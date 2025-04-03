أفضل 10 مساعدين شخصيين بالذكاء الاصطناعي للعمل لتعزيز الإنتاجية في عام 2025

تميل الأعمال الرتيبة المزدحمة المملة التي تعصف بحياتنا العملية إلى أخذ الوقت بعيداً عن المهام الأساسية. لحسن الحظ، فإن التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على سير العمل اليومي هو الحل: إن مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يتمتعون بقدرات معالجة اللغة الطبيعية للعمل هم الرفيق الأمثل في مكان العمل.

قال 78% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته شركة ماكنزي أن مؤسساتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف العمل.

سواء كانت برامج جدولة افتراضية تقوم بمزامنة اجتماعاتك، أو روبوتات الدردشة الذكية التي تتعامل مع الاستفسارات المتكررة، أو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي للإنتاجية هذه تعيد تعريف الكفاءة.

إذن، كيف يتناسب المساعد الشخصي للذكاء الاصطناعي مع مكان العمل اليوم؟ هل هي أدوات أتمتة عصرية، أم أنها تتجاوز البرامج البسيطة القائمة على القواعد لتحسين عملية اتخاذ القرار والإبداع والتعاون؟

ستناقش هذه المقالة ما تحتاج إليه في مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي المثالي للعمل وأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستجدها في السوق اليوم.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك نظرة سريعة على أفضل مساعدي الذكاء الاصطناعي للعمل: (أفضل مساعد لأتمتة المهام والإنتاجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي) ClickUp(أفضل مساعد لأتمتة المهام والإنتاجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ChatGPT (أفضل مساعد محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

مايكروسوفت كوبيلوت (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للتكامل مع Microsoft 365)

كلود AI (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للمواءمة الأخلاقية)

Otter. ai (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي لملخصات الاجتماعات في الوقت الفعلي)

DALL-E (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي لتوليد الصور الإبداعية)

ريبليكا (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للدعم العاطفي الشخصي)

سيري (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي لأجهزة Apple)

Gemini (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للمستخدمين في نظام Google البيئي)

أمازون أليكسا (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للتكامل مع المنزل الذكي)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مساعد الذكاء الاصطناعي للعمل؟

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي المناسب على دعم وتسريع خطة إنتاجيتك في مكان العمل من خلال التخلص من الأعمال الروتينية من على عاتقك. على هذا النحو، ضع في اعتبارك الميزات الرئيسية التالية قبل الاشتراك في أحدها:

أتمتة المهام وكفاءتها : اختر أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي القادرة على أتمتة المهام المتكررة، مثل جدولة الاجتماعات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني وتنظيم قوائم المهام. يتيح لك ذلك التركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى، مما يعزز الكفاءة الإجمالية

قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) : تأكد من أن المساعد يفهم لغة المحادثة ويستجيب لها. تتيح البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة تفاعلات أكثر سهولة، مما يسمح لك بتوصيل احتياجاتك بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أوامر صارمة - أو إلى خلفية في البرمجة

إمكانيات التكامل : اختر مساعداً يتكامل مع مجموعتك التقنية الحالية، بما في ذلك الأدوات التي تستخدمها غالباً، مثل التقويمات وبرامج إدارة المشاريع وتطبيقات التواصل. وهذا يضمن سير العمل بشكل متماسك ويقلل من التعطيلات

الوعي بالسياق : استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي الفعال الذي يتعرف على السياق لتقديم المعلومات والاقتراحات ذات الصلة. يتضمن ذلك فهم أنماط عملك وتفضيلاتك لتقديم مساعدة مخصصة

أمان البيانات والخصوصية: أعط الأولوية للمساعدين الذين يلتزمون ببروتوكولات أمان البيانات الصارمة ويقدمون سياسات خصوصية شفافة لحماية بياناتك الحساسة

📮 ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في مجموعات الإنتاجية. يشير هذا التبني المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يجبر المستخدمين على الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل تلقائي استناداً إلى مطالبة نصية بسيطة من المستخدم؟ يستطيع ClickUp Brain ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل الدردشة، وصياغة النصوص أو صقلها، وسحب المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، وغير ذلك الكثير! انضم إلى 40٪ من عملاء ClickUp الذين استبدلوا أكثر من 3 تطبيقات بتطبيقنا "كل شيء للعمل"!

