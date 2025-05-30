الإعلان عبر CRM: الفوائد والاستراتيجيات وكيفية عمله

هل يمكنك أن تتخيل تشغيل حملات إعلانية دون معرفة جمهورك حقًا؟ إنها أشبه بالتصوير في الظلام. وهنا يأتي دور الإعلانات CRM لتغيير قواعد اللعبة.

باستخدام برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، يمكن للشركات إنشاء حملات تسويقية موجهة. وهذا يساعدها في الوصول إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

74% من الشركات تقول إن برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب يحسن الوصول إلى بيانات العملاء، مما يساعدها على فهم جمهورها وزيادة المبيعات.

ولكن بدون أدوات CRM المناسبة، فإنك تخاطر بما يلي:

إهدار الإنفاق الإعلاني على الجمهور الخطأ

تواجه صعوبة في إدارة علاقات العملاء عبر نقاط اتصال متعددة

الفشل في تحسين أتمتة التسويق وحملات الإعلان

خسارة العملاء المحتفظ بهم ونمو الأعمال

لا تقلق!

في هذا المدونة، سوف نستكشف إعلانات CRM — مزاياها واستراتيجياتها وأفضل ممارساتها وكيف تعزز تفاعل العملاء وعائد الاستثمار.

ما هو الإعلان عبر CRM؟

الإعلان عبر CRM هو استخدام بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) لإنشاء حملات إعلانية مخصصة وموجهة بدقة. هل تساءلت يومًا عن سبب شعورك بأن بعض الإعلانات تتحدث إليك مباشرةً؟ هذا هو الإعلان عبر CRM في الواقع!

يساعد دمج أنظمة CRM مع منصات الإعلانات مثل Google Ads وFacebook وInstagram الشركات. حيث يمكنها إنشاء حملات CRM موجهة لعملاء فرديين. ويستند ذلك إلى سجل الشراء والديموغرافيا وأنماط التفاعل.

يتيح لك هذا النهج إرسال رسائل ذات صلة إلى الجمهور المناسب، مما يزيد من التفاعل ويعزز عائد الاستثمار. على سبيل المثال، إذا أظهر نظام CRM الخاص بك عميلاً يشتري أحذية الجري بانتظام ولكنه لم يقم بأي عملية شراء مؤخرًا، يمكنك تشغيل إعلان مخصص يقدم خصمًا على معدات الجري الجديدة. تساعد هذه الاستراتيجية الموجهة على إعادة إثارة اهتمام العملاء، مما يؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بهم وزيادة المبيعات.

➡️ اقرأ المزيد: ما هي عملية CRM؟ الخطوات الأساسية لإنشاء عملية CRM خاصة بك

المكونات الأساسية لإعلانات CRM

عند استخدام إعلانات CRM، فأنت لا تقوم فقط بعرض الإعلانات. بل إنك تنشئ حملات تسويقية قائمة على البيانات تعمل على تحسين تفاعل العملاء والاحتفاظ بهم.

وبهذه الطريقة، من الضروري أن تراعي الميزات الرئيسية التالية للإعلانات CRM لتعزيز النجاح:

تكامل بيانات العملاء: يتضمن جمع معلومات العملاء من نقاط اتصال مختلفة، بما في ذلك سجل الشراء ونشاط الموقع الإلكتروني والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك في إنشاء إعلانات مستهدفة

تقسيم العملاء: قم بتجميع عملائك الحاليين والمحتملين بناءً على السلوك أو الخصائص الديموغرافية أو مرحلة دورة حياة العميل لتقديم رسائل مخصصة تلقى صدىً لديهم

أتمتة التسويق: استخدم أتمتة التسويق عبر CRM لتشغيل الحملات الإعلانية بناءً على إجراءات محددة، مثل سلال التسوق المهجورة أو المشتريات السابقة

