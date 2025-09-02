أفضل 11 بديلاً لـ TimeHero في عام 2025

الساعة الآن 9 صباحًا وقائمة مهامك تبدو مربكة بالفعل. لديك اجتماعات متداخلة ومواعيد نهائية تقترب، بالإضافة إلى تلك المهمة التي يتم تأجيلها دائمًا إلى الغد.

إذا كنت قد جربت TimeHero، فمن المحتمل أنك أحببت أسلوبه في الجدولة. ولكن، هل تحتاج إلى شيء أكثر ابتكارًا ومرونة وقابلية للتخصيص؟

في هذا المنشور على المدونة، قمنا بتجميع أفضل بدائل TimeHero، والتي يوفر كل منها أتمتة ذكية للمهام وجدولة ذكية وإدارة للوقت. 🕰️

لماذا تختار بدائل TimeHero

عندما تبدأ الأداة في إعاقة العمل بدلاً من مساعدته، فهذه علامة واضحة على ضرورة التفكير في خيارات أخرى. إليك ما شاركه المستخدمون الحقيقيون حول نقاط ضعف TimeHero. 📈

أتمتة صارمة للغاية: غالبًا ما يعيد محرك الجدولة ترتيب المهام بطرق لا تتوافق مع الطريقة التي يرغب الأشخاص في العمل بها بالفعل

تخصيص غير كافٍ: لا يمكن للمستخدمين تعديل عناصر مثل عروض التقويم أو تخطيطات المشاريع بسهولة لتناسب سير عملهم

تفتقد بعض عمليات الدمج الأساسية: ذكر العديد من المستخدمين عدم وجود مزامنة ثنائية الاتجاه مع Google Calendar و iCalendar

إشعارات غير متسقة: التذكيرات لا تأتي دائمًا في الوقت المناسب، مما قد يؤثر على الأولويات اليومية

منحنى تعلم حاد: على الرغم من مظهره البسيط، إلا أن التعمق في أدواته المتقدمة قد يبدو صعبًا أو مربكًا

🧠 حقيقة ممتعة: قبل أن تصبح التقويمات شيئًا يمكنك النقر عليه على هاتفك، كان الناس في اسكتلندا في العصور ما قبل التاريخ يتتبعون الوقت باستخدام القمر. حوالي عام 8000 قبل الميلاد، حفروا 12 حفرة في الأرض في وارن فيلد، مصطفة مع أطوار القمر، مما أدى إلى إنشاء أقدم تقويم معروف في العالم.

