والإفلات، ومصممة خصيصًا لتناسب إعدادات مساحة العمل الخاصة بك.

ولكن ما يميز ClickUp هو ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج. على الرغم من أنه لا يقوم بإنشاء مخططات دائرية مباشرةً بعد، إلا أنه يعزز تقاريرك من خلال:

تلخيص رؤى لوحة المعلومات

حلل المخططات الدائرية (وغيرها) من لوحات معلومات ClickUp باستخدام ClickUp Brain

الإجابة على الاستفسارات باللغة الطبيعية مثل "كم من الوقت سجل فريق التصميم الأسبوع الماضي؟"

توصية بما يجب تصوره بناءً على الأهداف أو OKRs أو حجم العمل

فيما يلي مثال على الرؤى التي نحصل عليها عندما نسأل Brain، "ما هو حجم العمل [لعضو الفريق]؟".

احصل على رؤى حول أحمال العمل والمواعيد النهائية والأولويات والمزيد مع ClickUp Brain

ما يجعل هذا أكثر قوة هو كيفية ارتباطه بعمليات سير العمل الفعلية. يستخرج المخطط البيانات في الوقت الفعلي من ClickUp Tasks، بحيث تنعكس أي تحديثات (مثل تغيير الحالة أو إعادة التعيين أو إنجاز مرحلة مهمة) على الفور في المخطط.

أفضل ميزات ClickUp

مراقبة التقدم: استخدم استخدم ClickUp Goals لتتبع التقدم المحرز في OKRs أو KPIs أو معالم الفريق من خلال ربط المخططات مباشرة بالأهداف التي تم إنشاؤها من إكمال المهام أو المقاييس المخصصة

تتبع عملك: استخدم استخدم عروض ClickUp (مثل عروض القائمة أو اللوحة أو التقويم) لتصور المهام والمراحل وفقًا لاختيارك

أتمتة المهام الروتينية: استخدم استخدم ClickUp Automations لأتمتة التحديثات الروتينية مثل تغيير الأولويات أو إغلاق المهام القديمة أو وضع علامات على العناصر المتأخرة حتى تعكس مخططاتك أحدث البيانات

📮ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا المعدل المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain قادر على ذلك ! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات، وصياغة النصوص أو صقلها، واستخراج المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، والمزيد! انضم إلى 40% من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3 تطبيقات أو أكثر بتطبيقنا الشامل للعمل!

قيود ClickUp

قد يبدو حجم الميزات المتوفرة على منصة إدارة المشاريع هذه مربكًا للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

يحتوي ClickUp على مجموعة متنوعة من أدوات إدارة المشاريع والتعاون. إحدى الميزات الرئيسية المفيدة لي وللفريق التصميمي هي لوحات المعلومات المخصصة. يمكنني إعداد حالات تصفية مخصصة وتتبع المشاريع للفريق بأكمله، أو التصفية حسب الفرد، وعرض مخطط دائري للطلبات والعناصر قيد التقدم وقيد المراجعة، كل ذلك في عرض واحد.

يحتوي ClickUp على مجموعة متنوعة من أدوات إدارة المشاريع والتعاون. إحدى الميزات الرئيسية المفيدة لي وللفريق التصميمي هي لوحات المعلومات المخصصة. يمكنني إعداد حالات تصفية مخصصة وتتبع المشاريع للفريق بأكمله، أو التصفية حسب الفرد، وعرض مخطط دائري للطلبات والعناصر قيد التقدم وقيد المراجعة، كل ذلك في عرض واحد.

2. Visme (الأفضل لتقارير التسويق والعروض التقديمية الخاصة بالعلامات التجارية)

عبر Visme

يتيح لك برنامج Visme المجاني لإنشاء المخططات الدائرية إنشاء مخططات ببساطة عن طريق إدخال موجه بلغة طبيعية، مما يلغي الحاجة إلى التصميم اليدوي وإدخال البيانات. المخططات تفاعلية بالكامل، مما يعني أنه يمكنك إضافة تأثيرات التمرير أو عناصر قابلة للنقر أو انتقالات متحركة لمراقبة مشاريعك وجعل تقاريرك الرقمية أكثر تأثيرًا.

تتكامل الأداة بسهولة مع جداول بيانات Google، مما يتيح إدخال بيانات شبه ديناميكية.

