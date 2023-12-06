10 أفضل قوالب نماذج طلبات المشاريع للفرق

المشاريع على أنواع مختلفة، ولكل منها احتياجاته الخاصة. كل مشروع، مثل مشروع تطوير البرمجيات على سبيل المثال، يبدأ بفكرة. لكن الفكرة وحدها لا تكفي لإنجاح المشروع.

فلتحويل الفكرة إلى حل ناجح، يجب أن تفهم أهدافها والنتائج المتوقعة ومعايير التسليم ومقاييس النجاح، وما إلى ذلك. نموذج نموذج طلب المشروع الجيد سينظم كل هذا وأكثر.

ما هو قالب نموذج طلب المشروع؟

نموذج طلب المشروع هو قائمة بالأسئلة التي يجب على فرق العمل الإجابة عنها أثناء طلب إنجاز أي عمل. إنها عملية رسمية لفرق المشروع لجمع كل التفاصيل اللازمة قبل البدء في العمل.

قالب نموذج طلب المشروع هو قائمة أساسية من الأسئلة التي تم إعدادها بالفعل وجاهزة للإضافة إلى سير عملك. على سبيل المثال، إذا كان فريق الشؤون المالية بحاجة إلى واجهة رقمية تفاعلية لجمع الفواتير من البائعين، فإن قالب نموذج طلب المشروع سيحتوي على أسئلة مثل

من هو جمهور هذا المشروع؟ على سبيل المثال، البائعون والمقاولون والموظفون المستقلون

ما المنصة التي سيستخدمونها؟ على سبيل المثال، الويب أو الأندرويد

ما هو الهدف؟ على سبيل المثال، تقليل وقت المعالجة وأتمتة الدخول إلى تخطيط موارد المؤسسات

كم عدد المستخدمين؟ على سبيل المثال، حوالي 200 مستخدم شهرياً

ما هي الميزات التي تحتاجها؟ على سبيل المثال، إنشاء حساب مستخدم، وحفظ تفاصيل المستخدم، وتحميل ملف PDF، واستخراج المعلومات تلقائيًا إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات

بصفتك الفريق المنفذ للمشروع، يمكنك تسجيل أي تفاصيل تحتاجها في هذا النموذج.

ما الذي يجعل قالب نموذج طلب مشروع جيد؟

يوفر نموذج نموذج طلب المشروع الجيد الوضوح والسياق لطالب المشروع وفريق المشروع. فهو يمكّن مقدم الطلب من:

توضيح فكرته والتفكير فيها

بناء حالة عمل للمشروع

تحديد الأهداف والمقاييس

تمكين فريق المشروع من

فهم الاحتياجات بوضوح

تقدير الوقت والموارد اللازمة

تحديد أولويات المشروع وجدولته الزمنية

تقليل مخاطر إدارة المشروع إلى الحد الأدنى

مكونات نموذج نموذج طلب المشروع الجيد

يهدف قالب نموذج طلب المشروع الجيد إلى رسم صورة كبيرة واضحة مع التركيز على التفاصيل. الأهداف والغايات : لماذا هناك حاجة لهذا المشروع؟ كيف سيستخدمه الناس؟ ما القيمة التي سيضيفها إلى العمل؟

سير عمل المشروع: ما هي العملية التي يجب أن يتبعها المشروع؟

المواعيد النهائية المتوقعة: متى يجب إكمال هذا المشروع؟ ما سبب أهمية الموعد النهائي المختار؟

أصحاب المصلحة: من هم أصحاب المصلحة في المشروع؟ من سيتخذ القرارات؟ من سيعطي الموافقات؟

المواصفات: هل يجب أن يتبع إرشادات العلامة التجارية؟ أو أن تكون متوافقة مع أي لائحة؟

يجب أن يكون مختلفًا إلى حد كبير عن مشروع تصميم الإعلانات. لذا، قد لا يخدم قالب واحد جميع احتياجاتك.

لا داعي للقلق. لقد أنشأنا قوالب مصممة خصيصًا.

أفضل 10 قوالب نموذج طلب مشروع لمساعدتك على البدء في أي مشروع تحتاجه.

1. قالب طلب مشروع ClickUp والموافقة عليه

يعمل هذا النموذج على تبسيط التواصل بين الأقسام ويضمن حصول كل طلب على الاهتمام المناسب

طلب المشاريع ومراجعتها والموافقة عليها وبدء تشغيلها في قالب واحد مباشر.

