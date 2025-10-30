أفضل 11 بديلاً لـ Trainual لتدريب الفريق وتوثيق العمليات في عام 2025

توسيع نطاق الأعمال يعني توسيع نطاق طريقة تدريب الموظفين. وهنا يأتي دور Trainual، وهو نظام لإدارة التدريب مصمم للتوثيق والتأهيل وضمان اتساق العمليات. إنه نظام بسيط ومنظم، ولكن مع نمو الفرق، تبدأ مرونة المنصة في إظهار عيوبها.

عند استكشاف بدائل Trainual، ستحتاج إلى منصات تجمع بين سهولة التوثيق والأتمتة والتحليلات وتقديم المحتوى بسلاسة. وستحصل على نقاط إضافية إذا كانت هذه المنصات تعمل أيضًا كنظام لإدارة المهام أو نظام معلومات الموارد البشرية.

لقد قمنا بالبحث عنك وجمعنا أفضل بدائل Trainual لتدريب الفريق وتوثيق العمليات.

لماذا تختار بدائل Trainual

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تدفعك إلى التفكير في استخدام بديل لـ Trainual لتدريب الموظفين وتأهيلهم:

قد تكون وظيفة البحث صعبة: وظيفة البحث مفيدة من الناحية النظرية، ولكنها لا تعمل دائمًا بالسلاسة التي تتوقعها. إذا لم يكن المحتوى منظمًا بشكل صحيح أو لم يتم وضع علامات عليه بوضوح، فقد تكون النتائج غير منظمة.

تخصيص محدود ومرونة تصميمية محدودة: أبلغ المستخدمون عن قيود في خيارات تخطيط المحتوى — على سبيل المثال، غالبًا ما يكون التنسيق أساسيًا ويفتقر إلى أنماط التعداد المتعدد المستويات أو إمكانات العلامة التجارية المتقدمة

التقارير والتحليلات الأساسية: على الرغم من أن ميزة إعداد التقارير تعمل بشكل جيد، إلا أنها تفتقر إلى التحليلات المتعمقة. لن تتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات حول أداء الاختبارات، والوقت المستغرق لكل موضوع، أو سجلات الأنشطة في الوقت الفعلي كما هو الحال في أدوات مثل Google Docs.

لا يدعم استيراد المستندات: قد يتطلب استيراد المستندات الكبيرة أو المعقدة إعادة التنسيق، ولا يوجد مزامنة أصلية مع Google Docs — لا يزال النسخ واللصق ضروريًا.

لا يوجد تنفيذ للمهام في الوقت الفعلي: يركز Trainual على وحدات التدريب وإجراءات التشغيل القياسية (SOP)، ولكنه لا يتضمن قوائم مهام مباشرة أو تتبع التنفيذ الميداني. ستحتاج إلى أنظمة إدارة المهام أو أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتلبية احتياجات الامتثال التشغيلي والتدريب.

قيود الأسعار: تتناسب الأسعار مع عدد المستخدمين وتتطلب إضافات مثل Trainual+ للدعم متعدد اللغات والمجالات المخصصة والتوقيعات الإلكترونية، مما يجعلها مكلفة للفرق الصغيرة.

صفحة محتوى مزدحمة: مع نمو مكتبة التدريب الخاصة بك، تبدأ صفحة المحتوى في الظهور وكأنها فوضى عارمة. يتم سرد كل شيء في عرض طويل واحد، مما قد يكون مربكًا.

دعنا نستكشف بدائل Trainual التي تتغلب على هذه القيود وتوفر مزيدًا من المرونة، بالإضافة إلى واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

نظرة عامة على بدائل Trainual

إليك نظرة سريعة على أفضل المنصات للتدريب والتأهيل وتوثيق العمليات.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp تدريب وتوثيق وعمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة حجم الفريق: مثالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات النامية ClickUp Docs، قاعدة المعرفة، مساعد الذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain)، الأتمتة، القوالب، الأذونات مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Document360 قواعد معرفية داخلية وخارجية منظمة حجم الفريق: مثالي لفرق دعم العملاء وتدريب المنتجات روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي (Ask Eddy)، إصدارات المقالات، النطاقات المخصصة، التحليلات التفصيلية أسعار مخصصة Absorb LMS إدارة التعلم على مستوى المؤسسات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مثالي للمؤسسات الكبيرة التي لديها احتياجات امتثال Absorb Create AI، Intelligent Assist، دعم SCORM/xAPI، بوابات متعددة اللغات أسعار مخصصة Scribe توثيق العمليات خطوة بخطوة مع لقطات مرئية حجم الفريق: مثالي لفرق العمليات وتكنولوجيا المعلومات والدعم إجراءات تشغيلية قياسية (SOP) يتم إنشاؤها تلقائيًا، صفحات Scribe، أداة إنشاء أدلة، مشاركة بنقرة واحدة مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا TalentLMS تدريب مؤسسي سهل الوصول إليه ومبني على الألعاب حجم الفريق: مثالي لفرق الموارد البشرية والتعلم والتطوير أداة إنشاء بالسحب والإفلات، TalentCraft AI، التلعيب، الشهادات يبدأ من 149 دولارًا شهريًا Lessonly من Seismic تدريب تفاعلي لفرق المبيعات ونجاح العملاء حجم الفريق: مثالي لبرامج تمكين الإيرادات والتدريب تقييم الفيديو بالذكاء الاصطناعي، تكامل محتوى Seismic، دروس تفاعلية أسعار مخصصة Process Street أتمتة العمليات دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية وتتبع الامتثال حجم الفريق: مثالي لفرق الموارد البشرية والعمليات والامتثال أداة إنشاء قوائم المراجعة، وكيل الذكاء الاصطناعي (Cora)، والموافقات، وتحليلات سير العمل أسعار مخصصة 360Learning تدريب مؤسسي تعاوني قائم على الأقران حجم الفريق: مثالي لبرامج التعلم والتطوير المؤسسية التعلم الاجتماعي، توصيات الذكاء الاصطناعي، تحليلات المجموعات، أكاديميات قابلة للتخصيص يبدأ من 8 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Guru مراكز معرفة داخلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إجابات سياقية حجم الفريق: مثالي للفرق الموزعة وأماكن العمل المختلطة بطاقات المعرفة، Guru GPT، تكامل المتصفح/Slack، التحليلات تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Coassemble دورات تدريبية سريعة وبصرية وتفاعليةحجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة وبرامج التدريب الإبداعية أكثر من 40 نموذجًا، وضع Headless، اختبارات تفاعلية، تحليلات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 100 دولار شهريًا Docebo أتمتة التعلم المؤسسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مثالي للمؤسسات العالمية وتدريب العملاء تأليف بالذكاء الاصطناعي، تدريب افتراضي، بحث متعمق، تكامل CRM/HRIS أسعار مخصصة