نظرة عامة على بدائل TimeHero

إليك جدول لمساعدتك في الاختيار من بين أفضل بدائل TimeHero. 📊

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp • تقويم وعرض تقويم مدعومان بالذكاء الاصطناعي • وكلاء Brain + Autopilot للجدولة الذكية • عرض عبء العمل لتخطيط السعة • أتمتة ومهام متكررة ومدون ملاحظات بالذكاء الاصطناعي الأفضل لجميع الفرق (الأفراد → المؤسسات) التي تحتاج إلى تخطيط مهام ذكي وجدولة وتعاون تتوفر خطة مجانية؛ المؤسسات: أسعار مخصصة Motion • الجدولة التلقائية بالذكاء الاصطناعي وإعادة الترتيب في الوقت الفعلي • حجب وقت العمل المكثف • رسائل البريد الإلكتروني للتخطيط اليومي • مزامنة Google/Outlook الأفضل للمستخدمين الذين يرغبون في جدولة ديناميكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتكيف على الفور مع التغييرات تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ المؤسسات: أسعار مخصصة Todoist • إنشاء المهام باللغة الطبيعية • نظام كارما لتحويل الإنتاجية إلى لعبة • مستويات الأولوية وتتبع التقدم • مزامنة متعددة المنصات الأفضل للأفراد والمستقلين الذين يرغبون في تتبع المهام الشخصية ببساطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا استرجع • اجتماعات ذكية مع أوقات احتياطية • مجدول العادات للروتين اليومي • إعادة الجدولة التلقائية • تكامل Google و Outlook الأفضل للمحترفين الذين يحتاجون إلى تقويم ذكي وحماية وقت التركيز تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ المؤسسات: أسعار مخصصة TickTick • تتبع العادات + المهام • مؤقت Pomodoro مدمج • طرق عرض متعددة (قائمة، Kanban، تقويم) • تحويل المذكرات الصوتية إلى مهام الأفضل للأشخاص الذين يوازنون بين المهام وبناء العادات في أداة واحدة تتوفر خطة مجانية؛ خطة سنوية مدفوعة بقيمة 35.99 دولارًا في السنة Taskade • سير عمل مرئي مع خرائط ذهنية و Kanban • دردشة فيديو وتعليقات مدمجة • منشئ سير عمل بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي • مهام فرعية غير محدودة وقوائم متداخلة الأفضل لـ الفرق البعيدة التي تحتاج إلى تخطيط مرئي للمهام/الأفكار مع التعاون تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا؛ المؤسسات: أسعار مخصصة Trello • لوحات Kanban وسير العمل القائم على البطاقات • أتمتة Butler • Power-Ups للإضافات • التكاملات (Slack، Drive، Jira) الأفضل للفرق التي تدير سير عمل بسيط يركز على العناصر المرئية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ المؤسسات: أسعار مخصصة Things3 • جدولة باللغة الطبيعية • زر Magic Plus لالتقاط سريع • أدوات تسجيل وتحديد الهياكل • مزامنة سلسة مع نظام Apple البيئي الأفضل لمستخدمي Apple (الأفراد والمستقلين والمهنيين) الذين يحتاجون إلى إدارة مهام خالية من عوامل التشتيت لا توجد خطة مجانية؛ شراء لمرة واحدة لكل جهاز Wrike • أذونات دقيقة وسير عمل متوافق • تخصيص الموارد وإدارة عبء العمل • لوحات معلومات قابلة للتخصيص • تتبع الوقت بمساعدة الذكاء الاصطناعي الأفضل للمؤسسات والمنظمات المعقدة التي تحتاج إلى ضوابط المشاريع والامتثال تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ المؤسسات: أسعار مخصصة Sunsama • روتين تخطيط يومي موجه • سحب المهام من أدوات متعددة • تكامل التقويم + المهام • تتبع الوقت للحصول على رؤى الأفضل لـ العاملين في مجال المعرفة الذين يبحثون عن تخطيط يومي مدروس وتركيز تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا شهريًا Akiflow • مركز تحكم يعتمد على لوحة المفاتيح • حجب الوقت من المهام • صندوق وارد عالمي وإشعارات ذكية • تكامل عميق بين الأدوات الأفضل لمستخدمي الإنتاجية الذين يفضلون تخصيص الوقت وإدارة المهام الموحدة. تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل حجم سوق تطبيقات التقويم إلى 16.37 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.4٪ خلال فترة التوقعات.

أفضل 11 بديلاً لـ Timehero

TimeHero هو الخيار الأمثل لأتمتة جداول المهام وحجز الوقت عبر التقويمات. يساعد الأفراد على تخطيط أيامهم حول العمل الفعلي. ولكنه غالبًا ما ينفد من المساحة المتاحة للفرق التي تحتاج إلى تحكم أعمق في المهام وأتمتة أقوى ودعم مدمج للذكاء الاصطناعي.

سواء كنت بحاجة إلى أداة أكثر بصرية، أو كنت أفضل في التعامل مع المهام المتكررة، أو كنت فقط... أقل تسلطًا بشأن جدولك الزمني، فإن هذه القائمة تحتوي على ما يناسبك. 🎯

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط المهام مع إدارة الوقت وأتمتة متكاملة)

احصل على تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي مجانًا قم بإنشاء وتعديل جدولك اليومي وفقًا لأولوياتك والتزاماتك وتفضيلاتك باستخدام تقويم ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يتضمن ميزات لإضافة مستويات إضافية من الرؤية والتعاون الجماعي واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى سير عملك اليومي.

جدولة مع تقويم ClickUp

عند التخطيط ليومك لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، ابدأ باستخدام تقويم ClickUp. فهو ينشئ جدولك اليومي بناءً على المدخلات في الوقت الفعلي، بما في ذلك مواعيد إنجاز المهام والاجتماعات وحجم العمل وتوافر الفريق.

لنفترض أنك تخطط لحملة تسويق منتج في ثلاث مناطق. تحتاج إلى وقت لمراجعة تصميم الحملة، والتواصل اليومي مع قادة المناطق، وتنسيق حلقات التغذية الراجعة. يقوم تقويم الذكاء الاصطناعي بحجب تلك الفترات تلقائيًا بناءً على الأولويات المحددة مسبقًا ويعدل مهامك إذا حدث أي تغيير.

