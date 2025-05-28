كيفية إنشاء مصفوفة لتصنيف الوظائف لفريقك

المسميات الوظيفية رائعة — إلى أن تدرك أن كلمة "مدير" تعني خمسة أشياء مختلفة في فريقك أو حتى في المؤسسة بأكملها.

إذا كنت قد واجهت صعوبة في تحديد الأدوار أو مواءمة التوقعات أو شرح ما يعنيه فعليًا النمو الوظيفي، فقد حان الوقت لإنشاء مصفوفة لتصنيف الوظائف.

سواء كنت تعمل في قسم الموارد البشرية أو تدير شركة ناشئة أو تقود فريقًا أو تعمل على تنظيم المخططات التنظيمية في قسم العمليات، فإن هيكل تصنيف الوظائف يساعد في إحلال النظام في الفوضى. إنه سلاحك السري لتحقيق الوضوح الوظيفي والإنصاف الداخلي والتوسع السلس.

في هذا الدليل، سنناقش كيفية إنشاء مصفوفة لتصنيف الوظائف ونلقي نظرة على أمثلة من شركات مختلفة. أفضل ما في الأمر؟ لا يتعين عليك البدء من الصفر. يوفر ClickUp قوالب وأدوات لتجعل تصنيف الوظائف أقل صعوبة وأكثر سهولة.

ما هي مصفوفة تصنيف الوظائف؟

مصفوفة تقييم الوظائف، والتي تُعرف أيضًا باسم إطار تقييم الوظائف، هي بمثابة خارطة طريق للأدوار في شركتك — فهي تحدد مستويات الوظائف المختلفة، ونطاقات الرواتب لكل مستوى، والمتوقع في كل مرحلة، وكيف يمكن لأي شخص أن يتطور من مستوى إلى آخر. فكر فيها على أنها المنطق الداخلي وراء المسميات الوظيفية والأدوار والمسؤوليات والتقدم الوظيفي.

في جوهرها، تقسم المصفوفة الأدوار إلى مستويات (مثل مبتدئ، متوسط، كبير، رئيس) وكفاءات (مثل التواصل، حل المشكلات، القيادة، إلخ).

يصف كل مستوى شكل النجاح بالنسبة لتلك الكفاءة. وهذا يجعل الترقيات أقل غموضًا وأكثر استنادًا إلى الجدارة، ويمنح الموظفين صورة واضحة عن كيفية النمو، دون الحاجة إلى التخمين حول معنى "أداء العمل بشكل جيد".

فيما يلي مثال على مصفوفة تصنيف الوظائف لمهندسي البرمجيات:

المستوى العنوان المهارات الفنية التعاون نطاق الرواتب* (بالدولار الأمريكي) L1 مهندس برمجيات مبتدئ تعلم البرمجة الأساسية، وتصحيح الأخطاء البسيطة، وفهم أدوات وعمليات التطوير يعمل ضمن فريق، ويتعلم بنشاط من زملائه، ومنفتح على التعليقات 80,000 دولار – 110,000 دولار L2 مهندس برمجيات يقدم الميزات بشكل مستقل، ويكتب كودًا نظيفًا/مختبرًا، ويفهم أساسيات تصميم النظام التعاون الوثيق مع زملاء الفريق والمشاركة في مراجعة الأكواد والتواصل الفعال بشأن العوائق 105,000 دولار – 135,000 دولار L3 مهندس برمجيات أول التعاون الوثيق مع زملاء الفريق والمشاركة في مراجعة الأكواد والتواصل الفعال بشأن العوائق توجيه المبتدئين، والتعاون بين الفرق، والتواصل الكتابي/الشفهي الواضح 130,000 دولار – 175,000 دولار L4 مهندس برمجيات تصميم أنظمة قابلة للتطوير، وقيادة تطوير الميزات، وفهم عميق للمكدس والبنية تصميم الأنظمة ووضع المعايير الفنية وحل التحديات على مستوى المؤسسة 160,000 دولار – 220,000 دولار L5 مهندس رئيسي التعاون الاستراتيجي عبر وحدات الأعمال، وتدريب كبار المهندسين، وتمثيل قسم الهندسة في المناقشات التنفيذية يؤثر على الفرق متعددة الوظائف، ويقود المشاريع، ويتعاون مع المنتج/التصميم/أصحاب المصلحة 190,000 دولار – 280,000 دولار

عندما يستخدم الجميع هذه المصفوفة، من قسم الموارد البشرية إلى المديرين إلى فريق الهندسة، يصبح الفريق على وفاق تام.

⭐️ نموذج مميز يساعد نموذج مصفوفة عائلة الوظائف في ClickUp المؤسسات على تحديد الأدوار الوظيفية والمسؤوليات ومسارات التقدم الوظيفي بوضوح عبر مختلف الأقسام. كما يبسط تخطيط القوى العاملة من خلال توفير نظرة عامة منظمة على المهارات والكفاءات والتوقعات لكل مستوى وظيفي. احصل على نموذج مجاني جرب قالب مصفوفة مجموعات الوظائف من ClickUp لتعيين مجموعات وظائف وأدوار واضحة لشركتك

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ما الذي يجب أن تتضمنه مصفوفة تصنيف الوظائف؟

تحتوي مصفوفة تصنيف الوظائف القوية على بعض المكونات الأساسية التي تجعلها مفيدة وعادلة ومفيدة بالفعل للمحادثات المتعلقة بالنمو. دعنا نستعرض العناصر الأساسية مع أمثلة لتوضيحها.

