أفضل 13 أداة لتقييم التصميم للفرق الإبداعية

ربما تكون قد سمعت بالمثل القائل: "رأسان أفضل من رأس واحد"، وهذا ينطبق بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتصميم. فالحصول على التعليقات لا يقتصر على مجرد وضع علامة في خانة ما - بل يحول الأفكار الجيدة إلى أفكار رائعة. 🌟

تساعد أداة ملاحظات التصميم أصحاب المصلحة على التعاون وتحليل ملاحظات التصميم بطريقة منظمة. فهي تقلل من احتكاك التواصل وتساعد على تسجيل مدخلات الجميع ومقارنة ملاحظات التصميم وتتبع تغييرات الإصدار.

ومع ذلك، فإن اختيار الأداة المناسبة لاحتياجات التصميم الخاصة بك يمثل تحديًا، بالنظر إلى الخيارات المتاحة اليوم. لذا، قمنا بالبحث عنك وقمنا بتجميع قائمة بأفضل أدوات ملاحظات التصميم لتناسب كل متطلبات سير العمل والميزانية.

لنبدأ. 🚀

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك تقريرنا عن أدوات ملاحظات التصميم الـ 13 المتاحة اليوم:

ClickUp: الأفضل لإدارة مشاريع التصميم والتعاون الجماعي InVision: الأفضل للنماذج الأولية واختبار المستخدم فيجما: الأفضل للتصميم التعاوني والنماذج الأولية ميرو: الأفضل للتعاون المرئي وورش عمل التفكير التصميمي دروبلر: الأفضل لمشاركة الشاشة وجمع الملاحظات BugHerd: الأفضل لتتبع الأخطاء والملاحظات المرئية MockFlow: الأفضل لوضع الأطر السلكية وإنشاء النماذج بالحجم الطبيعي DesignDrop: الأفضل لتقديم التعليقات التوضيحية المرئية Usersnap: الأفضل لجمع التعليقات المرئية Proofhub: الأفضل لإنشاء مهام سير عمل مخصصة لفرق التصميم ريدبن: الأفضل لملاحظات التصميم البسيطة والمراجعة UserBack: الأفضل لجمع ملاحظات المستخدمين وتقارير الأخطاء باستيل: الأفضل للتعليقات على الموقع الإلكتروني والتعاون في التصميم

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات ملاحظات التصميم

عندما تبحث عن الأداة المناسبة لتعليقات التصميم، إليك بعض الميزات التي لا يمكنك تفويتها:

سهولة الاستخدام: اختر أداة ملاحظات التصميم بواجهة سهلة الاستخدام لتبسيط تبادل الملاحظات وتجنب الارتباك

اختر أداة ملاحظات التصميم بواجهة سهلة الاستخدام لتبسيط تبادل الملاحظات وتجنب الارتباك إمكانات التكامل: تأكد من تكاملها بسلاسة مع برامج التصميم الشائعة وأدوات إدارة المشاريع مع ميزات التعاون في الوقت الفعلي

تأكد من تكاملها بسلاسة مع برامج التصميم الشائعة وأدوات إدارة المشاريع مع ميزات التعاون في الوقت الفعلي التعاون في الوقت الفعلي: ابحث عن أداة تسمح بتبادل الملاحظات والتحرير المباشر حتى يتمكن فريقك من معالجة التغييرات في الوقت الفعلي لسير عمل سلس

ابحث عن أداة تسمح بتبادل الملاحظات والتحرير المباشر حتى يتمكن فريقك من معالجة التغييرات في الوقت الفعلي لسير عمل سلس التحكم في الإصدارات: تأكد من أنها تتعقب التغييرات وتتيح لك العودة إلى الإصدارات السابقة - وبهذه الطريقة، لن تفقد ملاحظات قيمة أو تتعثر مع تصميمات قديمة

