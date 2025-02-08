أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي في عام 2025

Fireflies AI هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية، ولا شك في ذلك. فهي بمثابة مساعدك الافتراضي الذي يقوم بتدوين الملاحظات وإنشاء الملخصات وتسهيل التعاون.

ومع ذلك، بمجرد أن تقوم بالتسجيل في Fireflies، قد تشعر بالضيق قليلاً بسبب واجهته المزدحمة. وعندما تبدأ في استخدامه، قد تواجه عدم دقة وأخطاء في ملاحظات اجتماعك.

إذا كنت تواجه هذه المشكلات بالفعل، فأنت في المكان الصحيح. تحتوي هذه المدونة على أفضل 10 بدائل منتقاة بعناية من Fireflies. انتظر حتى النهاية لمعرفة أي من هذه الأدوات تحقق كل ما تريده.

التقط رؤى الاجتماعات وحوِّلها إلى مهام باستخدام أداة تدوين الملاحظات المدمجة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل 10 بدائل لـ Fireflies AI:

النقر فوق أفضل أداة للاجتماعات وإدارة المهام والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي Fathom: الأفضل لإنشاء ملخصات الاجتماعات وتدوينها Otter.ai: الأفضل لإنشاء نصوص الاجتماعات في الوقت الفعلي أفوما: الأفضل لإدارة الاجتماعات من البداية إلى النهاية غرين: الأفضل لإنشاء مقاطع الاجتماعات والحفاظ على مزامنة الفرق MeetGeek.ai: الأفضل لتدوين الملاحظات والحفاظ على مستودع ملاحظات الاجتماعات tl;dv: الأفضل لفرق المؤسسات لالتقاط تفاصيل الاجتماعات الرئيسية وإنشاء تقارير الذكاء الاصطناعي Gong: الأفضل لفرق المبيعات لتحليل المكالمات وتحسينها Tactiq: الأفضل للنسخ الآلي في الوقت الفعلي Chorus.ai: الأفضل لذكاء المحادثة القائم على الصفقات

وبالمثل، يمكنك استخدام قالب اجتماعات ClickUp لإدارة بنود جدول الأعمال والملاحظات والمتابعة.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء عناصر العمل : تحويل الملاحظات إلى مهام باستخدام مهام النقر فوق المهام وإضافة التفاصيل، ووضع علامة على الأشخاص المسؤولين عن القيام بها

: تحويل الملاحظات إلى مهام باستخدام مهام النقر فوق المهام وإضافة التفاصيل، ووضع علامة على الأشخاص المسؤولين عن القيام بها تنظيم الملاحظات وتحريرها : تنظيم ملاحظات الاجتماع والمهام وتحريرها في مكان واحد باستخدام ClickUp Notepad تسجيلات الشاشة : شارك تسجيلات الشاشة مع التدوين المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن ملاحظات الاجتماع باستخدام ClickUp Clips ونسخها على الفور باستخدام ClickUp Brain

: تنظيم ملاحظات الاجتماع والمهام وتحريرها في مكان واحد باستخدام ClickUp Notepad التعاون في الوقت الفعلي : يمكنك الوصول إلى الملاحظات ومشاركتها مع فريقك والتعاون في المحادثات باستخدام ClickUp Chat قيود ClickUp

مع وجود العديد من التخصيصات والميزات الكثيرة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف على الأداة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 7 دولارات لكل مستخدم/شهر للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,00 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أنا أقدر أن ClickUp يتطور باستمرار من حيث ابتكار البرامج، خاصةً مع ظهور الذكاء الاصطناعي. لقد وفرت أدوات الذكاء الاصطناعي التي أدرجوها في المنصة وقت فريق الإنتاج لدينا في المساعدة في إنشاء المهام أو كتابة المطالبات أو ملخصات الاجتماعات. وبعيداً عن وظائف الذكاء الاصطناعي، فإن منصة Click-Up تتساوى مع عدد كبير من منصات إدارة المشاريع التي استخدمناها في الماضي. أعتقد أن Click-Up لديه الكثير من الطبقات لإنجاز مهمة بسيطة. أود أن أرى المزيد من الرؤية عالية المستوى في سلسلة المهام.

