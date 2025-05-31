أفضل 11 نظامًا لبرامج جدولة الرعاية الصحية في عام 2025

هل سبق لك أن حاولت تحديد موعد لمريض وانتهى بك الأمر إلى وضعه في الانتظار لعدة دقائق، لتكتشف أن أقرب موعد متاح بعد ثلاثة أسابيع؟

وذلك لأن معظم أنظمة الجدولة لا تزال عالقة في الماضي. هناك موجة جديدة من برامج جدولة الرعاية الصحية تغير قواعد اللعبة، مما يسهل على الفرق ملء التقويمات بكفاءة و الحفاظ على رضا المرضى.

لقد قمنا بمراجعة أفضل المنصات الرائدة في هذا المجال. فيما يلي أفضل 11 نظامًا لتنظيم المواعيد في مجال الرعاية الصحية يجب معرفتها هذا العام وما يميزها عن غيرها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أنظمة برامج جدولة الرعاية الصحية؟

لتقليل حالات عدم الحضور، وتحسين الموارد، والحفاظ على رضا المرضى، هذه هي الميزات التي يجب أن تعطيها الأولوية في منصة الجدولة الخاصة بك 👇

ميزات الجدولة الذكية : ابحث عن مطابقة المواعيد القائمة على المنطق، وأتمتة قوائم الانتظار، وتحسين فترات المواعيد لتقليل حالات عدم الحضور والإلغاء في اللحظة الأخيرة

سهولة الاستخدام : اختر برنامج جدولة مزود بواجهة سهلة الاستخدام تقلل من عدد النقرات، وتدعم تغييرات التقويم بالسحب والإفلات، وتعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة

تحديد المواعيد الذاتي للمرضى : قدم أدوات الخدمة الذاتية التي تتيح للمرضى تحديد المواعيد من خلال موقعك الإلكتروني أو بوابتك الإلكترونية، مع قواعد مدمجة لتحديد الأهلية ونوع مقدم الخدمة والتحضير للزيارة

قابلية التوسع والكفاءة : اختر نظام برمجيات جدولة الرعاية الصحية الذي يمكن أن ينمو مع عيادتك، ويدعم عدة أقسام ومقدمي خدمات ومواقع دون أي مشاكل

تكامل برامج مراقبة الموظفين : قم بالمزامنة مع برامج مراقبة الموظفين التي تتعقب عبء العمل المتاح والكفاءة لمنع الحجوزات الزائدة والإرهاق

تكامل أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية (EHR) وأنظمة الفوترة: اتصل بمجموعة التقنيات الحالية لديك، خاصة السجلات الطبية الإلكترونية (EHR) وأدوات تحديد أهلية التأمين ومنصات الفوترة، لتقليل الأعمال المكررة

📖 اقرأ أيضًا: كيفية كتابة ملاحظات SOAP (مع أمثلة)

أفضل أنظمة برامج جدولة الرعاية الصحية

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، دعنا نستكشف أفضل أنظمة برمجيات جدولة الرعاية الصحية التي لها تأثير حقيقي:

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل 11 نظامًا لبرامج جدولة الرعاية الصحية:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار * ClickUp تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع جدولة تلقائية وإدارة المهام القابلة للتتبع والتذكيرات وأتمتة سير العمل الروتيني تخطيط الرعاية الصحية وإدارة المهام، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي خطة مجانية إلى الأبد، تخصيصات متاحة للمؤسسات Acuity Scheduling تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع جدولة تلقائية وإدارة مهام قابلة للتتبع وتذكيرات وأتمتة سير العمل الروتيني دفع آمن ومواعيد آلية تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا شهريًا Nursegrid جدولة قابلة للتخصيص للعملاء، معالجة مدفوعات متكاملة، توفر في الوقت الفعلي، وتذكيرات تلقائية تبادل نوبات الممرضات وإدارة الجداول الزمنية عبر الأجهزة المحمولة أولاً أسعار مخصصة QGenda جدولة الممرضات وتبديل النوبات عبر الهاتف المحمول أولاً، ومراسلة داخل التطبيق للتنسيق أتمتة جدولة مقدمي الخدمات وتحليل القوى العاملة أسعار مخصصة Simple Practice جدولة مقدمي الخدمات بناءً على القواعد، وتتبع الوقت تلقائيًا، وحساب الأجور جلسات الرعاية الصحية عن بُعد والخدمة الذاتية للعملاء تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا NextGen Healthcare تكامل السجلات الطبية الإلكترونية (EHR) والجدولة والفوترة، والتوثيق والاتصال عبر الأجهزة المحمولة أدوات السجلات الطبية الإلكترونية وصحة السكان أسعار مخصصة CareCloud أدوات إدارة دورة الإيرادات، والتوثيق السريري المدعوم بالذكاء الاصطناعي الملاحظات السريرية وإدارة دورة الإيرادات أسعار مخصصة Weave رسائل نصية ثنائية الاتجاه ودفع عبر الرسائل النصية، وتحويل البريد الصوتي إلى نص وتحليل المكالمات، وتوجيه المكالمات مع قائمة المواعيد رسائل آلية وخدمة الدفع عبر الرسائل النصية من نظام واحد أسعار مخصصة OnShift تنبيهات النوبات في الوقت الفعلي وإرسال الرسائل النصية، والوصول إلى الأجور المكتسبة عبر OnShift Wallet جدولة القوى العاملة في الرعاية المتقدمة والرعاية ما بعد الحالات الحادة أسعار مخصصة PracticeSuite أتمتة المواعيد والفواتير المدعومة بتقنية RPA، وفواتير UB-04 للرعاية الداخلية، وجداول الرسوم المخصصة فوترة المرضى الداخليين ودورة الإيرادات المدعومة بتقنية RPA أسعار مخصصة CrelioHealth عمليات المختبرات وجدولتها في الوقت الفعلي، وأدوات الجرد ومشاركة المرضى مختبرات التشخيص التي تدير جدولة المرضى وإعداد التقارير تبدأ الخطط المدفوعة من 550 دولارًا شهريًا، و5000 دولار لمرة واحدة عند التسجيل

