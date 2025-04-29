كيف تعزز أدوات إدارة القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي الإنتاجية

يتوقع المديرون التنفيذيون أن 70% من الموظفين سيستخدمون الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028 للمساعدة في اتخاذ القرارات اليومية وسير العمل وحتى التخطيط الشامل.

ومعظمنا يعيش هذه الحقيقة كل يوم.

لكن أدوات إدارة القوى العاملة القديمة وأنظمة الجدولة اليدوية، التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، بدأت تظهر علامات التقادم. فهي لا تستطيع مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة وتفوت العلامات المبكرة التي تنذر بإرهاق الموظفين. ومعظمها ببساطة لم تصمم لتتناسب مع الوتيرة التي نسير عليها اليوم.

إذا كنت تعمل في مجال إدارة القوى العاملة وترغب في البقاء في الصدارة، فأنت في المكان الصحيح.

تابع القراءة لتتعرف على كيفية مساعدة أدوات إدارة القوى العاملة الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء فرق عالية الأداء وكيف يمكنك تحقيق ذلك أيضًا.

ما هي إدارة القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي؟

تستخدم إدارة القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية لتحسين كل جانب من جوانب إدارة القوى العاملة، بدءًا من الجدولة وتوزيع المهام وحتى التدريب وتتبع الأداء ودعم الموظفين.

إليك كيف يبدو ذلك في الواقع:

توقع عدد الموظفين المطلوبين بناءً على اتجاهات الأعمال والبيانات في الوقت الفعلي

أتمتة جدولة الورديات بناءً على توفر الموظفين واحتياجات العمل

تتبع أداء الموظفين وإنتاجيتهم من خلال رؤى البيانات

تقديم تدريب وتطوير مخصصين بناءً على الفجوات في المهارات

أتمتة المهام المتكررة في مجال الموارد البشرية مثل تتبع الوقت وكشوف المرتبات وإدارة الإجازات

ما التحديات التي تحلها إدارة القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي؟

تم تصميم أدوات إدارة القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي لحل التحديات اليومية الصعبة التي تكلف الشركات الوقت والمال وتؤثر على معنويات الفريق.

فيما يلي بعض التحديات التي تحلها:

زيادة عدد الموظفين ونقصهم: بصفتك مسؤولاً عن الموارد البشرية، لا تريد أن تواجه حالات نقص الموظفين أو زيادة عددهم أو تعارض المواعيد. يمكنك استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمطابقة العرض من القوى العاملة مع الطلب الفعلي للأعمال بشكل ديناميكي

جدولة المناوبات يدويًا: بالنسبة لمديري الفرق وقادة الأعمال، يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بإنشاء جداول المناوبات بناءً على توفر الموظفين ومهاراتهم وقوانين العمل ومتطلبات العمل. ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة المهام المتكررة، يمكنك قضاء المزيد من الوقت في التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة

مخاطر الامتثال: من قواعد العمل الإضافي إلى فترات الراحة، تحدد أدوات الذكاء الاصطناعي الانتهاكات المحتملة لقوانين العمل قبل وقوعها. وهذا يلغي الحاجة إلى إجراء فحوصات يدوية مستمرة، بينما يساعد فرقك على الامتثال للوائح الإقليمية والخاصة بالصناعة

التغيب في اللحظة الأخيرة: عندما يتغيب أحد أعضاء فريقك بسبب المرض، يمكنك استخدام إدارة القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاقتراح أفضل بديل بناءً على التوافر والأداء السابق وحجم العمل الحالي

عدم وجود رؤية في الوقت الفعلي للعمليات: بصفتك مديرًا، فأنت تعرف معاناة العمل بمعلومات قديمة، مما يؤدي إلى بطء الاستجابة. مع لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحصل على رؤى في الوقت الفعلي حول مستويات التوظيف وأداء الورديات وارتفاع الطلب وما إلى ذلك