مراجعة G2

تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات؟

📖 اقرأ المزيد: كيفية المشاركة والتعاون في الملاحظات

2. فاثوم (الأفضل لإنشاء ملخصات الاجتماعات وتدوينها)

via فاثوم إذا كان لديك فريق غير خبير بالتكنولوجيا، يمكن أن يكون Fathom مساعدًا قيّمًا للاجتماعات. على عكس واجهة المستخدم المزدحمة في Fireflies AI، يتمتع Fathom بواجهة نظيفة، مما يجعله أسهل استخدامًا لتدوين الملاحظات من أجل اجتماعات المشروع .

يمكنك تنظيم مناقشاتك من الألف إلى الياء في ملخص الاجتماع وإنشاء خطة عمل في غضون دقائق. يقوم Fathom بإنشاء ملاحظات تفصيلية للاجتماعات وحتى سحب عناصر الإجراءات حتى تتمكن من استخدامها بسرعة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة.

أهم ما يميزه؟ Fathom رائع مع الترجمات. فهو يدعم 28 لغة ويُنشئ ملاحظات دقيقة بغض النظر عن لغة الاجتماع.

أفضل ميزات Fathom

إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة من أجزاء محددة من الاجتماع لنقل المعلومات الأكثر أهمية فقط

إنشاء أبرز الملاحظات في منتصف المكالمة وتلخيصها ملاحظات الاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي احصل على جميع البيانات الضرورية، مثل مشاهدات الصفحة، وأهم مصادر الإحالة، وما إلى ذلك في لوحة تحكم واحدة باستخدام Fathom Analytics



قيود Fathom

لا يوجد خيار لنسخ ولصق الملاحظات دون ربط فيديو الاجتماع تلقائيًا أو إضافة زر "مشاهدة" في النهاية

عملية التثبيت واضحة ومباشرة ولكنها طويلة

تسعير #### تسعير فاثوم

مجاني

قسط : 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر إصدار الفريق : 29 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 29 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً إصدار الفريق للمحترفين: 39 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

5/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fathom؟

أفضل شيء هو أنه يفهم كل شيء تقريبًا عن اجتماعاتي. والجزء الأكثر روعة هو أنه ينضم معي في كل اجتماع تمامًا مثل المساعد الشخصي. كما أن قدرة الذكاء الاصطناعي تجعله أكثر تنوعاً في حفظ السجلات. بشكل عام، يعجبني كثيراً. ومع ذلك، لا يمكنني تنزيل تسجيلاتي. كما أن خيار ملء الشاشة ليس في الواقع ملء الشاشة. لأنه يعرض اللوحة الجانبية التي قد لا أحتاجها طوال الوقت.

مراجعة G2

3. Otter.ai (الأفضل لتوليد نصوص الاجتماعات في الوقت الفعلي)

via Otter.ai Otter.ai هو بديل رائع للذكاء الاصطناعي من Fireflies للفرق الصغيرة. يأتي مع أداة الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات التي تلخّص وتُنشئ تفريغًا للاجتماعات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من إعطاء انتباهك الكامل للمكالمة.

إذا لم تتمكن من حضور المكالمة، يمكن لـ أوتر تقديم رؤى رئيسية للاجتماع وحتى إنشاء عناصر عمل للخطوات التالية. يمكنك أيضًا البحث عن نصوص صوتية محددة متزامنة مع نص وتشغيلها وتحريرها والتعليق عليها بالصور والتعليقات التوضيحية.

