أفضل 10 بدائل لـ Alchemer للاستطلاعات وجمع البيانات

تؤدي البيانات الدقيقة إلى اتخاذ قرارات ذكية، ولكن فقط إذا كانت منصة الاستطلاعات وتعليقات العملاء قادرة على تقديمها دون عناء.

إذا كنت تبحث عن أفضل بدائل Alchemer، فمن المحتمل أن الإعداد الحالي لا يفي بالغرض، ربما لأنه معقد للغاية أو محدود للغاية أو لا يوفر لك الرؤى التي تحتاجها.

من جمع ملاحظات العملاء إلى إجراء استطلاعات رأي الموظفين، تحتاج الشركات اليوم إلى أدوات بديهية وقابلة للتخصيص وجاهزة للتطوير.

يجب أن تساعدك المنصة المناسبة على إنشاء استطلاعات بسهولة، وجمع الردود الفردية التي تؤدي إلى رؤى قيّمة، وتوفير إمكانات إعداد التقارير التي تجعل خطوتك التالية واضحة تمامًا.

لذا، دعنا نستكشف الخيارات التي توفر لك ذلك، دون إرباكك بميزات مربكة وصفحات أسعار معقدة.

لماذا تختار بدائل Alchemer؟

يحتوي Alchemer (المعروف سابقًا باسم SurveyGizmo) على العديد من القيود التي قد تجعل عملية جمع البيانات مرهقة. فيما يلي بعض الأسباب التي قد تدفعك إلى البحث عن بدائل لاستطلاعات الموظفين والتغذية الراجعة وإعداد التقارير وجمع البيانات:

منحنى تعلم حاد: قد تكون واجهة Alchemer صعبة على المبتدئين. وقد يؤثر ذلك على الفرق التي تحتاج إلى إعداد الاستطلاعات بسرعة أو أتمتة مهام محددة

ميزات إعداد التقارير محدودة: على الرغم من فعالية أدوات إعداد التقارير في المنصة، إلا أنها غالبًا ما تفتقر إلى التخصيص والمرونة، مما يجعل من الصعب استخراج رؤى متعمقة

أسعار مرتفعة: قد تكون هيكلية أسعار Alchemer عاملاً حاسماً في رفض الشراء بالنسبة للشركات الصغيرة أو الفرق ذات الميزانية المحدودة

وظائف لوحة التحكم والذكاء الاصطناعي محدودة : يتطلب التحليل في الوقت الفعلي ومشاركة لوحة التحكم حسابًا مدفوعًا؛ وتخضع الخطط المجانية أو التجريبية لقيود على الوصول إلى البيانات والميزات، مما يحد من الاستخدام الكامل لإمكانيات Alchemer AI

البيانات المؤرشفة: تظل الاستطلاعات والردود مخزنة ولكن لا يمكن الوصول إليها دون الترقية

تجربة مستخدم غير سلسة: تلقت قابلية استخدام المنصة وتصفحها تعليقات متباينة، مع وجود مجال للتحسين

نظرًا لهذه القيود، فليس من المستغرب أن يبحث العديد من المستخدمين عن بدائل أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام توفر تقارير رائعة ودعمًا للعملاء ووظائف شاملة.

👀 هل تعلم؟ 79% من الوكلاء يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي كطيار مساعد يعزز قدراتهم ويساعدهم على تقديم خدمة عملاء متميزة.

