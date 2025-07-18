أسعار Fireflies AI: الخطط والميزات والبدائل

Fireflies AI هي أداة سهلة الاستخدام لتدوين محاضر الاجتماعات، وتأتي مع تطبيق جوال وتتكامل مع العديد من الأدوات الخارجية. ومع ذلك، فإن بعض الميزات المفيدة، مثل البحث المتقدم أو التكامل، متاحة فقط للمشتركين. كما أن جميع خططها تضع حدًا أقصى لرصيد AI ومدة تسجيل الاجتماعات.

من الضروري فهم هيكل أسعار Fireflies قبل الالتزام. إذا لم تكن حريصًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى دفع ثمن ميزات لا تحتاجها أو تفوتك الميزات التي تحتاجها.

يمكن أن تساعدك الخطة المناسبة على تبسيط الاجتماعات والحفاظ على الإنتاجية والحصول على أفضل قيمة دون تجاوز ميزانيتك.

لنحلل بالتفصيل خطط الأسعار وميزات Fireflies.ai. إذا لم تجد ما يناسبك، فسنقدم لك AI Notetaker من ClickUp كبديل.

ClickUp مقابل Fireflies AI لأتمتة الاجتماعات

إليك مقارنة سريعة بين الميزات لبدء الاستخدام:

ميزة ClickUp Fireflies. ai نسخ الاجتماعات ✔️ قم بتدوين اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMS Teams تلقائيًا عبر ClickUp AI Notetaker ✔️ نسخ مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع تكاملات متعددة استخراج بنود العمل ✔️ يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بإنشاء مهام الاجتماعات وملخصاتها ✔️ يلخص الاجتماعات ويقدم اقتراحات مهام باستخدام الذكاء الاصطناعي تكامل المهام ✅ أصلي: قم على الفور بتحويل عناصر العمل إلى مهام ClickUp وإرفاق الملاحظات بسير العمل الفرق التي تريد اجتماعات + إجراءات + تنفيذ في مكان واحد مساحة عمل مركزية ✅ منصة كاملة لإدارة العمل (المهام، المستندات، لوحات المعلومات، إلخ) ❌ يركز على ذكاء الاجتماعات فقط سياق الاجتماع في المهام ✅ ملاحظات الاجتماعات والتسجيلات والنصوص المباشرة داخل المهام ذات الصلة ❌ الملاحظات محفوظة في Fireflies — ولا ترتبط تلقائيًا بالمهام ما لم يتم تصديرها يدويًا قاعدة معرفية قابلة للبحث ✅ بحث موحد عبر المهام والمستندات والملاحظات وتسجيلات الاجتماعات ❌ يبحث فقط في الاجتماعات التي تمت نسخها ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅ ملخصات المهام، والخطوات التالية، والتعليقات المتعلقة بالموضوع عبر ClickUp Brain ✅ ملخصات ذكية واكتشاف الموضوعات مثالي لـ الفرق التي تريد الاجتماعات + الإجراءات + التنفيذ في مكان واحد الفرق التي تريد ذكاءً مستقلاً للاجتماعات

ما هو Fireflies.ai؟

عبر Fireflies AI

Fireflies AI هو مساعد اجتماعات ذكي يقوم تلقائيًا بتسجيل محادثات الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها. تستمع هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى اجتماعاتك وتحدد المتحدثين وتختار النقاط الرئيسية. يمكنك العودة إلى ما قيل بالضبط ومن قاله.

يُنشئ ملخصات قابلة للمشاركة ومهام عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد فريقك على البقاء على اطلاع دائم واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة. يتكامل Fireflies.ai بسلاسة مع أدوات الاجتماعات الشائعة مثل Zoom و MS Teams و Gmeet، مما يجعله ترقية سهلة لسير عملك عن بُعد أو المختلط.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

النسخ التلقائي مع تسمية المتحدثين: انسخ الاجتماعات بدقة مع تحديد واضح للمتحدثين وتحليل وقت حديثهم. لا حاجة لتدوين الملاحظات يدويًا

ملخصات ذكية مع بنود العمل: قم بإنشاء ملخصات باستخدام الذكاء الاصطناعي لمناقشات الاجتماعات والقرارات، واستخرج النقاط الرئيسية وبنود العمل قم بإنشاء ملخصات باستخدام الذكاء الاصطناعي لمناقشات الاجتماعات والقرارات، واستخرج النقاط الرئيسية وبنود العمل لتحقيق اجتماعات أكثر إنتاجية . يمكنك أيضًا نسخ وتلخيص ملفات الفيديو والصوت المسجلة مسبقًا