الرسائل المخصصة: صمم حملات إعلانية مخصصة لتتناسب مع سلوك كل عميل على حدة، مما يزيد من التفاعل وولاء العملاء باستخدام بيانات CRM

الإعلان متعدد القنوات: قم بمزامنة قاعدة بيانات CRM الخاصة بك مع مختلف قنوات التسويق مثل Google Ads وFacebook وInstagram والتسويق عبر البريد الإلكتروني للحصول على رسائل متسقة

تقديم إعلانات موجهة: اعرض الإعلانات في الوقت المناسب، وضمان وصول رسالتك إلى الأشخاص المناسبين عبر شبكات الإعلان باستخدام أدوات الإعلان CRM

تتبع قيمة العميل مدى الحياة: قم بقياس مدى تأثير استراتيجية التسويق عبر CRM على التفاعل طويل الأمد، مما يساعدك على تحسين عملياتك التسويقية

➡️ اقرأ المزيد: استراتيجية CRM: استراتيجيات CRM لإدارة أعمالك

فوائد إعلانات CRM للشركات

بفضل إعلانات CRM، لا تقتصر أعمالك على المنافسة فحسب، بل تهيمن على السوق وتحوّل الحملات المستهدفة إلى تحويلات وعملاء أوفياء ونمو هائل!

فيما يلي بعض المزايا الرئيسية لإعلانات CRM لشركتك:

تحسين استهداف الجمهور: بدلاً من إهدار الميزانية على إعلانات عامة، تساعدك بيانات CRM على تحديد شرائح عملاء محددة بناءً على الخصائص الديموغرافية والتفضيلات والتفاعلات السابقة. وهذا يتيح إجراء حملات إعلانية مركزة للغاية وموجهة تصل إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب

الإعلانات فائقة التخصيص: لم تعد الإعلانات العامة فعالة. باستخدام إعلانات CRM، يمكنك إنشاء إعلانات تجذب جمهورك بالفعل — استنادًا إلى سلوكهم ومشترياتهم وتفاعلاتهم — مما يؤدي إلى زيادة النقرات والتحويلات.

تسويق متعدد القنوات سلس: العملاء موجودون في كل مكان — من وسائل التواصل الاجتماعي إلى البريد الإلكتروني إلى إعلانات البحث. تضمن إعلانات CRM أن تكون رسالتك سلسة ومتسقة على جميع الأصعدة، مما يبني ثقة العملاء في العلامة التجارية وزيادة التعرف عليها دون عناء

تحسين الاحتفاظ بالعملاء: الحفاظ على تفاعل العملاء الحاليين أكثر فعالية من حيث التكلفة بكثير من اكتساب عملاء جدد. تتيح لك إعلانات CRM إرسال رسائل مخصصة وعروض حصرية ومكافآت ولاء تحول التفاعلات السابقة إلى علاقات طويلة الأمد وقيمة أفضل للعملاء على مدى حياتهم

اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات: يوفر الإعلان عبر CRM رؤى في الوقت الفعلي حول تفاعلات العملاء وأداء الحملات. استخدم هذه البيانات لضبط الاستراتيجيات والحفاظ على نتائجك في ارتفاع مستمر

علاقات أقوى مع العملاء وولاء للعلامة التجارية: عندما تتوافق إعلاناتك مع اهتماماتهم، ترتفع معدلات التفاعل! بمرور الوقت، تعزز الرسائل المخصصة الثقة وتزيد من رضا العملاء وتحول المشترين لمرة واحدة إلى عملاء أوفياء

🔍 هل تعلم؟ قد يكلف اكتساب عميل جديد ما بين 5 إلى 25 ضعف تكلفة الاحتفاظ بعميل حالي! تذكر أن الاحتفاظ بالعملاء هو مفتاح النجاح والربحية على المدى الطويل.

استراتيجيات لتنفيذ إعلانات CRM

لجعل إعلانات CRM فعالة حقًا، يجب استخدام رؤى العملاء لإنشاء حملات ذات مغزى ومخصصة.