1. ClickUp (الأفضل لجدولة الرعاية الصحية وإدارة المهام)

نظرًا لتغير احتياجات المرضى وقائمة المهام المتزايدة، فإن معظم أدوات الجدولة ليست مصممة للتعامل مع تعقيدات بيئة الرعاية الصحية المزدحمة.

وهنا ClickUp تثبت جدارتها. تُعرف ClickUp بـ "التطبيق الشامل للعمل"، فهي تجمع بين إدارة المهام والتعاون والأتمتة والجدولة في منصة واحدة مرنة (مدعومة بالذكاء الاصطناعي) يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الاعتماد عليها.

تقويم ClickUp

وأحد أكبر العوامل التي غيرت قواعد اللعبة؟ تقويم ClickUp.

يجمع تقويم ClickUp الجديد كليًا بين الجدولة الديناميكية والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع سير عمل فريقك.

فكر في جدولة تلقائية تعطي الأولوية لمهامك الأكثر أهمية وتخصص وقتًا للتركيز، ثم تعيد ترتيب كل شيء تلقائيًا عندما يتغير جدول اليوم بشكل حتمي.

احصل على جدولة ديناميكية مع تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يتكيف مع سير عمل الفريق المتغير

يمكنك التبديل بين العرض اليومي والأسبوعي والشهري، ومقارنة جداول أعضاء الفريق في الوقت الفعلي، وتعيين ساعات عمل أو مواقع مخصصة لتحسين التنسيق.

ونظرًا لأنه يتزامن مع Google و Outlook، فلا داعي للقلق بشأن التحديثات المكررة أو الاجتماعات الفائتة.

مهام ClickUp

التغيير الحقيقي يبدأ مع ClickUp Tasks.

قسّم سير عمل المرضى إلى مهام قابلة للتتبع باستخدام ClickUp Tasks

استخدمه لتقسيم كل زيارة مريض أو سير العمل الداخلي إلى عناصر عمل واضحة وقابلة للتتبع — قم بتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين، وأضف تواريخ الاستحقاق، وحدد الأولويات، وحتى أرفق الملفات ذات الصلة أو ملاحظات المرضى. اعتمادًا على طريقة عمل فريقك، يتم عرض المهام في قوائم أو لوحات أو جداول زمنية منظمة.

ما الذي يجعلها أفضل؟ تظهر المهام مباشرة في التقويم الخاص بك. وهذا يعني أنك ترى كل شيء في سياقه و يمكنك تخطيط يومك وفقًا لذلك.

تذكيرات ClickUp

بمجرد الانتهاء من المهام، يمكنك ضبط التذكيرات باستخدام ClickUp Reminders.

قم بتعيين تذكيرات سريعة ومرنة للمتابعة والفحوصات المخبرية وتأكيدات المرضى باستخدام ClickUp Reminders

قم بسرعة بتعيين تنبيهات لأي شيء لا يتطلب مهمة كاملة، مثل متابعة المريض بعد المكالمة، أو التحقق من نتائج المختبر، أو تأكيد موعد. يمكن تخصيص هذه التذكيرات لأشخاص آخرين، وتضمين ملفات أو ملاحظات، وإخطارك في وقت محدد أو قبل موعد الاستحقاق مباشرة.