أفضل بدائل Alchemer في لمحة سريعة

فيما يلي ملخص موجز لحالات الاستخدام وأفضل الميزات لكل بديل من بدائل Alchemer في قائمتنا:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp سير عمل شامل وإدارة بيانات لفرق العمل من جميع الأحجام أداة متقدمة لإنشاء النماذج مع منطق شرطي وأتمتة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقوالب قابلة للتخصيص وتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات Typeform استطلاعات ونماذج تفاعلية للشركات المتوسطة أو الكبيرة نماذج قابلة للتخصيص مع أسئلة متابعة ديناميكية وتجربة مخصصة للعلامة التجارية وخيارات التضمين يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Qualtrics إدارة تجربة العملاء وأبحاث السوق للمؤسسات الكبيرة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوصيات آلية، وقوالب جاهزة، وتكامل مع Google Analytics أسعار مخصصة نماذج Google إنشاء نماذج بسيطة داخل نظام Google للأفراد والشركات الصغيرة نماذج واستجابات غير محدودة، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وتكامل سلس مع Google Workspace مجاني SurveyMonkey استطلاعات ونماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات والوكالات المتوسطة والكبيرة التفرع الشرطي، وتحليل المشاعر، والوصول إلى لوحة عالمية، وقوالب قابلة للتخصيص يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Jotform نماذج مدمجة للدفع للشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية دعم بوابة الدفع، نماذج متعددة اللغات، أتمتة، وأكثر من 10,000 نموذج يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho Survey إنشاء النماذج داخل نظام Zoho البيئي لمستخدمي Zoho حماية SSL وتقارير قابلة للتخصيص وتكامل مع Google Sheets وقوالب معدة مسبقًا تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا نماذج Microsoft إنشاء النماذج داخل نظام Microsoft Office 365 لمستخدمي Microsoft والمؤسسات الكبيرة دعم متعدد اللغات، وتعاون في الوقت الفعلي، ومخططات تلقائية، وتكامل سلس مع Office 365 مجاني Formstack نماذج آلية متوافقة مع HIPAA للشركات والوكالات الكبيرة أداة إنشاء بدون كود، وحقول ديناميكية، وتوقيعات إلكترونية، وتوافق مع لوائح GDPR/HIPAA يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا Wufoo تقارير النماذج والتحليلات للشركات الصغيرة والوكالات تشفير SSL، ولوحات تحكم يتم تحديثها تلقائيًا، وحدود الاستجابة، وتكامل التطبيقات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 22 دولارًا شهريًا

أفضل 10 بدائل لـ Alchemer للاستخدام

الآن، دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل بدائل Alchemer التي يمكن أن تلبي بشكل فعال احتياجات شركتك من تقارير الاستطلاعات وتعليقات العملاء.

1. ClickUp (الأفضل لجميع عمليات سير العمل وإدارة البيانات)

صمم نماذج بميزات متقدمة مثل المنطق الشرطي باستخدام عرض نموذج ClickUp

باعتباره التطبيق الشامل للعمل وبرنامجًا قويًا لإدارة العمل، يبسط ClickUp عملية جمع البيانات ويحسن سير العمل.

أكثر ميزاته فعالية؟ عرض نموذج ClickUp. يتيح لك مُنشئ النماذج المدمج استخدام الاستطلاعات بكفاءة في أي موقف، سواء كنت تجمع تعليقات الموظفين أو تجري استطلاعات السوق أو تجمع رؤى العملاء.

من الألوان إلى الخطوط وأمان النماذج، يمكن تخصيص كل التفاصيل لتعكس شخصية علامتك التجارية وتتوافق مع الجمهور المستهدف.

تدعم النماذج أيضًا المنطق الشرطي، مما يعني أنها يمكن أن تتكيف مع ظهور الأسئلة بناءً على الإجابات الفردية. وهذا يضيف مستوى من التطور يجعل إنشاء النماذج أمرًا سهلاً، حتى بالنسبة للاحتياجات الأكثر تعقيدًا.

تتيح ClickUp Forms للمسوقين التقاط العملاء المحتملين، وللباحثين إعداد الاستطلاعات، وللشركات تبسيط عمليات الاستيعاب، وللفرق البرمجية تنظيم تقارير الأخطاء — كل ذلك في أداة واحدة مرنة.

يمكن استخدامه حتى لأتمتة سير العمل.