بالنسبة لمقدم الطلب، فإن نموذج طلب مشروع ClickUp والموافقة عليه يتضمن نموذجًا يمكنهم من خلاله إدخال اسم مشروعهم ووصفه وتحديد أولوياته وتضمين الجداول الزمنية وتحميل أي موارد إضافية لديهم.

بمجرد إرساله، يقوم ClickUp تلقائياً بإنشاء "مهمة طلب" مجدولة للمراجعة والموافقة. وبصفتك مدير المشروع، يمكنك عرض جميع المهام المطلوبة كقائمة ولوحة (عرض كانبان).

عندما تتم الموافقة على المهمة، ستتم إضافتها إلى قائمة "المهام الموافق عليها"، لتكون جاهزة لفريقك لاتخاذ إجراء بشأنها. يمكنك إعداد الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم بالتقدم المحرز. يمكنك أيضًا تعديل طلبك أو تحديثه أو سحبه باستخدام هذا القالب.

هذا القالب هو الخطوة صفر في عملية إدارة مشروعك، وهو وسيلة لجمع وتوحيد جميع الطلبات من جميع أنحاء المؤسسة.

2. قالب نموذج طلب كليك أب الإبداعي

جمع فرق العمل متعددة الوظائف معًا لتقديم ملخصات إبداعية على ClickUp

تتلقى فرق التصميم العديد من الطلبات من التسويق والمنتجات والفعاليات وغيرها. إن نموذج الطلبات الإبداعية من ClickUp يساعد في تبسيط سير العمل.

باستخدام هذا القالب، يمكن لأي شخص تقديم موجز إبداعي بالطريقة التي تناسب فريق التصميم. يمكنهم ملء النموذج بالاسم والوصف ونوع الإخراج الإبداعي. يمكنهم أيضًا تحديد موعد نهائي.

عندما تتلقى الطلب، يمكنك تعيين طلبات جديدة للأشخاص/الفرق أو تعيين الحالات كجزء من سير العمل. يمكنك أيضًا استخدام الحقول المخصصة لإضافة خيارات إلى القائمة المنسدلة للإخراج الإبداعي عند توسيع عروضك.

باستخدام طريقة عرض القائمة، يمكنك تتبع جميع المهام القادمة. باستخدام طريقة عرض خط سير العمل، يمكنك تتبع الحالات والتصعيدات، إن وجدت. يمكنك استخدام طريقة عرض المهام للتعاون مع الفريق وتحميل التصميمات وجمع الملاحظات والحصول على الموافقات.

3. قالب طلب موارد ClickUp

قم بإعداد عمليات مضمونة لالتقاط طلب الموارد على ClickUp

تتطور المشاريع بسرعة في بيئات اليوم سريعة الوتيرة. ولمواكبة ذلك، غالباً ما يحتاج مديرو المشاريع إلى موارد إضافية. ومع قيام كل مدير مشروع بطلب دعم إضافي، قد يصبح الأمر غير عملي بمرور الوقت.

لتبسيط إدارة العمليات ، استخدم نموذج طلب الموارد ClickUp . يتضمن هذا القالب الشامل حقولاً لـ

تفاصيل المشروع مثل الاسم والمعرف والنطاق والعميل

تفاصيل مقدم الطلب مثل الاسم ومعرف البريد الإلكتروني والأولوية والنوع والقسم

تفاصيل الموارد مثل الموارد المطلوبة، ومتطلبات التدريب، ومقترح الميزانية

أي أصول أخرى للتحميل

بمجرد تقديم الطلب، يمكن لمديري الموارد استخدام طريقة عرض لوحة المراجعة للحصول على نظرة عامة على جميع طلبات المشروع مجمعة حسب الحالة.

في طريقة العرض هذه، انقر على بطاقة مهمة محددة لتوسيع تفاصيلها واسحبها عبر اللوحة لتغيير حالتها.

استخدم الحقول المخصصة لتقدير التكاليف والحصول على الموافقات وتخصيص الموارد ومراقبة التقدم المحرز.

استخدم هذا القالب لدمج طلبات الموارد في سير عمل إدارة مشروعك. يمكنك طلب موارد المشروع وتخصيصها وإدارتها دون عناء.