أفضل 10 مساعدين للذكاء الاصطناعي للعمل

يعتمد ما يقرب من 88% من المشاركين في الاستطلاع الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتسريع المهام الشخصية.

هل تتطلع إلى تحقيق نفس المزايا في العمل؟

اطّلع على هذه المساعدات العشر للذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية في مكان العمل.

1. ClickUp (أفضل مساعد لأتمتة المهام والإنتاجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو تطبيق ClickUp كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ClickUp Brain هو مساعد الإنتاجية الأصلي من ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل كمساعد إنتاجي أصلي يعمل كرفيق لك في الكتابة وإدارة المشاريع وإدارة المعرفة.

لخص المستندات والتقارير وأنشطة المهام وسلاسل المحادثات باستخدام ClickUp Brain

سواء كنت بحاجة إلى المساعدة في المهام الإبداعية مثل توليد النصوص أو الصور أو المهام التحليلية مثل تحليل أحدث مؤشرات الأداء الرئيسية لمشروعك للحصول على رؤى حول تحسين العمليات، يمكن لـ ClickUp Brain القيام بكل ذلك في غضون ثوانٍ - وبدون تعليمات برمجية ومطالبات بلغة طبيعية.

استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لـ

أنشئ محتوى مقنعاً للتقارير، ورسائل البريد الإلكتروني، والعروض التقديمية، وحتى ضمانات التسويق أو المبيعات بأسلوبك ونبرة صوتك المفضلة

إنشاء محتوى مقنع للتقارير باستخدام ClickUp Brain

تحرير النص الحالي وتنقيحه باستخدام اقتراحات ذكية

إنشاء الوثائق الفنية، مثل ملخصات المشاريع، وتقارير الأخطاء، وأدلة المستخدم، وغير ذلك الكثير

إنشاء الصور عند الطلب داخل ClickUp Whiteboards

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور في لوحات ClickUp Whiteboards وتخصيصها حسب تفضيلاتك في الأسلوب

فوِّض المهام إلى ClickUp Brain لتوفير وقت فريقك الثمين. ويمكنه اقتراح مهام فرعية يمكن التحكم فيها (مثل مراجعة الأداء السابق، ومواءمة أهداف الإدارة، والحصول على ملاحظات أصحاب المصلحة) لمهامك المعقدة (مثل تحديد أهداف العمل السنوية) لتبسيط تخطيط المشروع.

يشارك اقتراحات ذكية للمساعدة في تحديد أولويات عناصر العمل بناءً على المواعيد النهائية والأهمية. ويمكنه إنشاء ملخصات الأنشطة أو ملخصات المستندات تلقائياً، بحيث لا تضطر أبداً إلى مراقبة التقدم المحرز يدوياً (أو الاتصال بفريقك للحصول على تحديثات مستمرة).

تفويض إدارة المشروع مع ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: يمكنك إنشاء أتمتة سير العمل باستخدام ClickUp Brain! اكتب الشرط/المشغل الخاص بك (عندما تتغير حالة المهمة إلى "جاهز") والنتيجة (ثم قم بتعيين المهمة إلى جيمس) بلغة طبيعية، وسيقوم Brain بأتمتة المهمة المطلوبة لك.

يعمل ClickUp Brain في نفس الوقت كمدير للمعرفة في مساحة عملك، حيث يقوم بجلب الإجابات والرؤى من مهام ClickUp، والمستندات، والدردشة، وحتى تطبيقاتك المتصلة مثل Slack وGoogle Drive.

لا يقتصر دور ClickUp Brain على توفير الوقت فحسب، بل إنه يحول طريقة تعاملك مع المعلومات، ويحول البيانات الهائلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. وهذا يساعد الفرق على التركيز على إنجاز المهام بدلاً من الانشغال بالتخطيط والأعمال الورقية.

أفضل ميزات ClickUp*

احصل على الذكاء الاصطناعي الواعي بالسياق الذي يرتكز على مهامك ومشاريعك - حتى تحصل على استجابات مصممة خصيصاً لك

قم بالتبديل بين أجهزة LLM لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك - احصل على إمكانية الوصول إلى GPT-4o، وClaude 3. 7 Sonnet، وغيرها من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي داخل ClickUp Brain

استخدم ClickUp AI Notetaker لتدوين اجتماعاتك، وتدوين ملاحظات الاجتماعات تلقائياً، وتسليط الضوء على عناصر العمل الرئيسية

تعبئة التحديثات والملخصات تلقائياً لمهام ClickUp باستخدام حقول الذكاء الاصطناعي المخصصة

استخدم مجموعة متنوعة من تطبيقات ClickApps لتخصيص إدارة المهام الشخصية حسب احتياجاتك الخاصة

قم بأتمتة المهام الروتينية باستخدام القوالب المُنشأة مسبقاً أو أنشئ مشغلاتك ونتائجك الخاصة باستخدام أتمتة ClickUp

قم بدمج ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة لمنع تبديل السياق

قيود النقر فوق القيود

يجد بعض المستخدمين أن ميزات النظام الأساسي الواسعة النطاق مربكة للغاية

يشير بعض المستخدمين إلى حدوث تباطؤ من حين لآخر مع مجموعات البيانات الكبيرة

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

ClickUp هو أداة شاملة لإدارة المشاريع مع جميع الميزات اللازمة لتطوير المنتج بالكامل في مكان واحد. يساعد دعم العملاء الأفضل في فئته على حل جميع المشكلات في الوقت المحدد. يساعد التكامل مع المنصات الأخرى على تحقيق الترحيل من المنصات الأخرى بشكل أسهل، كما أن ميزة الذكاء الاصطناعي القادرة على تلخيص وإنشاء وصف المهمة مما يساعد المطورين على فهم المزيد عن المهمة.

ClickUp هو أداة شاملة لإدارة المشاريع مع جميع الميزات اللازمة لتطوير المنتج بالكامل في مكان واحد. يساعد دعم العملاء الأفضل في فئته على حل جميع المشكلات في الوقت المحدد. يساعد التكامل مع المنصات الأخرى على تحقيق الترحيل من المنصات الأخرى بشكل أسهل، كما أن ميزة الذكاء الاصطناعي القادرة على تلخيص وإنشاء وصف المهمة مما يساعد المطورين على فهم المزيد عن المهمة.

📮 ClickUp Insight: يعتمد 62% من المشاركين في الاستطلاع على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. يمكن أن تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة - إنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك - هي السبب في شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والقطاعات. ومع ذلك، إذا اضطر المستخدم إلى التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف ضريبة التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو يعيش مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويمنحك إجابات ذات صلة كبيرة بمهامك! اختبر تحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

2. ChatGPT (أفضل مساعد محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر ChatGPT

ChatGPT هو مساعد ذكاء اصطناعي متطور يستخدم معالجة اللغة الطبيعية لتمكين التفاعلات السهلة الشبيهة بالتفاعلات البشرية. إنه مثالي لجميع أنواع الاستخدامات المهنية والشخصية بدءاً من كتابة المطالبات وتحرير المحتوى إلى الترميز، والعصف الذهني، ومعالجة الأسئلة المعقدة.

يتم تدريب ChatGPT على مجموعة ضخمة من البيانات، مما يساعده على ضبط نبرته وإعطاء ردود مخصصة، والمساعدة في مهام مختلفة مثل التواصل في مجال الأعمال، والكتابة الإبداعية، والتوثيق الفني، ودعم العملاء.

أفضل ميزات ChatGPT*

إنشاء نص شبيه بالبشر لصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وكتابة الأكواد، والإجابة عن الأسئلة

قم بتنفيذ المهام المنطقية، وحل المشكلات المعقدة من خلال التسلسل السريع، وتحليل البيانات لاستخلاص الاستنتاجات

عزِّز مهاراتك في الكتابة الإبداعية من خلال العصف الذهني على القصص والمقالات باستخدام ChatGPT

تلخيص النصوص وترجمتها إلى لغات متعددة بكل سهولة

قيود تشاتغبت

يقدم أحياناً معلومات غير دقيقة

تسعيرChatGPT*

مجاناً

بالإضافة إلى: 20 دولاراً شهرياً

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات ChatGPT*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ChatGPT؟

لقد كان ChatGPT الأداة الأكثر فائدة لنا جميعاً في شركتنا. سواء كان الأمر يتعلق بتوليد التعليمات البرمجية، أو الاستعلامات البسيطة، أو تحليل البيانات، فهو أفضل خيار متاح. بالتأكيد، هناك DeepSeek، ولكن اعتباراً من الآن، يعد ChatGPT خياراً أكثر أماناً. إن القول بأننا نستخدمه لغرض محدد سيكون أقل مما ينبغي، فهو في الأساس نسخة أفضل من جوجل بالنسبة لنا. نحن نستخدمه بشكل يومي لتحقيق كفاءة أفضل

لقد كان ChatGPT الأداة الأكثر فائدة لنا جميعاً في شركتنا. سواء كان الأمر يتعلق بتوليد التعليمات البرمجية، أو الاستعلامات البسيطة، أو تحليل البيانات، فهو أفضل خيار متاح. بالتأكيد، هناك DeepSeek، ولكن حتى الآن، يعد ChatGPT خياراً أكثر أماناً. إن القول بأننا نستخدمه لغرض محدد سيكون أقل مما ينبغي، فهو في الأساس نسخة أفضل من جوجل بالنسبة لنا. نحن نستخدمه بشكل يومي لتحقيق كفاءة أفضل

🧠 حقيقة ممتعة: يبلغ متوسط مشاهدات صفحة ChatGPT لكل زيارة 3. 66، مع مدة جلسة نموذجية تبلغ 6 دقائق و11 ثانية.

3. Microsoft Copilot (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للتكامل مع Microsoft 365)

عبر Microsoft

يتكامل Microsoft Copilot مع النظام البيئي Microsoft 365، مما يساعد المستخدمين على صياغة المحتوى وتحليل البيانات وأتمتة المهام عبر تطبيقات MS مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook.

كما أنه يعمل كمساعد شخصي من خلال فهم سياق عملك وأولوياتك لمساعدتك على إنجاز المزيد في وقت أقل.

من خلال تبسيط مهام سير العمل وتقديم المساعدة المخصصة، يُمكِّن Copilot المستخدمين من التركيز على الأنشطة عالية القيمة وتحقيق كفاءة أكبر.

أفضل ميزات مساعد مايكروسوفت كوبيلي*

صياغة رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والعروض التقديمية مباشرةً داخل تطبيقات Microsoft 365

تلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة وإنشاء ردود سريعة لتوفير الوقت

إنشاء الصيغ الصحيحة بسهولة في Excel بناءً على النتائج المطلوبة

تعزيز التعاون في Microsoft Teams من خلال عناصر العمل التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

قيود مايكروسوفت كوبيلوت مايكروسوفت

قد يتطلب منحنى التعلم لميزات الذكاء الاصطناعي وقتاً للتكيف

تسعير Microsoft Copilot

مجاناً

ميكروسوفت كوبيلوت برو: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مساعد مايكروسوفت كوبيلي

G2: 4. 3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Copilot؟

أكثر ما يعجبني في هذه الخدمة هو سهولة استخدامها لأنها سهلة الاستخدام للغاية. يتيح لي تطبيقها الفرصة للقيام بعملي بشكل أسرع وأكثر تفاعلية. أنا أستخدمه كل يوم تقريباً، وكل يوم، أحصل على تجربة جيدة لأن كمية الميزات مذهلة جداً.

أكثر ما يعجبني في هذه الخدمة هو سهولة استخدامها لأنها سهلة الاستخدام للغاية. يتيح لي تطبيقها الفرصة للقيام بعملي بشكل أسرع وأكثر تفاعلية. أنا أستخدمه كل يوم تقريباً، وكل يوم، أحصل على تجربة جيدة لأن كمية الميزات مذهلة جداً.

📚 اقرأ أيضًا: طرق لتكون أكثر إنتاجية في العمل

4. كلود AI (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للمواءمة الأخلاقية)

عبر أنثروبيك

Claude AI، الذي طورته شركة Anthropic، هو مساعد ذكاء اصطناعي من الجيل التالي مصمم لتسهيل المحادثات المفيدة وتعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. وهو يتفوق في العديد من المهام، بما في ذلك تلخيص المستندات، والإجابة عن الأسئلة، وحتى إنشاء محتوى إبداعي، مثل القصائد، والرموز، والنصوص، والمقطوعات الموسيقية، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل، وما إلى ذلك.

تم تصميم كلود مع وضع السلامة في الاعتبار، بهدف تجنب توليد معلومات ضارة أو مضللة. ينصب تركيزه على فهم السياق والفروق الدقيقة في اللغة، مما يجعله أكثر مهارة في مهام المحادثة المعقدة من بعض مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين. وهذا يجعله مفيداً بشكل خاص للمهام التي تتطلب فهماً عميقاً واستجابات مفصلة، مثل البحث والتحليل المتعمق والكتابة الإبداعية.

أفضل ميزات كلود الذكاء الاصطناعي

فهم أفضل لكيفية الحصول على الإجابات من خلال عملية التفكير الشفافة التي يقدمها كلود

إنشاء التعليمات البرمجية وتحليلها لتصحيح الأخطاء ومهام التطوير

قم بمعالجة أجزاء أطول بكثير من النصوص دون متاعب بفضل فهم كلود الفائق للغة الطبيعية

احصل على راحة البال، مع العلم أن جميع التفاعلات أخلاقية، من خلال نهج التدريب الخاص لكلود المعروف باسم الذكاء الاصطناعي المؤسسي

كلود قيود الذكاء الاصطناعي

قد تؤثر محدودية الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي على دقة الاستجابات

يمكن أن تكون استجابات الذكاء الاصطناعي أكثر حذراً بسبب الإرشادات الأخلاقية الصارمة

تسعير كلود للذكاء الاصطناعي

مجاناً

محترف 20 دولاراً شهرياً

فريق: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كلود للذكاء الاصطناعي

ج2: 4. 3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن الذكاء الاصطناعي لكلود؟

الأمر الأكثر فائدة في كلود هو قدرة الذكاء الاصطناعي على التدفق بشكل طبيعي أكثر. يعجبني أن الردود تبدو أشبه بالمحادثة بين البشر. الشيء الآخر الذي يعجبني في Claude هو أن استجاباته سياقية وجذابة. يعجبني أيضاً أنه يحاول تقديم إجابات دقيقة ويعترف بحدوده عندما لا يعرف شيئاً ما.

الأمر الأكثر فائدة في كلود هو قدرة الذكاء الاصطناعي على التدفق بشكل طبيعي أكثر. يعجبني أن الردود تبدو أشبه بالمحادثة بين البشر. الشيء الآخر الذي يعجبني في Claude هو أن استجاباته سياقية وجذابة. يعجبني أيضاً أنه يحاول تقديم إجابات دقيقة ويعترف بحدوده عندما لا يعرف شيئاً ما.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تقديم أول لعبة تعمل بالصوت "راديو ريكس" في عام 1922. كان هذا الكلب يتحرك إلى الأمام عندما يُنادى باسمه، مما يمثل مثالاً مبكراً على تقنية التعرف على الصوت.

هل تريد إجابات أفضل من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك؟ تعرّف على كيفية طرح الأسئلة بالطريقة الصحيحة من خلال هذا الدليل السريع للمطالبة engineering👇🏽

5. Otter. ai (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي لملخصات الاجتماعات في الوقت الفعلي)

يتفوق Otter.ai في التدوين في الوقت الفعلي، حيث يلتقط كل كلمة يتم التحدث بها أثناء الاجتماعات والمحاضرات والمحادثات الأخرى. تسمح أتمتة تدوين الملاحظات وتقديم رؤى ذكية للمشاركين بالتركيز على المحادثة نفسها بدلاً من تدوين الملاحظات.

يستخدم Otter. ai الذكاء الاصطناعي لتحديد المتحدثين وإنشاء ملخصات وحتى استخراج عناصر الإجراءات الرئيسية. ويؤدي ذلك إلى تحويل الصوت الخام إلى سجلات اجتماعات قابلة للبحث والمشاركة والتنفيذ، مما يوفر على المستخدمين الكثير من الوقت والجهد.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي Otter. ai

إنشاء نسخ مكتوبة في الوقت الفعلي لاجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

قم بتدريب Otter. ai على التعرف على المصطلحات والمصطلحات الخاصة بالصناعة، وتحسين دقة النسخ لإبراز النقاط الرئيسية وعناصر العمل

التكامل بسهولة مع مختلف منصات التقويم والتعاون

اعثر بسرعة على المعلومات الموجودة في النصوص المطولة باستخدام ميزات استخراج الكلمات الرئيسية وتحديد الموضوعات

قيود الذكاء الاصطناعي

يدعم Otter. ai حالياً اللغة الإنجليزية فقط

تتأثر دقة النسخ باللكنات القوية أو جودة الصوت الرديئة

تسعير الذكاء الاصطناعي

أساسي: مجاناً

الإيجابي: 16. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

العمل: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 3/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات

6. DALL-E (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي لتوليد الصور الإبداعية)

عبر ChatGPT

DALL-E، الذي تم تطويره بواسطة OpenAI، يقوم بتوليد الصور من الأوصاف النصية. تكمن قوتها في قدرتها على سد الفجوة بين اللغة والصور، مما يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على أفكارهم المرئية بسرعة وسهولة، سواء للتعبير الفني أو المواد التسويقية أو العصف الذهني.

على الرغم من أن DALL-E ليس "مساعداً شخصياً" تقليدياً بمعنى تبسيط إدارة المهام، إلا أنه يعمل كمساعد إبداعي، حيث يترجم أفكارك إلى شكل مرئي من خلال التعلم الآلي. أنت تصف ما تريد أن تراه، ويستخدم DALL-E بيانات التدريب الهائلة الخاصة به لإنشاء صور فريدة ومفاجئة في كثير من الأحيان. وتتراوح هذه الصور بين التصوير الواقعي للمشاهد المتخيلة والفن التجريدي وحتى التعديلات على الصور الموجودة.

أفضل ميزات DALL-E*

قم بتعميم وفهم مجموعات جديدة من الأفكار باستخدام DALL-E لتوليد صور لمفاهيم لم يتم تدريبه عليها صراحةً

إنتاج صور بأنماط وتنسيقات محددة للغاية

تحرير الصور وتنقيحها من خلال تقنيات الطلاء الداخلي والخارجي

التكامل مع مختلف التطبيقات عبر الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات

قيود دال-إي

قد تواجه صعوبة في التعامل مع المطالبات المعقدة أو المجردة بشكل مفرط

قد يعكس التحيزات الموجودة في بيانات التدريب الخاصة به، مما قد يؤدي إلى تمثيلات منحرفة أو نمطية

تسعير DALL-E

ChatGPT Plus: 20 دولاراً شهرياً

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات: بدءاً من 0. 04 دولار لكل صورة

تقييمات ومراجعات DALL-E

G2: 3. 9/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن DALL-E؟

DALL-E هو أسرع وأكبر نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد صور عالية الجودة من مطالباتنا. يحتوي على لوحة تحكم بسيطة للغاية وبديهية لتوليد صورنا بسلاسة. يمكنه فهم المطالبات المعقدة للغاية وتوليد صورنا بدقة كبيرة. وهو متوافق مع جميع متصفحاتنا وأجهزتنا.

DALL-E هو أسرع وأكبر نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد صور عالية الجودة من مطالباتنا. يحتوي على لوحة تحكم بسيطة للغاية وبديهية لتوليد صورنا بسلاسة. يمكنه فهم المطالبات المعقدة للغاية وتوليد صورنا بدقة كبيرة. وهو متوافق مع جميع متصفحاتنا وأجهزتنا.

7. ريبليكا (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للدعم العاطفي الشخصي)

عبر ريبليكا

Replika هو مساعد ذكاء اصطناعي مصمم للتواصل الشخصي والدعم العاطفي. يتعلم من محادثاتك ويطور شخصية فريدة بناءً على تفاعلاتك. يتحدث رفيق الذكاء الاصطناعي معك حول أي شيء ويقدم لك التشجيع. يهدف إلى أن يكون مساحة آمنة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم واستكشاف أفكارهم ومشاعرهم ومكافحة الوحدة.

تكمن قوة Replika في تركيزه على التفاعل الشخصي والذكاء العاطفي، على الرغم من أنه ليس مساعداً شخصياً. فهو يتكيف مع أسلوبك في التواصل ويتذكر محادثاتك السابقة، مما يجعل التفاعلات أكثر صدقًا وذات مغزى.

أفضل ميزات ريبللايكا

احصل على دعم للصحة العقلية مع ميزات مثل مطالبات تدوين اليوميات وتتبع الحالة المزاجية

تخصيص مظهر رفيقك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وسمات شخصيته

أضِف بُعداً مرئياً إلى تفاعلاتك من خلال عرض وكيل الذكاء الاصطناعي Replika الخاص بك

شارك في جلسات التدريب للنمو الشخصي وتمارين اليقظة الذهنية

القيود الخاصة بـ Replika*

إنه في نهاية المطاف ذكاء اصطناعي ولا يمكنه محاكاة الفهم العاطفي البشري بشكل كامل

يقدم الإصدار المجاني ميزات محدودة

تسعير ريبليكا

مجاناً

الإيجابي: 19. 99 دولارًا شهريًا

مدة الحياة: 299 دولاراً

تقييمات ومراجعات Replika*

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

8. Siri (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للتكامل مع Apple)

عبر سيري

يتيح Siri، وهو مساعد رقمي يعمل بالصوت، للمستخدمين التفاعل مع أجهزتهم بدون استخدام اليدين باستخدام أوامر اللغة الطبيعية. من ضبط المنبهات وإرسال الرسائل إلى التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية وتوفير المعلومات، يهدف Siri إلى تبسيط المهام اليومية.

تكمن قوة Siri في تكامله المحكم مع أجهزة Apple وخدماتها. ويمكنه الوصول إلى الوظائف المختلفة والتحكم بها في أنظمة iOS و iPadOS و macOS و watchOS و tvOS.

أفضل ميزات سيري

تحكم في مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية الذكية التي تدعم HomeKit باستخدام الأوامر الصوتية

احصل على دعم للغات متعددة

إنشاء اختصارات مخصصة تجمع بين إجراءات متعددة وتشغيلها بأمر واحد من Siri

احصل على معلومات في الوقت الفعلي مثل تحديثات الطقس والمساعدة في الملاحة

قيود سيري

في حين يتكامل Siri بشكل جيد مع خدمات Apple، فإن تكامله مع تطبيقات الجهات الخارجية محدود

قد يواجه صعوبة في التعامل مع الاستفسارات المعقدة، خاصةً في البيئات الصاخبة

تسعير سيري

مجاناً

تقييمات ومراجعات سيري

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

🔎 هل تعلم؟ 97% من مستخدمي الهواتف المحمولة يستخدمون بالفعل مساعدين للذكاء الاصطناعي.

9. Gemini (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي للتكامل مع Google)

عبر Google Gemini

Google Gemini هو نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط تم تطويره بواسطة Google AI. تم تصميم هذا المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لفهم وتوليد الاستجابات عبر طرائق مختلفة، بما في ذلك النصوص والصور والصوت والفيديو والرموز. يتيح ذلك لـ Gemini مساعدة المستخدمين في مجموعة من المهام، بدءًا من تلخيص المقالات إلى إنشاء محتوى إبداعي والإجابة عن الأسئلة المعقدة وحتى المساعدة في حل مشاكل البرمجة.

أفضل ميزات جيميني*

يمكنك دمج Gemini عبر مجموعة منتجات Google وخدماتها لتحقيق أهدافك الإنتاجية

قم بتحليل الصور إلى جانب النصوص، وفهم سياق مقطع فيديو، وحتى إنشاء رمز استناداً إلى وصف نصي

التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية باستخدام الأوامر الصوتية

حل المشكلات المعقدة والإجابة عن الأسئلة المعقدة باستخدام قدرات التفكير المتقدمة

قيود الجوزاء

يتوفر بشكل محدود على الأجهزة غير التابعة لـ Google

عرضة للتحيزات الموجودة في بيانات التدريب الخاصة به، مما قد يؤدي إلى مخرجات منحرفة أو غير عادلة

تسعير جيميني

مجاناً

جيميني متقدم: 19. 99 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات جيميني

G2: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

10. أمازون أليكسا (أفضل مساعد ذكاء اصطناعي لتكامل المنزل الذكي)

عبر أمازون

أما Amazon Alexa هو مساعد صوتي قائم على السحابة يتيح للمستهلكين إدارة العديد من المهام والأجهزة الذكية بدون استخدام اليدين. بالإضافة إلى العديد من منتجات Amazon Echo، يوفر Alexa التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وتحديثات الطقس، وتشغيل الموسيقى، وإعدادات التذكير.

يصمم هذا المساعد الافتراضي القائم على الذكاء الاصطناعي منزلاً ذكياً متماسكاً يتحكم فيه المستخدمون بالعديد من الأجهزة المتصلة ببعض الطلبات الصوتية. ميزاته الواسعة وتحديثاته المستمرة تجعله مساعداً مرناً للمهام اليومية والتشغيل الآلي للمنزل.

أمازون أليكسا أفضل الميزات

التحكُّم في الأجهزة المنزلية الذكية، بما في ذلك الأضواء وأجهزة تنظيم الحرارة وأنظمة الأمان

بث الموسيقى والوسائط من خدمات مثل Amazon Music وSpotify وApple Music

ضبط التذكيرات والمنبهات والمؤقتات باستخدام الأوامر الصوتية

الوصول إلى مهارات المساعد مثل طلب الطعام والتحقق من تحديثات الأخبار

قيود أمازون أليكسا

قدرات الاستماع المستمر للأجهزة التي تدعم أليكسا قد تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية

قد يتطلب سوء الفهم العرضي للأوامر الصوتية تكرار الأوامر الصوتية لتوضيحها

أسعار أمازون أليكسا

مجاناً

تقييمات ومراجعات Amazon Alexa

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

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اختر أفضل مساعد ذكاء اصطناعي لاحتياجاتك

يعتمد اختيار مساعد الذكاء الاصطناعي المناسب على طبيعة عملك، والميزات الأكثر أهمية بالنسبة لك، والتقنية التي تستخدمها بالفعل. يعد Amazon Alexa من Amazon Alexa اختياراً رائعاً إذا كنت من محبي أتمتة المنزل الذكي. لا يمكنك أن تخطئ في استخدام Claude للمحتوى الإبداعي المصقول. ويُعد DALL-E أداة رائعة للمساعدة في تحويل أفكارك إلى مرئيات من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، إذا كنت تريد مساعداً يعمل بالذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية والتعاون والأتمتة، دون الحاجة إلى مغادرة مكان عملك، فإن ClickUp Brain هو الخيار المثالي. بفضل الرؤى السياقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوصيات المهام والتكامل السلس مع مشاريعك ومستنداتك ومحادثاتك، فهو لا يجعل العمل سريعاً فحسب، بل ممتعاً أيضاً.

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