ملاحظات الاجتماعات القابلة للبحث: ابحث عن أي لحظة من المكالمات والاجتماعات السابقة باستخدام عوامل تصفية البحث الذكية والكلمات الرئيسية والعبارات والمتحدثين

دعم متعدد اللغات: نسخ الاجتماعات بأكثر من 100 لغة وتبديل اللغات تلقائيًا من اجتماع لآخر

تشغيل الصوت متزامن مع النص: أعد تشغيل المحادثات بسهولة مع طوابع زمنية وتابع أعد تشغيل المحادثات بسهولة مع طوابع زمنية وتابع محضر الاجتماع للحصول على سياق أفضل

ملحق Chrome: ثبّت ملحق Fireflies AI لتوليد محاضر اجتماعات في الوقت الفعلي تلقائيًا من مكالمات Google Meet

التكامل: اربط Fireflies بتقويمك وأدوات الاجتماعات وCRMs وSlack وNotion والمزيد لتبسيط سير العمل قبل الاجتماعات وبعدها

الوصول عبر الأنظمة الأساسية: استخدم Fireflies على الويب لعقد اجتماعات افتراضية وتدوين المحادثات الشخصية باستخدام تطبيق Fireflies للهواتف المحمولة

👀 هل تعلم؟ تظهر منحنى النسيان لإيبينغهاوس أن الناس ينسون 50% من المعلومات خلال الساعة الأولى من تعلمها. يساعدك أداة تدوين ملاحظات الاجتماعات الموثوقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على التغلب على هذه المشكلة من خلال ضمان تنظيم جميع بيانات الاجتماع لتتمكن من الرجوع إليها.

📮ClickUp Insight: 49% من المشاركين في استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات ما زالوا يدونون ملاحظاتهم بخط اليد، وهو اتجاه مثير للدهشة في عصر الرقمنة. قد يكون هذا الاعتماد على القلم والورقة تفضيلًا شخصيًا أو علامة على أن أدوات تدوين الملاحظات الرقمية لم يتم دمجها بالكامل في سير العمل. في الوقت نفسه، وجد استطلاع آخر أجرته ClickUp أن 35٪ من الأشخاص يقضون 30 دقيقة أو أكثر في تلخيص الاجتماعات ومشاركة بنود العمل وإبقاء الفرق على اطلاع. 👀 ClickUp AI Notetaker يزيل هذا العبء الإداري! دع الذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل اجتماعاتك وتدوينها وتلخيصها مع تحديد المهام المطلوبة وتوزيعها — لا حاجة بعد الآن للملاحظات المكتوبة بخط اليد أو المتابعة اليدوية! عزز إنتاجيتك بنسبة تصل إلى 30% من خلال ملخصات الاجتماعات الفورية والمهام الآلية وسير العمل المركزي في ClickUp.

خطط أسعار Fireflies. ai

تقدم Fireflies.ai عدة مستويات من الأسعار. ومع ذلك، فإن اختيار المستوى المناسب يعتمد على طريقة عملك ومقدار المساعدة التي تريدها من مساعد الذكاء الاصطناعي.

هل تبحث فقط عن نصوص اجتماعات ذكية؟ أم أنك بحاجة إلى برنامج كامل لإدارة الاجتماعات مزود بذكاء وتكامل وأتمتة؟

دعنا نحلل خطط الأسعار حتى تتمكن من تحقيق أقصى عائد على الاستثمار من الأداة.

مجاني

تتيح لك خطة Fireflies المجانية تسجيل الاجتماعات على Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams و10 منصات أخرى مع ميزة الكشف التلقائي عن اللغة والطوابع الزمنية والبحث الشامل.

الميزات الرئيسية

نسخ الاجتماعات وتلخيصها بعدة لغات

قم بتحميل ملفات الصوت والفيديو لإنشاء نصوص

قم بالوصول إلى تطبيق Fireflies للهاتف المحمول لتسجيل المحادثات الشخصية وتدوينها

شارك مساحة عمل الفريق مع البحث العالمي

ضمان أمان البيانات من خلال الامتثال للوائح GDPR و SOC 2 Type II

القيود

تبلغ سعة التخزين في الخطة المجانية من Fireflies 800 دقيقة لكل مستخدم، ويبلغ الحد الأقصى للتسجيل ساعتين

