الوظائف السبع للتسويق (مع أمثلة)

عندما تدخل إلى المقهى المفضل لديك وتكون قد عرفت بالفعل ما ستطلبه، فهذا يعني أن التسويق يؤدي مهمته بهدوء.

هذا هو السبب في أن العلامة التجارية تبدو مألوفة، والأجواء تبدو مناسبة، ووجدت نفسك تتابعها على Instagram دون أن تفكر في الأمر.

لكن التسويق أكبر بكثير من مجرد إعلان ذكي أو شعار رائع.

إنها كل ما يجعل جمهورك لا يكتفي بمعرفة ما تبيعه فحسب، بل يجعله متحمسًا له حقًا.

نظرًا لأن التسويق يمس العديد من جوانب الأعمال، يتم تقسيم هذا المجال إلى سبع وظائف أساسية، كل منها ضروري في تشكيل الطريقة التي تظهر بها العلامة التجارية في العالم.

سواء كنت مسوقًا تعمل على صقل استراتيجيتك أو مؤسسًا تحاول النمو بموارد محدودة، فإن هذه الركائز السبع هي العمود الفقري الذي تبني عليه.

في هذا المنشور، سنقوم بتحليل جميع وظائف التسويق السبع، وعرض أمثلة حقيقية، وتغطية أفضل القنوات لتفعيلها، ومشاركة كيفية تشغيلها جميعًا بشكل أكثر فعالية.

ما هي الوظائف السبع للتسويق؟

الوظائف السبع للتسويق هي اللبنات الأساسية التي تساعد شركتك على ربط المنتجات المناسبة بالأشخاص المناسبين والحفاظ على ولائهم.

فيما يلي المراحل السبع لإدارة حملة التسويق 👇

الترويج: يغطي كل شيء من الإعلان والعلاقات العامة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات المؤثرين. الهدف هو جذب الانتباه وزيادة الوعي وتقريب الناس من اتخاذ قرار الشراء.

البيع: يتضمن التحدث إلى العملاء المحتملين، وإبراز ما يجعل منتجك ذا قيمة، ومساعدتهم على اتخاذ قرار الشراء.

إدارة المنتج أو الخدمة: تركز على ضمان تلبية منتجك أو خدمتك لاحتياجات العملاء. وتشمل البحث والتحديثات والتحسينات بناءً على ما يريده الناس وما يفعله منافسوك.

إدارة معلومات التسويق: تجمع وتحلل المعلومات عن جمهورك ومنافسيك واتجاهات الصناعة

التسعير: يجد التوازن الصحيح بين ما يرغب العملاء في دفعه، وما يتقاضاه منافسوك، وما يساعدك على الحفاظ على ربحيتك.

التسعير: يجد التوازن الصحيح بين ما يرغب العملاء في دفعه، وما يتقاضاه منافسوك، وما يساعدك على الحفاظ على ربحيتك.

التوزيع: يضمن وصول منتجك فعليًا إلى عملائك، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر أو عن طريق التوصيل المباشر؛ والهدف هو جعل الوصول سهلاً وفعالاً ومريحًا لجمهورك.

مع ClickUp لفرق التسويق، يمكنك الوصول إلى قوالب مسبقة الصنع ولوحات معلومات وأتمتة ومساعد ذكاء اصطناعي مدمج ونماذج. تساعدك هذه الميزات مجتمعة على توحيد جميع وظائف التسويق الأخرى بالإضافة إلى ما يلي.

1. الترويج

في مرحلة الترويج لإدارة المنتجات والخدمات، يمكنك نقل الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة باستخدام استراتيجية تسويق ناجحة.

تستخدم العلامات التجارية حملات التسويق الترويجية لإثارة الاهتمام حول إطلاق منتج جديد. كما تستخدمها للحفاظ على الزخم بعد الإطلاق.

🌸 دراسة حالة سريعة: أحدثت حملة Nike "So Win" في Super Bowl LIX ضجة كبيرة، وحصلت على جائزة Super Clio Award ووصلت إلى ملايين المشاهدين أثناء بث المباراة. تضمنت الحملة 60 ثانية من اللقطات بالأبيض والأسود مع رياضيات، مما ساعد Nike على الاستفادة من النمو السنوي بنسبة 20٪ في مشاهدة الرياضات النسائية.

فيما يلي بعض القنوات التي يمكنك استخدامها في استراتيجية الترويج الخاصة بك.