أتمتة ClickUp

للحصول على سير عمل أكثر تنظيماً، تتيح لك ClickUp Automations إعداد مشغلات تتولى الأعمال المتكررة.

أتمتة سير العمل الروتيني مثل متابعة المواعيد وتحديث المهام باستخدام ClickUp Automations

على سبيل المثال، يمكنك تكوينه لإعلامك عند اقتراب موعد، أو جدولة وقت متابعة، أو تحديث حالة المهمة تلقائيًا بعد انتهاء الموعد.

نموذج جدول الموظفين من ClickUp

هل أنت جاهز للبدء؟ استخدم نموذج جدول الموظفين من ClickUp . يساعدك تصميمه المرئي وسهل الاستخدام على تخطيط مهام الفريق وتوزيعها ومراقبتها في مكان واحد. وهو قابل للتخصيص بالكامل، لذا يمكنك تهيئته بالطريقة التي تناسب عملك.

احصل على نموذج مجاني خطط وأدِر أعباء عمل الفريق بصريًا باستخدام نموذج جدول الموظفين من ClickUp

يمكنك تجميع المهام حسب الأدوار، وتعيين حالات مخصصة مثل "قيد التقدم" أو "محجوز"، وتوزيع العمل بناءً على التوافر.

كما أنه يأتي مع عروض متعددة مثل الجدول الأسبوعي ولوحة الحالة وقدرة الموظفين، بحيث يمكنك التبديل بين التخطيط عالي المستوى وإدارة المهام اليومية دون فقدان الوضوح.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة مستندات الرعاية الصحية بأمان: استخدم استخدم ClickUp Docs لتخزين سجلات المرضى وخطط العلاج والبروتوكولات الداخلية. يمكن ربط المستندات بالمهام وتعيينها للموظفين وتهيئتها لتتوافق مع قانون HIPAA

أتمتة المتابعة وتنسيق الموظفين: استخدم استخدم ClickUp Automations لإرسال التذكيرات وتحديث حالة المهام أو إنشاء إجراءات متابعة بعد المواعيد، مما يساعد فريقك على البقاء على المسار الصحيح دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي

التكامل مع أدوات الرعاية الصحية الحالية: استخدم استخدم تكاملات ClickUp لربط أنظمة EHR/EMR وتقويم Google وOutlook والمزيد لمزامنة البيانات وتقليل التبديل بين التطبيقات أثناء العمليات اليومية

قيود ClickUp

قد يكون العدد الهائل من الميزات في ClickUp صعبًا على المستخدم الجديد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

أعتقد أن التواصل بين أعضاء الفريق في مشاريعنا الكبيرة قد تحسن. فقد ساعدت إمكانية إجراء محادثات مباشرة حول مهمة أو مهمة فرعية معينة على تحسين الجودة وتقليل الالتباس. تتيح لنا التكامل مع العديد من الأدوات والأنظمة المختلفة الأخرى إمكانية أتمتة إنشاء المهام أو إبلاغ الأنظمة الأخرى عند حدوث أي تغيير.

أعتقد أن التواصل بين أعضاء الفريق في مشاريعنا الكبيرة قد تحسن. فقد ساعدت إمكانية إجراء محادثات مباشرة حول مهمة أو مهمة فرعية معينة على تحسين الجودة وتقليل الالتباس. كما أن التكامل مع العديد من الأدوات والأنظمة المختلفة يمنحنا القدرة على أتمتة إنشاء المهام أو إبلاغ الأنظمة الأخرى عند حدوث أي تغيير.

📚 اقرأ المزيد: قوالب مجانية لإدارة الوقت (تقويمات وجداول)

2. Acuity Scheduling (الأفضل للدفع الآمن والمواعيد الآلية)

عبر Acuity Scheduling

Acuity Scheduling هي أداة جدولة ذاتية للعملاء تتيح للمرضى حجز المواعيد عبر الإنترنت، وعرض التوافر في الوقت الفعلي، وتلقي تأكيدات وتذكيرات تلقائية.

تمنحك إعدادات التوفر في Acuity مزيدًا من التحكم في ساعات العمل. تشمل الخيارات تعيين التوفر الأسبوعي لإدارة الوقت، وتجاوز أيام معينة، وحتى فترات زمنية فريدة لأنواع مختلفة من المواعيد.

إنه حل برمجي خفيف الوزن ولكنه فعال، يعمل بشكل جيد للمؤسسات التي تحتاج إلى برمجيات مرنة لتنظيم المواعيد الطبية للمرضى.

