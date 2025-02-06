كيفية إنشاء عرض منتج ناجح لعملك التجاري

كل منتج رائد يبدأ كفكرة تجعلك تفكر "قد يكون هذا ثورياً"

ولكن بغض النظر عن مدى عبقريتها، فإن الفكرة وحدها لن تحقق النجاح. فهي تحتاج إلى خطة واضحة، وحالة مقنعة، والدعم المناسب لتخرج إلى النور. وهنا يأتي دور اقتراح المنتج المصمم بشكل جيد

مقترح المنتج هو جسر بين فكرتك والتنفيذ. إنها فرصتك لعرض كيف يحل منتجك مشاكل حقيقية، ويرتبط بالسوق المستهدف، ويبرز في مساحة مزدحمة.

في هذا الدليل، سنرشدك في هذا الدليل إلى الخطوات اللازمة لإنشاء اقتراح يجذب الانتباه ويثير الثقة ويحظى بالموافقة.

هل أنت جاهز لتحويل فكرتك إلى الشيء الكبير التالي؟ دعنا نحرك الإبرة.

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⏰ ملخص 60 ثانية

اقتراح المنتج هو خطة لعرض فكرتك، وإظهار قيمتها وملاءمتها للسوق وإمكاناتها لأصحاب المصلحة

قم بتضمين المشكلة، والحل الخاص بك، والجمهور المستهدف، وأبحاث السوق، والبيانات المالية، وخارطة طريق واضحة

طابق نوع اقتراحك (على سبيل المثال، داخلي، خارجي، منتج جديد) مع جمهورك وأهدافك

استخدم المرئيات وركز على النتائج وتعاون مع فريقك من خلالانقر فوقلإنشاء اقتراح مؤثر وسهل المتابعة

الخطوة 2: قم بإنشاء مخطط تفصيلي بالعناصر الضرورية

بمجرد أن يصبح بحثك جاهزًا، قم بتشكيله في مستند مفصل يحتوي على الأقسام الرئيسية التي تخطط لتضمينها في عرضك. سيختلف هذا الأمر إلى حد كبير بناءً على الجمهور الذي ستعرض عليه.

إليك مخطط تفصيلي يمكنك العودة إليه:

ملخص تنفيذي: نظرة عامة سريعة ومقنعة لمقترحك

نظرة عامة سريعة ومقنعة لمقترحك بيان المشكلة: التحدي الذي يحلّه منتجك

التحدي الذي يحلّه منتجك الجمهور المستهدف: من هم المستفيدون ولماذا يهمهم ذلك

من هم المستفيدون ولماذا يهمهم ذلك فرضية المنتج: المنتج USP وكيفية عمله

المنتج USP وكيفية عمله تحليل السوق: أبحاث السوق والمنافسين وأين يناسب منتجك

أبحاث السوق والمنافسين وأين يناسب منتجك التوقعات المالية: التكاليف المتوقعة والإيرادات والعائد على الاستثمار

التكاليف المتوقعة والإيرادات والعائد على الاستثمار خطة التنفيذ: خارطة طريق لتطوير المنتج وطرحه

خارطة طريق لتطوير المنتج وطرحه الدعوة إلى اتخاذ إجراء: اذكر ما تريده منهم (سواء كان الموافقة أو التمويل أو التعليقات)

أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى إنشاء مقترح لتطوير المنتج باستخدام مستندات ClickUp .

إنشاء خارطة طريق ومخطط تفصيلي لمقترح منتجك باستخدام ClickUp Docs

إليك كيفية استخدام مستندات ClickUp Docs لإنشاء مقترحات المنتج التي تتماشى مع أهداف فريقك وسير العمل:

قسّم رؤى الجمهور على صفحات متداخلة لسهولة التصفح أثناء التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق

لسهولة التصفح أثناء التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق تعاون مع أعضاء فريقك باستخدام ClickUp التعليقات المعينة و @@التعليقات لإشراك أصحاب المصلحة خلال عملية الصياغة

لإشراك أصحاب المصلحة خلال عملية الصياغة ربط المقترح بالمقترحات ذات الصلة مهام النقر فوق المهام أو أهداف النقر فوق الأهداف للحفاظ على التوافق مع الجدول الزمني لمشروعك ومعالمه الرئيسية

أو أهداف النقر فوق الأهداف للحفاظ على التوافق مع الجدول الزمني لمشروعك ومعالمه الرئيسية اجعل خارطة طريق التنفيذ الخاصة بك واضحة مع الجداول الزمنية،ClickUp Gantt Charts والمزيد

