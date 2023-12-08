كيفية عمل مخطط بياني دائري في جداول بيانات جوجل (6 خطوات سهلة)

إذا كنت تريد تمثيل بياناتك بشكل مرئي، فإن المخطط الدائري هو أول ما يتبادر إلى ذهنك. يساعدك المخطط الدائري على تمثيل بياناتك بتنسيق يسهل فهمه ويساعدك في الحصول على صورة واضحة لكل مجموعة بيانات. يساعدنا ذلك على تحليل الأرقام وفهمها بسهولة، مما يجعله خيارًا شائعًا.

تتيح لك جداول بيانات Google Sheets إنشاء مخطط دائري بسهولة إذا كانت بياناتك بتنسيق جدول.

دعنا نستكشف كيفية القيام بذلك والتخصيصات المختلفة المتاحة. يتضمن ذلك عناصر مختلفة مثل الأشكال، أو عرض النسب المئوية، أو إضافة تسميات، أو تحويل المخطط إلى مخطط دائري ثلاثي الأبعاد بمظاهر أخرى.

ما هو المخطط الدائري في جداول بيانات Google؟

المخطط الدائري هو تنسيق التصور حيث يتم تمثيل مجموعة البيانات الكاملة على شكل فطيرة ويتم تقسيم البيانات التي تمثل عوامل مختلفة إلى شرائح لتوضيح النسب العددية.

وتمثل كل شريحة دائرية نسبة مئوية من الكل، مما يسهل تصور توزيع البيانات في لمحة سريعة.

تُعد المخططات الدائرية مثالية عندما تكون مجموعة البيانات بأكملها جزءًا من مجموعة أكبر أو إذا كنت ترغب في عرض الأحجام النسبية للفئات المختلفة ضمن مجموعة البيانات نفسها.

لنأخذ مثالاً على تقرير النفقات الربع سنوي، والذي يوضح إجمالي النفقات في ذلك الربع والمجالات التي تم فيها هذه النفقات.

عبر جداول بيانات جوجل هنا، وجود البيانات في شكل جدول قد لا يعطي صورة واضحة. ولكن مع وجود مخطط بياني دائري ، من السهل فهم المجالات التي ننفق عليها الحد الأقصى من النفقات، دون الحاجة إلى الخوض في التفاصيل الدقيقة.

6 خطوات لإنشاء مخطط بياني دائري في جداول بيانات جوجل

يجب أن تكون مجموعة البيانات جاهزة إذا كنت تستخدم جداول بيانات جوجل. وبمجرد حصولك على البيانات، اتبع هذه الخطوات السهلة لتحويل بياناتك إلى مخطط دائري مقنع بصريًا:

الخطوة 1: افتح جداول بيانات جوجل وأدخل بياناتك

ابدأ بإدخال البيانات التي تريدها في الورقة. تأكد من أن هذه البيانات منظمة وتحتوي على تسميات واضحة لكل فئة مع القيم المقابلة لها.

على سبيل المثال، نحن بصدد إنشاء مخطط دائري للمصروفات ربع السنوية وأدرجت فئات المصروفات في عمود واحد والمبالغ المقابلة لها في العمود المجاور.

مثال على مجموعة بيانات لاستخدامها في إنشاء مخطط دائري |مصدر: نموذج ورقة جوجل الخاصة بـ ClickUp

الخطوة 2: قم بتمييز بياناتك

حدد البيانات التي تحتاج إلى إدخالها في المخطط الدائري. لهذا:

انتقل إلى جداول بيانات Google التي تحتوي على البيانات

حدد الخلايا التي تريد إنشاء المخطط الدائري لها

تسليط الضوء على البيانات لإنشاء مخطط دائري

ملاحظة: سيتم استخدام البيانات المميزة فقط لإنشاء المخطط الدائري؛ لذا تأكد من أنك قمت بتضمين كل حقل تريده.

الخطوة 3: انتقل إلى قائمة "إدراج"

انتقل إلى الشريط العلوي وانقر على خيار "إدراج" في القائمة مع البيانات المحددة. سيؤدي ذلك إلى فتح قائمة منسدلة، حيث يجب عليك تحديد الإجراء 'رسم بياني'.