إليك كيفية الاستفادة من إعلانات CRM:

1. قسّم جمهورك إلى شرائح لاستهداف الحملات الإعلانية

ليس الجميع متشابهين، أليس كذلك؟ لذا، استخدم بيانات CRM لتقسيم قاعدة عملائك. اكتشف من يشتري ماذا، وكم مرة يتفاعلون مع علامتك التجارية، وما الذي يثير اهتمامهم. يساعدك ذلك في تخصيص رسائلك لكل مجموعة.

مثال: إذا كنت تبيع معدات اللياقة البدنية، فقم بتقسيم جمهورك إلى عداءين ورافعين للأثقال ومحبي اليوغا لتقديم إعلانات لهم تعرض المنتجات ذات الصلة.

2. استفد من وسائل التواصل الاجتماعي لإعلانات مخصصة

حوّل بيانات العملاء إلى إعلانات سحرية على Facebook وInstagram وLinkedIn! استخدم إعلانات إعادة الاستهداف لتشجيع العملاء السابقين الذين زاروا موقعك ولكنهم لم يتحولوا إلى عملاء.

مثال: إذا تصفح أحد العملاء معاطف الشتاء على موقعك ولكنه لم يشتري، فاعرض له إعلانًا على Facebook يقدم خصمًا لفترة محدودة على المعطف الذي شاهده بالضبط.

💡 نصيحة إضافية: اكتشف ما هو CRM التعاوني بالإضافة إلى ميزاته وفوائده وأمثلة عليه، واستكشف كيف تعمل البيانات المشتركة على تحسين التواصل وتعزيز العلاقات مع العملاء!

3. أرسل رسائل بريد إلكتروني بعنوان "نفتقدك" وتذكيرات بشأن سلة التسوق/قائمة الرغبات

أعد الاتصال بالعملاء غير النشطين عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني موجهة بعنوان "نحن نفتقدك". ذكّرهم بالمنتجات الموجودة في سلة التسوق أو قائمة الرغبات الخاصة بهم، ولا تنسَ تقديم حافز بسيط، فقد يكون الخصم الخاص هو الحل!

مثال: إذا ترك عميل زوجًا من الأحذية الرياضية في سلة التسوق، أرسل إليه رسالة بريد إلكتروني تلقائية: "هل ما زلت تفكر في شراء هذه المنتجات؟ احصل على خصم 15% إذا أكملت عملية الشراء اليوم!"

4. احتفل بأعياد الميلاد والذكرى السنوية باستخدام أكواد ترويجية

اجعل العملاء يشعرون بتقديرك من خلال تقديم خصومات خاصة في أعياد ميلادهم أو ذكرى انضمامهم أو عند شرائهم لأول مرة — فهذه اللفتات الصغيرة تعزز ولاء العملاء وتزيد من معدلات التحويل!

مثال: عيد ميلاد سعيد، سابرينا! 🎉 إليك خصم 20% على منتجاتك المفضلة — خصيصًا لك!

5. أتمتة حملات البيع المتقاطع والبيع الإضافي

زيادة قيمة العميل مدى الحياة من خلال اقتراح منتجات ذات صلة أو مطورة بناءً على المشتريات السابقة. تشجع المبيعات المتقاطعة العملاء على شراء منتجات تكميلية، بينما تعزز المبيعات الإضافية بيع البدائل الأعلى جودة.

مثال: إذا اشترى أحد العملاء جهاز كمبيوتر محمول، أرسل له إعلانًا مخصصًا عن حقيبة أنيقة وماوس لاسلكي. أو ربما يمكنك إغرائه بطراز مطور بميزات أكثر.

6. قم بتحسين الحملات باستمرار باستخدام رؤى CRM

الإعلان عبر CRM ليس استراتيجية توضع مرة واحدة ثم تنسى.

