أفضل 10 أدوات للتوظيف لمسؤولي التوظيف في عام 2025

في سوق العمل التنافسي اليوم، أصبح وضع استراتيجية التوظيف الصحيحة أكثر أهمية من أي وقت مضى. قبل أن تفكر حتى في العثور على برنامج إدارة الموظفين المناسب فأنت بحاجة إلى أداة تساعدك على تنظيم وتحسين نظام تتبع مقدمي الطلبات لديك.

وهذا ليس سهلاً دائماً. يعرف أي شخص مشارك في عملية التوظيف التحديات التي قد يواجهها كل من فريق التوظيف والمرشح.

ولكن ماذا لو قلنا لك أن البرنامج المناسب يمكن أن يساعد في تبسيط هذه العملية؟ ستعمل أدوات التوظيف عبر الإنترنت هذه على تحسين عمليات الموارد البشرية الخاصة بك وإزالة المتاعب من عملية التوظيف في شركتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التوظيف؟

تشترك أفضل أدوات التوظيف في بعض الميزات المهمة. قد تكون مختلفة في عروض القيمة المحددة التي تقدمها، ولكن هذه الميزات يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً نحو مساعدة أخصائيي الموارد البشرية في العثور على أفضل أداة لعملية التوظيف بأكملها:

سهولة الاستخدام : قبل كل شيء، عليك التأكد من سهولة استخدام أي أداة تختارها خلال عملية التوظيف بأكملها عملية اتخاذ القرار المرونة : هل تقوم بتعيين موظف واحد أم العديد من الموظفين؟ هل لديك متطلبات خاصة بمجال عملك؟ أدوات التوظيف المناسبة تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب مختلف الوظائف الشاغرة للمرشحين المؤهلين

: قبل كل شيء، عليك التأكد من سهولة استخدام أي أداة تختارها خلال عملية التوظيف بأكملها عملية اتخاذ القرار قدرات تتبع الأهداف : الهدف الأساسي للتوظيف واضح، ولكن متقدم، وهو أن يكون الهدف الأساسي للتوظيف ميزات تتبع الأهداف يمكن أن تساعدك على ضمان بقاء عملية التوظيف على المسار الصحيح

: الهدف الأساسي للتوظيف واضح، ولكن متقدم، وهو أن يكون الهدف الأساسي للتوظيف ميزات تتبع الأهداف يمكن أن تساعدك على ضمان بقاء عملية التوظيف على المسار الصحيح مكتبة قوالب واسعة : قوالب الموارد البشرية و قوالب التأهيل لحملات التوظيف الخاصة بك يمكن أن تجعلك تبدأ بسرعة أكبر من الاضطرار إلى البدء من الصفر

: قوالب الموارد البشرية و قوالب التأهيل لحملات التوظيف الخاصة بك يمكن أن تجعلك تبدأ بسرعة أكبر من الاضطرار إلى البدء من الصفر أدوات إدارة المهام: كل حملة توظيف هي مشروع، مع الكثير من المهام والمهام الفرعية والجداول الزمنية وغيرها

كل حملة توظيف هي مشروع، مع الكثير من المهام والمهام الفرعية والجداول الزمنية وغيرها تحسين العملية: هل تحتوي الأداة التي تفكر في استخدامها على ميزات لبناء كفاءات العملية ? إنها أفضل طريقة لضمان قدرتك على تحسين أنشطة اكتساب المواهب بمرور الوقت

أفضل 10 أدوات توظيف لعملية التوظيف في عام 2024

إذا كنت تتطلع إلى تحسين ممارسات التوظيف والتنفيذ، يمكن أن تساعدك أدوات التوظيف هذه. من الشاملة برامج الموارد البشرية إلى منصات التوظيف المخصصة، هذه هي أفضل أدوات التوظيف التي سنستخدمها في عام 2024.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية مصممة لتبسيط العمل ومواءمة الفرق وتنظيم أعباء العمل في مكان واحد. في الواقع، بمجرد إعداد ClickUp للتوظيف ، عدد كبير من الميزات على أهبة الاستعداد لمساعدتك في العثور على أفضل المرشحين الممكنين وتوظيفهم. ClickUp لفرق الموارد البشرية مصمم لأي شيء من التوظيف إلى إدارة المواهب. تساعدك ميزاته على بناء وتبسيط عملية التوظيف لديك، وتقييم المرشحين، وجدولة المقابلات، والاحتفاظ بجميع المستندات في المكان المناسب. حتى أنه ينتقل إلى إمكانيات التأهيل لمنح الموظفين الجدد بداية مثالية للمؤسسة.

