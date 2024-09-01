أفضل 10 أدوات لتقييم المواهب لمسؤولي التوظيف

بفضل عدد كبير من برامج إدارة المواهب ، يمكن لفرق الموارد البشرية اليوم استخدام الذكاء الاصطناعي والميزات المتقدمة للتقييمات والتقييمات أثناء التوظيف. ومع ذلك، قد ينتهي بنا المطاف باختيار المرشح الخطأ.

ما الخطأ الذي يمكن أن نفعله؟ بصفتي مديراً للتوظيف، اكتشفت أنه على الرغم من جولات متعددة من المقابلات، فإننا نختار المرشحين بناءً على معيار واحد محدد - وهو قدرتهم على التفوق في الاختبار وترك انطباع قوي. نحن بحاجة إلى تقييم مهارات أعمق مثل الكفاءة التقنية، والعمل الجماعي، والملاءمة الثقافية، وما هو أبعد من ذلك.

اختبر فريقنا العديد من تقييمات المواهب و أدوات إدارة الأداء لمساعدتنا في تتبع هذه المعايير. أردنا اتخاذ خيار مستنير يستند إلى معايير تعتمد على البيانات بدلاً من التحيز البشري.

دعنا نكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذه الأدوات ونفهم كيف يمكنك أنت أيضًا اختيار أدوات تقييم المواهب المثالية لمؤسستك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تقييم المواهب؟

لماذا اخترنا أدوات تقييم المواهب هذه في حين أن هناك العديد من الخيارات المتاحة في السوق؟ الأسباب بسيطة للغاية.

جنبا إلى جنب مع مدراء الموارد البشرية قضيت ساعات لا تحصى في غربلة السير الذاتية وإجراء مقابلات مع المرشحين. وفي حين أن هذه الأساليب التقليدية لا تزال ضرورية، إلا أنها غالباً ما تقصر عن الكشف عن إمكانات المرشح بشكل حقيقي. يمكن لأداة تقييم المواهب أن تساعدك على قياس مهارات المرشح بشكل أفضل، بما في ذلك القدرات المعرفية ومهارات حل المشكلات والكفاءة التقنية ومهارات التواصل وغير ذلك الكثير.

للمساعدة في عملية التقييم المعقدة هذه، يجب أن تحتوي أفضل أدوات تقييم المواهب على ميزات مثل:

وحدات تقييم متقدمة: اختر الخيار الذي يدعم متطلباتك الخاصة. معظم برنامج الموارد البشرية ستساعدك في عملية تقييم المواهب الأساسية. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى اختبار تقييمات الترميز باستخدام محاكاة واقعية للوظائف، تأكد من أن أداتك يمكنها دعم ذلك

اختر الخيار الذي يدعم متطلباتك الخاصة. معظم برنامج الموارد البشرية ستساعدك في عملية تقييم المواهب الأساسية. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى اختبار تقييمات الترميز باستخدام محاكاة واقعية للوظائف، تأكد من أن أداتك يمكنها دعم ذلك سهولة الاستخدام: اختر خياراً سهل الاستخدام يسهل على فريق الموارد البشرية بأكمله استخدامه. من واقع خبرتي، يساعد ذلك على توفير الوقت وتقليل الإحباط للمرشحين ومسؤولي التوظيف

اختر خياراً سهل الاستخدام يسهل على فريق الموارد البشرية بأكمله استخدامه. من واقع خبرتي، يساعد ذلك على توفير الوقت وتقليل الإحباط للمرشحين ومسؤولي التوظيف رؤى مفصلة: تأكد من اختيار أداة يمكنها تقديم تقارير مفصلة أو نظام تصنيف لاتخاذ قرارات توظيف مستنيرة

تأكد من اختيار أداة يمكنها تقديم تقارير مفصلة أو نظام تصنيف لاتخاذ قرارات توظيف مستنيرة قدرات التكامل: تأكد من أن الأداة توفر التكامل مع برنامج مراقبة الموظفين حتى لا تضطر إلى مزامنة البيانات يدويًا. لا ينبغي أن تكون أدوات تقييم المواهب عبر الإنترنت مجرد برنامج مستقل في مجموعتك التقنية