🧱 مستويات الوظائف

هذه هي "درجات السلم". توضح مستويات الوظائف التقدم من مستوى المبتدئين إلى مستوى القيادة. يمكنك تسميتها "مبتدئ" أو "متوسط" أو "أقدم" أو استخدام أرقام مثل "المستوى 1-5". فقط تأكد من أن التسميات متسقة ومفهومة لجميع الأدوار.

🎯 الكفاءات الأساسية

هذه هي فئات المهارات أو السلوكيات التي تتوقعها في دور ما، مثل التواصل والقيادة والمهارات الفنية ومهارات التوظيف وحل المشكلات أو تولي مسؤولية المشاريع. تضفي الكفاءات شكلاً على الوظيفة بما يتجاوز مجرد قوائم المهام.

📈 وصف لكل كفاءة

بالنسبة لكل كفاءة، اشرح بالتفصيل كيف تبدو في كل مستوى. كيف يثبت الموظف المبتدئ "التواصل" مقارنة بشخص يشغل منصبًا أعلى؟ تساعد هذه الأوصاف الأشخاص على معرفة ما هو متوقع منهم بالضبط (وما هي الخطوة التالية).

🛠️ المسؤوليات الخاصة بالدور

هنا تصبح الأمور أكثر واقعية. ما هي المهام الفعلية التي يقوم بها شخص في هذا المستوى؟ ما هي مسؤولياته؟ يساعد هذا الجزء في ربط المصفوفة بوصف الوظائف والتوقعات اليومية.

🧭 إشارات النمو

قم بتضمين مؤشرات تدل على استعداد الموظف للترقية، مثل الأداء المتسق، أو تولي مشاريع طموحة، أو توجيه الآخرين. فهذا يزيل بعض الغموض عن الترقيات.

📌 الألقاب (اختيارية ولكنها مفيدة)

على الرغم من أن المسميات الوظيفية قد تختلف، إلا أن إدراجها يمكن أن يسهل مواءمة المصفوفة مع توصيفات الوظائف والمخططات التنظيمية. فقط احرص على أن تكون مرنة، فهي مجرد إرشادات وليست قواعد.

مزايا اعتماد مصفوفة تصنيف الوظائف

إن إنشاء مصفوفة لتصنيف الوظائف ليس مجرد ممارسة من ممارسات الموارد البشرية، بل هو عامل تغيير جذري في تنسيق الفريق ونموه والإنصاف فيه. وفيما يلي فوائدها:

توظيف الأشخاص المناسبين – يساعد مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف على تحديد المعنى الفعلي لـ "المستوى 2" أو "كبير" – بحيث توظف الأشخاص الذين تحتاجهم، وليس فقط من يبدو أنهم مؤهلون

الوضوح : يعرف الموظفون بالضبط ما هو متوقع منهم في كل مستوى وكيفية التطور. لا مزيد من الارتباك حول "هل أفعل ما يكفي للحصول على ترقية؟"

يدعم توسيع نطاق المؤسسة : مع نمو الفرق، يساعد نظام تصنيف الوظائف في الحفاظ على الهيكل التنظيمي وتجنب الفوضى وتوسيع نطاق الثقافة بشكل مدروس

الترقيات العادلة : تساعد المديرين على اتخاذ قرارات الترقية بناءً على معايير محددة، وليس بناءً على الحدس أو المحسوبية

المساواة في الأجور: تحافظ على توافق المكافآت والألقاب مع المسؤوليات، مما يقلل من الفجوات في الأجور وتداخل الأدوار

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين يجدون صعوبة في العثور على المعلومات التي يحتاجونها في العمل. في حين أن 27% فقط يقولون إن الأمر سهل، يواجه الباقون درجة ما من الصعوبة، حيث يجد 23% منهم الأمر صعبًا للغاية. عندما تكون المعرفة مبعثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات والأدوات، يتراكم الوقت الضائع بسرعة. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتتبع، وربط الدردشات بالمهام، والحصول على إجابات من الذكاء الاصطناعي، والمزيد في مساحة عمل واحدة. 💫 نتائج حقيقية: تستطيع الفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp، أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص، من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

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كيفية إنشاء مصفوفة لتصنيف الوظائف (خطوة بخطوة)

لا يقتصر إنشاء نظام لتصنيف الوظائف على تنظيم المسميات الوظيفية فحسب، بل يتعلق أيضًا بإنشاء إطار عمل واضح وعادل للنمو والأداء والتوقعات في جميع أنحاء مؤسستك.

سواء كنت تبدأ من الصفر أو تعمل على تحسين هيكل قائم، سترشدك هذه العملية التفصيلية خطوة بخطوة إلى كيفية تصميم مصفوفة تتوافق مع أهداف شركتك وتوفر لكل موظف مسارًا واضحًا للمستقبل.