أفضل بدائل Trainual للاستخدام

فيما يلي بدائل Trainual المصممة خصيصًا للفرق الحديثة مثل فريقك.

1. ClickUp (الأفضل للتدريب والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة)

أنشئ إجراءات تشغيلية موحدة وأدلة تأهيل الموظفين الجدد ومواقع ويكي ترتبط بسلاسة بسير عملك باستخدام ClickUp Docs.

إذا كانت منصة التدريب الحالية الخاصة بك تجعل من الصعب الحفاظ على توافق إجراءات التشغيل القياسية مع المهام أو تتطلب من فريقك التبديل بين ويكي ووثيقة ولوحة مشروع فقط لإنجاز العمل، فإن ClickUp يحل هذه المشكلة في مكان واحد.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين التوثيق وإدارة المشاريع والمساعدة المعرفية بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة. تتيح لك ميزة ClickUp Docs الغنية بالميزات إنشاء إجراءات تشغيلية قياسية ديناميكية وأدلة تأهيل الموظفين الجدد ومواقع ويكي داخلية ترتبط مباشرة بالمهام وسير العمل. ولجعل الصفقة أكثر إغراءً، يدعم التطبيق أيضًا التعاون والتحرير في الوقت الفعلي.

أنشئ مستندات تعاونية وسهلة التصفح باستخدام ClickUp Docs

يمكنك تعيين عناصر العمل من داخل المستند، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي، وتضمين عناصر واجهة مستخدم مرئية مثل لوحات المعلومات أو الجداول الزمنية، وحتى قفل الأقسام للوصول القائم على الأذونات.

قم بتعيين عناصر العمل، وتتبع التقدم، ودمج لوحات المعلومات، وقفل الأقسام للوصول الآمن داخل ClickUp Docs.

📌 حيلة سريعة: هل تريد إنشاء ويكي على الفور؟ افتح Docs Hub، وانقر على Create Doc في الزاوية العلوية اليمنى، واختر Blank wiki من الخيارات المتاحة. أنشئ ويكي على الفور داخل ClickUp Docs

وللذهاب إلى أبعد من ذلك، تأتي إدارة المعرفة ClickUp كطبقة لتحويل الطريقة التي يجد بها فريقك المعلومات. لنفترض أن شخصًا ما كتب "ما هي سياسة إجازة الأبوة لدينا؟" — يقوم ClickUp Brain، شريك الذكاء الاصطناعي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك، بمسح المستندات والمهام والويكي وحتى التكاملات الخارجية المتصلة على الفور لإرجاع الإجابة الأكثر دقة وحداثة.

استخدم ClickUp Knowledge Management لتسهيل العثور على المعلومات

علاوة على ذلك، يساعدك ClickUp Brain أيضًا في صياغة إجراءات تشغيلية قياسية جديدة من البداية، وتلخيص قوائم مراجعة التهيئة الحالية إلى بنود عمل صغيرة الحجم، وإنشاء معرفة داخلية تلقائيًا من المهام السابقة والتعليقات والمستندات.

قم بصياغة وثائق المعرفة باستخدام ClickUp Brain على الفور

يمكنك حتى أن تطلب منه إعادة صياغة السياسات بنبرة مختلفة، أو إنشاء أدلة إرشادية بناءً على سير العمل المكتمل، أو اقتراح تحديثات للتوثيق عند تغيير المهام، مما يوفر ساعات من الصيانة اليدوية.

المعرفة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعزز ClickUp التدريب والتوثيق بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك: تحول ميزات الذكاء الاصطناعي هذه ClickUp من أداة توثيق بسيطة إلى مركز تدريب يعمل تلقائيًا، حيث لا يتم تخزين المعرفة فحسب، بل تعمل باستمرار لصالحك.

المعرفة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعزز ClickUp التدريب والتوثيق بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك:

ClickUp Brain MAX: ابحث في جميع مستندات ClickUp ومهامك ولوحاتك البيضاء والتطبيقات المتصلة مثل Google Drive و Slack و Figma لإظهار السياق الصحيح على الفور — حتى في المحتوى المعقد أو القديم باستخدام موجه Talk-to-Text البسيط.