## أفضل 10 أدوات لتقييم المواهب لاستخدامها في عام 2024

بالنظر إلى هذه العوامل، قمنا بتنسيق قائمة بأفضل أدوات تقييم المواهب في السوق اليوم. في حين أن بعض الأدوات كاملة تخطيط الموارد البشرية قوية، بينما يركز البعض الآخر على كونها أدوات تقييم متخصصة، ومناسبة لغرض معين، مثل التقييم السلوكي أو مقابلات الفيديو. دعنا نستكشف هذه الأدوات العشر واحدة تلو الأخرى:

1. ClickUp (الأفضل لعملية الموارد البشرية الشاملة وإدارة المشاريع) كليك أب هو برنامج الإنتاجية وإدارة المشاريع والموارد البشرية الأعلى تقييمًا في العالم والذي يمكن للشركات من جميع التعقيدات والأحجام والصناعات استخدامه. مع العديد من

قوالب الموارد البشرية المجانية وأكثر من 1,000 عملية تكامل، يمكنك بدء عملية التوظيف بسرعة، حيث يمكنك بدء عملية التوظيف بسرعة، مع مركزية جميع تقييمات المواهب وعملية التقييم والتأهيل في منصة واحدة.

قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp

خذ قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية الخاص بـ ClickUp على سبيل المثال. هذا قالب قابل للتخصيص بالكامل يتيح لك إنشاء بروتوكولات الموارد البشرية الخاصة بمؤسستك ومهامها وسياساتها، مما يضمن أن تكون فرق الموارد البشرية لديك على دراية دائمة بالإجراءات الواجب اتباعها في مختلف المواقف. يتيح لك ذلك مواكبة اللوائح المتغيرة ومساعدة فريق الموارد البشرية بأكمله:

تتبع قاعدة المعارف والتحديثات الخاصة بوثائق الموارد البشرية في مستودع مركزي

تخزين وتحديث سجلات وإجراءات الموظفين بسهولة

تتبُّع أنشطة الموارد البشرية ومراقبتها وتدقيقها لزيادة الكفاءة

منصة كليك أب للموارد البشرية تمكّنك من:

تبسيط إدارة الأفراد : إنشاء مركز مركزي لإدارة جميع تفاصيل المرشحين لديك، بما في ذلك الاتصالات السرية بين المديرين والتقارير المباشرة والتقييمات والسير الذاتية وغيرها من التفاصيل، مما يسهل تتبع هذه البيانات للقوى العاملة لديك

: إنشاء مركز مركزي لإدارة جميع تفاصيل المرشحين لديك، بما في ذلك الاتصالات السرية بين المديرين والتقارير المباشرة والتقييمات والسير الذاتية وغيرها من التفاصيل، مما يسهل تتبع هذه البيانات للقوى العاملة لديك قم بتبسيط عملية التوظيف لديك : استخدم انقر فوق المهام لتقسيم عملية التوظيف إلى أجزاء يمكن إدارتها وتعيينها إلى الأفراد المسؤولين مباشرةً. خطط الجداول الزمنية للتوظيف، وراقب تقدم المهام ومعالجة الاختناقات، أو تعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، وقم بإدارة التقييمات والمقابلات والتواصل دون عناء

: استخدم انقر فوق المهام لتقسيم عملية التوظيف إلى أجزاء يمكن إدارتها وتعيينها إلى الأفراد المسؤولين مباشرةً. خطط الجداول الزمنية للتوظيف، وراقب تقدم المهام ومعالجة الاختناقات، أو تعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، وقم بإدارة التقييمات والمقابلات والتواصل دون عناء احصل على رؤى في الوقت الفعلي: قم بتحليل أداء الموظفين ومشاركتهم وتطويرهم من خلال ClickUp Dashboards والتقارير. مع انقر فوق المشاهدات يمكنك الحصول على أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتفسير البيانات ومشاركتها بالطريقة التي تناسبك