فرط البيانات دون رؤى قابلة للتنفيذ: تولد أدوات إدارة القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي الكثير من البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستخرج البيانات من أنظمة الرواتب وتتبع الوقت والأداء والموارد البشرية. ولكن يترك الأمر للقيادة لفهم هذه الرؤى. يحول الذكاء الاصطناعي بيانات القوى العاملة إلى رؤى قابلة للتنفيذ

📚 مكافأة: كيفية إنشاء وتحسين تخطيط عمليات الذكاء الاصطناعي

كيف يغير الذكاء الاصطناعي إدارة القوى العاملة

1. التخطيط التنبئي للحضور

أحد أكثر العوامل التي يتم تجاهلها في عدم كفاءة القوى العاملة هو التغيب غير المخطط له. يعالج الذكاء الاصطناعي هذه المشكلة من خلال التحول من التخطيط التفاعلي إلى نماذج الحضور التنبؤية.

تستخدم هذه الأنظمة خوارزميات التعلم الآلي، وخاصة نماذج التنبؤ والتصنيف للسلسلة الزمنية، لتحديد أنماط الحضور. وهي تأخذ في الاعتبار بيانات الحضور التاريخية، والاتجاهات الخاصة بالفريق، والعطلات، والسلوك السابق للموظفين الأفراد، وحتى المتغيرات الخارجية مثل بيانات الطقس أو الأحداث العامة.

هنا، تحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي الفترات التي من المحتمل أن يرتفع فيها معدل التغيب أو أعضاء الفريق المحددين الذين قد يكونون معرضين لخطر الإجازة غير المخطط لها.

📍 مثال: تخيل شركة لوجستية وطنية تضم أكثر من 1000 عامل مستودع في الخطوط الأمامية. لاحظوا ارتفاعًا غير عادي في حالات التغيب عن العمل خلال المهرجانات الإقليمية في مناطق معينة. استخدمت الشركة مساعدين شخصيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي تم تدريبهم على البيانات التاريخية، مثل سجلات الحضور والتقويمات المحلية وجداول المناوبات. وبفضل الإبلاغ المسبق عن حالات التغيب، أصبح لدى قادة العمليات الوقت الكافي لإعادة توزيع المناوبات أو تقديم حوافز أو زيادة عدد الموظفين المتاحين. هذا النوع من التنبؤات مهم بشكل خاص للعمليات والصناعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة، حيث تكون الرؤية محدودة بالفعل والتخطيط اليدوي غالبًا ما يتأخر بسبب عوامل خارجية.

تبسيط إدارة القوى العاملة باستخدام ClickUp

وبينما تبدأ فرق المؤسسات في استكشاف الذكاء الاصطناعي التنبئي في أدوات الجدولة المنعزلة، فإن القوة الحقيقية تظهر عندما يتم دمجه في النظام الأوسع نطاقًا حيث يتم العمل.

ادخل إلى ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

تتيح ميزة عرض حجم العمل في ClickUp لقادة الفرق تصور القدرات الفردية والإجازات وتوزيع العمل عبر المناطق الزمنية والفرق.

تصور مهام أعضاء الفريق وقدراتهم باستخدام أشرطة ملونة باستخدام عرض حجم العمل في ClickUp

اقترنها بـ ClickUp Brain، وستتمكن من فهم سبب انخفاض السعة، والأنماط الناشئة، والأسابيع القادمة التي قد تكون معرضة للخطر. كما يمكن لفرقك العمل بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية، حيث يقوم Brain بتلخيص العمل واقتراح الخطوات التالية والإجابة على الأسئلة الخاصة بالمشروع.

استخدم ClickUp Brain واحصل على رؤى فورية حول حالة المهام المختلفة

2. توظيف أكثر ذكاءً واكتساب المواهب

لطالما كان التوظيف أحد أكثر العمليات استهلاكًا للموارد في الشركات. فالطرق التقليدية، مثل فحص السير الذاتية يدويًا، وإجراء جولات متعددة من المقابلات، والتقييمات الذاتية، تستغرق وقتًا طويلاً وغالبًا ما تتأثر بالتحيز اللاواعي.