يقدم Brain MAX إجابات مفصلة من خلال البحث في المستندات والمهام والتطبيقات المتصلة، مما يجعل المعرفة المعقدة أو المخفية متاحة على الفور.

ClickUp AI Agent:s اطرح أسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة (مثل "ما هي قائمة مراجعة التهيئة لدينا؟") واحصل على إجابات فورية وموثوقة مستمدة من معرفة مساحة العمل الخاصة بك.

تقدم وكالات ClickUp AI إجابات فورية ومستشهد بها من المصادر على الأسئلة باللغة الطبيعية، مما يحول مساحة عملك إلى قاعدة معرفية حية.

تحول ميزات الذكاء الاصطناعي هذه ClickUp من أداة توثيق بسيطة إلى مركز تدريب ذاتي التشغيل، حيث لا يتم تخزين المعرفة فحسب، بل تعمل باستمرار لصالحك.

هل تريد معرفة المزيد عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الوثائق؟ انقر على الفيديو أدناه 👇

لبدء التوثيق، يمكنك استخدام نموذج قاعدة المعرفة ClickUp. يأتي هذا النموذج مهيكلاً مسبقاً بمجلدات وصفحات وحقول مخصصة لمساعدتك في تنظيم إجراءات التشغيل القياسية والسياسات الداخلية ووثائق التهيئة والأسئلة الشائعة في مكان واحد.

احصل على نموذج مجاني نظم إجراءات التشغيل القياسية والسياسات ووثائق التهيئة والأسئلة الشائعة في مكان واحد باستخدام نموذج قاعدة المعرفة ClickUp.

يمكنك ربط المستندات بالمهام وتعيين المالكين وحتى تتبع الصفحات التي تحتاج إلى تحديثات حتى تظل قاعدة المعرفة الخاصة بك حديثة وقابلة للتنفيذ.

⚡ أرشيف القوالب: هل تحتاج إلى تنفيذ برنامج التدريب الخاص بك دون إغفال أي خطوة؟ استخدم قالب خطة تنفيذ التدريب من ClickUp لتخطيط الجداول الزمنية وتعيين المهام وتتبع كل مرحلة، من المرحلة التجريبية إلى الإطلاق الكامل.

أفضل ميزات ClickUp

مهام للتدريب الجاهز للتنفيذ: قم بالتعيين مباشرة من مستنداتك، وأضف قوائم المراجعة والتبعيات وتواريخ الاستحقاق لتحويل كل جزء من المعرفة إلى سير عمل باستخدام قم بالتعيين مباشرة من مستنداتك، وأضف قوائم المراجعة والتبعيات وتواريخ الاستحقاق لتحويل كل جزء من المعرفة إلى سير عمل باستخدام ClickUp Tasks

طرق عرض لكل أسلوب تعلم: استخدم استخدم طرق عرض ClickUp للحصول على إجراءات تشغيلية قياسية على شكل قوائم وتدفقات عمليات Kanban والمزيد.

تحكم في الوصول باستخدام أذونات قائمة على الأدوار: قم بإدارة التحرير والمشاركة والرؤية حسب الدور أو القسم لتأمين المحتوى الحساس أو المهم للامتثال

التعاون المدمج: قم بالتعليق ووضع علامات على زملائك في الفريق وتعيين عناصر العمل والحفاظ على سلاسل المناقشة داخل كل مستند أو مهمة باستخدام قم بالتعليق ووضع علامات على زملائك في الفريق وتعيين عناصر العمل والحفاظ على سلاسل المناقشة داخل كل مستند أو مهمة باستخدام ClickUp Collaboration Detection

حماية البيانات بأمان على مستوى المؤسسات: اعتمد على SSO والأذونات الدقيقة وخصوصية بيانات الذكاء الاصطناعي الصارمة — لا يتم استخدام بيانات مساحة العمل لتدريب الذكاء الاصطناعي

التقط المعرفة تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker: سجل وكتب ووجز جلسات التمكين أو التدريب للحصول على رؤى قابلة للبحث والمشاركة سجل وكتب ووجز جلسات التمكين أو التدريب للحصول على رؤى قابلة للبحث والمشاركة

قيود ClickUp

قد يتطلب بعض الوقت للتعلم بسبب وفرة الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو مرونته في التكيف مع احتياجات فريقي. أستخدمه يوميًا لتنظيم دورات اختبار ضمان الجودة وتوثيق الأدلة وأتمتة المهام المتكررة وتتبع تقدم التذاكر عبر فرق متعددة. توفر الأتمتة والقوالب المخصصة الكثير من الوقت وتساعد في الحفاظ على اتساق عملياتنا.

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو مرونته في التكيف مع احتياجات فريقي. أستخدمه يوميًا لتنظيم دورات اختبار ضمان الجودة وتوثيق الأدلة وأتمتة المهام المتكررة وتتبع تقدم التذاكر عبر فرق متعددة. توفر الأتمتة والقوالب المخصصة الكثير من الوقت وتساعد في الحفاظ على اتساق عملياتنا.

2. Document360 (الأفضل لقواعد المعرفة المنظمة مع البحث بالذكاء الاصطناعي)

عبر Document360

تم تصميم Document360 للفرق التي تحتاج إلى توثيق العمليات القابلة للتكرار ومحتوى التدريب والمعرفة بالمنتج في تنسيق قابل للبحث.