قم بتحليل أداء الموظفين ومشاركتهم وتطويرهم من خلال ClickUp Dashboards والتقارير. مع انقر فوق المشاهدات يمكنك الحصول على أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتفسير البيانات ومشاركتها بالطريقة التي تناسبك ضبط التذكيرات والمتابعة : قم بتعيين تذكيرات تلقائية للمقابلات واتصالات المتابعة ومهام الموارد البشرية الأخرى باستخدام تذكيرات ClickUp تحسين عملية التأهيل والتدريب : أنشئ مركزًا مركزيًا لعملية التأهيل باستخدام مستندات ClickUp والتي تعزز التدفق السلس للمعلومات والتحديثات في الوقت الفعلي من خلال ميزات التحرير التعاوني الخاصة بها

: قم بتعيين تذكيرات تلقائية للمقابلات واتصالات المتابعة ومهام الموارد البشرية الأخرى باستخدام تذكيرات ClickUp جمع تعليقات مفصلة من الموظفين: اجمع تعليقات مجهولة المصدر أو ردودًا مفصلة من المرشحين حول عملية التوظيف أو حتى حول عملية التأهيل؛ يمكنك القيام بذلك بسهولة باستخدام عرض نموذج ClickUp

نموذج مراجعة الأداء الخاص ب ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعقب تقييمات مهاراتك عبر الإنترنت بسرعة باستخدام أدوات تقييم المواهب و قوالب مراجعة الأداء داخل ClickUp قالب مراجعة أداء ClickUp على سبيل المثال، يبسط عملية مراجعة المرشحين بالكامل، مما يتيح لك

وضع أهداف واضحة لعملية التقييم والتوظيف

تتبع تقييمات الموظفين وأدائهم بفعالية

الحصول على تقييمات صادقة وتقييمات 360 درجة من أصحاب العمل والزملاء

قالب مصفوفة اختيار التوظيف الخاص بـ ClickUp

بمجرد اكتمال التقييم، يمكنك اختيار المرشح المناسب باستخدام قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp للتوظيف الذي يساعدك على تقييم المرشحين المحتملين بشكل عادل وموضوعي. باستخدام هذا القالب، يمكنك

تنظيم جميع المعلومات الخاصة بالمرشحين في منصة واحدة

تقييم السير الذاتية والحصول على جميع بيانات المتقدمين مثل الخبرة والمهارات والمؤهلات ونتائج التقييم في مكان واحد

انقر فوق أفضل الميزات

احصل على جميع الميزات الخاصة بالتوظيف والتأهيل وعمليات الموارد البشرية الأخرى في منصة واحدة

تسهيل العصف الذهني وحل المشكلات التعاونية لمبادرات الموارد البشرية باستخدام ClickUp Whiteboards اكتساب رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الموظفين ومشاركتهم وتطويرهم من خلال لوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص

مواءمة أهداف الموظفين مع الأهداف التنظيمية وتتبع التقدم المحرز بفعالية باستخدام أهداف ClickUp السماح للموظفين الجدد بمعرفة ما هو متوقع منهم

مراقبة الوقت الذي يقضيه الموظف في المهام والمشاريع المختلفة بدقة لتقييم الأداء وتخصيص الموارد مع ميزة مدمجة تتبع الوقت في ClickUp البقاء على اتصال وإدارة مهام الموارد البشرية أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp للجوال حماية بيانات الموظفين الحساسة من خلال تدابير أمنية قوية وميزات الامتثال

الاستفادة من ClickUp Brain وهو مساعد ذكاء اصطناعي قوي، لأتمتة المهام العادية، وإنشاء تقارير الموارد البشرية، وتقديم اقتراحات ذكية بشأن عمليات التوظيف

قيود ClickUp

نظراً لوظائفه وميزاته الواسعة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف على واجهة ClickUp، مما يتطلب منحنى تعليمي حاد

أسعار كليك أب

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. تقييمات ميرسر ميتل (أفضل منصة تقييم شاملة عبر الإنترنت)

via

_ / href/ _https://support.mettl.com/portal/en/kb/articles/all-about-coding-simulators-in-mettl ميرسر ميتل /%href/

ميرسر ميتل هي شركة رائدة في مجال تقييم المواهب، حيث تقدم مجموعة واسعة من التقييمات لتقييم المرشحين عبر أبعاد مختلفة. من التقييمات النفسية إلى تقييمات المهارات الفنية، توفر ميرسر ميتل نظرة شاملة لإمكانات المرشح.

وهذا يجعلها مثالية للمؤسسات التي تحتاج إلى منصة شاملة للتوظيف وإدارة الموظفين. وهو يتضمن القدرة على إجراء التقييمات عن بُعد، وفحص المرشحين، واستضافة المقابلات، وهي أمور ضرورية لمكان العمل الرقمي اليوم.

أفضل ميزات ميرسر ميتل

احصل على منصة تقييم شاملة ومتكاملة للترميز أو المحاكاة أو التقييم المراقب أو الاختبار عبر الإنترنت

قم بتخصيص التقييمات لتتماشى مع أدوارك الوظيفية المحددة ومتطلبات مجال عملك

التكامل مع العديد من أدوات وأنظمة الموارد البشرية، مع دعم أكثر من 20 لغة

الوصول إلى مكتبة من التقييمات المُنشأة مسبقاً للتوظيف، وعمليات التعلم والتطوير، وعملية التقييم العلمي

قيود ميرسر ميتل

نظرًا لميزاته الشاملة، يمكن أن يكون له منحنى تعليمي حاد، خاصةً فيما يتعلق بتخصيص التقييم لمجال عملك أو استخدامك الخاص

إن تشغيله بالكامل عبر الإنترنت يعني أنه غير قادر على خدمة الأسواق التي تتوقع استضافة بيانات ومعلومات الموظفين على منصتها، خاصةً بالنسبة للتثبيت في مكان العمل وتخزين البيانات

تسعير ميرسر ميتل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ميرسر ميتل

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (41 تقييم)

3. Test Gorilla (المكتبة الأكثر شمولاً لأدوات تقييم المواهب)

via

_ / href/ _https://support.testgorilla.com/hc/en-us/articles/9028486941979-Guide-to-analyzing-results TestGorilla /%href/

TestGorilla هو أداة تقييم شائعة لتقييم الترميز والتقييمات التقنية. وهي تتيح لك إنشاء اختبار من الصفر، باستخدام أنواع تقييم مختلفة، بما في ذلك تقييم المهارات الوظيفية، والمحاكاة، واختبارات القدرة المعرفية، واختبارات الشخصية، والمهارات الشخصية، وغيرها.

هذه المكتبة الواسعة من التقييمات المُنشأة مسبقاً والواجهة سهلة الاستخدام تجعلها مثالية لفرق الموارد البشرية التي قد تفتقر إلى البراعة التقنية أو المجال المطلوب في مجال أو صناعة معينة يوظفون لها.

أفضل ميزات اختبار غوريلا غوريلا

الوصول إلى مكتبة واسعة من التقييمات المُنشأة مسبقاً للعديد من الأدوار الوظيفية والصناعات

تخصيص التقييمات بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات

استخدام مقابلات الفيديو وخيارات المراقبة المباشرة لتقييماتك

التكامل بسرعة مع أنظمة الموارد البشرية الشائعة

قيود اختبار غوريلا الاختبار

تحليلات متعمقة محدودة مقارنةً ببعض المنافسين

تركز الأداة بشكل رئيسي على فحص ما قبل التوظيف بدلاً من التقييم الشامل للمواهب، مما يجعلها مثالية فقط لمديري التوظيف أو فرق التوظيف

أسعار اختبار الغوريلا

مجاناً

بداية 75 دولارًا شهريًا

75 دولارًا شهريًا محترف: 115$/شهرًا: 115$/شهرًا

اختبار تقييمات ومراجعات الغوريلا

G2: 4.5/5 (أكثر من 1150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1150 تقييم) Capterra: 4.2/5 (239 تقييم)

4. المؤشر التنبؤي (أفضل أداة تقييم سلوكية)

via

_/ href/ _https://www.predictiveindex.com/software/hiring/ الفهرس التنبؤي /%href/

يُعد المؤشر التنبؤي أو المؤشر التنبؤي (أداة تقييم المواهب الخاصة بالشركة) مثاليًا لتقييم المرشحين بناءً على القدرات السلوكية والمعرفية. توفر الأداة، المدعومة بأكثر من 60 عامًا من الأبحاث في العلوم السلوكية، رؤى قيّمة حول كيفية تفاعل الأفراد مع الآخرين وتعاملهم مع المهام، مما يساعدك على تحديد الأنسب لفريقك.

أفضل ميزات المؤشر التنبؤي

استخدام قوة التقييم السلوكي لتحديد السمات الشخصية وأنماط العمل

الاستفادة من التقييم المعرفي لقياس سرعة التعلم

بناء وتطوير فرق عمل مصممة خصيصًا لمتطلباتك باستخدام أداة تحسين المواهب

احصل على واجهة برمجة التطبيقات وخيارات التكامل مع العديد من أنظمة الموارد البشرية لسير العمل بسلاسة

قيود المؤشر التنبؤي

يركز في المقام الأول على التقييمات السلوكية والمعرفية، وهو محدود في مجالات أخرى

يتطلب التدريب ومنحنى تعليمي حاد للاستفادة من قدرات المنصة بشكل كامل

تسعير المؤشر التنبؤي

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المؤشر التنبؤي

G2: 4.7/5 (650 مراجعة)

4.7/5 (650 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. ألفا (أفضل أداة لتقييم المواهب بالذكاء الاصطناعي)

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_ / href/ _https://www.alvalabs.io/candidates ألفا /%href/

Alva هي أداة حديثة لتقييم المواهب للفرق التي ترغب في تقييم المرشحين بسرعة ودقة. وهي تجمع بين الاختبارات الشخصية والمنطقية التي صممها الخبراء مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقدرات التعلم الآلي لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ حول إمكانات المرشح في مجالات متعددة.

أفضل ميزات Alva

استفد من التقييمات الشخصية والمنطقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على تحليل سريع وملاحظات حول المرشح

قم بتحويل تقييماتك بشكل أسرع باستخدام التقييم السريع للمرشح وترتيبه

التكامل بسلاسة مع العديد من أدوات الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المدمجة وخيارات المزامنة

قيود ألفا

منصة جديدة نسبيًا ذات انتشار محدود في السوق

قد يكون الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي مصدر قلق لبعض المؤسسات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعلومات المرشحين وخصوصية البيانات

تسعير ألفا

الزيادة : 429 دولارًا شهريًا

: 429 دولارًا شهريًا السعر : 799 دولارًا شهريًا

: 799 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ألفا

G2: 4.1/5 (12 مراجعة)

4.1/5 (12 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. iMocha (أداة تقييم واكتساب المواهب الأكثر شمولاً)

via

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بالنسبة لأي شخص يعمل في مجال الموارد البشرية منذ فترة طويلة، فإن iMocha اسم مألوف لأي شخص يعمل في مجال الموارد البشرية. هذه الأداة الشاملة لتقييم المواهب واكتسابها مدعومة الآن بالذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 200 تصنيف، وأكثر من 1500 ملف تعريف وظيفي، وأكثر من 2500 اختبار للمهارات الصعبة والشخصية يمكنك الاختيار من بينها. وهي تقدم مجموعة شاملة من التقييمات والتحليلات المتعمقة لمساعدة مسؤولي التوظيف على اتخاذ قرارات توظيف مستنيرة.

أفضل ميزات iMocha

تقييم مجموعة واسعة من المهارات، من الكفاءات التقنية إلى المهارات الشخصية

إنشاء تقييمات مخصصة لتتناسب مع متطلبات الوظيفة المحددة

الاستفادة من المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة آمنة للاختبار

إنشاء تحليلات أداء مفصلة ورؤى قابلة للتنفيذ

التكامل بسلاسة مع أنظمة الموارد البشرية الحالية لتحقيق سير عمل فعال

قيود iMocha

منصة معقدة مع منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنة ببعض المنافسين

لا توجد خطة مجانية لتجربة الأداة

تسعير #### تسعيرiMocha

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات iMocha

G2: 4.4/5 (252 تقييم)

4.4/5 (252 تقييم) Capterra: 4.5/5 (30 مراجعة)

7. Testlify (أفضل أداة تقييم اختبار مع تقارير وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via

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Testlify هي أداة تقييم اختبار متطورة تقوم بتحليل معلومات المرشح ومهارات التواصل أثناء عملية التوظيف. هذه التقييمات مفصلة وتتضمن العديد من المعلمات التي يمكنك العبث بها. ونظراً لأن التقييم يستند إلى عوامل محددة مسبقاً، تصبح العملية بأكملها موضوعية وعادلة، مما يضمن عدم وجود قرارات متحيزة في عملية التوظيف.

اختبار أفضل الميزات

إجراء مقابلات تفاعلية بالفيديو مع أنواع مختلفة من الأسئلة

تقييم القدرات العملية من خلال تقييمات المهارات التفاعلية

الاستفادة من التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم أداء المرشحين

التكامل بسلاسة مع مهام سير عمل التوظيف الحالية

قيود الاختبار

لا تدعم تقييمات المرشحين لغات متعددة

نطاق محدود للتقييمات المستندة إلى الأدوار

تسعير Testlify

المبتدئ : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا أساسي : 149 دولارًا في الشهر

: 149 دولارًا في الشهر الأعمال : 299 دولارًا شهريًا

: 299 دولارًا شهريًا القسط: 749 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (125 تقييم)

4.8/5 (125 تقييم) Capterra: 4.0/5 (29 مراجعة)

8. HireVue (أفضل منصة تقييم ومقابلات فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي)

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_ / href/ _https://www.hirevue.com/blog/hiring/creating-ai-driven-pre-employment-assessments تأجير فيو /%href/

منصة أخرى في قائمتنا التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير هي HireVue. تستخدم هذه المنصة الرقمية لإجراء المقابلات والتقييم الرقمي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لما تسميه الذكاء البشري المحتمل. تُعد المنصة مثالية لإجراء مقابلات الفيديو وتزويد المرشحين بتقييمات مفصلة وعناصر مُلعبة لجعل العملية برمتها أكثر تشويقاً وإثارة. لا يسمح لك ذلك بقياس المعرفة التقنية أو مهارات الترميز فحسب، بل يتيح لك ذلك قياس القدرات المعرفية ومهارات اتخاذ القرار، وتحديد السمات الشخصية، وغير ذلك الكثير.

أفضل مزايا Hirevue

استفد من مقابلات الفيديو عند الطلب مع أنواع مختلفة من الأسئلة، مع القدرة على استخدام قوالب المقابلات لعملية فعالة

استخدم تقييمات مُلعبة لتقييم القدرات المعرفية وشخصية المرشحين لديك

الوصول إلى تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم المرشحين وملخص سريع لقدرات كل مرشح

التكامل بسلاسة مع أفضل أنظمة الموارد البشرية

احصل على دعم لأكثر من 45 لغة، مما يتيح لك الوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب

قيود Hirevue

يتطلب الكثير من الإعداد الأولي والوقت لتخصيصه حسب متطلباتك الخاصة

قد يكون التركيز على مقابلات الفيديو والتقييمات القائمة على الألعاب مقيداً لبعض المؤسسات

باهظة الثمن مقارنة ببعض أدوات تقييم المواهب الأخرى

تسعير Hirevue

أساسي: 35,000 دولار في السنة

35,000 دولار في السنة مؤسسة : 75,000 دولار في السنة

: 75,000 دولار في السنة قسط: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Hirevue

G2: 4.1/5 (231 تقييمًا)

4.1/5 (231 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (47 مراجعة)

9. هارفر (أفضل منصة مؤتمتة لعملية توظيف كبيرة الحجم)

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Harver_

غالبًا ما تضطر الشركات إلى التوظيف بسرعة لتوسيع نطاق مواردها لتتناسب مع متطلبات السوق. ولكن عند التوظيف بهذه الطريقة الخاطفة، فإن العثور على الموهبة المناسبة قد يعني في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات سريعة قد لا تكون هي القرارات الصحيحة. مع Harver، يمكنك الحصول على حل مرن يساعدك على تحسين قراراتك المتعلقة بالمواهب باستخدام البيانات والرؤى العلمية لمساعدتك على اختيار المرشحين المناسبين بسهولة.

تستخدم الأداة مزيجاً من التقييمات ومقابلات الفيديو والتحقق من المراجع ونظام الدرجات لمساعدتك على تسريع عملية التوظيف مع الاستمرار في اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات. وهذا يجعلها خياراً شائعاً للمؤسسات التي لديها متطلبات توظيف كبيرة الحجم.