أفضل ميزات Visme

استخدم قوالب تصميم قابلة للتخصيص وخيارات أنماط لتتناسب المخططات مع ألوان علامتك التجارية وموضوعات العروض التقديمية

اضبط كل جانب من جوانب المخطط، بما في ذلك الألوان والخطوط والتسميات والخلفيات والمزيد، باستخدام خيارات التخصيص

ادعُ أعضاء الفريق للتعاون في إنشاء المخططات، مما يتيح التحرير والتعليق وإبداء الرأي في وقت واحد

قيود Visme

واجه بعض المستخدمين تأخيرًا، خاصة عند التعامل مع مشاريع كبيرة أو استخدام المنصة على اتصالات إنترنت بطيئة

أسعار Visme

أساسي : مجاني

مبتدئ : 29 دولارًا شهريًا

Pro : 59 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Visme

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Visme؟

تقول مراجعة G2:

كانت المنصة سهلة الاستخدام فورًا – دون الحاجة إلى تدريب. إنها سهلة الاستخدام بشكل بديهي، مما يجعل المشاريع أسهل في الإنجاز. كما أنها مزودة بالعديد من القوالب والعناصر التي يمكن استخدامها، وكان من السهل تطبيق علامتي التجارية الخاصة.

كانت المنصة سهلة الاستخدام فورًا – دون الحاجة إلى تدريب. إنها سهلة الاستخدام بشكل بديهي، مما يجعل المشاريع أسهل في الإنجاز. كما أنها مزودة بالعديد من القوالب والعناصر التي يمكن استخدامها، وكان من السهل تطبيق علامتي التجارية الخاصة.

3. Infogram (الأفضل للوحات المعلومات التفاعلية والتصور السريع)

عبر Infogram

يقوم الذكاء الاصطناعي في Infogram بتحليل بياناتك ويوصي بأنواع المخططات والتخطيطات وأنظمة الألوان الأكثر فعالية والمناسبة لسير عملك. يمكن إضافة المعلومات اللاحقة من خلال تلميحات أو تعليقات في مربع المحتوى لتوفير فهم أكثر شمولاً للمخططات الدائرية التي تم إنشاؤها.

يمكن لمحترفي التسويق ضمان الاتساق من خلال إنشاء مجموعة أدوات مخصصة للعلامة التجارية تحتوي على شعارهم وألوان علامتهم التجارية والخطوط المفضلة لديهم. وللاحتياجات المعقدة في إعداد التقارير، يوفر منشئ المخططات الدائرية من Infogram إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لأتمتة عمليات

أفضل ميزات Infogram

أدخل البيانات مباشرةً أو قم بتحميل جداول البيانات أو دمج البيانات المباشرة من خدمات السحابة مثل Google Sheets

قم بتنزيل المخططات بتنسيقات PNG أو PDF أو GIF عالية الجودة لاستخدامها في التقارير أو العروض التقديمية أو وسائل التواصل الاجتماعي

اختر من بين 19 نمطًا مختلفًا لتحسين قابلية قراءة المخططات وإبراز نقاط البيانات الرئيسية

قيود Infogram

أبلغ بعض المستخدمين النهائيين أن جودة العناصر المرئية المصدرة، خاصة في التنسيقات عالية الدقة، قد لا تفي بالأهداف المرجوة

أسعار Inforgram

أساسي : مجاني

Pro : 25 دولارًا شهريًا

الأعمال : 79 دولارًا شهريًا

فريق : 179 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Inforgram

G2 : 4. 7/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Infogram؟

تقول مراجعة G2:

واجهة سهلة الاستخدام مع خيارات رائعة للرسوم البيانية ومجموعة كبيرة من الصور وأغلفة الفيديو والأيقونات

واجهة سهلة الاستخدام مع خيارات رائعة للرسوم البيانية ومجموعة كبيرة من الصور وأغلفة الفيديو والأيقونات

📚 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتتبع تقدم المشاريع لإدارة المشاريع

4. Canva (الأفضل لتصميم العروض التقديمية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Canva

يوفر Canva's Pie Chart Maker حلاً سهل الاستخدام بواجهة بسيطة لتوصيل رؤى البيانات بفعالية. إدخال البيانات سهل للغاية — أدخل القيم يدويًا أو انسخها والصقها مباشرة من جداول البيانات. تدعم المنصة أيضًا الجهود التعاونية، مما يتيح للفرق العمل في وقت واحد على تصميمات المخططات، وتبسيط عملية التعليقات والتحرير.