أفضل ميزات Acuity Scheduling

قم بتخصيص واجهة الجدولة التي يراها العملاء لتتوافق مع علامتك التجارية

تواصل مع مختلف معالجي الدفع لقبول الدفعات في وقت الحجز

اجمع المعلومات المهمة عن العملاء قبل الموعد باستخدام نماذج تسجيل قابلة للتخصيص

قيود Acuity Scheduling

يقول المستخدمون إن تصدير أكثر من بضعة مواعيد يؤدي إلى تعطل الموقع، مما يجعل استرداد البيانات شبه مستحيل.

يلاحظ المستخدمون أن الحجز تحت نفس الاسم يؤدي إلى دمج سجلات العملاء، مما يسبب الارتباك ويشكل مخاطر على الخصوصية

أسعار Acuity Scheduling

ناشئ: 16 دولارًا شهريًا

نمو: 27 دولارًا شهريًا

Powerhouse: 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

🔎 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الرعاية الصحية من 2.7 مليار دولار في عام 2024 إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2034؛ وتشير بعض التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يرتفع بنسبة 40٪!

🔖 قراءة إضافية: كيف يعمل جدول العمل 9/80؟

3. Nursegrid (الأفضل لتبديل نوبات الممرضات وإدارة الجداول الزمنية عبر الأجهزة المحمولة)

عبر Nursegrid

Nursegrid هو تطبيق مخصص لجدولة العمل للممرضات والموظفين السريريين. يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إدارة إجازاتهم ونوبات عملهم ، وعرض جداول زملائهم في العمل، والتعامل مع التغييرات الطارئة مباشرة من أجهزتهم المحمولة. ببضع نقرات فقط، يمكن للممرضات تسجيل ساعات العمل الإضافية، وتسجيل أيام المرض، وحتى تتبع الدورات التدريبية والاجتماعات في مكان واحد.

على عكس برامج إدارة المناوبات الأخرى، يدعم NurseGrid الاحتياجات الخاصة بالرعاية الصحية، مثل تحديد مناوبات الممرضات المسؤولات أو المشرفات، والإبلاغ عن التوافر، والمزامنة مع التقويمات الشخصية.

أفضل ميزات Nursegrid

تبادل المناوبات مع زملاء معينين أو اجعل طلبات التبادل مرئية لجميع أعضاء الفريق

أرسل رسائل داخل التطبيق إلى زملائك في الفريق لمتابعة طلبات النوبات

أضف المناوبات وصنفها باستخدام أيقونات مرئية للمناوبات النهارية والمتغيرة والمناوبات الليلية

قيود Nursegrid

يقول المستخدمون إن إزالة تطبيق Manager يجعل تغييرات الجدول بعد ساعات العمل أقل ملاءمة

أفاد آخرون أن التطبيق قد لا يعمل بشكل متسق على أجهزة iPhone و Android القديمة

أسعار Nursegrid

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nursegrid

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nursegrid؟

تقول مراجعة G2:

أحب أننا نستطيع الاطلاع على جداولنا في أي وقت. يمكننا إضافة/تعديل/تبديل/اختيار نوبات إضافية من التطبيق. كما يمكننا التواصل مع زملائنا الآخرين!

أحب أننا نستطيع الاطلاع على جداولنا في أي وقت. يمكننا إضافة/تعديل/تبديل/اختيار نوبات إضافية من التطبيق. كما يمكننا التواصل مع زملائنا الآخرين!

4. QGenda (الأفضل لأتمتة جدولة مقدمي الخدمات وتحليل القوى العاملة)

عبر QGenda

تأسست QGenda في عام 2006، وهي منصة جدولة وعمليات مصممة للبيئات السريرية المعقدة. تساعد مؤسسات الرعاية الصحية على تبسيط جداول مقدمي الخدمات، وإدارة نوبات العمل، وتتبع الوقت والحضور.

بفضل إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة وحسابات الدفع المتكاملة، يقلل QGenda العبء الإداري الكبير. كما توفر تحليلات القوى العاملة المدمجة رؤية واضحة للثغرات في التوظيف واستخدام الموارد، مما يساعد الفرق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تستند إلى البيانات.

