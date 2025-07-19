أفضل بدائل Loomly لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر ذكاءً في عام 2025

لقد نجحت Loomly في صنع اسم قوي بين مسوقي وسائل التواصل الاجتماعي بفضل أدوات الجدولة والتقويمات البديهية للمحتوى وميزات التعاون الجماعي المدمجة. إنها أنيقة وواجهة مستخدمها بسيطة، وتجعل من السهل نسبيًا الحفاظ على تدفق المحتوى الخاص بك.

ومع ذلك، فهي ليست مثالية. ميزة التحليلات ليست دائمًا بالعمق الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت بحاجة إلى أتمتة أكثر تقدمًا وتكاملًا أعمق ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فقد تبدأ Loomly في الشعور بأنها أساسية بعض الشيء.

ولا داعي للحديث عن السرعة التي يمكن أن ترتفع بها الأسعار مع نمو فريقك.

إذا كانت هذه هي تجربتك مع Loomly، فقد حان الوقت للبدء في البحث عن خيارات أفضل. في هذا المدونة، قمنا بإدراج بعض البدائل الجيدة لـ Loomly التي توفر ميزات رائعة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليلات أكثر تقدمًا، وكل ما بين ذلك في حدود ميزانيتك.

نظرة عامة على بدائل Loomly

فيما يلي ملخص سريع لمقارنة أفضل بدائل Loomly بناءً على ميزات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وهيكلها وأسعارها.

أدوات الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp جميع أحجام الفرق (الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات) تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة لإنشاء التقارير تلقائيًا، وتقويم مشترك، وقوالب لتخطيط المحتوى، وأدوات للتعاون، وأتمتة سير العمل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Buffer الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبدعون النشر التلقائي وقوالب وسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات المتعمقة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 6 دولارات شهريًا Hootsuite الشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم مراقبة الاتجاهات وتتبع الأداء والذكاء الاصطناعي المدمج خطط مدفوعة تبدأ من 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم CoSchedule الشركات الصغيرة والمتوسطة أتمتة سير العمل والجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Planable وكالات تسويق واسعة النطاق إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي، وسجل الإصدارات، ومعاينة المنشورات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل Sprout Social الشركات المتوسطة إلى الكبيرة تحليل المشاعر، والاستماع الاجتماعي، وجدولة المحتوى خطط مدفوعة تبدأ من 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Agorapulse المؤسسات تقارير التفاعل لعدة قنوات، وصندوق بريد مشترك، وأدوات وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم SocialPilot الشركات الناشئة والشركات الصغيرة أفكار محتوى مولدة بالذكاء الاصطناعي، وصندوق بريد موحد، وإدارة الإعلانات باقات مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا شهريًا لاحقًا الشركات المتوسطة والكبيرة التي تدير حملات المؤثرين تتبع المؤثرين، اقتراحات الهاشتاغ، Linkin. bio خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا Sendible الشركات ووكالات التسويق تتبع UTM والتحليلات واقتراحات المحتوى باقات مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا SocialBee الشركات الناشئة والمبدعون أفكار محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإعادة تدوير المحتوى، وجدولة المنشورات باقات مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا

لماذا تختار بدائل Loomly؟

Loomly هو نقطة انطلاق قوية لتخطيط المحتوى وجدولة وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون، خاصةً للفرق الصغيرة. ومع ذلك، مع توسع استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، قد تواجه بعض القيود.

تحليلات محدودة : تفتقر إلى التحليلات المتعمقة مثل تقسيم الجمهور واتجاهات النقرات وتتبع عائد الاستثمار

أتمتة أساسية : لا تدعم سير العمل المعقد أو الردود التلقائية أو الجدولة متعددة الخطوات

مشكلات تدرج الأسعار : ترتفع الأسعار بسرعة دون تقديم ميزات متقدمة متناسبة معها

أدوات التفاعل غير متوفرة : لا يوجد صندوق بريد موحد أو أدوات مدمجة لإدارة الردود أو التعليقات أو الرسائل المباشرة

استماع اجتماعي محدود : يقدم معلومات أساسية ويفتقر إلى ميزات استماع قوية

تكاملات مقيدة: لا يتصل بسهولة بأدوات CRM المتخصصة أو منشئي المحتوى بالذكاء الاصطناعي أو البرامج المتقدمة

يعمل Loomly بشكل جيد في الجدولة البسيطة والعمل الجماعي. ومع ذلك، قد يكون التحول إلى برنامج إدارة حملات أكثر تقدمًا هو الخيار الأفضل. خاصة إذا كنت تهدف إلى الوصول إلى نطاق أوسع، والحصول على رؤى أعمق، وسير عمل أكثر ذكاءً.

🧠 حقيقة ممتعة: كان زر "أعجبني" الشهير على Facebook على وشك أن يُسمى زر "رائع".

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل 11 بديلاً لـ Loomly يمكنك استخدامها

الآن بعد أن عرفت أن Loomly محدود للغاية بالنسبة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي المتقدمة وتسويق المحتوى، دعنا نستكشف البدائل التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط المحتوى وسير عمل المشاريع والتعاون)

جرب ClickUp الآن خطط وإدار وجدول منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة باستخدام ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إنها تتجاوز جدولة المحتوى لتدير جميع مهامك على وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد. فكر في التحليلات المتعمقة في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي المدمج، وأتمتة سير العمل، وقوالب كتابة المحتوى لحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد!