يعمل الذكاء الاصطناعي في مكان العمل على تغيير ذلك من خلال أتمتة عملية الفرز في المراحل المبكرة وتوفير رؤى مستندة إلى البيانات حول المرشحين.

📍 مثال: قامت شركة Unilever بتجديد عملية توظيف المواهب الناشئة باستخدام نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي استبدل عملية الاختيار الأولي للسير الذاتية يدويًا بتقييمات معرفية قائمة على الألعاب ومقابلات فيديو آلية. لعب المرشحون ألعابًا قائمة على علم الأعصاب تقيس سمات مثل تحمل المخاطر ومهارات حل المشكلات. ثم سجلوا إجابات قصيرة بالفيديو قامت الذكاء الاصطناعي بتحليلها من حيث النبرة واختيار الكلمات وحتى التعبيرات الدقيقة. أدى هذا التحول الرقمي إلى تقليل وقت التوظيف بنسبة 75٪، مع الحفاظ على الجودة وتحسين التنوع، حيث أزال الذكاء الاصطناعي العديد من التحيزات التقليدية التي تتسلل إلى التقييم البشري.

📮 ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويفهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

تبسيط إدارة القوى العاملة باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر بتنظيم سير عمل التوظيف وإدارة معلومات المرشحين واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن المواهب، فإن ClickUp Brain و ClickUp Knowledge Management هما حليفاك القويان.

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي في ClickUp Brain تلخيص ملفات المرشحين والمقابلات السابقة والملاحظات تلقائيًا في قاعدة معرفية واضحة وقابلة للبحث. بدلاً من قيام فرق الموارد البشرية بمراجعة ملاحظات المقابلات يدويًا، يمكن لـ ClickUp Brain استخراج الموضوعات المشتركة ونقاط القوة والمخاطر من جميع ملاحظات المقابلات وتقديم عرض موجز.

احصل على إجابات شاملة حول نقاط القوة والمخاوف والمهارات لدى المرشحين باستخدام ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي المثالي للعمل.

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بينما تضمن إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp توثيق كل محادثة مع المرشحين ومراجعة السير الذاتية وقرارات التوظيف بشكل صحيح، وربطها بالوظائف، وسهولة الرجوع إليها لاحقًا.

قم بمركزية المعلومات وإدارة معرفة الفريق بكفاءة باستخدام إمكانات إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

3. تطوير الموظفين وتعلمهم بشكل مخصص

في معظم المؤسسات، تكون برامج التدريب موحدة وتفاعلية وغالبًا ما تكون منفصلة عن الأداء في الوقت الفعلي. من ناحية أخرى، تعمل الذكاء الاصطناعي على تخصيص مسارات التطوير لكل فرد بناءً على أهدافه وفجوات مهاراته الحالية وحتى أفضل طرق التعلم بالنسبة له.

مثال: قامت شركة Accenture بتطبيق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تنمية القوى العاملة. تفهم هذه الأدوات مختلف نقاط البيانات، بما في ذلك المساهمات في المشاريع والشهادات وتعليقات المديرين وأنماط التعاون، لإنشاء ملفات تعريف شاملة لمهارات الموظفين.

تبسيط إدارة القوى العاملة باستخدام ClickUp

للجمع بين تطوير الموظفين وإنتاجيتهم، يساعد ClickUp Brain في استخراج وتلخيص نمو المهارات وملاحظات الأداء والتعليقات في لوحة معلومات تعليمية مخصصة.

ابدأ بالسؤال "ما هي الفجوات في المهارات التي أظهرها [اسم الشخص] في آخر تقييمين للمشروع؟" وسيقوم Brain بتحليل المستندات والمهام والملاحظات الفردية لتقديم إجابة موجزة. يمكنك بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتوجيه موظفيك وتحفيزهم.