الإعلان: تعد الإعلانات المدفوعة على منصات مثل Google وYouTube وInstagram والتلفزيون أو حتى الإعلانات المطبوعة رائعة لبناء انتشار سريع.

وسائل التواصل الاجتماعي: المنشورات العضوية، والفيديوهات القصيرة، والقصص، والبث المباشر على Instagram وTikTok وLinkedIn وأي مكان آخر يتصفحه جمهورك يوميًا.

التسويق المؤثر: التعاون مع الأصوات الموثوقة، مثل المبدعين المتخصصين أو الشخصيات البارزة، الذين حازوا بالفعل على اهتمام جمهورك.

تسويق المحتوى: مدونات تعليمية وجذابة، ومقاطع فيديو، ودروس تعليمية، ودراسات حالة تروج بشكل غير مباشر مع توفير قيمة مضافة.

التسويق عبر البريد الإلكتروني: التواصل المباشر من خلال النشرات الإخبارية والعروض الحصرية وإعلانات المنتجات والنصائح المفيدة

الأحداث: ندوات عبر الإنترنت، وإطلاق منتجات، ومتاجر مؤقتة، أو أكشاك في المعارض التجارية حيث يمكن للناس تجربة علامتك التجارية في الوقت الفعلي.

العلاقات العامة: التغطية الإعلامية والمقابلات الصوتية والبيانات الصحفية للحصول على مصداقية من أطراف ثالثة واهتمام أوسع

الترويج للمبيعات: استراتيجيات ترويجية مثل الخصومات والعروض المحدودة المدة وأكواد الإحالة أو برامج الولاء التي تحث الناس على اتخاذ إجراء

📌 مثال: أنت تطلق ميزة أتمتة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة الإنتاجية SaaS الخاصة بك. وإليك كيفية طرحها: تنشر مقالًا على مدونتك بعنوان "5 طرق يمكن أن تقلل بها الذكاء الاصطناعي من عبء اجتماعاتك الأسبوعية إلى النصف"

تقوم بتشغيل إعلان على YouTube يعرض عرضًا توضيحيًا لمنتج سير العمل الآلي الجديد

تتعاون مع أحد مبدعي الإنتاجية على LinkedIn لمشاركة نتائجهم باستخدام منصتك

يمكنك تقسيم قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك وإرسال دعوات الوصول المبكر إلى المستخدمين النشطين

يمكنك الاحتفاظ بجميع هذه البيانات في جداول بيانات أو تجميعها في ClickUp لإدارة المشاريع.

يوفر ClickUp لفرق التسويق لديك نظامًا قابلاً للتطوير للتعاون والرؤية والتنفيذ والتتبع. دعنا نرى كيف.

فكر في ClickUp Tasks كمنصة لإدارة المهام تستخدمها لإدارة كل جزء متحرك من حملتك التسويقية.

أضف أوصاف المهام والمكلفين بها وعلامات الأولوية إلى مهام ClickUp الخاصة بك.

عندما تدير الترويج متعدد القنوات، يمكن تقسيم كل مهمة، مثل "إطلاق إعلانات Instagram" أو "إنهاء نسخة البريد الإلكتروني"، إلى أجزاء مع أوصاف واضحة ومسؤولين ومواعيد نهائية ومهام فرعية. يمكنك حتى تتبع الوقت المستغرق وإرفاق الأصول الرئيسية وإضافة علامات الأولوية حتى يعرف فريق التسويق لديك دائمًا ما هو عاجل.

عندما تحتاج إلى رؤية الصورة الأكبر والمعالم الرئيسية والمهام التالية لتقدم المشروع، يمكنك استخدام ClickUp Views. فهي تتيح لك تصور مهامك في تنسيقات قائمة أو لوحة أو تقويم أو جانت.

استفد من ClickUp Views لتخطيط حملاتك التسويقية والحفاظ على ظهورك

✅ جرب هذا: استخدم أدوات مثل Google Analytics أو Meta Audience Insights أو استطلاعات Instagram لفهم جمهورك المستهدف وأماكن تواجده وما يهمه. يمكنك بعد ذلك تخطيط مزيج الترويج الخاص بك مثل الحملة. امزج القنوات عالية الوصول (مثل الإعلانات المدفوعة) مع القنوات عالية الثقة (مثل البريد الإلكتروني أو التغطية الإخبارية أو تغريدات المؤثرين) لبناء المصداقية. هل تريد أن تتعلم كيفية إنشاء دليل تسويقي من الألف إلى الياء؟ شاهد هذا البرنامج التعليمي:

2. البيع

في مرحلة البيع، تتمثل مهمة المسوق في توجيه العميل المحتمل من "هذا يبدو مثيرًا للاهتمام" إلى "أنا بحاجة إلى هذا". البيع هو إحدى وظائف التسويق السبع، ويتضمن فهم الخصائص الديموغرافية للعملاء، والتواصل بشأن القيمة، وبناء الثقة على طول الطريق.