4. قالب طلب عمل ClickUp

قالب طلب العمل المجاني من ClickUp لفرق إدارة المشاريع

على عكس المشروع ذي الأهداف المحددة الذي يتضمن عدة أشخاص، ويتبع خطوات مختلفة، ويمتد على مدار الوقت، فإن "العمل" أو المهمة بشكل عام أبسط بكثير. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا طلبًا لمعرف بريد إلكتروني جديد من قبل التسويق أو توفير مساحة سحابية إضافية من قبل الهندسة.

لإدارتها بفعالية دون أن يفلت أي شيء من بين يديك، فأنت بحاجة إلى عملية. إن نموذج طلب عمل ClickUp يقدم ذلك.

يتيح هذا القالب للمستخدم رفع طلب، ووصف العمل الذي يحتاج إلى إنجازه، وتحديد الأولوية/الجداول الزمنية، وإدخال تفاصيل أخرى، إن وجدت.

بصفتك مدير المشروع، يمكنك

الموافقة على المهام

جدولة إنجازها

أتمتة الإشعارات التي سيتم إرسالها عند حدوث تغيير في الحالة أو تحديث في التعليقات

عرض المهام حسب الحالة في عرض اللوحة

عرض العمل المجدول في عرض التقويم

5. قالب طلبات فريق ClickUp

إدارة الطلبات من الفرق الداخلية في مكان واحد، مباشرةً من داخل أداة إدارة مشروعك

سواء كانت سلعًا للعلامة التجارية أو مستلزمات القرطاسية، فأنت بحاجة إلى طريقة لتسجيل طلبات الفريق وتتبعها وإدارتها. إن قالب طلبات فريق ClickUp هنا للمساعدة

يتيح هذا القالب لفرق الإدارة تسجيل طبيعة جميع الطلبات الداخلية. يمكنك جمع تفاصيل مقدم الطلب، وطبيعة الطلب، وتواريخ الاستحقاق. قم بتعيين حقول مخصصة للفئات والأعداد أيضاً.

على سبيل المثال، يمكنك تخصيص القائمة المنسدلة للفئات لتشمل الأقلام وأقلام الرصاص ودفاتر الملاحظات. إذا كنت تدير أيضًا اشتراكات البضائع والمجلات لنشاطك التجاري، فيمكنك تنظيمها على النحو التالي.

الفئات الرئيسية (القائمة المنسدلة) الفئات الفرعية (القائمة المنسدلة) القرطاسية الأقلام أقلام الرصاص دفاتر الملاحظات ملابس هوديات قمصان اشتراكات المجلات مجلة نيويوركر أوتوكار

بهذه الطريقة، يمكنك تنظيم أنواع الطلبات التي تتلقاها. استخدم عرض لوحة "أنواع الطلبات" لمراقبة الطلبات تحت كل فئة. تعرف على ما إذا كان لديك نقص في المخزون وقم بتقديم الطلبات وفقاً لذلك.

6. قالب طلب خدمة ClickUp

تنفيذ عمليات ITIL باستخدام قالب طلب الخدمة الخاص ب ClickUp

سواء كنت تبيع سيارة أو برنامج كمبيوتر، سيواجه العملاء تحديات ويحتاجون إلى الدعم. امنح عملاءك طريقة بسيطة لرفع طلباتهم وإدارتها بسلاسة مع نموذج طلب خدمة ClickUp .

باستخدام نموذج تذكرة الخدمة المضمّن في القالب، يمكن للعملاء وصف المشكلة وتحميل لقطات شاشة للمساعدة في إعادة إنشاء الخطأ.

تم تصميم هذا القالب خصيصًا لفرق تكنولوجيا المعلومات، حيث يصنف هذا القالب تلقائيًا الطلبات الواردة للوصول إلى التطبيقات أو تراخيص البرامج أو إعادة تعيين كلمة المرور أو الأجهزة الجديدة كطلبات خدمة.

اعرض طلبات الخدمة بالطريقة التي تريدها، كقائمة عامة أو مصنفة حسب النوع أو الأولوية.

هل لديك أي خصوصيات تنظيمية؟ لا مشكلة. قم بتخصيص القائمة المنسدلة أو الأشخاص أو تحميل الملفات بالطريقة التي تراها مناسبة، وابدأ!

7. قالب طلب تغيير ClickUp

ادعُ أصحاب المصلحة للنظر في طلبات التغيير الخاصة بهم وتسجيلها بسهولة باستخدام ClickUp

يشبه طلب التغيير طلب العمل، إلا أنه ينطبق على تغيير محدد لميزة موجودة. على سبيل المثال، إذا كنت مهندسًا معماريًا، فقد يطلب العميل إجراء تعديلات على التصميم، مثل جعل النوافذ الزجاجية ملونة أو اختيار لون مختلف لأوقات الحمام.

لتسهيل إدارة الأمر بالنسبة لك وللعميل، استخدم نموذج طلب تغيير ClickUp . اجمع معلومات حول ما يريدون تغييره ولماذا، وكيف يؤثر ذلك على نطاق المشروع/الميزانية/الجدول الزمني وغير ذلك.

استخدم هذا القالب لتشجيع مقدم الطلب على التفكير في سياق طلبه، بما في ذلك تأثيره على الأنشطة الأولية والنهائية. هذا يساعدهم على معالجة ما إذا كان هذا التغيير ضروريًا على الإطلاق.

استخدم طريقة عرض "قائمة الطلبات" لمراجعة جميع الطلبات الواردة مصنفة حسب المشروع ومناقشتها مع مقدم الطلب. استخدم طريقة عرض "جدول الطلبات" للمراقبة حسب الأولوية. تتبع التقدم باستخدام طريقة عرض الحالة. إذا كانت لديك مشاريع في مواقع متعددة، استخدم طريقة عرض الخريطة لتصور المهام.

8. قالب طلب معلومات ClickUp

نموذج بسيط لطلب المعلومات من أي شخص في جميع أنحاء المؤسسة

بدءًا من سؤال بسيط مثل "مرحبًا، كيف يسير المشروع؟" إلى أسئلة معقدة حول توزيع الإنفاق في الميزانية, طلبات الحصول على معلومات (RFI) يمكن أن تأتي بأشكال عديدة. يمكن أن تأتي عبر البريد الإلكتروني أو Slack أو مكالمة هاتفية أو رسالة نصية. قد يصبح الرد على كل هذه الطلبات في الوقت المحدد أمراً صعباً.

إن قالب طلب المعلومات (RFI) من ClickUp يحل هذه المشكلة بالتحديد. فهو يساعد الفرق على تجميع طلبات المعلومات في مكان واحد، وإسناد المسؤولية لأعضاء الفريق للرد عليها في الوقت المتفق عليه.

استخدم هذا القالب لالتقاط تفاصيل حول الطلب والطالب والموارد الأخرى، إن وجدت. قم بتخصيص هذا القالب ليناسب احتياجاتك. على سبيل المثال، قم بإضافة حقل نموذج آخر للتنسيق المطلوب الرد به أو الغرض من المعلومات.

يتضمن هذا القالب ثلاث طرق عرض مختلفة. استخدم طريقة عرض سجل طلب المعلومات لرؤية جميع الطلبات كقائمة. استخدم طريقة عرض لوحة المشروع للتصنيف حسب اسم المشروع. استخدم طريقة عرض نطاق RFI للفرز بناءً على نطاق الطلب.

اختر من أي من طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض لفرز معلوماتك بالطريقة التي تريد رؤيتها.

9. قالب طلب مكتب المساعدة من Template.net

مستند قالب طلب مكتب المساعدة من template.net

إذا كنت تقوم بتسجيل طلباتك على مستند عادي مثل Microsoft Word أو محرر مستندات Google أو Apple Pages، فإن هذا القالب من template.net مفيد.

ينشئ قالب طلب مكتب المساعدة هذا نموذجًا يلتقط تفاصيل الطلب، مثل الاسم والمؤسسة وعنوان البريد الإلكتروني ونوع المشكلة والفئة. قم بتخصيص الحقول بناءً على احتياجات مؤسستك وعملياتها.

يعد هذا القالب مستنداً بسيطاً ويسهل على أي شخص تعبئته. ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بالعديد من هذه الطلبات واستلامها كمرفقات بريد إلكتروني قد يكون مملاً.

علاوة على ذلك، سيحتاج فريق مكتب المساعدة إلى إنشاء المهام يدويًا على أداة إدارة المشروع بناءً على نماذج الطلبات هذه.