تحصل فقط على ملخصات محدودة من الذكاء الاصطناعي و 20 رصيدًا فقط لاستخدامها عبر المساعد الأصلي للذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي و Magic Soundbites وأقسام الملخصات المخصصة

يمكنك الوصول إلى 3 قنوات عامة فقط

لا تتوفر عوامل تصفية البحث الذكية وتحليل المشاعر وتحليلات الاستخدام

لا يقدم أي تكاملات

🎯 لمن هو مخصص: يمكن للمستخدمين الفرديين والطلاب والفرق الصغيرة الذين يرغبون فقط في الحصول على ملاحظات اجتماعات أساسية ونصوص دون ميزات أو تكاملات إضافية تجربة خطة Fireflies المجانية.

الأسعار

مجاني إلى الأبد

Pro

تقدم Fireflies.ai خطة Pro مع نسخ غير محدودة وتلخيص بالذكاء الاصطناعي. هذه الخطة كافية للشركات الصغيرة التي تضم 4 أو 5 أشخاص.

الميزات الرئيسية

أنشئ نصوصًا وملخصات غير محدودة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستفد من مساعد الاجتماعات الذكي AskFred من Fireflies

استخرج معلومات الاجتماعات ذات الصلة مثل بطاقات تقييم المرشحين والميزانية تلقائيًا

تعاون على قنوات عامة غير محدودة وقم بتنزيل النصوص والتسجيلات

القيود

تبلغ سعة التخزين في هذه الخطة 8000 دقيقة لكل مستخدم (على الرغم من أنها تبلغ 10 أضعاف ما توفره الخطة المجانية، إلا أنك ستستنفد سعة التخزين إذا كنت تشغل منصبًا يتطلب المشاركة في الكثير من الاجتماعات)

تحصل على 20 رصيدًا فقط من رصيد الذكاء الاصطناعي، وهو نفس الرصيد المقدم في الخطة المجانية

تفتقر إلى ميزات متقدمة مثل ذكاء المحادثة ورؤى الفريق للمسؤولين

🎯 لمن هذا المنتج: ستجد الشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تعقد اجتماعات أسبوعية وتحتاج إلى معلومات أساسية عن الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي هذه الخطة مفيدة.

الأسعار

18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال

مع خطة Fireflies Business، تحصل على نسخ غير محدودة ومساحة تخزين خاصة وتسجيلات فيديو وتحليلات متقدمة.

الميزات الرئيسية

سجل مقاطع فيديو للاجتماعات واحفظها على المنصة، وادخل إلى AskFred لاستخراج أبرز نقاط الاجتماعات وعناصر العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعاون على قنوات عامة وخاصة غير محدودة ومساحات عمل جماعية

استخدم البحث الذكي وتحليل المشاعر واكتشاف الأسئلة لاستخراج النقاط المهمة من الاجتماعات الرئيسية بشكل أسرع

الوصول إلى ذكاء المحادثات والتحكم في الفريق للمسؤولين

ادمج Fireflies AI مع منصات خارجية لإدارة الاجتماعات بشكل مركزي

القيود

تحصل على 30 رصيدًا فقط من رصيد الذكاء الاصطناعي

حد التسجيل للاجتماعات الفردية هو 3 ساعات

لا تتوافق هذه الخطة مع متطلبات HIPAA

🎯 لمن هو مخصص: يمكن للشركات المتوسطة الحجم والشركات سريعة النمو التي تتعاون في اجتماعات افتراضية بشكل متكرر وتحتاج إلى تحليلات اجتماعات أكثر تفصيلاً باستخدام الذكاء الاصطناعي الاستثمار في خطة المستوى التجاري.

الأسعار

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات

إذا كنت تدير شركة كبيرة تضم فرقًا متنوعة وتعقد عدة اجتماعات كل يوم، فاختر خطة Fireflies Enterprise. إلى جانب رصيد غير محدود من خدمات النسخ وملخصات AI، ستحصل على تحليلات مفصلة للاجتماعات ومساعدة سريعة ووصول إلى API لنشر الخدمة على مستوى المؤسسة.