كيفية عمل مخطط دائري في جداول بيانات جوجل

سيؤدي هذا الإجراء إلى ظهور محرر مخطط على الجانب الأيمن من الشاشة.

_العرض عند النقر على خيار "الرسم البياني"

الخطوة 4: قم بإعداد المخطط الدائري

بمجرد النقر على خيار الرسم البياني، ستقوم جداول بيانات Google على الفور بتصور البيانات بالتنسيق المثالي. في هذه الحالة، حصلنا على المخطط الدائري المطلوب.

_إعداد المخطط الدائري

إذا كنت ترغب في إجراء أي تغييرات، فإن تخصيص المخطط باستخدام البيانات المحددة في "محرر الرسم البياني" أمر سهل.

على الجانب الأيمن من الشاشة، ستحصل على خيار "الإعداد"، حيث يمكنك الحصول على عرض للمخططات المقترحة والانتقال إلى "المخطط الدائري" إذا كان لديك خيار آخر.

الخطوة 5: تخصيص المخطط الدائري

استكشف خيارات التخصيص المتاحة في محرر المخططات لتحسين المظهر المرئي للمخطط الدائري ووضوحه. قم بتحرير المخطط وتعديل الألوان، وأضف عنوانًا، واضبط وسيلة الإيضاح، وغير ذلك الكثير.

انقر على عناصر المخطط التي ترغب في تخصيصها، وستظهر الخيارات المقابلة في "محرر المخطط"

خيارات التخصيص للمخطط الدائري في جداول بيانات Google Sheets

الخطوة 6: وضع اللمسات الأخيرة والإدراج

انقر فوق الزر "إدراج" في محرر المخططات بمجرد أن تكون راضيًا عن مظهر المخطط الدائري. سيؤدي هذا الإجراء إلى تضمين المخطط الدائري مباشرةً في مستند جداول بيانات جوجل.

المخرج النهائي للمخطط الدائري بالنسب المئوية المذكورة

وقد انتهيت!

المخطط الدائري الخاص بك جاهز للاستخدام في أوراقك. اسحب حواف المخطط لتغيير حجمه أو تغيير موضعه داخل جدول بيانات جوجل.

كيف يمكنك تخصيص مخطط دائري في جداول بيانات جوجل؟

توفر جداول بيانات Google مجموعة من خيارات التخصيص لجعل تصوراتك أكثر جاذبية ومصممة خصيصًا لجمهورك.

يمكنك تغيير الألوان، وإنشاء مخططات دائرية ثلاثية الأبعاد، وإضافة وسيلة الإيضاح، وتغيير العناوين والتسميات أو إضافتها، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. ستجد هذا بجوار المخطط الخاص بك مباشرةً في خيار "تخصيص".

تحت هذا الخيار، ستحصل على خيارات كما هو موضح أدناه.

تغيير نوع الرسم البياني ونمطه

لتغيير ألوان المخطط أو حدوده أو لون خلفيته، استخدم خيار "نمط المخطط" وافتح الفئة التي تريد تغييرها.

اصنع مخطط دائري ثلاثي الأبعاد

لإنشاء مخطط دائري ثلاثي الأبعاد، انتقل إلى خيار الإعداد.

هنا، قم بتغيير نطاق بيانات المخططات وإضافة تسميات وإنشاء مخطط دائري ثلاثي الأبعاد. لهذا، اختر خيار المخطط الدائري ثلاثي الأبعاد.

والمخطط الدائري ثلاثي الأبعاد جاهز.

تذكر أن المخطط ثلاثي الأبعاد غالبًا ما يكون له خيارات محدودة وقد يكون من الصعب قراءته، مما يجعله مثاليًا في حالات معينة فقط.

### أضف مخطط الدونات

اتبع الخطوات الموضحة أدناه لإضافة ثقب دونات في وسط المخطط الدائري.

انتقل إلى علامة التبويب تخصيص

مخطط دائري بياني دائري> حدد خيار "ثقب دونات 75%

وها قد انتهيت! يمكنك أيضًا تعديل المخطط الدائري المجوف لجعل الثقب 25% بدلاً من ذلك

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تغيير الألوان

تقدم جداول بيانات Google مجموعة متنوعة من لوحات الألوان للمخطط الدائري. انقر على شرائح دائرية فردية لتغيير ألوانها وفقًا لتفضيلاتك.