Otter.ai أفضل الميزات

اجمع المحادثات الصوتية المباشرة والتحديثات غير المتزامنة معًا واحصل على رؤى من Otter وزملائك في الفريق باستخدام دردشة الذكاء الاصطناعي

استخدم Otter لتحديد المتحدثين المتعددين، وإنشاء مسافات في النصوص للتوقف المؤقت، والحصول على طوابع زمنية لكل موضوع تمت مناقشته في الاجتماع

التقط صوراً تلقائياً عند مشاركة الشاشات أو تغييرها في المكالمة من أجل السياق في النصوص

قيود Otter.ai

في بعض الأحيان، لا يقوم Otter.ai بتسجيل المكالمات بالكامل

غالبًا ما تظهر النسخ غير دقيقة للغاية

ميزة البحث معيبة ويمكن أن يكون من الصعب التنقل فيها في البداية

أسعار Otter.ai

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : 16.99 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 16.99 دولارًا لكل مستخدم/شهر الشركات : 30 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 30 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

Otter.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.4/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Otter.ai؟

كان غير مكلف ولكنه يتطلب الكثير من الوقت للتحقق من النسخ مرة أخرى وهو أمر محبط للغاية. إذا كان لديك صوت واضح وموجز، فسيعمل بشكل جيد ولكن إذا كان هناك ضوضاء في الخلفية أو لهجات، فغالبًا ما لا يلتقطها بشكل صحيح

مراجعة Capterra

4. أفوما (الأفضل لإدارة الاجتماعات من البداية إلى النهاية)

via أفوما على الرغم من أن Fireflies AI هي في الأساس أداة للنسخ بالذكاء الاصطناعي، فإن Avoma تتجاوز خدمات النسخ الأساسية. إنها أداة لإدارة الاجتماعات تساعدك على جدولة المكالمات وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات ، وإجراء تحليل ما بعد الاجتماع.

تشتهر Avoma بميزات ذكاء المحادثة وتوفر تحليلاً أعمق لاجتماعاتك. ويتيح لك أتمتة تسجيل المكالمات لتحسين الجودة، وتزويد فرق المبيعات بإجابات في الوقت الفعلي، وتتبع ملاحظات فريقك وأدائه.

أفضل ميزات Avoma

احصل على نصوص المكالمات والاجتماعات في الوقت الفعلي بأكثر من 60 لغة

أنشئ رسائل بريد إلكتروني للمتابعة باستخدام الذكاء الاصطناعي تلخص الاجتماعات وتوضح الخطوات التالية في غضون دقائق

استخدم بطاقات النتائج المستندة إلى الغرض لكل اجتماع لاكتساب رؤى حول مجالات التحسين الرئيسية

قيود أفوما

تحتوي Avoma على العديد من الميزات الإضافية التي قد تكون مربكة في البداية

يستغرق إعداد الأداة وقتاً طويلاً. يجب عليك تخصيص كل قسم لتحقيق أقصى استفادة منه

لا يمكنك تنزيل قوائم التشغيل. يجب عليك العثور على المقتطف في قائمة التشغيل، والبحث عن المكالمة، ثم العثور على المقتطف في المكالمة

تسعير أفوما

مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي : 24 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 24 دولارًا لكل مستخدم/شهر ذكاء المحادثة : 69 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 69 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا ذكاء الإيرادات: 99 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات أفوما

G2: 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Avoma؟

Avoma هي إحدى الأدوات التي أستخدمها بشكل يومي. تقييمات وملاحظات الذكاء الاصطناعي على المكالمات. من المفيد الانتباه إلى الأشياء التي قد تنساها أو تحديد الفرص التي يمكنك تحسينها عند قيادة المكالمات أو المشاركة فيها. تساعد الملاحظات على رفع مستوى دعم العملاء الذي يمكنك تقديمه. البرنامج نفسه سهل الاستخدام للغاية ويتكامل مع البرامج الأخرى لتسهيل تسجيل المكالمات. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن تكون ملاحظات الذكاء الاصطناعي جامدة للغاية ولا تأخذ في الاعتبار متغيرات المكالمة أو تدفق المكالمة.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: أفضل حلول برمجيات إدارة الاجتماعات وجدول الأعمال