الميزات الرئيسية

شارك الاجتماعات وأضفها إلى القنوات تلقائيًا باستخدام محرك القواعد

استخدم الاحتفاظ بالبيانات المخصصة لتنظيم جميع أبرز أحداث الاجتماعات، وقم بإعداد دور المسؤول الفائق

احصل على مدير حساب مخصص، وذكاء المحادثة، وتحليلات الاستخدام، ورؤى الفريق للمسؤولين

عزز أمان البيانات من خلال الامتثال للوائح GDPR و SOC 2 Type II و HIPAA

القيود

تتضمن هذه الخطة أيضًا حدًا أقصى لرصيد الذكاء الاصطناعي، حيث توفر 30 رصيدًا

يمكنك تسجيل الاجتماعات لمدة تصل إلى 4 ساعات فقط

🎯 لمن هو مخصص: الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى أدوات ذكاء اصطناعي شاملة للاجتماعات وأمان على مستوى المؤسسات، بالإضافة إلى نصوص دقيقة وملخصات ذكاء اصطناعي

الأسعار

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

📖 اقرأ أيضًا: كيفية مشاركة الملاحظات والتعاون عليها

هل Fireflies.ai يستحق سعره؟

يقدم Fireflies.ai بعض ميزات النسخ الممتازة، ولكن هناك أدوات نسخ أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي تقدم الميزات نفسها. إذن، ما الذي يميز خطط أسعار Fireflies.ai (أو يجعلها أقل شأناً)؟

لنكتشف ذلك حتى تتمكن من اختيار الخطة التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك.

مزايا أسعار Fireflies. ai

فيما يلي بعض المزايا التي تجعل Fireflies أحد أبرز برامج إنشاء محاضر الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

خطة مجانية مع ميزات سخية: توفر خدمة النسخ الأساسية والملخصات والوصول إلى التطبيق عبر الهاتف المحمول وميزات الامتثال دون أي تكلفة. الخطة المجانية رائعة للمستخدمين العاديين، مثل الطلاب والمستقلين الذين يعملون في فريق صغير، والذين يرغبون في تجربة الخدمة

أسعار متدرجة لتلبية الاحتياجات المختلفة: تتوفر خطط أسعار متعددة للاختيار من بينها وفقًا لحجم فريقك وتكرار الاجتماعات وتعقيد سير العمل

دعم النسخ متعدد اللغات: يترجم محاضر الاجتماعات إلى أكثر من 100 لغة مع خاصية الكشف التلقائي عن اللغة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للفرق العالمية

ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخرج بنود العمل والقرارات واللحظات المهمة حتى لا تضيع الوقت في المتابعة الزائدة والملاحظات اليدوية. علاوة على ذلك، تسجل الخطة الأعلى مستوى الصوت والفيديو وتحفظ الاجتماعات في مساحة تخزين خاصة

قاعدة بيانات اجتماعات قابلة للبحث: تحدد الكلمات الرئيسية والمتحدثين والمواضيع المحددة من الاجتماعات السابقة من خلال عوامل تصفية البحث الذكية والبحث الشامل، مما يوفر ساعات من البحث اليدوي

نظام تكامل قوي: يسجل الاجتماعات على Zoom و Microsoft Teams ومنصات أخرى. يمكنك أيضًا تنزيل امتداد Chrome لتسجيل الاجتماعات المباشرة على Google Meet

ذكاء المحادثة: احصل على رؤى أعمق من خلال ميزات مثل تحليل المشاعر واكتشاف الأسئلة وتحليلات الاستخدام على مستوى المسؤول مع خطط الأعمال والمؤسسات

📖 اقرأ أيضًا: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

سلبيات أسعار Fireflies. ai

قبل اختيار خطة الأسعار، ضع في اعتبارك هذه العيوب في Fireflies. ai:

رصيد AI محدود حتى في الخطط المدفوعة: جميع المستويات المدفوعة، بما في ذلك Business و Enterprise، تأتي مع حد أقصى لرصيد AI. هذا أمر مقيد للغاية إذا كنت تعتمد بشكل كبير على مساعد اجتماعات AI لاستخراج بنود العمل والأمور المهمة

حدود التخزين ومدة التسجيل: حتى الخطط الأعلى تتضمن حدودًا للتخزين والتسجيل، مثل ساعتين في خطة Pro، و3 ساعات في خطة Business، و4 ساعات في خطة Enterprise. وهذا يمثل عقبة كبيرة للفرق التي تعقد اجتماعات طويلة أو متكررة

لا توجد تكاملات في الخطة المجانية: لا تدعم النسخة المجانية التكامل مع التقويمات أو أنظمة إدارة علاقات العملاء أو أدوات الإنتاجية. سيتعين عليك الاشتراك في خطة مدفوعة للحصول على مجموعة تقنية مركزية