🌸 دراسة حالة سريعة: أدى تطبيق التعرف على الوجه من Sephora إلى زيادة المبيعات بنسبة 25٪ وزيادة التحويلات في المتاجر بنسبة 15٪. من خلال السماح للمستخدمين بتجربة المنتجات افتراضيًا، قامت Sephora بسد الفجوة بين البيع بالتجزئة الرقمي والمادي، مما أدى إلى زيادة ملموسة في المبيعات.

استراتيجيات البيع المستخدمة على نطاق واسع هي:

المبيعات المباشرة: محادثات فردية يمكن أن تتم شخصيًا أو عبر الهاتف، حيث يقوم مندوبو المبيعات بتكييف الرسالة وفقًا لاحتياجات كل عميل.

عروض المنتج: جولات توضيحية مباشرة لمساعدة الأشخاص على رؤية كيفية عمل المنتج بالضبط وكيف يحل مشكلتهم

البيع الاستشاري: طرح الأسئلة وفهم نقاط الضعف وتقديم الحلول، وليس مجرد الترويج للميزات

التعامل مع الاعتراضات: الرد بصدق على الترددات الشائعة مثل الأسعار أو التوقيت أو الميزات

متابعات CRM: استخدام منصات مثل ClickUp أو Salesforce لإجراء استخدام منصات مثل ClickUp أو Salesforce لإجراء حملات CRM لإدارة العملاء المحتملين وتتبع المحادثات

📌 مثال: تستخدم شركتك الناشئة SaaS التي تقدم برامج إنتاجية نماذج ClickUp لجمع العملاء المحتملين من ندوة مجانية عبر الإنترنت وتجميعهم في مساحة عمل مركزية باستخدام ClickUp CRM (المزيد عن هذا لاحقًا). يقوم أعضاء فريق المبيعات بمراجعة الردود على النماذج وتشجيع التواصل الثنائي في عملية البيع لتثقيف العملاء المحتملين.

باستخدام ClickUp Automations و AI Agents، يمكنك أتمتة عملية تأهيل العملاء المحتملين.

أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة للحفاظ على استمرار مسار المبيعات

على سبيل المثال، بمجرد أن يملأ العميل المحتمل نموذجًا، يمكنك إنشاء مهمة تلقائيًا وتعيينها إلى مندوب مبيعات معين وتحديد موعد استحقاق بناءً على الأولوية.

بعد وضع علامة "مكتمل" على مكالمة العرض التوضيحي، يمكنك تشغيل مهمة تلقائية لإرسال بريد إلكتروني للمتابعة وإرفاق دراسة حالة ذات صلة.

يمكنك إنشاء عمليات أتمتة لتغيير حالات المهام عندما تنتقل الصفقات إلى أسفل مسار التحويل (مثل الانتقال من "عميل محتمل مؤهل" إلى "عرض توضيحي مجدول")، أو تنبيه فريقك عبر البريد الإلكتروني عندما يحتاج عميل محتمل مهم إلى الاهتمام.

إذا كان فريق التسويق لديك لا يزال مترددًا، فسيساعدك هذا الفيديو على فهم مزايا ClickUp Automations.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب حملات تسويقية مجانية لتبسيط تخطيط الحملات وتنفيذها

3. إدارة المنتجات أو الخدمات

يتمحور تطوير المنتج أو الخدمة حول ضمان أن ما تبيعه يلبي بالفعل احتياجات جمهورك، اليوم وغدًا. تمتد هذه الوظيفة إلى ما بعد الإطلاق، حيث تركز على جمع التعليقات وتحسين العروض الحالية، وأحيانًا إنشاء شيء جديد تمامًا. إذا لم تتطور، فسوف يتطور منافسوك.