5. Grain (الأفضل لإنشاء مقاطع الاجتماعات وإبقاء الفرق متزامنة)

عبر الحبوب تبرز أداة Grain كبديل لـ Fireflies AI لميزات التعاون الجماعي. تتيح لك هذه الأداة تسليط الضوء على لحظات معينة من الاجتماع بمقاطع، تمامًا مثل مقاطع فايرفليس الصوتية، ولكن بشكل أفضل. هذه الميزة مثالية عندما تحتاج إلى مشاركة مقاطع الاجتماع المهمة فقط مع أعضاء فريقك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الإشارة إلى الأشخاص وتنبيههم بإشعارات تلقائية.

وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك دمج Grain مع Zoom وMicrosoft Teams لتدوين الملاحظات وتسجيل الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها، وحتى إنشاء محاضر الاجتماعات. يمكنك أيضًا استخدام قوالب ملاحظات الاجتماعات لتنظيم ملاحظات الاجتماع بالطريقة التي تريدها.

الحبوب #### أفضل الميزات

كتابة الملاحظات أو وضع علامات على لحظات معينة أو قص مقاطع الاجتماع باستخدام مفكرة مباشرة

تمييز مقاطع النص، وترك تعليقات مختومة بالوقت، ووضع علامات على الأشخاص المعنيين

إنشاء مقاطع فيديو ومشاركتها عبر الفرق باستخدام قوائم التشغيل والقصص

قيود الحبوب

التعرف على العبارات في العلامات الذكية محدود. من الصعب التقاط عبارات محددة عبر المكالمات باستمرار

بشكل افتراضي، تكون تسجيلات الاجتماعات قابلة للمشاركة داخلياً فقط

لا تحتوي وظيفة التصنيف التلقائي على خيار تسجيل اجتماعات خارجية انتقائية وإرسال ملخصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر Slack

تسعير الحبوب

مجاني

بداية 19 دولارًا لكل مقعد/شهر

19 دولارًا لكل مقعد/شهر الشركات : 39 دولاراً لكل مقعد/شهرياً

: 39 دولاراً لكل مقعد/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الحبوب

G2: 4.7/5 (أكثر من 290 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 290 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grain؟

لقد جربت العديد من التطبيقات المختلفة لتسجيل المكالمات وتدوين الملاحظات ومراجعة الاجتماعات. Grain هو الوحيد الذي يجعل هذه العملية برمتها سهلة الاستخدام. فمقتطفاتهم، ومسارات التحدث، والبحث في المكالمات سهلة للغاية مقارنةً بـ Gong وغيره.

مراجعة G2

💡 نصيحة احترافية: قم بتطبيق بروتوكول قياسي لمشاركة المقاطع في فريقك. على سبيل المثال، اجعل المقاطع أقل من دقيقتين وأضف السياق في الأوصاف لفهم موضوع الاجتماع بسرعة دون مشاهدته بالكامل.

6. MeetGeek.ai (الأفضل لتدوين الملاحظات والحفاظ على مستودع ملاحظات الاجتماع)

via MeetGeek MeetGeek هو بديل ممتاز للذكاء الاصطناعي من Fireflies يساعدك على تدوين الملاحظات وإنشاء ملخصات الذكاء الاصطناعي وأتمتة إدارة الاجتماعات، بدءًا من إعداد جدول الأعمال وحتى المتابعة. إنه يستمع إلى محادثاتك ويصنفها إلى مواضيع رئيسية وملخصات مثل الحقائق وعناصر الإجراءات والقرارات والاهتمامات وما إلى ذلك.

يتيح لك MeetGeek أيضاً استخراج الأفكار الرئيسية من المكالمات تلقائياً ومتابعة الاجتماعات السابقة. تتكامل الأداة بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot، مما يوفر رؤى مهمة للعملاء أثناء مكالمات المبيعات.