تتم مزامنة كل اجتماع مباشرة من وإلى تقويم Google الخاص بك، بالإضافة إلى أنك تحصل على دعم لجميع أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت الرئيسية مثل Google Meet أو Zoom أو Teams. لماذا هذا مهم؟ لأنه يتيح لك الانضمام إلى هذه الاجتماعات مباشرة من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، بدلاً من التبديل بين علامات تبويب متعددة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تسجيل الملاحظات تلقائيًا أثناء اجتماع بدء العمل مع العميل؟ قم بتشغيل ClickUp AI Notetaker في التقويم الخاص بك. ينضم إلى الاجتماعات المسموح بها من تلقاء نفسه، وينسخ ويسجل المناقشة، ويستخرج بنود العمل، ويقوم تلقائيًا بإنشاء مهام مرتبطة، مما يلغي الحاجة إلى إعادة كتابة أو تتبع أي شيء يدويًا.

قم بالتحسين باستخدام ClickUp Brain و ClickUp Autopilot Agents

قم ببناء أنماط عمل أسبوعية باستخدام التخطيط الذكي بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

الآن، استخدم ClickUp Brain لتحسين جدولك الزمني. هذا المساعد الذكي لا يخمن ما هو مهم؛ بل يدرس طريقة عملك للتأكد من أن توصياته تعمل لصالحك وليس ضدك.

لنفترض أن أيامك تتضمن أعمال تصميم مركزة في الصباح، ومكالمات في فترة ما بعد الظهر، وجلسات مراجعة متعمقة مرتين أسبوعيًا. يستخدم ClickUp Brain هذه الأنماط ومدد المهام والمواعيد النهائية الحالية لتنظيم أسبوعك.

ثم، يخطو وكلاء ClickUp Autopilot خطوة أخرى إلى الأمام. بدلاً من إعادة ترتيب المهام باستمرار عند تغيير المشاريع، قم بإنشاء وكلاء Autopilot مخصصين لضبط الأولويات تلقائيًا وإعادة تعيين المالكين وحتى إعادة جدولة المواعيد النهائية لمهامك الرئيسية.

على سبيل المثال، إذا تم تغيير موعد اجتماع مع عميل، فسيقوم وكيلك بنقل التغيير إلى المهام التابعة، وتحرير فترات التركيز، وإعادة جدولة المهام المطلوبة، دون أن تضطر إلى بذل أي جهد.

نفذ المهام باستخدام ClickUp Tasks

قسّم المشاريع إلى أجزاء قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks

لقد قمت بتخطيط يومك، وحان الوقت لبدء إنجاز المهام. انتقل إلى ClickUp Tasks، حيث توجد كل مهامك. تدعم كل مهمة تقديرات الوقت وتتبع الوقت والحقول المخصصة والمهام الفرعية والتبعيات والتعليقات المترابطة لإضافة سياق.

على سبيل المثال، إذا كنت تنسق إطلاق موقع ويب جديد. يمكنك إنشاء مهام لتصميم تجربة المستخدم، ونسخ المسودات، وتسليم التطوير، وضمان الجودة، والإطلاق النهائي، ووضع علامة على كل منها بالمالكين والمواعيد النهائية والأولويات.

تصور الجداول الزمنية باستخدام عرض تقويم ClickUp

اضبط الجداول الزمنية للمهام وحقق التوازن بين أعباء العمل باستخدام عرض التقويم في ClickUp

يتم مزامنة كل شيء بصريًا في عرض تقويم ClickUp، حيث يمكنك تغيير جداول المهام والمشاريع وتحديد العوائق بنظرة واحدة. يمكنك عرض مهامك حسب اليوم أو 4 أيام أو الأسبوع أو الشهر. إعادة جدولة وتحديث تواريخ الاستحقاق على الفور أمر بسيط مثل سحب جداول المهام وإفلاتها.

يمكنك تمييز المهام بالألوان حسب المكلف بها أو أولويتها، وعرض الحقول المخصصة، وتصفية المهام حسب الحالة، وحتى تضمين المهام المتكررة أو العطلات الوطنية لتخطيط المشاريع بشكل أفضل.

💡 نصيحة احترافية: بينما تساعدك طريقة عرض التقويم على تصور وتخطيط الجداول الزمنية للمهام، فإن طريقة عرض حجم العمل في ClickUp مثالية لتخطيط قدرات فريقك. لنفترض أن مصممك لديه ثلاثة مواعيد نهائية يجب الوفاء بها في نفس الأسبوع. تسلط طريقة عرض حجم العمل الضوء على هذا الحمل الزائد على الفور، بحيث يمكنك إعادة توزيع العمل قبل أن تتأخر الأمور.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة تحديثات المهام: قم بتشغيل إجراءات مثل تعيين المالكين وتغيير الحالات وتغيير المواعيد النهائية دون بذل جهد يدوي باستخدام قم بتشغيل إجراءات مثل تعيين المالكين وتغيير الحالات وتغيير المواعيد النهائية دون بذل جهد يدوي باستخدام ClickUp Automations

احصل على اقتراحات مهام ذكية: دع ClickUp Brain يوصي بأفضل الأوقات للعمل على مهام محددة بناءً على الجهد والأولوية والتوافر

تعيين المهام المتكررة: حافظ على سير العمل المنتظم مثل المزامنة الأسبوعية أو التقارير الشهرية أو المراجعات الفصلية دون الحاجة إلى إعادة تعيينها في كل مرة

تصور حجم عمل الفريق: حدد من يعمل بأقصى طاقته ومن يمكنه تحمل المزيد من خلال عرض توزيع المهام باستخدام حدد من يعمل بأقصى طاقته ومن يمكنه تحمل المزيد من خلال عرض توزيع المهام باستخدام عرض حجم العمل في ClickUp

اكتب بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي: اطلب من ClickUp Brain صياغة أوصاف المهام أو الردود على رسائل البريد الإلكتروني أو ملخصات المشاريع أو ملاحظات المتابعة مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك

خطط ليومك باستخدام الأوامر الصوتية: استخدم : استخدم Talk to Text في ClickUp Brain MAX ، تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق لسطح المكتب، لإملاء خططك لليوم، وجدولة الاجتماعات، وحتى تنفيذ الأعمال باستخدام الأوامر الصوتية

قيود ClickUp

تباطؤ أو أداء أبطأ في بعض الأحيان في مساحات العمل الكبيرة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,450 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هكذا وصف أحد مستخدمي Reddit تجربته:

📮 ClickUp Insight: أظهر استطلاعنا حول التوازن بين العمل والحياة الشخصية أن 46% من العاملين يعملون 40-60 ساعة في الأسبوع، بينما يتجاوز 17% منهم 80 ساعة! ومع ذلك، لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يجد 31% منهم صعوبة في تخصيص وقت شخصي بشكل منتظم. إنها وصفة مثالية للإرهاق. 😰 ولكن هل تعلم؟ التوازن في العمل يبدأ بالشفافية! تتيح ميزات ClickUp المدمجة، مثل عرض حجم العمل وتتبع الوقت ، سهولة تصور حجم العمل وتوزيع المهام بشكل عادل وتتبع الساعات الفعلية التي تم قضاؤها في العمل، حتى تعرف دائمًا كيفية تحسين العمل ومتى. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

2. Motion (الأفضل للجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام)

عبر Motion

هل تشعر بالإرهاق عند محاولة جدولة يوم عملك؟ Motion يعالج هذه المشكلة بشكل مباشر. هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تزيل التخمين من عملية تحديد أولويات المهام، وتقوم بجدولتها تلقائيًا بناءً على المواعيد النهائية وتقديرات المدة وساعات العمل الخاصة بك.

عندما تظهر اجتماعات غير متوقعة أو تتغير المواعيد النهائية، تتكيف أداة جدولة المهام على الفور، مما يلغي الحاجة إلى إعادة الجدولة اليدوية المملة. تتعلم الأداة من أنماط عملك لتقترح الأوقات المثلى للتركيز العميق وتبسط العمل التعاوني من خلال تخصيص المهام البسيطة وتتبع التقدم.

أفضل ميزات Motion

أنشئ مشاريع غير محدودة ونظم المهام في مساحات عمل مخصصة لعملاء أو مبادرات مختلفة

احجز الوقت تلقائيًا للعمل المكثف بناءً على أولوية المهام وقرب الموعد النهائي

تكامل سلس مع تقويم Google و Outlook والعديد من الأدوات الأخرى لنظام مركزي

تلقي رسائل بريد إلكتروني يومية للتخطيط مع توصيات مخصصة للمهام بناءً على مشاريعك الجارية والمواعيد النهائية القادمة

قيود الحركة

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالأدوات الأكثر رسوخًا

تتخلف وظائف التطبيق المحمول عن النسخة الإلكترونية

أسعار متغيرة

Pro AI: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business AI: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Motion

G2: 4. 1/5 (115+ تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (75+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Motion؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

3. Todoist (الأفضل لتنظيم المهام الشخصية بشكل مبسط)

عبر Todoist

يحقق Todoist توازنًا مثاليًا بين البساطة والقوة. تجعل الواجهة النظيفة تسجيل المهام أمرًا سهلاً، بينما تحول قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة به عبارات اللغة الطبيعية مثل "إرسال التقرير كل يوم اثنين الساعة 9 صباحًا" إلى مهام مجدولة.

يضيف "نظام الكارما" تنافسية ودية إلى مساحة العمل، حيث يمنح نقاطًا للمهام المكتملة ويجعل الإنتاجية أكثر متعة. يبدأ العديد من المستخدمين باستخدام تطبيق المخطط اليومي هذا للمهام الشخصية، ولكن سرعان ما يجدون أنفسهم يستخدمونه أيضًا في مشاريع العمل المعقدة.

أفضل ميزات Todoist

نظم المشاريع باستخدام الأقسام والمهام الفرعية ومستويات الأولوية المرمزة بالألوان لوضوح هرمي بصري

تتبع اتجاهات الإنتاجية من خلال تقارير التقدم المرئية، بما في ذلك الإنجازات اليومية والأسبوعية

يمكنك الوصول إلى المهام بسلاسة عبر جميع الأجهزة والأنظمة الأساسية من خلال المزامنة في الوقت الفعلي

قيود Todoist

تقارير وتحليلات محدودة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى

يفتقر إلى إمكانيات تتبع الوقت بدون تكاملات الطرف الثالث ووظيفة مخطط جانت الأصلية

أسعار Todoist

مبتدئ: مجاني

المزايا: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟

وقد عبرت إحدى المراجعات على G2 عن ذلك بالقول:

💡 نصيحة احترافية: عندما يبدو كل شيء عاجلاً، من المفيد أن يكون لديك نظام لتحديد الأولويات يمكنك الاعتماد عليه. استخدم مصفوفة أيزنهاور لتصنيف ما هو عاجل ومهم حقًا وما يمكن تأجيله أو تفويضه أو إلغاؤه تمامًا.

4. Reclaim (الأفضل لإدارة التقويم الذكية)

عبر Reclaim

Reclaim AI هو مساعد تقويم ذكي يقوم بالواجبات الصعبة نيابة عنك، بما في ذلك جدولة المهام والعادات والاستراحات بين الاجتماعات. يتكيف مع التغييرات غير المتوقعة في الجدول الزمني، ويحافظ على أولوياتك كما هي حتى عندما تتغير الخطط.

يتصل برنامج إدارة الاجتماعات بالأدوات التي ربما تستخدمها بالفعل، مثل تقويم Google و Outlook، ويعمل خلف الكواليس لتناسب كل شيء دون إثقال يومك. هل ظهر اجتماع في اللحظة الأخيرة؟ تقوم الأداة بتعديل جدولك على الفور. هل تأخرت في مهمة ما؟ ستقوم بإعادة جدولتها لك. ونعم، إنها توفر وقتًا احتياطيًا ووقتًا للاستراحة أيضًا.

استرجع أفضل الميزات

دعه يجدول الاجتماعات مع أوقات احتياطية بناءً على التوافر والتفضيلات والتعارضات المحتملة وحتى المناطق الزمنية باستخدام Smart Meetings

خصص وقتًا للمهام الروتينية والمتكررة باستخدام Habit Scheduler

تتبع تخصيص الوقت عبر المشاريع المختلفة والأولويات الشخصية، واكتسب رؤى حول كيفية قضاء وقتك

استرجع القيود

ميزات إدارة المهام محدودة مقارنة ببرامج إدارة المهام المخصصة

يفتقر إلى ميزات تعاون شاملة للفريق

استرداد الأسعار

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة (تُفوتر سنويًا)

استرجع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reclaim؟

شارك أحد المراجعين في G2 هذه الملاحظة:

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تكاملات Calendly

5. TickTick (الأفضل لتتبع العادات مع إدارة المهام)

عبر TickTick

هل تريد إنجاز المهام المطلوبة وتكوين عادات أفضل أثناء ذلك؟ يجمع TickTick بين هذين الأمرين ببراعة. على عكس برامج إدارة المهام المتخصصة، يساعدك هذا البرنامج على تطوير روتينات ثابتة ومراقبة العادات اليومية إلى جانب المهام المنتظمة.

