مراجعة Perplexity AI: الميزات والفوائد والبدائل

لقد أحدثت أدوات الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في طريقة بحثنا عن المحتوى وإنشائه واستهلاكه. من بين هذه الأدوات، اكتسبت Perplexity AI شعبية متزايدة كمحرك بحث وإجابة منذ إنشائها في عام 2022.

فكِّر في الأمر على أنه رفيق بحث يفهم تفضيلاتك، ويقدم توصيات مخصصة، ويجيب عن استفساراتك في السياق باستخدام معالجة اللغة الطبيعية.

في هذه المدونة، سنغطي في هذه المدونة تفاصيل Perplexity AI، وسنتناول بالتفصيل ميزاته وأوجه القصور فيه، ونقترح بديلاً له بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة.

ما هو Perplexity AI؟

Perplexity هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي. مثل جوجل ومحركات البحث الأخرى، يمكنه مساعدتك في العثور على إجابات لاستفساراتك. الجزء الأفضل؟ يذكر Perplexity AI مصادره حتى تتمكن من التحقق مما إذا كانت المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة الأداة موثوقة.

يستخدم برنامج Perplexity AI معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير استفسارك وفهم مقصده. ثم يبحث في الويب للعثور على المعلومات الأكثر صلة بالموضوع ويضع إطاراً للإجابة. إن أداة الذكاء الاصطناعي ثم تلخص وتعرض المعلومات والمراجع المستخدمة. في معظم الحالات، تجد ما تبحث عنه في الملخص. في الحالات التي تريد فيها نظرة أكثر تفصيلاً، ارجع إلى المصادر المذكورة وكوّن إجابتك الخاصة.

إذا سألت، "ما هي فوائد الدردشة المباشرة؟ ستصاب بالحيرة:

تفحص المواقع الموثوقة وقم بتجميع الفوائد

الاستشهاد بالمصادر

تقديم صور ومقاطع فيديو لمساعدتك على فهم الموضوع

عبر حيرة الذكاء الاصطناعي تكمن فائدة Perplexity AI مقارنةً بمحركات البحث الأخرى في أنه ينطوي على قدر أقل من البحث عن المعلومات من خلال نتائج البحث، وأكثر من التعلم من خلال المحادثات.

يمكنك أيضًا استخدام امتداد Perplexity AI Chrome للتبديل من Perplexity.ai إلى محركات البحث الأخرى.

عبر ملحق كروم للذكاء الاصطناعي Perplexity AI دعونا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية ل Perplexity AI التي تجعله مفيدًا للباحثين والمبرمجين والمسوقين والكتاب لطرح الأسئلة وإنشاء المحتوى وتلخيص المعلومات.

اقرأ المزيد: أهم إحصائيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات

## الميزات الرئيسية للذكاء الاصطناعي الحيرة

1. بيربليسيتي كوبيلوت

يمنحك Perplexity Copilot تجربة بحث تفاعلية تشبه إلى حد كبير أمين المكتبة المتعاون في مكتبة عامة.

تخبر أمين المكتبة أنك تبحث عن بعض المعلومات المحددة. يتفاعل أمين المكتبة معك ويطرح عليك أسئلة لفهم ما تبحث عنه بالضبط لمساعدتك في العثور على الكتب أو الأوراق البحثية ذات الصلة بدلاً من مجرد إعطائك قائمة.

يعمل Copilot Copilot بنفس الطريقة. سيطرح Copilot أسئلة متابعة لتوضيح الغموض وفهم الاستفسارات المعقدة عند إدخال استعلام. وتستخدم الأداة نموذجي GPT-4 وClaude-3 كنماذج للتعلُّم الآلي وتقوم بإجراء عمليات بحث لتزويدك بالمعلومات الأكثر صلة بالموضوع.

استخدام برنامج Perplexity Co-pilot كمحادثة روبوت الدردشة الآلي للمحادثة

2. البحث في الوقت الحقيقي على الويب

يمكن لـ Perplexity AI إجراء عمليات بحث في الوقت الفعلي عبر الإنترنت لاسترداد المعلومات عند الطلب. تقوم الأداة بالبحث في مواقع الويب والمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية لتزويدك بأحدث المعلومات عن أي استعلام بحث. يقوم Perplexity AI بمسح هذه المصادر عبر الإنترنت بانتظام للعثور على نتائج محدثة وقريبة من الدقة.