أفضل ميزات MeetGeek.ai

الوصول إلى ملاحظات الاجتماعات السابقة واستدعاء تفاصيل محددة من خلال البحث عن كلمات رئيسية

إرسال ملخّصات مفصّلة عبر البريد الإلكتروني مع مؤشرات تلخيصية فورية بعد كل اجتماع

قم بتخصيص اسم مساعد الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ورسائل الدردشة وملخصات الاجتماعات التي تشاركها للارتقاء بالعلامة التجارية إلى المستوى التالي

قيود MeetGeek.ai

يكره عدد قليل من المستخدمين التطفل الافتراضي لأداة MeetGeek كلما شاركوا اجتماعاً. تقوم الأداة بإدراج نفسها في كل اجتماع للمشاركين حتى لو قاموا بإنشاء تسجيل دخول فقط للوصول إلى الملاحظات

يصعب التنقل في ميزة التسجيل وتتطلب عدة نقرات لتحديد موقع الرابط وإضافته إلى الاجتماع

أسعار MeetGeek.ai

أساسي : خطة مجانية

: خطة مجانية إحترافية : 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر الشركات : 39 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 39 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسات: 59 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

MeetGeek.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MeetGeek.ai؟

_ تعجبني سهولة استخدام MeetGeek؛ والقدرة على الحصول على محاضر الاجتماعات والملاحظات والرؤى فور انتهاء الاجتماع؛ وميزات التخصيص المتاحة؛ ودعم العملاء رائع. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يفشل أحيانًا في الانضمام إلى الاجتماعات التي تمت جدولتها في اللحظة الأخيرة

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: كيفية المشاركة والتعاون في الملاحظات

7. 7. tl;dv (الأفضل لفرق المؤسسات لالتقاط تفاصيل الاجتماعات الرئيسية وإنشاء تقارير الذكاء الاصطناعي)

via tl;dv tl;dv هو مساعد الاجتماعات الذكي الذي يتصل مباشرةً بمنصات الاجتماعات الخاصة بك، بما في ذلك Zoom وTeams وGoogle Meet، ويقوم بمهمة تسجيل جميع اجتماعاتك. ويمكنك إنشاء ملخصات بالذكاء الاصطناعي وملخصات لمحادثاتك، والحصول على نصوص مفصلة، والانتقال إلى مقاطع معينة في النص، ووضع علامات على اللحظات المهمة، وإنشاء مقاطع ومشاركتها.

على عكس Fireflies AI، تتيح لك الأداة تخصيص سمات وقوالب التقارير لتقديم رؤى الاجتماعات بالطريقة التي تريدها. أروع جزء؟ يرسل لك tl;dv ملخصًا لقائمة المهام في نهاية كل يوم لتسهيل الأمور.

أفضل ميزات tl;dv

إنشاء مقاطع من الاجتماعات وتجميعها معًا في بكرة واحدة لتجنب إزعاج دردشة فريقك بمقاطع متعددة

وضع طابع زمني لمقاطع الاجتماع المهمة التي تريد إعادة النظر فيها لاحقًا وإشراك زملائك في الفريق في المناقشة

احصل على رؤى المتحدثين مثل متوسط وقت التحدث، وأطول مونولوج، والأسئلة، والمزيد

قيود #### حدود tl;dv

في بعض الأحيان، لا يظهر برنامج tl;dv bot في الاجتماعات عند استخدام الإصدار المجاني

إصدار الهاتف المحمول أقل سهولة بكثير من إصدار سطح المكتب، مما يجعل تسجيل الاجتماعات صعبًا أثناء التنقل

يوجد خلل في عارض تسجيل الاجتماعات عند إعادة تشغيل التسجيلات

تسعير #### tl;dv

مجاني للأبد

محترف 29 دولارًا لكل مقعد/شهر

29 دولارًا لكل مقعد/شهر العمل : 98 دولارًا لكل مقعد/شهر

: 98 دولارًا لكل مقعد/شهر المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن tl;dv؟