الخطوة 1: تحديد النطاق والإطار

لنبدأ بتحديد نجمك القطبي بوضوح تام. لماذا تغوص في عملية تصنيف الوظائف هذه؟ هذا هو نبراسك الذي سيوجهك ويشكل طريقة تعاملك مع كل شيء.

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تدفعك إلى القيام بذلك:

تقليل معدل دوران الموظفين : من خلال إضافة هيكل إلى مؤسستك، تمنح الموظفين فكرة أوضح عن مكانتهم، مما يجعلهم يشعرون بأمان أكبر ويقل احتمال تركهم للعمل

رفع مستوى المكافآت : حدد الأدوار التي تتوافق مع نطاقات الرواتب، مما يضمن العدالة والشفافية

حدد حدودًا واضحة للأدوار : ساعد الموظفين وأعضاء فريقهم على فهم مسؤولياتهم — لا داعي للتخمين بشأن من يقوم بماذا

تخلص من التكرار: إذا كان هناك عدة أشخاص يؤدون نفس المهام دون حدود واضحة، يمكن أن تساعد مصفوفة التقييم في حل هذه المشكلة

بمجرد تحديد "السبب"، ستحتاج إلى البدء في اتخاذ بعض القرارات بشأن التفاصيل:

كم عدد المستويات التي تحتاجها؟

كم عدد مجموعات الوظائف (فئات الأدوار) التي يجب أن تكون لديك؟

ما هي المعايير التي ستستخدمها لتحديد المستويات؟

سيؤثر حجم شركتك بالتأكيد على ذلك. إذا كنت تعمل في فريق صغير، فقد تحتاج فقط إلى ثلاثة مستويات: مبتدئ ومتوسط ومتقدم. ولكن إذا كنت تدير مؤسسة أكبر، فقد يكون من الأفضل استخدام خمسة مستويات (مع بعض المستويات الفرعية).

🌻 تذكير ودي: لا تنسَ تحديد المسؤول عن تنفيذ ذلك. هل ستسلم المهمة بالكامل إلى شخص واحد؟ أم ستشرك عدة أشخاص من مختلف أقسام المؤسسة للمساعدة في تصميم مصفوفة تقييم الوظائف وجمع التعليقات أثناء العمل؟

💜 كيف يمكن أن تساعدك ClickUp:

ClickUp هو التطبيق الشامل لفرق الموارد البشرية. يساعدك على إنشاء النظام المثالي لتبسيط التوظيف والتأهيل وتطوير الموظفين باستخدام منصة ClickUp الشاملة لإدارة الموارد البشرية.

أنشئ نظامًا ملائمًا للمستقبل لإدارة جميع وظائف الموارد البشرية من البداية باستخدام ClickUp لفرق الموارد البشرية

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك التعاون في الوقت الفعلي مع فريقك لتحديد المهام الوظيفية، وتحديد الفجوات في المهارات، وتوضيح مجالات المسؤولية، ومعالجة جميع المعرفة في مكان واحد — دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

استخدم ClickUp Docs لتوثيق المعلومات الهامة ومشاركتها مع فريقك

باستخدام ClickUp Docs، يمكن للفرق إنشاء معرفة منظمة وقابلة للبحث يتم تحديثها على الفور. يمكن للأقسام التعاون في أطر عمل تصنيف الوظائف، وربط المستندات بمهام محددة، والاحتفاظ بجميع المعلومات المتعلقة بالأدوار في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

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الخطوة 2: ألقِ نظرة فاحصة على التكوين الحالي لفريقك

قبل الشروع في إنشاء مصفوفة تصنيف الوظائف، من الضروري أن تفهم جيدًا الهيكل الحالي لفريقك. إليك ما عليك القيام به:

حدد الأدوار : اجمع كل المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من قسم الموارد البشرية حول الأدوار داخل مؤسستك. سيساعدك ذلك في إنشاء قائمة محدثة بالوظائف ومسؤولياتها ومكان كل منها في الفريق.

اربط بين النقاط : تأكد من فهمك لكيفية ارتباط كل دور بالآخر. على سبيل المثال، حدد الموظفين الذين يتبعون مباشرةً موظفين آخرين وكيف تنتقل المسؤوليات من منصب إلى آخر.

تقييم المهارات: راجع ما يحتاجه كل موظف للنجاح في دوره الحالي. على الرغم من أنك ستجد مهارات مشتركة، مثل العمل الجماعي أو التواصل الفعال، فقد يتطلب كل دور أيضًا خبرة محددة، مثل إدارة المشاريع أو مهارات المحاسبة.

هذا هو الوقت المثالي لإنشاء أو تحسين نموذج الكفاءات، وهو إطار عمل يحدد المهارات اللازمة لمختلف الوظائف في مؤسستك.

💜 كيف يمكن أن تساعدك ClickUp:

ClickUp Chat ترتقي بالتواصل السياقي في الوقت الفعلي إلى مستوى أعلى. يمكنك إنشاء قنوات دردشة مباشرة من داخل مشروع أو قائمة، وتعيين تعليقات في الدردشة، وإنشاء مهام باستخدام ClickUp AI داخل الدردشة، وغير ذلك الكثير.