راقب بانتظام أداء الحملات واستجابات العملاء وفعالية الإعلانات باستخدام رؤى CRM في الوقت الفعلي. اضبط الاستهداف، وعدّل الرسائل، وحسّن مواقع الإعلانات لتحسين معدلات التحويل وتعظيم عائد الاستثمار.

مثال: إذا حققت حملة إعلانية لنظارات شمسية فاخرة أداءً أفضل مع عرض خصم مقارنةً بعرض الشحن المجاني، فاضبط العروض الترويجية المستقبلية وفقًا لذلك.

🔍 هل تعلم؟ ظهرت أول أنظمة CRM في سبعينيات القرن الماضي! كانت بسيطة في البداية، حيث كانت تساعد فرق المبيعات بشكل أساسي على تتبع جهات الاتصال وأتمتة بعض أعمالهم. لقد قطعت شوطًا طويلًا منذ ذلك الحين حتى وصلت إلى الأنظمة المتطورة التي نستخدمها اليوم!

تعزيز إعلانات CRM باستخدام التكنولوجيا

لا يمكنك تنفيذ استراتيجيات CRM المذكورة أعلاه بشكل فعال دون الاستفادة من التكنولوجيا. تحتاج إلى أدوات CRM المناسبة لإدارة تفاعلات العملاء وتتبع البيانات وتحسين جهود التسويق. بدونها، قد تفشل حملاتك.

دعنا نستكشف كيف ترتقي التكنولوجيا بإعلانات CRM إلى المستوى التالي.

1. استخدام التحليلات والتحليلات التنبؤية في CRM

بيانات العملاء قوية، ولكن فقط إذا كنت تعرف كيفية استخدامها. تتيح لنا تحليلات CRM تتبع التفاعلات وسجل الطلبات والتفضيلات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

تعزز التحليلات التنبؤية استراتيجيتك من خلال توقع سلوك العملاء، مما يتيح لفريقك توقع الاحتياجات والاستجابة بشكل استباقي.

إذا كان أحد العملاء يشتري واقيًا من الشمس كل شهرين بانتظام، فيمكن لـ CRM توقع الشراء التالي وإرسال رسالة تذكير ودية عبر البريد الإلكتروني.

وبالمثل، إذا كشفت التحليلات عن انخفاض معدلات فتح رسائل البريد الإلكتروني أو تكرار الشراء، يمكن لفريقك الاستجابة بحملة إعادة تفاعل موجهة، مثل تقديم خصم لفترة محدودة أو توصيات منتجات مخصصة.

💡 نصيحة احترافية: هل تفكر في ترقية نظام CRM؟ 🤔 يتطلب تعلم كيفية تنفيذ نظام CRM بنجاح إجراء بحث شامل وتخطيط دقيق: أولاً، حدد احتياجات عملك وحدد أهدافًا واضحة ✅

بعد ذلك، اختر نظام CRM سهل الاستخدام يتكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية لديك 🔄

بمجرد التنفيذ، قم بترحيل بياناتك بعناية وأتمتة سير العمل لتعزيز الكفاءة 🚀

أخيرًا، درب فريقك وحسّن النظام باستمرار بناءً على التعليقات 📈 يؤدي إعداد برنامج CRM جيد التنفيذ إلى تعزيز الإنتاجية والعلاقات مع العملاء والإيرادات، لذا خطط بحكمة! 🎯

2. الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى في إعلانات CRM

يجب أن توجه رؤى CRM بشكل مباشر استراتيجية استهداف وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الخاص بك.

من خلال دمج برامج التسويق CRM مع المنصات الاجتماعية، يمكنك تتبع وإدارة تفاعلات العملاء وتحليل اتجاهات التفاعل وإنشاء حملات مخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي لكسبهم.

إذا أظهر نظام CRM أن بعض العملاء يستخدمون Instagram بشكل أساسي، يمكنك تعديل المحتوى الخاص بك لتلك المنصة. استخدم مقاطع فيديو من وراء الكواليس أو عروض توضيحية للمنتجات أو محتوى المستخدمين للتواصل بشكل أفضل.