يمكنك إنشاء قواعد معرفية خاصة أو عامة، وتنظيم المحتوى في فئات هرمية، والتعاون باستخدام سير عمل المراجعة وإصدارات المقالات. بالنسبة لحالات الاستخدام التي تركز على التدريب، يمكن للفرق تضمين مقالات إرشادية وإجراءات التشغيل القياسية وتدفقات شجرة القرار مباشرة في تطبيقات الويب أو البوابات الحالية.

أفضل ميزات Document360

استخدم نطاقًا مخصصًا مع SSL، والعلامة التجارية عبر CSS/JS، والميتا التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وتحليلات المحتوى لتتبع مصطلحات البحث وأداء المقالات وتعليقات المستخدمين.

احصل على روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "Ask Eddy" للإجابة على أسئلة المستخدمين مع اقتراحات مقالات سياقية.

يرشد المستخدمين من خلال مسارات المساعدة خطوة بخطوة داخل بوابتك باستخدام أداة شجرة القرار

قيود Document360

يبدو محرر النصوص المنسق أحيانًا أقل سهولة في الاستخدام، مما يتسبب في مشكلات في التنسيق عند اللصق أو تخصيص الأنماط.

أسعار Document360

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Document360

G2: 4. 7/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Document360؟

تقول مراجعة G2:

من السهل إنشاء المقالات ونشرها. يتيح الموقع عدة فئات يسهل على عملائنا تصفحها. كان من السهل تنفيذ الأداة. يستخدم فريقنا Doc360 منذ عام، وقد أنشأنا موقع مساعدة شاملاً مفيدًا لمستخدمينا. من السهل علينا نشر المقالات وتحديثها بسرعة عندما نطلق ميزة جديدة أو نحتاج إلى تحديث مقال مساعدة موجود.

من السهل إنشاء المقالات ونشرها. يتيح الموقع عدة فئات يسهل على عملائنا التنقل بينها. كان من السهل تنفيذ الأداة. يستخدم فريقنا Doc360 منذ عام، وقد أنشأنا موقع مساعدة شاملاً مفيدًا لمستخدمينا. من السهل علينا نشر المقالات وتحديثها بسرعة عندما نطلق ميزة جديدة أو نحتاج إلى تحديث مقال مساعدة موجود.

👀 هل تعلم؟ أظهر تقرير Forrester أن 97% من المؤسسات لا تزال تعمل بعمليات توثيق رقمية محدودة أو معدومة. وهذا يعني أن معظم الشركات لا تزال تعمل بنظم عمل يدوية قديمة.

3. Absorb LMS (الأفضل لإدارة التعلم على مستوى المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Absorb LMS

Absorb LMS هو نظام إدارة تعليمي قائم على السحابة يتميز بأدوات ذكاء اصطناعي توليدية لإنشاء الدورات التدريبية بسرعة، ومسارات تعليمية قابلة للتخصيص، وسير عمل إداري ذكي.

تتضمن بديل Trainual أيضًا إمكانات التجارة الإلكترونية لبيع محتوى التدريب، بالإضافة إلى التقييمات والشهادات وتتبع الامتثال. يضمن الدعم الكامل لـ SCORM و xAPI والبوابات متعددة اللغات تقديمًا متعدد الاستخدامات، بينما تغطي الضوابط القائمة على الأدوار والامتثال لـ SOC 2/GDPR احتياجات أمن المؤسسة.

استفد من أفضل ميزات LMS

استخدم أداة إنشاء الدورات التدريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي "Absorb Create" لإنشاء أطر عمل ومواد الدورات التدريبية تلقائيًا في غضون دقائق.

قم بتمكين الأوامر باللغة الطبيعية والتقارير بنقرة واحدة لتبسيط المهام الإدارية باستخدام أداة الإدارة Intelligent Assist.

احصل على لوحة معلومات شاملة مع تحليلات مجدولة لتتبع تقدم المتدربين والشهادات ومقاييس العائد على الاستثمار.

تجاوز قيود نظام إدارة التعلم (LMS)

قد تستغرق إدارة مكتبة دورات تدريبية واسعة النطاق وقتًا طويلاً، حيث تفتقر المنصة حاليًا إلى خيارات تحرير جماعي قوية.

أسعار Absorb LMS

أسعار مخصصة

استوعب تقييمات ومراجعات LMS

G2: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Absorb LMS؟

تقول مراجعة G2:

يتطابق المنتج بشكل وثيق مع ما تم وصفه خلال مرحلة البيع. بصفتك منشئ محتوى LMS، من السهل تعلم الأساسيات والاستفادة منها في إنشاء مواد تدريبية لبيئة المستخدم. فريق الدعم استثنائي، ويجيب على الأسئلة بسرعة.

يتطابق المنتج بشكل كبير مع ما تم وصفه خلال مرحلة البيع. بصفتك منشئ محتوى LMS، من السهل تعلم الأساسيات والاستفادة منها في إنشاء مواد تدريبية لبيئة المستخدم. فريق الدعم استثنائي، ويجيب على الأسئلة بسرعة.

4. Scribe (الأفضل لتوثيق العمليات المرئي خطوة بخطوة)

عبر Scribe

Scribe هي أداة توثيق آلية تلتقط الإجراءات التي تقوم بها على الشاشة، بما في ذلك نقرات الماوس وضغطات المفاتيح ولقطات الشاشة، ثم تحولها إلى أدلة قابلة للتحرير وتفصيلية.

يمكنك تخصيص كل خطوة وإضافة تعليقات عليها، ووضع علامة تجارية على الناتج، وحجب المعلومات الحساسة، والتصدير بتنسيقات مختلفة. يتكامل Scribe مع الفرق عبر روابط وأدوار قابلة للمشاركة، ويقدم تحليلات لتتبع الاستخدام وتوجيهه.

