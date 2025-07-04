أفضل 11 بديلاً لتطبيق Height لإدارة المشاريع في عام 2025

إذا كنت من مستخدمي تطبيق Height، فقد تجد هذا مألوفًا جدًا: لقد وصلت للتو إلى ذروة الإنتاجية — المهام تتدفق، والمواعيد النهائية (في الغالب) يتم الوفاء بها، ولأول مرة، لا يضيع فريقك في حلقة لا نهاية لها من "انتظر، من يتولى هذا؟"

ثم، فجأة، أطلق Height قنبلة مدوية: إنه سيتوقف عن العمل.

الأمر أشبه بما يحدث عندما يقوم متجر البقالة المفضل لديك بتغيير مكان كل شيء فجأة. الآن أنت تقف في منتصف الممر، تتساءل أين يختبئ زبدة الفول السوداني.

لكن لا تقلق، لقد قمنا بالعمل الشاق نيابة عنك!

لكن لا تقلق، لقد قمنا بالعمل الشاق نيابة عنك! سواء كنت شركة ناشئة تتعامل مع مليون أمر أو فريقًا عن بُعد يعمل في مناطق زمنية مختلفة، فقد جمعنا 11 بديلاً لتطبيق Height لتتبع تقدم المشروع بسلاسة.

ما هو تطبيق Height؟

Height App هي أداة ديناميكية لإدارة المشاريع مصممة للفرق التي تحتاج إلى التعاون في الوقت الفعلي والأتمتة وسير العمل المخصص. فهي تدمج بسهولة إدارة المهام وتتبع المشكلات والتواصل في منصة واحدة.

بفضل سير العمل القابل للتخصيص ولوحات Kanban وعروض القوائم، يمنع تطبيق Height App مشاريعك من أن تتحول إلى غابة جامحة من الملاحظات اللاصقة. هل تحتاج إلى أتمتة إدارة المشاريع؟ تطبيق Height App يوفر لك ذلك. التكامل؟ يتصل التطبيق بـ Slack و GitHub و Figma والمزيد. كما يتيح لك إضافة سمات مخصصة، بحيث تكون مهامك مفصلة (أو بسيطة) حسب حاجتك.

🧠 حقيقة ممتعة: أكثر من 85٪ من الشركات تعتمد على برامج إدارة المشاريع، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 7 مليارات دولار.

لماذا تختار بدائل تطبيق Height؟

يتميز Height بواجهة أنيقة وإدارة مهام قوية، ولكنه مثل أي أداة أخرى، ليس خاليًا من العيوب. مع توقف Height عن تقديم خدمات إدارة المشاريع، حان الوقت الآن لإعادة تقييم احتياجاتك والعثور على أداة تناسب سير عملك حقًا.

إليك ما يجب مراعاته عند اختيار منصتك المفضلة التالية.

التقارير والتحليلات: يفتقر Height إلى لوحات معلومات قابلة للتخصيص وإحصاءات متعمقة لاتخاذ قرارات جادة تستند إلى البيانات، على الرغم من توفر ميزات التتبع الأساسية

تخصيص الموارد: قد تواجه فرق المشاريع الكبيرة صعوبات في موازنة عبء العمل وتخطيط القدرات مقارنة قد تواجه فرق المشاريع الكبيرة صعوبات في موازنة عبء العمل وتخطيط القدرات مقارنة ببرامج إدارة المهام الأخرى

الإدارة المالية: توفر أدوات أخرى في السوق خيارات أفضل لتتبع الميزانية وإصدار الفواتير

قوالب جاهزة: على الرغم من أن Height يوفر مكتبة من قوالب تخطيط المشاريع الجاهزة للاستخدام، إلا أنها قد لا تكون شاملة مثل الأدوات الأخرى

تتبع الوقت: لا يحتوي Height على نظام مدمج لتتبع الوقت، لذا عليك الاعتماد على تكاملات خارجية لتسجيل ساعات العمل

إذا كان أي من هذه العوامل يمثل عائقًا أمام فريقك، فلا تقلق، فلدينا قائمة بأدوات قوية جاهزة لتحل محلها!

👀 هل تعلم؟ 46% من الموظفين غير راضين إلى حد ما أو غير راضين تمامًا عن المستوى الحالي لنضج إدارة المشاريع في مؤسساتهم.