_ لقد منحني إرسال TLDV إلى الاجتماعات التي لا يمكنني حضورها واستخدام ميزة التفريغ النصي زيادة كبيرة في الإنتاجية. لقد كانت القدرة على الانتقال بسرعة إلى الأجزاء الصعبة من المحادثة والتلخيص بسرعة للمحادثات المعقدة بمثابة تغيير في قواعد اللعبة. لقد كان دعمهم ممتازاً وسعره منطقي. أستخدمه الآن في كل اجتماع. ومع ذلك، أود أن أرى توسعًا في ميزة تفريغ النص، مما يسهل عليّ تصدير ومشاركة النقاط الرئيسية للاجتماع مع أي شخص في فريقي بغض النظر عن كونه مستخدمًا ل tl؛ dv. سيكون من الرائع أيضًا أن أتمكن من استخدامه كمسجل شاشة/مسجل صوت وسحب النصوص من ذلك حيث لا تسمح جميع المنصات بالتسجيل

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: قوالب قائمة مهام مجانية في Excel و ClickUp

8. غونغ (الأفضل لفرق المبيعات لتحليل المكالمات وتحسينها)

via غونغ Gong هو مزيج من تسجيلات الاجتماعات وذكاء المبيعات. إنه أداة النسخ بالذكاء الاصطناعي التي تقدم ميزات تحليلات عميقة للمبيعات مثل تحديد نقاط الألم لدى العملاء، والتقاط تفاعلات العملاء، ورؤى الذكاء الاصطناعي حول صحة الصفقات، وغيرها.

تجمع الأداة فرق المبيعات والمنتجات والتسويق تحت سقف واحد. فبينما يمكن لفرق المبيعات تتبع المكالمات وتحليل الصفقات، يمكن لفرق التسويق وفرق المنتجات الحصول على ملاحظات العملاء باستخدام أداة Gong. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضاً استخدام الأداة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة السريعة.

تساعد Gong في التنبؤات، وإدارة خطوط الأنابيب، وتحليل التذبذب، بالإضافة إلى تدوين اجتماعات المبيعات. كما يقدم توصيات بشأن تحسين عروض المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء.

أفضل ميزات #### Gong

البحث عن المعلومات المهمة عبر اجتماعات المبيعات والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات

إنشاء ملخصات مدتها 30 ثانية للبقاء على اطلاع دائم بنشاط الصفقة

احصل على رؤى متعلقة بالصفقات في محادثات التسعير وإشارات المنافسين وما إلى ذلك لتحديد المخاطر

اكتشف الاتجاهات، واكتشف رؤى السوق، واعثر على الفرص المتاحة في خط أنابيب المبيعات من خلال التنبؤ وإعداد التقارير

حدود #### غونغ

لوحة التحكم مشغولة للغاية، ولا توجد طريقة سهلة لتصفية التفاصيل الرئيسية بشكل أسرع

لا يسمح بتنزيل المكالمات بالجملة، مما يجعلها غير فعالة للمؤسسات ذات أحجام البيانات الكبيرة

تستغرق عملية الإعداد للخدمة الذاتية وقتاً طويلاً دون أي دعم من فريق Gong

وفقاً لعدد قليل من المستخدمين، فإن Gong باهظ التكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير Gong

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات غونغ

G2: 4.8/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gong؟

_ لقد أحدث Gong فرقًا كبيرًا لفريق المبيعات لدينا. إنه رائع لمراجعة المكالمات واكتشاف ما ينجح والتعلم من بعضنا البعض. أحب كيف أنه يسلط الضوء على أشياء مثل وقت التحدث والاعتراضات حتى نتمكن من فهم مكالماتنا حقًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتصل بنظام إدارة علاقات العملاء لدينا بحيث يكون كل شيء في مكان واحد. لقد كان مفيداً للغاية في تحسين نهجنا وإتمام الصفقات بشكل أسرع. ومع ذلك، هناك الكثير من المعلومات في Gong، وقد يبدو الأمر مربكاً بعض الشيء في البداية. سيكون من الجيد لو كانت لوحة التحكم أسهل في التصفية حتى نتمكن من التركيز على التفاصيل الأساسية بشكل أسرع