للبدء، يساعدك ClickUp Calendar على جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتعيين مهام التسويق وتخطيط الاجتماعات من واجهة واحدة موحدة. يتم تحديثه في الوقت الفعلي، مما يضمن تماسك فريقك بأكمله.

يمكنك تخصيص طريقة العرض (يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا) وربطها بتقويم Google أو Outlook أو Apple Calendar لإدارة جميع الأحداث في مكان واحد — دون الحاجة إلى التنقل بين عدة تطبيقات.

قم بتصور الجداول الزمنية للحملات، وتعاون في خطط إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، واحصل على تقارير مفصلة باستخدام ClickUp Marketing

يتيح لك إدارة مسار المحتوى بصريًا عن طريق سحب المهام من قسم "المهام المتأخرة" أو "المهام المتأخرة" إلى قسم "الأولويات"، مما يضمن أن المنشورات الأكثر أهمية تكون دائمًا في المقدمة والمركز. يمكن تعيين أولوية لكل مهمة، مما يسهل التركيز على الحملات ذات التأثير الكبير.

يساعدك قسم "المهام المؤجلة" على تتبع أفكار المحتوى غير المجدولة، حتى تتمكن من سد الثغرات في تقويمك بسرعة حسب الحاجة. أفضل ما في الأمر؟ تقويم ClickUp مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكنه اقتراح أوقات النشر المثالية بناءً على سير عملك، مما يساعدك على تحسين استراتيجية المحتوى بسهولة.

بالحديث عن الذكاء الاصطناعي، يساعدك ClickUp Brain على اكتشاف الثغرات في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، وتلخيص التقدم المحرز، وإنشاء أفكار للمحتوى والتعليقات والمنشورات.

لخص التقدم المحرز، وأنشئ تعليقات ومنشورات، ووضع استراتيجيات لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp Brain

يمكن لفريق المحتوى الخاص بك إنشاء تعليقات Instagram بشكل جماعي حول موضوع منتج ما، وتكييفها لتناسب منصات مختلفة، وحتى صياغة موجزات كاملة للحملات وخرائط طريق لتسويق المحتوى في غضون دقائق. هل تحتاج إلى ردود جاهزة للتعليقات المتكررة أو نصوص للإعلانات المدفوعة؟ Brain يمكنه القيام بذلك أيضًا!

باختصار، يسهل ClickUp for Marketing teams عملية العصف الذهني ووضع الاستراتيجيات وتنفيذ حملات وسائل التواصل الاجتماعي من مكان واحد. قم بتعيين مهام التصميم للفريق الإبداعي وتتبع الموافقات على المنشورات باستخدام الحالات المخصصة مثل "مسودة" و"جاهز للمراجعة" و"مجدول"، وقم بإدارة كل شيء من المحتوى إلى التعليقات في مساحة عمل واحدة.

لست متأكدًا من أين تبدأ التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ قوالب تخطيط وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp هي مكان رائع للبدء.

احصل على قالب مجاني نظم المحتوى وخطط له باستخدام قالب ClickUp Social Media Advanced Template

على سبيل المثال، يتيح لك قالب ClickUp Social Media Advanced Template تنظيم المنشورات حسب القنوات وحالة النشر والشراكة. خطط للمحتوى القادم، وتابع تعاونات العلامة التجارية، وطرح أفكارًا جديدة بناءً على الاتجاهات الناشئة، كل ذلك في لوحة واحدة قابلة للتخصيص.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يشعر المبتدئون في البداية أن ميزات إعداد تقارير المشاريع الشاملة والقابلة للتخصيص مربكة بعض الشيء

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات TrustRadius:

نحن نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع مسار إنشاء المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والرقمية. يتيح لنا ذلك الاطلاع على حالة كل محتوى (قيد التجهيز، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى معرفة المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتوزيع المهام/الخطوات التالية (مما يلبي الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

نحن نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع مسار إنشاء المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والرقمية. يتيح لنا ذلك الاطلاع على حالة كل محتوى (قيد التجهيز، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى معرفة المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتوزيع المهام/الخطوات التالية (مما يلبي الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

💡 نصيحة للمحترفين: مرر مؤشر الماوس فوق مهمتك في تقويم ClickUp وانقر على "تخطيط". سيتم عرض الأوقات المتاحة في التقويم وفقًا لتقدير وقت المهمة. بعد ذلك، مرر مؤشر الماوس فوق اليوم والوقت الذي تريد جدولة المهمة فيه، وانقر على "حجز الوقت"، وأضف التفاصيل لإنشاء حدث.

2. Buffer (الأفضل للفرق الصغيرة والمؤثرين الذين يديرون حملات على منصة أو منصتين من منصات التواصل الاجتماعي)

عبر Buffer

على الرغم من أن Loomly سهل الاستخدام ويتميز بواجهة نظيفة، إلا أنه يميل بشدة نحو سير العمل المنظم وأنظمة الموافقة، مما يجعله مثاليًا للعمليات الصارمة. من ناحية أخرى، يوفر Buffer تجربة أكثر مرونة للمبدعين الأفراد والشركات الصغيرة والفرق المرنة.

