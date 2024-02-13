10 قوالب مجانية لأنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS) للتوظيف وتتبع مقدمي الطلبات

التوظيف؟ نحن نتفهم ذلك.

قد يكون فرز أكوام من السير الذاتية، والبقاء منظمًا، وتتبع المتقدمين أمرًا شاقًا. من الجيد أنك لست وحدك في هذا الأمر!

قد يكون تنظيم كل شيء من تنسيق السيرة الذاتية إلى المسمى الوظيفي الصحيح أمرًا صعبًا إذا كنت تعمل في جدول بيانات. لهذا السبب يعتمد مسؤولو التوظيف والسحرة على نظام تتبع مقدمي الطلبات ATS.

وضمن نظام تتبع مقدمي الطلبات، من المفيد للغاية العمل على قالب سيرة ذاتية ملائم لنظام تتبع مقدمي الطلبات لمراجعة المرشحين. لحسن الحظ، لدينا قائمة ببعض أفضل قوالب ATS لاستخدامها!

ما هو قالب ATS؟

قوالب نظام تتبع مقدمي الطلبات هي قوالب أو مخططات منظمة مصممة لمساعدة مسؤولي التوظيف ومحترفي الموارد البشرية على إدارة وتنظيم عملية التوظيف والتعيين.

تساعد هذه القوالب في جمع السير الذاتية، وتقييم مؤهلات المرشحين، وجدولة المقابلات، وتقديم الملاحظات، وغير ذلك. فكر فيها كمساعد لك من وراء الكواليس، مما يضمن لك عدم إهمال أي شيء أثناء رحلة التوظيف.

التحرير التعاوني وخيارات الطباعة والمزيد في مستندات ClickUp Docs

لاستكمال القالب الخاص بك، فكر في دمج المستندات التعاونية, أدوات تحديد الأولويات , تطبيقات الجدولة و قوالب قاعدة البيانات لإدارة التوظيف المتقدمة.

ما الذي يجعل قالب ATS جيد؟

قالب التوظيف الممتاز للموارد البشرية سهل الاستخدام وقابل للتكيف ودقيق. يجب أن يصنف المتقدمين، ويسمح بسهولة التواصل بين فريق التوظيف، وأتمتة المهام المتكررة.

الكفاءة هي المفتاح! ابحث عن الأدوات التي تساعدك:

تقليل الإدخال اليدوي للبيانات

توفير حقول قابلة للتخصيص (لكل إعلان وظيفي، أو قسم، أو حقل آخر)

التكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى

منح المستخدمين رؤية واضحة لمسار التوظيف في أي لحظة معينة

إمكانية التعامل مع أي تنسيق للسيرة الذاتية

## 10 قوالب ATS للاستخدام في عام 2024

المستقبل هو الآن، ومعه تأتي الحاجة إلى نماذج معاصرة وفعالة - والأفضل من ذلك كله - لأنظمة تتبع مقدمي الطلبات المجانية. إليك تقرير عن أفضل النماذج المتاحة في عام 2024.

1. قالب نموذج طلب الالتحاق بـ ClickUp

تم تصميم قالب نموذج طلب الالتحاق الخاص بـ ClickUp لمساعدتك في التقاط وإدارة الطلبات المقدمة من الحضور المحتملين.

المجاني قالب نموذج الطلب من ClickUp هو نموذج سهل الاستخدام يمكنك استخدامه لجمع المعلومات الأساسية من المتقدمين والباحثين عن عمل. يساعد هذا النموذج الملائم لنظام ATS مديري التوظيف على تتبع التفاصيل مثل اسم المرشح للوظيفة وعنوان بريده الإلكتروني ومعلومات الاتصال والخبرة العملية والتعليم والمهارات.

يتضمن هذا النموذج أيضاً قسماً لمقدمي الطلبات لتحميل سيرتهم الذاتية أو طلب الوظيفة وخطابات التقديم.

قالب نموذج طلب الالتحاق بالوظيفة ClickUp متوافق مع أنظمة تتبع المتقدمين للوظائف، مما يسهل على أنظمة تتبع المتقدمين قراءته ومعالجته. وهذا يساعدك على تسريع عملية التوظيف والعثور على أفضل الباحثين عن عمل لشغل الوظائف الشاغرة لديك.

إليك بعض الأشياء التي يمكن أن يساعدك هذا القالب في تحقيقها:

توفير الوقت والجهد من خلال أتمتة عملية تقديم الطلبات

جمع معلومات أكثر دقة واتساقاً من المتقدمين

مقارنة المرشحين بسهولة أكبر واتخاذ قرارات توظيف أفضل

حافظ على تنظيم وتتبع التقدم في طلباتك

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة لتحسين عملية التوظيف لديك، فإن قالب نموذج طلب التوظيف ClickUp هو مكان رائع للبدء. تحميل هذا القالب

2. انقر فوق قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية

تم تصميم قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء وإدارة وتتبع عمليات وإجراءات الموارد البشرية.

هل تبحث عن نظام للتوظيف وتتبع المتقدمين يساعد على ضمان الامتثال لإجراءات التشغيل القياسية لمهام الموارد البشرية؟ إن نموذج إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية ClickUp هو مورد قيّم لمحترفي الموارد البشرية.

يساعدك هذا النموذج على تبسيط عمليات الموارد البشرية، وتحسين الكفاءة، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية. ويتضمن أقساماً حول كل شيء بدءاً من تأهيل الموظفين الجدد إلى إنهاء خدمات الموظفين القدامى، بالإضافة إلى مواضيع مثل إدارة الأداء والتعويضات والمزايا

بعض الأسباب التي تجعل المستخدمين يحبون نموذج إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp:

يغطي جميع الموضوعات الأساسية للموارد البشرية، بدءًا من التعيين وحتى إنهاء الخدمة، بحيث يمكنك التأكد من أن ممارسات الموارد البشرية لديك محدثة ومتوافقة مع أي وظيفة شاغرة لديك

يسمح لك بتخصيص القالب باستخدام الحالات والحقول والعروض المخصصة التي تساعدك على التتبع والتصور والعمل بكفاءة أكبر

يعمل كمستودع مركزي منظم لجميع مستندات الموارد البشرية الخاصة بك

يتيح لك تتبع ومراقبة وتدقيق جميع الأنشطة التشغيلية للموارد البشرية بسهولة

إذا كنت بحاجة إلى قالب توظيف شامل مع ميزات الامتثال لإجراءات التشغيل الموحدة، فإن قالب ClickUp للموارد البشرية لإجراءات التشغيل الموحدة هو خيار ممتاز لمديري التوظيف. تحميل هذا القالب

3. قالب توظيف المرشحين لـ ClickUp

تم تصميم نموذج ClickUp لتوظيف المرشحين لمساعدتك في تتبع عملية التوظيف وإدارتها.

قد يكون العثور على المرشح المثالي للوظيفة مهمة شاقة. ولكن مع نموذج ClickUp لتوظيف المرشحين للوظيفة ، يمكنك مراجعة المرشحين ومقارنتهم وتحديد أولوياتهم بسرعة ودقة لضمان عثور فريقك على المرشح المثالي المناسب.

فيما يلي بعض فوائد استخدام نموذج ClickUp لتوظيف المرشحين:

استخدام مقاييس تصنيف قابلة للتخصيص لتقييم مهارات المرشحين وخبراتهم ومدى ملاءمتهم للوظيفة

تتبَّع تقدُّم المرشحين من خلال قوائم المراجعة وتواريخ الاستحقاق والتذكيرات

استخدم لوحات التتبع والجداول التفاعلية لمقارنة المرشحين جنباً إلى جنب

يتضمن هذا النموذج جميع الأدوات التي تحتاجها لإجراء حملة توظيف عادلة وفعالة.

تعمل لوحات التتبع والجداول التفاعلية على تسهيل مقارنة مهارات المرشحين وخبراتهم ومؤهلاتهم. تساعدك الحقول القابلة للتخصيص على تتبع المعلومات المهمة عن كل مرشح. توفر ميزات الأتمتة الوقت والجهد، حتى تتمكن من التركيز على العثور على أفضل المرشحين لفريقك.

يعمل قالب توظيف المرشحين من ClickUp بشكل رائع للتوظيف عن بُعد أو شخصيًا، وسيساعدك بشكل رائع في العثور على أفضل المرشحين لفريقك. تحميل هذا القالب

4. قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp

تم تصميم قالب مصفوفة اختيار التوظيف من ClickUp لمساعدتك في تنظيم وتتبع عملية تعيين الموظفين الجدد.

حسِّن عملية التوظيف لديك من خلال تقليل التحيز، وتحسين الشفافية، وزيادة الدقة والكفاءة مع قالب مصفوفة اختيار التوظيف من ClickUp .

تساعدك هذه الأداة القوية في الوصول إلى جميع النقاط الصحيحة:

عملية تقييم متناسقة ومنظمة تساعدك على اتخاذ قرارات توظيف أكثر موضوعية

توفير خارطة طريق واضحة لصانعي القرار لضمان تقييمهم للمرشحين بناءً على نفس المعايير

تسريع عملية التوظيف لديك من خلال تحديد المرشحين المثاليين بسرعة أكبر

اختيار المرشحين الأكثر تأهيلاً من خلال إزالة التحيز غير الواعي من عملية التوظيف

يوفر قالب مصفوفة اختيار التوظيف حالات وحقولاً وطرق عرض مخصصة تتيح لك عرض البيانات بطرق مختلفة ومراقبة التفاصيل المهمة مثل مجموعات مهارات المرشحين الفردية ومستويات الخبرة.

كما أنها أداة ممتازة لإدارة المشروع تتيح لك تتبع التقدم المحرز في عملية التوظيف وتحديد المواعيد النهائية لكل خطوة.

هل أنت مستعد لتحسين عملية التوظيف لديك وتحسين عدالة ممارسات التوظيف لديك؟

قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp هو طريقك إلى الأمام! تحميل هذا القالب

5. نموذج خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف

تم تصميم نموذج خطة عمل التوظيف من ClickUp لمساعدتك في إدارة عملية التوظيف.

عند توسيع نطاق الفريق، فإن خطة التوظيف المصممة جيدًا ليست مفيدة فقط - بل لا غنى عنها. أدخل قالب خطة عمل التوظيف من ClickUp أداتك الخارقة الجديدة للتوظيف المبسط.

تساعدك ميزات هذا القالب الفريدة على إنشاء استراتيجية توظيف استباقية، وتحديد الموارد وتخصيصها، وترتيب سير العمل على لوحات مرئية. في كل مرحلة من مراحل العملية، يساعدك القالب على ضمان الوضوح وتقليل الجهود غير المنتجة.

يوفر قالب خطة عمل التوظيف القابل للتخصيص بدرجة كبيرة ميزات رئيسية مثل:

إنشاء مهام بحالات مخصصة مثل مفتوح، ومكتمل، وقيد التقدم، وغير مناسب، ومعلق لتتبع كل مرشح

تصنيف وإضافة سمات مثل الدور، وخطاب التعريف، والسيرة الذاتية، وسبب الرفض، ومرحلة التوظيف، حتى تتمكن من البقاء منظماً حتى في خضم فورة التوظيف

استخدم طرق عرض مختلفة لتنظيم المعلومات بناءً على أولوياتك

باختصار، إذا كنت تبحث عن أداة تجعل عملية التوظيف تبدو أقل شبهاً بالمقامرة وأكثر شبهاً بالعلم الدقيق، فإن قالب خطة عمل التوظيف من ClickUp هو الحل الأمثل. تحميل هذا القالب

6. نموذج وثيقة استراتيجية التوظيف ClickUp للتوظيف

تم تصميم نموذج وثيقة استراتيجية التوظيف من ClickUp لمساعدتك في تخطيط وتنفيذ استراتيجية توظيف ناجحة.

يمكن أن يؤدي توظيف الموهبة المناسبة إلى نجاح الشركة أو فشلها. مع قالب وثيقة استراتيجية التوظيف من ClickUp ، لن تضطر أبدًا إلى ترك هذا الأمر للصدفة.

يساعدك هذا القالب المصمم بدقة على تطوير عمليات واستراتيجيات توظيف منظمة إلى جانب مراحل التوظيف المخطط لها جيداً. كل ذلك مع مراقبة مراحل التوظيف الخاصة بك باستمرار.

ولكن هذا ليس كل شيء. فالفوائد كثيرة! يوفر لك هذا القالب أيضاً ما يلي:

إطار عمل متسق للتوظيف

الوضوح في إعلانات الوظائف الشاغرة

عملية تقييم مبسطة

ستقلل هذه الأدوات والميزات مجتمعةً من ساعات التوظيف لديك بشكل كبير.

تعمّق في ميزاتها، وستكتشف التخصيصات التي تتيح لك تتبع كل مرحلة من مراحل التوظيف، وتصنيف إدارة التوظيف، وعرض بياناتك بطرق عديدة.

مع تعزيزه بالذكاء الاصطناعي وتبعيات المهام والأتمتة، فإن قالب استراتيجية التوظيف في ClickUp ليس مجرد مستند - إنه مركز قيادة توظيف شامل. تحميل هذا القالب

7. قالب ClickUp للتوظيف والتعيين

تعرّف على قالب مجلد التوظيف والتعيين لدينا، وهو عبارة عن مجموعة أدوات شاملة مصممة لتحويل عملية البحث عن المواهب لديك.

ال قالب ClickUp للتوظيف والتعيين هو قالب مجلد مهيأ لتنشيط عملية التوظيف والتعيين بأكملها.

يتضمن هذا القالب العديد من الميزات للحفاظ على التنظيم وتحسين الكفاءة:

تتبع وإدارة جميع المتقدمين لديك في مكان واحد، مع حالات وحقول مخصصة لتتبع تقدمهم

قم بجدولة وإدارة المقابلات مع المرشحين بسهولة باستخدام التذكيرات والإشعارات التي تبقي الجميع على المسار الصحيح

اجمع الملاحظات من فريقك واتخذ قرارات توظيف مستنيرة من خلال ميزات التصويت والتعليق المدمجة

قم بتعيين موظفين جدد بسرعة باستخدام قائمة مراجعة قابلة للتخصيص عند التعيين

يساعد قالب ClickUp للتوظيف والتعيين فريقك على تحسين التعاون والتواصل مع زيادة كفاءة وشفافية عملية التوظيف بأكملها. تحميل هذا القالب

8. نموذج قائمة مراجعة التوظيف ClickUp للتوظيف

تم تصميم نموذج قائمة مراجعة التوظيف من ClickUp لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف.