أفضل ميزات QGenda

قم بإنشاء وإدارة جداول عمل فريق الرعاية المُحسّنة عبر الأقسام والأدوار والمواقع باستخدام الأتمتة القائمة على القواعد

تبسيط تتبع الوقت وأتمتة حسابات الأجور المعقدة لكل من مقدمي الخدمات والموظفين التمريضيين

حسّن أداء القوى العاملة من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والرؤى التاريخية حول التوظيف

قيود QGenda

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات بسبب الحاجة إلى تدخل دعم العملاء لإضافة ملفات تعريف مستخدمين جدد

يقول المستخدمون إن ميزة تبديل الورديات أقل سهولة مقارنة بالإصدارات القديمة من المنصة

أسعار QGenda

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات QGenda

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

5. SimplePractice (الأفضل لجلسات الرعاية الصحية عن بُعد والخدمة الذاتية للعملاء)

عبر SimplePractice

تم تصميم SimplePractice للمهنيين في مجال الرعاية الصحية الذين يحتاجون إلى جدولة المواعيد وتدوين الملاحظات والفوترة والرعاية الصحية عن بُعد والتواصل مع العملاء.

يمكن للعملاء حجز مواعيدهم بأنفسهم وملء استمارات التسجيل والدفع عبر بوابة آمنة. من جانبك، يمكنك استضافة جلسات الرعاية الصحية عن بُعد وإدارة المواعيد الجماعية وحتى إرسال الوصفات الطبية إلكترونيًا.

تم تصميمه للمعالجين وأخصائيي أمراض النطق واللغة والمعالجين المهنيين والأطباء النفسيين.

أفضل ميزات SimplePractice

بسّط عملية التأمين من خلال إنشاء مطالبات التأمين وتقديمها وتتبعها

أدوات رعاية قائمة على القياس لعرض تقييمات العملاء على الفور والإبلاغ عن الاستجابات عالية المخاطر

قدم للعملاء جلسات رعاية صحية عن بُعد آمنة ومتوافقة مع قانون HIPAA من خلال جلسات الدردشة المرئية

قيود SimplePractice

يقول المستخدمون إن إلغاء تحديد المستندات لإرسالها يستغرق وقتًا طويلاً بدون خيار إلغاء التحديد الجماعي

يقول البعض أن إنشاء مستندات مخصصة يبدو محدودًا، خاصةً فيما يتعلق بإضافة حقول التوقيع

أسعار SimplePractice

الباقة المبدئية: 49 دولارًا شهريًا

أساسي: 79 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SimplePractice

G2: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SimplePractice؟

تقول مراجعة G2:

تجعل التنسيقات المتاحة للملاحظات مثل "Wiley" إنشاء خطة العلاج تجربة أسهل بكثير مما كانت عليه في الماضي. يعجبني تصميم Simple Practice، فهو سهل التصفح للغاية. يمكن للعملاء الاتصال بك عبر الرسائل، ويمكنك إجراء جلسات رعاية صحية عن بُعد افتراضية معتمدة من HIPPA.

تجعل التنسيقات المتاحة للملاحظات مثل "Wiley" إنشاء خطة العلاج تجربة أسهل بكثير مما كانت عليه في الماضي. يعجبني تصميم Simple Practice، فهو سهل التصفح للغاية. يمكن للعملاء الاتصال بك عبر الرسائل، ويمكنك إجراء جلسات الرعاية الصحية عن بُعد المعتمدة من HIPPA.

عبر NextGen Healthcare

NextGen Healthcare هو نظام كامل لإدارة السجلات الطبية الإلكترونية والمرضى للمؤسسات الطبية المزدحمة. يجمع بين الجدولة وإعداد المخططات والفوترة وتنسيق الرعاية في منصة واحدة.

يمكن للأطباء والموظفين التعامل مع الإحالات وإعادة صرف الأدوية وسير العمل الخاص بكل تخصص من أي مكان، بما في ذلك الأجهزة المحمولة. يمكن للمرضى أيضًا حجز المواعيد وإرسال الرسائل وإكمال الاستبيانات من خلال بوابة إلكترونية آمنة.

تتضمن المنصة أيضًا أدوات مفيدة للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية لدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين طريقة تتبع العيادات لصحة السكان.

أفضل ميزات NextGen Healthcare

إدارة البيانات الديموغرافية للمرضى والتاريخ الطبي ونتائج الاختبارات والأدوية

استخدم حلول السجلات الطبية الإلكترونية (EHR) على الأجهزة المحمولة لتوثيق لقاءات المرضى وإدارة المهام والتواصل

استخدم تحليلات صحة السكان لتتبع عوامل الخطر وتنسيق الرعاية وتحسين نتائج المرضى

قيود NextGen Healthcare

قال البعض إن المشكلات الفنية مثل أخطاء الذاكرة ومشكلات الفاكس تعطل سير العمل

ويشكو آخرون من الإحباط بسبب عدد النقرات اللازمة لإكمال إجراءات بسيطة مثل إدارة الأدوية

أسعار NextGen Healthcare

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات NextGen Healthcare

G2: 3. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Annals of Oncology أن نموذج الذكاء الاصطناعي حقق معدل كشف بلغ 95٪، متفوقًا على 58 خبيرًا في الأمراض الجلدية الذين حققوا دقة بلغت 87٪. على الرغم من أن التكنولوجيا لا يمكن أن تحل محل أطباء الأمراض الجلدية، إلا أن هذا التقدم قد يؤدي إلى تشخيصات مبكرة وأكثر موثوقية في المستقبل!

7. CareCloud (الأفضل للملاحظات السريرية وحلول إدارة دورة الإيرادات)

عبر CareCloud

تأسست CareCloud في عام 1999، ونمت لتصبح منصة تدعم الممارسات الطبية من خلال البرامج والخدمات.

بالإضافة إلى أدوات السجلات الطبية الإلكترونية والفوترة، تساعد CareCloud العيادات على معالجة النقص في الموظفين وإدارة برامج الرعاية المزمنة وتبسيط عمليات مكتب الاستقبال من خلال الخدمات المساعدة. كما تدعم احتياجات الشراء الجماعي، مما يجعلها خيارًا مرنًا للعيادات التي تسعى إلى توحيد الموردين.

أفضل ميزات CareCloud

حقق أقصى قدر من التحصيلات باستخدام أدوات إدارة دورة الإيرادات الذكية المدمجة في المنصة

أتمتة التوثيق السريري باستخدام CirrusAI Notes، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسجيل المحادثات بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية

حافظ على بيانات مقدمي الخدمات الصحية نظيفة وكاملة من خلال أدوات اعتماد الأطباء المدمجة

قيود CareCloud

يقول المستخدمون إن واجهة Charts 2. 0 EMR قد تكون صعبة التصفح أثناء سير العمل السريري

قال البعض إن عملية تسجيل الدفعات الجماعية تؤدي إلى أخطاء تتطلب تصحيحات يدوية

أسعار CareCloud

أسعار مخصصة

تقييمات CareCloud وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 3. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CareCloud؟

تقول مراجعة Capterra:

البرنامج سهل الاستخدام، مما يسهل علينا تدريب الموظفين الجدد. خدمة العملاء ممتازة.

البرنامج سهل الاستخدام، مما يسهل علينا تدريب الموظفين الجدد. خدمة العملاء ممتازة.

8. Weave (الأفضل للرسائل الآلية والدفع عبر الرسائل النصية من نظام واحد)

عبر Weave

تأسست Weave في عام 2008، وهي منصة موحدة للتواصل مع المرضى وإشراكهم تجمع بين أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل نسخ رسائل البريد الصوتي والردود التلقائية على المراجعات مع أساسيات مثل الجدولة عبر الإنترنت والنماذج الرقمية والرسائل النصية ثنائية الاتجاه.

سواء كان ذلك لتحسين كفاءة مكتب الاستقبال أو الارتقاء بتجربة المرضى، تساعد Weave العيادات على توفير الوقت وتقليل حالات عدم الحضور وتقوية العلاقات.

اجمع بين أفضل الميزات

أرسل رسائل نصية ثنائية الاتجاه من رقم مكتبك لتأكيد المواعيد أو المتابعة أو الرد على أسئلة المرضى

حلول إدارة المكالمات

قم بتوجيه المكالمات عبر Call Pop لترى على الفور معلومات المتصل وسجل المواعيد والملاحظات قبل الرد

تجاوز القيود

يقول المستخدمون إن النظام يفقد الاتصال أحيانًا، مما يؤدي إلى تعطيل الرسائل التلقائية والتواصل مع المرضى

قال البعض إن Weave لا يتكامل مع نظام EMR الخاص بهم، مما يخلق عملاً يدويًا إضافيًا

أسعار Weave

أسعار مخصصة

دمج التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 600 تقييم)

📖 يجب قراءة: قوالب جداول دوام الموظفين في Excel و Word و ClickUp

9. OnShift (الأفضل لجدولة القوى العاملة والمشاركة في مرافق رعاية كبار السن والرعاية ما بعد الحالات الحادة)

عبر OnShift

OnShift هي منصة لإدارة القوى العاملة مخصصة لمقدمي الرعاية لكبار السن ومقدمي الرعاية بعد الحالات الحادة. تساعد المنصة المؤسسات على إدارة التوظيف وتقليل معدل دوران الموظفين وتحسين مشاركة الموظفين. بفضل أدوات الجدولة وتتبع الوقت وأنظمة الحضور والتوظيف، يمكن للفرق ملء نوبات العمل بشكل أسرع والحفاظ على الامتثال للوائح العمل.

تتميز OnShift بشكل رئيسي في قطاع الرعاية الصحية من خلال تركيزها على العاملين في مجال الرعاية الصحية بالساعة. وهي توفر تحديثات الجدولة في الوقت الفعلي، وإرسال رسائل نصية بشأن النوبات المتاحة، وحتى إمكانية الوصول إلى الأجور المكتسبة للمساعدة في الاحتفاظ بالموظفين.

أفضل ميزات OnShift

اسمح للموظفين بالوصول إلى رواتبهم قبل يوم الدفع باستخدام OnShift Wallet

قم بإدارة جداول الموظفين عبر الأقسام والمواقع باستخدام قواعد آلية لضمان الامتثال وتوازن العمل

املأ النوبات الشاغرة بشكل أسرع باستخدام التنبيهات في الوقت الفعلي والإشعارات النصية المرسلة مباشرة إلى الموظفين المؤهلين

قيود OnShift

يقول المستخدمون إن الجداول اليومية المطبوعة قد تكون صعبة القراءة عندما تتضمن وحدات ومناوبات متعددة

قال بعض المستخدمين إن إدخال الموظفين الجدد في الأنظمة لا يتم بشكل ذاتي ويتطلب مساعدة من خدمة دعم العملاء

أسعار OnShift

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OnShift

G2: 4. 5/5 (30+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CareCloud؟

تقول مراجعة G2:

Onshift سهل الاستخدام. إنه مرن للغاية وسهل الاستخدام. خلال تفشي جائحة كوفيد، تمكنا حتى من وضع جدول بديل لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الموظفين في وحدة كوفيد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لنا Onshift توثيق الحضور بسهولة. بفضل ميزة Engage، يمكننا مكافأة شركائنا في الرعاية على الحضور الجيد والدوام في الوقت المحدد.

Onshift سهل الاستخدام. إنه مرن للغاية وسهل الاستخدام. خلال تفشي جائحة كوفيد، تمكنا حتى من وضع جدول بديل لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الموظفين في وحدة كوفيد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لنا Onshift توثيق الحضور بسهولة. بفضل ميزة Engage، يمكننا مكافأة شركائنا في الرعاية على الحضور الجيد والتسجيل في أوقات الدخول والخروج في الوقت المحدد.

10. PracticeSuite (الأفضل لفوترة المرضى الداخليين وإدارة دورة الإيرادات المدعومة بتقنية RPA)

عبر PracticeSuite

PracticeSuite هو برنامج لتنسيق مواعيد موظفي الرعاية الصحية يجمع بين أدوات السجلات الطبية الإلكترونية وإدارة العيادات والفوترة ودورة الإيرادات في نظام واحد. وهو مصمم لعيادات طبية من جميع الأحجام ويوفر خدمات تنسيق المواعيد وتسجيل دخول المرضى وتقديم المطالبات وتسجيل المدفوعات.

كما يدعم الرعاية الصحية عن بُعد وبوابات المرضى لتحسين رعاية المرضى والتواصل معهم. مع التركيز على الأداء المالي، يتضمن PracticeSuite تحليلات مفصلة وإدارة حالات الرفض وأدوات لتحسين عمليات التحصيل. وهو مناسب تمامًا للممارسات التي تريد مزيدًا من التحكم في سير العمل السريري والفواتير.

أفضل ميزات PracticeSuite

أتمتة المهام مثل الجدولة والتحقق من التأمين والمطالبات والتواصل مع المرضى باستخدام أدوات RPA المدمجة

استخدم برنامج الفوترة UB-04 المصمم خصيصًا للمستشفيات ومرافق الرعاية التمريضية المتخصصة (SNF) ومراكز إعادة التأهيل وغيرها من مرافق الرعاية الداخلية

قم بتعيين جداول رسوم مخصصة تستند إلى برنامج Medicare لمنع نقص الفواتير وتحسين التحصيل

قيود PracticeSuite

يقول المستخدمون إن إضافة تفاصيل خاصة بالأطفال مثل معلومات الوالدين أو الأوصياء ليست سهلة الاستخدام بالقدر المطلوب

قال البعض إن بوابة المرضى تبدو محدودة ولا تدعم إدخال كميات كبيرة من المعلومات

أسعار PracticeSuite

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PracticeSuite

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4/5 (30+ تقييم)

💡نصيحة احترافية: استخدم أدوات إدارة مشاريع الرعاية الصحية واترك دائمًا فاصلًا زمنيًا يتراوح بين 15 و30 دقيقة بين المهام السريرية ذات الأولوية العالية. فهذا يساعد على استيعاب التأخيرات، ويحسن عمليات التسليم، ويجعل سير العمل أكثر واقعية في ظل الضغوط.