أفضل ميزات Scribe

اجعل المشاركة أسهل من خلال خيارات التصدير والتضمين بنقرة واحدة، مما يتيح مشاركة الأدلة عبر ملفات PDF أو كود التضمين أو منصات مثل ITG أو Hudu.

قم بتحرير المحتوى وتخصيصه، بما في ذلك تحرير النصوص وإدراج الروابط وإعادة الترتيب والتصميم بعد التقاطه.

قم بتجميع أدلة متعددة في كتيبات كاملة ، مع التعاون في الوقت الفعلي وسجل الإصدارات باستخدام Scribe Pages و Gallery.

قيود Scribe

في بعض الأحيان، يؤدي التنقيح إلى طمس النصوص غير الحساسة، ويمكن تحسين ميزات إعداد الذكاء الاصطناعي وفقًا لبعض

أسعار Scribe

مجاني إلى الأبد

فريق المحترفين : 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يبدأ من خمسة مقاعد)

Pro Personal : 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يبدأ من مقعد واحد)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Scribe

G2: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scribe؟

تقول مراجعة Capterra:

Scribe هي أداة سهلة الاستخدام للغاية لإنشاء أدلة إرشادية لسير العمل الصغير. بفضل ميزات التحرير، يمكنك تحسين الدليل بشكل عام بسرعة والحصول على دليل عالي الجودة لمنتجك/سير عملك في غضون دقائق قليلة. تعد خيارات تغيير العلامة التجارية وخيارات المشاركة السهلة مثالية لمشاركة معرفة شركتك.

Scribe هي أداة سهلة الاستخدام للغاية لإنشاء أدلة إرشادية لسير العمل الصغير. بفضل ميزات التحرير، يمكنك تحسين الدليل بشكل عام بسرعة والحصول على دليل عالي الجودة لمنتجك/سير عملك في غضون دقائق قليلة. خيارات تغيير العلامة التجارية وخيارات المشاركة السهلة مثالية لمشاركة معرفة شركتك.

🧠 حقيقة ممتعة: ظهرت أول الوثائق المكتوبة المعروفة بين 3400 و 3200 قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين القديمة، باستخدام الكتابة المسمارية السومرية التي تطورت من الكتابة البدائية التصويرية.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب قاعدة المعرفة المجانية في Word و ClickUp

5. TalentLMS (الأفضل للتدريب مع ميزة الألعاب المدمجة)

عبر TalentLMS

TalentLMS هو نظام إدارة التعلم المصمم للفرق التي ترغب في تقديم تدريب منظم للموظفين دون الحاجة إلى منحنى تعلم حاد وعملية إعداد معقدة.

يدعم أنواعًا مختلفة من برامج التدريب، بما في ذلك التمكين، وتمكين الشركاء، وتتبع الامتثال. يمكن لفريق الإدارة الخاص بك تعيين الدورات التدريبية، وتجميع المستخدمين حسب القسم أو المنطقة، ومراقبة التقدم من لوحة تحكم مركزية. تتكامل المنصة أيضًا مع أدوات مثل Zoom و Salesforce للحفاظ على التعلم مدمجًا في العمليات اليومية.

أفضل ميزات TalentLMS

استخدم أداة إنشاء الدورات التدريبية بالسحب والإفلات مع دعم SCORM و xAPI و cmi5 والمحتوى المتعدد الوسائط.

احصل على إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي عبر TalentCraft لإنشاء ملخصات الدورات التدريبية وأسئلة الاختبارات ومطالبات الكتابة.

أضف عناصر ألعاب مثل الشارات والنقاط ولوحات المتصدرين لتعزيز مشاركة المتعلمين.

قيود TalentLMS

لا تدعم ميزة التجارة الإلكترونية عمليات الشراء بالجملة من قبل العملاء الخارجيين، مما يتطلب التسجيل اليدوي لكل مشارك أو دورة تدريبية.

أسعار TalentLMS

Core : 149 دولارًا شهريًا

Grow : 299 دولارًا شهريًا

Pro : 579 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TalentLMS

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TalentLMS؟

تقول مراجعة Capterra:

أقدر إمكانية إنشاء بيئات تدريب منفصلة من خلال الفروع. هناك أيضًا عدد غير قليل من الخيارات لتصميم الدورات التدريبية داخل TalentLMS، خاصة مع إضافة خدمات مدمجة بالذكاء الاصطناعي مثل TalentCraft.

أنا أقدر إمكانية إنشاء بيئات تدريب منفصلة من خلال الفروع. هناك أيضًا العديد من الخيارات لتصميم الدورات التدريبية داخل TalentLMS، خاصة مع إضافة خدمات مدمجة بالذكاء الاصطناعي مثل TalentCraft.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين (57٪) يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية أو قاعدة معارف الشركة للعثور على معلومات متعلقة بالعمل. وماذا يحدث عندما لا يستطيعون ذلك؟ يلجأ 1 من كل 6 أشخاص إلى حلول شخصية، مثل البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو الملاحظات أو لقطات الشاشة لمجرد تجميع المعلومات. يلغي ClickUp Brain الحاجة إلى البحث من خلال توفير إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مستمدة من مساحة العمل بأكملها والتطبيقات الخارجية المدمجة، بحيث تحصل على ما تحتاجه دون عناء.