الميزات الأساسية متاحة فقط في الباقات الأعلى: الباقات الأقل تتضمن تحليلات محدودة وميزة التصفية الذكية. لا تتوفر ميزات ذكاء المحادثة والتحكم في إدارة الفريق إلا في باقات Business أو Enterprise

لا توجد إضافات: على عكس بعض المنافسين، لا يمكنك اختيار إضافات إذا كنت بحاجة إلى بعض الميزات الإضافية دون إنفاق الكثير من المال على خطط Business أو Enterprise

قيود الذكاء الاصطناعي على استخدام الرعاية الصحية: يوفر التوافق مع HIPAA فقط في خطط Enterprise. وهذا يمثل عائقًا كبيرًا إذا كنت شركة صغيرة في قطاع الرعاية الصحية أو غيره من القطاعات الخاضعة للتنظيم

لماذا تفكر في بدائل Fireflies AI

على الرغم من أن Fireflies.ai منصة مفيدة لأتمتة تدوين ملاحظات الاجتماعات، يجب أن تضع في اعتبارك بعض العيوب قبل الاستثمار في خططها.

إليك بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في استخدام بدائل Fireflies AI:

1. خيارات محدودة للفرق الصغيرة

بينما تقدم Fireflies أسعارًا متدرجة، فإن بعض الميزات الأساسية مثل التكامل والتسجيلات الأطول والبحث المتقدم متاحة فقط في الخطط الأعلى.

لا يمكنك الوصول إلى تحليل المشاعر وذكاء المناقشة أو التقاط مقاطع فيديو للاجتماعات وتنزيلها في الخطط المجانية وPro. علاوة على ذلك، تحصل على ثلاث قنوات خاصة فقط في الخطة المجانية.

لذا، إذا كان لديك فريق صغير بميزانية محدودة، فسيتعين عليك إما التعايش مع هذه القيود أو اختيار خطط أعلى مستوى قد لا تستخدم فيها جميع الميزات.

كما جاء في إحدى تقييمات G2:

هناك أمر آخر وهو أن بعض الميزات الأكثر تقدمًا — مثل التكامل الأعمق أو التحليلات — محجوبة في الخطط الأعلى مستوى. إنها تستحق العناء إذا كنت تستخدمها كثيرًا، ولكنها قد تبدو مقيدة إذا كنت قد بدأت للتو أو تعمل مع فريق صغير.

هناك أمر آخر وهو أن بعض الميزات الأكثر تقدمًا — مثل التكامل الأعمق أو التحليلات — محجوبة في الخطط الأعلى مستوى. إنها تستحق العناء إذا كنت تستخدمها كثيرًا، ولكنها قد تبدو مقيدة إذا كنت قد بدأت للتو أو تعمل مع فريق صغير.

2. حدود التخزين واستخدام الذكاء الاصطناعي

بينما تتيح الخطط المدفوعة نسخًا غير محدودة، فإن جميع الخطط تأتي مع حد أقصى للائتمان ومدة تسجيل محددة. تمنح الخطة المجانية كل عضو 800 دقيقة فقط من السعة التخزينية. إذا كنت تعقد اجتماعات بشكل متكرر، فيجب عليك الاشتراك في خطط أكثر تكلفة وتحمل تكلفة الميزات غير الضرورية.

بالإضافة إلى ذلك، حتى خطة Enterprise لها حد أقصى قدره 50 رصيدًا من رصيد الذكاء الاصطناعي. لذلك، لا يعد Fireflies خيارًا مناسبًا للفرق التي تحتاج بشكل متكرر إلى مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي.

يشير أحد مستخدمي G2 أيضًا إلى مشكلة هذه القيود:

أنصحك بتوخي الحذر الشديد عند استخدام أرصدة الذكاء الاصطناعي. فقد تم ضبطها بحيث تنتقل إلى مستوى جديد من الأرصدة مع كل اجتماع. لذا كن حذرًا لأنك قد تنفق أموالك بسرعة دون الحصول على قيمة مضافة تذكر.

أنصحك بتوخي الحذر الشديد عند استخدام أرصدة الذكاء الاصطناعي. فقد تم ضبطها بحيث تنتقل إلى مستوى جديد من الأرصدة مع كل اجتماع. لذا كن حذرًا لأنك قد تنفق أموالك بسرعة دون الحصول على قيمة مضافة تذكر.

3. عدم إمكانية التخصيص للفرق

Fireflies هي أداة نسخ صوتية قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فهي ليست مصممة خصيصًا لتتيح لك تخصيص سير العمل. تقتصر إمكانات التعاون الجماعي على تحرير النصوص المكتوبة والملخصات، في حين أن بعض البدائل توفر أيضًا ميزات دردشة مدمجة.

علاوة على ذلك، بدون أدوات خارجية، لا يمكنك أتمتة الإجراءات اللاحقة للاجتماعات بالكامل أو تخصيص طريقة مشاركة الأفكار بشكل عميق.

4. ضعف التكامل في الخطط المجانية والمحترفة

بينما يمكنك معالجة الاجتماعات المباشرة من Zoom ومنصات أخرى باستخدام الخطط المجانية والمحترفة، فإن هذا هو كل ما تحصل عليه كدمج في هذين المستويين. التزامن مع CRM ومنصات الجدولة وأدوات الطرف الثالث الأخرى محجوز فقط للخطط التجارية والمؤسسية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لملاحظات الاجتماعات لتدوين محاضر الاجتماعات بشكل أفضل

ClickUp: أفضل بديل لـ Fireflies AI

عليك إنفاق المزيد من المال للاستمتاع بالميزات المتقدمة والمزيد من أرصدة الذكاء الاصطناعي على Firefly. لماذا تتعرض لمثل هذه المضايقات في حين أن هناك بديلاً أفضل وأكثر تكلفة مثل ClickUp؟

ClickUp هو تطبيقك الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يقدم لك ClickUp أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي شمولاً في العالم في شكل ClickUp Brain.

فهي لا توفر فقط السياق الكامل لعملك عبر ClickUp والتطبيقات المتصلة، بل تستخدمه أيضًا للتفكير وابتكار الأفكار والكتابة والتحليل معك في خطوات متزامنة.

مع ClickUp Meetings، تتم جميع عمليات المزامنة بواسطة الذكاء الاصطناعي السياقي.

اعثر على المواعيد المناسبة وقم بجدولة الاجتماعات باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

تبدأ بجدولة الاجتماعات على تقويم AI الخاص بـ ClickUp عبر أوامر اللغة الطبيعية.

على سبيل المثال، اكتب "حدد موعد مكالمة مع ميغان في الساعة 3 مساءً" وسيقوم ClickUp Brain بحجز الوقت لك ولميغان في التقويمات الخاصة بكما. يمكنك أيضًا أن تطلب من Brain العثور على أوقات مناسبة لكليكما بعد التحقق من جدوليكما.

جدول اجتماعاتك بلغة طبيعية باستخدام التقويم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

أتمتة تدوين ملاحظات الاجتماعات

من الصعب جدًا مواكبة الاجتماعات المزدحمة أو المحاضرات المتتالية. علاوة على ذلك، إذا كان عليك تدوين ما قاله كل شخص، فقد يصبح الأمر فوضويًا للغاية في وقت قصير. قد تفوتك تفاصيل مهمة أو، أسوأ من ذلك، تفقد مسار المناقشة تمامًا.

مع ClickUp AI Notetaker، لن تقلق بشأن ذلك أبدًا.

ادعُه إلى اجتماعاتك، ودعه يسجل مناقشاتك بالفيديو وينسخها مع تسميات للمتحدثين. كما أنه يُنشئ ملاحظات اجتماع مفصلة تصل إلى صندوق الوارد الخاص بك بعد الاجتماع، كاملة مع ملخص ونص كامل مع توقيت لكل كلمة وقسمات محددة تلقائيًا لأهم النقاط والمهام المطلوبة. يتيح لك ذلك الرجوع إلى اللحظات المهمة وأهم نقاط الاجتماع وقتما تشاء.

🎥 إليك نظرة سريعة على كيفية عمله:

💡 نصيحة احترافية: هل أنت مشغول للغاية ولا تجد الوقت الكافي لتصفح النص الكامل للحصول على الأفكار؟ ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain: "ما هو الاعتراض الرئيسي الذي تم ذكره في مكالمة العميل في 10 يوليو؟" وستحصل على الإجابة الصحيحة في لمح البصر. اجعل كل النصوص قابلة للبحث باستخدام ClickUp Brain

إليك كيف تحسّن سير عمل أحد مستخدمي Reddit بعد استخدام AI Notetaker من ClickUp:

عبر Reddit

تعاون في جداول أعمال الاجتماعات والملاحظات وعناصر العمل

92% من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان قرارات مهمة مبعثرة في الدردشات والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. ولكن ماذا لو كان لديك مركز مركزي حيث يمكن حفظ كل محاضر الاجتماعات إلى الأبد، مرتبة ومنظمة بالطريقة التي تريدها؟

مع ClickUp Docs و Docs Hub، تحصل على ما تريده بالضبط — مكان لترجع فيه إلى جميع جداول أعمال اجتماعاتك، وتتعاون مع زملائك في فريق العمل على ملاحظات الاجتماعات، وتربط المناقشات بنقاط العمل.