اسأل ClickUp Brain عن أداء الموظفين واحصل على رؤى تفصيلية في ثوانٍ معدودة

لجعل الصفقة أكثر إغراءً:

أنشئ مسارات نمو مخصصة كمهام ClickUp مرتبطة بـ Docs، مع مواد تعليمية مدمجة ومواعيد نهائية ونقاط مراجعة للتعليقات

استخدم المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستضافة دفاتر التعلم أو سجلات الملاحظات التي يتم تحديثها ديناميكيًا عند إكمال المهام أو إنجاز المراحل الجديدة

أنشئ مركزًا للمعرفة داخل ClickUp بموارد مختارة ومخصصة لكل دور، ومنظمة حسب مجموعات المهارات

4. التخطيط التنبئي للقوى العاملة

آخر ما تريده كقائد فريق هو أن تدرك أنك تعاني من نقص في الموظفين مع اقتراب موعد تسليم المشروع. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف هذه الثغرات مسبقًا. ستنظر أدوات الذكاء الاصطناعي في سعة فريقك الحالية، والجداول الزمنية للتوظيف، ونطاق المشاريع، وحتى إشارات الإرهاق السابقة لتوقع الأدوار التي ستحتاجها ومتى.

📍 مثال: لنفترض أنك تقود العمليات في شركة تكنولوجيا صحية تعمل على طرح منصة تشخيص جديدة في خمس ولايات. يكتشف نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك أنه، استنادًا إلى سرعة الطرح وحجم تذاكر الدعم، من المحتمل أن تواجه نقصًا في موظفي التوظيف السريري في نيويورك بحلول يوليو. وفي الوقت نفسه، يشير إلى وجود ممثلي دعم غير مستغلين بشكل كافٍ في شيكاغو. تتيح لك هذه المعلومات فتح وظائف جديدة في وقت مبكر أو إعادة توزيع الموظفين في وقت مبكر.

تبسيط إدارة القوى العاملة باستخدام ClickUp

استخدم ClickUp Brain لتلخيص الجداول الزمنية للمشاريع، وفجوات التوظيف، واختناقات الموارد على الفور من خلال مسح المهام والمستندات والتحديثات. يمكنك أن تسأل، "أين نواجه نقصًا في الموظفين بناءً على الإطلاقات القادمة؟" والحصول على الإجابة، مع روابط إلى البيانات الداعمة.

استخدم ClickUp Brain لاكتشاف معوقات الموارد من خلال مراجعة المهام والمستندات والتحديثات في مساحة العمل الخاصة بك

علاوة على ذلك، حافظ على تنظيم جميع افتراضات القوى العاملة وخطط التوظيف وبيانات أحمال الفريق في ClickUp Docs، مع ربطها بالمهام. والأفضل من ذلك، استخدم ClickUp Views لتحديد الأقسام التي تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى أو التي لا تستغل مهاراتها بالشكل الأمثل.

5. أتمتة المهام الروتينية للموارد البشرية

بصفتك فريقًا للموارد البشرية، ربما تقضي وقتًا أطول مما تريد في المهام المتكررة، مثل الموافقة على طلبات الإجازة، وتعيين قوائم مراجعة التعيين، والرد على الأسئلة التي لا تنتهي حول السياسات، وتحديث المخططات التنظيمية. بالطبع، كل هذه المهام ضرورية. لكنها تستهلك الوقت الذي يمكن أن تقضيه في الأمور المهمة، مثل بناء استراتيجية أقوى للموظفين ودفع عجلة نمو الأعمال.

📍 مثال: لنفترض أنك تقوم بتوسيع نطاق شركة ناشئة تعمل في مجال SaaS وتضم 100 موظف. في كل مرة ينضم فيها موظف جديد، يقوم أحد موظفي قسم الموارد البشرية بإرسال ملف التوجيه إليه يدويًا، وإعداد طلبات تكنولوجيا المعلومات الخاصة به، وتحديث مستند الترحيب بالفريق، وتسجيل الأوراق في نظام الموارد البشرية. الآن، تخيل أن الذكاء الاصطناعي يتولى كل ذلك. في اللحظة التي يتم فيها إنشاء مهمة موظف جديد، يتم تشغيل عملية إدارة سير العمل التي تحدد عناصر قائمة المراجعة، وتُنشئ جدولًا زمنيًا للتأهيل، وتُعلم الفرق المعنية.