🌸 دراسة حالة سريعة: وصلت حملة Dove "Real Beauty AI" إلى أكثر من 50 مليون مستخدم في الشهر الأول، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإظهار تأثير مرشحات الجمال. أدت الحملة إلى زيادة بنسبة 40٪ في عدد الإشارات إلى Dove على وسائل التواصل الاجتماعي وعززت سمعتها في مجال الأصالة.

فيما يلي بعض استراتيجيات إدارة المنتجات والخدمات التي تستحق الاستخدام:

حلقات التغذية الراجعة للسوق: أنشئ قنوات اتصال تسويقية مفتوحة لتلقي ملاحظات العملاء، مثل الاستطلاعات ونتائج NPS وتذاكر الدعم ومراجعات المستخدمين، لفهم ما الذي ينجح.

الاختبار والتحقق: قم بإجراء اختبارات مكثفة قبل الإطلاق الكبير. قم بتشغيل برامج تجريبية أو اختبارات A/B أو عمليات إطلاق تجريبية للتأكد من أن ما تقوم ببنائه يلقى صدى لدى المستخدمين الحقيقيين.

تحديثات الميزات والتحسينات: استخدم التعليقات والبيانات لإجراء تحسينات منتظمة على المنتج. يمكن أن يكون ذلك أي شيء مثل إصلاح الأخطاء أو تحسين قابلية الاستخدام أو إضافة ميزات.

أبحاث المستخدمين والسوق: وازن بين اتجاهات السوق العامة (ما تفعله الصناعة) وآراء المستخدمين المباشرة (ما يطلبه عملاؤك) لتوجيه قرارات أكثر ذكاءً.

📌 مثال: لنفترض أنك تقوم بإنشاء خطة عمل للمنتج أو التسويق لمنصة الإنتاجية الخاصة بك. إليك كيف يمكن لـ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، مساعدتك في الانتقال بسرعة أكبر من الاستراتيجية إلى التنفيذ.

حوّل الأفكار إلى مهام خارطة طريق

اطلب من Brain "إنشاء خارطة طريق للمحتوى للربع الثالث من العام لـ SEO والتسويق المؤثر وحملات البريد الإلكتروني لمنتج SaaS الخاص بي. " ستحصل على مهام أو مهام فرعية، مع تحديد المواعيد النهائية والمسؤولين والأولويات.

استخدام ClickUp Brain لتبادل الأفكار حول خارطة طريق محتوى المنتج

اطرح أسئلة حول الخطط الحالية

لست متأكدًا مما تم التخطيط له بالفعل؟ اسأل Brain:

ما هي الميزات المقررة لشهر سبتمبر؟ ما هي أنشطة Product Hunt المخطط لها لإطلاق المنتج؟

استخدام ClickUp Brain لاستخراج الإجابات من المهام والمستندات والحقول

لخص خطط المنتج أو الحملة

عندما تعمل على مستندات خارطة طريق معقدة، يمكنك أن تطلب من Brain تلخيص المعلومات المهمة. وهذا مفيد لتحديثات المديرين التنفيذيين، أو مزامنة أصحاب المصلحة، أو النشرات الإخبارية الداخلية.

استخدم ClickUp Brain لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني والتقارير

Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويحول التسويق من خلال الجمع بين التكامل العميق والأتمتة وقوة العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. مع Brain MAX، يمكنك توفير ما يصل إلى 1. 1 يوم في الأسبوع وتحقيق وفورات في التكاليف تصل إلى 86٪ من خلال تبسيط تخطيط الحملات وإنشاء المحتوى والتحليلات - كل ذلك في مكان واحد. استخدم ميزة التحويل الصوتي إلى نص لتبادل الأفكار بسرعة أو صياغة المنشورات أو تحديد الخطوط العريضة للاستراتيجيات، ودع مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي من Brain MAX (مثل GPT وClaude وGemini) تولد نصوصًا إبداعية وتحلل بيانات الحملة وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ. يمكنها تتبع مقاييس الأداء تلقائيًا وتحديد الاتجاهات والتوصية بالتحسينات، حتى تتمكن من استهداف الجمهور المناسب وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار. من أتمتة الجدولة الاجتماعية إلى تنظيم ملاحظات الفريق، يحافظ Brain MAX على كفاءة سير عمل التسويق الخاص بك، ويجعله قائمًا على البيانات، ودائمًا في الطليعة.