يتميز هذا البرنامج بسهولة التعلم، وميزات أسرع لجدولة المنشورات، وقوالب لوسائل التواصل الاجتماعي، وأسعار شفافة. وهذا يجعله منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أكثر سهولة للمستخدمين الذين يرغبون في البدء بسرعة دون الحاجة إلى التنقل بين طبقات التعاون المعقدة أو إعدادات الأذونات.

تشمل الميزات البارزة في Buffer الجدولة عبر الأنظمة الأساسية والتحليلات الشاملة ومساعد AI مدمج لكتابة التسميات التوضيحية، وكلها متاحة حتى في خططه الأقل تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة Start Page للمستخدمين إنشاء صفحة مقصودة قابلة للتخصيص لزيادة عدد الزيارات من السير الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Buffer

اكتشف أفضل الأوقات والأشكال والتكرار للنشر عبر المنصات المختلفة

قم بتمييز المحتوى الأفضل أداءً وإعادة استخدامه وحفظ الأفكار الجديدة

حدد المحتوى الأكثر فعالية على كل منصة وأسباب ذلك

أنشئ صفحات مقصودة يمكن الوصول إليها مباشرة من السير الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي

أنشئ مركزًا للمعرفة مع أدلة الأسلوب ومعايير المحتوى

أتمتة النشر والرد على التعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتعددة

قيود Buffer

غالبًا ما يتباطأ النظام أثناء معالجة مجموعات البيانات الكبيرة

إدارة Pinterest من Buffer أمر صعب بعض الشيء

أسعار Buffer

مجاني إلى الأبد

الأساسيات: تبدأ من 6 دولارات شهريًا

الفريق: يبدأ من 12 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Buffer

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Buffer؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

أحب أنك يمكنك إدارة 3 قنوات مجانًا - لقد كان هذا موردًا رائعًا وفعالًا من حيث التكلفة للعملاء الذين يريدون منصة خارج Meta Business لتخطيط/جدولة المحتوى! Buffer لديه تحليلات شخصية محدودة على LinkedIn! ومع ذلك، يمكنك ربط حساب LinkedIn شخصي إذا كنت تدير حسابات شخصية.

أحب أنك يمكنك إدارة 3 قنوات مجانًا - لقد كان هذا موردًا رائعًا وفعالًا من حيث التكلفة للعملاء الذين يريدون منصة خارج Meta Business لتخطيط/جدولة المحتوى! Buffer لديه تحليلات شخصية محدودة على LinkedIn! ومع ذلك، يمكنك ربط حساب LinkedIn شخصي إذا كنت تدير حسابات شخصية.

3. Hootsuite (الأفضل لركوب الموجة على حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Hootsuite

يلجأ ما يقرب من 9 من كل 10 عملاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمواكبة أحدث الاتجاهات والأحداث الثقافية. لهذا السبب، يجب على العلامات التجارية تتبع الموضوعات الناشئة والتفاعل معها لتعزيز ظهورها والتواصل مع جمهورها.

يجمع Hootsuite بين جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وقدرات تتبع الاتجاهات، وهو ما لا يوفره Loomly. تكمن أكبر نقاط قوته في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسات. تحصل على لوحة تحكم موحدة للجدولة والنشر والاستماع الاجتماعي وتحليلات تفصيلية لوسائل التواصل الاجتماعي عبر المنصات الرئيسية.

يوفر Hootsuite أيضًا دعمًا لتسويق المحتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ، وميزات قوية للتعاون بين أعضاء الفريق، وتكاملًا مدمجًا مع أدوات مثل Canva وGoogle Drive وAdobe.

أفضل ميزات Hootsuite

جدول المنشورات على جميع المنصات الاجتماعية الرئيسية من خلال تقويم واحد سهل الاستخدام

تتبع الأداء باستخدام تحليلات متعمقة تظهر التفاعل والوصول وعائد الاستثمار

أنشئ تعليقات وأفكار للمحتوى باستخدام OwlyWriter المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Hootsuite

راقب الاتجاهات والإشارات إلى العلامة التجارية في الوقت الفعلي باستخدام أدوات الاستماع الاجتماعي

رد على الرسائل والتعليقات من حسابات متعددة في صندوق بريد واحد موحد

اربط أدوات مثل Canva وGoogle Drive وDropbox لتبسيط عملية إنشاء المحتوى

تعاون مع الفرق باستخدام سير عمل الموافقة والأدوار والأذونات

قيود Hootsuite

يستغرق الرد على الرسائل المباشرة والتعليقات من منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي هذه بعض الوقت

قد تبدو منصة التحليلات مربكة للفرق الصغيرة

أسعار Hootsuite

قياسي: 149 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 399 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2: 4. 2/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (3,000 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Hootsuite؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أستمتع بالقدرة على كتابة وتعديل التعليقات لعدة منصات تواصل اجتماعي في واجهة "إنشاء منشور". كما يعجبني أنه يمكنني النشر مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسستي من Hootsuite. أستخدم Hootsuite 4-5 مرات في الأسبوع، حسب جدول عملي، لذا أستخدمه بدرجة معقولة، على ما أعتقد. كما أنه من السهل جدًا إعادة ربط الحسابات عند انقطاع الاتصال (لأي سبب كان).