يساعدك التسويق بالمحتوى المدعوم بـ CRM على إنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني وإعلانات على الشبكات الاجتماعية. إذا أظهرت بياناتك أن العملاء الذين يشترون أحذية الجري يشترون أيضًا جوارب رياضية ومشروبات طاقة، فحوّل ذلك إلى محتوى ذكي، مثل مقال أو حزمة مختارة تتناسب مع نمط حياتهم النشط.

أنشئ منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني وإعلانات والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنها عملية مربحة للجميع، حيث تقدم محتوى قيّماً للعملاء مع تعزيز فرص البيع المتقاطع!

3. التكامل مع منصات مثل ClickUp CRM لتبسيط سير العمل

عندما يتعلق الأمر بإدارة حملات الإعلانات الخاصة بـ CRM بكفاءة، فإن ClickUp يبرز كالحل الشامل المثالي.

باعتباره التطبيق الشامل للعمل، ClickUp هو منصة CRM قوية تساعد الشركات على تبسيط سير العمل وتعزيز تفاعلات العملاء وتعزيز استراتيجيات التسويق.

باستخدام برنامج ClickUp CRM، يمكنك إدارة كل جانب من جوانب جهودك في مجال إعلانات CRM وأتمتتها وتتبعها. دعنا نستكشف كيف يمكن لميزاته القوية تحسين حملاتك وإدارة عملائك:

أنشئ قاعدة بيانات العملاء المثالية باستخدام ClickUp Tasks

نظم وتتبع جميع تفاصيل العملاء في مكان واحد باستخدام ClickUp Tasks

تتيح لك ClickUp Tasks الحصول على كل تفاصيل العملاء وتفاعلاتهم وصفقاتهم في متناول يدك — منظمة وقابلة للتتبع ومحدثة دائمًا. وهي تنظم قاعدة بيانات العملاء بالكامل من خلال المهام والوثائق والتحديثات المرتبطة.

يمكنك تصنيف العملاء المحتملين بناءً على مستويات التفاعل إذا كنت تدير وكالة تسويق رقمي. يمكن لفريق المبيعات تتبع التفاعلات والمتابعات وتقدم الصفقات بسهولة من خلال ربط المهام بحسابات عملاء محددة.

🤓 نصيحة مفيدة: هل تريد معرفة كيفية إنشاء قاعدة بيانات CRM لتقديم خدمة أفضل لعملائك؟ الأمر سهل مع هذه الخطوات التفصيلية! حدد احتياجاتك: استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتبادل الأفكار حول أهداف CRM ومراحل رحلة العملاء 🎯

إعداد ClickUp: ابدأ على الفور باستخدام قوالب ClickUp CRM القابلة للتخصيص 📊

إنشاء سير العمل: أتمتة وتتبع العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات ومشكلات الخدمة وتصورها 🔄

املأ CRM الخاص بك: استورد البيانات بسلاسة وحافظ على تحديثها 📂

تعزيز المبيعات والتسويق: إدارة الحملات وتتبع العملاء المحتملين وإبرام الصفقات في مكان واحد 🚀

ادمج تطبيقاتك المفضلة بسهولة باستخدام ClickUp

قد تكون إدارة منصات متعددة أمرًا صعبًا، ولكن تكامل ClickUp يجمع كل شيء تحت سقف واحد. سواء كان HubSpot أو Gmail أو Slack أو Dropbox أو Outlook، يمكنك توصيل أدوات CRM الأساسية ومزامنتها في ثوانٍ.

على سبيل المثال، يمكن لشركة تجارة إلكترونية دمج ClickUp مع Gmail لأتمتة الردود على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بعربات التسوق المهجورة. من خلال مزامنة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء داخل ClickUp، يتابع الفريق بسرعة فرص المبيعات المحتملة.