أفضل الميزات

إجراء تقييمات شاملة، بما في ذلك مقابلات الفيديو، وفحوصات ما قبل التوظيف، وعمليات التحقق من الخلفية

الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين قرارات التوظيف وتسريع عملية تقييم المرشحين

الحصول على منصة تقييم منصة سهلة الاستخدام يمكن استخدامها بسهولة من قبل المرشحين من جميع الخلفيات

القيود الصارمة

تعتمد دقة كل مرشح على مدى اكتمال البيانات المقدمة، والتي قد لا تعرض دائمًا النتائج الصحيحة

يتطلب إنشاء تقييمات مخصصة للمواهب والتدريب وقتًا وجهدًا إضافيًا، مما يجعل الأمر صعبًا، خاصة بالنسبة للمؤسسة التي تبحث عن قرارات سريعة

التركيز على التوظيف بكميات كبيرة قد يحد من ملاءمته للأدوار المتخصصة

تسعير أعلى

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات هارفر

G2: 4.6/5 (171 مراجعة)

4.6/5 (171 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. Prevue (أفضل منصة لتقييم المواهب وتطويرها)

via

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بريفيو سكيلز هي مجموعة تقييم وفحص متخصصة يقدمها بريفو للموارد البشرية، وهو حل شامل للموارد البشرية في المؤسسة. وعلى غرار معظم أدوات التقييم، تتيح لك أداة Prevue Skills اختبار معرفة المرشح بناءً على اختبارات محاكاة الوظيفة المصممة خصيصًا لمجالات وأدوار محددة. تحتوي الأداة على أكثر من 500 تقييم للمواهب، مما يسمح لك باختيار المناسب لـ أهداف الموارد البشرية .

وبالتالي، يمكنه تقييم المرشحين عبر أبعاد مختلفة، بما في ذلك القدرة المعرفية والشخصية والمهارات. كما يوفر أيضًا موارد التطوير لمساعدة الموظفين على النمو والنجاح داخل المؤسسة.

أفضل ميزات #### Prevue

بناء اختبارات القدرة الإدراكية لقياس مهارات حل المشكلات ومهارات التفكير المنطقي

تقييم تقييمات الشخصية لفهم الأنماط السلوكية للمرشحين لديك

بناء تقييمات مهارات متخصصة لتقييم الكفاءات الخاصة بالوظيفة باستخدام سيناريوهات واقعية

مطابقة المرشحين لملف وظيفي محدد، مما يوفر مؤشراً واضحاً لمدى ملاءمتهم لمتطلبات الشركة

استخدم موارد تطوير المواهب لتطوير الموظفين وتدريبهم بمجرد تعيين المرشح وجعله جزءاً من مؤسستك

القيود السابقة

لقد وجد المستخدمون أن برنامج Prevue Skills لديه خيارات تكامل محدودة مع أدوات الموارد البشرية الأخرى أو أنظمة ATS، مما يجعله غير ملائم إذا كنت لا ترغب في استخدام حل الموارد البشرية المتكامل للشركة

أسعار بريفو

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (53 مراجعة)

4.5/5 (53 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (64 مراجعة)

## أسرع عملية اختيار المرشحين باستخدام أفضل أداة لتقييم المواهب

يعد اختيار أدوات تقييم المواهب المناسبة أمرًا بالغ الأهمية للتوظيف الفعال. وعلى الرغم من وجود العديد من الخيارات، إلا أن العثور على منصة تتوافق مع احتياجاتك وتكتسب اعتمادًا على مستوى الموارد البشرية أمر ضروري. يبرز ClickUp كحل شامل يبسط هذه العملية.

وباعتبارها منصة إنتاجية شاملة ومتكاملة، فإن ClickUp تعمل على تبسيط سير عمل الموارد البشرية بالكامل، بدءًا من التوظيف إلى إدارة الأداء . تمكّنك ميزاته القابلة للتخصيص والتعاون في الوقت الفعلي والتقارير القوية من اتخاذ قرارات مستنيرة ودفع عجلة نمو الأعمال. جرّب ClickUp اليوم .