تتبع المرشحين المحتملين باستخدام قالب خطة عمل التوظيف ClickUp للتوظيف

انقر فوق أفضل الميزات

أكثر من 15 طريقة عرض فريدة لتصور مشاريع وعمليات التوظيف الخاصة بك، من القوائم إلى لوحات كانبان والنماذج والتقويمات واللوحات البيضاء

أتمتة المهام والعمليات التي يمكنها إنشاء المهام وتعيينها بشكل ديناميكي وإنشاء التعليقات والمزيد

تقارير لوحة المعلومات لعرض التقدم المحرز في عملية التوظيف بسرعة، بما في ذلك تتبع الأهداف المتقدمة من خلال المعالم الرئيسية والمزيد

مجموعة واسعة من القوالب، من قوالب قاعدة البيانات إلىخطة عمل ClickUp للتوظيف وغيرهانماذج توظيف المرشحين أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المشاريع والحملات متعددة الوظائف

ClickUp AI مساعد الكتابة لإنشاء ملخصات، وإنشاء عناصر عمل، ومسودة توصيفات وظيفية، وغير ذلك الكثير

قيود ClickUp

ليست أداة توظيف مخصصة، مما يعني أن منحنى التعلم يمكن أن يكون أكثر حدة بالنسبة للمستخدمين الذين يقتصرون على هذه الوظيفة على وجه التحديد

بسبب النطاق الواسع من الميزات وأنواع العرض، يمكن أن تكون أوقات التحميل بطيئة في بعض الأحيان

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. Recruiterflow

عبر Recruiterflow كما يوحي اسمه، فإن Recruiterflow يدور حول تبسيط تركيزك على التوظيف للعثور على الباحثين عن عمل. يحقق نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالتوظيف هذا العمل الفذ من خلال بناء نظام بيئي مصمم لوكالات التوظيف.

أفضل ميزات Recruiterflow

بوابة العميل التي تساعد وكالات التوظيف على التواصل المباشر مع عملائها طوال عملية التوظيف

وظيفة إدارة علاقات العملاء المتقدمة التي تزود مديري التوظيف بمعلومات في الوقت الفعلي عن العملاء المحتملين والمتقدمين وغيرهم في مسار التوظيف

أداة بريد إلكتروني متكاملة للتواصل المباشر مع المرشحين، بما في ذلك ميزات التسلسل التلقائي

تقارير عن خط سير العمل والنشاط والمبيعات لتقييم نجاحك في توظيف مرشحين ذوي جودة عالية

قيود Recruiterflow للتوظيف

لا يوجد تطبيق للجوال، مما يجعل استخدامه ثابتًا نسبيًا مقارنةً بالخيارات الأخرى في هذه القائمة

تحسين وكالة التوظيف يعني أن هذه الأداة لن تكون مفيدة لمعظم مكاتب التوظيف الداخلية.

تسعير #### Recruiterflow

أساسي : 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 109 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 109 دولارات شهريًا لكل مستخدم متقدم: 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Recruiterflow Recruiterflow

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. بولهورن

عبر بولهورن منصة أخرى لإدارة علاقات العملاء خاصة بالتوظيف، Bullhorn هي حل توظيف مصمم لتحسين دورة حياة التوظيف. من المصدر إلى البحث، والمقابلة إلى التوظيف، وحتى عملية التعيين، تتطلع هذه الأداة إلى مساعدة وكالات التوظيف على خدمة العملاء بشكل أفضل والعثور على المرشحين المناسبين بسرعة.

أفضل الميزات #### Bullhorn

الأتمتة الشاملة، بما في ذلك فحص السير الذاتية وجدولة المقابلات والاتصالات بالمرشحين

تكامل سلس مع قواعد البيانات الخارجية لإنشاء مصدر واحد للحقيقة لبيانات التوظيف الخاصة بك

تصميم بسيط يجعل عملية تأهيل وكالات التوظيف الجديدة ومديري التوظيف أمراً سهلاً للغاية

مجموعة واسعة من الحلول التي يمكن أن تتكامل مع إدارة علاقات العملاء الخاصة بالتوظيف، مثل التحليلات، والبحث التنفيذي، وغير ذلك الكثير

قيود #### قيود Bullhorn

محدودية أدوار المستخدمين، مما يجعل من الصعب على الفرق الكبيرة تحديد مسؤولياتهم في المنصة

يمكن أن تؤدي النوافذ المنبثقة المتكررة إلى تعطيل تجربة المستخدم في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير Bullhorn

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Bullhorn

G2: 4.0/5 (أكثر من 530 تقييم)

Capterra: 4.1/5 (1,000+ تقييم)

4. جوبسكور

عبر جوبسكور بصفته نظامًا مخصصًا لتتبع المتقدمين للوظائف، ساعد JobScore أكثر من 15 مليون مرشح في 150 دولة على إكمال طلبات التوظيف الخاصة بهم. إنه حل شامل وهدفه بسيط: تقديم أفضل تجربة للمرشحين حتى تتمكن الشركات العميلة من توظيف أفضل المرشحين.

أفضل ميزات JobScore

موقع وظائف يحمل علامة تجارية مخصصة يمكّن الشركات من تسويق فرص العمل الشاغرة لديها وأسباب الانضمام إلى شركتها بطريقة جذابة

وظيفة إحالة الموظفين التي تسمح لفرقك الحالية بالمساعدة في ملء خط التوظيف الخاص بك

نظام مراجعة المرشحين الذي يجعل المراجعات الفردية والجماعية أكثر موضوعية _وأسرع

ميزات الامتثال المتقدمة لمجالات مثل الرعاية الصحية التي تحتاج إلى اتباع إرشادات محددة

قيود جوبسكور

عمليات التكامل المتقدمة، مثل Adobe Sign، متوفرة فقط في مستويات التسعير الأعلى

قد يكون فحص السيرة الذاتية الآلي معطلاً في بعض الأحيان ويتطلب إشرافاً بشرياً

تسعير جوبسكور

البداية : 99 دولاراً شهرياً لخمس وظائف شاغرة

: 99 دولاراً شهرياً لخمس وظائف شاغرة السعر : 299 دولارًا شهريًا لكل عشر وظائف مفتوحة

: 299 دولارًا شهريًا لكل عشر وظائف مفتوحة مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جوبسكور

G2: 4.2 (أكثر من 120 تقييم)

كابيترا: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

5. مجند

عبر مجند Recruitee هي منصة أتمتة التوظيف، ولكن هذا لا يعني أنها لا تتدخل في احتياجات التوظيف الخاصة بك. تستفيد الشركات - بدءًا من الشركات متوسطة الحجم وحتى العلامات التجارية العالمية - من ميزاتها في الحصول على المتقدمين وتتبعهم، وبناء علامتهم التجارية كصاحب عمل، واكتساب رؤى أعمق في خط التوظيف الخاص بهم.

أفضل ميزات تطبيق Recruitee

نظرة عامة على التوظيف وتتبع المتقدمين على غرار كانبان تقدم رؤى سريعة وفورية حول خط سير المرشحين

نظام إدارة سير العمل الآلي لإنشاء المهام وإكمالها، وتسليم المراجعات لأعضاء الفريق الآخرين، وغير ذلك الكثير

وظيفة تطبيق متقدم على الهاتف المحمول تتيح لفرق التوظيف مراجعة المرشحين والتواصل معهم أثناء التنقل

قوالب تقييم المقابلات التي تسمح لفرق التوظيف بالبقاء عادلة وغير متحيزة في تقييم المرشحين

قيود التوظيف

تصدير بيانات المرشحين محدودة لفرق التوظيف التي تفضل العمل دون اتصال بالإنترنت

قد تتطلب وظيفة البحث المحدودة إلى حد ما التصفح اليدوي للعثور على المعلومات ذات الصلة

تسعير #### Recruitee

الإطلاق : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الإطلاق : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإطلاق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المجندين

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 170 تقييم)

6. SmartRecruiters

عبر التوظيف الذكي إذا كنت تبحث عن حل توظيف شامل ونموذجي يتضمن مكونات أكثر مما ستحتاج إليه على الأرجح، فإن SmartRecruiters خيار رائع. إن ميزاته، من إدارة علاقات العملاء إلى الإعلان عن الوظائف، وتتبع المتقدمين للوظائف، وحتى روبوت الدردشة، واسعة بما يكفي لتقديم شيء ما لجميع الصناعات وأنواع فرق التوظيف.

أفضل ميزات SmartRecruiters

مهام سير عمل متقدمة وقابلة للتخصيص لتوجيه العملاء المحتملين والمتقدمين من خلال فريقك والموارد البشرية أثناء تقدمهم في رحلة التوظيف

وظائف الدردشة الآلية والنصية لمواءمة قنوات التوظيف الخاصة بك مع احتياجات الجمهور الحديثة

إعلانات برمجية متكاملة توسع نطاق وصول قوائمك إلى ما هو أبعد من مواقع الوظائف التقليدية

مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه فرز السير الذاتية بشكل ديناميكي، ومطابقة المرشحين الحاليين والسابقين مع الأدوار الشاغرة، وتقليل التحيز في التقييم، والتعلم لتحسين وظائفه بمرور الوقت

قيود SmartRecruiters الذكية

الطبيعة المعيارية للبرنامج تجعل من الصعب فهم الأسعار أو الوحدات التي تحتاجها لاحتياجاتك الفردية

الأتمتة محدودة إلى حد ما، مع عدم القدرة على إرسال رسائل متابعة آلية إلى العملاء المحتملين

تسعير SmartRecruiters

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SmartRecruiters الذكية

G2: 4.3/5 (أكثر من 440 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 130 تقييم)

7. بامبو إتش آر

عبر BambooHR BambooHR هو برنامج شامل للموارد البشرية، ولكن هذا لا يعني أنه متخلف عن منافسيه عندما يتعلق الأمر بأدوات التوظيف. بل على العكس تماماً في الواقع. استخدمه لجذب المرشحين السلبيين وتتبعهم، وتعيين موظفين جدد، وحتى جمع التوقيعات الإلكترونية عندما يتحول الموظفون إلى موظفين جدد.

أفضل ميزات BambooHR

التصنيف التلقائي للمرشحين لتسهيل إدارة الكميات الكبيرة من المتقدمين للوظائف

تطبيق جوال مزود بأدوات توظيف تدعم مراجعة الطلبات أثناء التنقل والتواصل مع المرشحين

أدوات تعاون تُمكِّن فرق التوظيف الكبيرة من الحفاظ على التوافق في مراحل مراجعة الطلبات والمقابلات الشخصية

الاتصال بأدوات إدارة الموارد البشرية التي تبسِّط عملية تأهيل الموظفين الجدد

قيود BambooHR

يمكن أن تؤدي الإشعارات المحدودة إلى سهولة تفويت إجراءات المرشحين على أي شخص لا يتفقد المنصة بشكل نشط

واجهة مستخدم معقدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مجموعة كبيرة من الميزات التي لا تكون دائمًا بديهية للمستخدمين

تسعير BambooHR

اتصل بنا لمعرفة الأسعار

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,500+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

8 . hireEZ

عبر توظيفEZ باعتبارها منصة توظيف خارجية شاملة، تعطي hireEZ الأولوية لمركزية عملية التوظيف. ومن خلال الاهتمام بجميع الأجزاء القياسية من رحلة المتقدمين للوظائف، فإنها تعد بمساعدة مسؤولي التوظيف على القيام بما يقومون به على أفضل وجه - أي التركيز الاستراتيجي على إيجاد أفضل المرشحين الممكنين لشغل وظائفهم.

أفضل ميزات تطبيق hireEZ

أداة إنشاء منطقية لجعل العثور على المرشحين المناسبين لوظائفك أمراً سهلاً وبديهياً

تكامل الذكاء الاصطناعي لإنشاء اتصالات ديناميكية للمرشحين تلقائياً

سهولة وبديهية في الإعداد، بما في ذلك بعض الميزات الأكثر تقدماً

مكتبة محتوى شاملة وقاعدة معرفية مصممة لمساعدة مجتمع عملائها على التطور والتحسين بمرور الوقت

قيود التوظيف #### قيود hireEZ

بعض عمليات التكامل محدودة، مما قد يجعل من الصعب سحب بيانات المرشحين الخارجيين من أداة مختلفة

تسعير غير شفاف، حيث تقتصر بعض الميزات على المستويات الأعلى غير المدرجة على الإنترنت

تسعير #### تسعير hireEZ

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تأجيرEZ

G2: 4.6/5 (240+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

9. HireVue

عبر تأجير فيو تسوق Hirevue نفسها كمنصة "تجربة المواهب"، وتهدف إلى تسهيل عملية التوظيف من خلال أكثر من مجرد أتمتة المهام. فمن خلال إعطاء الأولوية لتجربة المرشح، فإنها تعد بتقديم مواهب ذات جودة أعلى وكمية أكبر لجميع الوظائف الشاغرة لديك.