هل تحتاج إلى مساعدة لضمان عدم تفويت أي خطوة مهمة في عملية التوظيف؟ قالب قائمة مراجعة التوظيف في ClickUp يمكن أن تبقيك منظمًا وواثقًا من أنك قد غطيت جميع قواعدك.

يسرد هذا القالب مهام التوظيف الرئيسية التي تذكرك بما يلي:

كتابة وصف وظيفي واضح وموجز، وتحديد نطاق الراتب، واختيار القنوات المناسبة لنشر إعلان الوظيفة

مراجعة السير الذاتية وإجراء المقابلات الهاتفية وجدولة المقابلات الشخصية

جمع الملاحظات من فريقك، واتخاذ القرار، وتقديم عرض العمل

قم بإعداد مساحة العمل الخاصة بهم، وزودهم بإمكانية الوصول إلى الأدوات والمعلومات اللازمة، وساعدهم على سرعة الوصول إلى الوظيفة

قالب قائمة التحقق من التوظيف ClickUp للتوظيف هو أداة ممتازة لمحترفي الموارد البشرية الراغبين في تنظيم جميع بيانات التوظيف الخاصة بك والبقاء على اطلاع على كل خطوة من خطوات التوظيف. تحميل هذا القالب

9. قالب Excel بسيط لتتبع المتقدمين للوظائف بواسطة Smartsheet

استخدم هذا النموذج البسيط لتتبع المتقدمين للوظائف لتوحيد عملية تتبع المتقدمين للوظائف في شركتك

نموذج قالب Excel بسيط لتتبع المتقدمين للوظائف من Smartsheet هو مورد جداول بيانات بسيط لأي شخص يتطلع إلى تعيين موظفين جدد.

يتضمن القالب أعمدة لتتبع معلومات مقدم الطلب مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والوظيفة الحالية. كما يساعدك أيضًا على تتبع المقابلات مع وجود مساحات لتسجيل المعلومات مثل الأسماء والنتائج والملاحظات.

هذا القالب سهل الاستخدام ويمكن تخصيصه ليناسب الاحتياجات الفريدة لمؤسستك. يمكنك استخدامه لتتبع المتقدمين لوظيفة واحدة أو عدة وظائف ومشاركته مع الموظفين الآخرين في الفرق والأقسام الأخرى.

قالب Excel البسيط لتتبع المتقدمين للوظائف هو طريقة بسيطة لتتبع عملية التوظيف لديك واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن من تختار. تنزيل هذا القالب

10. قالب إكسل لتعقب التوظيف من إكسلديمي

يعد أداة تعقب التوظيف مهمة للموارد البشرية في المؤسسة للاحتفاظ بسجل الموظفين الجدد

إذا كنت تبحث عن مورد مجاني وبسيط ضمن جدول بيانات مألوف، فقد ترغب في الاطلاع على قالب إكسل لتعقب التوظيف .

يتضمن هذا القالب لوحة تحكم تتيح لك البحث عن متقدمين محددين وعرض معلوماتهم. يمكنك أيضًا استخدامها لتتبع حالة المتقدمين ونتائج المقابلات والملاحظات.

قالب Excel لتعقب التوظيف سهل الاستخدام وقد يكون مناسباً إذا كنت تفضل الالتزام بنظام جداول بيانات أساسي بدلاً من استخدام أداة برمجية مخصصة للتوظيف. تنزيل هذا القالب

ما هو أفضل قالب ATS لعملية التوظيف لديك؟

تم تصميم جميع أدوات التوظيف العشرة المجانية للموارد البشرية التي استعرضناها أعلاه للمساعدة في تنظيم وإدارة وتبسيط عملية التوظيف عبر أنظمة تتبع مقدمي الطلبات.

إذا كنت شركة صغيرة جداً وتبحث عن طريقة تقليدية لتسجيل المعلومات ومراجعتها، وتفضل استخدام جدول بيانات على استخدام البرامج، فقد تعجبك قوالب إكسل للوظائف ومتعقب التوظيف.

تفضل معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات على مستوى المؤسسات برنامجاً قائماً على البرمجيات لتحسين إدارة البيانات وتتبع المشاريع وقدرات التعاون. إذا كان هذا هو حالك، ففكر في نموذج ClickUp ATS من قائمتنا الذي يلبي أهدافك وغاياتك في التوظيف.

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