احتفظ بجميع محادثاتك المتعلقة بالعمل ضمن سير العمل باستخدام ClickUp Chat

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الخطوة 3: تحديد الأدوار الوظيفية والمجموعات الوظيفية

بعد ذلك، حان الوقت لمعرفة كيفية تجميع الأدوار. على الرغم من أن الوظائف داخل كل عائلة لا تحتاج إلى أن تكون متطابقة، إلا أنها يجب أن تشترك في شيء ما.

عادةً ما تكون مرتبطة بإحدى الطرق التالية:

الوظيفة : مثل تكنولوجيا المعلومات أو الموارد البشرية

المهنة : مثل المبيعات أو الهندسة

وحدة الأعمال : على سبيل المثال، خدمة العملاء أو البحث والتطوير

المهارات أو الكفاءات: التفكير القيادي أو حل المشكلات

ابدأ بجمع توصيفات الوظائف وتحديد الأنماط. ابحث عن الوظائف التي تتضمن مهام أو أهداف أو خبرات متشابهة. على سبيل المثال، يمكنك وضع كل من المبيعات والتسويق في نفس الفئة لأنهما يعملان على تحقيق أهداف تجارية متداخلة.

💜 نموذج مصفوفة عائلات الوظائف من ClickUp

قد يكون تنظيم وإدارة فريق من الموظفين أمرًا صعبًا. يكمن جزء أساسي من النجاح في تخصيص كل وظيفة للموظف المناسب وتحديد الأدوار الوظيفية والتسلسل الهرمي. لهذا السبب، يعد نموذج مصفوفة الأسرة الوظيفية من ClickUp أداة لا غنى عنها لأي فريق موارد بشرية!

احصل على نموذج مجاني احصل على نموذج مصفوفة مجموعات الوظائف من ClickUp لتعيين مجموعات وظائف وأدوار واضحة

يساعدك هذا النموذج المجاني لتصنيف الوظائف على:

حدد فئات الوظائف والأدوار وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم ومسؤولياتهم

حدد مدى صلة دور وظيفي بوظائف أخرى في المؤسسة

تصور التسلسل الهرمي للفرق داخل المؤسسة لفهم أفضل

💡نصيحة احترافية: من المهم الحفاظ على تمييز كل دور عن الآخر — تأكد من تحديد ما تنطوي عليه كل وظيفة والنتائج المتوقعة منها بوضوح. بهذه الطريقة، يعرف الجميع مسؤولياتهم المحددة ولا يحدث أي لبس.

الخطوة 4: حدد معايير واضحة لكل مستوى

الآن بعد أن حددت الأدوار والمجموعات، حان الوقت لتحديد ما يميز كل مستوى. إليك كيفية تقسيمها:

🌟 نطاق المسؤولية

يجب أن يترافق كل مستوى مع مجموعة أكبر من المسؤوليات. على سبيل المثال، قد تتضمن الأدوار المبتدئة التعامل مع مشاريع أصغر أو المساعدة في المهام اليومية، بينما يُتوقع من الأدوار العليا تولي القيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة المشاريع ذات التأثير الكبير.

🌟 المهارات والكفاءات

يجب أن تزداد المهارات المطلوبة لكل مستوى مع تقدم الموظفين في السلم الوظيفي. على سبيل المثال، قد تركز الوظائف المبتدئة على تعلم المهام وتنفيذها، بينما قد تتطلب الأدوار الأعلى مستوى مهارات في التفكير الاستراتيجي وإدارة الفريق وتحليل البيانات.

🌟 التأثير التنظيمي

يجب أن يتناسب تأثير الموظفين على الشركة مع مستواهم الوظيفي. عادةً ما يركز الموظفون المبتدئون على التنفيذ ودعم جهود الفريق، بينما تساعد الأدوار العليا في تشكيل الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأهداف الأوسع للشركة.

🌟 معايير الترقية

من المهم تحديد ما يتعين على الموظفين القيام به للارتقاء إلى المستوى الأعلى. ما هي الأهداف أو المعالم التي يتعين عليهم تحقيقها للانتقال من مستوى إلى آخر؟ قد يكون ذلك تحقيق أهداف الأداء، أو إظهار إمكانات القيادة، أو إتقان مهارات معينة.

💜 قالب ClickUp لتخطيط المهارات

تم تصميم نموذج ClickUp لتخطيط المهارات لتوفير رؤية واضحة لمهارات فريقك، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التدريب والتطوير والأدوار والمشاريع والمزيد.

احصل على نموذج مجاني نظم وتتبع مهارات موظفيك باستخدام نموذج ClickUp لتعيين المهارات

يساعد هذا النموذج الفرق والمؤسسات على:

حدد المهارات الحالية للموظفين وتتبعها وقم بتصنيفها

تحليل نقاط القوة والضعف لدى الموظفين في مختلف الأدوار

حدد الفجوات في المهارات وقم بإنشاء خطط تعليمية موجهة للأفراد أو الفرق

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الخطوة 5: إنشاء هيكل المصفوفة

حان الوقت الآن لتطبيق مصفوفة تقييم الوظائف. هنا يمكنك تصميم المصفوفة بطريقة تعرض أدوار ومستويات الوظائف في مؤسستك بشكل مرئي.