أتمتة المهام بدءًا من تحليل بيانات النماذج وحتى إرسال الإشعارات باستخدام ClickUp Automations

توفر لك أكثر من 100 عملية أتمتة مسبقة في ClickUp Automations وقتًا ثمينًا. يمكن لكل نموذج يتم إرساله إنشاء مهام وتعيين مالكين وتتبع التعليقات وتشغيل عمليات المتابعة، مما يوفر الوقت ويقلل من العمل اليدوي.

وللمضي قدمًا، يعزز ClickUp Brain هذه القدرات من خلال تحديثات وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن إدارة المهام بكفاءة.

تتيح أدوات Brain المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء استطلاعات أبحاث سوقية مخصصة وتحليل الردود لكشف الاتجاهات الرئيسية والأنماط وتفضيلات العملاء.

حلل النماذج المرسلة على الفور واحصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain

يمكنك استخدامه لإنشاء أسئلة استطلاع ذات صلة بسرعة، وجمع البيانات بسهولة، وتحويل الردود إلى رؤى قابلة للتنفيذ. كما يمكنك الاستفادة من هذه الرؤى في تشكيل منتجك، وتوجيه التسويق، ودعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً.

هل تريد العمل مع ChatGPT أو Claude؟ اختر من بين نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) داخل ClickUp وقلل الوقت والاهتمام المهدرين من خلال تبديل السياق.

📮 ClickUp Insight: فقط 12% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا التبني المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain يمكنه ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات، وصياغة النصوص أو صقلها، واستخراج المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، والمزيد! ✨ انضم إلى 40٪ من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3+ تطبيقات بتطبيقنا الشامل للعمل!

تأتي المنصة مزودة بتحليلات متقدمة وقوالب قابلة للتخصيص ووكلاء ذكاء اصطناعي مفيدين لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من استطلاعاتك عبر الإنترنت. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في تحليل المنافسين واكتشاف الاتجاهات والاستفادة من ملاحظات المستخدمين لفهم جمهورك وتصور بيانات الاستطلاعات.

بشكل عام، يجعل البحث في السوق أسرع وأذكى وأكثر فعالية، بغض النظر عن حجم عملك.

تصور التقدم المحرز، وراقب الأداء، واتخذ قرارات تستند إلى البيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

أدخل معلومات الاستطلاعات في لوحات معلومات ClickUp لتسهيل عرضها، مما يجعل من السهل تتبع التغييرات وتوقع النتائج.

أفضل ميزات ClickUp

اجمع ردود النماذج واجعلها قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks

أتمتة المهام الروتينية مثل تخصيص المهام وتغيير الحالات ونشر التعليقات

استخدم قوالب نماذج التعليقات لإنشاء نماذج التعليقات ونماذج الطلبات والاستطلاعات بسرعة

حلل بيانات الإرسال مباشرةً داخل لوحات معلومات ClickUp للحصول على رؤى في الوقت الفعلي

ادمج النماذج مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Google Sheets و Slack و Zapier باستخدام تكاملات ClickUp

اربط ClickUp بأكثر من 1000 تطبيق (بما في ذلك أدوات البريد الإلكتروني/الرسائل القصيرة) لأتمتة سير العمل الذي يتم تشغيله بواسطة ردود الاستطلاعات

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة بسيطة في التعلم

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,430+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة TrustRadius:

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا ميزات تكامل البريد الإلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا ميزات تكامل البريد الإلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.

📖 اقرأ أيضًا: أسئلة استطلاع خدمة العملاء لتحويل المشترين إلى دعاة

2. Typeform (الأفضل لإنشاء نماذج واستطلاعات تفاعلية ومحادثة)

عبر Typeform

هل تبحث عن نهج أكثر تفاعلية للاستطلاعات؟ تصميم Typeform الفريد وسهل الاستخدام يحول النماذج والاستطلاعات والاختبارات التقليدية إلى تجارب تفاعلية.

تركيزه على سؤال واحد في كل مرة يجعل الاستطلاعات تبدو أقل شبهاً بالمهام الروتينية وأكثر شبهاً بالدردشة، مما يزيد من معدلات الاستجابة. مع Typeform، تحصل أيضًا على رؤى متعمقة حول سلوك العملاء وقرارات الشراء والمشاعر بفضل تحليلاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على عكس Alchemer، الذي قد يكون معقدًا، يتألق Typeform ببساطته وتكاملاته السلسة وقوالبته الأنيقة.

أفضل ميزات Typeform

قم بتخصيص النماذج باستخدام الألوان والخطوط والصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو لإنشاء تجربة مميزة للعلامة التجارية

اعرض الأسئلة واحدة تلو الأخرى، مما يخلق محادثة أكثر طبيعية وتفاعلية

قم بتضمين النماذج بسهولة على موقعك الإلكتروني لتعزيز الظهور

اطرح أسئلة متابعة ديناميكية للحصول على رؤى أعمق استنادًا إلى الردود السابقة

احصل على علامة بيضاء على الخطط الأعلى مستوى

قيود Typeform

ميزات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في خطط Enterprise

الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة أو رواد الأعمال الأفراد

أسعار Typeform

الأساسي : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Core Plus : 59 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

الأعمال الأساسية : 99 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

Core Enterprise: أسعار مخصصة

أساسيات النمو : 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 3 مقاعد

Growth Pro : 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 5 مقاعد

نمو مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Typeform

G2: 4. 5/5 (800+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Typeform؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أفضل ما يميز Typeform هو سهولة إنشاء نماذج معقدة مع الحفاظ على طابعها الشخصي بالنسبة للشخص الذي يملأها. لقد قلل بشكل كبير من إرسال الرسائل غير المرغوب فيها على موقع الويب الخاص بي وزاد من الاستفسارات العامة. صفحة النتائج مفيدة أيضًا لجمع إحصائيات العملاء بسرعة فائقة. أشعر أنني لم أستفد سوى القليل من إمكانات Typeform.

أفضل ما يميز Typeform هو سهولة إنشاء نماذج معقدة مع الحفاظ على طابعها الشخصي بالنسبة للشخص الذي يملأها. لقد قلل بشكل كبير من إرسال الرسائل غير المرغوب فيها على موقع الويب الخاص بي وزاد من الاستفسارات العامة. صفحة النتائج مفيدة أيضًا لجمع إحصائيات العملاء بسرعة فائقة. أشعر أنني لم أستفد سوى القليل من إمكانات Typeform.

💡 نصيحة احترافية: أعط الأولوية للأجهزة المحمولة عند تصميم النماذج الخاصة بك عن طريق البناء أولاً للشاشات الصغيرة، وليس فقط تعديلها لاحقًا على أمل أن تعمل

3. Qualtrics (الأفضل لإدارة تجربة العملاء [CXM] وأبحاث السوق)

عبر Qualtrics

إذا كنت باحثًا في السوق أو تعمل على تحسين تجارب العملاء، يمكن أن تساعدك Qualtrics في تصميم الاستطلاعات المناسبة. فهي توفر ذكاءً تنبئيًا متقدمًا وتحليلات، مدعومة بمحرك iQ™ الخاص بها.

تتميز Qualtrics بين بدائل Alchemer بتوصياتها التلقائية، التي توجه التعليقات إلى الفرق المناسبة، مما يسهل اتخاذ إجراءات سريعة بناءً على ملاحظات العملاء. يمكنك اتخاذ خطوات محددة بناءً على التعليقات، مما يساعد على تعظيم تأثير إجراءاتك.

أفضل ميزات Qualtrics

استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع Stats iQ لإجراء تحليلات معقدة وText iQ لتحليل التعليقات

ادمج مع Google Analytics للحصول على نماذج واستطلاعات عبر الإنترنت

صمم الاستطلاعات باستخدام أدوات سهلة الاستخدام واحصل على رؤى قابلة للتنفيذ من خلال إمكانات إعداد التقارير

استفد من قوالب الاستطلاعات الجاهزة لجمع تعليقات العملاء القيمة

قيود Qualtrics

دروس تعليمية ومواد دعم محدودة عبر الإنترنت مقارنة ببدائل Alchemer الأخرى

أسعار Qualtrics

أسعار مخصصة

تقييمات Qualtrics وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (700+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (70+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يميل الناس إلى إعطاء إجابات أكثر تفكيرًا في الاستطلاعات عندما يعتقدون أن إجاباتهم ستؤدي إلى تغيير. لهذا السبب تقدم العديد من الأدوات حوافز أو تجعل العملية أشبه بلعبة!

4. Google Forms (الأفضل لإنشاء نماذج بسيطة داخل نظام Google)

عبر نماذج Google

إذا كان فريقك يستخدم بالفعل Gmail أو Google Apps أو Google Drive، فإن Google Forms هو الخيار الأمثل. إنه سهل الاستخدام للغاية ونقطة انطلاق رائعة لأي شخص يرغب في إنشاء استطلاعات أو استبيانات أو نماذج.

يمكنك تخصيص نماذجك بألوان شركتك وخطوطها وصورها. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المنطق الشرطي، الذي يتيح لك تخصيص النموذج بناءً على الردود.

أفضل ميزات Google Forms

أنشئ نماذج غير محدودة واجمع ردودًا غير محدودة

اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقًا لنماذج التعليقات والتطبيقات وغيرها.

قم تلقائيًا بإنشاء مخططات ورسوم بيانية لتحليل البيانات في الوقت الفعلي

ادمج مع أدوات Google Workspace مثل Google Sheets و Google Analytics

قيود Google Forms

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث

أسعار Google Forms

مجاني مع حساب Google

تقييمات ومراجعات Google Forms

G2: 4. 6/5 (42,800+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Forms؟

تقول مراجعة G2:

سهولة الاستخدام وتوافر كل ما تحتاجه لإدارة شركة صغيرة في مكان واحد. كما أنني أستمتع بأن كل شيء مشمول في رسوم واحدة صغيرة، مما يجعله قابلاً للتطوير بشكل كبير.

سهولة الاستخدام وتوافر كل ما تحتاجه لإدارة شركة صغيرة في مكان واحد. كما أنني أستمتع بأن كل شيء مشمول في رسوم واحدة صغيرة، مما يجعله قابلاً للتطوير بشكل كبير.

5. SurveyMonkey (الأفضل للاستطلاعات والنماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر SurveyMonkey

يوفر SurveyMonkey مجموعة قوية من الأدوات لمساعدتك في طرح أسئلة أفضل وجمع ردود توفر لك معلومات مفيدة. وهو يعمل بشكل جيد في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، سواء كنت تقيس رضا العملاء أو تجمع تعليقات الموظفين أو تستكشف فرصًا جديدة في السوق.

مع أكثر من 2.4 مليون تنبؤ مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتم إجراؤها يوميًا، توفر المنصة توصيات ذكية لتحسين استطلاعاتك.

على عكس Alchemer، يوفر SurveyMonkey وصولاً مباشراً إلى لوحة عالمية مدمجة تضم أكثر من 335 مليون شخص. يتيح لك ذلك طلب التعليقات من الجماهير المستهدفة دون الحاجة إلى البحث عن المستجيبين بنفسك، بدءاً من 1 دولار فقط لكل إجابة مكتملة.

أفضل ميزات SurveyMonkey

استخدم قوالب SurveyMonkey للبدء بسرعة

حسّن الدقة باستخدام التفرع الشرطي ومنطق التخطي

قم بتضمين الاستطلاعات في رسائل البريد الإلكتروني لزيادة معدلات الاستجابة

استخدم WordCloud وتحليل المشاعر لتحليل البيانات

قم بتصدير النتائج بتنسيقات مثل CSV و XLS و PDF و PPT و SPS

قيود SurveyMonkey

يحدد الاستطلاعات المباشرة بعشر أسئلة، بما في ذلك النصوص والصور، حيث قد تواجه الاستطلاعات التي تحتوي على أسئلة أكثر قيودًا على التحرير ولا يمكن نسخها

تتطلب الميزات المتقدمة والتحليلات التفصيلية خططًا أعلى مستوى

أسعار SurveyMonkey

الأساسي: مجاني

الاشتراك الفردي الشهري القياسي: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

ميزة فردية سنوية: 39 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الاشتراك الفردي السنوي المميز: 139 دولارًا أمريكيًا في الشهر

ميزة الفريق : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Team Premier : 92 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (10,300+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل SurveyMonkey

🧠 حقيقة ممتعة: ظهرت SurveyMonkey في إحدى حلقات مسلسل "The Office"، حيث استخدمها جيم هالبرت لإجراء استطلاع "جوائز داندي" لزملائه في العمل.

6. Jotform (الأفضل لإنشاء نماذج مدمجة مع الدفع)

عبر Jotform

إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Alchemer، فإن Jotform يستحق الاطلاع عليه.

بينما يلبي Alchemer احتياجات المستخدمين المتقدمين بشكل أكبر، يجعل Jotform إنشاء النماذج المعقدة أمرًا سهلاً بفضل أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات البديهية وأكثر من 10,000 نموذج جاهز. لا تتطلب أي مهارات متخصصة، وهذا وحده يميزها عن العديد من أدوات إنشاء النماذج الأخرى.

يمكنك أتمتة سير العمل وإضافة منطق شرطي ودعم لغات متعددة وتتبع الردود الفردية من خلال تحليلات مفصلة. احصل على المرونة والرؤية دون المتاعب المعتادة.

أفضل ميزات Jotform

اختر من بين أكثر من 100 سمة لتخصيص نماذج الدفع والاستطلاعات والمزيد

أتمتة المهام مثل إنشاء الفواتير والتقارير وتذكيرات البريد الإلكتروني والردود التلقائية

اقبل الدفعات عبر 32 بوابة، ACH، بطاقات الائتمان/الخصم، والشيكات الإلكترونية

اجمع التوقيعات من خلال DocuSign

ترجم النماذج إلى أكثر من 130 لغة للوصول إلى جمهور عالمي

قيود Jotform

تقدم النسخة المجانية عددًا محدودًا من النماذج

أسعار Jotform

المبتدئين: مجاني (5 نماذج)

برونز : 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (25 نموذجًا)

فضي : 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (50 نموذجًا)

Gold: 129 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (100 نموذج)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jotform

G2: 4. 7/5 (3,600+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Jotform التي يمكنك تجربتها

7. Zoho Survey (الأفضل لإنشاء النماذج داخل نظام Zoho البيئي)

عبر Zoho Survey

يجعل Zoho Survey إنشاء الاستطلاعات وإدارتها أمرًا في غاية البساطة، خاصةً إذا كنت جديدًا في استخدام أدوات الاستطلاعات. تتيح لك ميزة السحب والإفلات إنشاء الاستبيانات بسرعة، كما أن واجهته سهلة الاستخدام مثالية للمؤسسات الصغيرة أو الفرق التي تفتقر إلى الخبرة التقنية.

التخصيص هو الميزة الأكبر هنا. يمكنك تعديل كل شيء بدءًا من موضوع الاستطلاع إلى شعار علامتك التجارية وحتى ألوان الرأس وأزرار التنقل لتتناسب مع علامتك التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الميزات المنطقية تخصيص الردود، بحيث يمكنك تعيين صفحة مقصودة مختلفة بناءً على كيفية إجابة شخص ما على أسئلتك.

أفضل ميزات Zoho Survey

حافظ على أمان وخصوصية استطلاعاتك بفضل حماية SSL

حلل بيانات استطلاعاتك باستخدام جداول بيانات Google للحصول على رؤى أعمق

قم بتخصيص التقارير لتصور اتجاهات الاستجابة واتخاذ قرارات مستنيرة

الوصول إلى أكثر من 200 نموذج جاهز مع أكثر من 25 نوعًا من الأسئلة

قيود Zoho Survey

الأكثر ملاءمة لمستخدمي Zoho One، مع تكامل محدود مع CRM

أسعار Zoho Survey

مجاني

الأساسي: 9 دولارات شهريًا

إضافة : 35 دولارًا شهريًا

Pro : 49 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 109 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Survey

G2: 4. 4/5 (900+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Survey؟

تقول مراجعة G2:

سهل الاستخدام وإنشاء استطلاعاتك الخاصة للاستخدام المؤسسي أو حتى الشخصي. خدمة دعم العملاء رائعة.

سهل الاستخدام وإنشاء استطلاعاتك الخاصة للاستخدام المؤسسي أو حتى الشخصي. خدمة دعم العملاء رائعة.

8. Microsoft Forms (الأفضل لإنشاء نماذج مدمجة مع Office 365)

عبر Microsoft Forms

تتميز Microsoft Forms بأنها بسيطة ومباشرة وفعالة بشكل مدهش، وتؤدي المهمة دون أي فوضى غير ضرورية. وهي تغطي الأساسيات — إنشاء النماذج والقوالب والتخصيص وتتبع الردود — كل ذلك من خلال لوحة تحكم بسيطة.

ما يميزه هو الدعم المتعدد اللغات المدمج، الذي يساعدك على التواصل مع جمهور أوسع وأكثر تنوعًا.

يستفيد المعلمون بشكل خاص من ميزات مثل الاختبارات القصيرة وتتبع المهام، مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تصدير الردود مباشرة إلى Excel. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك اقتراحات الذكاء الاصطناعي الذكية على إنشاء استطلاعات أفضل، سواء كنت تجمع ملاحظات الموظفين أو تدير مدخلات الفريق.

أفضل ميزات Microsoft Forms

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق

اختر من بين مجموعة متنوعة من أنواع الأسئلة، مثل الاستطلاعات والاختبارات القصيرة

تصور الردود باستخدام المخططات والرسوم البيانية التلقائية

تكامل سلس مع أدوات Microsoft 365 مثل Excel و OneNote

قيود Microsoft Forms

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة

لا يدعم تحصيل الدفعات مباشرة

أسعار Microsoft Forms

مجاني

تقييمات وتصنيفات Microsoft Forms

G2: 4. 4/5 (350+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (250+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إنشاء النماذج باستخدام الذكاء الاصطناعي

9. Formstack (الأفضل لإنشاء نماذج آلية متوافقة مع HIPAA)

عبر Formstack

إلى جانب إنشاء النماذج باستخدام أدوات إنشاء بدون كود مدعومة بالذكاء الاصطناعي، Formstack هي منصة إنتاجية تُستخدم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية والقانون. على عكس بعض البدائل الأخرى لـ Alchemer، تدعم الحقول الديناميكية والمحتوى المشروط والتوقيعات الإلكترونية وتلتزم بمعايير GDPR و HIPAA و SOC 2.

تدعي المنصة أنها توفر 17 ساعة في الأسبوع من خلال الاتصال بأنظمة CRM و ERP وغيرها من الأدوات، مما يقلل من المهام اليدوية. فهي تحول البيانات إلى رؤى، وتُنشئ مستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتيح التوقيعات الإلكترونية، وتتتبع أداء النماذج.

أفضل ميزات Formstack

استيراد النماذج من منصات أخرى باستخدام أداة استيراد النماذج

حظر البريد العشوائي باستخدام reCAPTCHA غير المرئي

أنشئ نماذج متعددة بسرعة باستخدام أداة إنشاء النماذج بالذكاء الا

الوصول إلى تحليلات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى قيّمة

قيود Formstack

قد تبدو واجهة المستخدم معيبة ومربكة في بعض الأحيان

أسعار Formstack

النماذج: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم منشئ (تُفوتر سنويًا)

الباقة : 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 3 مستخدمين منشئين (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Formstack