خيارات الألوان

حرّك وسيلة الإيضاح للعثور على الموضع الأمثل لمخططك. يتيح لك محرر المخطط وضعه في أسفل المخطط أو أعلاه أو يساره أو يمينه.

نقترح إبقاءه على "تلقائي" للاستخدام الأمثل إلا إذا كنت تريد نقله إلى مكان معين في المخطط.

كيف تصنع مخططًا دائريًا في جداول بيانات جوجل ببيانات من جداول بيانات متعددة؟

يعد إنشاء مخطط دائري باستخدام ورقة واحدة أمرًا بسيطًا جدًا. ومع ذلك، تكون العملية صعبة بعض الشيء عندما يتعلق الأمر باستخدام بيانات من أوراق متعددة.

الخيار المثالي هو الحصول على جميع البيانات في ورقة واحدة. ومع ذلك، قد لا يكون ذلك ممكنًا دائمًا. في مثل هذه الحالات، يتطلب إنشاء مخطط دائري نهجًا مختلفًا قليلاً لتوحيد المعلومات وتصورها.

لهذا، تكون الخطوات على النحو التالي.

الخطوة 1: تنظيف البيانات في كل ورقة

للعمل على إنشاء مخططات دائرية من أوراق متعددة، عليك البدء بتنظيف مسبق. يتطلب تنظيف البيانات التأكد من وجود قواسم مشتركة بين التسميات التي نستخدمها في المخطط الدائري والقيم.

على سبيل المثال، إذا كنا بحاجة إلى إضافة بيانات المصروفات من ربع آخر، يمكننا إنشاء ورقة منفصلة وإضافة هذه البيانات. ومع ذلك، يجب أن تتطابق حقول البيانات لاستخدامها في المخطط الدائري.

مثال لورقة مكررة بعناوين مماثلة لإنشاء مخطط دائري

يجب أن تحتوي كل ورقة على تسميات واضحة للفئات والقيم المقابلة لها.

الخطوة 2: إنشاء ورقة جديدة للمخطط

ابدأ بإضافة ورقة جديدة ستكون بمثابة موقع للمخطط الدائري الموحد. ستكون هذه الورقة نقطة مركزية لجمع البيانات من أوراق متعددة.

الخطوة 3: استخدم الصيغ لدمج البيانات

استخدم الصيغ لسحب البيانات من الأوراق الفردية في الورقة الجديدة.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد دمج البيانات من الخلايا من A1 إلى B11 في الورقة 1، يمكنك استخدام صيغة مثل =Sheet1!A1:B11. كرر هذه العملية لكل ورقة تريد تضمينها في المخطط الدائري.

إضافة نطاق بيانات للمخطط الدائري

### الخطوة 4: حساب القيم الإجمالية

إذا كان المخطط الدائري الخاص بك يعتمد على النسب المئوية، فقد ترغب في حساب القيمة الإجمالية لكل فئة. استخدم صيغًا مثل '=SUM' لحساب مجموع القيم لكل فئة عبر الأوراق المختلفة.

الخطوة 5: قم بتمييز المخطط وإدراجه

بمجرد دمج بياناتك في الورقة الجديدة، قم بتمييز الخلايا ذات الصلة التي تحتوي على تسميات الفئات والقيم المقابلة لها. انتقل إلى قائمة "إدراج" وحدد "مخطط"

اتبع الخطوات الموضحة في القسم السابق لاختيار مخطط دائري وتخصيصه وفقًا لتفضيلاتك.

مخطط دائري بتسميات وقيم واضحة بالنسبة المئوية

وقد انتهيت!

قم بتخصيص المخطط الدائري حسب الحاجة، مع تطبيق النصائح المذكورة سابقًا. اضبط العناوين والألوان والتسميات والعناصر الأخرى لضمان تمثيل واضح وجذاب بصريًا.

تحديث المخطط تلقائيًا (اختياري)

لضمان أن يعكس المخطط الدائري الخاص بك التغييرات في الوقت الفعلي في الأوراق المصدر، ضع في اعتبارك استخدام الصيغ الديناميكية مثل IMPORTRANGE أو الوظائف المضمنة في جداول بيانات Google لتحديث البيانات المدمجة تلقائيًا.

وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى إضافة البيانات الجديدة إلى المخطط يدويًا؛ حيث سيتم تحديث المخطط الدائري تلقائيًا عند إضافة ورقة جديدة تحتوي على نقاط بيانات ذات صلة.

## 3 قيود إنشاء المخططات الدائرية في جداول بيانات جوجل

إنشاء المخططات الدائرية في جداول بيانات جوجل قد تبدو سهلة، لكنها ليست مرنة ولها قيود. وتشمل هذه القيود ما يلي.

إنه ليس من السهل إنشاءها أثناء التنقل!

جداول بيانات Google Sheets سهلة للغاية إذا كنت تقوم بإنشاء مخطط دائري باستخدام جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول. ولكن تخيل القيام بذلك على الهاتف المحمول، مع كميات كبيرة من البيانات. ليس سهلاً للغاية، أليس كذلك؟

ويرجع ذلك أساسًا إلى أن واجهة المستخدم مُحسّنة بشكل أفضل للعمل المكتبي بدلاً من استخدامها أثناء التنقل. قد يكون من السهل إجراء التغييرات أو مراجعة المستندات في التطبيق، ولكن إنشاءها وتحريرها من الصفر ليس بالأمر السهل بالتأكيد!

مستهلك للوقت

العملية الموضحة بسيطة، ومن السهل إنشاء المخطط وتخصيصه في ست خطوات. ولكن ماذا عن القيام بذلك بسرعة وبكميات كبيرة من البيانات ولعدة أوراق؟ قد لا تكون جداول بيانات Google هي الخيار المثالي لإنشاء المخططات الدائرية لهذه الحالات.

جماليات محدودة

تتمتع جداول بيانات Google Sheets بجماليات محدودة، ويمكن للمرء بسهولة اكتشاف مخطط دائري مصمم في جداول بيانات Google إذا كانت لديك الخبرة والتجربة. لسوء الحظ، هذا يعني أن هذه المخططات الأولية ليست مثالية للاستخدام في العروض التقديمية أو لمكالمات العملاء.

بالنظر إلى هذه القيود، يجب عليك إما تصميم المخطط بشكل منفصل أو اختيار الأدوات التي تقدم عناصر تصور متعددة للحصول على مخرجات ممتازة. في حين أن جداول بيانات جوجل هو جدول بيانات رائع على الإنترنت، قد تشعر بأنك مقيد بسبب محدودية إمكانيات تصور البيانات أو إدارة المشروع.

## أنشئ مخططات بيانية دائرية سهلة الاستخدام باستخدام ClickUp

استخدم التنقل لأسفل في لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتغيير المهام أو تحديثها داخل المخطط لإجراء تعديلات سلسة مخططات إدارة المشاريع غالبًا ما تتجاوز مجرد مخطط دائري وتتطلب قدرات قوية لتحويل المخطط من تنسيق إلى آخر وفقًا للمتطلبات. ClickUp للمساعدة في جعل هذه العملية أكثر سهولة. توفر الأداة خيارات وميزات تخصيص واسعة النطاق، مما يتيح لك إنشاء مخططات دائرية بسهولة.

يمكنك سحب البيانات مباشرةً من مهامك أو مستنداتك أو الحقول المخصصة وإنشاء مخططات دائرية جذابة بصريًا في بضع خطوات بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، سوف ينعكس أي تحديث للبيانات في المخطط في الوقت الفعلي، مما يضمن أن المخطط يمثل معلومات دقيقة وأحدث المعلومات.

لإضافة مخطط دائري باستخدام Clickup، أضف أدوات مخصصة إلى لوحة تحكم Clickup وأنشئ مخططك الدائري بناءً على أي بيانات.

تُعد المخططات الدائرية طريقة رائعة لعرض النسب التي تشكل الكل. ولكن على الرغم من أنها تساعدنا على فهم البيانات المعقدة بسهولة، إلا أن هناك أوقاتًا قد لا يكون فيها المخطط الدائري هو الخيار المثالي لاحتياجاتك.

لست بحاجة إلى أن تكون مقيدًا بسبب قيود جداول بيانات Google Sheets؛ بدلاً من ذلك، استخدم بدائل مثل ClickUp.

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