الهدف هو تسهيل فهم مسارات التطوير الوظيفي والتقدم الوظيفي لكل من الموظفين والمديرين.

في جوهرها، ستحتوي مصفوفة المهارات على محورين: أحدهما أفقي لمستويات الوظائف والآخر عمودي لمستويات الوظائف. وستكون نقاط التقاطع بين هذين المحورين هي المكان الذي تذكر فيه المعلومات الأساسية مثل المهارات المطلوبة والمسؤوليات والتأثير.

فيما يلي مثال على كيفية تطبيق ذلك على فريق التسويق:

العنوان المهارات الفنية التعاون متوسط نطاق الرواتب* منسق تسويق / مساعد تنفيذ الحملات وإدارة تقويمات المحتوى والمهارات الأساسية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية التعاون مع الزملاء والتواصل بوضوح مع قادة الفريق 55,000 دولار – 75,000 دولار أخصائي/مدير تسويق يمتلك قنوات محددة (مثل البحث المدفوع والبريد الإلكتروني) ويطور استراتيجية ضمن النطاق ويستخدم أدوات مثل GA وHubSpot وغيرها. يعمل بشكل متعدد الوظائف مع قسم المبيعات/المنتجات؛ يقدم النتائج؛ يدير المقاولين 70,000 دولار – 100,000 دولار مدير تسويق أول يقود الاجتماعات، ويوجه أعضاء الفريق، ويوائم أصحاب المصلحة قيادة الاجتماعات وتوجيه أعضاء الفريق ومواءمة أصحاب المصلحة 95,000 دولار – 135,000 دولار مدير التسويق تضع استراتيجية للأقسام (مثل العلامة التجارية والنمو) وتُحسّن الميزانيات وتستخدم نماذج إسناد متقدمة التعاون مع القيادة العليا، وبناء خرائط طريق متعددة الوظائف 130,000 دولار – 180,000 دولار نائب رئيس قسم التسويق / مدير التسويق تحدد الرؤية التسويقية على مستوى الشركة، وتدفع العلامة التجارية/عائد الاستثمار/الموقع في السوق، وتمتلك مسار التحويل الكامل يقود القسم بأكمله، ويتعاون مع الإدارة العليا والشركاء الخارجيين 170,000 دولار – 300,000 دولار

أخبرني إذا كنت تريد ذلك في شكل جدول بيانات أو مكيّفًا لنوع معين من التسويق (على سبيل المثال، المحتوى، الأداء، تسويق المنتجات).

💜 كيف يمكن أن تساعدك ClickUp:

تعد إدارة المعرفة ClickUp AI بمثابة العقل المدبر لمؤسستك. يستفيد فريقك من المستندات المتصلة وويكي وذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً في العالم، مما يوفر إجابات فورية ويضمن توفر معرفة الشركة دائماً.

لتعزيز عملية إنشاء المصفوفة، يمكنك استخدام ClickUp Brain. تولد هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي محتوى مخصصًا لاحتياجاتك.

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الخطوة 6: ربط المكافآت بمستويات الوظائف

ابدأ بجمع بيانات السوق لمقارنة رواتبك بالوظائف المماثلة في مجال عملك. يمكنك التعاون مع خبراء المكافآت أو استخدام أدوات مثل Glassdoor أو levels. fyi للحصول على أحدث المعايير المرجعية.

ضع في اعتبارك أن الرواتب ستختلف اعتمادًا على عوامل مثل الموقع وحجم الفريق وإيرادات الشركة وما إذا كانت الأدوار عن بُعد أو في المكتب.

حان الوقت الآن لإنشاء نموذج المكافآت الخاص بك:

حدد المكافآت أو المزايا : حدد أنواع حوافز الأداء أو الأسهم أو المكافآت المرتبطة بكل مستوى

تحديد نطاقات الرواتب لكل مستوى : على سبيل المثال، قد يتقاضى منسق التسويق المبتدئ راتبًا يتراوح بين 50 ألف دولار و60 ألف دولار، بينما قد يتقاضى مدير التسويق الأول راتبًا يتراوح بين 100 ألف دولار و120 ألف دولار

اشرح نمو الأجر داخل المستوى: اشرح بالتفصيل كيف تؤثر عوامل مثل سنوات الخبرة أو الشهادات أو التقييمات الممتازة على إمكانات الكسب

💜 كيف يمكن أن تساعدك ClickUp:

خرائط ClickUp الذهنية تسهل تنظيم مستويات الوظائف. من خلال تصور العلاقات بين الأدوار والفرق وسير العمل، يمكنك تحديد النطاق والمسؤوليات بوضوح دون التسبب في حدوث اختناقات أو تداخلات غير مقصودة. إنها طريقة بسيطة لضمان أن يكون لكل مستوى هدف ووضوح ضمن الصورة الأكبر.