أفضل مزايا HireVue

أداة إنشاء المقابلات التي تُنشئ بشكل ديناميكي مقابلات منظمة مصممة لتحقيق الملاءمة والاتساق

تقييمات تقنية وتقييمات قائمة على الألعاب يمكن لفريقك استخدامها لتقييم المواهب بشكل أفضل بخلاف سيرهم الذاتية والمقابلات

منصة مقابلات الفيديو المباشرة التي تتضمن التسجيل التلقائي وتوجيه المرشحين والمزيد

خدمة المراسلة النصية المتكاملة لإشراك المرشحين برسائل فورية وموجزة أكثر

قيود HireVue

قد يتطلب التنفيذ الناجح تغييراً في عملية التوظيف يمكن أن يتحول إلى تحول كبير لفريقك

يمكن أن تواجه منصة مقابلات الفيديو في بعض الأحيان بعض الأخطاء، مثل عدم عمل الميكروفون أو كاميرا الويب في الجلسة

تسعير HireVue

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات HireVue

G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. GoHire

عبر GoHire عندما يعدك برنامج GoHire بتحسين علامتك التجارية كصاحب عمل _وإلى جانب جذب المزيد من المرشحين في الوقت نفسه، قد يكون الأمر يستحق الاستماع. يعدك البرنامج بأتمتة المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً والتي قد تعيق عملية التوظيف لديك، مع الاستمرار في دمج اللمسة الإنسانية التي تحتاجها للحصول على أفضل المرشحين.

أفضل ميزات GoHire

نشر الوظائف بنقرة واحدة على أكثر من 15 لوحة توظيف، مما يسهل نشر الخبر بسرعة

مكتبة كبيرة من قوالب الوصف الوظيفي المُحسَّنة لزيادة سرعة النشر

صفحة وظيفية مخصصة ذات علامة تجارية مخصصة لكل عميل لبناء علامتك التجارية كصاحب عمل

جمع مبسّط لبيانات المرشحين لاتخاذ قرارات توظيف مستنيرة بالبيانات

قيود GoHire

تظل رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من المرشحين وإليهم في المنصة ولا تندمج في عميل البريد الإلكتروني الأصلي الخاص بك

قد يكون أداء التطبيق المقدم ووقت تحميله بطيئًا في بعض الأحيان

تسعير GoHire

بداية : 69 دولارًا شهريًا

: 69 دولارًا شهريًا النمو : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا محترف: 199 دولاراً في الشهر

GoHire التقييمات والمراجعات

G2: 3.6/5 (أكثر من 5 تقييمات)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

## ClickUp يجعل التوظيف أمرًا سهلاً للغاية

من قال أن التوظيف يجب أن يكون صداعاً؟ باستخدام أداة التوظيف المناسبة، قد تفاجأ بمدى قدرتك على تبسيط العملية.

يعتمد شكل أداة التوظيف هذه، بالطبع، على احتياجاتك. حتى المنصات الموجودة في هذه القائمة تتنوع على نطاق واسع من حيث الميزات والتحسينات والفرص.

ولكن هناك شيء واحد سيظل صحيحًا دائمًا: أنت بحاجة إلى أداة تنظيمية لمواءمة فريق التوظيف لديك وتبسيط عملية التواصل مع المرشحين. وهذا هو المكان الذي تتألق فيه ClickUp حقًا.

فقد صُممت منصة ClickUp لتحسين مؤسستك، بدءاً من توظيف الموظفين الداخليين الجدد وحتى إدارة المبيعات والمنتجات. وفي الوقت نفسه، تُعد الوظائف والقوالب المخصصة للموارد البشرية مثالية للاندماج في عملية التوظيف لديك.

لهذا السبب حان الوقت للبدء الآن. إنشاء حساب مجاني ودع ClickUp يساعدك في تحسين عملية التوظيف لعام 2024 وما بعده! 🤩