أستمتع بالقدرة على كتابة وتعديل التعليقات لعدة منصات وسائل التواصل الاجتماعي في واجهة "إنشاء منشور". كما يعجبني أنه يمكنني النشر مباشرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسستي من Hootsuite. أستخدم Hootsuite 4-5 مرات في الأسبوع، حسب جدول عملي، لذا أستخدمه بدرجة معقولة، على ما أعتقد. كما أنه من السهل جدًا إعادة ربط الحسابات عند انقطاع الاتصال (لأي سبب كان).

👀 هل تعلم؟ تحقق الشركات التي تقدم تجارب عملاء استثنائية هوامش إجمالية أعلى بنسبة 26% من منافسيها. لذا، استخدم قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك لتحديد شكاوى العملاء وحلها.

4. CoSchedule (الأفضل لتحديد الثغرات في جداول المحتوى وتحديد المنشورات الأفضل أداءً)

عبر CoSchedule

تتولى Loomly إدارة الجداول الزمنية والمحتوى بشكل جيد، ولكن CoSchedule تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على اكتشاف الثغرات وتعديل الأولويات بسهولة باستخدام إعادة الجدولة بالسحب والإفلات.

بفضل المهام القابلة لإعادة الاستخدام وقوالب تقويم المحتوى وسير عمل الموافقة المدمج، يعمل CoSchedule على تبسيط عملياتك وتوفير الوقت. كما يوفر رؤى تفصيلية حول أداء النشر لمعرفة ما الذي ينجح وما الذي يحتاج إلى تحسين.

للعلامات التجارية التي تسعى إلى الحفاظ على تنظيمها واستراتيجيتها ووجودها المتسق على الإنترنت، توفر CoSchedule مرونة أفضل من Loomly.

أفضل ميزات CoSchedule

أنشئ رسائل متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي ونظمها وراقبها بشكل فردي أو جماعي

أتمتة سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قوالب المهام القابلة لإعادة الاستخدام وعمليات الموافقة

حسّن أوقات النشر بناءً على نشاط الجمهور وأعد ترتيب المحتوى الأكثر شهرة تلقائيًا

قم بقياس الأداء من خلال التقارير المدمجة التي توفر رؤى حول التفاعل والوصول

تعاون مع الفرق في إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال توزيع المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز

قيود CoSchedule

يفتقر إلى التكامل مع Google Business Profile

فريق دعم العملاء يأخذ الوقت الكافي لحل المشكلات

أسعار CoSchedule

تقويم مجاني

التقويم الاجتماعي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم الوكالة: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم المحتوى: أسعار مخصصة

مجموعة أدوات التسويق: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات CoSchedule

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن CoSchedule؟

تقول مراجعة Capterra:

CoSchedule يجعل معالجة سير العمل فنًا! بصفتي قائد فريق كتابة، لا أستطيع أن أصف لك كم من الوقت وفرته بفضل هذا التطبيق. من السهل جدًا جدولة المهام وتوزيعها ومراقبتها، وصولاً إلى مشاركة المحتوى على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. سعره مرتفع قليلاً، لكنه بمثابة مساعد افتراضي، مما يجعله أرخص بكثير من موظف بدوام كامل!

CoSchedule يجعل معالجة سير العمل فنًا! بصفتي قائد فريق كتابة، لا أستطيع أن أصف لك كم من الوقت وفرت بفضل هذا التطبيق. من السهل جدًا جدولة المهام وتوزيعها ومراقبتها، وصولاً إلى مشاركة المحتوى على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. سعره مرتفع قليلاً، لكنه بمثابة مساعد افتراضي، مما يجعله أرخص بكثير من موظف بدوام كامل!

📖 اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp ClickUp

5. Planable (الأفضل لتبادل الأفكار وتخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Planable

يقول حوالي 84٪ من المسوقين أن الذكاء الاصطناعي يساعدهم في إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل أسرع. ولكن مع Loomly، ستحتاج إلى مكونات إضافية خارجية لدمج الذكاء الاصطناعي في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

من ناحية أخرى، يتيح لك Planable إنشاء تعليقات وتبادل الأفكار وإعادة كتابة المحتوى بأسلوب أو نبرة مختلفة، كل ذلك مباشرةً من خلال سير العمل.

تتميز هذه الأداة بأدوات تعاون متقدمة وواجهة مرئية مباشرة. وهي تدعم تنسيقات متعددة للمحتوى وتوفر معاينة دقيقة للغاية للمنشورات قبل نشرها.

باختصار، يقدم كل ما يقدمه Loomly، ولكن بشكل أسرع وأكثر تعاونًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي. هذه الميزات تجعله أحد أفضل أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات والمؤسسات.