استخدم ClickUp Gantt Charts لتخطيط سير العمل والجداول الزمنية لمقترح تسويق منتجك بشكل مرئي

سلط الضوء على USP الخاص بمنتجك باستخدام تنسيق نصي غني . إضافة إشارات مرجعية أو تضمين رؤى المنافسين لتعزيز قضيتك

. إضافة إشارات مرجعية أو تضمين رؤى المنافسين لتعزيز قضيتك قم بتضمين الخطوات التالية مباشرةً في المستند، مثل الموافقة على التمويل أو المواعيد النهائية للملاحظات

مباشرةً في المستند، مثل الموافقة على التمويل أو المواعيد النهائية للملاحظات تعيين أتمتة ClickUp لإخطار أصحاب المصلحة الرئيسيين عندما يصل المقترح إلى حالة محددة أو عندما يتم وضع علامة "مكتمل" عليه

عندما يصل المقترح إلى حالة محددة أو عندما يتم وضع علامة "مكتمل" عليه أرفق مستند مقترح المنتج بمهمة محددة من مهام ClickUp، وتتبع تقدمه من خلال حالات مخصصة مختلفة مثل "مسودة" أو "قيد المراجعة" أو "معتمد

مختلفة مثل "مسودة" أو "قيد المراجعة" أو "معتمد إضافة قائمة تدقيق داخل المستند لمكونات المقترح وحالة الاكتمال

داخل المستند لمكونات المقترح وحالة الاكتمال استخدم سجل الإصدارات في ClickUp لتتبع التعديلات، والعودة إلى الإصدارات السابقة، وتوثيق تطور المقترح

في ClickUp لتتبع التعديلات، والعودة إلى الإصدارات السابقة، وتوثيق تطور المقترح استخدم روابط المشاركة العامة للمتعاونين الخارجيين أو قم بحماية المستند بكلمة مرور لمزيد من الأمان

مكافأة: أدوات التنسيق والتصميم داخل مستندات ClickUp

الرؤوس والعناوين الفرعية: استخدم العناوين (/h1, /h2, /h3) لتنظيم المستند

استخدم العناوين (/h1, /h2, /h3) لتنظيم المستند البكرات والقوائم المرقمة: تنظيم الأفكار أو الخطوات بوضوح

تنظيم الأفكار أو الخطوات بوضوح الجداول: أضف جداول (/جدول) لتوزيع التكاليف أو الجداول الزمنية أو مقارنات الميزات

أضف جداول (/جدول) لتوزيع التكاليف أو الجداول الزمنية أو مقارنات الميزات وسائل الشرح: استخدم وسائل الشرح (/callout) لتمييز النقاط الرئيسية أو عناصر الإجراءات

استخدم وسائل الشرح (/callout) لتمييز النقاط الرئيسية أو عناصر الإجراءات المقسمات: إدراج فواصل (/مقسم) لفصل الأقسام من أجل قراءة أفضل

الخطوة 4: إنشاء خطة التطوير

في هذه المرحلة، ابدأ بتقسيم المخطط التفصيلي إلى مراحل المنتج - التصميم، والنماذج الأولية، والاختبار، والتنقيح.

استخدم حل إدارة المنتجات الخاص بـ *ClickUp لتبسيط العملية. باستخدامه، قم بتعيين معالم محددة لكل مرحلة حتى يعرف فريقك بالضبط ما يجب أن يحدث ومتى.

إنه يمكّن الفرق من خلال جعل سير العمل بأكمله مركزياً داخل منصة واحدة. فبدلاً من التنقل بين المهام عبر أدوات مختلفة، يمكنهم تخطيط الميزات وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز والتعاون بسلاسة داخل ClickUp.

على سبيل المثال، يمكن للمصممين تحميل الصور الفنية المفاهيمية مباشرةً إلى المهام، ويمكن للمطورين تقديم الملاحظات على الفور، مما يعزز التعاون في الوقت الفعلي. من خلال أتمتة المهام المتكررة وتوفير رؤى قيّمة من خلال التقارير المستندة إلى البيانات، يمكّن حل إدارة المنتجات من ClickUp فرق المنتجات من العمل بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات مستنيرة وتقديم منتجات عالية الجودة بشكل أسرع.

ولإنهاء عملية الذهاب والإياب بين التعليقات والمناقشات على البريد الإلكتروني والأدوات الأخرى، استخدم انقر فوق الدردشة . هذا صحيح، يمكنك الدردشة مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك.