تبسيط إدارة القوى العاملة باستخدام ClickUp

للاستفادة من أتمتة سير العمل، تحتاج عمليات الموظفين إلى عقل مركزي ونظام معرفي منظم.

أولاً وقبل كل شيء. استخدم إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي من خلال ClickUp Brain لإنشاء جداول زمنية للتدريب، أو تلخيص تحديثات السياسات، أو الرد على استفسارات الموارد البشرية الداخلية في الوقت الفعلي. لنفترض أن أحد أعضاء الفريق كتب: "ما هي سياسة إجازة الأبوة والأمومة لدينا؟" فيقوم ClickUp Brain بسحب القسم ذي الصلة من مستندات الموارد البشرية في ثوانٍ معدودة.

أنشئ ملخصات أو تحديثات للمشاريع أو تعليقات باستخدام ClickUp Brain

ويمكنك أيضًا:

أتمتة سير العمل المتكرر مثل الموافقات على الإجازات المدفوعة، وتسليم المستندات، وتحديثات الحالة باستخدام ClickUp Automations

قم بإعداد عمليات أتمتة يتم تشغيلها بواسطة النماذج والتي تنشئ على الفور مهام التعيين عندما يملأ شخص ما نموذج التوظيف

6. تعزيز مشاركة الموظفين وتجربتهم

إذا كنت لا تزال تعتمد على استطلاع سنوي لتتبع مستوى المشاركة، فأنت متأخر بالفعل. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك اكتشاف انخفاض مستوى المشاركة فور حدوثه، وتخصيص الدعم قبل تراكم الإحباط، وإنشاء حلقات تغذية راجعة في الوقت الفعلي تظهر لموظفيك أن آراءهم مسموعة على أساس شهري أو ربع سنوي.

📍 مثال: تستخدم Qualtrics تحليل المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمراقبة ملاحظات الموظفين بشكل مستمر، وليس فقط بعد الأحداث الكبرى. يحلل نظامهم ردود الاستبيانات وملاحظات الاجتماعات وحتى التعليقات المفتوحة لاكتشاف العلامات المبكرة لعدم الرضا أو التوتر أو عدم المشاركة. إذا أشار الذكاء الاصطناعي إلى أن الموظفين في قسم معين يظهرون انخفاضًا في الرضا عن التواصل القيادي، يمكن للمديرين التدخل بسرعة من خلال عقد اجتماعات عامة أو اجتماعات مباشرة أو منتديات مجهولة لتقديم الملاحظات.

تبسيط إدارة القوى العاملة باستخدام ClickUp

لجعل هذا النوع من حلقات التغذية الراجعة في الوقت الفعلي يعمل على المستوى العملي، يجب أن تتجاوز الاستطلاعات. أنت بحاجة إلى ذكاء اصطناعي يستمع تلقائيًا، وهنا يأتي دور ClickUp AI Notetaker ليغير قواعد اللعبة.

يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بتسجيل الاجتماعات الداخلية والاجتماعات الفردية وتقارير فريق العمل وتدوينها وملخصها. على سبيل المثال، إذا أظهرت عدة اجتماعات أسبوعية تكرارًا للإحباط بشأن الجداول الزمنية للمشاريع، فإن AI Notetaker يلتقط هذه المخاوف ويبرزها لكي تراجعها الإدارة.

احصل على ملخصات أو موجزات تلقائية للاجتماعات باستخدام ClickUp AI Notetaker

يمكن تخزين الملخصات من AI Notetaker في ClickUp Docs، لتحويل التعليقات إلى معرفة منظمة وقابلة للبحث، مما يجعلها مثالية لمراجعات المشاركة الفصلية أو خطط العمل الفورية.

7. إدارة الأداء في الوقت الفعلي

أصبحت الطريقة القديمة لإدارة الأداء، وهي عقد اجتماع واحد في نهاية العام لتقييم الأداء، غير ملائمة بسرعة. اليوم، تحتاج الفرق إلى تغذية راجعة مستمرة وتصحيحات سريعة للمسار ورؤية حقيقية لكيفية تقدمها نحو الأهداف.