أفضل ميزات Canva

خصص كل شريحة من المخطط الدائري بقيم وتسميات محددة لتمثيل البيانات بدقة

أنشئ مخططات لإدارة المشاريع مُحسّنة للعمل على مختلف الأجهزة، لتضمن ظهورها بشكل رائع على الشاشات من جميع الأحجام

شارك المخططات بسهولة عبر روابط مباشرة أو قم بتضمينها في مواقع الويب والعروض التقديمية

قيود Canva

تفتقر إلى ميزات إدارة المهام وتنفيذ عملية التصميم من البداية إلى النهاية

أسعار Canva

مجاني

Pro : 15 دولارًا شهريًا

Teams : يبدأ من 30 دولارًا شهريًا لأول 3 مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Canva وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

📮 ClickUp Insight: 1 من كل 4 موظفين يستخدم أربعة أدوات أو أكثر فقط لإنشاء سياق في العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير العمل بأكمله في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل من أجل العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

5. ChatGPT (الأفضل للمهام اللغوية والمساعدة الذكية)

عبر ChatGPT

يمكن لـ ChatGPT إنشاء أنواع مختلفة من المخططات أو التقارير بناءً على البيانات التي تزودها. إذا زودته بالفئات والقيم المقابلة لها، فيمكنه إنشاء صورة بيانية دائرية بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنزيل المخططات التي تم إنشاؤها بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك PNG أو JPG للتقارير و SVG للمواقع الإلكترونية.

أفضل ميزات ChatGPT

قم بتخصيص عناصر مثل التسميات والألوان وحتى أحجام المخططات، لضمان ملاءمة المخطط لاحتياجاتك الخاصة

احصل على الكود لإنشاء مخططات دائرية بلغات برمجة مختلفة، مثل Python أو JavaScript

اطلب من الأداة تفسير البيانات لك أو اقتراح طرق لتصور البيانات بشكل أكثر فعالية

قيود ChatGPT

على الرغم من أن إنشاء مخططات دائرية بسيطة مجاني تمامًا، إلا أنه لا يمكن أن يعمل بشكل ديناميكي مع البيانات الحية ما لم يتم توفيرها بشكل صريح

أسعار ChatGPT

مجاني

إضافة : 20 دولارًا شهريًا

الفرق : 25 دولارًا شهريًا

Pro: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

📚 اقرأ أيضًا: أمثلة على المخططات لأي نوع من المشاريع

6. Piktochart (الأفضل لإنشاء مخططات دائرية تفاعلية وتحمل علامة تجارية)

عبر Piktochart

باستخدام أداة إنشاء المخططات الدائرية من Piktochart، يمكنك استيراد البيانات مباشرة من Excel أو CSV أو Google Sheets، وستقوم الأداة على الفور بتحويل أرقامك إلى مخطط دائري أنيق. كما أنها تتميز بقدرات التخصيص، بحيث يمكنك ضبط الألوان وإضافة التسميات والنسب المئوية، وحتى تحريك عناصر المخطط لعرضها في العروض التقديمية.

توفر هذه الأداة المجانية مخططات دائرية تفاعلية تعزز العروض التقديمية الرقمية من خلال السماح للمشاهدين باستكشاف البيانات من خلال إجراءات مثل التمرير أو النقر. أو إذا كنت تنشئ مواد للاحتياجات التقليدية، يمكنك بسهولة تصدير المخططات بتنسيقات عالية الجودة مثل JPG أو PNG أو PDF لسهولة المشاركة والطباعة.

أفضل ميزات Piktochart

قم بتحميل شعارك واستخرج ألوان علامتك التجارية تلقائيًا لضمان توافق المخططات الدائرية مع الهوية المرئية لشركتك والحفاظ على اتساق العلامة التجارية

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي واسمح لعدة مستخدمين بالعمل معًا على نفس المخطط

احفظ تصميماتك وقوالبك لاستخدامها في المستقبل، حتى تتمكن من تحديثها وإعادة استخدامها بسرعة في المشاريع المتكررة

قيود Piktochart

لا يوفر Piktochart خيارًا مدمجًا لإرسال الإبداعات مباشرة إلى منصات أو قواعد بيانات خارجية. بدلاً من ذلك، يتعين عليك تصدير العناصر المرئية واستيرادها يدويًا إلى أنظمة أخرى

أسعار Piktochart

مجاني

المحترف: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Piktochart

G2: 4. 4/5 (160+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (190+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Piktochart؟

تقول مراجعة G2:

في الوقت الحالي، Piktochart هو المكان الذي أقوم فيه بكل شيء. تنوع القوالب يجعل من السهل للغاية تغيير العروض التقديمية المختلفة مع توفير الكثير من الوقت.

في الوقت الحالي، Piktochart هو المكان الذي أقوم فيه بكل شيء. تنوع القوالب يجعل من السهل للغاية تغيير العروض التقديمية المختلفة مع توفير الكثير من الوقت.

