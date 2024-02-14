10 قوالب مجانية لمصفوفة المهارات في Excel و ClickUp

ما الذي يجعل القائد العظيم؟ القيام بكل ما يلزم لضمان نجاح كل عضو في فريقه. 🎉

يعرف قادة الشركات العظماء أنه من الضروري الاستثمار في نمو وتطور كل موظف. كيف؟ من خلال ضمان عدم بقاء الأفراد في حالة ركود في حياتهم المهنية، واكتساب مهارات جديدة باستمرار، وزيادة مستوى خبراتهم باستمرار.

مصفوفة المهارات هي أداة تستخدمها فرق الموارد البشرية وقادة الأقسام لتسجيل مهارات كل عضو من أعضاء الفريق ومراقبتها وتحسينها في نهاية المطاف. تُنشئ مصفوفة المهارات شبكة لكل عضو في القسم أو المشروع، متبوعة بالمهارات المطلوبة لمنصبه المناظر. بمرور الوقت، يمكن استخدام مصفوفة المهارات لتحسين عمليات التوظيف، وتخصيص الموارد، و

التدريب والتطوير

. 👏👏

هل تتساءل عن كيفية إنشاء مصفوفة المهارات؟ تابع القراءة. إذا كنت تتطلع إلى إنشاء مصفوفة مهارات، فلن تحتاج إلى البدء من الصفر. فيما يلي، نتناول فيما يلي ما هي مصفوفة المهارات، وما الذي يجعلها نموذجًا رائعًا، و10 نماذج مصفوفة مهارات للاستفادة منها في شركتك. 📚

ما هو قالب مصفوفة المهارات؟

ببساطة، مصفوفة المهارات هي مصفوفة المهارات التي تحدد المهارات التي يحتاجها فريقك لتحقيق النجاح.

أخصائيو الموارد البشرية

ورؤساء الأقسام غالبًا ما يستخدمون مصفوفات المهارات لتقديم تمثيل مرئي للمهارات المطلوبة والمشمولة والمفقودة في كل مشروع. 👍

تنشئ مصفوفة المهارات (تسمى أحيانًا مصفوفة الكفاءة) شبكة من المهارات أو السمات الضرورية المطلوبة لكل قسم أو مشروع. في حين أن كل مصفوفة مهارات ستختلف باختلاف مؤسستك الفريدة، إلا أن نموذجًا من القوالب قد يدرج عضوًا من فريقك لكل عمود ومجموعات المهارات المطلوبة لكل صف. من هناك، يمكن لقادة الفريق تحديد الفجوات في المهارات بسرعة داخل المؤسسة.

يمكنك العثور على نموذج مصفوفة مهارات مدفوعة الأجر في معظم

برنامج مراقبة الموظفين

المنصات. أو يمكنك العثور على الكثير من القوالب المجانية القابلة للتنزيل عبر الإنترنت. ما عليك سوى تنزيل القالب على برنامج Excel أو Word أو أي أداة أخرى، وتخصيص مجموعات المهارات لتناسب مؤسستك، وتحديثها بانتظام لمراقبة تقدم الموظفين.

## ما الذي يجعل قالب مصفوفة المهارات قالب مصفوفة المهارات ؟

أفضل المهارات

قوالب المصفوفة

تساعد مؤسستك على توزيع المهام والمسؤوليات بشكل أفضل بين أعضاء الفريق. يجب أن يكون القالب الصحيح سهل الفهم، وأن يكون سهل التحديث، وأن يقدم نظرة عامة شاملة لنقاط القوة وفرص المهارات لكل قسم. 👊

باستخدام مصفوفة المهارات الصحيحة، تكون قيادة الشركة مجهزة بشكل أفضل من أجل:

اتخاذ قرارات توظيف أفضل: مصفوفة المهارات ضرورية أداة أساسية لإدارة الموظفين . إذا كانت هناك مهارة معينة غائبة في فريقك بأكمله، فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة إلى تعيين موظف جديد

مصفوفة المهارات ضرورية أداة أساسية لإدارة الموظفين . إذا كانت هناك مهارة معينة غائبة في فريقك بأكمله، فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة إلى تعيين موظف جديد إجراء تدريب جديد: إذا كانت مهارة معينة موجودة فقط لدى عدد قليل من أعضاء الفريق، فقد تكون فرصة لتكثيف فرص التعلم والتطوير. ضع في اعتبارك استضافة غداء وتعلم أو يوم تدريب داخلي لإطلاع أعضاء الفريق على آخر المستجدات

إذا كانت مهارة معينة موجودة فقط لدى عدد قليل من أعضاء الفريق، فقد تكون فرصة لتكثيف فرص التعلم والتطوير. ضع في اعتبارك استضافة غداء وتعلم أو يوم تدريب داخلي لإطلاع أعضاء الفريق على آخر المستجدات عرض الترقيات: إذا وجدت أن مستوى مهارة عضو معين في الفريق أكثر تقدماً من نظرائه، فقد يكون أكثر ملاءمة لدور إداري

إذا وجدت أن مستوى مهارة عضو معين في الفريق أكثر تقدماً من نظرائه، فقد يكون أكثر ملاءمة لدور إداري تعيين المهام والمسؤوليات: دعنا نواجه الحقائق - يستمتع الناس بأداء المهام التي يتفوقون فيها. من خلال تحليل المهارات الشخصية والتقنية لكل عضو في الفريق، يمكنك تعيين المهام وفقًا لنقاط القوة الفردية

دعنا نواجه الحقائق - يستمتع الناس بأداء المهام التي يتفوقون فيها. من خلال تحليل المهارات الشخصية والتقنية لكل عضو في الفريق، يمكنك تعيين المهام وفقًا لنقاط القوة الفردية مراجعات الأداء: مراجعات الأداء مفيدة للطرفين للمشرفين والمرؤوسين. يمكن أن تساعد مصفوفة المهارات الصحيحة في إعلام أعضاء الفريق بالمهارات التي يجب أن يعملوا عليها

مراجعات الأداء مفيدة للطرفين للمشرفين والمرؤوسين. يمكن أن تساعد مصفوفة المهارات الصحيحة في إعلام أعضاء الفريق بالمهارات التي يجب أن يعملوا عليها تحديد الأهداف الفردية: لمساعدة الموظفين على صقل مهاراتهم ربعًا بعد ربع، استخدم مصفوفة المهارات من أجل تحديد الأهداف تنطبق على كل منصب

10 نماذج مصفوفة المهارات لاستخدامها في عام 2024

هل تبحث عن قالب مصفوفة مهارات للتعمق في نقاط قوة كل عضو من أعضاء الفريق؟ للحصول على تمثيل مرئي لمهارات كل قسم، فكر في الاستفادة من هذه النماذج.

1. قالب مصفوفة مهارات مجلس إدارة ClickUp Board

قم بقياس كفاءة مهارات كل عضو من أعضاء الفريق باستخدام قالب مصفوفة مهارات مجلس الإدارة هذا من ClickUp

هل تبحث عن طريقة بسيطة للغاية لتتبع مهارات كل عضو في الفريق؟ إن

قالب مصفوفة مهارات ClickUp Board

بتصميم سهل المتابعة يخصص صفاً لكل عضو من أعضاء الفريق. كل عمود مخصص لمهارة تريد تتبعها، مثل القيادة أو المعرفة المالية أو إدارة المخاطر.

إذا أثبت أحد الموظفين كفاءته في مهارة معينة، ما عليك سوى وضع علامة اختيار في هذا العمود. يمكنك بسهولة تبديل أسماء الموظفين لتعكس التعيينات الجديدة أو إضافة مهارات أو تبديلها أو حذفها لتعكس احتياجات كل قسم على أفضل وجه.

تنزيل هذا النموذج

2. قالب تخطيط مهارات النقر فوق المهارات

قم بتسجيل ومراقبة المهارات الصعبة والشخصية لكل مشروع أو عضو في الفريق باستخدام قالب تخطيط المهارات من ClickUp

إذا كنت تريد أن تحافظ على سير العمل في شركتك بسلاسة، فأنت بحاجة إلى إقران الأشخاص المناسبين بالمهام المناسبة. كيف تفعل ذلك؟ من خلال فهم نقاط قوتهم.

من خلال

قالب تخطيط المهارات في ClickUp

يمكنك تحديد مجموعة المهارات الفريدة لكل موظف وتتبعها وتعيينها. ما عليك سوى إدراج كل عضو من أعضاء الفريق (مجمّعاً حسب القسم)، ومنحهم تصنيفاً بين واحد وخمسة بناءً على كفاءتهم في كل مهارة معينة. بمجرد ملء القالب، يمكنك تحديد الفجوات في المهارات لكل فرد والقسم الأكبر.

بمرور الوقت، يمكن أن يساعدك نموذج تخطيط المهارات على اتخاذ قرارات أفضل بشأن التوظيف والتدريب وفرص تطوير التعلم.

تنزيل هذا النموذج

3. قالب مصفوفة تدريب ClickUp

قم بتبسيط تدريب الموظفين وتخطيط القوى العاملة باستخدام قالب مصفوفة التدريب العملي هذا من ClickUp

هل تتطلع إلى إنشاء برنامج تدريبي فعال؟

قالب مصفوفة التدريب الخاص ب ClickUp

يجعل من السهل إدارة مجموعات مهارات فريقك وتسجيلها ومراقبتها. يمكن أن تساعدك الاستفادة من النموذج بشكل منتظم على تبسيط برامج التدريب والتطوير الخاصة بك.

باستخدام قالب مصفوفة التدريب، يمكنك تتبع المهارات الأساسية والصلبة لكل موظف. يوفر كل صف مساحة لكتابة اسم الموظف ودوره وقسمه ومهاراته الفردية. يتم ترميز الأدوار والأقسام بالألوان، بينما توفر نقاط القوة نظام ترتيب سهل المتابعة.

يمكنك إنشاء طرق عرض مخصصة للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لأداء الموظف. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء حالات مخصصة لتمييز المهام على أنها مكتملة، وليست لدى الشركة، وتحت المراجعة.

تنزيل هذا القالب

4. قالب مصفوفة التوظيف في ClickUp

اتخذ قرارات توظيف استراتيجية واحصل لموظفيك على الترقيات التي يستحقونها من خلال قالب مصفوفة التوظيف هذا من ClickUp

هل تقوم بتوسيع نطاق شركتك إلى المستوى التالي؟ قبل أن تقوم بتعيين عضو جديد في الفريق، ستحتاج إلى معرفة مجموعات المهارات التي تريد إضافتها إلى ترسانتك.

قالب مصفوفة التوظيف في ClickUp

يفصل المهارات المطلوبة لكل دور معين. لكل منصب، ما عليك سوى إنشاء قائمة بالسمات المطلوبة. ومن هناك، يمكنك وضع علامة على كل مهارة محددة، مما يمنح الإدارة العليا رؤية عن المهارات المفقودة في كل قسم.

تقدم مصفوفة التوظيف تخطيطاً شبكياً حيث يمكنك إدراج كل دور، متبوعاً بالوصف الوظيفي والقسم والمهارات المطلوبة. ما عليك سوى تبديل كل حقل مخصص، أو إنشاء نظام ترميز لوني فريد خاص بك ليناسب شركتك.

تنزيل هذا القالب

5. قالب مصفوفة المهارات الفنية في ClickUp

تتبع المهارات الفنية الدقيقة لموظفيك بالكامل من خلال الاستفادة من نموذج مصفوفة المهارات الفنية البسيط هذا من ClickUp

إن متابعة المهارات التقنية أمر ضروري لنمو أي شركة - خاصةً عند التعامل مع أقسام تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو إدارة المنتجات. إذا كنت تتطلع إلى تحويل عملية التوظيف أو التدريب الداخلي لديك، فعليك الاستفادة من

قالب مصفوفة المهارات التقنية من ClickUp

.

يساعد قالب مصفوفة المهارات هذا فرق العمل على التعامل مع تعقيدات إدارة المواهب. يحصل كل قسم على صف واحد مخصص لكل موظف. بعد ذلك، يركز كل عمود على مهارة معينة، مثل تطوير البرمجيات أو لغات الترميز أو إجراءات الاختبار أو تصحيح الأخطاء.

يوفر القالب مساحة لإنشاء وسيلة إيضاحية لتصنيف المهارات الخاصة بك، وتصنيف كل مهارة من واحد إلى أربعة. إذا كان الفرد خبيرًا في مجال معين، اكتب أربعة. إذا كان الشخص مبتدئًا، فاكتب واحدًا.

يرمز القالب نفسه تلقائيًا بالألوان بناءً على تصنيفك، مما يوفر نظرة عامة عالية المستوى على الكفاءة الفنية لفريقك.

تنزيل هذا القالب

6. قالب مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات

قم بتسجيل ومراقبة وقياس المهارات الصعبة التي يحتاجها قسم تكنولوجيا المعلومات لديك لتحقيق النجاح باستخدام قالب مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات هذا من ClickUp

يحتاج كل قسم من أقسام تكنولوجيا المعلومات إلى المزيج الصحيح من المهارات والخبرات لتحقيق النجاح. باستخدام

قالب مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات من ClickUp

يمكنك تتبع نقاط القوة والضعف والثغرات في المهارات التقنية لفريقك.

تقدم هذه الشبكة تمثيلاً مرئياً لدرجة الخبرة لكل شخص في قسم تكنولوجيا المعلومات لديك. لإضافة مجموعة مهارات جديدة، ما عليك سوى الانتقال إلى عرض لوحة المهارات، والنقر فوق علامة الجمع، ثم إضافة مجال الخبرة. يمكنك عرض وتقييم مهارات فريقك ككل، أو الغوص في كل فرد من أفراد قسمك.

تنزيل هذا النموذج

7. قالب مصفوفة مهارات Excel من AIHR

عبر AIHR

هل تبحث عن طريقة بسيطة لتقييم مهارات فريقك وإدارتها؟ تساعد تقييمات المهارات قيادة الشركة على الاستثمار في تطوير الموظفين، واتخاذ قرارات توظيف ذكية، وتخصيص الموارد لكل مشروع.

باستخدام قالب مصفوفة مهارات Excel المباشرة من AIHR، يمكن لمؤسستك بسهولة الحفاظ على

إدارة المهارات

محدثة. ما عليك سوى كتابة اسم كل موظف في أعلى الأعمدة وتخصيص مهارة لكل صف. ثم سجل كفاءة كل عضو في الفريق ومستوى اهتمامه بكل مهارة. تنزيل هذا النموذج

8. قالب مصفوفة مهارات Excel من AG5

عبر AG5

لا يجب أن يكون تتبع مهارات الموظفين عملية معقدة. مع هذا القالب المجاني من AG5، يمكنك تتبع مهارات الموظفين الصعبة والشخصية بسهولة.

مصفوفة المهارات متاحة للتنزيل عبر تنسيقات ملفات Excel و Microsoft Word و PDF. ما عليك سوى التنزيل بالصيغة التي تختارها، ثم املأ أسماء أعضاء الفريق والمهارات المتاحة. يأتي القالب مع لوحة ملونة مدمجة، مع تصنيف كل فرد بإحدى الحالات التالية: لا معرفة أو مبتدئ أو مستقل أو خبير أو مدرب. تنزيل هذا القالب

9. قالب مصفوفة مهارات Excel من سكيلتري

عبر سكيلتري

إليك قالب آخر لا يتطلب برنامج مصفوفة المهارات ويمكن استخدامه مباشرةً في Excel. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنزيله مجاناً.

يحتوي قالب Excel هذا من Skilltree على كل ما تحتاجه لإجراء تحليل لفجوة المهارات في شركتك. ما عليك سوى سرد الاسم الأول واسم العائلة ودور كل موظف، ثم المهارات الشخصية والمهارات المطلوبة. يحصل كل موظف على صف خاص به، حيث يمكنك بسهولة تسجيل مستويات الكفاءة لكل مهارة تقوم بتحليلها.

يقدم القالب تصوراً لنقاط القوة وفجوات المهارات لكل مشروع أو قسم. عند جلسات المراجعة الفصلية، يمكن للموظفين تعبئته كأداة للتقييم الذاتي، أو يمكن للقادة توثيق مستويات الكفاءة من أجل

تعيين المهام

أو منح الترقيات، أو تعيين قادة المشاريع. تنزيل هذا النموذج

10. قالب مصفوفة مهارات Excel من CIToolkit

عبر CIToolkit

يمكن أن تكون قوالب مصفوفة المهارات أداة لا تقدر بثمن

أداة تواصل

بين الموظفين وقادة الأقسام. يمكن لمصفوفة المهارات أن تحدد بسهولة الثغرات في تدريب الموظفين أو الشهادات أو التعليم للفريق بأكمله. من هناك، يمكن لقيادة الشركة تجديد عملية التأهيل، أو تعزيز التعليم العالي، أو حتى توفير التدريب في الموقع.

لبدء المحادثة، فكّر في تنزيل نموذج مصفوفة مهارات Excel من CIToolkit. يسمح لك هذا القالب السهل بتقييم مجموعة مهارات فريقك بأكمله. ما عليك سوى تسجيل أسماء أعضاء الفريق في العمود الأيسر، وإضافة مهارة في بداية كل صف.

يمكن تخصيص هذه المصفوفة بسهولة لتناسب متطلبات شركتك. من هناك، يمكنك تجديد احتياجاتك التدريبية لمساعدة موظفيك على اكتساب مهارات جديدة. تنزيل هذا النموذج

## استثمر في تطوير الموظفين باستخدام قوالب مصفوفة المهارات من ClickUp

يعتمد نجاح شركتك على نجاح كل موظف على حدة. لضمان صقل أعضاء فريقك للمهارات التي يحتاجون إليها، استخدم قالب مصفوفة المهارات. 🤩

يعد قالب مصفوفة المهارات أمرًا أساسيًا

أداة إدارة الفريق

يستفيد منها متخصصو الموارد البشرية وقادة الفرق. من خلال تسجيل كفاءة كل موظف في المهارات الأساسية والشخصية لكل موظف، يمكنك اتخاذ قرارات توظيف أفضل، وتحسين عملية تأهيل الموظفين، وضمان عدم إرهاق أي عضو في الفريق.

للبدء في الاستفادة من قالب مصفوفة المهارات، استخدم ClickUp. باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة تبديل الحقول المخصصة، والتبديل بين طرق العرض المختلفة، وتخصيص القالب الخاص بك في النهاية ليناسب مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على أكثر من مجرد قالب مصفوفة مهارات مع مجموعة كاملة من ميزات إدارة المشاريع، وأكثر من 1000 عملية تكامل، و100 ميغابايت من السعة التخزينية، ومهام غير محدودة، وميزات مجانية إلى الأبد.

جرّب ClickUp اليوم

.