مراجعة G2

🧠 هل تعلم؟ 80% من معاملات البيع تتطلب على الأقل خمس رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو أشكال أخرى من الاتصال. باستخدام أدوات اجتماعات الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة بسرعة وبأقل جهد ممكن.

9. Tactiq (الأفضل للنسخ الآلي في الوقت الفعلي)

via تكتيك Tactiq هو مساعد اجتماعات يقوم بتسجيل الاجتماعات المباشرة وتدوينها وتلخيصها دون انضمام روبوت إلى اجتماعك. توفر هذه الأداة ملاحظات منظمة للاجتماعات لتتبع المحادثات واكتساب رؤى تفيدك في خطواتك التالية.

كما أنها تدوِّن الاجتماعات في الوقت الفعلي، وتتيح لك تسليط الضوء على الملاحظات أثناء المكالمات المباشرة، وتُعلم المشاركين بالنسخة المباشرة. ويمكنك أيضاً التقاط لقطات شاشة أثناء الاجتماع، وإنشاء عناصر إجراءات، ورسائل بريد إلكتروني للمتابعة، ورؤى مخصصة باستخدام استعلامات الذكاء الاصطناعي المخصصة.

أفضل الميزات #### Tactiq

إضافة لقطات شاشة إلى النصوص وتحويل النصوص إلى ملخصات وملخصات وتحديثات للتقدم المحرز للمزيد اجتماعات مثمرة الحصول على تفاصيل النصوص حسب المشارك مع تحديد هوية المتحدثين

طرح الأسئلة، وإنشاء تذاكر Jira، وتعيين المهام باستخدام Tactiq AI

قيود Tactiq

ميزة التحليلات أساسية

في بعض الأحيان، تكون كلمات النسخ غير صحيحة

يحتوي الإصدار المجاني على 10 نصوص فقط شهريًا

تسعير Tactiq

مجاني

محترف 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا فريق : 20 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 20 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً مؤسسة: مؤسسة: مخصص

تقييمات ومراجعات Tactiq

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tactiq؟

لدى Tactiq وظيفة مذهلة وبسيطة في نفس الوقت تقوم بتخزين واستخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات من العديد من منصات الاجتماعات المختلفة عبر الإنترنت مثل Google و Microsoft و Zoom. وأعتقد أننا في مرحلة يكون فيها معظم "تقنيات الذكاء الاصطناعي" مبالغاً في تقديرها، لذا فإن أسعارها سخيفة. أنا لستُ من المستخدمين المدفوعين، لذلك لا أستخدم سوى التدوين المجاني ثم أستخدم ClickUp AI لتلخيص كل شيء. بكلمات أقل، إنها باهظة الثمن حقًا

مراجعة G2

📮ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل بين الفريق.

ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق كل شيء للعمل مثل انقر فوق تجتمع إدارة مشروعك ورسائلك ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات في مكان واحد! حان الوقت للمركزية والتنشيط!

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10. Chorus.ai (الأفضل لذكاء المحادثة القائم على الصفقات)

via Chorus.ai يحتوي Chorus.ai على ميزات نسخ مشابهة ل Fireflies. فهو يقوم بتسجيل الاجتماعات ونسخها وتلخيصها مع تحديد هوية المتحدثين وتنزيل النصوص. يمكنك أيضًا أخذ مقتطفات من مقاطع الاجتماعات المهمة وإرسالها مباشرةً إلى المشاركين.