10. قالب نموذج طلب مشروع من Slideshare

يمكن أن تكون المشاريع معقدة، مع وجود عوامل متعددة تؤثر حتى على القرارات البسيطة. ولضمان تسجيل جميع التفاصيل، فأنت بحاجة إلى نموذج نموذج طلب مشروع شامل مثل هذا النموذج من Slideshare .

يتألف هذا النموذج من سبع صفحات، وهو يلتقط متطلبات المشروع ومبرراته وأهدافه وافتراضاته وميزانيته وجداوله الزمنية وغير ذلك. وهو مصمم لمشاريع تكنولوجيا المعلومات، ويطرح أيضًا أسئلة حول سلوك الاستخدام، والأمان، والواجهات، والعلاقات مع العملاء، وتكامل البوابة، والبنية التحتية التقنية.

ويتضمن أقسامًا لتأثير المخاطر، وتقييمات الثغرات، والعوامل المالية. باستخدام هذا النموذج، يمكنك التأكد من أنك جمعت معلومات كافية للمضي قدماً في المشروع.

مثل القالب السابق، هذا أيضاً عبارة عن مستند، وعادةً ما يتم تعبئته دون اتصال بالإنترنت وإرساله عبر البريد الإلكتروني. لذلك، فإنه يحتاج إلى عمل يدوي إضافي لإدخال هذه التفاصيل في برنامج إدارة المشروع .

كيفية استخدام قوالب نموذج طلب المشروع بشكل فعال

إن استخدام أي من قوالب ClickUp المذكورة أعلاه سهل مثل النقر على زر "الحصول على حل مجاني"، وإضافته إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، والتقاط الطلبات. على الرغم من أن هذه القوالب هي نقاط بداية رائعة، إلا أنه يمكنك جعلها أكثر ملاءمة لك.

التخصيص: انظر إلى كل نموذج طلب مشروع مدرج أعلاه وقم بتخصيصه حسب مجال عملك ومؤسستك وسير عملك. قم بتضمين البيانات التي تحتاجها في القوائم المنسدلة.

أتمتة: يمكن أتمتة الإشعارات، وإنشاء المهام، وتعيين المستخدمين، وتغيير الحالة، وغير ذلك الكثير باستخدام أتمتة ClickUp . بمجرد شفافية العملية، قم بأتمتتها.

استخدم طرق العرض: كل ما تحتاج إلى رؤيته، فإن ClickUp لديه طريقة عرض لذلك.

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

هل تريد رؤية الجداول الزمنية؟ عرض التقويم

هل تحتاج إلى رؤية عبء عمل الفريق؟ عرض عبء العمل

هل تحتاج إلى تصنيف المهام حسب المشروع/الأولوية؟ عرض اللوحة

هل تريد تتبع تقدم المشروع؟ عرض جانت

مع أكثر من 15 طريقة عرض، يتيح لك ClickUp رؤية مشروعك بالطريقة التي تريدها

تحسين: استنادًا إلى كيفية عمل القوالب بالنسبة لك، قم بإجراء تحسينات العملية . إضافة حقول أو إزالتها. توسيع نطاقها. جمع الملاحظات حول القوالب ودمجها في الإصدارات اللاحقة.

تبسيط عملية طلب المشاريع باستخدام قوالب ClickUp

تبدأ الإدارة الرائعة للمشروع قبل انطلاق المشروع -من خلال جمع المتطلبات بدقة ووضوح. تم تصميم نماذج طلب المشروع من ClickUp لهذا الغرض.

واعتماداً على مجال عملك وهيكلك التنظيمي وسير عمل إدارة المشروع وتفضيلات فريق العمل، اختر القالب الذي يناسبك. قم بدمجها في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك بنقرة زر واحدة وقم بتخصيصها حسب حاجتك.

يتيح لك ClickUp تحويل الطلبات إلى مهام تلقائيًا، وتعيينها لأعضاء الفريق، والحصول على الموافقات، وإخطار أصحاب المصلحة بالتقدم المحرز حتى تتمكن من التركيز على إكمال المهام الخاصة بك تسليم المشروع .

الوصول إلى العشرات من القوالب لأغراض إدارة المشاريع المختلفة من مكتبة قوالب ClickUp . أفضل جزء هو أن كل ذلك مجاني!

انتقل من فكرة إلى إدارة مشروع رائع مع ClickUp اليوم.

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