تواصل، وقم بإدارة المهام، وابدأ المزامنة، واستخدم Brain، كل ذلك من خلال ClickUp Chat

هذا ما نعنيه:

ملاحظات في الوقت الحقيقي: مشاركة النماذج أو المسودات في الدردشة للحصول على ملاحظات فورية من الفريق

مشاركة النماذج أو المسودات في الدردشة للحصول على ملاحظات فورية من الفريق تعاون مركزي: ربط الدردشات بالمهام حتى تظل المشكلات مرتبطة بالمشاريع الصحيحة

ربط الدردشات بالمهام حتى تظل المشكلات مرتبطة بالمشاريع الصحيحة إنشاء المهام بسرعة: تحويل الدردشات إلى مهام أثناء المناقشات. والأفضل من ذلك، قم بتعيينها مباشرة من الدردشة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

الخطوة 3: بناء سرد مقنع

لا يقتصر اقتراح المنتج الفائز على تقديم الحقائق فحسب، بل يتعلق بسرد قصة تجذب أصحاب المصلحة.

إليك كيفية القيام بذلك:

أ. المشكلة

ابدأ برسم صورة حية للتحدي الذي يواجهه جمهورك. اجعلها ذات صلة وملحة - شيء يواجهونه في عملهم اليومي.

❌ بدلاً من، 'إدارة البيانات يمكن أن تكون مربكة'

✅ استخدم، _"ماذا لو استطعت أخيرًا التخلص من فوضى جداول البيانات والتحديثات اليدوية؟ لا مزيد من الساعات الضائعة أو علامات التبويب التي لا نهاية لها للتوفيق بينها

عندما تجعل الأمر شخصيًا، من المرجح أن يتواصل أصحاب المصلحة مع المشكلة ويظلوا فضوليين بشأن الحل الذي تقدمه.

للمضي قدمًا في ذلك، حدد المشكلة مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards و:

تضمين المستندات أو المهام ذات الصلة لدعم المشكلة بالبحث أو البيانات

رسم الرسوم البيانية أو المخططات الانسيابية باستخدام واجهة اللمس لتوضيح المشكلة بصريًا

استخدم إيماءات بديهية لرسم وبناء رؤيتك باستخدام ClickUp Whiteboards

ب. الحل

حان الوقت الآن لتقديم منتجك باعتباره الإجابة التي ينتظرونها. ركز على التجربة التي يخلقها للمستخدم بدلاً من مجرد سرد الميزات.

❌ بدلاً من، "منتجنا يحتوي على لوحة تحكم متعددة الوظائف."

✅ استخدم، تخيل أن يكون لديك لوحة تحكم أنيقة ومتكاملة تنظم بياناتك وتحدّثها تلقائيًا عبر المنصات. لا متاعب، فقط النتائج."_

ج. التأثير

الآن، أظهر بالضبط كيف يغيّر منتجك طريقة عملك أو يحل مشكلة أو يحقق نتائج. استخدم البيانات في الوقت الفعلي للتحقق من صحة ادعاءاتك.

❌ بدلاً من، _"كن أكثر إنتاجية مع منتجنا"

✅ استخدم، "باستخدام هذه الأداة، "ستوفر ساعات العمل كل أسبوع، وتقلل التكاليف بنسبة 30%، ويكون لديك أخيرًا الوقت للتركيز على توسيع نطاق عملك بدلاً من التركيز على الأمور الصغيرة

بالإضافة إلى ذلك، ناقش التسعير والتوقعات المالية والعائد على الاستثمار لتوضح لأصحاب المصلحة كيف يمكن لمنتجك أن يساعدهم في الوصول إلى أهدافهم طويلة الأجل. للقيام بذلك، استخدم اللوحات البيضاء و:

قم بتسليط الضوء على عائد الاستثمار أو المزايا الأخرى من خلال تضمين الرسوم البيانية أو الرسوم البيانية مباشرةً على السبورة البيضاء أثناء التعاون مع فريقك

مشاركة أو تصدير السبورة كملف PDF لأصحاب المصلحة للرجوع إليها بعد الاجتماع

شارك السبورة البيضاء الخاصة بك كرابط أو PDF إلى أصحاب المصلحة باستخدام ClickUp Whiteboards

⌛توفير الوقت: تبسيط العملية الخاصة بك باستخدام قالب اقتراح المنتجنقر فوق قالب اقتراح المنتج . يوفر لك هيكلًا جاهزًا يحتوي على جميع الأقسام الأساسية، مما يساعدك على تقديم أفكارك بوضوح والتركيز على إعداد مقترح ينال الموافقة.