تعاون مع فريقك بشكل مباشر أو غير متزامن على ClickUp Docs

بمجرد نسخ اجتماعاتك، ستحصل تلقائيًا على النص كملف Doc في صندوق الوارد في ClickUp. يمكنك بعد ذلك المشاركة في تحرير محضر الاجتماع وتحويل النص البسيط إلى مهام ClickUp من ملف Doc. من الممكن أيضًا تعيين تعليقات للإجراءات والملاحظات إلى الشخص المناسب.

إذا كنت ترغب في تنسيق الملاحظات بشكل أنيق أو جعلها قابلة للعرض للمتابعة الداخلية والخارجية، جرب قالب محضر اجتماعات ClickUp. سواء كنت تجري عصف ذهني مع فريقك أو تنسق مع العملاء، فإن هذا القالب يحافظ على جدول أعمالك واضحًا، وقراراتك موثقة، والخطوات التالية قابلة للتنفيذ.

احصل على نموذج مجاني احصل على سجل تعاوني جاهز للعمل يتضمن محاضر الاجتماعات في مكان إنجاز العمل — عبر نموذج محاضر الاجتماعات من ClickUp

لماذا هو مفيد:

حافظ على تنظيمك بفضل هيكل مدمج لجدول الأعمال والملاحظات والنتائج

قم بتعيين عناصر العمل على الفور من خلال تكامل المهام في ClickUp

وفر الوقت باستخدام تنسيق قابل لإعادة الاستخدام ومتسق في جميع الاجتماعات

تعاون مباشرةً حتى يكون الجميع على نفس الصفحة (حرفيًا)

تتبع المسؤولية من خلال الملاحظات الموسومة بالتاريخ وإمكانية رؤية المكلفين بالمهام

هل تريد مناقشة أكثر فورية؟ استخدم ClickUp Chat للتواصل مع فريقك بشكل فردي. أو قم بإجراء محادثة مفتوحة في قنوات مخصصة للمشاريع أو المهام للحفاظ على السياق متصلاً ومرئيًا.

اكتشف كيف أن هذا أفضل بكثير من الاستثمار في أدوات النسخ، حيث التعاون هو أمر ثانوي؟

سجل أجزاء محددة من الاجتماعات للرجوع إليها لاحقًا

يجب عليك الاشتراك في خطة Fireflies. ai Business أو Enterprise إذا كنت ترغب في تسجيل مقاطع من الاجتماعات كمرجع مرئي. ولكن مع ClickUp Clips، يمكنك التقاط الأجزاء ذات الصلة من الاجتماعات عبر الإنترنت على أي منصة بسهولة، حتى إذا كنت تستخدم الخطة المجانية.

سجل شاشتك بسهولة باستخدام ClickUp Clips

تتيح لك هذه الميزة تسجيل شاشتك وكاميرا الويب وصوتك بسهولة. يمكنك استخدامها لالتقاط مقاطع من الاجتماعات الافتراضية وحفظها مباشرة على ClickUp. بعد ذلك، يمكنك تضمينها في ClickUp Docs ومشاركتها عبر ClickUp Chat وحتى إضافتها إلى ClickUp Tasks حتى يفهم فريقك السياق بوضوح.

انتقل من الكلام إلى المهام على الفور

لا أحد لديه الوقت الكافي لتصفح ملفات النصوص الضخمة للعثور على معلومات محددة. إنها مهمة شاقة وتستهلك الكثير من الطاقة والوقت. مع Fireflies.ai، يمكنك إنشاء ملخصات واستخراج النقاط المهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن عدد المرات المسموح بها محدود للغاية.

أنشئ ملخصات الاجتماعات وحوّل بنود العمل إلى مهام باستخدام ClickUp Brain

يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء ملخصات للاجتماعات والعثور على الثغرات في جدول أعمال اجتماعاتك. علاوة على ذلك، يمكنك تحويل أبرز نقاط الاجتماع إلى بنود عمل واستيرادها إلى قائمة المهام الخاصة بك مباشرةً من ClickUp Brain.