يشجع مؤقت Pomodoro المدمج على جلسات عمل مركزة تليها فترات راحة استجمامية. تصبح المهام أكثر حيوية بفضل خيارات التنسيق الغنية ومرفقات الملفات والمذكرات الصوتية. ينتقل العديد من المستخدمين من تطبيقات أخرى خصيصًا من أجل معالجة اللغة الطبيعية في TickTick التي تحول الجمل البسيطة إلى مهام مجدولة مع تذكيرات وتواريخ استحقاق.

أفضل ميزات TickTick

تتبع العادات جنبًا إلى جنب مع المهام باستخدام الإحصائيات المدمجة وسلسلة الإنجازات التي تصور مدى اتساقك

اعرض المهام بتنسيقات متعددة، بما في ذلك عرض القائمة وعرض Kanban وعرض التقويم، بما يتناسب مع أسلوب عملك

أنشئ مذكرات صوتية تتحول تلقائيًا إلى مهام نصية، وهي مثالية لتسجيل الأفكار أثناء التنقل

قيود TickTick

الميزات المميزة متاحة فقط من خلال اشتراك مدفوع

عرض التقويم أقل قوة من تطبيقات التقويم المخصصة

أسعار TickTick

الخطة السنوية: 35.99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات TickTick

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TickTick؟

وفقًا لأحد المراجعين في Capterra:

🤝 تذكير ودي: هل تريد إنجاز المزيد دون الشعور بالإرهاق؟ ابدأ بجدولة مهامك الأكثر أهمية عندما تكون في أفضل حالاتك، سواء كان ذلك في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد الظهر أو في هدوء الليل. إنه مثل الاستفادة من أفضل أوقات عقلك.

6. Taskade (الأفضل للتعاون البصري بين أعضاء الفريق)

عبر Taska de

يجمع Taskade بين إدارة المهام والتواصل الفوري بين أعضاء الفريق في حزمة جذابة بصريًا. ويؤكد على التنظيم البصري من خلال الخرائط الذهنية والمخططات التنظيمية ولوحات Kanban. بالإضافة إلى ذلك، تلغي ميزات الدردشة المرئية والتعليقات المدمجة الحاجة إلى التنقل بين عدة تطبيقات لإجراء مناقشات الفريق.

توفر الأداة أيضًا إنشاء مهام ومخطط مشاريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنه يمكنك وصف الهدف وترك Taskade تبني الهيكل اللازم لتحقيقه. أضف إلى ذلك التحرير التعاوني في الوقت الفعلي والمزامنة التلقائية عبر الأجهزة وتتبع المواعيد النهائية الذكي، وستحصل على مساحة عمل موحدة للتخطيط والتواصل وتنفيذ العمل.

أفضل ميزات Taskade

أنشئ قوالب جداول زمنية قابلة لإعادة الاستخدام للمشاريع أو العمليات المتكررة، مما يوفر وقتًا كبيرًا في الإعداد

نظم العمل بشكل هرمي باستخدام مهام فرعية غير محدودة وقوائم متداخلة لتوضيح تبعيات المهام

قم بإنشاء قوائم مهام وسير عمل منظمة تلقائيًا من أوصاف المشاريع عالية المستوى باستخدام AI Workflow Generator وقوالب AI prompt

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يفهمون السياق ويتعلمون من مستنداتك ومشاريعك ويتعاملون مع المهام بأنفسهم

قيود Taskade

مشكلات أداء عرضية مع المشاريع الكبيرة

قدرات إعداد تقارير أقل قوة من أدوات المؤسسات

أسعار Taskade

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الفريق: 100 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Taskade

G2: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Taskade؟

قال أحد مستخدمي G2 الراضين ما يلي:

🤝 تذكير ودي: لا تدع العمل يتداخل مع أمسياتك أو عطلات نهاية الأسبوع. ضع حدودًا واضحة لوقت العمل ووقت الراحة. يجب أن يعكس تقويمك وقتك الشخصي أيضًا، وليس فقط الاجتماعات والمواعيد النهائية. 26٪ من العاملين في استطلاع ClickUp يقولون إن أفضل طريقة للانفصال عن العمل هي الانخراط في الهوايات!

7. Trello (الأفضل لإدارة مشاريع Kanban البديهية)

عبر Atlassian

Trello يجعل إدارة المهام المرئية في متناول الجميع. تمثل هذه الأداة القائمة على اللوحات العمل على شكل بطاقات تتحرك عبر أعمدة قابلة للتخصيص تمثل مراحل مختلفة من الإنجاز. تخفي بساطتها ميزات قوية مثل قواعد الأتمتة والحقول المخصصة وعروض التقويم.