11. CrelioHealth (الأفضل لمختبرات التشخيص التي تدير جدولة المرضى وإعداد التقارير)

عبر CrelioHealth

CrelioHealth هي منصة لإدارة التشخيص للمختبرات ومراكز التشخيص ومراكز الأشعة. تدعم المنصة كل شيء بدءًا من الحالات العرضية إلى الإحالات بين الشركات (B2B)، مع تحديثات في الوقت الفعلي عبر جمع العينات ومعالجتها وتسليم النتائج.

ويشمل بوابة مخصصة للمرضى تحمل العلامة التجارية، وأدوات اتصال آلية، وميزات إعداد تقارير ذكية تساعد على تحسين رضا المرضى وسرعة العمليات. بفضل التكامل مع أجهزة التحليل وبوابات الدفع والأنظمة الخارجية، يعمل CrelioHealth أيضًا بشكل جيد ضمن الأنظمة الصحية الأكبر حجمًا.

أفضل ميزات CrelioHealth

بسّط إدارة المخزون باستخدام Crelio Inventory، وتتبع الكواشف والمواد الاستهلاكية والتنبيهات التلقائية لإعادة التزويد

يمكّنك Crelio Patient Engagement من التواصل والمتابعة من خلال التذكيرات وجمع التعليقات

دعم مجموعة واسعة من أنواع المختبرات، بما في ذلك عيادات الأطباء ومختبرات D2C ومختبرات المستشفيات والمختبرات المرجعية

قيود CrelioHealth

قال بعض المستخدمين إن المنصة لا تحتفظ بنطاقات التواريخ المحددة عند التبديل بين علامات التبويب

أشار مستخدمون آخرون إلى أنهم يرغبون في المزيد من الخيارات المدمجة دون الحاجة إلى تقديم طلبات ميزات لكل تعديل

أسعار CrelioHealth

الباقة المبدئية: 550 دولارًا أمريكيًا شهريًا، 5000 دولار أمريكي لمرة واحدة عند التسجيل

القياسي: 1250 دولارًا أمريكيًا شهريًا، 10000 دولار أمريكي لمرة واحدة عند التسجيل

متقدم: 2500 دولار شهريًا، 10000 دولار لمرة واحدة عند التسجيل

Advanced Plus: 4500 دولار شهريًا، 15000 دولار لمرة واحدة عند التسجيل

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CrelioHealth

G2: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CrelioHealth؟

تقول مراجعة G2:

يحتوي CrelioHealth LIMS على جميع الميزات المطلوبة لمختبر التشخيص السريري لتتبع العينات، والسماح بالوصول إلى مقدمي الخدمات، وتحقيق الجودة. يتوفر فريق الدعم في غضون دقائق من طلب المساعدة. الاتصال سريع وفعال، ويتم حل المشكلات على الفور. البرنامج سهل الاستخدام ويطبق جميع الميزات المحددة والمطلوبة. من السهل دمجه مع مقدمي الخدمات، وتزداد سهولة استخدامه مع الاستخدام المتكرر.

يحتوي CrelioHealth LIMS على جميع الميزات المطلوبة لمختبر التشخيص السريري لتتبع العينات، والسماح بالوصول إلى مقدمي الخدمات، وتحقيق الجودة. يتوفر فريق الدعم في غضون دقائق من طلب المساعدة. التواصل سريع وفعال، ويتم حل المشكلات على الفور. البرنامج سهل الاستخدام ويطبق جميع الميزات المحددة والمطلوبة. من السهل دمجه مع مقدمي الخدمات، وتزداد سهولة استخدامه مع الاستخدام المتكرر.

بسّط عمليات الرعاية الصحية باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي اختيار نظام برمجيات جدولة الرعاية الصحية المناسب إلى إحداث فرق كبير في سلاسة سير عملك.

تقدم كل الأداوت التي تناولناها ميزة فريدة، بدءًا من برامج جدولة الموظفين المخصصة للممرضات وحتى منصات الأتمتة الجاهزة للاستخدام في المختبرات.

ولكن إذا كنت تبحث عن حل مرن وشامل يتجاوز مجرد برنامج جدولة المواعيد الطبية، فإن ClickUp يستحق أن تلقي عليه نظرة فاحصة.

بفضل ميزات الجدولة الفعالة وإدارة المهام والتذكيرات والأتمتة والقوالب، بالإضافة إلى التكامل السلس مع الأدوات الحالية، تم تصميم هذا البرنامج للتعامل مع التعقيدات الواقعية لعمليات الرعاية الصحية.

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