تأكد من أنها تتعقب التغييرات وتتيح لك العودة إلى الإصدارات السابقة - وبهذه الطريقة، لن تفقد ملاحظات قيمة أو تتعثر مع تصميمات قديمة القدرة على تحمل التكاليف وقابلية التوسع: اختر أداة تناسب ميزانيتك الحالية ولكنها توفر قابلية التوسع لتلبية الاحتياجات المتزايدة مع توسع فريقك

أفضل 13 أداة لتعليقات التصميم لاستخدامها في عام 2024

باستخدام أدوات التغذية الراجعة المناسبة، يمكنك تبسيط التعاون وجمع الأفكار بكفاءة وتحسين عملية التصميم. فيما يلي قائمة بأفضل أدوات ملاحظات التصميم لمساعدتك تحسين سير عمل التصميم الخاص بك .

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع التصميم والتعاون الجماعي) كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل. باعتباره تطبيقاً شاملاً لإدارة المشاريع و

تعاون الفريق أداة تبسط سير عمل التصميم الخاص بك وتجمع كل أعمالك في مساحة واحدة منظمة. سواء كنت تدير المهام، أو تتبع الأهداف، أو تتعاون مع فريقك، فإن ClickUp يساعدك في الحفاظ على توافق الجميع وتركيزهم على ما هو أكثر أهمية.

مع فرق النقر ، يمكن لمديري المشاريع والفرق الإبداعية تبسيط إدارة مشاريع التصميم من خلال تقسيم المشاريع إلى مهام، وإرفاق ملفات التصميم، والتعاون بكفاءة. يمكن للمصممين ترك تعليقات مفصلة ووضع علامات على أعضاء الفريق وإضافة تعليقات توضيحية للملفات بملاحظات دقيقة.

يضمن ذلك عدم تفويت أي ملاحظات وأن يكون كل اقتراح واضح وقابل للتنفيذ وسهل المتابعة.

تعاون مع فريق التصميم الخاص بك في طلبات التصميم، ورحلات المستخدم، والمزيد مع برنامج إدارة مشاريع التصميم من ClickUp ClickUp Whiteboards تعزز التعاون من خلال توفير مساحة تفاعلية مرئية وتفاعلية حيث يمكن للفرق تبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات وتقديم الملاحظات في الوقت الفعلي. باستخدام Whiteboards، يمكنك إنشاء مخططات انسيابية وإطارات سلكية وخرائط ذهنية ولوحات أفكار ولوحات مزاجية، مما يسمح للمصممين برسم التصاميم ووضع أفكارهم وتكرارها بشكل جماعي.

استخدم ألواح ClickUp Whiteboards للتعاون بصريًا ومشاركة الأفكار وصقل المفاهيم معًا

إن القدرة على إضافة الملاحظات اللاصقة والأشكال والنصوص مباشرةً على اللوحة تجعل من السهل تصور المفاهيم وتتبع الملاحظات من أعضاء الفريق، مما يجعل عملية التصميم أكثر تعاونية.

وللحفاظ على توافق كل شيء، يوفر ClickUp لوحات معلومات قابلة للتخصيص وأدوات إعداد تقارير متقدمة توفر رؤى في الوقت الفعلي لتقدم المشروع. يمكن للفرق البقاء على اطلاع على المعالم الرئيسية والملاحظات والمواعيد النهائية في مكان واحد.

تتبع حالة المشروع وقياس مدى تقدم الفريق باستخدام لوحات معلومات ClickUp

إليك كيفية مساعدة ClickUp في تلبية احتياجاتك من ملاحظات التصميم:

رؤى في الوقت الفعلي : راقب تقدم أهداف فريقك، والمهام المعلقة، والمقاييس الرئيسية باستخدام أشرطة ورسوم بيانية مرمزة بالألوان للحصول على تحديثات مرئية واضحة

: راقب تقدم أهداف فريقك، والمهام المعلقة، والمقاييس الرئيسية باستخدام أشرطة ورسوم بيانية مرمزة بالألوان للحصول على تحديثات مرئية واضحة ابقَ على اطلاع دائم مع طرق عرض متعددة: تتبع التقدم والمقاييس الرئيسية باستخدام طرق عرض مرنة مثل طريقة عرض تتبع التقدم

تتبع التقدم والمقاييس الرئيسية باستخدام طرق عرض مرنة مثل طريقة عرض تتبع التقدم تعاون مبسط: أبقِ فريقك على اطلاع دائم في جميع الأوقات من خلال تتبع المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية والملاحظات بسلاسة

أفضل الميزات #### ClickUp

تنظيم مشاريع التصميم في مهام واضحة وقابلة للتنفيذ، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز باستخدام مهام ClickUp قم بإنشاء مستندات مشتركة لموجزات التصميم أو أدلة الأنماط أو الملاحظات، مما يسمح للفرق بالتعاون من خلال ترك التعليقات وتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي باستخدام مستندات ClickUp الاستفادة من ClickUp Brain لتلخيص الملاحظات تلقائيًا واقتراح عناصر العمل وتبسيط التواصل

تتبع الجداول الزمنية للمشروع، وتصور التبعيات، وضبط المواعيد النهائية باستخدام مخططات جانت، والحفاظ على مشاريع التصميم في الموعد المحدد

تسريع التعاون مع التوضيح السريع والملاحظات باستخدام انقر فوق الدردشة قيود ClickUp

قد تبدو المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: بكفاءة وضع تعليقات توضيحية على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF لإبراز الملاحظات مباشرةً على المحتوى. يضمن ذلك الوضوح وتبسيط عملية المراجعة.

2. InVision (الأفضل للنماذج الأولية واختبار المستخدم)

عبر إن فيجن InVision هي واحدة من أفضل أدوات النماذج الأولية المتاحة اليوم لإحياء تصميماتك من خلال النماذج الأولية التفاعلية. يمكنك إنشاء عملك ومراجعته بسهولة، بينما يتيح التعليق في الوقت الفعلي لفريقك تقديم تعليقات مباشرة على التصميم. إنها مثالية إذا كنت ترغب في اصطحاب أصحاب المصلحة في جولة افتراضية لنموذجك الأولي وجعل الجميع على نفس الصفحة بسرعة.

Invision أفضل الميزات

تتيح لك ميزة Freehand العصف الذهني ورسم الأفكار وتخطيط سير العمل في الوقت الفعلي

إضافة رسوم متحركة سلسة وتفاعلية إلى نماذجك الأولية باستخدام طبقات الرسوم المتحركة

قيود Invision

لا يمكن للعملاء تحرير النماذج الأولية مباشرة، مما يؤدي إلى ملاحظات مربكة ومراجعات غير فعالة

تسعير إنفيجن

مجاناً

المبتدئين: 15 دولاراً شهرياً

15 دولاراً شهرياً المحترف: 25 دولارًا/شهريًا

25 دولارًا/شهريًا الفريق: 99 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Invision

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

3. فيجما (الأفضل للتصميم التعاوني والنماذج الأولية)

عبر فيجما فيجما هي أداة تصميم متعددة الاستخدامات تبسّط عملية إنشاء مجموعة واسعة من التصاميم الرقمية، من واجهات المستخدم إلى النماذج التفاعلية. وهي رائعة للمشاريع الجماعية حيث يمكن للعديد من المصممين العمل على نفس الملف في نفس الوقت. وهذا يعني عدم وجود المزيد من فوضى التحكم في الإصدار أو انتظار التحديثات.

سواء أكنت تصمم موقعاً إلكترونياً أو تطبيقاً أو أي منتج رقمي، فإن فيجما تقدم ميزات قوية مثل الرسومات المتجهة، والنماذج الأولية، وعمليات تسليم المطورين السلسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعتها المستندة إلى السحابة تعني أنه يمكنك العمل من أي مكان وعلى أي جهاز.

فيجما أفضل الميزات

تسمح متغيرات المكونات بإدارة إصدارات متعددة من مكون في هيكل واحد

يوفر FigJam لوحة بيضاء تعاونية للعصف الذهني والتفكير

تسمح لك أنظمة التصميم بإنشاء أنماط ومكونات وأصول قابلة لإعادة الاستخدام

قيود فيجما

يقيد الوصول الكامل إلى ميزات معينة، مثل أذونات النسخ، على اشتراكات المؤسسة

يسمح إصدار الهاتف المحمول بعرض المشروع فقط؛ سيكون التحرير على جهاز iPad، على غرار الكمبيوتر الشخصي، إضافة رائعة

أسعار فيجما

مجاني

الفريق المحترف: 15 دولارًا/مقعد/شهرًا

15 دولارًا/مقعد/شهرًا المنظمة: 45 دولارًا/مقعد/شهرًا

45 دولارًا/مقعد/شهرًا المؤسسات: 75 دولارًا/مقعد/شهرًا

تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: إعداد واضح ملخصات التصميم قبل أن تبدأ. سيحافظ ذلك على توافق فريقك ويساعدك على تحقيق أقصى استفادة من أدوات التصميم وسير العمل.

4. Miro (الأفضل للتعاون المرئي وورش عمل التفكير التصميمي)

عبر ميرو يجعل Miro من السهل على فرق العمل تبادل الأفكار والتخطيط ورسم الخرائط الذهنية في الوقت الفعلي على لوحة بيضاء تفاعلية عبر الإنترنت. سواء كنت تدير ورشة عمل، أو ترسم رحلات المستخدم، أو تنشئ خرائط ذهنية، فإن هذا التطبيق يبعث الحياة في أفكارك.

فهو يعزز إدارة المشروع من خلال تعزيز التعاون باستخدام الأدوات المرئية. بعد انتهاء الجلسة، يمكنك مشاركة اللوحة مع أصحاب المصلحة أو استخدامها كقاعدة للمرحلة التالية من عملية التصميم.

ميرو أفضل الميزات

إشراك الفرق من خلال التصويت في الوقت الفعلي لتحديد أولويات المهام أو الأفكار

تساعد مكالمات الفيديو داخل التطبيق في التواصل المباشر أثناء التعاون على اللوحة

تتيح لك الأشكال الذكية والمحاذاة التلقائية محاذاة الأشكال وضبطها تلقائيًا للحصول على رسم تخطيطي سلس

قيود ميرو

مكتبات أيقونات محدودة مقارنةً بأدوات الملاحظات المرئية مثل فيجما ولوسيد

يمكن تحسين أدوات التصميم ومكتبة قوالب ERD بمزيد من القوالب الافتراضية

تسعير ميرو

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات شهرياً لكل عضو

8 دولارات شهرياً لكل عضو الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل عضو

16 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسات: مخصص

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: عزز نهج فريقك الذي يركز على المستخدم باستخدام أدوات التفكير التصميمي . فهي تساعد في توجيه عمليتك، مما يضمن بقاء التركيز على حل مشاكل المستخدم الحقيقية مع تشجيع التعاون.

5. Droplr (الأفضل لمشاركة الشاشة وجمع الملاحظات)

عبر دروبلر Droplr أداة رائعة لتوفير سياق مرئي عند تقديم ملاحظات لأعضاء الفريق. يتيح لك التقاط لقطات الشاشة أو تسجيلات الشاشة ومشاركتها بسهولة.

باستخدام لقطات الشاشة، يمكنك تمييز مناطق محددة على الشاشة، بينما يمكن أن تساعدك تسجيلات الشاشة على إظهار تسلسل التفاعلات. هذا يبسط شرح مهام التصميم المعقدة أو المشكلات أثناء عملية تقديم الملاحظات.

دروبلر أفضل الميزات

وضع علامات على لقطات الشاشة أو مقاطع الفيديو بنصوص وأسهم وإبرازات لتوصيل واضح

تتيح لك ميزات انتهاء صلاحية الروابط تعيين تواريخ انتهاء الصلاحية على الروابط المشتركة للمحتوى الحساس للوقت

قيود دروبلر

يتطلب برنامج طرف ثالث لتحرير المستندات التي تم تحميلها

يعرض الملفات التي تمت مشاركتها سابقًا عند مشاركة ملفات جديدة، مما يؤدي إلى فوضى في الوصول

لا توجد خطة مجانية

تسعير #### تسعير دروبلر

المحترف بلس: 6 دولارات شهرياً

6 دولارات شهرياً الفريق: 7 دولارات في الشهر

7 دولارات في الشهر المؤسسات: مخصص

دروبلر التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. BugHerd (الأفضل لتتبع الأخطاء والتعليقات المرئية)

عبر باغهيرد يعمل BugHerd على تبسيط تتبع الأخطاء من خلال السماح لك بالإبلاغ عن المشكلات مباشرةً على موقع الويب من خلال أداة ملاحظات مرئية. يمكنك تثبيت الأخطاء والملاحظات القابلة للتنفيذ في أجزاء محددة من الصفحة، مما يسهل عليك إظهار مكان المشكلة بالضبط.

يلتقط كل تقرير خطأ تلقائيًا تفاصيل مثل معلومات المتصفح ودقة الشاشة، مما يوفر الوقت. تتيح لك أداة الملاحظات بالفيديو أيضًا إنشاء مقاطع فيديو إرشادية لتقديم الملاحظات والإبلاغ عن الأخطاء. وهذا يجعل عملية تقديم الملاحظات فعالة من خلال إظهار مكان المشكلة بالضبط وما هي المشكلة بدلاً من إعطاء أوصاف مبهمة.

BugHerd أفضل الميزات

التقاط الأخطاء وإدارتها مباشرةً على الموقع الإلكتروني المباشر باستخدام ميزة التأشير والنقر على الملاحظات

يتم ربط الأخطاء بعناصر صفحة الويب، مما يمنح المطورين سياقاً دقيقاً

الحفاظ على نظافة طرق العرض التي تواجه العميل ومشاركة الملاحظات بشكل خاص في وضع الملاحظات الخاصة

قيود BugHerd

لا تتم تصفية الإشعارات في مجلدات، مما يزيد من الفوضى

يتطلب تدريب الموظفين غير التقنيين للمشاركة في المراجعات

تسعير BugHerd

المعيار: 41 دولارًا شهريًا (5 أعضاء)

41 دولارًا شهريًا (5 أعضاء) الاستوديو: 66 دولارًا شهريًا (10 أعضاء)

66 دولارًا شهريًا (10 أعضاء) القسط: 124 دولارًا شهريًا (25 عضوًا)

124 دولارًا شهريًا (25 عضوًا) المؤسسة: مخصص

تقييمات ومراجعات BugHerd

G2: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

قراءة المزيد: 11 تقنية وطريقة فعالة للتفكير لفريقك (مع النماذج!)

7. MockFlow (الأفضل للتأطير السلكي وإنشاء النماذج بالحجم الطبيعي)

عبر التدفق الوهمي يسهّل MockFlow عملية إنشاء الأطر السلكية والنماذج بالحجم الطبيعي من خلال واجهة السحب والإفلات. وهو يوفر قوالب جاهزة ومكونات واجهة المستخدم، بحيث يمكنك إنشاء تخطيطات بسرعة.

إنه رائع لرسم الأفكار ومشاركتها مع فريقك للحصول على تعليقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على مراجعات التصميم من الذكاء الاصطناعي الخاص به للجزء الكامل أو المحدد من الإطار السلكي، مما يساعدك على تحسين تصميمك بشكل أسرع.

Mockflow أفضل الميزات

الوصول إلى مجموعات أدوات واجهة المستخدم المصممة مسبقًا لإنشاء تصميم أسرع، ومخصصة لمنصات مختلفة (على سبيل المثال، الجوال، الويب)

إنشاء مساحات مخصصة لتعاون الفريق مع لوحات المناقشة وتتبع المهام، وكلها مرتبطة بتصميمات محددة

قيود Mockflow

صعوبة تحديد مكونات متعددة أو تغيير حجم طبقات متعددة في وقت واحد

التحرير مع زملاء العمل يتطلب الوصول إلى خطة مدفوعة

تسعير Mockflow

الأساسي: مجانًا

مجانًا القسط: 14 دولارًا شهريًا (1 محرر)

14 دولارًا شهريًا (1 محرر) الأعمال: 45 دولارًا شهريًا (3 محررين)

45 دولارًا شهريًا (3 محررين) المؤسسات: 160 دولارًا (سنويًا فقط)

تقييمات ومراجعات Mockflow #### تقييمات ومراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استخدام قوالب الإطار السلكي يمكن أن توفر لك الكثير من الوقت أثناء عملية التصميم. فهي توفر لك بنية متينة، مما يسمح لك بتخصيص التخطيط وتنقيحه بسرعة ليناسب احتياجات مشروعك.

8. DesignDrop (الأفضل لتوفير التعليقات التوضيحية المرئية)

عبر DesignDrop DesignDrop هي أداة لتعليقات التصميم تفتخر بسهولة استخدامها، وهي موجهة للمستخدمين غير التقنيين والمبتدئين. فهي تحررهم من منحنى التعلم الحاد وتوفر طريقة منظمة للتعامل مع طلبات التصميم.

يمكنك تحميل التصميم الخاص بك ومشاركة عنوان URL مع فريقك أو عملائك لجمع ملاحظات قابلة للتنفيذ. ويمكنهم إضافة تعليقات توضيحية مرئية مباشرةً إلى التصميم، مما يسهل جمع المدخلات والتعاون دون ارتباك.

DesignDrop أفضل الميزات

مجموعة واسعة من عناصر التعليقات التوضيحية المرئية، بما في ذلك اختيار الألوان والطباعة

تعاون سهل وفي الوقت الفعلي من خلال التعليقات التوضيحية المرئية والتعليقات التوضيحية المترابطة

قيود DesignDrop

لا يتكامل مع منصات إدارة المشاريع لتبسيط سير عمل التصميم من البداية إلى النهاية

تسعير #### تسعير DesignDrop

مبتدئ : 2.35 دولار شهرياً

: 2.35 دولار شهرياً محترف : 5.89 دولار/ 6 أشهر

: 5.89 دولار/ 6 أشهر قسط: 10.61$/12 شهراً

DesignDrop التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

9. Usersnap (الأفضل لجمع المراجعات المرئية)

عبر مستخدمون سناب يُعدّ Usersnap رائعًا لتبسيط عملية تقديم الملاحظات، حيث يمكنك بسهولة التقاط لقطات شاشة أو تسجيلات للشاشة مباشرةً من متصفحك. يتيح لك ذلك إلقاء الضوء على المشكلات ذات الصلة أو مشاركة الرؤى بصريًا دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

يمكنك إضافة التعليقات التوضيحية والتعليقات والأوصاف، مما يوضح لك أي جزء من التصميم أو الواجهة يحتاج إلى اهتمام.

Usersnap أفضل الميزات

جمع الملاحظات مباشرةً من خلال امتداد المتصفح دون مغادرة الموقع

تسجيل جلسات المستخدم لفهم سياق الأخطاء أو المشكلات بشكل أفضل

تخصيص نماذج الملاحظات والأدوات لتتماشى مع العلامة التجارية لتطبيقك أو موقعك الإلكتروني

قيود Usersnap

عدم وجود تكامل مباشر لإدارة علاقات العملاء يحد من الاستجابات المخصصة والسياق الأعمق لملاحظات العملاء

تسعير #### تسعير Usersnap

البداية: 39 يورو/شهرًا (حوالي 41 دولارًا في الشهر)

39 يورو/شهرًا (حوالي 41 دولارًا في الشهر) النمو: 89 يورو/شهرًا (حوالي 94.34 دولارًا أمريكيًا في الشهر)