يمكنك أيضًا دمج المنصة مع أدوات مثل Slack و Google Drive و Jira للحفاظ على اتصال سير العمل لديك. بالنسبة للفرق، يوفر Trello لوحات مشتركة وتتبع مواعيد الاستحقاق و@mentions للتعاون السلس. بالإضافة إلى ذلك، يتكيف مع حالات الاستخدام المختلفة، مثل تتبع تقاويم المحتوى وسباقات تطوير البرامج وتخطيط حفلات الزفاف وغير ذلك.

أفضل ميزات Trello

قم بتخصيص اللوحات باستخدام ملصقات ملونة وتواريخ استحقاق وقوائم مراجعة ومرفقات للحصول على معلومات قابلة للمسح الضوئي

أتمتة الإجراءات المتكررة المخصصة باستخدام Butler، أداة الأتمتة المدمجة في Trello

قم بتوسيع الوظائف من خلال Power-Ups لإضافة تتبع الوقت وعروض التقويم والحقول المخصصة إلى سير عملك

قيود Trello

تقصر الخطة الأساسية المجانية Power-Ups على واحد لكل لوحة

يفتقر إلى إمكانات تتبع الوقت الأصلية

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (13,670+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,430+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

شارك أحد المراجعين في Capterra هذه الملاحظة:

🤝 تذكير ودي: الاجتماعات المتتالية ليست شارة شرف. أضف 10-15 دقيقة بين الاجتماعات حتى تتمكن من التمدد أو التفكير أو مجرد التنفس. مستقبلك سيشكرك على ذلك.

8. Things3 (الأفضل لإدارة المهام على أجهزة Apple)

عبر Things3

يحافظ Things 3 على إدارة المهام نظيفة وبسيطة ومركزة بشكل منعش. بفضل ميزات مثل الجدولة باللغة الطبيعية ومواعيد تسليم المشاريع وسجل لتتبع المهام المكتملة، تم تصميمه لمساعدتك على البقاء منظمًا دون إرهاقك.

إذا كنت من مستخدمي نظام Apple، فستقدر سهولة المزامنة بين أجهزتك. تتيح لك ميزة Quick Find الانتقال بسرعة إلى أي شيء، بينما يتيح لك زر Magic Plus إضافة المهام في المكان الذي تريده بالضبط. تحصل على أدوات هيكلة ذكية مثل عناوين الأقسام ومخطط "This Evening" لتقسيم الوقت بسهولة، كل ذلك في واجهة بسيطة.

أفضل ميزات Things3

التقط المهام على الفور باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح أو زر Magic Plus لإدخال البيانات بسلاسة

قم بتمييز المهام بعلامات قابلة للتخصيص لتصفيتها حسب السياق أو الأولوية أو مرحلة سير العمل

حدد المواعيد النهائية والتذكيرات باستخدام معالجة اللغة الطبيعية للتخطيط البديهي

ابحث عالميًا عن الكلمات الرئيسية لإظهار المهام أو المشاريع أو الملاحظات على الفور

قيود Things3

يجب على المستخدمين الدفع مقابل كل جهاز يرغبون في تشغيله عليه

لا يمكنك مشاركة قوائمك ومهامك مع أشخاص آخرين، ولا يمكنك إرفاق ملفات بالمهام أيضًا

أسعار Things3

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Things3

G2: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Things3؟

وفقًا لأحد المراجعين في G2:

🔍 هل تعلم؟ كان المصريون القدماء يبنون تقويمًا ذكيًا. فقد ابتكروا تقويمًا شمسيًا من 365 يومًا يتكون من 12 شهرًا كل شهر 30 يومًا، وأضافوا خمسة أيام إضافية "إضافية" في نهاية العام. ساعد هذا الابتكار في مواءمة تقويمهم مع الفيضان السنوي لنهر النيل، والذي كان أمرًا بالغ الأهمية للزراعة.

9. Wrike (الأفضل لتخطيط المشاريع على مستوى المؤسسات)

عبر Wrike

يوفر Wrike إمكانات قوية لإدارة المشاريع مصممة لتلبية احتياجات المؤسسات. وهو يتعامل مع تخصيص الموارد المعقدة والتبعيات والتعاون بين الفرق.