يساعدك Perplexity AI على البقاء على اطلاع دائم بأحدث الأحداث في الوقت الفعلي. يمكنك حتى استخدامه لدمج الأخبار من مصادر متعددة والحصول على رؤية متوازنة للأحداث الجارية.

تتفهم الخوارزميات المتقدمة السياق وتوفر مخرجات شبيهة بالمخرجات البشرية لإعلامك وعدم إغراقك بالمعلومات.

البحث الحقيقي في الوقت الحقيقي على الويب في Perplexity AI

نصيحة احترافية💡: عندما تطرح سؤالاً على الذكاء الاصطناعي _، كن محددًا، وقدم سياقًا كافيًا، واختبر مدخلات مختلفة

3. اقتباس شفاف من المصدر

نظرًا لأن محركات البحث بالذكاء الاصطناعي جديدة نسبيًا، يجب عليك التأكد من أن معلوماتك ذات مصداقية. أفضل جزء في Perplexity AI هو أنه يستشهد بجميع المصادر التي جمع منها المعلومات الخاصة باستعلام البحث الخاص بك. هذه ميزة رائعة لأولئك الذين يستخدمون الأداة للبحث واتخاذ القرار.

نصيحة احترافية💡: _تحقق من الاستشهادات للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها

الاقتباس من المصدر في Perplexity AI

4. تكامل المصادر المتنوعة

لا يعتمد Perplexity AI على مصدر واحد لتوحيد الإجابة على استفسارك. بدلاً من ذلك، يبحث في المجلات الأكاديمية والأوراق البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية والمنتديات للحصول على المعلومات.

على سبيل المثال، إذا كنت مسوقًا تتطلع إلى تجميع تقرير عن منافسيك ومزاياهم الرئيسية، يمكن أن يكون Perplexity AI مساعدك في البحث. يبحث Perplexity's Pro في مواقع الويب الخاصة بمنافسيك، ويسألك عما تبحث عنه، ويعطيك قائمة مصممة خصيصًا من المصادر. ويمكنه حتى تلخيص نتائج البحث هذه لك باستخدام بنية الشبكة العصبية حتى تخرج بنتائج قيّمة.

استخدام الذكاء الاصطناعي Perplexity AI لإنشاء تقرير مزايا المنافسين

قراءة المزيد: لقد قمنا بعمل تقرير مفصل مقارنة بين Perplexity مقابل ChatGPT

### تسعير Perplexity AI

مجاني

الإيجابي: 20 دولارًا شهريًا

## إيجابيات استخدام Perplexity AI

استرجاع المعلومات في الوقت الحقيقي

يحلل Perplexity AI استعلامات المستخدم ويعالج كمية هائلة من البيانات ليمنحك معلومات سياقية وذات صلة. يصل إلى جوهر الاستعلام ويسمح لك بطرح أسئلة متابعة بناءً على النتائج.

واجهة سهلة الاستخدام

تجعل الواجهة سهلة الاستخدام الدردشة سهلة الاستخدام وتحافظ على تدفق المحادثة عند معالجة استفساراتك. كل ما عليك القيام به هو كتابة أسئلتك في شريط البحث، وسيعطيك Perplexity AI إجابات متماسكة.

نتائج ذات صلة بدون إعلانات

على عكس بحث الويب وبحث جوجل، يحتوي Perplexity على واجهة خالية من الإعلانات. ويمكنه أيضًا تصفية المحتوى الترويجي وإعطاء الأولوية للمصادر الموثوقة بحيث تكون المعلومات التي تحصل عليها غنية بالمعلومات وغير متحيزة.

اقتباسات للإجابات

يستشهد Perplexity بجميع المصادر التي عزز منها رده على استفسارك. يمكنك التحقق من دقة المعلومات التي تتلقاها واتخاذ قرارات مستنيرة.