ومع ذلك، على عكس أداة Fireflies AI، تقوم Chorus.ai بتحليل المحادثات في الوقت الفعلي لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ تُعلِم العروض والاستراتيجيات. تلتقط الأداة جميع المحادثات، بما في ذلك المكالمات ومؤتمرات الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني، وتحللها لتحديد احتمالية إبرام الصفقات.

أفضل ميزات Chorus.ai

نسخ مكالمات المبيعات واستخراج الرؤى وتقييم تسجيلات المكالمات لتحديد تأثيرها

استخدام التقارير ولوحات المعلومات التفاعلية لعرض تحليلات مكالمات المبيعات وأداء الموظفين وفريق العمل

مراجعة عروض العروض المسجلة لتحديد المجالات التي تتطلب تحسيناً

قيود Chorus.ai

ملخصات الاجتماعات تفتقر إلى المعلومات التفصيلية، مما يجعل المستخدمين يعيدون النظر في النصوص، الأمر الذي قد يكون محبطاً

غالبًا ما يكرر Chorus العناصر عبر الملخصات والملخصات وعناصر الإجراءات، مما يجعل عمليات التدقيق والتعديل الشاملة ضرورية

يحتوي على ميزات محدودة لتخصيص التقارير ولوحات المعلومات

يتأخر البرنامج عند التعامل مع أحجام البيانات الكبيرة، مما يؤثر على الأداء

تسعير Chorus.ai

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Chorus.ai

G2: 4.5/5 (أكثر من 2900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Chorus.ai؟

بمجرد انتهاء الاجتماع، أقوم بنسخ الاجتماع جاهزًا لمشاركة النقاط الرئيسية مع الزملاء والآخرين. لا حاجة لوقت إضافي فهو على بُعد خطوات سريعة. كما أنني قمت بتفريغ بعض اجتماعات الفيديو التي كانت عبر الكاميرا الخاصة بي، وفويلا حصلت على تفريغها في بضع دقائق!!! ومع ذلك، حتى بعد الحصول على ميزات قيمة، أجد بعض المجالات التي لا تزال بحاجة إلى تحسين. على سبيل المثال، طلب الانضمام لمستخدم جديد يجعلني أطلب منه إرشادات مناسبة بسبب واجهة المستخدم المعقدة والمربكة، مما يجعل التنقل صعباً. كما أن خيارات التخصيص في المنصة للتقارير ولوحات المعلومات محدودة أيضًا، مما يتسبب في حدوث تأخيرات في الأداء، خاصةً مع أحجام البيانات الكبيرة.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: قوالب وأمثلة لمحاضر الاجتماعات لبرنامج Word و ClickUp

اختر ClickUp كمساعد اجتماعاتك

يمكن للاجتماعات أن تبقيك مشغولاً طوال اليوم ويمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، ولكن ليس إذا كان لديك أداة اجتماعات الذكاء الاصطناعي المناسبة لتحمل العبء الأكبر. لذا، فإن الأمر كله يتلخص في اختيار أفضل بديل للذكاء الاصطناعي من Fireflies لعملك.

ضع في اعتبارك احتياجات عملك للحصول على الأداة المثالية للاجتماعات الفعالة. على سبيل المثال، إذا كنت فريقًا صغيرًا يبحث عن أداة نسخ بسيطة، فيمكنك تجربة ميزات الذكاء الاصطناعي من Tactiq. وبالمثل، إذا كنت مؤسسة تتطلع إلى تحسين جودة مكالمات المبيعات، ففكر في Avoma أو Chorus.ai.

إذا كنت تبحث عن تطبيق لكل شيء للعمل، فاختر ClickUp. سواء كنت ترغب في تسجيل الاجتماعات، أو مشاركة المقاطع، أو إنشاء ملخصات وتقارير الاجتماعات، أو إنشاء مهام المشروع مباشرةً من ملاحظات الاجتماعات، فإن ClickUp لديه كل شيء! اشترك في ClickUp مجاناً لمزيد من الاجتماعات المثمرة!