يتيح الذكاء الاصطناعي لإدارة سير العمل الآن الحصول على رؤى حول الأداء في الوقت الفعلي، مما يساعد المديرين على إجراء محادثات مفيدة على مدار العام.

📍 مثال: اشتهرت شركة Adobe بالتخلي عن تقييمات الأداء السنوية واستبدالها بعملية مستمرة تسمى "Check-Ins". يجري المديرون محادثات منتظمة حول الأهداف والنمو والتغذية الراجعة، مدعومة بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تشير إلى الحالات التي قد يحتاج فيها الموظفون إلى مزيد من الدعم أو التقدير. لاحظوا ارتفاع مستوى رضا الموظفين وانخفاض معدل ترك العمل بعد تنفيذ هذا التغيير.

تبسيط إدارة القوى العاملة باستخدام ClickUp

لإدخال إدارة الأداء في الوقت الفعلي إلى العمليات اليومية، تحتاج إلى رؤية شاملة للمهام والأهداف والملاحظات والأولويات. وهنا يأتي دور ClickUp Dashboards و ClickUp Brain ليحدثا تأثيرًا كبيرًا.

أنشئ لوحات معلومات قابلة للتخصيص في ClickUp لتصور أداء المشروع وتتبع أعباء عمل الفريق

تتيح لوحات المعلومات للمديرين الاطلاع على التحديثات المباشرة حول إنجاز المهام وتقدم الأهداف وحالة المشاريع وأعباء العمل الفردية، كل ذلك في عرض واحد. على سبيل المثال، يمكنك إعداد لوحة معلومات تعرض معدلات إنجاز المهام الأسبوعية لكل عضو في الفريق، والمهام المتأخرة، والمراحل الرئيسية للأهداف. بنظرة واحدة، يمكنك معرفة من يحتاج إلى المساعدة أو التقدير.

أثناء ذلك، سيقوم ClickUp Brain تلقائيًا بتلخيص ملاحظات الأداء من الاجتماعات الأسبوعية ومراجعات السباقات السريعة والاجتماعات الفردية في رؤى أساسية. بدلاً من البحث في المستندات أو المهام، ستحصل على لمحة سريعة ذكية جاهزة للاستخدام في تسجيل الدخول التالي.

أكثر من ذلك بكثير:

يمكن للمديرين تضمين مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي، وتقدم OKR، والجداول الزمنية للمشاريع مباشرة في لوحة المعلومات، مما يجعل كل محادثة حول الأداء قائمة على البيانات وقابلة للتنفيذ

بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج أتمتة المهام محفزات لإرسال تنبيهات أو مطالبات بناءً على اتجاهات الأداء. على سبيل المثال، إذا انحرف هدف ما عن مساره بنسبة 20٪، يتلقى المديرون تنبيهًا تلقائيًا للتدخل في وقت مبكر

8. الاحتفاظ بالمعرفة ونقلها باستخدام الذكاء الاصطناعي

عندما يغادر الموظفون أو ينتقلون من فريق إلى آخر، غالبًا ما يأخذون معهم سنوات من الخبرات والعمليات والمعرفة، مما يؤدي إلى فجوات كبيرة تبطئ عمل الموظفين الجدد. كما أن هذا يضر بالإنتاجية. عادةً ما تفتقد عمليات التسليم التقليدية أو التوثيق المخصص للظروف الخاصة إلى السياق المهم.

📍 مثال: تخيل أنك تدير العمليات في شركة تكنولوجيا مالية ناشئة. تقدم محللةك الرئيسية، التي تعرف كل خصوصيات نظام إعداد التقارير، استقالتها بعد أسبوعين. في عجلة من أمرها، تسلمك قائمة مراجعة أساسية، لكنها تغفل "الأسباب" وراء بعض سير العمل، ونقاط الخطر الخفية، والفروق الدقيقة الخاصة بالعملاء. تخيل الآن لو أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين للإنتاجية كانوا يلتقطون أفضل ممارساتها طوال الوقت بصمت، ويلخصون ملاحظات الاجتماعات، ويوثقون استعراضات المشاريع، ويربطون سجلات القرارات. عندما تغادر، لا تضيع معرفتها. فهي منظمة وقابلة للبحث وجاهزة للموظف الجديد ليتولى المهمة دون أي تأخير.