## نقاط الاستفادة من استخدام Perplexity AI

تفاصيل إضافية ليست صحيحة دائماً

في معظم الحالات، يسعى Perplexity AI إلى تقديم إجابات موثوقة ودقيقة بناءً على المدخلات التي يتلقاها. ومع ذلك، بين الحين والآخر، ستجد أن الإجابات التي تم إنشاؤها تحتوي على بعض التفاصيل الإضافية المضافة إليها والتي لا تكون صحيحة دائمًا.

على سبيل المثال، بحثنا بسرعة في Perplexity عن أفضل الحانات في الولايات المتحدة الأمريكية. تضمنت النتائج التي عرضها Perplexity بعض الأسماء التي لم تكن في الواقع في الولايات المتحدة بل في الهند. هذا هو سبب أهمية تقديم مدخلات محددة وواضحة عند طرح الأسئلة.

الحالات التي يهلوس فيها الذكاء الاصطناعي الحيرة

بدلاً من ذلك، قم بتضييق نطاق مطالبتك للبحث عن أفضل الحانات في "المدينة"، "الولايات المتحدة الأمريكية".

للحصول على أفضل النتائج، كن أكثر تحديدًا عند تقديم مطالبات على Perplexity AI

نصيحة احترافية💡: فكر في استخدام قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي للإدخالات المفصلة والمنظمة كمبتدئ

يفتقر إلى كمية هائلة من البيانات المفهرسة

محركات البحث مثل Google موجودة منذ سنوات وتتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات المفهرسة والمحدثة.

إن القدرة على توفير استجابات سياقية ومحادثاتية تميز أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Perplexity AI. ومع ذلك، لا يمكنها تقديم نتائج بحث شاملة مثل Google لأنها تفتقر إلى الكم الهائل من البيانات المفهرسة التي تمتلكها Google.

على سبيل المثال، إذا قمت بكتابة استفسار "كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل؟"، ستلاحظ أن Perplexity يستجيب بإجابة أكثر استنادًا إلى السرد. إذا أجريت نفس البحث على جوجل، ستحصل على معلومات من عشرات المواقع الإلكترونية الموثوقة.

يمكنك استكشاف وجهات نظر ونتائج مختلفة من نتائج البحث. ومع ذلك، قد تضطر إلى طرح المزيد من أسئلة المتابعة إذا كنت تريد تجربة مماثلة من Perplexity.

حساس لحجم وتنوع مجموعات البيانات

تقوم أدوات مثل Perplexity بتوليد الإجابات بناءً على مجموعات البيانات التي تم تدريبها عليها. ونظرًا لأن هذه الأدوات حديثة العهد إلى حد ما في تطويرها، فإن مجموعات بياناتها لا تزال أصغر حجمًا وغير متنوعة للغاية.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل محركات البحث التفاعلية مثل Perplexity قد لا تعطي دائمًا إجابات دقيقة.

على سبيل المثال، طلبنا من Perplexity أن تعطينا عناوين نسخ إعلانية لا تتجاوز 60 حرفًا لمساعدتنا في الترويج لندوة قادمة عبر الإنترنت. كانت الإجابات التي تم توليدها أقل من 30 حرفًا ولم تكن جذابة للغاية. ربما يرجع ذلك إلى أن تدريبها لم يتضمن ما يكفي من النسخ الإعلانية أو اللغة التسويقية المماثلة.

قد لا يعطيك الذكاء الاصطناعي في Perplexity AI دائمًا معلومات دقيقة بسبب نقص تنوع مجموعة البيانات

مراجعات Perplexity AI على Reddit

استخدمنا Reddit لمعرفة رأي الناس في Perplexity. وقد أبرز العديد من المستخدمين أن Perplexity يمكنه كتابة الأكواد بكفاءة من خلال الرجوع إلى المصادر عبر الإنترنت.

ومع ذلك، لاحظ المستخدمون أيضًا أن الحيرة يعطي إجابات غير متسقة وقصيرة لاستفسارات البحث الخاصة بك. وهذا يمكن أن يحد من حل المشكلات والبحث.