89 يورو/شهرًا (حوالي 94.34 دولارًا أمريكيًا في الشهر) احترافي: 159 يورو/شهرًا (حوالي 168.54 دولارًا في الشهر)

159 يورو/شهرًا (حوالي 168.54 دولارًا في الشهر) القسط: 319 يورو/شهريًا (حوالي 338.14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا)

تقييمات ومراجعات المستخدمين

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

10. Proofhub (الأفضل لإنشاء مهام سير عمل مخصصة لفرق التصميم)

عبر بروف هاب ProofHub هو واحد من أفضل أدوات التدقيق لإدارة المشاريع. تعمل على تبسيط عملية المراجعة والموافقة من خلال السماح للفرق بالتعاون في الملفات مباشرةً داخل المنصة.

يمكنك بسهولة ترك التعليقات ووضع علامة على التغييرات وتتبع المراجعات لضمان توافق الجميع على نفس الصفحة. سواء كنت تقوم بمراجعة التصميمات أو المستندات أو غيرها من الملفات، فإن ProofHub يجعل التعليقات بسيطة، مما يضمن لفريقك تقديم عمل عالي الجودة بشكل أسرع.

أفضل ميزات ProofHub

ذكر زملاء الفريق للحصول على التحديثات ومشاركة الملفات مباشرةً ضمن المهام

مراجعة مبسطة للمستندات باستخدام أدوات التعليقات التوضيحية المدمجة

قيود Proofhub #### قيود Proofhub

يمكن أن تكون وظيفة الفوترة أكثر وضوحًا على الرغم من تكامل QuickBooks

تحتاج ميزات التحرير والمشاركة المشتركة لملاحظات ProofHub إلى تحسين

تسعير Proofhub

أساسي: 45 دولارًا أمريكيًا في الشهر

45 دولارًا أمريكيًا في الشهر التحكم الكامل: 89 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Proofhub

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

11. ريدبن (الأفضل لملاحظات ومراجعات التصميم البسيطة)

عبر ريدبين يجعل Redpen ملاحظات التصميم بسيطة ومنظمة. فبدلاً من التعامل مع التعليقات الغامضة أو المبعثرة، يمكن للجميع ترك تعليقات واضحة ومباشرة على التصميم مباشرةً. تقدم المنصة أيضاً خططاً مصممة خصيصاً للمطورين وفرق خدمة العملاء.

يحصل المطورون على تعليقات مركزة تساعدهم على التحرك بشكل أسرع خلال عملية الإنشاء. ويمكن لفرق خدمة العملاء تتبُّع ملاحظات العملاء وإدارتها في مكان واحد، مما يسرّع من الاستجابات ويعزز رضا العملاء. الأمر كله يتعلق بجعل التعاون أكثر سلاسة وسرعة وكفاءة.

أفضل الميزات #### ريدبن

يسمح للمراجعين بالتعليق بدون حساب، مما يجعل التعليقات سهلة للعملاء

تتبع مراجعات التصميم من خلال التحكم في الإصدار للحفاظ على تنظيم الملاحظات

قيود Redpen

تسجيل الشاشة وخيارات التخصيص المتقدمة غير متوفرة في الخطة المجانية

تسعير #### ريدبن

مجانًا

القياسي (للمطورين): 9.95 دولار/مستخدم شهريًا

9.95 دولار/مستخدم شهريًا تسعير قياسي (للخدمة): 249.95 دولارًا شهريًا

249.95 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ريدبن

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

قراءة المزيد: أفضل 10 قوالب تصميم جرافيك مجاناً للفرق الإبداعية

12. UserBack (الأفضل لجمع ملاحظات المستخدمين وتقارير الأخطاء)

عبر مستخدمالظهر UserBack هي أداة أخرى فعّالة في قائمتنا لتقييمات التصميم تسهّل جمع وإدارة مدخلات المستخدمين. نحب على وجه التحديد ميزة "شريحة المستخدم" التي تساعدك على تنظيم الملاحظات من خلال تجميع المستخدمين مثل المستخدمين التجريبيين، والمنتقدين لـ NPS، والمدافعين عن المنتج.