تحول لوحات المعلومات القابلة للتخصيص في المنصة البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ لمديري العمليات. تختار العديد من فرق المؤسسات Wrike على وجه التحديد بسبب عناصر التحكم الدقيقة في الأذونات وسير عمل الموافقة. يتفوق Wrike في إدارة المشاريع التي تتطلب الامتثال للوائح التنظيمية أو التي تتسم بترابط معقد بين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات Wrike

قم بإنشاء تقارير مفصلة عن حالة المشروع واستخدام الموارد وأداء الفريق لتحديد العقبات

قم بإدارة أعباء العمل بصريًا باستخدام أدوات تخصيص الموارد التي تمنع إرهاق الفريق وتضمن توزيعًا متوازنًا للمهام

أتمتة تتبع الوقت واسمح للمستخدمين بتسجيل الساعات التي يقضونها في المهام دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي من خلال اقتراحات الذكاء

قيود Wrike

تتوفر ميزة تتبع الوقت فقط للخطط المدفوعة

لا يحتوي على ميزات شاملة لتحديد الأولويات

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Wrike

G2: 4. 2/5 (3,760+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,785+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

مقتبس مباشرة من مراجعة Capterra:

10. Sunsama (الأفضل للتخطيط اليومي المدروس)

عبر Sunsama

هل تحلم بيوم عمل أكثر هدوءًا وتركيزًا؟ Sunsama يساعدك على تحقيق ذلك. تجمع أداة الإنتاجية المدروسة هذه بين إدارة المهام وطقوس التخطيط اليومية التي تشجع على التركيز في العمل. تطلب منك اختيار المهام ليومك، مع مراعاة الحدود المعرفية.

يرسل لك تذكيرات يومية للتفكير لمساعدتك على تطوير عادات تخطيط أفضل بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يوضح تكامل التقويم كيف تترجم قائمة المهام الخاصة بك إلى التزامات زمنية، مما يمنع الحمل الزائد والتوتر.

أفضل ميزات Sunsama

خطط لكل يوم من خلال طقوس إرشادية تساعدك على تحديد أولويات المهام بناءً على أهميتها

اسحب المهام من مصادر متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني وAsana وTrello وGitHub، إلى خطة يومية موحدة واحدة

تتبع الوقت المستغرق في المشاريع والفئات المختلفة لتحديد الأنماط وتحسين تقديرات الوقت المستقبلية

قيود Sunsama

سعر أعلى مقارنة ببرامج إدارة المهام

وهي مصممة في المقام الأول للاستخدام الفردي وليس للفرق أو الشركات الصغيرة

أسعار Sunsama

اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

اشتراك سنوي: 16 دولارًا شهريًا (يتم دفعه سنويًا)

تقييمات ومراجعات Sunsama

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sunsama؟

شارك أحد المراجعين في Capterra هذه الملاحظة:

11. Akiflow (الأفضل لإدارة المهام الموحدة)

عبر Akiflow

يربط Akiflow رسائل البريد الإلكتروني وأحداث تقويم إدارة المشاريع والمهام من التطبيقات الشائعة في مركز قيادة واحد. تناسب طريقة استخدام لوحة المفاتيح أولاً المهنيين المهتمين بالكفاءة الذين يفضلون كتابة الأوامر على النقر على الرموز.

تحول ميزة حجز الوقت قوائم المهام إلى حجوزات محددة في التقويم. يتضمن Akiflow أيضًا إشعارات ذكية تمنع تداخل المهام، وصندوق وارد شامل لجمع المهام من منصات مختلفة، واختصارات التقاط سريعة لإضافة المهام على الفور من أي مكان.

أفضل ميزات Akiflow

أنشئ فترات زمنية مباشرة من المهام باستخدام اختصار بسيط على لوحة المفاتيح

قم بمعالجة رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل Akiflow عن طريق تحويل الرسائل إلى مهام أو جدولتها لمراجعتها لاحقًا

قم بتخصيص العروض لتظهر بالضبط ما تحتاجه دون أي عناصر إضافية تشتت الانتباه للحصول على مركز تحكم مخصص

قيود Akiflow

يتطلب وقتًا أوليًا للإعداد للاتصال والتحقق من الحسابات المختلفة

تأخيرات عرضية في المزامنة مع المنصات المتصلة

أسعار Akiflow

Pro Monthly: 34 دولارًا شهريًا

Pro سنوي: 19 دولارًا شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Akiflow

G2: 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Akiflow؟

وقد عبرت إحدى المراجعات على Reddit عن ذلك بالقول:

