13 نموذجًا مجانيًا لعروض المبيعات لإبرام الصفقات بشكل أسرع

هل ما زلت تجمع العروض في اللحظة الأخيرة بينما العملاء ينتظرون؟ هذا تصرف مبتدئ.

العروض المتسرعة أو غير الواضحة أو التي تحتوي على ثغرات توحي بعدم الاستعداد، ولن يراهن أي عميل على مثلها.

أنت بحاجة إلى شيء يعمل بجد مثلك تمامًا — عرض مبيعات واضح وناجح يساعدك على كسب العميل دون مفاوضات طويلة ومملة.

وليس عليك إنشاءها من الصفر. في هذا المنشور على المدونة، ستجد قوالب عروض مبيعات مجانية تساعدك على تقديم العروض بشكل أسرع، وتحديد التوقعات بوضوح، وإبرام الصفقات دون الذعر في اللحظة الأخيرة. ✅

ما هي قوالب عروض المبيعات؟

قوالب عروض المبيعات هي مستندات مهيكلة مسبقًا لتقديم منتج أو خدمة للعملاء. وهي تتضمن أقسامًا لاحتياجات العملاء والحلول المقترحة والنتائج المتوقعة والجدول الزمني والتكاليف.

تستخدم الشركات (خاصة شركات B2B) ومقدمو الخدمات (مثل المستقلون أو الوكالات أو الاستشاريون) هذه القوالب لضمان اتساق عروض المنتجات وشموليتها واحترافها.

يتيح استخدام القوالب للفرق والمستقلين ملء تفاصيل العملاء بسرعة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء كل عرض من البداية، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء.

💡 نصيحة احترافية: أضف صفحة صغيرة للأسئلة الشائعة للتعامل مع الاعتراضات الصامتة. فكر في جميع الأسئلة التي تقضي على الصفقات خلف الأبواب المغلقة: "هل هذا قابل للتطوير؟" "ماذا لو كنا نستخدم X بالفعل؟" أجب عليها في عرض المبيعات الخاص بك قبل أن تُطرح.

ما الذي يجعل نموذج عرض المبيعات جيدًا؟

يعد نموذج عرض المبيعات جيد التنظيم أمرًا ضروريًا للتواصل الفعال بشأن عرض القيمة الخاص بك وإبرام الصفقات. يجب أن يلبي احتياجات العميل، ويوفر معلومات واضحة، ويسهل عملية اتخاذ القرار.

فيما يلي بعض الجوانب التي يجب البحث عنها:

ملخص تنفيذي واضح: يبدأ بنظرة عامة موجزة تحدد التحديات التي يواجهها العميل وكيف تعالجها الحلول التي تقدمها

أقسام منظمة: توفر تخطيطات جاهزة لنطاق المشروع والنتائج المتوقعة والأسعار والجداول الزمنية لتسريع عملية الصياغة

هيكل أسعار شفاف: يتميز بتفصيل التكاليف وشروط الدفع وأي خدمات اختيارية أو إضافات

حقول تخصيص سهلة: تتيح لك تخصيص العروض بسرعة باستخدام أسماء العملاء تتيح لك تخصيص العروض بسرعة باستخدام أسماء العملاء وأهداف المشاريع المحددة وتفاصيل الخدمة الفريدة

تنسيق واضح ومهني: يبرز التفاصيل المهمة مثل عائد الاستثمار (ROI) وعرض القيمة والخطوات التالية دون إرباك القارئ

ميزات التعاون: تتيح للفرق الداخلية التعليق واقتراح التعديلات وإرفاق الملفات المرجعية مباشرة داخل النموذج

تسميات تتبع الحالة: تضع علامات على العروض على أنها مسودة أو مرسلة أو تمت مراجعتها أو تمت الموافقة عليها لإبقاء الجميع على اطلاع على التقدم المحرز

إدارة المهام المتكاملة: تعيين عناصر العمل مثل مهام المراجعة أو طلبات تعليقات العملاء أو تذكيرات المتابعة داخل العرض

خيارات التنظيم المرئي: يدعم الجداول وقوائم المراجعة والجداول الزمنية ومخططات التدفق لتسهيل فهم التفاصيل المعقدة

خيارات التوقيع الإلكتروني والتصدير: تتيح الموافقات السريعة بفضل دعم التوقيع الإلكتروني المدمج أو التصدير البسيط إلى تنسيقات PDF و doc

تتبع تفاعل العملاء: يراقب متى يفتح العميل العرض أو يعرضه أو يتفاعل معه من أجل متابعة أكثر ذكاءً

للفوز بعملاء محتملين، قم بصياغة مستند مخصص يلبي احتياجات العملاء بوضوح، ويسلط الضوء على مقاييس الأداء ذات الصلة، ويتميز عرضك عن المنافسين.

📮ClickUp Insight: تشير نتائج استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات إلى أن العاملين في مجال المعرفة قد يقضون ما يقرب من 308 ساعة أسبوعيًا في اجتماعات في مؤسسة تضم 100 شخص! ولكن ماذا لو كان بإمكانك تقليل وقت الاجتماعات هذا؟ تقلل مساحة العمل الموحدة من ClickUp بشكل كبير من الاجتماعات غير الضرورية! 💫 نتائج حقيقية: حقق عملاء مثل Trinetix انخفاضًا بنسبة 50٪ في عدد الاجتماعات من خلال مركزية وثائق المشاريع وأتمتة سير العمل وتحسين الرؤية بين الفرق باستخدام تطبيقنا الشامل للعمل. تخيل استعادة مئات الساعات الإنتاجية كل أسبوع!

13 نموذجًا جاهزًا للاستخدام لعروض المبيعات لإبرام المزيد من الصفقات

يجب أن تكون عروض المبيعات واضحة ومقنعة وسريعة التسليم.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يساعد الفرق على إدارة المهام والمستندات وسير عمل العملاء في مكان واحد. كما يتضمن قوالب جاهزة تضمن اتساق عروضك واحترافها.

فيما يلي، سنستعرض 13 نموذجًا لعروض المبيعات يوفرها برنامج إدارة العروض هذا.

1. نموذج عرض خدمات ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء العروض وإرسالها وتتبعها بسهولة باستخدام نموذج عرض خدمات ClickUp

يساعدك نموذج عرض خدمات ClickUp على إنشاء عروض متقنة ومفصلة تحدد التوقعات بوضوح وتعرض قيمتك وتسرع عمليات الموافقة من العملاء. تم تصميمه للتخلص من متاعب التنسيق والتفاصيل المفقودة، حتى تتمكن من التركيز على العرض وإتمام الصفقة.

تحصل على أكثر من مجرد نموذج — تحصل على مساحة عمل منظمة وقابلة للتخصيص تبسط كل مرحلة من مراحل عملية العرض، بدءًا من تحديد الخدمات وحتى تتبع الموافقات.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قسّم حزم الخدمات ونماذج التسعير والجداول الزمنية بتنسيق واضح وسهل الاستخدام للعملاء

مستوى الخدمة و مدة العقد و دورة الفوترة لتخصيص كل عرض استخدم الحقول المخصصة مثللتخصيص كل عرض

تتبع العروض حسب المرحلة من خلال طرق عرض مثل العروض الجديدة والمفاوضات وجاهزة للتوقيع

📌 مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى تقديم حلول مبيعات مخصصة مع نتائج مفصلة وأسعار وجداول زمنية للفوز بصفقات جديدة بسرعة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تعزيز عروض المبيعات الخاصة بك؟ شاهد هذا الفيديو حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات! اكتشف طرقًا عملية يمكن أن يساعدك بها الذكاء الاصطناعي في تخصيص العروض وأتمتة المتابعة وتحليل احتياجات العملاء، حتى تتمكن من تقديم عروض أكثر ذكاءً والاستجابة بشكل أسرع وإبرام المزيد من الصفقات بجهد أقل.

2. قالب عرض مشروع ClickUp

احصل على نموذج مجاني تصور تقدم العرض باستخدام قالب السبورة البيضاء لعروض المشاريع من ClickUp

يساعدك قالب لوحة عرض مقترحات المشروع من ClickUp على تخطي المراسلات المتكررة والمربكة وإنشاء عروض واضحة ومرئية يتم الموافقة عليها بشكل أسرع. إنه مثالي لتحويل الأفكار الأولية إلى خطط منظمة، كل ذلك في مساحة عمل واحدة تعمل بالسحب والإفلات.

يتيح لك هذا النموذج تبادل الأفكار بحرية باستخدام الملاحظات اللاصقة والأشكال والنصوص والمهام، ثم الانتقال بسلاسة من التخطيط إلى التنفيذ دون فقدان الزخم.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

خطط لأفكار المشاريع بصريًا باستخدام أدوات السبورة البيضاء مثل الملاحظات اللاصقة والأشكال

نظرة عامة على المشروع تعاونية توائم فريقك منذ البداية قم بإنشاءتعاونية توائم فريقك منذ البداية

حوّل العناصر التي تم تجميعها من خلال العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة — دون الحاجة إلى عمليات التسليم اليدوية

📌 مثالي لـ: المحترفون الذين يحددون نطاق المشاريع والمراحل الرئيسية واحتياجات الموارد بوضوح لتنسيق جهود أصحاب المصلحة قبل بدء العمل.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1960، قدم روسر ريفز من شركة Ted Bates & Co. مفهوم "القيمة الفريدة للمنتج" (USP) — وهي فكرة بسيطة غيرت عالم الإعلان إلى الأبد. ولا تزال عروض المبيعات تستخدم نفس المبدأ الأساسي: أظهر ما يميزك عن الآخرين.

3. نموذج عرض الأعمال من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استفد من نموذج عرض الأعمال من ClickUp لإنشاء عروض مقنعة وناجحة للعملاء المحتملين

يوفر نموذج عرض الأعمال من ClickUp نظامًا مرئيًا لتخطيط الأفكار، وهيكلة المخرجات، وتقديم عروض أنيقة تركز على العملاء دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة.

يساعدك هذا نموذج عرض الاستشارات المرن على ربط احتياجات عميلك وعرض القيمة والحلول بطريقة واضحة ومنطقية. ستقضي وقتًا أقل في التنسيق ووقتًا أطول في دفع الصفقات إلى الأمام.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

أنشئ عروضًا مرنة واحترافية دون الحاجة إلى إعادة الكتابة من البداية

قم بمواءمة العناصر الرئيسية بصريًا مثل المعالم والأسعار والجداول الزمنية للحصول على موافقات أسرع

يمكنك بسهولة تخصيص الهيكل بناءً على حجم المشروع أو تعقيده أو مجال العمل

📌 مثالي لـ: الشركات التي تعرض عروض الخدمات وخطط الاستراتيجية وفرص الاستثمار لتأمين الشراكات والتمويل.

💡 نصيحة احترافية: أضف مراجعة أو تحليلاً مدته خمس دقائق إلى عرضك التسويقي التالي. قم بتضمين مراجعة موجزة لوضعهم الحالي (الموقع، الاستراتيجية، سير العمل، إلخ) لإثبات أنك استثمرت وقتًا في العمل. فهذا يظهر روح المبادرة ويمنحك مصداقية. 🎯

4. نموذج عرض تجاري من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خصص العروض لكل عميل باستخدام نموذج العرض التجاري من ClickUp

يعد إعداد عرض تجاري مفصل عندما يطلب العميل أسعارًا مقارنة ونطاقًا وشروط تسليم في غضون يوم واحد اختبارًا حقيقيًا للضغط. تم تصميم نموذج العرض التجاري من ClickUp لتنظيم عرضك وتسريع عملية الصياغة والقضاء على الأخطاء التي قد تكلفك الصفقة.

يوفر لك هذا النموذج هيكلًا واضحًا لتقسيم الخدمات أو المنتجات المعقدة إلى أقسام منظمة — الشروط، والنتائج المتوقعة، ومستويات الأسعار، والاستثناءات، والجداول الزمنية — دون الحاجة إلى عناء التنسيق.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتجميع الخدمات الاختيارية أو حزم البيع الإضافية بسرعة في كتل منفصلة من أجل الوضوح وتحسين التحويل

أدرج التواريخ والمواعيد النهائية وخطوات الموافقة المهمة مباشرة في العرض باستخدام أدوات مرئية

خطة مشروع كاملة من اليوم الأول، حتى يرى العملاء بالضبط ما الذي سيحدث ومتى قدمكاملة من اليوم الأول، حتى يرى العملاء بالضبط ما الذي سيحدث ومتى

📌 مثالي لـ: الشركات التي تقدم صفقات تجارية منظمة، كاملة مع تفاصيل المنتج وتفاصيل التكلفة والشروط لإتمام المعاملات بشكل أسرع.

🔍 هل تعلم؟ يمكن أن تتراوح عروض المبيعات من صفحة واحدة إلى مستندات ضخمة متعددة المجلدات، اعتمادًا على ما هو على المحك. على سبيل المثال، عندما تنافست شركة Boeing على عقد بقيمة مليارات الدولارات مع سلاح الجو الأمريكي في عام 2010، كان عرضها لبرنامج ناقلة الوقود KC-X يزيد عن 8000 صفحة! وتضمن مواصفات فنية شاملة ووثائق الامتثال وتفاصيل تفصيلية للتكاليف. على الرغم من أن معظم عروض الأعمال لا تحتاج إلى أن تكون بهذا الطول، إلا أن هذا يسلط الضوء على كيفية تكييف عمق وتفاصيل عرضك وفقًا لاحتياجات عميلك وحجم الفرصة المتاحة، مما قد يحدث فرقًا كبيرًا في الفوز بصفقات كبيرة. 🏆

5. نموذج عرض الميزانية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإجراء تعديلات سريعة وتتبع الموافقات على الميزانية باستخدام نموذج عرض الميزانية من ClickUp

عندما يحتاج العملاء إلى تفاصيل ميزانية واضحة ومنظمة جيدًا، فإن أي لبس في عرضك قد يضر بفرصك. يوفر نموذج عرض الميزانية من ClickUp للمتخصصين في المبيعات كل ما يحتاجونه لعرض التكاليف والجداول الزمنية والنتائج المطلوبة بثقة ودقة، فور استخدامه.

يحدد هذا المستند الجاهز للاستخدام بسرعة جميع نفقات المشروع من خلال حقول مدمجة لتفاصيل التكاليف وشروط الدفع وخطط التنفيذ. يسهل تخصيصه، بحيث يتناسب كل عرض مع احتياجات العميل ويقدم تنسيقًا احترافيًا ومتسقًا في كل مرة.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

اعرض الميزانيات بوضوح باستخدام حقول قابلة للتعديل للتكاليف والجداول الزمنية وشروط الدفع

استخدم عناصر مرئية مصممة مسبقًا مثل المخططات والجدول لتبسيط الأرقام المعقدة

قدم عروضًا احترافية وسهلة الموافقة دون البدء من الصفر

📌 مثالي لـ: الفرق التي تخطط لميزانيات المشاريع أو العمليات التي تحتاج إلى تنسيق واضح ومفصل لعرض التكاليف وتبرير المتطلبات المالية.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ عرضًا مرئيًا لـ "أول 30 يومًا" باستخدام ClickUp تتمثل إحدى أفضل الطرق لتمكين عملائك من تحقيق النجاح وتقليل القلق عند بدء العمل معهم في إطلاعهم على ما يمكنهم توقعه بالضبط بعد التوقيع. أنشئ عرضًا مرئيًا واضحًا لـ "أول 30 يومًا" يحدد المعالم الرئيسية والنتائج المتوقعة والخطوات التالية. يمكن أن يكون هذا عرضًا زمنيًا بسيطًا أو قائمة مرجعية أو حتى خريطة طريق تفصيلية. كيفية القيام بذلك في ClickUp: استخدم عرض الجدول الزمني أو عرض جانت من ClickUp لتخطيط كل مرحلة من مراحل التمهيد، بدءًا من البداية وحتى النتائج الأولى.

أنشئ قائمة مرجعية أو قائمة مهام لكل بند من بنود العمل، حتى يعرف العملاء ما الذي ينتظرهم ومن المسؤول عنه. لكل بند من بنود العمل، حتى يعرف العملاء ما الذي ينتظرهم ومن المسؤول عنه.

شارك خطة التمهيد مباشرة مع عميلك —حيث يمكنه التعليق وطرح الأسئلة وتتبع التقدم في الوقت الفعلي.

قم بتعيين تذكيرات وتواريخ استحقاق تلقائية لضمان التزام الجميع بالجدول الزمني وتحملهم المسؤولية. لضمان التزام الجميع بالجدول الزمني وتحملهم المسؤولية. من خلال تصور رحلة الانضمام في ClickUp، لا تحدد توقعات واضحة فحسب، بل تبني أيضًا الثقة والشفافية من اليوم الأول. سيشعر العملاء بالثقة والاطلاع والاستعداد للمضي قدمًا، مما يجعل عروضك أكثر إقناعًا. 🚀

6. نموذج إدارة العقود من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة كل جوانب عقدك في مكان واحد باستخدام قالب إدارة العقود من ClickUp

غالبًا ما يتعامل مندوبو المبيعات والوكالات مع العديد من عقود العملاء في وقت واحد — حيث يتتبعون من يحتاج إلى التوقيع، والمواعيد النهائية القادمة، والتجديدات المستحقة. نموذج إدارة العقود من ClickUp يحل هذه المشكلة.

يوفر نظام عقود احترافي ومتقن مع حالات وحقول مخصصة ومعدة مسبقًا حتى تتمكن من البدء على الفور. بدلاً من إنشاء أداة التتبع من الصفر، يمكنك رؤية مرحلة كل اتفاقية والأطراف المعنية في لمحة واحدة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم التذكيرات والمواعيد النهائية المدمجة لتبقى على اطلاع على التجديدات والموافقات

تتبع كل مرحلة من مراحل العقد والأطراف المعنية وحالته في عرض منظم واحد

راقب الميزانيات والرسوم وحدود المسؤولية إلى جانب المعالم القانونية منذ اليوم الأول

📌 مثالي لـ: الشركات التي تحتاج إلى تنظيم دورات حياة العقود ومراقبة الالتزامات وإدارة التجديدات أو التعديلات في مكان مركزي واحد.

💡 نصيحة احترافية: أضف قسم "لمحة مستقبلية". قدم صورة موجزة وواضحة عن الشكل الذي قد يبدو عليه عالم عميلك بعد العمل معك. صِغ عرض البيع على شكل قصة قبل وبعد لتساعدهم على تصور التحول والقيمة التي تقدمها. هل تريد أن تجعل "لقطة المستقبل" الخاصة بك أكثر إقناعًا؟ ✨ استخدم ميزة ClickUp Docs لإضافة عناصر مرئية غنية وجداول وقوائم مرجعية مباشرة إلى عرضك. يمكنك حتى التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لإنشاء سرد قوي قبل وبعد العرض يلقى صدى لدى عميلك.

7. نموذج خطة المبيعات والتسويق من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة سير عمل المبيعات والتسويق باستخدام قالب خطة المبيعات والتسويق من ClickUp

عندما تعمل فرق المبيعات والتسويق على منصات منفصلة، تتفكك التنسيق بسرعة. يعمل نموذج خطة المبيعات والتسويق من ClickUp على حل هذه المشكلة من خلال مساحة عمل واحدة منظمة تربط بين أهداف المبيعات واستراتيجيات التسويق والجداول الزمنية للحملات ومؤشرات الأداء الرئيسية.

يمكنك تخطيط الحملات وتخصيص الموارد واتخاذ القرارات بناءً على استراتيجيات المبيعات والتسويق الخاصة بك — دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد أهداف الإيرادات وأهداف التسويق ومهام الحملة في أقسام جاهزة للاستخدام

قم بتعيين الملكية وتتبع التقدم المحرز وحافظ على التنسيق بين الأقسام المختلفة

استخدم تحديثات الحالة والتنبيهات لاكتشاف التأخيرات مبكرًا والالتزام بجميع المواعيد النهائية بثقة

📌 مثالي لـ: الفرق التي تعمل على وضع استراتيجيات مبيعات وتسويق مفصلة وقابلة للتنفيذ توائم الأهداف والحملات ومؤشرات الأداء الرئيسية عبر الأقسام.

🧠 حقيقة ممتعة: عثر علماء الآثار على مخطوطات ورق البردي تعود إلى عام 2000 قبل الميلاد، حيث عرض التجار صفقات تجارية في شكل مكتوب — وهي في الأساس الشكل القديم لعروض المبيعات.

8. نموذج خطة المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أتمتة مبادرات المبيعات بسهولة باستخدام قالب خطة المبيعات من ClickUp

يوفر لك نموذج خطة المبيعات من ClickUp هيكلًا جاهزًا للاستخدام لتنظيم استراتيجية المبيعات بالكامل في مكان واحد — بدءًا من تحديد الأهداف وحتى التنفيذ — دون الحاجة إلى تجميعها يدويًا.

على عكس النموذج السابق، الذي يدمج الحملات التسويقية وأنشطة المبيعات في سير عمل واحد، تم تصميم هذا النموذج خصيصًا لتنفيذ المبيعات. وهو يركز بشكل كامل على تحديد أهداف SMART، ووضع الخطوط العريضة للاستراتيجيات المستهدفة، وإدارة كل خطوة من خطوات عملية المبيعات من خلال تتبع المهام التفصيلي.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

نظم رحلة المبيعات بالكامل بدءًا من التخطيط وحتى التنفيذ في مساحة عمل مخصصة

استخدم طرق العرض الديناميكية مثل الجدول الزمني و جانت لتصور التبعيات والأولويات

حدد أهدافًا ذكية، وقم بتعيين المهام، ومراقبة التقدم المحرز في كل نشاط من أنشطة المبيعات

📌 مثالي لـ: مندوبي المبيعات والمديرين الذين يخططون لأهداف الإيرادات وتكتيكات البحث عن العملاء المحتملين وجداول التواصل لتعزيز نمو المبيعات بشكل متوقع.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقارير المبيعات

9. نموذج طلب عرض أسعار ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم كل العطاءات التي تجمعها في مكان مركزي واحد باستخدام نموذج طلب عرض الأسعار من ClickUp

نموذج طلب عرض الأسعار من ClickUp ينظم كل المتطلبات والمواعيد النهائية ونقاط التقييم في مكان واحد — حتى لا يفوتك أي شيء.