ارسم الأفكار بصريًا باستخدام خرائط ClickUp الذهنية

حان الوقت للتأكد من أن إطار العمل الخاص بك قوي في ظل الظروف الواقعية ولا يبدو جيدًا في المستندات فقط.

ابدأ بالتحقق من صحتها. شارك المسودة مع الأطراف المعنية الرئيسية: رؤساء الأقسام ومتخصصي الموارد البشرية وحتى بعض الموظفين الموثوق بهم من مختلف الأدوار. اسألهم: هل تعكس هذه المسودة عملنا الفعلي؟ هل المستويات واقعية؟ هل المسؤوليات واضحة؟ ستساعدك تعليقاتهم على اكتشاف أي نقاط عمياء أو ثغرات مربكة.

ثم قم بتوصيلها بوضوح تام. لن تفيدك مصفوفة جديدة لامعة إذا بقيت مخبأة في مجلد. قم بنشرها على مستوى الشركة. نظم جلسة تعريفية، وأنشئ صفحة مخصصة في موقع الويكي الداخلي (مرحبًا، ClickUp Docs!) واربطها بموارد مراجعة الأداء.

⚡️مكافأة: جرب قالب مصفوفة التدريب من ClickUp لإنشاء وإدارة برنامج تدريب فعال بسهولة يضمن حصول فريقك على المهارات المطلوبة عند الحاجة.

💜 كيف يمكن أن تساعدك ClickUp:

وهنا يأتي دور أدوات مثل ClickUp Clips . يمكن للقادة وفرق الموارد البشرية تسجيل شروحات قصيرة على الشاشة لتوضيح توقعات الأدوار أو متطلبات المهارات أو مسارات النمو في كل مستوى. لا حاجة إلى وثائق طويلة أو اجتماعات، فقط إرشادات واضحة ومرئية يتم تقديمها على الفور.

التقط الأفكار وشاركها على الفور باستخدام ClickUp Clips

تأكد من أن كل موظف يفهم مكانه في المصفوفة، وكيف يبدو النمو، وكيف يمكنه الارتقاء إلى مستوى أعلى.

أمثلة على تحديد مستويات الوظائف

دعنا نستكشف كيف يعمل تصنيف الوظائف في الواقع في شركات حقيقية مختلفة الأحجام: شركة ناشئة، شركة متوسطة الحجم، مؤسسة كبيرة، وClickUp.

سنستخدم أمثلة حقيقية ونشمل أدوارًا متنوعة — من الهندسة والمنتجات إلى التصميم ونجاح العملاء — لتوضيح الفرق.

1. PostHog

الموظفون: 50

تتميز PostHog بهيكل تنظيمي مسطح للغاية. يُتوقع من الموظفين العمل بشكل مستقل، وتعكس المسميات الوظيفية المسؤولية أكثر من الأقدمية. لا تنشر الشركة دليلًا رسميًا لتصنيف المستويات، ولكن الوثائق الداخلية ومناقشات GitHub توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تقييمهم للأثر

مثال: فريق الهندسة

مهندس : بدون تصنيف للمستوى — مهندسون عامون يتمتعون بملكية كاملة للميزات

مهندس أول : يتم تحديده حسب التأثير والمسؤولية (على سبيل المثال، قيادة هندسة المكونات الإضافية أو البنية التحتية لإعادة تشغيل الجلسات)

رئيس قسم الهندسة : يقود قسمًا رأسيًا مثل البنية التحتية أو الواجهة الأمامية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالهندسة المعمارية

لا توجد مسارات واضحة للموظفين/المديرين حتى الآن

ملاحظة: تستخدم PostHog نطاقات تعويضات تستند إلى المسؤولية وليس إلى المسمى الوظيفي.

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2. Webflow

الموظفون: 600+ اعتمدت Webflow مستويات أكثر رسمية مع توسعها، خاصة في مجالات المنتجات والتصميم والهندسة. على الرغم من عدم نشرها علنًا، يمكن استنتاج الأدوار من إعلانات الوظائف ومقابلات المديرين والأطر الداخلية التي شاركها الموظفون السابقون.

إدارة المنتجات

المستوى العنوان المسؤوليات L1 مدير مشروع مساعد يدعم خارطة الطريق والمقاييس L2 مدير المنتج يمتلك مجالات المنتجات من البداية إلى النهاية L3 مدير منتجات أول القيادة عبر الفرق L4 مدير مشروع رئيسي / مدير مشروع مجموعة تحديد الرؤية والتوجيه L5 مدير المنتج يقود فريق مديري المشاريع

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد أي طريقة للفشل مع ClickUp.

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد أي طريقة للفشل مع ClickUp.

3. ClickUp

الموظفون: 1000+

تستخدم ClickUp مستويات وظيفية مشابهة لتلك المستخدمة في شركات SaaS الحديثة الأخرى (مثل Stripe وNotion وAirtable)، مع التركيز على نطاق العمل وملكية المنصب. تركز ClickUp على التقدم القائم على النتائج: ترتبط الزيادات في المستويات بتأثير الأعمال والقيادة متعددة الوظائف.