4. إدارة معلومات التسويق (MIM)

تعد إدارة المعلومات التسويقية (MIM) وظيفة أساسية في التسويق لأنها تضمن استخدام المسوقين لمعلومات ملائمة ودقيقة في الوقت المناسب لتطوير المنتجات والحفاظ على التنافسية في السوق ومراقبة أداء الحملات التسويقية.

🌸 دراسة حالة سريعة: في عام 2024، تصدرت Tombras عناوين الأخبار بحملتها "Impossibly Smart Billboard" المخصصة للطقس لشركة PODS، حيث نشرت أكثر من 6000 إعلان محلي للغاية مدعوم بالذكاء الاصطناعي على الشاحنات في جميع أنحاء مدينة نيويورك، والتي تتكيف في الوقت الفعلي مع الطقس والموقع وحركة المرور. أدى هذا النهج المبتكر إلى زيادة بنسبة 60٪ في عدد زيارات الموقع الإلكتروني وزيادة بنسبة 33٪ في طلبات عروض الأسعار لـ PODS في مدينة نيويورك، مما يمثل أقوى نمو أسبوعي للشركة على أساس سنوي منذ سنوات.

إليك ما يمكنك استخدامه في MIM:

منصات التحليلات: استخدم أدوات مثل Google Analytics أو Mixpanel أو Meta Insights لمعرفة المحتوى الناجح، وأين يترك المستخدمون الموقع، وكيف يتفاعلون عبر القنوات المختلفة.

أبحاث السوق والمنافسين: ابق على اطلاع على تقارير الصناعة ومراجعات العملاء وتقييمات المنافسين لتحديد الاتجاهات وتعديل موقعك في ابق على اطلاع على تقارير الصناعة ومراجعات العملاء وتقييمات المنافسين لتحديد الاتجاهات وتعديل موقعك في استراتيجية المبيعات والتسويق الخاصة بك.

تقسيم البيانات: قسّم جمهورك حسب الموقع أو السلوك أو سجل الشراء حتى تتمكن من تخصيص رسائل البريد الإلكتروني والعروض والإعلانات بشكل أكثر فعالية.

لوحات المعلومات والتقارير: أنشئ لوحات معلومات في الوقت الفعلي لمساعدة فريقك على فهم ما ينجح بسرعة

أدوات CRM: يمكنك أيضًا استخدام منصات CRM مثل ClickUp لمساعدتك في تخزين وإدارة بيانات العملاء، وتتبع أنشطة المبيعات، وتخصيص التواصل بناءً على السلوك السابق.

📌 مثال: أنت تقوم بتسويق منصة إنتاجية SaaS وترغب في تحسين حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك للمستخدمين المجانيين.

ضمن برنامج إدارة مشاريع CRM من ClickUp، يمكنك تعيين متابعات وتتبع مراحل الصفقات والتعاون مع فريقك لإدارة التسويق بفعالية.

تتبع وتقسيم وإدارة تفاعلات العملاء باستخدام برنامج إدارة المشاريع ClickUp CRM.

أولاً، لمساعدة فريقك على فرز العقود وتصفيتها بناءً على الشخصية أو السلوك أو مرحلة المسار، استخدم عرض قائمة ClickUp. يمكنك إضافة حقول مخصصة مثل مصدر العميل المحتمل وبيانات آخر تفاعل وقطاع العملاء ومرحلة الشراء وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حتى بناء قاعدة عملاء لتخزين وتحليل العقود والعملاء والصفقات. لتتبع الأعمال ذات الصلة، ضع في اعتبارك إضافة روابط بين مهامك ووثائقك. لا داعي للتنقل بين أدوات مختلفة. مع هذا النظام لإدارة علاقات العملاء، تحصل على جميع وظائف التسويق السبع في أداة واحدة.

📚 اقرأ المزيد: برنامج عمليات التسويق للفرق

5. التسعير

مرحلة التسعير هي المرحلة التي تقرر فيها سعر منتجك أو خدمتك (بالطبع)، ولماذا يستحق هذا السعر.

إنها عملية توازن: تغطية التكاليف، والحفاظ على القدرة التنافسية، وعكس القيمة التي يراها العملاء. افعل ذلك بشكل صحيح، وستدعم استراتيجية التسعير الخاصة بك نمو السوق وهوامش الربح الصحية.

🌸 دراسة حالة سريعة: اجتذب متجر Chili's المؤقت في مانهاتن حشودًا تجاوزت 10,000 شخص في عطلة نهاية أسبوع واحدة وحقق 6 مليارات انطباع إعلامي. سلطت الحملة الضوء على ارتفاع أسعار الوجبات السريعة وروجت لبرغر Big QP الجديد من Chili's، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 12٪ في أسبوع الإطلاق.