أفضل ميزات Planable

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو إعادة كتابة أو توسيع تعليقات المنشورات مباشرةً داخل المنصة

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق من خلال التعليقات والاقتراحات والموافقات

اعرض المشاركات تمامًا كما ستظهر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل نشرها

نظم الأصول باستخدام الجدولة بالسحب والإفلات ومجلدات المحتوى متعددة المستويات

قم بإدارة الموافقات من خلال سير عمل مخصص للموافقات الفردية أو متعددة المستويات

تتبع التغييرات باستخدام سجل الإصدارات لعرض التعديلات السابقة واستعادتها

بسّط عملية النشر من خلال التكامل المباشر مع قنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram و Twitter و LinkedIn وغيرها

قيود Planable

تفتقر ميزة التحليلات والتقارير في أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي إلى رؤى متعمقة

لا يمكنك النشر مباشرة على Instagram Stories و Pinterest

أسعار قابلة للتخطيط

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مساحة عمل

المزايا: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مساحة عمل

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Planable

G2: 4. 6/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (300+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Planable؟

يقول أحد المراجعين على G2:

أحب سهولة التعاون وموافقة العملاء والتطبيق وتنظيم التعليقات تحت كل منشور وغير ذلك الكثير! أحب أسعاره المعقولة ووضوح هيكل الفوترة. خدمة العملاء ممتازة وتجربة ممتعة للغاية.

أحب سهولة التعاون وموافقة العملاء والتطبيق وتنظيم التعليقات تحت كل منشور وغير ذلك الكثير! أحب أسعاره المعقولة ووضوح هيكل الفوترة. خدمة العملاء ممتازة وتجربة ممتعة للغاية.

📮 ClickUp Insight: يتعين على الموظف المعرفي العادي التواصل مع ستة أشخاص في المتوسط لإنجاز عمله. وهذا يعني التواصل مع ستة أشخاص أساسيين يوميًا لجمع المعلومات الأساسية، وتنسيق الأولويات، والمضي قدمًا في المشاريع. إنها معركة حقيقية — المتابعة المستمرة، والارتباك بين الإصدارات، والثغرات في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، المزودة بخاصية البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق على الفور في متناول يدك.

6. Sprout Social (الأفضل للاستماع الاجتماعي وتحليل المشاعر)

عبر Sprout Social

يستخدم حوالي 61٪ من الشركات الاستماع الاجتماعي لتعزيز جهودها على وسائل التواصل الاجتماعي، و 82٪ يعتبرونه أساسيًا لاستراتيجيتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنك لن تحصل على ذلك مع Loomly، ومن يريد أن يتعامل مع أداة مراقبة أخرى منفصلة؟

Sprout Social هي منصة توفر أدوات متقدمة للاستماع الاجتماعي والتفاعل في الوقت الفعلي والتحليلات. وهي تتعقب الإشارات إلى العلامة التجارية واتجاهات الكلمات المفتاحية ومناقشات المنافسين عبر القنوات، حتى عندما لا يتم الإشارة إلى علامتك التجارية بشكل مباشر. بفضل صندوق الوارد الذكي والتقارير القابلة للتخصيص وتحليل المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن لفريق التسويق لديك الاستجابة بشكل أسرع للاتجاهات والبقاء في الصدارة.

أفضل ميزات Sprout Social

تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية والكلمات المفتاحية ومحادثات المنافسين

يمكنك الوصول إلى جميع الرسائل والتعليقات والرسائل المباشرة في صندوق وارد ذكي واحد لتسهيل التفاعل

أنشئ تقارير مفصلة وقابلة للتخصيص لقياس الأداء والعائد على الاستثمار من جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي

تعاون مع فريقك باستخدام سير عمل الموافقة وتوزيع المهام والملاحظات الداخلية

جدولة ونشر المحتوى عبر منصات متعددة باستخدام تقويم محتوى مرئي

راقب المشاعر في الوقت الفعلي لفهم شعور جمهورك تجاه علامتك التجارية

قيود Sprout Social

أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي هذه أغلى من بدائل Loomly الأخرى

قد تشعر الفرق الصغيرة والمبتدئون بالارتباك

أسعار Sprout Social

قياسي: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

التسويق عبر المؤثرين: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2: 4. 4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Sprout Social؟

كتب أحد المراجعين في Capterra:

أحب إمكانية إنشاء عدد غير محدود من الحسابات إلى جانب تقارير المنافسة وتكامل الذكاء الاصطناعي. لا أحب التكلفة، لكنني أجدها معقولة نسبيًا بالنسبة للميزات.

أحب إمكانية إنشاء عدد غير محدود من الحسابات إلى جانب تقارير المنافسة وتكامل الذكاء الاصطناعي. لا أحب التكلفة، لكنني أجدها معقولة نسبيًا بالنسبة للميزات.

🧠 حقيقة ممتعة: الصورة الأكثر إعجابًا على Instagram هي صورة بيضة بسيطة. نعم، بيضة! تم نشرها بواسطة @world_record_egg لكسر الرقم القياسي لأكثر الصور إعجابًا.