7. EdrawMax (الأفضل للحصول على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخصيص مخططات دائرية مفصلة)

عبر EdrawMax

يتيح لك منشئ المخططات الدائرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي من EdrawMax إدخال البيانات أو وصف متطلباتك بلغة بسيطة، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بتفسيرها لإنشاء مخططات دائرية دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بتحليل بياناتك لتحديد الاتجاهات والقيم المتطرفة والمقاييس الرئيسية، وتحويل البيانات الأولية إلى تمثيلات مرئية قابلة للتنفيذ. لتعزيز تجربتك، يوفر EdrawMax الوصول إلى مكتبة ضخمة تضم أكثر من 15000 قالب ورمز.

الميزات الرئيسية لـ EdrawMax

استخدم أدوات السحب والإفلات البديهية لضبط الألوان والخطوط والتسميات والأنماط، وتأكد من توافق المخططات الدائرية مع احتياجات علامتك التجارية أو العرض التقديمي

احفظ مخططاتك الدائرية بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك JPG و PNG و PDF و Word و Excel و PowerPoint، لدمجها بسهولة في التقارير والعروض التقديمية

أنشئ مخططات دائرية وحررها بسلاسة عبر أنظمة Windows وmacOS وLinux والأجهزة المحمولة

قيود EdrawMax

يعتمد على إدخال بيانات منظمة، مما قد يؤثر على الأداء في حالة البيانات غير المنظمة أو غير الكاملة

أسعار EdrawMax

تجربة مجانية

فردية : تبدأ من 64 دولارًا (لمدة 6 أشهر)

الفريق والأعمال : يبدأ من 5.53 دولارًا أمريكيًا للمستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات EdrawMax وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (130+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

📚 اقرأ أيضًا: قوالب لوحات معلومات مجانية في Excel لتحسين عرض البيانات

8. Beautiful. ai (الأفضل لإنشاء مخططات دائرية سريعة وجاهزة للعرض بتصميم ذكي)

بفضل القوالب المعدة مسبقًا والتي تتكيف تلقائيًا مع المحتوى الخاص بك، يساعدك Beautiful.ai في إنشاء مخططات دائرية بمظهر أنيق واحترافي.

علاوة على ذلك، يمكنك إضفاء الحيوية على بياناتك باستخدام رسوم متحركة دقيقة تجذب انتباه جمهورك وتعيد تركيزهم على عرضك التقديمي. لإدارة البيانات بسلاسة وبشكل محدث، يتيح لك Beautiful.ai استيراد البيانات أو دمج المخططات الدائرية مباشرة في Google Sheets أو Dropbox أو Box.

أفضل ميزات Beautiful.ai

استخدم الخطوط المخصصة لعلامتك التجارية ولوحة الألوان لضمان الاتساق في جميع المخططات الدائرية

أدرج عناصر تفاعلية مثل تلميحات الأدوات والأساطير لتزويد المشاهدين بمعلومات مفصلة عند التمرير وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات

أضف قيمًا مئوية أو رقمية أو عملات إلى شرائح المخططات الدائرية وحسّن وضوح البيانات وطريقة عرضها

جميل. قيود ai

لا يدعم Beautiful.ai حاليًا إنشاء مخططات دائرية من خلال مطالبات اللغة الطبيعية

Beautiful. ai الأسعار

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

Pro : 12 دولارًا شهريًا

الفريق: 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المشاريع المخصصة: 45 دولارًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Beautiful.ai

G2: 4. 7/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Beautiful.ai؟

تقول مراجعة G2:

أحب استخدام Beautiful.ai، وما زلت أتعلم المزيد كل يوم، لكنه برنامج مرئي للغاية، وأحب مظهر مجموعاتنا التي تبدو نظيفة ومختلفة.

أحب استخدام Beautiful.ai، وما زلت أتعلم المزيد كل يوم، لكنه برنامج مرئي للغاية، وأحب مظهر مجموعاتنا التي تبدو نظيفة ومختلفة.

تصور بياناتك بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp

إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد أداة مستقلة لإنشاء المخططات الدائرية، فإن ClickUp يقدم حلاً شاملاً لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة.

بفضل المخططات الدائرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp، يمكنك على الفور تصور وتحليل توزيع المهام وأداء الفريق أو حالة المشروع في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي.

اقترن ذلك بمهام ClickUp لتعيين عناصر العمل مباشرة من الرؤى، واستخدم ClickUp Brain لإنشاء ملخصات أو اكتشاف الأنماط أو حتى اقتراح ما يجب إعطاؤه الأولوية بناءً على حجم عملك.

اشترك في ClickUp وجرب كل شيء مجانًا!