11 بديلاً لتطبيق Height في لمحة سريعة

إليك نظرة سريعة على جميع الأدوات وأفضل ما تقدمه:

أداة مثالي لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp المستقلون، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة، والمؤسسات مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة وتعاون في الوقت الفعلي خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Asana الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم قوائم المهام، والتواصل بين أعضاء الفريق، ولوحات Kanban خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Trello الفرق الإبداعية والفرق الصغيرة والمستقلون لوحات Kanban والأتمتة وحالات المهام خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Notion الأفراد والفرق الصغيرة والفرق البعيدة الملاحظات وقواعد البيانات وقوائم المهام ومشاركة الملفات خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Wrike الشركات الكبيرة وفرق التسويق سير عمل مخصص، ولوحات معلومات للمشاريع ، وتحديثات في الوقت الفعلي خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Basecamp الشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق الإبداعية لوحات الرسائل ومشاركة الملفات وتطبيقات التواصل بين أعضاء الفريق 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا أو 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا ثابتًا لعدد غير محدود من المستخدمين Jira فرق تطوير البرمجيات والهندسة تتبع المشكلات، والسباقات السريعة، وإدارة الأعمال المتأخرة خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Monday.com الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات أتمتة سير العمل والحقول المخصصة ومخططات جانت خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Zoho Projects الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهتم بالميزانية تتبع الوقت وتخطيط المشاريع وتخصيص الموارد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا MeisterTask الأفراد والفرق الصغيرة والكبيرة والمستقلون لوحات Kanban والأتمتة وإنتاجية الفريق خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 6.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Scoro شركات الخدمات المهنية وفرق الشؤون المالية إدارة المشاريع الاستراتيجية وحالة المشاريع وإعداد التقارير خطط مدفوعة تبدأ من 26 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

أفضل 11 بديلاً لتطبيق Height

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو في شركة ناشئة أو جزءًا من مؤسسة كبيرة، إليك أفضل أدوات إدارة المشاريع التي توفر الميزات والمرونة والكفاءة التي تحتاجها للحفاظ على سير مشاريعك على الطريق الصحيح. لنبدأ.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة)

قم بتوحيد سير عملك بالكامل في نظام بيئي شامل مع ClickUp

عندما يتعلق الأمر بإدارة المهام، فإن ClickUp لا يكتفي بالفوز بالجائزة الكبرى فحسب، بل إنه يخبز عملك ويزينه ويقدمه على طبق من فضة. لهذا السبب هو التطبيق الشامل للعمل!

بفضل ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومهامه القابلة للتخصيص وأدواته التعاونية، يجعل ClickUp إدارة المشاريع أقل شاقة وأكثر سهولة لفريقك.

تعد مهام ClickUp، التي تشكل اللبنات الأساسية لأي مشروع، جوهر ClickUp. ولكنها ليست مجرد عناصر عادية في قائمة المهام، فكل مهمة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وتتميز بحقول مخصصة وحالات مخصصة تتيح لك تخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجات فريقك.

قم بتخصيص مهامك وتعيينها وتتبعها وإنجازها باستخدام نظام إدارة المهام المرن مع ClickUp Tasks

وبدلاً من أن تظل عالقًا في تخطيط واحد، يتيح لك ClickUp العمل بالطريقة التي تريدها. تفضل الهيكل؟ عرض القائمة يحافظ على تنظيم الأمور. تحتاج إلى جدول زمني؟ عرض مخطط جانت من ClickUp هو أفضل صديق لك. هناك أيضًا عرض لوحة ClickUp للتخطيط المرئي على غرار Kanban.

عزز سير عملك — اطلب من ClickUp AI صياغة مسودة أو ملخص أو تبادل الأفكار على الفور!

ولكن ما يميز ClickUp حقًا هو إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تخيل أنك لن تضطر أبدًا إلى البحث في سلاسل الرسائل الإلكترونية أو رسائل Slack التي لا نهاية لها مرة أخرى — يقوم ClickUp Brain، المساعد الذكي، تلقائيًا بإنشاء ملخصات المهام وتحديثات التقدم وحتى عناصر الإجراءات من محادثاتك.

بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضًا أداة إنشاء المحتوى ومولد الأفكار المدمجة في الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى طلب ما تحتاج إليه، وستحصل على نتائج قابلة للتخصيص في ثوانٍ. هل تحتاج إلى العمل مع LLMs محددة؟ لا تقلق. يتيح لك ClickUp Brain التبديل إلى GPT أو Claude داخل التطبيق — لا داعي لتبديل علامات التبويب بعد الآن!

ماذا عن عندما تحتاج إلى التواصل مع فريقك؟ ClickUp Chat يحفظ جميع مناقشاتك في مكان واحد، حتى تتمكن من تبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. الميزة الإضافية؟ يمكنك تحويل تلك المحادثات إلى مهام قابلة للتنفيذ في ثوانٍ بنقرة واحدة.

هل يمكن لملاحظات مشروعك ومحاضر اجتماعاتك وجلسات العصف الذهني أن تفعل شيئًا ما بدلاً من مجرد البقاء هناك وتجميع الغبار الافتراضي؟ نعم، يمكنها ذلك.

ClickUp Docs ليس مجرد أداة لتدوين الأفكار، بل هو مساحة عمل تفاعلية حيث يمكنك كتابة تقارير المشاريع وربط المستندات بالمهام وتعيين عناصر العمل وتحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع وتسهيل التعاون بين أعضاء الفريق.

ولكن انتظر، هناك المزيد. يمكن أن تساعدك ClickUp Automations في أتمتة تحديثات المهام وتغييرات الحالة والإشعارات والمهام حتى تتقدم مشاريعك دون أن تحرك ساكناً. بفضل القوالب المعدة مسبقاً والقواعد المخصصة، يمكنك ضبطها ونسيانها.

أتمتة المهام المتكررة ودع مشاريعك تعمل تلقائيًا مع ClickUp Automations

باختصار، ClickUp لفرق إدارة المشاريع يقوم بكل شيء — ينظم المهام، ويدون ملاحظات الاجتماعات، ويتتبع الوقت، ويؤتمت مهامك، ولا يزال لديه طاقة للمزيد.

لذا، إذا كنت مستعدًا للارتقاء بمستوى سير عملك، فإن ClickUp جاهز لمساعدتك.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة إدارة المهام، وتحديد أولويات العمل، وإنشاء عناصر عمل من المحادثات

استخدم المكتبة الشاملة لبدء المشاريع على الفور باستخدام قوالب إدارة المشاريع أو خطط الاتصال

قم بالعصف الذهني بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards، وخطط الأفكار، واربطها بالمهام، وحوّل الخطط إلى أفعال

ادمج أكثر من 1000 أداة، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وZoom، للحفاظ على اتصال مساحة العمل بالكامل دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين علامات التبويب

قيود ClickUp

يأتي مع منحنى تعليمي في البداية

قد تعمل بعض الميزات بشكل أفضل على تطبيق سطح المكتب

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أليساندرو الأول، الشريك المؤسس والمدير الفني:

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام والمستندات واللوحات البيضاء وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء. إنه مرن بما يكفي ليناسب أي سير عمل، وتتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص (مثل القائمة واللوحة وجانت) عرض المشاريع بأي تنسيق تفضله. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل الأتمتة والقوالب في توفير الكثير من الوقت. إنه بمثابة مركز إنتاجية يتكيف مع احتياجاتك!

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام والمستندات واللوحات البيضاء وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء. إنه مرن بما يكفي ليناسب أي سير عمل، وتتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص (مثل القائمة واللوحة وجانت) رؤية المشاريع بأي تنسيق تفضله. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل الأتمتة والقوالب في توفير الكثير من الوقت. إنه مثل مركز إنتاجية يتكيف مع احتياجاتك!

2. Asana (الأفضل لإدارة المشاريع القابلة للتطوير)

عبر Asana

إذا كنت تقدر التنظيم أو تحتاج فقط إلى إدارة أسبوع عمل مزدحم، فإن Asana تقدم حلاً قويًا لإدارة المشاريع. من سير العمل البسيط إلى المعقد، تساعدك على الحفاظ على تماسك فريقك وتنظيم المهام في مكان واحد.