مثال: فريق الهندسة

المستوى العنوان المسؤوليات L1 مهندس برمجيات يعمل ضمن فريق، مساهم مبتدئ L2 مهندس متوسط المستوى يمتلك الميزات ويساعد في البنية L3 مهندس برمجيات أول يقود الميزات، ويوجه الآخرين L4 مهندس موظف يقود هندسة المجموعات أو المنتجات L5 مهندس رئيسي القيادة التقنية عبر الفرق L6 مدير الهندسة / نائب الرئيس يدير الأقسام ويحدد الرؤية

4. HubSpot

الموظفون: 7000+ HubSpot هي منصة رائدة في مجال إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق، وتضم أكثر من 7000 موظف حول العالم. وتتمتع ببنية تنظيمية ناضجة لضمان نجاح العملاء، مع مستويات ومسؤوليات محددة بدقة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء من الشركات الكبيرة.

مثال: فريق نجاح العملاء

المستوى العنوان المسؤوليات L1 مدير نجاح العملاء (CSM) إدارة دفتر عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التمكين والتبني L2 كبير مسؤولي خدمة العملاء يتعامل مع حسابات الشركات المتوسطة أو سريعة النمو، ويقود استراتيجية الاحتفاظ بالعملاء L3 CSM الاستراتيجي / CSM المؤسسي يمتلك حسابات كبيرة/مؤسسية؛ يعمل كمستشار استراتيجي L4 قائد فريق نجاح العملاء دور اللاعب-المدرب، يدعم أعضاء الفريق أثناء إدارة العملاء L5 مدير خدمة العملاء يقود فريقًا إقليميًا أو قائمًا على قطاعات من مديري خدمة العملاء L6 مدير / مدير أول خدمة العملاء يمتلك مقاييس واستراتيجية CS عبر المناطق أو مستويات العملاء

ملاحظات:

يتمتع كل من ICs والمديرين بمسارات نمو متوازية.

تستند الترقيات إلى نتائج العملاء (مثل الاحتفاظ بالعملاء والتوسع) وتأثير الفريق وسلوكيات القيادة.

تنشر HubSpot بعض الأطر الوظيفية داخليًا وتشجع التنقل الداخلي.

5. Microsoft

الموظفون: 220,000+

تتمتع Microsoft بأحد أنظمة التقييم الأكثر توثيقًا وتنظيمًا. تستخدم الأدوار رموز المستويات "L"، وهناك مسارات IC وإدارة متميزة في كل وظيفة.

مثال: فريق التصميم

المستوى العنوان ملاحظات L59–60 مصمم منتجات التركيز على التنفيذ L61–62 مصمم أول يمتلك تجربة المستخدم لمجالات المنتجات L63–64 مصمم رئيسي تصميم القيادة والتفكير النظمي L65+ مدير تصميم الشركاء الاستراتيجية والقيادة على مستوى المؤسسة

ملاحظة: يبدأ الاختلاف بين مسار Microsoft IC ومسار الإدارة عند المستوى L63.

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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

حتى مع أفضل النوايا، يمكن أن تنحرف أطر تقييم الوظائف عن مسارها. فيما يلي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي ترتكبها الشركات — وكيفية تجنبها:

1. تعقيد الإطار

قد تؤدي محاولة تضمين كل الفروق الدقيقة أو السيناريوهات إلى إنشاء مصفوفات ضخمة وغير قابلة للاستخدام. التزم بمعايير واضحة وقابلة للتطوير تعكس المسؤوليات الحقيقية.

✅ الحل: اجعلها بسيطة بما يكفي بحيث يمكن للمديرين والموظفين استخدامها فعليًا في مناقشات الأداء والترقية. استخدم ClickUp Docs + Tables لإنشاء مصفوفة واضحة وسهلة القراءة مع أقسام قابلة للطي لكل وظيفة أو مستوى. احتفظ بالتفاصيل المعقدة مخفية ما لم تكن ضرورية.

2. تحديد المستويات بناءً على مدة الخدمة فقط بدلاً من التأثير

سنوات الخبرة ≠ المستوى. يجب أن تعكس الترقيات زيادة النطاق والتعقيد والتأثير — وليس فقط مدة الخدمة.

✅ الحل: ركز على النتائج والاستقلالية والمساهمة في الأعمال. تتبع النتائج باستخدام أهداف ClickUp والحقول المخصصة المرتبطة بالتأثير القابل للقياس (مثل التأثير على الإيرادات أو ملكية المبادرات أو التعاون بين الوظائف).

3. استخدام لغة غامضة

فكلمات مثل "يقود أحيانًا" أو "يتعاون غالبًا" هي كلمات ذاتية ويصعب تقييمها بشكل متسق.

✅ الحل: استخدم سلوكيات محددة وقابلة للملاحظة (على سبيل المثال، "يقود مبادرات متعددة الوظائف مع الحد الأدنى من الإشراف"). قم بتوحيد التوقعات باستخدام قوالب ClickUp وقوائم المراجعة لكل مستوى أو دور. استخدم الحقول المخصصة مثل "نطاق القيادة" أو "استقلالية اتخاذ القرار" لتقييم السلوكيات.

4. تجاهل التوافق بين الوظائف

إذا كان قسم الهندسة فقط هو الذي يمتلك مصفوفة تصنيف بينما لا يمتلكها قسم التسويق والتصميم، فسوف تتأثر العدالة الداخلية والتعاون.

✅ الحل: أنشئ أطر عمل متوافقة عبر الوظائف، حتى لو كانت مخصصة لكل مجال. قم بمركزية مستويات الوظائف عبر جميع الأقسام باستخدام ClickUp Docs في مجلد مشترك، وقم بتمييز أصحاب المصلحة عبر الأقسام. قم بتعيين الموافقين من كل قسم باستخدام حالة المراجعة في ClickUp

استخدم علامات الفريق لتنظيم المستندات حسب الوظيفة

5. تخطي المدخلات من ICs والمديرين

غالبًا ما تغفل المصفوفات التنازلية عن واقع العمل اليومي. يقدم الموظفون المستقلون والمديرون المباشرون رؤى مهمة حول ما يتطلبه كل مستوى بالفعل.

✅ الحل: شارك في إنشاء المستويات مع أصحاب المصلحة عبر المستويات والأقسام. استخدم التعليقات والتعليقات المخصصة والنماذج لجمع التعليقات من الموظفين والمسؤولين أثناء الإنشاء. @mention الأفراد في التعليقات للتحقق من صحة التوقعات المحددة أو تحسينها

استخدم نموذج الملاحظات المضمن في مستند Doc لجمع الملاحظات المجهولة المصدر

6. عدم إعادة النظر في المصفوفة بمرور الوقت

مع توسع فريقك، سيتطور نطاق الأدوار. وبالتالي، ستصبح المصفوفة الثابتة قديمة بسرعة.

✅ الحل: راجع إطار العمل الخاص بك كل ثلاثة أشهر أو كل عام، وقم بتعديله حسب تغير الأدوار. قم بتعيين مهام متكررة وتذكيرات لمراجعة وتحديث المصفوفة كل ثلاثة أشهر أو كل عام. تتبع التغييرات بمرور الوقت باستخدام سجل إصدارات المستند و جداول سجل التغييرات

أنشئ مهمة متكررة لقسم الموارد البشرية أو عمليات الموظفين لتدقيق إطار التقييم

7. الخلط بين تصنيف الوظائف وتقييم الأداء

تحدد المستويات التوقعات؛ وتقيّم مراجعات الأداء مدى تلبية الموظفين لتلك التوقعات.

✅ الحل: افصل المحادثات المتعلقة بالمستوى عن تقييمات الأداء قصيرة المدى. افصل وثائق التقييم في مستند واحد، ووثائق تقييم الأداء في مستند آخر. اربط بينهما فقط عند الضرورة. استخدم العلاقات لربطها عند الحاجة، دون خلط الاثنين معًا

أنشئ وثيقتين: واحدة بعنوان "توقعات مستوى الوظيفة" وأخرى بعنوان "تقييمات الأداء"

📖 اقرأ أيضًا: أهم الأسئلة الاستراتيجية التي يجب طرحها في مقابلة العمل إن إنشاء مصفوفة لتصنيف الوظائف ليس مجرد ممارسة من ممارسات الموارد البشرية، بل هو طريقة فعالة لإضفاء الوضوح والاتساق والإنصاف على كيفية نمو فريقك. وأفضل ما في الأمر؟ لا تحتاج إلى البدء من الصفر أو التعامل مع جداول البيانات لإدارتها. باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مصفوفة تصنيف الوظائف في مستند ديناميكي، وربطها مباشرةً بوصف الأدوار والأهداف ومراجعات الأداء، والتعاون مع فريقك بأكمله في مكان واحد. قوالب للموارد البشرية والمستندات والدردشة والمقاطع؟ كلها مدمجة — بحيث يتم استخدام إطار العمل الخاص بك بالفعل، وليس مجرد حفظه في الملفات. 👉 هل أنت مستعد لتنظيم نمو فريقك؟ اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ في إنشاء مصفوفة التقييم اليوم.

📖 اقرأ أيضًا: أهم الأسئلة الاستراتيجية التي يجب طرحها في مقابلة العمل

أنشئ مصفوفة تصنيف على ClickUp تنمو معك

إن إنشاء مصفوفة لتصنيف الوظائف ليس مجرد ممارسة من ممارسات الموارد البشرية، بل هو طريقة فعالة لإضفاء الوضوح والاتساق والإنصاف على كيفية نمو فريقك.

وأفضل ما في الأمر؟ لا تحتاج إلى البدء من الصفر أو التعامل مع جداول البيانات لإدارتها. باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مصفوفة تصنيف الوظائف في مستند ديناميكي، وربطها مباشرة بوصف الأدوار والأهداف ومراجعات الأداء، والتعاون مع فريقك بأكمله في مكان واحد.

قوالب للموارد البشرية والمستندات والدردشة والمقاطع؟ كلها مدمجة — بحيث يتم استخدام إطار العمل الخاص بك بالفعل، وليس مجرد حفظه في الملفات.

👉 هل أنت مستعد لتنظيم نمو فريقك؟ اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ في إنشاء مصفوفة التقييم اليوم.