بسّط سير العمل باستخدام ClickUp Automations

قم بتشغيل تحديثات الحالة وتحديد أولويات الصفقات بسهولة باستخدام ClickUp Automations

لماذا تضيع الوقت في مهام متكررة بينما يمكن لـ ClickUp القيام بها نيابة عنك؟ تساعدك أتمتة ClickUp على تخصيص المهام وتشغيل تحديثات الحالة وتحديد أولويات الصفقات تلقائيًا، حتى يتمكن فريقك من التركيز على إتمام الصفقات بدلاً من ملاحقتها.

هذه وظيفة رائعة لشركة SaaS لأتمتة عملية التسجيل. عندما يسجل عميل جديد، يقوم ClickUp تلقائيًا بتعيين مهمة بريد إلكتروني ترحيبي، وتحديث الحالة، وتشغيل تذكيرات للمتابعة.

تتبع أداء إعلانات CRM باستخدام لوحات معلومات ClickUp

حلل بيانات العملاء، واحصل على رؤى في الوقت الفعلي، وراقب الأداء باستخدام لوحات معلومات ClickUp

القرارات المستندة إلى البيانات = حملات أكثر ذكاءً.

توفر لوحات معلومات ClickUp رؤى في الوقت الفعلي حول قيمة العميل مدى الحياة وحجم الصفقات ومعدلات التحويل والمزيد باستخدام أكثر من 50 أداة مصغرة، مما يساعدك على تحسين كل دولار تنفقه على الإعلانات.

في هذه الحالة، يمكن لفريق مبيعات B2B استخدامه لمراقبة أداء الإعلانات. يمكنهم تتبع تحويلات العملاء المحتملين وعائد الاستثمار في الإعلانات ومشاركة الحملة، ثم تعديل الاستراتيجيات لتحقيق أفضل النتائج!

إلى جانب هذه الوظائف الأساسية، يساعد ClickUp CRM الشركات أيضًا في:

إدارة قنوات التسويق: قم بتخصيص سير العمل لتتبع العملاء المحتملين والعملاء وتسليم المشاريع بكفاءة باستخدام قم بتخصيص سير العمل لتتبع العملاء المحتملين والعملاء وتسليم المشاريع بكفاءة باستخدام الحالات المخصصة في ClickUp

تتبع الطلبات: راقب الطلبات وتقييم العملاء المحتملين وبيانات الإيرادات لاتخاذ قرارات أفضل باستخدام راقب الطلبات وتقييم العملاء المحتملين وبيانات الإيرادات لاتخاذ قرارات أفضل باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

العمل مع العملاء: قم بتعيين التعليقات وطلب الموافقات وحافظ على تماشي الفرق مع احتياجات العملاء باستخدام قم بتعيين التعليقات وطلب الموافقات وحافظ على تماشي الفرق مع احتياجات العملاء باستخدام ClickUp Assign Comments

ناقش المبادرات: تعاون في الوقت الفعلي باستخدام المستندات المضمنة وميزات الدردشة وإدارة المهام المتكاملة باستخدام تعاون في الوقت الفعلي باستخدام المستندات المضمنة وميزات الدردشة وإدارة المهام المتكاملة باستخدام ClickUp Chat

صياغة المستندات: قم بإنشاء وتخزين العروض التقديمية وإجراءات التشغيل القياسية ووثائق العملاء في مكان واحد يسهل الوصول إليه باستخدام قم بإنشاء وتخزين العروض التقديمية وإجراءات التشغيل القياسية ووثائق العملاء في مكان واحد يسهل الوصول إليه باستخدام ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، مع قالب ClickUp CRM، يمكنك التحكم في كامل مسار المبيعات، من العملاء المحتملين إلى الصفقات المبرمة. إنه عامل التغيير الذي ستحتاجه لتنمية العملاء المحتملين وتأهيل العملاء المحتملين وبناء علاقات قوية مع العملاء!