مع Asana، يمكنك تصور عملك بعدة طرق، واستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، والتأكد من عدم ضياع أي مهمة في دوامة "ظننت أنك تتولى ذلك"

أفضل ميزات Asana

خصص طرق عرض المشاريع باستخدام قوائم أو مخططات كانبان أو التقويم أو الجدول الزمني أو مخططات جانت

نظم المهام مع تحديد المسؤولين عنها وتواريخ الاستحقاق والأولويات بوضوح

أتمتة سير العمل والمهام المتكررة باستخدام Asana AI

ادمج مع أكثر من 270 تطبيقًا، بما في ذلك Slack و Google Drive

قيود Asana

يمكن أن يكون للمهام مسؤول واحد، مما قد يسبب ارتباكًا عند مشاركة عدة أشخاص

خيارات إعداد التقارير المحدودة تجعل تتبع بيانات المشاريع المخصصة أمرًا صعبًا

تحتوي النسخة المجانية على ميزات محدودة، مما يجعلها أقل ملاءمة للاحتياجات المعقدة

أسعار Asana

شخصي: مجاني إلى الأبد

المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

تقول مراجعة G2:

Asana رائعة في مساعدتي على تنظيم جميع عملائي. أحب أنني أستطيع إعداد مهام متكررة، بالفترات التي أحتاجها للتأكد من عدم إغفال أي شيء. مع نمو عملي، أدركت أنني لا أستطيع حفظ كل شيء في ذهني. كان هناك بعض الصعوبة في التعلم، كما هو الحال مع جميع البرامج التي لا تعرفها، ولكن بمجرد أن تتعلمها، تصبح سهلة الاستخدام للغاية.

Asana رائعة في مساعدتي على تنظيم جميع عملائي. أحب أنني أستطيع إعداد مهام متكررة، بالفترات التي أحتاجها للتأكد من عدم إغفال أي شيء. مع نمو عملي، أدركت أنني لا أستطيع حفظ كل شيء في ذهني. كان هناك بعض الصعوبة في التعلم، كما هو الحال مع جميع البرامج التي لا تعرفها، ولكن بمجرد أن تتعلمها، تصبح سهلة الاستخدام للغاية.

3. Trello (الأفضل لإدارة المهام المرئية)

عبر Trello

يقدم Trello بديلاً أبسط إذا كانت جداول البيانات والأدوات المعقدة تبطئ عمل فريقك. بفضل واجهته البديهية التي تعمل بالسحب والإفلات، يمكن حتى لأعضاء الفريق الأقل خبرة في مجال التكنولوجيا الانضمام بسرعة.

إنه خيار رائع للمفكرين البصريين والفرق الصغيرة وأي شخص يفضل نهجًا مباشرًا لإدارة المشاريع.

أفضل ميزات Trello

اسحب المهام وأفلتها عبر القوائم، من "المهام المطلوب إنجازها" إلى "المهام المنجزة"

أتمتة الإجراءات المتكررة باستخدام Butler

ادمج مع أدوات مثل Slack و Jira للحفاظ على ترابط كل شيء في مكان واحد

استخدم Trello AI لتبادل الأفكار وتحسين المحتوى وأتمتة المهام المملة

قيود Trello

لا يحتوي على ميزات إعداد تقارير متقدمة

قد لا يكون مناسبًا للمشاريع المعقدة

أسعار Trello

مجاني إلى الأبد

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Trello

G2: 4. 4/5 (13,500+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

كتب أحد المراجعين في G2:

Trello قابل للتخصيص بشكل لا يصدق ويحتوي على الكثير من الميزات للمساعدة في التنظيم. أستخدمه لإدارة المشاريع من أجل تتبع عمليات كل مشروع، أثناء مروره عبر كل قسم من أقسام الإنتاج.

Trello قابل للتخصيص بشكل لا يصدق ويحتوي على الكثير من الميزات للمساعدة في التنظيم. أستخدمه لإدارة المشاريع من أجل تتبع عمليات كل مشروع، أثناء مروره عبر كل قسم من أقسام الإنتاج.

4. Notion (الأفضل لعمليات سير العمل المرنة والقابلة للتخصيص)

عبر Notion

Notion يشبه لوحة فارغة لسير عملك. سواء كنت تنظم مشاريع أو تنشئ ويكي للفريق أو تتابع المهام، فإنه يتكيف مع احتياجاتك.

إنه مثالي للفرق التي تريد مساحة عمل تشعر وكأنها خاصة بها، مع المرونة اللازمة لإنشاء لوحات معلومات مخصصة وقواعد بيانات ومستندات تعاونية في مكان واحد.

أفضل ميزات Notion

نظم عملك باستخدام أكثر من 100 نوع من المحتوى، بما في ذلك النصوص والجداول والصور وقواعد البيانات المضمنة

خصص طرق عرض المشاريع باستخدام التقويمات والجداول الزمنية

عزز الإنتاجية باستخدام Notion AI لصياغة المحتوى وكتابة وثائق المشروع وتلخيص الملاحظات وتبادل الأفكار

نظم المشاريع من خلال مساحات مخصصة للفرق في مختلف الأقسام

قيود Notion

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة

خيارات تخصيص محدودة للمشاريع المعقدة

أسعار Notion

مجاني إلى الأبد

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

كان Notion هو الأداة المفضلة حتى الآن. إنه سهل الاستخدام وسريع التحميل ويمكنه نسخ أفكار الآخرين في لحظة. على الرغم من كونه أداة قوية، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التحسينات وميزات التخصيص.

كان Notion هو الأداة المفضلة حتى الآن. إنه سهل الاستخدام وسريع التحميل ويمكنه نسخ أفكار الآخرين في لحظة. على الرغم من كونه أداة قوية، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التحسينات وميزات التخصيص.

💡 نصيحة احترافية: تجاوز المواعيد النهائية. استخدم أنظمة وضع العلامات مثل "جهد كبير، تأثير ضئيل" أو منطق مصفوفة أيزنهاور لمساعدة فريقك على تحديد الأولويات بشكل استراتيجي، وليس فقط حسب التسلسل الزمني.

5. Wrike (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة)

عبر Wrike

عندما تحتوي مشاريعك على العديد من الأجزاء المتحركة، فإنها تشبه سلسلة من ردود الفعل المتتالية. هنا يأتي دور Wrike لمساعدتك.

يضفي Wrike النظام على الفوضى من خلال مخططات Gantt ولوحات Kanban ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي وسير العمل. وتتمثل ميزته الفريدة في قدراته على التخصيص. سواء كنت تتابع حملات التسويق أو مشاريع تكنولوجيا المعلومات أو إطلاق المنتجات، فإن Wrike يحافظ على كل شيء (وكل شخص) وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالطريقة التي تريدها.

أفضل ميزات Wrike

قم بإدارة مشاريع متعددة باستخدام مخططات جانت الديناميكية ولوحات كانبان

ابق في الصدارة بفضل البحث الذكي وقوالب إدارة المشاريع المعدة مسبقًا ونماذج الطلبات المخصصة

اتخذ قرارات تستند إلى البيانات من خلال تحليلات متعمقة وتقارير مرحلية في الوقت الفعلي

أتمتة المهام المتكررة لتقليل العمل المزدحم وتعزيز إنتاجية الفريق

قيود Wrike

لا يحتوي على ميزة الدردشة المدمجة

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة

أسعار Wrike

مجاني إلى الأبد

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعات

G2: 4. 2/5 (3,800+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

أحببت استخدام هذا البرنامج عندما كنت أستخدمه بمفردي. سمح لي التصميم المرئي والألوان المتنوعة بمعرفة موقعي بالضبط في كل مهمة. ولكن مع نمو شركتنا، أصبح من المكلف جدًا إضافة مستخدمين جدد.

أحببت استخدام هذا البرنامج عندما كنت أستخدمه بمفردي. سمح لي التصميم المرئي والألوان المتنوعة بمعرفة موقعي بالضبط في كل مهمة. ولكن مع نمو شركتنا، أصبح من المكلف جدًا إضافة مستخدمين جدد.

6. Basecamp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون المبسط)

عبر Basecamp

إذا وجدت أدوات إدارة المشاريع أكثر تعقيدًا من كونها مفيدة، فإن Basecamp يقدم حلاً أكثر بساطة. فهو ينظم المهام والمناقشات والملفات والجداول الزمنية في مكان واحد، مما يسهل على الفرق البقاء على المسار الصحيح.

إنه مناسب تمامًا للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم والوكالات والمستشارين الذين يبحثون عن تعاون مباشر.

أفضل ميزات Basecamp

نظم المشاريع باستخدام لوحات معلومات تحتوي على قوائم المهام ولوحات الرسائل والجداول الزمنية والملفات

ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات من خلال قائمة Hey! للاشعارات واستخدم Pings للمراسلة المباشرة

تتبع التقدم بصريًا باستخدام مخططات Hill Charts و Mission Control للحصول على لمحة واضحة عن المشروع

تعاون مع العملاء من خلال مشاركة التحديثات دون الحاجة إلى مناقشات داخلية

قيود Basecamp

لا يوجد تتبع مدمج للوقت

يفتقر إلى ترابط المهام والمهام الفرعية

أسعار Basecamp

مجاني إلى الأبد

بالإضافة إلى: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro Unlimited: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 1/5 (4,300+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (14,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟

تقول مراجعة Capterra:

...تسهل واجهته سهلة الاستخدام وتصميمه المدروس التنقل واستخدام مجموعة أدوات إدارة المشاريع القوية. على الرغم من تميز البرنامج في العديد من الجوانب، إلا أن أحد المجالات التي يمكن تحسينها هو توفير مقاييس أكثر دقة لتتبع الجداول الزمنية للمشاريع...

...تسهل واجهته سهلة الاستخدام وتصميمه المدروس التنقل واستخدام مجموعة أدوات إدارة المشاريع القوية. على الرغم من تميز البرنامج في العديد من الجوانب، إلا أن أحد المجالات التي يمكن تحسينها هو توفير مقاييس أكثر دقة لتتبع الجداول الزمنية للمشاريع...

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومواضيع Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدمج في مساحة عملك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يوفر رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بإنتاجية إضافية لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر!

7. Jira (الأفضل لإدارة مشاريع فرق البرمجيات)

عبر Jira

Jira هي أداة لإدارة المشاريع مناسبة للفرق التي تستخدم منهجيات Agile. إذا كان فريقك يعتمد على السباقات السريعة والمهام المتراكمة وسير العمل الدقيق، فإنها توفر لك الهيكل والمرونة اللازمين لضمان سير العمل بسلاسة.

صُمم Jira لفرق التطوير، ولكنه متعدد الاستخدامات بما يكفي للمسوقين ومديري المنتجات، ويساعدك على تخطيط المشاريع وتتبعها وتحسينها بدقة.

أفضل ميزات Jira

قم بإدارة المهام وترتيبها حسب الأولوية باستخدام إدارة المهام المتأخرة

تتبع التبعيات والمواعيد النهائية من خلال عرض الجدول الزمني

راقب التقدم المحرز باستخدام لوحات مشاريع قابلة للتخصيص

ادمج مع أكثر من 3000 أداة مثل Microsoft Teams و Figma

قيود Jira

منحنى تعلم حاد

ميزات محدودة لإدارة الموارد

أسعار Jira

مجاني إلى الأبد

قياسي: 8.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

Premium: 17 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Jira وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

في البداية، قد يبدو الأمر مربكًا بسبب الكم الهائل من الأدوات التي يوفرها التطبيق، ولكن بمجرد فهمها، يصبح أداة مفيدة للغاية مع العديد من الخيارات والقدرة على تخصيص الأشياء لتناسب فريقك بشكل أفضل وأتمتة عملية الإدارة.

في البداية، قد يبدو الأمر مربكًا بسبب الكم الهائل من الأدوات التي يوفرها التطبيق، ولكن بمجرد فهمها، يصبح أداة مفيدة للغاية مع العديد من الخيارات والقدرة على تخصيص الأشياء لتناسب فريقك بشكل أفضل وأتمتة عملية الإدارة.

8. Monday.com (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة المرئية)

Monday.com هي منصة بديهية بصريًا تحول تتبع المهام إلى تجربة منظمة ومميزة بالألوان. إنها تبسط إدارة المشاريع، مما يسهل على الفرق البقاء على اتساق دون التورط في التفاصيل.

باعتباره أحد أفضل تطبيقات التواصل بين أعضاء الفريق، يوفر تحديثات سريعة حول حالة المشروع، مما يساعد الفرق على إدارة المهام والمسؤوليات بشكل أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Monday.com

استخدم مخططات جانت لرسم الجداول الزمنية والمعالم والتبعيات

خصص لوحات المعلومات للحصول على رؤى حول المشاريع في الوقت الفعلي

أتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت

إدارة تخصيص الموارد لتحقيق التوازن بين أعباء العمل

قيود Monday.com

تفتقر الخطة المجانية إلى بعض الميزات المتقدمة

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة

أسعار Monday.com

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (12,800+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (5,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

تقول إحدى التعليقات على Reddit:

... بالنسبة للفرق الصغيرة، فإن بساطة Monday.com وقابليتها للتطوير تجعل من السهل البدء دون الشعور بالارتباك. من ناحية أخرى، فهي قوية بما يكفي للتعامل مع المشاريع المعقدة والتعاون بين الأقسام. الأسعار تنافسية بالنسبة للقيمة التي تقدمها، على الرغم من أن التكلفة قد ترتفع بالنسبة للفرق الكبيرة. من الجدير بالتأكيد تجربة الإصدار التجريبي المجاني لمعرفة ما إذا كان يلبي احتياجاتك.

... بالنسبة للفرق الصغيرة، فإن بساطة Monday.com وقابليتها للتطوير تجعل من السهل البدء دون الشعور بالارتباك. من ناحية أخرى، فهي قوية بما يكفي للتعامل مع المشاريع المعقدة والتعاون بين الأقسام. الأسعار تنافسية بالنسبة للقيمة التي تقدمها، على الرغم من أن التكلفة قد ترتفع بالنسبة للفرق الكبيرة. من الجدير بالتأكيد تجربة الإصدار التجريبي المجاني لمعرفة ما إذا كان يلبي احتياجاتك.

9. Zoho Projects (الأفضل لإدارة المشاريع ذات الميزانية المحدودة)

عبر Zoho Projects

يقدم Zoho Projects حلاً شاملاً لإدارة المشاريع يوازن بين الوظائف والتكلفة المعقولة. ويغطي كل شيء بدءًا من التخطيط وتتبع المهام إلى الأتمتة وإعداد التقارير، مما يوفر تجربة مبسطة للفرق.

مفيد بشكل خاص للشركات التي تعمل بالفعل في نظام Zoho، حيث يساعد في تنظيم المشاريع وكفاءة سير العمل.

أفضل ميزات Zoho Projects

استخدم مخططات جانت لتصور الجداول الزمنية للمشاريع وإدارة تبعيات المهام

سجل الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة باستخدام وحدة الجدول الزمني للحصول على فواتير سلسة

أتمتة سير العمل باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات لتقليل الجهد اليدوي

عزز التعاون بين أعضاء الفريق من خلال الدردشة المدمجة ومنتديات المناقشة وموجز الأنشطة

قيود Zoho Projects

تكامل محدود مقارنة بالأدوات الأخرى

كما أن التطبيق المحمول يفتقر إلى الوظائف الكاملة المتوفرة في إصدار سطح المكتب

أسعار Zoho Projects

مجاني إلى الأبد

Premium: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المشاريع الإضافية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (450+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (800+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Projects؟

كتب أحد المراجعين في Capterra:

Zoho Projects هي أداة قوية لإدارة المشاريع تتميز بأتمتة المهام والتعاون والتكامل. على الرغم من أنها تتطلب بعض الوقت للتعلم، إلا أنها تحسن كفاءة سير العمل بشكل كبير.

Zoho Projects هي أداة قوية لإدارة المشاريع تتميز بأتمتة المهام والتعاون والتكامل. على الرغم من أنها تتطلب بعض الوقت للتعلم، إلا أنها تحسن كفاءة سير العمل بشكل كبير.

10. MeisterTask (الأفضل لإدارة المهام البسيطة والتعاون)

عبر MeisterTask

يجعل MeisterTask إدارة المشاريع أمرًا بسيطًا وسهلاً بفضل لوحات Kanban سهلة الاستخدام. ويتميز هذا التطبيق بقدرته على التكامل مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive، مما يساعد الفرق على التعاون بسلاسة.

يعد MeisterTask خيارًا مثاليًا لمن يقدرون البساطة، حيث ينظم المهام ويؤتمت الأعمال المتكررة ويساعد الفرق على البقاء على المسار الصحيح وتحقيق الإنتاجية طوال مشاريعهم.