6. Lessonly من Seismic (الأفضل لفرق تمكين المبيعات التي تحتاج إلى تدريبات قائمة على الفيديو)

عبر Seismic Learning

Lessonly، المعروف الآن باسم Seismic Learning، هو برنامج تدريب قائم على السحابة يساعد فرق الإيرادات والدعم على إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي وتعيينه وتتبعه إلى جانب أصول تمكين المبيعات اليومية في Seismic.

باستخدام محرر السحب والإفلات، يمكن للمسؤولين إنشاء دورات تدريبية لتلبية احتياجات التدريب عبر الإنترنت للفرق المتنامية. ثم قم بتنظيمها في مسارات قائمة على الأدوار، ومراقبة التقدم من لوحات معلومات المديرين.

من ناحية أخرى، يتدرب المتعلمون على العروض الترويجية أو سيناريوهات الخدمة عبر الفيديو ويتلقون تعليقات تدريبية منظمة ترتبط مباشرة بالنتائج في العالم الحقيقي.

أفضل ميزات Lessonly من Seismic

قم بإنشاء محاكاة تدريب بالفيديو مع تقييم بالذكاء الاصطناعي للسماح للممثلين بتسجيل سيناريوهات البريد الإلكتروني أو الدردشة أو المكالمات وتلقي تعليقات مزودة بختم زمن

استخدم تكامل محتوى Seismic لتقديم تدريب في الوقت المناسب بجانب كتيبات الإرشادات والمواد الإضافية داخل CRM أو سير عمل البريد الإلكتروني.

أنشئ دروسًا تفاعلية باستخدام أنواع ملفات متعددة (فيديو، مستندات، شرائح) واختبارات مدمجة دون مغادرة بيئة Seismic.

Lessonly من Seismic limitation

خيارات الاختبارات والمحتوى التفاعلي محدودة أكثر من منصات LMS كاملة الميزات.

أسعار Lessonly من Seismic

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lessonly by Seismic

G2: 4. 7/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lessonly by Seismic؟

تقول مراجعة G2:

Lessonly مفيد جدًا، خاصة في عملي، لأنه يزودني بالأفكار/المعلومات حول العملية من أجل أداء مهامي بفعالية وكفاءة. إنه بمثابة معلم بالنسبة لي، يرشدني كل يوم إلى الأشياء الصحيحة التي عليّ القيام بها في العمل — أداة مثالية جدًا لأولئك الذين يواجهون صعوبة في العملية.

Lessonly مفيد جدًا، خاصة في عملي، لأنه يزودني بالأفكار/المعلومات حول العملية من أجل أداء واجبي بفعالية وكفاءة. إنه بمثابة معلم بالنسبة لي، يرشدني كل يوم إلى الأشياء الصحيحة التي عليّ القيام بها في العمل — أداة مثالية جدًا لأولئك الذين يواجهون صعوبة في العملية.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لخطط تدريب الموظفين

7. Process Street (الأفضل للامتثال بدون كود وأتمتة العمليات)

عبر Process Street

Process Street هي منصة لإدارة سير العمل والعمليات مصممة لفرق العمليات والموارد البشرية والتدريب على الامتثال.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك تحويل الإجراءات المتكررة إلى قوائم مراجعة تفاعلية مع منطق شرطي وموافقات وأتمتة. ونتيجة لذلك، تساعدك هذه البديل لـ Trainual على أتمتة التدريب وضمان إنجاز المهام بشكل متسق.

على الرغم من أنه غالبًا ما يستخدم للتأهيل وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية، إلا أن العديد من الفرق تعتمد عليه أيضًا كبرنامج تدريب خفيف الوزن للعمليات الداخلية خطوة بخطوة.

أفضل ميزات Process Street

احصل على أداة إنشاء قوائم مراجعة بدون كود مع منطق شرطي وموافقات وتواريخ استحقاق وخطوات فرعية.

استخدم وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج "Cora" الذي يراقب تنفيذ سير العمل ويشير إلى المهام التي تم تخطيها ويساعد في الحفاظ على الامتثال.

احصل على رؤية واضحة للمعوقات وحالة الإنجاز وأداء العمليات من خلال لوحات معلومات التقارير في الوقت الفعلي.

قيود Process Street

تخصيص التخطيط محدود، مع قيود صارمة على عدد الأحرف وخيارات تنسيق أساسية.

أسعار Process Street

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Process Street

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Process Street؟

تقول مراجعة Capterra:

Process Street سهل الاستخدام للغاية. إذا كنت تبحث عن إجراءات تشغيلية موحدة (SOP) وأنظمة مكتوبة، فهذا التطبيق رائع لهذا الغرض.

Process Street سهل الاستخدام للغاية. إذا كنت تبحث عن إجراءات تشغيلية موحدة (SOP) وأنظمة مكتوبة، فهذا التطبيق رائع لهذا الغرض.

🧠 حقيقة ممتعة: تعود فكرة الآلة الكاتبة إلى عام 1714 عندما حصل الإنجليزي هنري ميل على براءة اختراع لـ "آلة اصطناعية" غامضة لطباعة الحروف. لكن أول آلة كاتبة فعالة لم تصنع حتى عام 1808 على يد المخترع الإيطالي بيليجرينو توري لصديقته الكفيفة، الكونتيسة كارولينا فانتوني، التي لا تزال رسائلها المكتوبة على الآلة الكاتبة موجودة حتى اليوم!

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتوثيق العمليات في Word و ClickUp

8. 360Learning (الأفضل للتدريب التعاوني للشركات)

عبر 360Learning

360Learning هي منصة تعليمية تعاونية عبر الإنترنت مصممة لفرق الشركات والخبراء المتخصصين لإنشاء ومشاركة مواد تدريبية بشكل مشترك.

مثالي للفرق المتنامية، حيث يتيح للمدربين إطلاق دورات تدريبية باستخدام أداة تأليف حديثة. وفي الوقت نفسه، يستفيد المتعلمون من تجارب التعلم التفاعلية، مثل تعليقات الأقران والتفاعلات الاجتماعية في التعلم وميزات اختبار A/B. بفضل ميزة التلعيب المدمجة وتتبع الشهادات، تدعم المنصة التعلم المستمر والامتثال وتطوير الموظفين.

أفضل ميزات 360Learning

احصل على تحليلات مدمجة مع تتبع المجموعات، ومعدلات إكمال تزيد عن 90٪، وتكامل مع أدوات إعداد التقارير.

اطلع على توصيات التعلم المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الصفحة الرئيسية بناءً على دور المستخدم ومهاراته وسجله.

استخدم ميزة "الأكاديميات القابلة للتخصيص" لتمكين بوابات متعددة العلامات التجارية وصفحات رئيسية مخصصة ومسؤولي مجموعات ولوحات معلومات للتدريب.

قيود 360Learning

لا يمكن للمتعلمين اختيار وحدات فرعية فردية داخل الدورة التدريبية، لذا يجب عليهم إكمال الوحدة بأكملها كما هي منظمة.

أسعار 360Learning

الفريق: 8 دولارات أمريكية لكل مستخدم مسجل شهريًا

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات 360Learning

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 360Learning؟

تقول مراجعة G2:

تصميم المنصة سهل الاستخدام للغاية. التنقل بين الميزات والوحدات المختلفة بديهي، مما يجعل العثور على ما أحتاجه أمرًا سهلاً. الواجهة النظيفة والحديثة ميزة حقيقية، لأنها تقلل من عوامل التشتيت وتسمح لي بالتركيز على المواد التعليمية. هذه السهولة في الاستخدام تعزز بشكل كبير تجربة التعلم بشكل عام.

تصميم المنصة سهل الاستخدام للغاية. التنقل بين الميزات والوحدات المختلفة سهل للغاية، مما يجعل العثور على ما أحتاجه أمراً سهلاً. الواجهة النظيفة والحديثة ميزة إضافية حقيقية، لأنها تقلل من عوامل التشتيت وتسمح لي بالتركيز على المواد التعليمية. هذه السهولة في الاستخدام تعزز بشكل كبير تجربة التعلم بشكل عام.

💡 نصيحة احترافية: سجل جلسات التدريب من شاشة المتدرب، وليس من شاشة المدرب. ستلتقط بالضبط ما يراه الموظفون الجدد، بما في ذلك تردداتهم وأخطائهم والأسئلة الحقيقية التي يطرحونها، مما يجعل مواد التدريب المستقبلية أكثر فعالية بشكل لا نهائي.

9. Guru (الأفضل لمراكز المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والإجابات المضمنة)

عبر Guru

Guru هي منصة لإدارة المعرفة تستخدم المتصفح وتكامل Slack لعرض بطاقات المعرفة التي تراعي السياق.

يمكن لفريقك إنشاء بطاقات تعاونية يتم تقديمها بعد ذلك عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل Guru GPT أو Knowledge Agents المصممة خصيصًا لفرق معينة. يشتمل النظام أيضًا على تتبع القراءة والتذكيرات وضوابط الوصول القائمة على الأدوار، مما يجعله مناسبًا للفرق التي تحتاج إلى تقديم معرفة منظمة.

أفضل ميزات Guru

اطلب من الخبراء مراجعة المحتوى والموافقة عليه بشكل دوري من خلال دورات التحقق من بطاقات المعرفة، مما يضمن الدقة على مدار الوقت.

اعرض البطاقات ذات الصلة بناءً على السياق أو عمليات البحث الأخيرة أو صفحات المتصفح المفتوحة باستخدام مشغلات ذكية وإجابات مقترحة.

استخدم "تفاصيل الإجابة" ولوحة التحليلات لإظهار سبب تقديم الإجابة للمستخدمين، وتتبع إيصالات القراءة، والثغرات في المحتوى، وأداء الوكلاء.

قيود Guru

خيارات التنسيق والتصميم محدودة — غالبًا ما تقلل الجداول والصور والقوائم المنسدلة من المساحة القابلة للاستخدام، كما أن تحرير النصوص يفتقر إلى أنماط متقدمة.

أسعار Guru

تجربة مجانية : مجانًا لمدة 30 يومًا مع وصول كامل إلى المنصة

الكل في واحد : 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الخبراء

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Guru؟

تقول مراجعة G2:

أنا أقدر حقًا مرونة Guru وسهولة استخدامه. إن إنشاء البطاقات وتحريرها أمر بسيط وبديهي، مما يجعل توثيق العمليات ومشاركة المعرفة بين الفرق أسرع بكثير. الواجهة نظيفة ومباشرة، والتعاون سلس.

أنا أقدر حقًا مرونة Guru وسهولة استخدامه. إن إنشاء البطاقات وتحريرها أمر بسيط وبديهي، مما يجعل توثيق العمليات ومشاركة المعرفة بين الفرق أسرع بكثير. الواجهة واضحة ومباشرة، والتعاون سلس.

10. Coassemble (الأفضل للتعلم المصغر وإنشاء الدورات التدريبية المرئية)

عبر Coassemble

Coassemble هو برنامج تدريب مصمم للتعلم المصغر السريع والجذاب. يتيح للمستخدمين تحويل المستندات أو الأفكار إلى دورات تفاعلية دون الحاجة إلى البرمجة.

يمكن للمتعلمين الوصول إلى المحتوى عبر الروابط أو SCORM دون الحاجة إلى تسجيل الدخول. توفر منصة Trainual البديلة تحليلات التفاعل في الوقت الفعلي والتكامل مع أدوات مثل Zapier و PayPal، مما يسهل التوزيع والتتبع.

أفضل ميزات Coassemble

احصل على أداة إنشاء دورات تدريبية تعمل بالسحب والإفلات مع أكثر من 40 نموذجًا تفاعليًا — اختبارات، وبطاقات تعليمية، ومقاطع فيديو، وقوائم مراجعة.

وسّع نطاق وصولك باستخدام الوضع Headless وروابط الدفع القابلة للمشاركة لبيع الدورات التدريبية خارج بيئات LMS العادية.

اطلع على التحليلات على لوحات معلومات المشاركة في الوقت الفعلي لمتابعة حالات التسرب والوقت المستغرق وتتبع المشاعر.

قيود Coassemble

قد يبدو إنشاء الدورات التدريبية عملية بطيئة أو معقدة، خاصة عند تنسيق التخطيطات أو تحميل الوسائط.

أسعار Coassemble

مجاني إلى الأبد

الفريق : 100 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coassemble

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Coassemble؟

تقول مراجعة G2:

يمكنك نسخ أو عكس المربعات والدروس والاختبارات وما إلى ذلك. ميزة توفر الوقت وتجعل إنشاء دورات تدريبية جديدة أمرًا سهلاً للغاية. ميزات تحليلية رائعة. أحب تكامل Paperform.

يمكنك نسخ أو عكس المربعات والدروس والاختبارات وما إلى ذلك. ميزة توفر الوقت وتجعل إنشاء دورات تدريبية جديدة أمرًا سهلاً للغاية. ميزات تحليلية رائعة. أحب تكامل Paperform.

11. Docebo (الأفضل لأتمتة التعلم المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Docebo

Docebo هو نظام إدارة التعلم (LMS) جاهز للاستخدام في المؤسسات، مصمم لدعم التدريب المؤسسي على نطاق واسع للموظفين والشركاء والعملاء. يوفر نظامًا لتأليف المحتوى مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وتسجيلات آلية، ودعمًا متعدد اللغات، ومسارات تعليمية قابلة للتكيف.

بفضل واجهتها سهلة الاستخدام وميزة تتبع التقدم المدمجة، تتيح المنصة للمتعلمين اكتساب المهارات التقنية بكفاءة. تعمل Docebo أيضًا كقاعدة معرفية قوية، حيث تتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) وأدوات المؤتمرات وغيرها من أجل أتمتة التدريب والحفاظ على استمرارية سير العمل.

أفضل ميزات Docebo

قم بإنشاء مخططات الدورات التدريبية والتقييمات والترجمات وحتى مقدمي الفيديو بالذكاء الاصطناعي بناءً على مطالبات بسيطة باستخدام الذكاء الا

افحص النصوص والكلام عبر المحتوى لإظهار النتائج ذات الصلة بالسياق باستخدام إمكانات البحث العميق.

قدم تدريبات قائمة على السيناريوهات مع تعليقات ذكية مدمجة في مسارات التدريب باستخدام "التدريب الافتراضي بالذكاء الاصطناعي".

قيود Docebo

غير مُحسّن للتعلم المصغر؛ محتوى الدورة منظم، ولا يناسب الوحدات الصغيرة الحجم

أسعار Docebo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Docebo

G2: 4. 3/5 (أكثر من 650 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Docebo؟

تقول مراجعة Capterra:

كانت المرونة في إدارة الكتالوجات المختلفة وخطط التعلم وأنواع المحتوى أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجمهورنا. نحن سعداء جدًا بالمجتمع، الذي يعد مصدرًا رائعًا للإلهام وحل المشكلات أيضًا.

كانت المرونة في إدارة الكتالوجات المختلفة وخطط التعلم وأنواع المحتوى أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجمهورنا. نحن سعداء جدًا بالمجتمع، الذي يعد مصدرًا رائعًا للإلهام وحل المشكلات أيضًا.

حدّث طريقة تعلم فريقك وعمله باستخدام ClickUp

الشيء الوحيد الأسوأ من تدريب موظفيك ثم رحيلهم هو عدم تدريبهم وبقائهم في العمل.

الشيء الوحيد الأسوأ من تدريب موظفيك ثم رحيلهم هو عدم تدريبهم وبقائهم في العمل.

تؤدي معظم أدوات التدريب والتأهيل وظيفتها بشكل جيد في البداية.

ولكن مع نمو أعمالك وتطور العمليات وتخصص الفرق، غالبًا ما تصبح هذه الأدوات نفسها عوائق. يصبح تحديث المحتوى أمرًا صعبًا. وتضيع المعلومات. ويتوقف الناس عن استخدام النظام تمامًا.

ClickUp يغير هذه المعادلة. فهو يدمج التوثيق والمهام والمعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد، بحيث يرتبط التعلم بشكل طبيعي بالتنفيذ. لا يكتفي فريقك بإكمال التدريب فحسب، بل يطبقه في الوقت الفعلي.

هل أنت مستعد لتجاوز الكتيبات الثابتة وتجربة بديل Trainual أكثر تفاعلية؟ اشترك في ClickUp الآن.