G2: 4. 3/5 (450+ تقييم)

Capterra: 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Formstack؟

تقول مراجعة G2:

يوفر Formstack for Salesforce تكاملاً سلسًا للغاية يجعل إنشاء المستندات وإرسال النماذج أمرًا سهلاً. تضمن التجربة الأصلية تدفق البيانات مباشرة من Salesforce، مما يلغي الإدخال اليدوي ويقلل الأخطاء. تتيح المرونة في أتمتة سير العمل، جنبًا إلى جنب مع خيارات التخصيص القوية، عملية سلسة وفعالة. كما أن فريق الدعم لديهم سريع الاستجابة ومتعاون عند الحاجة.

يوفر Formstack for Salesforce تكاملاً سلسًا للغاية يجعل إنشاء المستندات وإرسال النماذج أمرًا سهلاً. تضمن التجربة الأصلية تدفق البيانات مباشرة من Salesforce، مما يلغي الإدخال اليدوي ويقلل الأخطاء. تتيح المرونة في أتمتة سير العمل، جنبًا إلى جنب مع خيارات التخصيص القوية، عملية سلسة وفعالة. كما أن فريق الدعم لديهم سريع الاستجابة ومتعاون عند الحاجة.

10. Wufoo (الأفضل لإعداد التقارير وتحليل النماذج)

عبر Wufoo

لا ينبغي أن يكون إنشاء النماذج مهمة شاقة، و Wufoo يثبت ذلك. بفضل أداة إنشاء سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات ومصمم قوالب مرن، يمكنك تصميم كل نموذج ليتناسب مع علامتك التجارية — الشعارات والألوان والخطوط والأعمال.

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد تعليقات، فإنه يدعم أيضًا تحصيل المدفوعات من خلال التكامل مع كبار المزودين، مما يجعله خيارًا قويًا للمتاجر عبر الإنترنت أو رسوم الأحداث أو التبرعات. إنه بسيط وقابل للتخصيص ومصمم لضمان سير الأمور بسرعة.

أفضل ميزات Wufoo

حماية البيانات بتشفير SSL 256 بت

أنشئ تقارير مخصصة مع لوحات تحكم يتم تحديثها تلقائيًا وتحليلات مدمجة

تعيين حدود النماذج لعدد الردود أو المواعيد النهائية

تكامل مع أكثر من 2300 تطبيق، بما في ذلك PayPal

قيود Wufoo

خيارات الأدوات المصغرة محدودة مقارنة بالمنافسين

الخطة المجانية مقيدة للغاية

لا يدعم النماذج غير المتصلة بالإنترنت

أسعار Wufoo

مجاني

المبتدئين: 22 دولارًا شهريًا

احترافي: 45 دولارًا شهريًا

متقدم: 113 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Ultimate: 286 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Qualtrics وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 2/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

إنشاء النماذج بسرعة وتبسيط إدارة البيانات باستخدام ClickUp!

تعد استطلاعاتك جيدة بقدر جودة البيانات والرؤى التي تولدها. إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Alchemer تفعل أكثر من مجرد إنشاء الاستطلاعات وتساعدك على اتخاذ إجراءات بناءً على تعليقاتك، فإن ClickUp هو الحل الأمثل.

فهو يجمع بين قوة إنشاء الاستطلاعات وإدارة المهام القوية، بحيث يمكنك تلقائيًا تحويل ردود الاستطلاعات إلى مهام قابلة للتنفيذ. سواء كنت تقوم بأتمتة سير العمل أو تنظيم التعليقات أو تتبع التقدم، فإن ClickUp يحافظ على كل شيء في مكان واحد لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

لا مزيد من التنقل بين المنصات أو فقدان التفاصيل المهمة — فقط عمليات مبسطة ورؤى في الوقت الفعلي.

هل أنت مستعد لترى كيف يعمل معك؟ اشترك في ClickUp اليوم وحوّل نتائج استطلاعاتك إلى إجراءات مجدية!