الخطوة 5: اختتم ببيانات ختامية

اختتم بعبارات ختامية. اجعل الخطوات التالية واضحة واطلب اتخاذ قرار.

📌 "للمضي قدمًا، نحتاج إلى الموافقة على بدء مرحلة MVP بحلول نهاية هذا الشهر. هل يمكننا الحصول على تأكيد بحلول يوم الجمعة المقبل؟

نصائح لإقناع أصحاب المصلحة

قد يكون الحصول على موافقة أصحاب المصلحة أمرًا صعبًا، لكنه جزء أساسي من أي اقتراح منتج. يعتمد قبولهم على مدى نجاحك في معالجة مخاوفهم ومواءمة رؤيتك مع رؤيتهم.

فيما يلي بعض النصائح السريعة لمساعدتك في الحصول على تلك الموافقة التي تشتد الحاجة إليها:

قدم المنتج كحل استراتيجي : قدم المنتج ليس فقط كميزة أو أداة بل كحل لمشكلة ملحة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة

: قدم المنتج ليس فقط كميزة أو أداة بل كحل لمشكلة ملحة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة استخدم الرؤى المستندة إلى البيانات : عرض أي رؤى للعملاء أو أبحاث السوق أو النتائج التجريبية للتحقق من الحاجة إلى المنتج

: عرض أي رؤى للعملاء أو أبحاث السوق أو النتائج التجريبية للتحقق من الحاجة إلى المنتج ربط الاقتراح بأهداف الشركة : اربط اقتراح المنتج مباشرةً بالأهداف الشاملة للشركة، سواءً كانت أهداف النمو أو الريادة في السوق أو رضا العملاء أو الكفاءة التشغيلية. استخدم قوالب استراتيجية المنتج للبدء في ذلك

: اربط اقتراح المنتج مباشرةً بالأهداف الشاملة للشركة، سواءً كانت أهداف النمو أو الريادة في السوق أو رضا العملاء أو الكفاءة التشغيلية. استخدم قوالب استراتيجية المنتج للبدء في ذلك تقديم خطة مفصلة: تقديم خارطة طريق مع الجداول الزمنية والمعالم الرئيسية والمخرجات, تخصيص الموارد ، والإقرار بالمخاطر (القيود التقنية، على سبيل المثال)، وعرض استراتيجيات التخفيف من المخاطر

تقديم خارطة طريق مع الجداول الزمنية والمعالم الرئيسية والمخرجات, تخصيص الموارد ، والإقرار بالمخاطر (القيود التقنية، على سبيل المثال)، وعرض استراتيجيات التخفيف من المخاطر إظهار القيمة الفورية : توضيح كيف يمكن للمنتج أن يخلق قيمة على المدى القصير، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، أو زيادة مشاركة المستخدمين، أو تقليل التكاليف

: توضيح كيف يمكن للمنتج أن يخلق قيمة على المدى القصير، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، أو زيادة مشاركة المستخدمين، أو تقليل التكاليف تقديم أدلة كمية : استخدم البيانات (أبحاث السوق، وتحليل المنافسين، واتجاهات الصناعة، ونتائج الاختبارات) ودراسات الحالة لدعم فعالية المقترح

: استخدم البيانات (أبحاث السوق، وتحليل المنافسين، واتجاهات الصناعة، ونتائج الاختبارات) ودراسات الحالة لدعم فعالية المقترح اختتم بدعوة إلى العمل: قم بتوضيح الخطوات التالية - الموافقة على المضي قدمًا أو اجتماع متابعة أو موارد إضافية

اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية لمقترحات المشاريع في Word و Excel و ClickUp

تصميم مقترحات منتجات فعالة باستخدام ClickUp

إن بناء مقترح منتج يتعلق بالتعاون والدقة أكثر من كونه فكرة كبيرة.

وهنا يأتي دور انقر فوق الحل الأمثل لـ "كل ما يتعلق بالعمل"

تخيل ما يلي: يمكنك إجراء عصف ذهني على سبورة ClickUp، ورسم خرائط مرئية لأفكارك مع فريقك. بعد ذلك، انتقل بسلاسة إلى ClickUp Docs لصياغة اقتراح مصقول. هل تحتاج إلى لمسة من البراعة؟ إن الذكاء الاصطناعي في ClickUp موجود هناك لصقل كتابتك وجعل عرضك يتألق.

هل أنت متحمس للانتقال بمقترحك من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنجاز؟ اشترك في ClickUp مجاناً اليوم !