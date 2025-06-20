كيفية استخدام Perplexity AI على WhatsApp

أصبح محرك البحث Perplexity AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي متاحًا الآن للاستخدام مباشرة على WhatsApp.

بفضل هذه الميزة، يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة لإجابات Perplexity المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبحث على الويب في الوقت الفعلي، والرؤى المدعومة بالمراجع مباشرة في محادثات WhatsApp.

هل تريد تبادل الأفكار أثناء التنقل؟ لا مشكلة. هل تريد التحقق من صحة التفاصيل المهمة أثناء المحادثة؟ سهل! يمكنك حتى الاستفادة من وقت تنقلك بكفاءة من خلال طلب المساعدة من Perplexity AI في المهام أو الإجابة على الأسئلة أو تلخيص المحتوى، كل ذلك من داخل WhatsApp.

باختصار، إن دمج Perplexity AI في WhatsApp يفتح أمامك عالماً من الفرص!

في هذا المدونة، نوضح لك كيفية استخدام Perplexity مباشرة في WhatsApp وقيوده. كما نشاركك بديلاً (اقرأ: ClickUp ) يساعدك على الاستفادة من الأفكار التي تكتسبها وتحويلها إلى أفعال.

ما هو Perplexity AI ولماذا يستخدم مع WhatsApp؟

Perplexity AI هو محرك بحث وإجابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتقديم إجابات مباشرة ومحادثة على أسئلتك. بدلاً من مجرد سرد الروابط مثل محرك البحث التقليدي، يقدم إجابات دقيقة وموجزة مع مصادر موثوقة مذكورة في نفس المكان.

عبر Perplexity

🔍 هل تعلم؟ تأسست Perplexity AI في أغسطس 2022 على يد فريق من خبراء الذكاء الاصطناعي: أرافيند سرينيفاس، ودينيس ياراتس، وجوني هو، وآندي كونوينسكي، الذين عملوا سابقًا في OpenAI وMeta AI وGoogle Brain وDatabricks. هدفهم؟ إعادة تصور البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتميز بالطابع التحاوري والسرعة ودعمه بمصادر حقيقية.

فلماذا تضيف Perplexity إلى WhatsApp أو تستخدمه مع WhatsApp؟

ببساطة: لتقترب خطوة أخرى من جعل المساعدين الذكيين جزءًا لا يتجزأ من حياتك اليومية. بسهولة وسلاسة، أينما كنت.

ردود Perplexity AI على WhatsApp سريعة، ولكنها موجزة ومباشرة.

قبل هذا التكامل، عندما كان أحدهم يطرح عليك سؤالًا على WhatsApp، كنت تبحث عنه في Google. تفتح Chrome، وتفتح علامة تبويب جديدة، وتدخل الاستعلام، وتقلب خمسة روابط، وتشتت انتباهك بالإعلانات، وربما تنسى ما كنت تبحث عنه.

باستخدامه، يمكنك طرح الأسئلة والتحقق من الحقائق أو الحصول على ملخصات داخل الدردشة (دون مغادرة التطبيق). 🌟

تشمل بعض الميزات الرئيسية لـ Perplexity AI ما يلي: البحث على الويب في الوقت الفعلي: يسترجع أحدث المعلومات من مصادر الأخبار والأكاديمية والمنتديات ومصادر الفيديو

تركيز البحث: يتيح لك استهداف مصادر محددة مثل Reddit وYouTube وWolfram Alpha والمجلات الأكاديمية أو البحث في الويب بالكامل

بحث احترافي: يجري بحثًا متعمقًا ومتعدد المصادر تلقائيًا للأسئلة أو الموضوعات المعقدة

المراجع المرقمة: كل ادعاء مدعوم بمراجع مرقمة بوضوح، مما يتيح التحقق السريع من المصدر

قدرات متعددة الوسائط: يدعم تحميل الملفات (ملفات PDF وصور وجداول بيانات) ويفسر المحتوى لتقديم إجابات مفيدة

المساحات: بيئات مخصصة لتنظيم عمليات البحث والملفات والمواضيع وسير عمل الأبحاث

عبر LinkedIn

هل يمكنك استخدام Perplexity AI مباشرة في WhatsApp؟

نعم. يعمل Perplexity AI الآن مباشرة داخل WhatsApp. كل ما تحتاجه هو اتصال بالإنترنت وأحدث إصدار من WhatsApp. حاليًا، يمكنك القيام بكل هذا على حساب WhatsApp Perplexity AI مجاني.

هذا صحيح. لا تحتاج إلى تنزيل تطبيقات إضافية أو إنشاء حساب أو التبديل إلى الويب للحصول على إجابات.

الأمر سهل مثل الدردشة مع Perplexity كصديق لك داخل WhatsApp، وسوف يجلب لك المعلومات التي تحتاجها.

باستخدام Perplexity AI على WhatsApp، يمكنك:

اطرح أسئلتك مباشرة في الدردشة واحصل على إجابات موجزة وموثوقة على الفور

احصل على إجابات عامة

احصل على ملخصات للمقالات أو المستندات التي تمت مشاركتها في الدردشات

أنشئ محتوى إبداعيًا، مثل الصور، بناءً على توجيهاتك

تحقق من دقة الرسائل أو المعلومات التي تتلقاها

👀 هل تعلم؟ Perplexity مدعوم بنماذج متقدمة مثل GPT-4. 1 وClaude وGemini وGrok ونظام Sonar الخاص به. إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي بنفسك، فإن فهم التكنولوجيا الكامنة وراء منصات مثل Perplexity هو نقطة انطلاق رائعة.

📚 اقرأ أيضًا: مزايا وعيوب استخدام WhatsApp

كيفية استخدام Perplexity AI مع WhatsApp (خطوة بخطوة)

يستغرق تشغيل Perplexity AI على WhatsApp أقل من دقيقة. إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام Perplexity AI للحصول على إجابات على WhatsApp، فسيوضح لك هذا الدليل التفصيلي كيفية القيام بذلك.

الخطوة 1: احفظ الرقم

أضف رقم الهاتف +1 (833) 436-3285 إلى جهات الاتصال الخاصة بك. قم بتسميته باسم يسهل تذكره، مثل "Perplexity AI"، حتى يسهل العثور عليه لاحقًا. أو ببساطة، انقر على هذا الرابط إلى حساب Perplexity الرسمي لبدء الدردشة مع Perplexity AI بسرعة.

الخطوة 2: افتح WhatsApp وابدأ محادثة

افتح WhatsApp وحدد جهة الاتصال التي حفظتها للتو. انقر عليها لفتح نافذة محادثة جديدة، تمامًا كما تفعل مع أي جهة اتصال. إذا كنت تستخدم الرابط، فانقر على "متابعة الدردشة" وستفتح نافذة الدردشة تلقائيًا في WhatsApp.

الخطوة 3: اطرح سؤالك

الآن بعد أن فتحت الدردشة، إليك نصيحة سريعة حول كيفية استخدام روبوت الدردشة مثل Perplexity AI: ما عليك سوى كتابة سؤالك أو طلبك بشكل طبيعي كما لو كنت تتحدث مع شخص حقيقي. على سبيل المثال: "اشرح كيف تؤثر أسعار الفائدة على التضخم".

سوف يفهم Perplexity AI نيتك ويبدأ في البحث عن أفضل المعلومات لتزويدك بإجابة واضحة وسهلة الفهم. يمكنك طرح أسئلة متابعة والحصول على مزيد من المعلومات.

ومع ذلك، تذكر أن التطبيق لا يمكنه تزويدك بروابط المصادر. سيتعين عليك التحقق من الإجابات يدويًا.

✨ قريبًا: وفقًا لمنشور الرئيس التنفيذي على LinkedIn، ستصبح Perplexity AI أكثر ذكاءً على WhatsApp. قريبًا، ستتمكن من الدردشة باستخدام الصوت وإنشاء الميمات ومقاطع الفيديو والحصول على تحقق أكثر دقة من الحقائق، وحتى الحصول على المساعدة في مهام مثل المساعد الحقيقي. قد تنضم حتى إلى محادثاتك الجماعية.

إمكانيات إضافية

استخدم الملاحظات الصوتية للتفاعل بدون استخدام اليدين

بدلاً من الكتابة، يمكنك إرسال ملاحظة صوتية مع سؤالك، أو حتى إعادة توجيه رسالة صوتية لشخص آخر. سيقوم Perplexity بالرد بإجابة وملاحظة صوتية. يمكنك أيضًا الرد على ملاحظة صوتية بأمر مثل "نسخ هذا"، وسيتم تنفيذ الأمر.

إنشاء صور حسب الوصف

على عكس ChatGPT، الذي يقتصر دوره على مشاركة روابط الصور، يمكن لـ Perplexity إنشاء الصور مباشرةً داخل WhatsApp. ما عليك سوى وصف المشهد أو الأسلوب، وسيقوم بإنشاء الصورة على الفور.

حيلة على WhatsApp ربما لم تكن تعرفها. 🙂

اطرح أسئلة حول الصور المرفقة

يمكنك أيضًا تحميل صورة وطرح أسئلة على Perplexity عنها.

كبديل، يقدم لك Perplexity أيضًا نصائح لتحرير صورك.

ومع ذلك، لا يدعم حاليًا ملفات المستندات مثل ملفات PDF أو مستندات Word.

🚀 ما زلت لا تعرف ماذا تسأل Perplexity؟ إليك بعض الطرق الذكية التي يمكن أن تجعل هذه الأداة الذكية حياتك أسهل مباشرة من WhatsApp.

حالات الاستخدام كيفية استخدام Perplexity AI على WhatsApp "لا أفهم هذا الموضوع في الفصل..." يشرح مفاهيم مثل رفيق الدراسة "أنا أخطط لرحلة، ما الذي أحتاجه؟" شارك معلومات التأشيرة وأماكن الزيارة التي لا بد من زيارتها ونصائح السفر على الفور "أي هاتف أفضل لميزانيتي؟" يقدم مقارنات بين المنتجات ومراجعات لمساعدتك على اتخاذ قرار أسرع "ماذا يمكنني أن أطبخ بما لدي؟" يقترح وصفات بناءً على ما يوجد في ثلاجتك "فاتتني الأخبار، ماذا يحدث؟" يرسل ملخصات سريعة وسهلة القراءة لأحدث الأخبار "أريد أن أبني عادات أفضل" يشارك النصائح والروتينات والدعم التحفيزي لتحسين الذات "لماذا لا يعمل الرمز الخاص بي؟" يحل مشكلات الأخطاء في الكود ويشرحها

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل WhatsApp للشركات

أمثلة على المطالبات لـ Perplexity AI أثناء استخدام WhatsApp

من المعلومات المتعمقة إلى إنشاء الصور والملخصات الذكية والمهام المتخصصة، إليك كيفية طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للحصول على نتائج أفضل:

للمستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا

تساعد هذه المطالبات في البرمجة ومقارنة الأدوات والاستراتيجية التقنية.

"اشرح كيف يعمل WebAssembly على تحسين أداء الواجهة الأمامية بلغة بسيطة."

"ما هي مزايا وعيوب استخدام بنية بدون خادم لتطبيق يعمل في الوقت الفعلي؟"

"ابحث عن أحدث المعايير المرجعية التي تقارن GPT-4o بـ Claude 3 Opus."

للمحترفين الذين يعتمدون على الهاتف المحمول في عملهم

مُحسّن لاتخاذ القرارات السريعة والتخطيط والتعلم في الوقت المناسب على WhatsApp.

"اكتب رسالة بريد إلكتروني متابعة مهذبة بعد عرض ترويجي لم يلق ردًا."

"أعطني 3 نقاط سريعة لتسويق منتج في مجموعة WhatsApp خاصة بـ VC."

"لخص لي هذا المنشور على LinkedIn. [لصق المنشور]"

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة لديهم وقدراتهم المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتهم الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

لعشاق الذكاء الاصطناعي

مثالي لأولئك الذين يستكشفون أدوات الذكاء الاصطناعي ويقرؤون الأبحاث ويبقون على اطلاع دائ

"لخص أحدث ورقة بحثية من OpenAI حول GPT-4o في أقل من 100 كلمة."

"أعطني مثالاً واقعيًا على استخدام LLMs في تحسين محادثات خدمة العملاء."

"ما هي أفضل ملحقات Chrome لاستخدام GPT-4 بشكل منتج؟"

للطلاب

يركز على التعلم الأسرع والكتابة الأفضل وتقليل النفقات الأكاديمية.

"اشرح لي عملية التمثيل الضوئي كما لو كنت في الصف السادس."

"أنشئ اختبارًا من 5 أسئلة متعددة الخيارات عن الثورة الفرنسية مع إجابات."

"لخص الفصل الخامس من رواية "To Kill a Mockingbird" في 100 كلمة."

💟 نصيحة إضافية: استفد إلى أقصى حد من Perplexity AI على WhatsApp اختصر: إذا كان وقتك قصيرًا، اطلب "TL;DR" أو "لخص في 3 نقاط" للحصول على معلومات موجزة بسرعة قم بإعداده كاختصار للجهة: احفظ دردشة Perplexity AI كمفضلة أو ثبتها في WhatsApp للوصول السريع في أي وقت دون الحاجة إلى التمرير تنظيم الردود: استخدم الرسائل المميزة أو التصنيفات المخصصة في WhatsApp لتصنيف الإجابات حسب الفئة، مثل السفر أو الدراسة أو العمل

قيود واعتبارات استخدام Perplexity داخل WhatsApp

على الرغم من فائدته في المهام السريعة، إلا أن هناك بعض القيود التي تجدر الإشارة إليها.

الإجابات قصيرة: إذا كنت تطرح أسئلة عادية أو سريعة، فهذا يعمل بشكل جيد. ولكن إذا كنت بحاجة إلى شرح مفصل أو تحليل أعمق، فقد تجد الإجابات موجزة للغاية

لا توجد أبحاث متعمقة أو ملخصات كاملة: لا يتضمن Perplexity على WhatsApp أدوات متقدمة مثل وضع البحث المتعمق أو تلخيص مصادر متعددة. إذا كنت تبحث عن تحليلات متعمقة أو مقارنات شاملة، فستحتاج إلى التبديل إلى التطبيق الرئيسي أو إصدار سطح المكتب أو لا يتضمن Perplexity على WhatsApp أدوات متقدمة مثل وضع البحث المتعمق أو تلخيص مصادر متعددة. إذا كنت تبحث عن تحليلات متعمقة أو مقارنات شاملة، فستحتاج إلى التبديل إلى التطبيق الرئيسي أو إصدار سطح المكتب أو بدائل Perplexity

لا يمكنه قراءة المستندات التي تقوم بتحميلها: على الرغم من أن WhatsApp يتيح لك إرسال الملفات، إلا أن Perplexity لن يفتحها أو يفهم محتواها. لا يمكنك طرح أسئلة حول مستند PDF أو Word كما هو الحال في تطبيق Perplexity الرئيسي

لا يلزم ربط الحساب أو المزامنة: لا يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Perplexity AI على WhatsApp. لا يتم حفظ محادثاتك، ولا يمكنك متابعة المحادثة من حيث توقفت على جهاز آخر

لا توجد مسافات أو ميزات دردشة متقدمة: لا يدعم WhatsApp أدوات مثل Perplexity Spaces أو Research Mode أو تبديل أنماط الدردشة، والتي ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Perplexity الخاص بك على جهاز الكمبيوتر المكتبي

📚 اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء لتحسين الدعم الذي تقدمه

استخدم ClickUp لإدارة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تتميز Perplexity AI في تقديم إجابات سريعة ومحادثة على WhatsApp. لكنها تقتصر على ذلك فقط. وتفتقر إلى القدرة على تحويل المعلومات والبيانات إلى إجراءات ذات مغزى.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يسد هذه الفجوة. أكثر من مجرد مساعد ذكي، يساعدك ClickUp على إنشاء وتنظيم وإدارة سير عملك بالكامل باستخدام أدوات تحول الأفكار والمحادثات إلى إنتاجية والأفكار إلى نتائج.

الآن، يعد Perplexity AI WhatsApp رائعًا لاستخراج المعلومات العامة من الويب. ولكن عندما يتعلق الأمر بالإجابات المتجذرة في مشاريعك ومهامك ووثائقك وتحديثات فريقك، فإنه يقصر في أداء مهمته.

وهذا هو ما يميز ClickUp Brain عن روبوت WhatsApp.

مدمج بالكامل في منصة ClickUp، يوفر Brain المساعدة في الوقت الفعلي في كل جزء من سير عملك، مما يساعدك على البحث والتلخيص والكتابة والأتمتة باستخدام البيانات من مساحة عملك.

إليك ما يمكنك فعله بالفعل باستخدام ClickUp Brain:

1. اجمع قوة العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في واجهة ذكاء اصطناعي واحدة

اختر من بين LLMs وفقًا لاحتياجاتك عبر ClickUp Brain

لماذا تكتفي بواحد من LLM بينما يمكنك الحصول على أربعة أو أكثر؟ وبسعر أداة واحدة! يتيح لك ClickUp Brain الاختيار بين LLMs بناءً على احتياجاتك. Claude. كما أنه يجري بحثًا مباشرًا على الويب من نافذة الدردشة الخاصة به. لن تضطر أبدًا إلى فتح 100 علامة تبويب للعثور على شيء واحد.

2. اطرح أسئلة متعلقة بالعمل واحصل على إجابات دقيقة

للحصول على تحديثات حول عملك، سيبحث ClickUp Brain في مساحة عملك، بما في ذلك المستندات والمهام والتعليقات والجداول الزمنية للمشاريع، ليقدم لك إجابات مباشرة في ثوانٍ.

يوفر لك ClickUp Brain إجابات محددة للغاية وسياقية تتعلق بمشاريعك

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت تستخدم بعض مطالبات الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر، يمكنك حفظها في ClickUp Brain لتبسيط سير عملك اكتب موجهك في أي حقل AI (مهمة أو مستند أو دردشة)

انقر على أيقونة العصا السحرية بجوار حقل الموجه حدد "إضافة موجه"

في نافذة "New Prompt" (موجه جديد)، قم بتسمية الموجه الخاص بك والصق أو اكتب محتوى الموجه لاحقًا، يمكنك بسهولة البحث عن المطالبات المحفوظة وإدراجها باستخدام نفس رمز العصا السحرية أينما كان ClickUp AI متاحًا.

احفظ المطالبات في ClickUp Brain

3. أنشئ صورًا مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك

أنشئ صورًا بسهولة باستخدام أنماط وتنسيقات محددة باستخدام ClickUp Brain

مرة أخرى، لماذا تزعج نفسك باللجوء إلى Midjourney أو DALLE عندما يمكن لـ Work AI القيام بكل ذلك؟ حدد بالضبط ما تحتاجه، وسيقوم ClickUp Brain بإنشاء الصورة لك!

4. لخص أي شيء في ثوانٍ

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك على الفور تلخيص المهام والمستندات والتعليقات أو ملاحظات الاجتماعات في ملخصات قابلة للتنفيذ.

انقر على "تلخيص" في أعلى المحتوى وستحصل على ملخص موجز يسلط الضوء على القرارات الرئيسية والإجراءات المطلوبة. يمكنك بعد ذلك النقر على "نسخ" وحفظه أو مشاركته حيثما تريد.

حوّل ساعات من القراءة إلى رؤى ثاقبة في ثوانٍ استخدم ClickUp Brain لتلخيص

يمكنك تسجيل ملاحظاتك الصوتية والمرئية باستخدام ClickUp Clips ثم السماح لـ ClickUp Brain بتدوينها وتلخيصها على الفور في تحديثات واضحة وقابلة للتنفيذ.

وهذا يعني أنك تحصل على نسخ نصية دقيقة من تسجيلاتك وملخصات سهلة القراءة ومعلومات منظمة جاهزة للمشاركة أو التخصيص.

ابدأ في تحويل ملاحظاتك الصوتية إلى تحديثات مفصلة ومؤرخة باستخدام ClickUp Brain

هل تحتاج إلى صياغة تحديث سريع للعملاء أو كتابة جدول أعمال اجتماع أو تحرير مستند طويل؟ ClickUp Brain يمكنه مساعدتك.

أنشئ مجموعة واسعة من المحتوى لحالات الاستخدام الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

7. حوّل الخطط المكتوبة على الفور إلى مهام ومهام فرعية

في مستند ClickUp، اكتب الخطوات كما يلي:

– مسودة نسخة الصفحة الرئيسية

– المراجعة مع فريق التصميم

– انتهي من ذلك بحلول يوم الجمعة

قم بتمييز القائمة، واكتب /ai، واختر "تحويل إلى مهام". سيقوم ClickUp Brain بإنشاء مهمة رئيسية مع كل نقطة كمسألة فرعية، بما في ذلك اقتراحات ذكية للعناوين والأوصاف والمسؤولين بناءً على سياق مساحة العمل الخاصة بك. ثم ما عليك سوى تحديد مكان إضافتها وستكون جاهزة للاستخدام.

يمكنك إنشاء مهام فرعية مفصلة داخل مهامك الرئيسية، وتقسيم خططك إلى خطوات قابلة للتنفيذ تلقائيًا. وهذا يضمن تقسيم شامل للمشروع ويحافظ على تنظيم واضح في كل مرحلة من مراحل سير العمل.

أنشئ مهام فرعية مقترحة وأبقِ الجميع على اطلاع باستخدام ClickUp Brain

مع ClickUp Brain الذي يغذي إبداعك وتخطيطك، توفر ClickUp Automations الكفاءة من خلال أتمتة مهامك الروتينية.

يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 نموذج أتمتة مسبق التصميم مصمم لتسريع سير العمل الشائع. وتشمل هذه النماذج تعيين المهام عند تغيير الحالة، وتعيين تواريخ الاستحقاق تلقائيًا، وإرسال تنبيهات إلى زملاء معينين في الفريق، وتحديث الحقول المخصصة بناءً على المشغلات دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي

على سبيل المثال، إذا أنشأ Brain مهمة بعنوان "عاجل"، يمكن أن يقوم نموذج التشغيل التلقائي على الفور بتعيينها إلى مدير المشروع وتعيين موعد الاستحقاق بعد 24 ساعة. أو بعد أن يلخص Brain مراجعة سريعة، يمكن للتشغيل التلقائي تغيير حالة السباق إلى "مكتمل" وإرسال إشعار إلى الفريق بأكمله عبر ClickUp Chat.

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلاسة المحادثات وسير العمل، فإن ClickUp Chat يأخذ زمام المبادرة.

ClickUp Chat هي أداة مراسلة آمنة ومتكاملة تمامًا مصممة للحفاظ على اتصال فريقك وإنتاجيته دون مغادرة منصة ClickUp. على عكس تطبيقات المراسلة العادية والتجارية المستقلة، فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمهامك ومشاريعك وسير عملك.

أرسل رسائل وتواصل مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

مع ClickUp Chat، يمكنك:

ابدأ محادثات فردية مع زميل في الفريق أو عميل أو قم بإعداد محادثات جماعية بين الأقسام المختلفة

شارك رابط مهمة ClickUp أثناء المحادثة، أو أضفه إلى المستندات، أو أشر إلى التعليقات السابقة دون مغادرة الدردشة

قم بتمييز مواعيد المهام النهائية أو روابط الاجتماعات أو أهداف المشاريع عن طريق تثبيت الرسائل

من التحديثات السريعة وحل المشكلات إلى التعاون العميق والتخطيط الاستراتيجي، يمكنك مناقشة أي شيء دون الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات الاتصال وأدوات إدارة المهام.

⚡ أرشيف القوالب: تحقق من قوالب خطط الاتصال الشاملة من ClickUp لتبسيط المراسلات وتتبع التحديثات وتعزيز التعاون دون عناء

من المحادثات السريعة إلى التقدم الحقيقي: ارتقِ بمستواك مع ClickUp

تتيح لك Perplexity AI على WhatsApp العثور على الإجابات بسهولة وسرعة، خاصةً للتحقق من الحقائق أو العصف الذهني أو لمجرد الحصول على توضيح دون فتح متصفح.

ولكن عندما تتجاوز احتياجاتك مجرد الأسئلة والأجوبة البسيطة، مثل إدارة المشاريع أو التعاون مع الفرق أو تحويل الأفكار إلى أفعال، لن يكفي WhatsApp و Perplexity وحدهما.

أنت بحاجة إلى أداة مثل ClickUp التي تنظم الدردشات والمهام وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع في مساحة عمل واحدة. هذا هو الفرق بين "مجرد التحدث عن العمل" وإنجاز العمل فعليًا.

لذا، إذا كنت مستعدًا للانتقال من الإجابات السريعة إلى العمل الجماعي السلس والفعال، فإن ClickUp هو الخطوة الذكية التالية.

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