أفضل ميزات MeisterTask

استخدم لوحات Kanban للحصول على نظرة عامة واضحة ومرئية على تقدم المهام

أتمتة العمليات المتكررة لتوفير الوقت وتقليل العمل اليدوي

ابدأ المشاريع بشكل أسرع باستخدام قوالب جاهزة تستند إلى أفضل الممارسات

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات ومشاركة الملفات والدعوات الخارجية

قيود MeisterTask

الخطة المجانية محدودة بثلاثة مشاريع

لا يمكن الوصول إليه دون اتصال بالإنترنت

أسعار MeisterTask

مجاني إلى الأبد

المزايا: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات MeisterTask

G2: 4. 6/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MeisterTask؟

تقول مراجعة Capterra:

يوفر MeisterTask أدوات لإدارة المهام والمشاريع والأعمال تساعد على توفير الوقت والقضاء على الأخطاء من خلال الأتمتة. للأسف، MeisterTask هو تطبيق قائم على الويب ويعتمد بشكل كبير على الإنترنت بسبب عدم توفر إمكانية الوصول إليه دون اتصال بالإنترنت.

يوفر MeisterTask أدوات لإدارة المهام والمشاريع والأعمال تساعد على توفير الوقت والقضاء على الأخطاء من خلال الأتمتة. للأسف، MeisterTask هو تطبيق قائم على الويب ويعتمد بشكل كبير على الإنترنت بسبب عدم توفر إمكانية الوصول إليه دون اتصال بالإنترنت.

11. Scoro (الأفضل لإدارة المشاريع المالية المتكاملة)

عبر Scoro

للفرق العاملة في شركات الاستشارات والوكالات والخدمات المهنية، يقدم Scoro أكثر من مجرد تتبع المهام. فهو يجمع بين تخطيط المشاريع وإدارة الموارد والإشراف المالي في منصة واحدة، مما يساعد الفرق على الحفاظ على تنظيمها وربحيتها.

يتيح هذا النهج الشامل تعاونًا سلسًا مع الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح ومراقبة الميزانيات.

أفضل ميزات Scoro

خطط بصريًا باستخدام مخططات جانت التي تحدد الجداول الزمنية للمشاريع وتبعيات المهام

تتبع الوقت بدقة من خلال تسجيل الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة

حسّن أعباء العمل باستخدام أدوات تخطيط الموارد لمنع الإرهاق وقلة الاستفادة

قم بإدارة الشؤون المالية من خلال الفواتير وتتبع التكاليف وإحصاءات الربحية

قيود Scoro

قد يكون إعداد بعض عمليات التكامل معقدًا

قد يكون مكلفًا للفرق الصغيرة

أسعار Scoro

الأساسي: 23.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 38.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأداء: 59.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Scoro

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scoro؟

تقول مراجعة Capterra:

ساعدني Scoro باستمرار وحسّن إنتاجية الفريق. من ناحية أخرى، هناك بعض الميزات المفقودة وصعوبات البحث العرضية التي حالت دون أن يكون التطبيق مثاليًا. على الرغم من أنه يتمتع بقوة كبيرة وإمكانيات هائلة، إلا أنني أتطلع إلى كيفية تكيفه.

ساعدني Scoro باستمرار وحسّن إنتاجية الفريق. من ناحية أخرى، هناك بعض الميزات المفقودة وصعوبات البحث العرضية التي حالت دون أن يكون التطبيق مثاليًا. على الرغم من أنه يتمتع بقوة كبيرة وإمكانيات هائلة، إلا أنني أتطلع إلى كيفية تكيفه.

💡 نصيحة احترافية: حدد منهجيات إدارة المشاريع في فريقك واحتياجات التكامل والميزانية قبل الالتزام بأداة ما. توفر معظم الأدوات إصدارات تجريبية مجانية، لذا جرب بعضها قبل اتخاذ القرار النهائي!

جميع المهام، بدون متاعب مع ClickUp

غالبًا ما يؤدي تنفيذ المشاريع دون استخدام الأداة المناسبة إلى الفوضى والارتباك وتأخير المواعيد النهائية. تحتاج إلى هيكلية ووضوح وأتمتة للحفاظ على سير الأمور على ما يرام.

بدلاً من الاكتفاء بالأساسيات، استهدف شيئًا استثنائيًا. ClickUp أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع — إنه محرك قوي لإدارة المشاريع الاستراتيجية.

بفضل إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة والتعاون السلس والتقارير الثاقبة، يرتقي ClickUp بإدارة المشاريع إلى مستوى جديد. هل أنت مستعد لتجربة الفرق؟ جرب ClickUp مجانًا اليوم!