اجمع الاجتماعات وسير العمل معًا لتحقيق إنتاجية أعلى بـ 10 أضعاف

قد لا يقدم Firefly تكاملات بدون خطط عالية المستوى، ولكن ClickUp يقدمها. يمكنك استخدام تكاملات ClickUp للمزامنة مع أكثر من 1000 أداة شائعة، بما في ذلك Zoom و Microsoft Teams و Google Workspace والتقويمات والمزيد، حتى إذا كنت تستخدم الخطة المجانية.

قم بمزامنة جميع أجهزتك التقنية مع تكاملات ClickUp

يتكامل ClickUp أيضًا مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وتطبيقات الجدولة ومنصات الاتصال. لذلك، يمكنك تنظيم بيانات المبيعات وجدولة الاجتماعات والبقاء على اتصال مع أصحاب المصلحة من منصة واحدة.

💡 نصيحة احترافية: اربط حساب Zoom الخاص بك بـ ClickUp لتفعيل ميزة أتمتة الاجتماعات الفعالة. ابدأ مكالمة Zoom من داخل مهمة

انضم إلى مكالمة Zoom مباشرة من داخل ClickUp

بمجرد انتهاء الاجتماع، تتم إضافة محضر الاجتماع تلقائيًا كتعليق على المهمة

لماذا يعتبر ClickUp أفضل من Fireflies AI لمعظم الفرق

بينما يعد Fireflies.ai ممتازًا للنسخ المستقل، فإن ClickUp يتجاوز ذلك بكثير من خلال تحويل الاجتماعات إلى عمل قابل للتنفيذ داخل منصة الإنتاجية الموحدة الخاصة بك: إنشاء المهام بنقرة واحدة من ملخصات الاجتماعات

سياق الاجتماعات موجود حيث يتم العمل — في المهام والتعليقات والمستندات

استخدم ClickUp Brain ليس فقط للنسخ، ولكن أيضًا للتفسير والتلخيص واقتراح الخطوات التالية في الوقت الفعلي

لا حاجة لتبديل التطبيقات، ولا نسخ ولصق، ولا فقدان للسياق

إذا سئمت من الأدوات المنفصلة وتريد اجتماعات تحقق تقدمًا حقيقيًا، فإن ClickUp يمنحك القدرة على الانتقال من "التحدث عن الأمر" إلى "إنجازه" فعليًا — كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

أنشئ ملاحظات اجتماعات وملخصات اجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي ، واترك فريقك يتعاون على جدول أعمال الاجتماع، وحتى تسجيل مقاطع من الاجتماعات المباشرة. على عكس Fireflies.ai، يتيح لك ClickUp القيام بكل هذا وأكثر دون القلق بشأن استنفاد رصيد الذكاء الاصطناعي.

كما يقول ماركوس فينيسيوس كوستا دي كارفالهو، محلل تحليلات الأعمال في ACE:

نحن نستخدمه للمساعدة في تسريع اجتماعاتنا اليومية من خلال طقوس Scrum. يساعدني في التعرف على تقدم سباقي، وتقدم مهامي، والحفاظ على قائمة مهام منظمة لجميع مهامي.

نحن نستخدمه للمساعدة في تسريع اجتماعاتنا اليومية من خلال طقوس Scrum. يساعدني في التعرف على تقدم سباقي، وتقدم مهامي، والحفاظ على قائمة مهام منظمة لجميع مهامي.

📮ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى غير مترابطة. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات، قد تضيع المعلومات المهمة التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

نظرة عامة على أسعار ClickUp

تقدم ClickUp خطط أسعار متعددة لتناسب مختلف أحجام الفرق والميزانيات. فيما يلي تفاصيل خطط الاشتراك:

تخلص من حدود رصيد الذكاء الاصطناعي ومدة الاجتماعات في Fireflies مع ClickUp

Fireflies. ai هي أداة رائعة طالما كنت بحاجة إليها لإجراء عمليات النسخ والملخصات الأساسية. ولكن إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى مساعدين ذوي ذكاء اصطناعي وأدوات تعاون دون إنفاق المال على ميزات غير ضرورية، فابحث عن بديل مثل ClickUp.

بفضل الإضافات المرنة ومساحات العمل التعاونية، لن تشعر أبدًا أنك تفتقر إلى ميزة مهمة بسبب حدود النسخ، بغض النظر عن الخطة التي اخترتها. يمكنك تحرير محاضر الاجتماعات مع زملائك في الفريق، وبدء الاجتماعات وتسجيلها مباشرة، وحتى تحويل بنود العمل إلى مهام!

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!