هذا يجعل من السهل جمع رؤى مركزة من كل مجموعة. ستحصل على ملاحظات أكثر صلة بتجربتهم، مما يساعدك على تحسين منتجك بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

أفضل ميزات UserBack

يتيح لك ملحق متصفح الملاحظات العمل بشكل أسرع مع خيارات الملاحظات بدون تعليمات برمجية

تتيح لك ميزة إعادة تشغيل الجلسات إرجاع الجلسات وإعادة تشغيلها للحصول على القصة الحقيقية وراء المشكلات

قيود UserBack

يتم احتساب حسابات العملاء من إجمالي المستخدمين، مما يحد من الوصول إلى المشروع والملاحظات

يقتصر تكامل Slack على قناة واحدة لكل مشروع

تسعير #### تسعير UserBack

البداية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا المستوى: 109 دولارات شهرياً

109 دولارات شهرياً القسط: 219 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

المستخدمالتقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

13. باستيل (الأفضل لملاحظات الموقع الإلكتروني والتعاون في التصميم)

عبر باستيل يتيح لك Pastel التعليق مباشرة على مواقع الويب المباشرة، مما يسهل جمع التعليقات في الوقت الفعلي. بدون الحاجة إلى لقطات شاشة أو أدوات خارجية، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على أي جزء من الموقع الإلكتروني لترك تعليقات أو اقتراحات. إنه برنامج تعاوني للغاية، مما يسمح للفرق والعملاء بمناقشة التغييرات في سياقها، مما يجعل تكرار التصميم أسرع وأوضح.

باستيل أفضل الميزات

إنشاء تذاكر ومهام تلقائيًا في أدوات أخرى لتبسيط سير العمل

التحكم في توقيت التعليقات من خلال تعطيل التعليقات بسهولة بنقرة واحدة

تحويل أي موقع إلكتروني إلى لوحة فنية للحصول على تعليقات سريعة ومرئية

قيود الباستيل

لا يوجد تكامل مباشر مع أدوات التصميم مثل Figma

أسعار باستيل

مجانًا

منفرداً: 24 دولاراً شهرياً

24 دولاراً شهرياً الاستوديو: 83 دولارًا في الشهر

83 دولارًا في الشهر المؤسسة: 350 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات باستيل

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة للمحترفين: لـ التعاون الفعال في التصميم شجع دائمًا على تقديم التعليقات في الوقت الفعلي على المشاريع المباشرة. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التكرار ويضمن توافق الجميع مع رؤية التصميم.

اجمع ملاحظات التصميم بشكل أسرع باستخدام ClickUp

إن جمع الملاحظات من خلال أدوات ملاحظات التصميم هو مجرد البداية. لإحداث تأثير حقيقي، تحتاج إلى منصة تساعدك على تنفيذ هذه التغييرات وتتبع فعاليتها.

وهنا يبرز دور ClickUp! ✨

بالإضافة إلى جمع الملاحظات الشخصية أو ملاحظات العملاء، يتيح لك ClickUp توثيق تقدمك بسلاسة، وتحديد أهداف واضحة، وتتبع المعالم - كل ذلك في مكان واحد. فهو يبقيك منظمًا ويساعدك على قياس كيفية تحقيق هذه التغييرات للنتائج.

سواء كنت ترغب في جمع الملاحظات أو تنقيح التصاميم أو ضبط استراتيجيتك، فإن ClickUp يحوّل المدخلات إلى أفعال، مما يسهل عليك البقاء على المسار الصحيح وتقديم عمل استثنائي. ولكن مهلاً، لا تثق بكلامنا فقط - جربه بنفسك!

نود أن نسمع كيف يساعدك ClickUp في تبسيط عملية التصميم الخاصة بك. اشترك مجانًا اليوم 🎯