➡️ اقرأ المزيد: قوالب CRM مجانية: Excel و Google Sheets و ClickUp

أفضل ممارسات الإعلان عبر CRM

هل تريد تعزيز إعلانات CRM الخاصة بك؟ اتبع هذه الممارسات المثلى لتطوير أدائك وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء أوفياء ومخلصين!

1. حافظ على نظافة بياناتك وتنظيمها

يؤدي CRM غير المنظم إلى ضياع الفرص وإهدار الوقت. قم بتحديث قاعدة البيانات وتنظيفها وتقسيمها بانتظام لضمان عمل فريقك باستخدام بيانات عملاء دقيقة وذات صلة.

نصيحة: قم بإعداد سير عمل تلقائي لتمييز جهات الاتصال المكررة أو العملاء المحتملين القديمين أو المعلومات المفقودة.

2. أتمتة العمليات حيثما كان ذلك منطقيًا

المهام المتكررة تبطئ عملك. قم بتبسيط متابعة البريد الإلكتروني وتقييم العملاء المحتملين وتوزيع المهام وتحديثات الحالة باستخدام ClickUp Automations للحفاظ على سير عمل CRM بسلاسة دون بذل جهد يدوي.

3. استفد من لوحات معلومات CRM لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

حان الوقت لاتخاذ خطوات تجارية أكثر ذكاءً من خلال الاستفادة من أداة CRM الذكية. تتبع المقاييس مثل معدلات التحويل وأداء الإعلانات وقيمة العميل مدى الحياة لتحسين استراتيجيتك.

نصيحة: استخدم لوحات معلومات ClickUp لاكتشاف الاتجاهات وتعديل الحملات في الوقت الفعلي قبل أن تفقد العملاء المحتملين.

تؤدي الأنظمة غير المتصلة إلى حدوث فجوات في التواصل. قم بدمج CRM مع البريد الإلكتروني والدردشة وإدارة المشاريع وأدوات التسويق لإنشاء سير عمل سلس.

أهمية ذلك: سياق أفضل = محادثات أفضل = تحويلات أعلى

نصيحة: تزامن ClickUp CRM مع Gmail و Slack يحافظ على ترابط المبيعات والتسويق.

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 42٪ من العاملين في مجال المعرفة يفضلون البريد الإلكتروني للتواصل مع الفريق. ولكن ذلك له ثمنه. نظرًا لأن معظم رسائل البريد الإلكتروني تصل فقط إلى زملاء محددين، تظل المعرفة مجزأة، مما يعيق التعاون واتخاذ القرارات السريعة. لتحسين الرؤية وتسريع التعاون، استفد من تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ!

5. رعاية العملاء المحتملين بمحتوى موجه

ليست جميع العملاء المحتملين مستعدين للشراء على الفور. استخدم تسلسلات البريد الإلكتروني والندوات عبر الإنترنت والأدلة لتثقيفهم وتوجيههم خلال مسار المبيعات. يمكن أن تساعد دراسة حالة أو شهادة في الوقت المناسب العملاء المحتملين المترددين على اتخاذ الخطوة التالية.

عزز إعلانات CRM الخاصة بك مع ClickUp!

تحسين إعلانات CRM ليس بالأمر السهل. لكي تحافظ على تقدمك، تحتاج إلى تخطيط استراتيجي وأتمتة سلسة وتتبع في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

قد يكون إدارة العملاء المحتملين، ورعاية العملاء المحتملين، وتحليل الحملات التسويقية، مع الحفاظ على تماسك الفريق، أمراً شاقاً للغاية.

ولكن مع ClickUp، يمكنك التخلص من الفوضى. يمكنك أتمتة سير العمل، ودمج أدوات CRM، وتتبع تفاعلات العملاء، وتصور الأداء، كل ذلك في مكان واحد.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم وارتقِ بإعلانات CRM إلى المستوى التالي!