8 أهداف إنتاجية لزيادة الإنتاجية في عام 2025

مع قدوم العام الجديد، يتخذ العديد من الأشخاص قرارات بإنجاز المزيد من الأعمال، سواء في العمل أو في حياتهم الشخصية.

يمكن أن يكون من الصعب الحفاظ على دقة . ربما تحاول مقابلة هدف غير واقعي ، أو ليس من السهل جعل عادة جديدة تلتزم بها. إذا كنت تريد أن تكون أكثر إنتاجية -في أي شيء- في عام 2024، جهز نفسك للنجاح الآن.

لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح وتحفيزك على تحقيق تلك القرارات, انقر فوق قام بتجميع قائمة من الاستراتيجيات لتحديد الإنتاجية والحفاظ عليها الأهداف مع دخولنا العام الجديد .

20 حيلة إنتاجية لإنجاز المزيد من الأعمال اعمل بذكاء أكبر، وليس بجهد أكبر، مع هذه الخطوات الموفرة للوقت حيل الإنتاجية من ClickUp.

1. إجراء تدقيق زمني

عبر فيزكس // شاترستوك

إذا كنت تعاني من إيجاد ساعات كافية في اليوم لإكمال كل شيء، فكر في كيفية إدارة الوقت. A تدقيق الوقت هو غوص عميق في كيفية قضاء وقتك كل يوم.

من خلال الاحتفاظ بسجل يومي، يسهل عليك تحديد الأنشطة التي تستهلك وقتك دون أن تنجز الكثير من العمل. فالتصفح على وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل الاجتماعي مع زملاء العمل، وأحلام اليقظة يمكن أن تمتص ساعات من يومك. يعد تدقيق الوقت أداة بسيطة يمكن استخدامها عندما تحتاج إلى لتعزيز إنتاجيتك وتحسين مهاراتك في إدارة الوقت .

2. كسر العادات السيئة وبناء عادات صحية

عبر سابرينا براشر // شاترستوك

جميع العادات، الجيدة منها والسيئة، تأتي في حلقات، تشارلز دوهيج في كتابه "قوة العادة" تبدأ هذه العادات بإشارة من نوع ما - رائحة، أو مزاج، أو موقع - تؤدي إلى الروتين (مهما كانت العادة نفسها) ومكافأة (مثل ارتفاع السكر أو اندفاع الكافيين).

يمكن أن يساعدك فهم ماهية الإشارات والمكافآت التي تحصل عليها في تحديد ما إذا كانت العادة مفيدة لك. لا يفوت الأوان أبدًا للتخلص من عادة سيئة، ولكن الأمر يستغرق وقتًا والتزامًا لإعادة تدريب الدماغ وتكوين عادات جديدة.

امتلاك الدافع للتغيير هو الجزء الأصعب. الجزء الأساسي هو الحفاظ على الثبات عندما يتعلق الأمر بصنع العادات وكسرها.

3. ضع جداول أسبوعية

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اجلس مرة في الأسبوع، ربما في مساء يوم الأحد، وحدد جدولك الزمني، وحدد الأولويات القصوى لما يجب إنجازه وإزالة الأنشطة غير الضرورية. تأكد من تضمين المجالات التي تريد أن تكون أكثر إنتاجية في الجدول الزمني بحيث يكون مدمجاً في الجدول.

يمكن أن تكون ممارسة التمارين الرياضية بنفس أهمية حضور اجتماع عمل أو فعالية في مجال العمل - أو أكثر أهمية - من حضور اجتماع عمل أو فعالية في مجال العمل. إن التخطيط لوقتك يبقيك على المهمة والتحكم فيما تقضي وقتك في القيام به.

4. استخدم قوائم المراجعة

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A قائمة التحقق هي طريقة بسيطة لمنع المهام من السقوط من خلال الشقوق. سواء كان التسوق من البقالة إعداد طائرة للرحلة أو القيام بالمهام، فإن قوائم المراجعة تسهّل عليك تتبع ما أنجزته وما لا يزال يتعين عليك القيام به.

إذا لم تكن قد استخدمت قائمة مراجعة من قبل، فابدأ بقائمة مراجعة صغيرة لمعرفة النوع الأفضل بالنسبة لك.

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5. كتل تركيز التقويم

عبر مجموعة من الآلاف // شاترستوك

هل يسهل تشتيت انتباهك طوال اليوم؟ جرب تخصيص وقت في التقويم الخاص بك من أجل "كتل التركيز" ضع الهاتف جانباً، وقم بإسكات أي إشعارات، ولا تقم بجدولة الاجتماعات أو المواعيد.

كتلة التركيز هي وقت مخصص حصريًا للعمل المدروس. مثل جميع العادات الجديدة، ابدأ بوقت صغير ثم قم بالتطوير. قم بجدولة بضع فترات تركيز أسبوعيًا وانظر ما إذا كنت تلاحظ تحسنًا في الإنتاجية. أضف المزيد إذا أردت.

مكافأة:_

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استفد من يومك إلى أقصى حد ممكن من خلال حجب الوقت مع وجود الكثير من المشتتات التي تشتت انتباه العاملين سواء في المكتب أو في المنزل، أصبح إنجاز العمل في الوقت المناسب أمرًا صعبًا بشكل متزايد. اقرأ دليل حظر الوقت لمعرفة كيفية إدارة جدولك الزمني بشكل أفضل.

6. تجنب تعدد المهام

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في عالم مليء بالمشتتات، يعد تعدد المهام أمراً شائعاً - وقد يبدو جذاباً. لكن الأشخاص الذين يقومون بمهام متعددة لا يعالجون في الواقع مجموعة من المهام بفعالية وهي أقل إنتاجية من الأشخاص الذين يركزون

كما أنهم أكثر توترًا. بدلاً من القيام بكل شيء دفعة واحدة، ركز على شيء واحد في كل مرة. ستفعل ذلك بشكل أفضل وأكثر كفاءة - وسيكون لديك المزيد من الوقت والطاقة للانتقال إلى أشياء أخرى.

7. ممارسة الرياضة

عبر كانفا

لا تنسى تحريك جسمك. يجلس الكثير من الناس لساعات كل يوم أمام الكمبيوتر ولا يقفون إلا نادراً. الأشخاص الذين يجلسون أقل تحسين الصحة العقلية والإنتاجية. لذا احرص على إدراج وقت للتمرين في تقويمك كل أسبوع. فالنشاط البدني المستمر هو أحد أسهل الطرق لتحسين صحتك .

8. جرّب أسلوبًا مجربًا لإدارة الوقت

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يحتاج الأشخاص المختلفون إلى استراتيجيات مختلفة لإدارة الوقت لتحقيق النجاح. هناك مجموعة متنوعة من التقنيات المجربة للاختيار من بينها.

مع تقنية بومودورو تقوم بتعيين مؤقت لمهمة معينة والتركيز عليها حتى ينتهي الوقت. ثم تأخذ استراحة قبل البدء من جديد. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمفكرين المبدعين.

قد يكتسب المماطلون والأشخاص الذين يعملون بشكل جيد تحت الضغط نظرة ثاقبة من قانون باركنسون ؛ إنها بديهية تقول أن المهمة ستستغرق بالضبط الوقت الذي تعطى لك لإكمالها. إذا كنت قادرًا على تحديد موعد نهائي ثابت لكل مهمة، فمن المرجح أن تنجزها جميعًا.

إذا لم يبدو أي من هذين الأمرين جذاباً هناك العديد من تقنيات إدارة الوقت الأخرى يمكنك تجربتها، مثل طريقة التخطيط السريع و"نظرية جرة المخلل"

قم بتبسيط سير عملك ورفع مستوى إنتاجيتك اليوم

إذا كنت تشعر بأنك دائماً ما تدير عجلاتك وتشعر بالإرهاق من قوائم مهامك، فقد حان الوقت لوضع خطة إنتاجية جديدة. ☝️

لقد حان الوقت لتتحكم في إنتاجيتك وتضمن إنهاء ما يجب القيام به، وهناك أدوات يمكن أن تساعدك على توفير الوقت والتنظيم والاستفادة القصوى من يومك. ClickUp عبارة عن إدارة المشاريع و أداة الإنتاجية مصممة لمساعدة الأفراد والفرق من جميع الأحجام في مختلف الصناعات على تبسيط سير العمل وتعزيز كفاءة العمل.

وهي توفر منصة قابلة للتخصيص بالكامل لمساعدتك على تهيئة ClickUp بأفضل طريقة تلبي تفضيلات سير العمل لديك، وميزة الأهداف البديهية لمساعدتك على تتبع أهدافك الإنتاجية وقياسها.

ومع مئات من ميزات قابلة للتخصيص في المنصة، ستحصل على جميع الأدوات التي تحتاجها لتنفيذ عادات عمل أفضل، وإدارة وقتك بحكمة، والحصول على رؤية عالية المستوى لجميع مهامك. استخدم الأتمتة المخصصة لوضع عملياتك على التشغيل التلقائي، قوائم مراجعة المهام لمساعدتك في إدارة مهامك, عرض التقويم لتخطيط جدولك اليومي، و متتبع الوقت العالمي لتتبع الوقت المستغرق في المهام، وأكثر من ذلك لإدارة سير عملك وتبسيطه بشكل أفضل. كما أنه يتكامل مع أكثر من 1000 أداة عمل، بما في ذلك التطبيقات الأكثر استخدامًا لديك، لربط جميع أعمالك وجمعها في مكان واحد.

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_ أوبري جين ماكلين صحفية دولية تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال التغطية الصحفية العالمية والمحلية. لديها الآلاف من العناوين الصحفية في وسائل الإعلام الدولية وتغطيات صحفية ميدانية واسعة النطاق في مناطق الكوارث والحروب، بما في ذلك أوكرانيا