7. Agorapulse (الأفضل للتعامل مع التفاعل عبر حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Agorapulse

على عكس Loomly، يأتي Agorapulse مزودًا بنظام تخصيص المهام ووضع العلامات في صندوق الوارد. يتيح لك توجيه الرسائل الواردة إلى زملاء الفريق المناسبين وإضافة علامات للسياق وتتبع كل رد. يمكن أن يتناسب بشكل أفضل مع العلامات التجارية التي تتعامل مع كميات كبيرة من التفاعل الاجتماعي وفرق خدمة العملاء المشغولة.

بالإضافة إلى إدارة البريد الوارد بشكل مبسط، يوفر Agorapulse جدولة المحتوى بالجملة، ووضع المنشورات في قائمة الانتظار، وتقارير تتبع الأداء التفصيلية والقابلة للتصدير. كما يتضمن تحليلًا مدمجًا للمنافسين، وأدوات تعاون متقدمة للفريق، وتقويمًا موحدًا للمحتوى.

أفضل ميزات Agorapulse

اجمع كل رسائلك وتعليقاتك وإشاراتك من قنوات التواصل الاجتماعي في صندوق بريد واحد

جدول المنشورات بشكل مجمّع ونظّمها باستخدام التسميات وقوائم الانتظار

احصل على تقارير واضحة حول التفاعل ونمو الجمهور وأداء المحتوى من خلال تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي

قم بتعيين مهام إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والموافقات لأعضاء الفريق بسهولة

راقب ذكر العلامة التجارية وأنشطة المنافسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء المحتوى وأتمتته

قيود Agorapulse

بعض الميزات الضرورية، مثل تكامل Canva ومراقبة إعلانات TikTok و LinkedIn والتحليلات المتعمقة، متاحة فقط في الخطط المدفوعة

قد تكون ميزات إدارة المجتمع معيبة في بعض الأحيان

أسعار Agorapulse

مجاني إلى الأبد

قياسي: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات Agorapulse وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (950+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (700+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Agorapulse؟

تقول إحدى تقييمات G2:

Agorapulse هي أداة سهلة الاستخدام للغاية تبسط إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. أحب سهولة تنظيم تقويم المحتوى الخاص بي ومتابعة جدول النشر، مما يوفر لي وقتًا كبيرًا كل أسبوع. ومن الميزات البارزة الأخرى فريق الدعم الفني الممتاز، الذي يتسم بالود والجاهزية والسرعة في حل أي مشكلة.

Agorapulse هي أداة سهلة الاستخدام للغاية تبسط إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. أحب سهولة تنظيم تقويم المحتوى الخاص بي ومتابعة جدول النشر، مما يوفر لي وقتًا كبيرًا كل أسبوع. ومن الميزات البارزة الأخرى فريق الدعم الفني الممتاز، الذي يتسم دائمًا بالود والجاهزية وسرعة حل أي مشكلة.

📖 اقرأ أيضًا: مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى التي يجب تتبعها

عبر SocialPilot

بينما يركز Loomly بشكل أساسي على جدولة المنشورات وتخطيط المحتوى، يخطو SocialPilot خطوة إلى الأمام. فهو يتيح للمستخدمين إدارة التعليقات والرسائل وحتى المراجعات على وسائل التواصل الاجتماعي من منصات خارجية من خلال صندوق بريد واحد موحد.

هذا يجعل من السهل على العلامات التجارية أن تظل مستجيبة، وتبني الثقة، ولا تفوت أي فرصة للتفاعل مع جمهورها.

بالإضافة إلى ذلك، توفر أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي هذه ميزات قوية مثل الجدولة الجماعية وتقويم المحتوى وأدوات التعاون الجماعي والتحليلات التفصيلية. وهي تدعم قنوات اجتماعية متعددة وتساعد في إدارة حسابات العملاء وتوفر تقارير ذات علامة بيضاء.

أفضل ميزات SocialPilot

قم بإدارة التعليقات والرسائل والمراجعات من صندوق بريد واحد موحد

تعاون مع أعضاء الفريق باستخدام الوصول القائم على الأدوار وسير عمل الموافقة

حلل الأداء باستخدام تحليلات متعمقة ومقاييس التفاعل

أنشئ وتخصّص تقارير ذات علامة بيضاء للعملاء

خطط للمحتوى بسهولة باستخدام تقويم المحتوى المرئي

نظم أفكار المحتوى باستخدام اقتراحات المحتوى المدمجة

عزز منشوراتك مباشرة من لوحة التحكم من خلال دمج الإعلانات

قيود SocialPilot

تحتاج إلى الترقية إلى مستوى أعلى للحصول على ميزات خاصة بالمنصة مثل وضع العلامات واستخدام أداة التعاون على Instagram

النشر على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) ليس سلسًا مثل بدائل Loomly الأخرى

أسعار SocialPilot

SocialPilot

أساسي: 30 دولارًا شهريًا

قياسي: 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

اشتراك مميز: 100 دولار شهريًا

Ultimate: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات SocialPilot ومراجعاته

G2: 4. 5/5 (830+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (370+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن SocialPilot؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

تعجبني لوحة التحكم الخاصة به، فهي بسيطة ومرتبة. تتيح سهولة الاستخدام، حتى للمبتدئين. على الرغم من واجهة المستخدم الصغيرة سهلة الاستخدام، فإن SocialPilot يتمتع بالعديد من الميزات. جدولة المنشورات، تحليل الأداء، التعاون بين أعضاء الفريق، إدارة الإعلانات، إلخ. كل شيء موجود. [لكن] في بعض الأحيان، تحدث بعض مشكلات في تحميل الصفحات. السعر أعلى قليلاً من بعض المنافسين.

تعجبني لوحة التحكم الخاصة به، فهي بسيطة ومرتبة. تتيح سهولة الاستخدام، حتى للمبتدئين. على الرغم من واجهة المستخدم الصغيرة سهلة الاستخدام، فإن SocialPilot يتمتع بالعديد من الميزات. جدولة المنشورات، تحليل الأداء، التعاون بين أعضاء الفريق، إدارة الإعلانات، إلخ. كل شيء موجود. [لكن] في بعض الأحيان، تحدث بعض مشكلات في تحميل الصفحات. السعر أعلى قليلاً من بعض المنافسين.

9. Later (الأفضل لإدارة المؤثرين)

عبر Later

ما يقرب من نصف المشترين يقومون بعمليات شراء شهرية بناءً على منشورات المؤثرين، و 86٪ منهم يفعلون ذلك مرة واحدة على الأقل في السنة. إذا كان التسويق عبر المؤثرين جزءًا من استراتيجيتك، فقد لا يكون Loomly مناسبًا لك، لأنه لا يوفر أدوات مخصصة لإدارة شراكات المبدعين.

من ناحية أخرى، يتيح Layer لمديري وسائل التواصل الاجتماعي التواصل مع المبدعين وإدارة حملات المؤثرين وتتبع أدائهم في مكان واحد. ويشمل أداة تعاون للعلامات التجارية والمبدعين ومكتبة وسائط واقتراحات هاشتاغ وتحليلات مفصلة للمساعدة في ضبط استراتيجية إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل الميزات لاحقًا

جدولة قصص Instagram ومنشورات متعددة الصور

تعاون مع المؤثرين عبر Brand Collabs Manager

احصل على تحليلات مفصلة حول التفاعل ونمو المتابعين وأوقات النشر

نظم مكتبة الوسائط واحصل على اقتراحات هاشتاغ خاصة بمجال تخصصك

أنشئ صفحة Linkin.bio قابلة للتسوق لتعزيز حركة المرور والمبيعات

قيود لاحقة

تفتقر أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي هذه إلى ميزات إدارة الحملات على منصات أخرى غير Instagram

يجب أن تحصل على خطة منفصلة لإدارة التسويق المؤثر

أسعار لاحقًا

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

النمو: 45 دولارًا شهريًا

متقدم: 80 دولارًا شهريًا

الوكالة: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

التسويق عبر المؤثرين: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات اللاحقة

G2: 4. 5/5 (300+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (390+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Later؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب الطريقة التي يحافظ بها Later Influence على تنظيم كل شيء، مما يسهل إدارة التعاون وتتبع المواعيد النهائية والتواصل بسلاسة مع العلامات التجارية. تعمل الواجهة البديهية على تبسيط العملية برمتها، من اكتشاف الفرص إلى تحليل أداء الحملات. يساعدني ذلك على البقاء على اطلاع على شراكاتي دون الشعور بالإرهاق.

أحب الطريقة التي يحافظ بها Later Influence على تنظيم كل شيء، مما يسهل إدارة التعاون وتتبع المواعيد النهائية والتواصل بسلاسة مع العلامات التجارية. تعمل الواجهة البديهية على تبسيط العملية برمتها، من اكتشاف الفرص إلى تحليل أداء الحملات. يساعدني ذلك على البقاء على اطلاع على شراكاتي دون الشعور بالإرهاق.

10. Sendible (الأفضل لتتبع UTM على وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة العملاء)

عبر Sendible

تدمج Sendible أدوات إدارة العملاء التي تتيح للوكالات والفرق إدارة حسابات عملاء متعددين من لوحة تحكم واحدة بكفاءة. كما توفر تقارير تحمل العلامة التجارية وميزات تعاون مصممة خصيصًا للوكالات.

تشمل الميزات الرئيسية تتبع UTM المدمج، الذي يضيف تلقائيًا رموز التتبع لتحسين قياس الحملات. هناك أيضًا صندوق بريد موحد لإدارة التعليقات والتحليلات المتقدمة وإعداد التقارير والاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي واقتراحات المحتوى.

أفضل ميزات Sendible

قم بإدارة التعليقات والرسائل والمراجعات في صندوق بريد اجتماعي موحد

أضف تتبع UTM تلقائيًا إلى الروابط لتحسين تتبع الحملات

أنشئ تقارير مخصصة تحمل علامتك التجارية للعملاء أو الفرق

تعاون مع أعضاء الفريق باستخدام الأدوار والأذونات وسير عمل الموافقة

راقب ذكر العلامة التجارية والكلمات المفتاحية باستخدام أدوات الاستماع الاجتماعي

اكتشف أفكارًا للمحتوى من خلال الاقتراحات المدمجة

قيود Sendible

إنها ليست أفضل أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتعامل مع الإعلانات المدفوعة

الخطط باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة والمبدعين

أسعار Sendible

المطور: 29 دولارًا شهريًا

Traction: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

السعر: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

متقدم: 299 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 750 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Sendible وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (880+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (130+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن Sendible؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

من السهل جدًا جدولة المحتوى على العديد من المنصات، بما في ذلك Instagram وPinterest وGoogle my Business (نعم، يجب أن تنشر هناك!). هناك تكامل مع Canva مما يجعل إنشاء الرسومات أسهل وأكثر كفاءة. كما أنه من السهل جدًا تنظيم المحتوى الجديد وإضافة موجزات RSS. أود أن أقول إن تطبيقهم - أنا كثير التنقل ومن المثالي أن أتمكن من نشر المحتوى عبر التطبيق. إنه ليس سهل الاستخدام مثل منصة سطح المكتب. آمل أن يكون قيد التطوير، ومن المرجح أن يكون كذلك.

من السهل جدًا جدولة المحتوى على العديد من المنصات، بما في ذلك Instagram وPinterest وGoogle my Business (نعم، يجب أن تنشر هناك!). هناك تكامل مع Canva مما يجعل إنشاء الرسومات أسهل وأكثر كفاءة. كما أنه من السهل جدًا تنظيم المحتوى الجديد وإضافة موجزات RSS. أود أن أقول إن تطبيقهم - أنا كثير التنقل ومن المثالي أن أتمكن من نشر المحتوى عبر التطبيق. إنه ليس سهل الاستخدام مثل منصة سطح المكتب. آمل أن يكون قيد التطوير، ومن المرجح أن يكون كذلك.

👀 هل تعلم؟ المسوقون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي أكثر عرضة بنسبة 25% للإبلاغ عن نتائج ناجحة مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمونه.

11. SocialBee (الأفضل لإنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر SocialBee

تساعدك SocialBee على إنشاء محتوى بكفاءة وتحليل بيانات الجمهور وتحسين استراتيجيات النشر.

يتميز SocialBee أيضًا بسهولة الجدولة وتصنيف المحتوى وأدوات تفاعل الجمهور التي تساعد في الحفاظ على وجود متسق على مواقع التواصل الاجتماعي. تعد الواجهة سهلة الاستخدام ميزة إضافية تساعد الجميع على استخدام الميزات بسهولة.

أفضل ميزات SocialBee

استخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار للمحتوى وتسريع إنشاء المنشورات

جدول المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة بسهولة

نظم المحتوى في فئات لنشر متوازن ومتسق

تفاعل مع جمهورك من خلال إدارة التعليقات والرسائل

حلل الأداء باستخدام تقارير وإحصاءات مفصلة

تعاون مع أعضاء الفريق باستخدام الوصول القائم على الأدوار وسير العمل

أعد تدوير المحتوى الدائم تلقائيًا لتعظيم الوصول

قيود SocialBee

تقدم المنصة خيارات تكامل محدودة

التحليلات المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار SocialBee

Bootstrapped: 29 دولارًا شهريًا

Accelerate: 49 دولارًا شهريًا

المزايا: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات SocialBee وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 8/5 (440+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول العملاء الحقيقيون عن SocialBee؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يسهل SocialBee تنظيم المحتوى الخاص بي بفضل مجموعات الهاشتاغات والجدولة القائمة على الفئات، مما يساعدني على التأكد من توافق منشوراتي مع أركان المحتوى الخاص بي. إحدى الميزات التي أقدرها هي كيفية تحديده تلقائيًا ما إذا كان مقطع فيديو YouTube يجب أن يكون قصيرًا أو كاملًا بناءً على طول الفيديو واتجاهه، مما يوفر لي الوقت.

يسهل SocialBee تنظيم المحتوى الخاص بي بفضل مجموعات الهاشتاغات والجدولة القائمة على الفئات، مما يساعدني على التأكد من توافق منشوراتي مع أركان المحتوى الخاص بي. إحدى الميزات التي أقدرها هي كيفية تحديده تلقائيًا ما إذا كان مقطع فيديو YouTube يجب أن يكون قصيرًا أو كاملًا بناءً على طول الفيديو واتجاهه، مما يوفر لي الوقت.

عزز جهودك في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp

يعمل Loomly في الجدولة الأساسية، ولكنه يقصر في توسيع نطاق جهودك التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة للمخططين البصريين، يوفر Planable إعدادًا أكثر سهولة. هل تريد تعليقات وجدولة بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ SocialBee و Predis. ai خياران رائعان. هل تحتاج إلى سير عمل على مستوى المؤسسات؟ CoSchedule و Sprout Social يوفران ذلك.

أو تخطى التخمينات واختر ClickUp — بديل Loomly القوي. ستحصل على أدوات تعاون جماعي، وتقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومساعدين مدمجين يعملون بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة، ولوحات تحكم قابلة للتخصيص لتحليلات وتقارير متعمقة. تساعد قوالب إدارة وسائل التواصل الاجتماعي المجانية على تبسيط إدارة الحملات.

هل أنت مستعد للانتقال إلى المستوى التالي؟ جرب ClickUp مجانًا وقم بإدارة حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعزز ظهورك وتربطك بجمهورك.