"TL؛ DR: يتفوق Perplexity AI في البرمجة مع المصادر عبر الإنترنت، وحل المسائل الرياضية الصعبة بمساعدة WolframAlpha، وتقديم أوضاع بحث محددة، والبحث بفعالية في Reddit، والعثور على الشركات المحلية، وتقديم ردود موجزة. ومع ذلك، فإنه يقصر في العلوم المعقدة خارج الرياضيات، ويفتقر إلى قدرات حل المشكلات، ويقدم أحيانًا إجابات غير متسقة وقصيرة، ولديه قيود في اتساع نطاق البحث وتنسيقه. على الرغم من محدوديته، يستحق الذكاء الاصطناعي Perplexity AI التجربة، خاصةً عند دمجه مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى للحصول على دقة أفضل في المعلومات."

أدوات بديلة لاستخدامها بدلاً من Perplexity

التقدم التكنولوجي يعني أن لديك العديد من بدائل لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Perplexity.

هل تعلم أن ClickUp لديها ذكاء اصطناعي خاص بها؟

تعرّف على كليك أب برين -مصمم لأتمتة المهام المتكررة داخل منصة الإنتاجية المتكاملة.

يمكن لـ ClickUp Brain كتابة نسخ إبداعية، وملء ملخصات المشاريع، وترجمة النصوص، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء المدونات.

فيما يلي كيفية قيام ClickUp Brain بملء التفاصيل المهمة في موجز مكتب إدارة المشاريع

تحتوي الأداة على واجهة تخاطبية، ويمكنك طرح الأسئلة عليها كما تفعل مع صديق. يمكنك الوصول إليها في أي مكان على المنصة دون التبديل أو التبديل بين التطبيقات.

فيما يلي بعض الوظائف الرئيسية لأداة ClickUp Brain، والتي تجعلها واحدة من أفضل الأدوات بدائل ل Perplexity AI .

مدير معرفة الذكاء الاصطناعي

لنفترض أنك تعمل على مشروع ويجب عليك الرجوع إلى عملية ضمان الجودة لمهمة معينة. لكنك لا تستطيع تذكر اسم الملف ولا تريد إضاعة أي وقت في البحث عنه أيضًا.

استخدم ClickUp Brain في مثل هذه المواقف للحصول على إجابات فورية على استفساراتك المتعلقة بالعمل. كل ما عليك فعله هو كتابة استعلام البحث الخاص بك.

في هذه الحالة، "كيف تعمل عملية ضمان الجودة لدينا؟" يقوم مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي بتحليل استفسارك واسترجاع المعلومات ذات الصلة من مهامك ومستنداتك وموقع الويكي الخاص بالشركة ومصادر أخرى. يقوم ClickUp Brain بعرض المعلومات كإجابة على استفسارك، ويمكنك العودة إلى عملك في أي وقت من الأوقات.

ClickUp Brain للإجابة على استفساراتك مباشرةً داخل المنصة

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي

بدلاً من قضاء الوقت في مهام مثل إنشاء مهام المهام، وكتابة ملخصات الاجتماعات، وإعداد تقارير الحالة، وإنشاء ملخصات المشاريع، وما إلى ذلك، استخدم ClickUp Brain كمدير مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بك. وفي الوقت نفسه، يمكنك التركيز على المهام الأكثر أهمية وتعقيداً.

أنشئ ملاحظات اجتماعات دقيقة دون عناء باستخدام ClickUp Brain

يمكن ل ClickUp Brain تحديث حالات مهامك تلقائيًا ومساعدتك في إنشاء مهام فرعية داخل مهام ClickUp Tasks. ويمكنه أيضًا استعراض مهامك ومشاريعك لإنشاء تحديثات للتقدم المحرز. يمنحك هذا نظرة عامة سريعة على كل ما حدث في مشروعك وكيفية تقدم المهام.

يمكن لمدير مشروع الذكاء الاصطناعي إنشاء تقارير عن الموقف، وتلخيص المعلومات من مستندات ClickUp, وحتى إنشاء أتمتة مخصصة لسيناريوهات محددة.

يمكن للفرق استخدام ClickUp Brain لتلخيص الأوراق البيضاء والأوراق البحثية وسلاسل المحادثات لفهم الحقائق والمعلومات الأساسية. ويمكنه سحب عناصر العمل من جداول أعمال الاجتماعات وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين، مما يجعل إدارة المشروع في غاية السهولة.