تبسيط إدارة القوى العاملة باستخدام ClickUp

لم يكن من المفترض أن يكون جمع المعرفة المؤسسية ونقلها عملية فوضوية. لحل هذه المشكلة، استخدم ClickUp Knowledge Management لتسجيل التحديثات حول المشاريع والمراجعات ومناقشات المهام الرئيسية تلقائيًا في مستندات معرفية نظيفة ومنظمة.

لنفترض أن أحد المديرين سأل: "ما كانت أكبر التحديات التي واجهتنا في آخر عملية طرح للعملاء؟"، فسيقوم ClickUp Brain بسحب ملخص جاهز للاستخدام من جميع المهام وملاحظات الاجتماعات ومراجعات السباق.

اسأل أي شيء عن عملك واحصل على تحديثات فورية مع ClickUp Brain

في لمحة سريعة، يمكنك حتى:

قم بتخزين الأدلة الخاصة بالفريق والأسئلة الشائعة وملاحظات التسليم داخل ClickUp Docs، مما يجعل المعرفة الهامة قابلة للبحث ومرتبطة بالمشاريع ذات الصلة

قم بتخزين المستندات الخاصة بالفريق وإنشاء مركز معرفي باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لاقتراح الثغرات في التوثيق بشكل استباقي، على سبيل المثال، الإبلاغ عن المشاريع التي تم إغلاقها دون ملخص استعراضي نهائي

أنشئ مركز معرفة ديناميكيًا حيث تنمو المعرفة الجماعية بمرور الوقت، ويتم تنظيمها حسب العلامات مثل الفريق أو الموضوع أو مرحلة المشروع

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أفضل خيارات برامج إدارة القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي

1. قريبًا

عبر Soon

باستخدام أداة إنشاء جدول المناوبات بالذكاء الاصطناعي من Soon، يمكنك تحديد احتياجات فريقك، مثل فترات الراحة والأدوار والأعداد والتوقيت والمواقع. ثم تقوم الأداة بإنشاء جدول مناوبات أسبوعي كامل بنقرة واحدة.

أصبح اختيار أعضاء الفريق المناسبين أسهل أيضًا مع Smart People Picker. فهو يطابق الأشخاص مع الورديات بناءً على التوافر والمهارات والتفضيلات. ومع جمع Soon Pulse للتعليقات اليومية من فريقك، تحصل على رؤية واضحة لأداء موظفيك.

الميزات الرئيسية

قم بتخصيص قواعد جدولة الموظفين وفقًا للاحتياجات المحددة لمؤسستك، مما يضمن الامتثال والكفاءة

توقع الطلب على القوى العاملة بدقة باستخدام فترات زمنية مدتها 15 دقيقة أو ساعة أو يومية

اربط البيانات التاريخية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو اتصالات قاعدة البيانات المباشرة أو تحميل ملفات CSV للحصول على توقعات د

2. Quinyx

عبر Quinyx

تساعدك Quinyx على مطابقة نوبات الموظفين مع الطلب الفعلي، مع ضمان امتثال الجداول الزمنية لقوانين العمل والقواعد الداخلية. يمكنك استخدام هذه الأداة لمراقبة المبيعات الحية. عند حدوث أي تغييرات، تساعدك على تعديل مستويات التوظيف.

من خلال الجمع بين بيانات مثل حركة المرور والمعاملات والإيرادات وحتى الطقس، تتنبأ Quinyx بعدد الأشخاص الذين ستحتاجهم في كل موقع.