على عكس النماذج الأساسية، تم تصميم هذا النموذج ليكون مرنًا. يمكنك تخصيص كل قسم، بدءًا من تفاصيل المشروع إلى توقعات الموردين، وتتبع كل طلب عرض أسعار باستخدام حالات مخصصة مثل تم الإرسال أو تمت المراجعة أو تمت الموافقة أو تم الرفض للحصول على رؤية كاملة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتخصيص أقسام طلبات عروض الأسعار لتناسب مشروعك ومعايير الموردين الخاصة بك

طلبات عروض أسعار خاصة بالمشروع إلى عدة موردين دون الحاجة إلى تكرار العمل أتمتة توزيع طلبات عروض الأسعار بحيث يمكنك إرسالإلى عدة موردين دون الحاجة إلى تكرار العمل

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليق والتحرير أثناء العمل لاتخاذ قرارات أسرع

📌 مثالي لـ: فرق المبيعات والمقاولون المستقلون والوكالات التي تتعامل مع العملاء والتي تحتاج إلى طريقة مرنة ومهنية لإرسال مستندات طلبات عروض الأسعار ومقارنة ردود الموردين.

10. نموذج ClickUp لتسجيل العملاء الجدد

احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء تجربة ترحيبية للعملاء الجدد باستخدام نموذج ClickUp لتسجيل العملاء الجدد

يعد تقديم تجربة انضمام عملاء خالية من العيوب أمرًا بالغ الأهمية لبناء الثقة وإرساء الأساس للنجاح على المدى الطويل. يرافقك نموذج انضمام العملاء من ClickUp من الترحيب الأولي إلى إعداد الخدمة، حتى تتمكن من تقديم تجارب متسقة ومتقنة دون إغفال أي تفاصيل.

هذا النموذج قابل للتخصيص بالكامل. يمكنك تتبع المهام وإدارتها، مثل إرسال هدايا الترحيب، وجدولة مكالمات الترحيب، وتعيين أعضاء الفريق الداخلي، وجمع استبيانات الترحيب، كل ذلك في مكان واحد.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتخصيص عملية التسجيل باستخدام الحقول المخصصة مثل نوع العميل و حزمة الخدمة و تاريخ مكالمة التسجيل

استخدم طرق العرض مثل نماذج استقبال العملاء و تفاصيل حزم الخدمات لتنظيم الخطوات الرئيسية

قم بتكييف القالب مع سير العمل الخاص بك من خلال مرونة السحب والإفلات والتحديثات في الوقت الفعلي

📌 مثالي لـ: الوكالات التي تعمل على تبسيط عمليات استقبال العملاء الجدد، وتتبع المراحل المهمة، وضمان الانتقال السلس من المبيعات إلى الخدمة.

🔍 هل تعلم؟ من المعروف أن بعض الوكالات الراقية تضيف رائحة خفيفة إلى عروضها المطبوعة —مثل رائحة خشب الصندل أو الحمضيات—لجعل المستند المطبوع يبرز ويخلق ذكرى حسية.

11. نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد الخدمات وحدد شروط الدفع باستخدام نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

يساعدك نموذج اتفاقية خدمات ClickUp على إنشاء عقود واضحة وقابلة للتخصيص تحدد بالضبط ما هو متوقع. وهذا يضمن بدء المشاريع على أساس متين وتوافق الجميع.

تحصل على حقول مخصصة مدمجة لتصنيف الاتفاقيات حسب نوع الخدمة أو قيمة العقد أو معلومات العميل، مما يسهل تنظيم العمل مع تقدم الصفقات. يساعدك هذا النموذج على تحديد التوقعات وتحديد النطاق والمضي قدمًا دون التفكير المفرط في الإعداد.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم الحقول المخصصة لتتبع نوع الخدمة وقيمة العقد وتفاصيل العملاء الرئيسيين

حدد توقعات واضحة من اليوم الأول باستخدام تخطيط عقد احترافي قابل للتخصيص

قسّم الاتفاقيات إلى مهام قابلة للتنفيذ وعيّن مسؤولين عنها لضمان التنفيذ السلس

📌 مثالي لـ: مقدمو الخدمات الذين يصوغون اتفاقيات احترافية وقابلة للتخصيص تحدد بوضوح المخرجات وشروط الدفع وتوقعات المشروع.

12. قالب ClickUp CRM

احصل على نموذج مجاني حوّل المعلومات المتفرقة عن العملاء إلى نظام واضح وقابل للتنفيذ باستخدام قالب ClickUp CRM

يساعدك قالب ClickUp CRM على التحكم في كل محادثة وصفقة وتفاعل مع العملاء دون أن تفقد تتبع التفاصيل.

يتتبع كل عميل محتمل من خلال حالات مخصصة مثل مؤهل أو يحتاج إلى موافقة أو مغلق، وينظم جهات الاتصال باستخدام حقول مثل نوع عنصر CRM والصناعة والمسمى الوظيفي، حتى تتمكن من تحديد أولويات التواصل والخطوات التالية دون عناء.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

تتبع العملاء المحتملين عبر الحالات المخصصة لمراقبة تقدم الصفقات في لمحة

قم بفرز جهات الاتصال وتصفيتها باستخدام الحقول المخصصة لمتابعة أكثر ذكاءً

قم بالتبديل بين طرق العرض مثل عرض عملية المبيعات وعرض مهامي لإدارة خط الأنابيب والمهام اليومية

📌 مثالي لـ: فرق المبيعات التي تدير العملاء المحتملين وتتتبع نقاط اتصال العملاء وتنظم بيانات الحسابات لتسهيل إتمام الصفقات.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ تخطيطًا "اختر مغامرتك" في العرض. استخدم أقسامًا قابلة للنقر أو جدول محتويات تفاعليًا. دع صانعي القرار ينتقلون إلى الأسعار بينما يغوص الفنيون في المواصفات. الجميع سعداء، ولا يوجد غضب بسبب التمرير.

13. نموذج مذكرة صفقة ClickUp

احصل على نموذج مجاني حوّل المفاوضات المعقدة إلى صفقات موقعة باستخدام قالب مذكرة الصفقة من ClickUp

تبدأ مذكرة الصفقة عملية الإنشاء قبل بدء سريان العقود. إنها عرضك التسويقي السريع — لتحقيق التوافق بين الطرفين دون إبطاء الزخم. قالب مذكرة الصفقة من ClickUp يجعل من السهل تنظيم كل التفاصيل المهمة في وقت مبكر، بحيث تتقدم الصفقات بشكل أسرع.

تحصل على مساحة مخصصة لتخصيص المستندات لكل مفاوضة. حدد الشروط والتواريخ المهمة والشروط دون الحاجة إلى البحث في مستندات البدء المتناثرة أو سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

سجل شروط الصفقة الأساسية في وقت مبكر لتسريع عملية التنسيق والتنفيذ

قم بتمييز أصحاب المصلحة وإضافة تعليقات مباشرة على المذكرة لتسريع التعاون

ابقَ على اطلاع على المواعيد والإجراءات المهمة بفضل التذكيرات والإشعارات المدمجة

📌 مثالي لـ: المحترفين الذين يلتقطون نقاط التفاوض الرئيسية، ويتتبعون شروط الصفقات، ويوائمون الفرق قبل توقيع العقود الرسمية.

اكسب عملاء بشكل أسرع باستخدام قوالب عروض المبيعات من ClickUp

تبدو معظم قوالب عروض المبيعات وكأنها قيد: نفس الهيكل الممل، نفس اللغة الغريبة التي عليك أن تكافح لتحويلها إلى شيء لائق.

ClickUp يتخطى كل ذلك. تمنحك قوالبها تحكمًا كاملاً — يمكنك تخصيص المستندات كما تريد، وإضافة علامتك التجارية، وتعديل الأقسام، وجعلها تبدو وكأنها من صنعك.

يمكنك إدارة كل خطوة من خطوات عملية الإنشاء داخل ClickUp. قم بتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية ومتابعة كل عرض دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات. يظل كل شيء منظمًا وبسيطًا وجاهزًا عندما تحتاج إليه.

🚀 اشترك في ClickUp اليوم وأنشئ عروضًا تثير الإعجاب — بشكل أسرع وأسهل وفي مكان واحد. ✅