استخدم ClickUp Brain لتلخيص اجتماعاتك وإنشاء عناصر العمل

كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل

يمكنك استخدام كاتب الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة مقالات المدونة، ونسخة الصفحة المقصودة، ورسائل البريد الإلكتروني، والمزيد. يكتشف التدقيق الإملائي المدمج فيه الأخطاء الإملائية تلقائيًا في الوقت الفعلي. صقل نبرة وأسلوب كتابتك وأنشئ نسخًا مثالية في كل مرة.

ClickUp Brain مساعد افتراضي ، يحتوي على قوالب مطالبة بالذكاء الاصطناعي في GPT التي تتيح لك الحصول على إجابات واضحة دون جهد يدوي والحصول على نتائج أسرع.

فيما يلي بعض قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي الشائعة من ClickUp لتبدأ:

ClickUp دردشة ClickUp موجهات الدردشة GPT لقالب التسويق

أكثر من 600 موجه في قالب موجهات ClickUp's ChatGPT لفريق التسويق ارتقِ بتسويقك إلى المستوى التالي. مع المطالبات في أكثر من 40 فئة، ابدأ حملات مبتكرة وتفاعل مع جمهورك وعزّز المبيعات.

عزِّز حملاتك التسويقية باستخدام قالب موجهات ClickUp's ChatGPT لفريق التسويق

ClickUp ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة لقالب إدارة المشاريع

يستخدم مديرو المشاريع موجهات ClickUp's ChatGPT الخاصة بـ ClickUp لقالب إدارة المشاريع لتبادل الأفكار وتوليد الحلول وأفضل الممارسات للمشاكل المحتملة.

استخدم قالب موجهات GPT لإدارة المشاريع من ClickUp لتوليد أفكار مشاريع مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركتك

تساعدك المطالبات في هذا النموذج على إنشاء خطة مشروع شاملة تحدد المهام والموارد والجداول الزمنية اللازمة لإكمال المشروع بنجاح.

ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للقالب الهندسي ClickUp's ClickUp's ChatGPT موجهات الدردشة للقالب الهندسي يُستخدم للبحث والعصف الذهني للحلول الهندسية للتحديات والمشاريع المعقدة.

موجهات ClickUp's ChatGPT للقالب الهندسي يوفر مخرجات ذكية لمطالباتك الهندسية

إليك مطالبة يمكنك استخدامها: أحتاج إلى إنشاء نموذج يمكنه التنبؤ بدقة برضا العملاء بناءً على ملاحظات العملاء.

استخدم مخرجات هذا النموذج لتحسين درجة رضا العملاء.

اقرأ المزيد: إليك بعضاً من أفضل النماذج أدوات الذكاء الاصطناعي لتصور البيانات و_ أدوات الذكاء الاصطناعي ل DevOps

الترجمة باستخدام ClickUp Brain

يمكن ل ClickUp Brain أيضًا ترجمة المحتوى. انسخ النص الذي تريد ترجمته والصقه في ClickUp Doc الخاص بك. ثم قم بتمييز النص وترجمته إلى أي لغة؛ وسرعان ما ستحصل على ترجمة سريعة ودقيقة. هذا مفيد بشكل خاص عندما يكون عملاؤك عالميين وتريد التواصل معهم بشكل فعال.

ترجم نسختك إلى أكثر من 10 لغات باستخدام ClickUp Brain

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل عضو في مساحة العمل

## استفد من ClickUp Brain لتحسين إنتاجية مكان عملك

تبرز ميزة Perplexity بين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات سريعة ومخصصة لاستفساراتك والمساعدة بشكل أكبر في إنشاء المحتوى وتلخيصه.

حتى الإصدار المجاني من تطبيق Perplexity AI يمكن أن يثري عملية اكتشاف المعرفة - خاصةً باعتباره روبوت محادثة مستقل يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن مساعد ذكاء اصطناعي مدمج بعمق في برنامج إدارة مشروعك، فإن ClickUp هو بديل رائع.

يعمل ClickUp Brain، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، على أتمتة المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً مثل إنشاء نسخ تسويقية وموجزات إدارة المشاريع وتعيين المهام وتلخيص الاجتماعات والأوراق البيضاء وسلاسل التعليقات.

لاستكشاف كيف يعزز ClickUp Brain إنتاجيتك, اشترك في ClickUp مجانًا .