فيما يلي بعض استراتيجيات تسعير المنتجات التي يمكنك استخدامها:

التسعير على أساس القيمة: حدد سعرك بناءً على ما يعتقد العملاء أنه يستحق، وليس فقط على أساس تكاليفك أو أسعار منافسيك. هذا الأمر ناجح بشكل خاص مع المنتجات الفريدة أو المتميزة حيث تكون القيمة المتصورة هي الأهم.

التسعير على أساس التكلفة زائد: أضف هامشًا محددًا إلى تكلفة إنتاج منتجك. إنها طريقة بسيطة وموثوقة، ولكن عليك الانتباه إلى تغيرات السوق.

أسعار الاختراق: ابدأ بسعر أقل لبناء حصة سوقية مبكرة، ثم ارفع السعر بمجرد كسب العملاء باستخدام ابدأ بسعر أقل لبناء حصة سوقية مبكرة، ثم ارفع السعر بمجرد كسب العملاء باستخدام أدوات التسعير

أسعار تنافسية: حدد سعر منتجك بشكل مشابه للمنتجات المماثلة في السوق. هذا مثالي للفئات التي تستهدف المستهلكين المهتمين بالسعر.

أسعار الحزم: اجمع المنتجات أو الخدمات في حزمة واحدة للحصول على قيمة أفضل من شرائها بشكل منفصل

التسعير الديناميكي: اضبط الأسعار في الوقت الفعلي بناءً على الطلب أو المخزون أو الوقت من اليوم؛ غالبًا ما تقوم شركات مثل شركات الطيران أو تطبيقات مشاركة الرحلات بذلك.

📌 مثال: في ClickUp، نستخدم نموذج تسعير متدرج قائم على القيمة + freemium. يتوافق كل مستوى مع حجم وتعقيد واحتياجات المستخدمين المختلفين. كما أنه يدعم النمو القائم على التوسع: ابدأ صغيرًا، وزد الاستخدام، وقم بالترقية مع زيادة تعقيد فريقك وسير العمل. التجارب المجانية فاشلة. ومعظم مؤسسي SaaS يرفضون الاعتراف بذلك. إذا كان منتجك يحتاج إلى مؤقت للعد التنازلي لإجبار المستخدم على اتخاذ قرار، فأنت تحل المشكلة الخطأ. إليك ما يحدث بالفعل مع التجارب المجانية: اليوم 1-3: يقوم المستخدم بالتسجيل، ويستكشف قليلاً، ثم يتشتت انتباهه. اليوم 4-10: صمت تام. ربما يسجلون الدخول مرة واحدة. اليوم 11-13: بريد إلكتروني مثير للذعر. "تجربتك ستنتهي قريبًا!" اليوم 14: وقت اتخاذ القرار. إلا أنهم لم يستخدموه أبدًا. هذه مسيرة قسرية لاتخاذ قرار لا أحد مستعد لاتخاذه. لقد أنشأنا ClickUp كبرنامج مجاني إلى الأبد منذ اليوم الأول. اعتقد الناس أننا مجانين. "لن تحقق أرباحًا أبدًا." "سيبقى المستخدمون مجانًا إلى الأبد." "تحتاج إلى الإلحاح للتحويل." خطأ. تزيل Free Forever الضغط المصطنع الذي يجعل المستخدمين يستعجلون في استخدام منتجك. يأخذون وقتهم في بناء سير عمل حقيقي وتجربة قيمة حقيقية. ثم عندما يصلون إلى حدود الإصدار المجاني، يقومون بالترقية لأنهم يريدون ذلك، وليس لأن المؤقت أجبرهم على ذلك. تحويلنا من مجاني إلى مدفوع أفضل من المعيار الصناعي، ويبقى عملاؤنا لفترة أطول لأنهم اختاروا الدفع بعد تجربة القيمة الحقيقية.

👀 هل تعلم؟ التسعير على أساس الاستخدام يحل محل التسعير على أساس المقاعد في SaaS. وفقًا لاستطلاع OpenView، فإن 39٪ من الشركات تفرض رسومًا على أساس الاستخدام. وذلك لأنه يتيح للعملاء البدء بكميات صغيرة وتجربة المنتج، ومع إعجاب العملاء بالمنتج، يؤدي ذلك إلى توسع سلس.

6. التمويل

في مجال التسويق، يلعب التمويل دورًا استراتيجيًا أساسيًا، حيث يوجه كيفية تخصيص الموارد، وتحديد أولويات الحملات، وقياس عائد الاستثمار.

خذ التجريب في إدارة المنتجات على سبيل المثال. كل فريق نمو يرغب في اختبار قنوات جديدة أو استراتيجيات إبداعية. ولكن بدون ضوابط، يمكن أن تتحول اختبارات A/B بسرعة إلى تخمينات مكلفة.

يحدد قسم الشؤون المالية حدود الإنفاق الآمنة والمعتمدة مسبقًا، بحيث يمكن للفرق الاستكشاف بحرية، دون المخاطرة بزيادة الإنفاق على خطط التسويق.

إليك كيف تدعم المالية التسويق:

مدخلات التسعير : قد يقترح قسم التسويق والمنتج التسعير، ولكن قسم الشؤون المالية يقترح تأثير الهامش، وفترات الاسترداد، واستراتيجيات التجميع.

نمذجة الإسناد : تعمل إدارة الشؤون المالية مع عمليات التسويق لضمان دقة الإيرادات التي يتم إضافتها إلى الحملات

سرد قصص كفاءة رأس المال : في الشركات الناشئة والشركات في مرحلة النمو، يعمل قسمي المالية والتسويق معًا على سرد قصة النمو الفعال (على سبيل المثال، "لقد ضاعفنا حجم الأعمال بنسبة 200٪ مع انخفاض تكلفة اكتساب العميل بنسبة 20٪").

الإشراف الإبداعي على الموردين: تقوم إدارة الشؤون المالية بمراجعة عقود الخدمات الثابتة وعقود البرمجيات وعقود العمل الحر، لضمان توافق الإنفاق مع التأثير.

هنا، لكي يكون الجميع على نفس الصفحة، فريق التسويق وقسم التسويق المالي، تحتاج إلى مصدر واحد للحقيقة.

📌 مثال: أنت تخطط لزيادة النمو في الربع الرابع لمنصة SaaS الخاصة بك وتحتاج إلى تخصيص 75 ألف دولار للبحث المدفوع ومحتوى القيادة الفكرية والندوات عبر الإنترنت التي تركز على المنتجات. ستستخدم قوالب ميزانية التسويق لتخطيط مؤشرات الأداء الرئيسية للمالية والتسويق.

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يرسلون رسائل إلى 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain إلى جانبك، أصبح التبديل بين السياقات شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل الخاصة بك و/أو التطبيقات الخارجية المتصلة!

7. التوزيع

مرحلة التوزيع هي المرحلة التي توصل فيها منتجك أو رسالتك إلى الجمهور، من خلال القنوات المناسبة، في الوقت المناسب. قد يعني ذلك توصيل المحتوى الرقمي، أو إدارة الشراكات، أو توسيع نطاق وصول المؤثرين، أو تنسيق لوجستيات البيع بالتجزئة.

🌸 دراسة حالة سريعة: حددت حملة التسويق لفيلم باربي 2023 معيارًا جديدًا للترويج للأفلام الرائجة، حيث حققت أكثر من 1.4 مليار دولار من عائدات شباك التذاكر العالمية وأصبحت الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق من إخراج امرأة. مدعومة بأكثر من 100 شراكة مع العلامات التجارية، وأدوات رقمية فيروسية مثل Barbie Selfie Generator (التي عززت انتشار ماتيل العالمي بنسبة 279٪)، وفعاليات تجريبية مثل Barbie Dreamhouse Challenge، حققت الحملة 179 مليون انطباع عضوي و 4.6 مليار مشاهدة للهاشتاج. كان جاذبيتها قوية بشكل خاص بين جيل Z، حيث وجد 93٪ أن التسويق جذاب و81٪ من مشاهدي عطلة نهاية الأسبوع الأولى أقل من 35 عامًا، كل ذلك مع إثارة اتجاه "Barbiecore" العالمي.

عند إنشاء استراتيجية التوزيع، عليك أن تأخذ في الاعتبار القنوات التي تحفز أكبر عدد من المحادثات. كما عليك الإجابة على سؤال مهم، وهو: هل تتوافق خطواتنا للوصول إلى السوق مع المبيعات والتسويق والعمليات؟

فيما يلي المكونات الأساسية لهذه المرحلة:

الشحن واللوجستيات: إدارة كيفية نقل المنتجات المادية، من التخزين إلى عتبة الباب. فكر في تتبع الطلبات والتغليف وشركاء التوصيل ومستويات المخزون.

التسليم الرقمي: بالنسبة للبرامج والكتب الإلكترونية والدورات التدريبية عبر الإنترنت وغيرها من المنتجات الرقمية، فإن قنوات التوزيع فورية وعالمية.

وضع المنتج في متاجر البيع بالتجزئة: وضع منتجاتك على الرفوف الفعلية، سواء في السوبر ماركت أو البوتيك أو المتجر المؤقت.

البيع المباشر للمستهلك (D2C): البيع مباشرة إلى عملائك المستهدفين من خلال موقعك الإلكتروني أو تطبيقك، دون الحاجة إلى وسيط.

القنوات المتعددة: خلق تجربة سلسة عبر المتاجر الإلكترونية والتطبيقات المحمولة والمنصات الاجتماعية والمتاجر التقليدية

📌 مثال: أنت تطلق ميزة جديدة — أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي — للمستخدمين على ثلاث مراحل: المستخدمون الأوائل، والمستخدمون المتمرسون، والقاعدة العامة.

يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp لتتبع أداء هذا الإطلاق عبر رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والإعلانات داخل التطبيق ومشاركة المجتمع. تعمل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي على تحويل التوزيع من صندوق أسود إلى سير عمل خاضع للرقابة وقائم على البيانات.

تتبع لوحات معلومات ClickUp أداء حملتك التسويقية عبر قنوات مختلفة.

يجمع ClickUp بين التسويق والمبيعات والعمليات واللوجستيات في مساحة عمل واحدة. توفر لوحات المعلومات للجميع، من مدير التسويق إلى مدير المبيعات، مصدرًا مشتركًا للمعلومات حول تقدم عملية التوزيع.

👀 هل تعلم؟ تظهر العديد من الدراسات التي راجعها الأقران أن سياق القناة يؤثر على تصور المستهلك للقيمة والثقة. على سبيل المثال، قد تعاني سلعة فاخرة تُباع على منصة تقدم خصومات كبيرة مثل Amazon من انخفاض في الجودة المتصورة، حتى لو كانت أصلية.

لماذا لا تزال هذه الوظائف مهمة

قد تكون الأدوات قد تغيرت — TikTok بدلاً من التلفزيون، والذكاء الاصطناعي بدلاً من المتدربين.

ومع ذلك، فإن أساسيات التسويق لم تتغير. تظل الوظائف السبع للتسويق ذات صلة لأنها تمثل المسؤوليات الأساسية المطلوبة لربط المنتج بالجمهور المناسب بطريقة مفيدة ومربحة.

تجيب كل وظيفة على سؤال تجاري مهم.

الوظيفة السؤال الأساسي الترويج كيف نجذب الانتباه ونحفز على اتخاذ الإجراءات؟ البيع هل نحول الاهتمام إلى إيرادات؟ إدارة المنتجات أو الخدمات هل نبني شيئًا يريده الناس بالفعل؟ إدارة معلومات التسويق ما هي الأفكار التي توجه قراراتنا؟ التسعير هل نحقق القيمة دون القضاء على الطلب؟ التمويل هل يمكننا إثبات عائد الاستثمار؟ التوزيع هل يمكن للناس الوصول إلى منتجنا متى وأينما احتاجوا إليه؟

الوظائف السبع للتسويق: من الاستراتيجية إلى التنفيذ مع ClickUp

الآن بعد أن أصبحت لديك رؤية واضحة للوظائف السبع للتسويق، حان الوقت لتحويل الاستراتيجية إلى أفعال.

وهنا يأتي دور ClickUp. إذا كنت تخطط لخريطة طريق منتجك، أو تتابع العملاء المحتملين، أو تحلل بيانات الحملة، أو تنسق إطلاقك التالي عبر القنوات، فإن ClickUp يوفر لفريقك مكانًا واحدًا لتخطيط كل جزء من عملية التسويق وتنظيمه وتنفيذه.

من الأتمتة و ClickUp Brain إلى CRM ولوحات المعلومات المخصصة، لديك كل ما تحتاجه للتسويق بشكل أكثر ذكاءً.

سجل في ClickUp مجانًا اليوم! ✅