الميزات الرئيسية

تتبع أوقات دخول الموظفين وخروجهم واستراحاتهم وطلبات إجازاتهم مباشرةً من خلال تطبيق Quinyx للهواتف المحمولة، مما يضمن دقة جميع سجلات الحضور وتركيزها في مكان واحد

استخدم تحليلات سير العمل لتصور الاتجاهات ومقارنة الأداء وتتبع المقاييس الرئيسية عبر الوحدات والمواقع

قم بمحاكاة سيناريوهات التوظيف، وتوقع تكاليف العمالة، وخطط لاحتياجات التوظيف أو التدريب المستقبلية

3. Scheduly. ai

تستخدم Scheduly.ai، كأداة لإدارة القوى العاملة، تحليلات متقدمة ونماذج لغوية كبيرة للتنبؤ باحتياجات التوظيف. وهي تستخدم عوامل واقعية، مثل ذروة حركة المتسوقين في المتاجر، والعروض الترويجية الموسمية، وإطلاق المنتجات. بفضل الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقوالب المعدة مسبقًا، يمكنك إنشاء خطط نوبات عمل بشكل أسرع تحدد تلقائيًا الأشخاص المناسبين بناءً على توقعات الطلب.

ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى لوحات معلومات قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي، والتي تفصل مستويات التوظيف وتغطية الورديات وتكاليف العمالة ومؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة القوى العاملة في مكان واحد.

الميزات الرئيسية

امنح فريقك المرونة اللازمة لإدارة جداولهم بشكل مستقل من خلال أداة الخدمة الذاتية عبر الهاتف المحمول من Scheduly. ai

حافظ على الامتثال من خلال مواءمة الجداول الزمنية تلقائيًا مع قوانين العمل وقواعد النقابات وسياسات الشركة وتجنب المشكلات القانونية

قم بإدارة حسابات الموظفين على مختلف المستويات باستخدام عناصر تحكم قائمة على الأدوار لضمان أمان البيانات والوصول المخصص

4. Japfu. ai

باعتبارها أداة لإدارة القوى العاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك Japfu. ai على أتمتة المهام المتكررة في مجال الموارد البشرية. تتيح جدول العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لفريقك تسجيل ساعات عملهم بينما يتحقق النظام تلقائيًا من الأخطاء ويسرع عمليات الموافقة.

Japfu. ai يقوم أيضًا بأتمتة كشوف المرتبات، حيث يتولى معالجة الأجور والخصومات والمبالغ المستردة في جميع مشاريعك بدقة مدققة بواسطة الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، يقوم Japfu. ai بأتمتة تخصيص الأدوار وتسليم المهام أثناء التعيين وتغيير الأدوار وترك العمل لتسهيل انتقال القوى العاملة.

الميزات الرئيسية

أجب على استفسارات الموارد البشرية وأتمت المهام مثل متابعة المستندات وتذكيرات الجداول الزمنية وتحديثات التعيين مع مساعد الذكاء الاصطناعي من Japfu. ai، Mivi

تحقق من أهلية الموظفين بسهولة أثناء التعيين من خلال التكامل المباشر بين Japfu. ai ونظام USCIS E-Verify

قم بإدارة جميع مستندات القوى العاملة بدءًا من العقود وحتى نماذج التعيين والتسريح في نظام مركزي يسهل الوصول إليه لتحسين التتبع والامتثال

ارتقِ بإدارة القوى العاملة لديك مع ClickUp

لا تعني إدارة قوة عاملة متنامية وموزعة بالضرورة مهام يدوية لا نهاية لها أو تخطيطًا تفاعليًا أو عمليات متفرقة.

بفضل أدوات إدارة القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تبسيط العمليات وتوقع احتياجات القوى العاملة وتعزيز مشاركة الموظفين واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة على جميع المستويات.

ويسهل ClickUp هذا التحول. بفضل أدوات قوية مثل عرض حجم العمل ولوحات المعلومات وإدارة المعرفة وBrain والأتمتة، يوفر ClickUp رؤية واضحة وهيكلية لكيفية عمل فريقك.

هل أنت مستعد لأتمتة وتحسين وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقوة العمل لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم.