أفضل 10 بدائل لـ Goalscape لإدارة الأهداف بشكل أكثر ذكاءً في عام 2025

تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى لتحويل غير المرئي إلى مرئي.
تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى لتحويل غير المرئي إلى مرئي.
هل شعرت يومًا أن أهدافك تطفو في الفضاء، دون ارتباط بأهداف العمل الأكبر؟ لنكن واقعيين: كقائد، لا ينبغي أن تشعر أن إدارة الأهداف أشبه بتجميع أثاث IKEA بدون تعليمات.
إذا كنت قد تجاوزت الدوائر المتحدة المركز المربكة في Goalscape وتريد شيئًا يعمل بشكل أفضل مع سير عملك، فأنت في المكان الصحيح.
في هذا الدليل، سنناقش أفضل 10 بدائل لـ Goalscape لمساعدة فريقك على تحقيق إدارة أهداف أكثر ذكاءً. هل أنت مستعد لتحقيق أهدافك؟ هيا بنا!
لماذا تختار بدائل Goalscape؟
وفقًا لتقرير PWC، يستخدم 77% من الفرق عالية الأداء أدوات إدارة المشاريع لتحقيق أهدافها. وبالتالي، فإن برامج إدارة المشاريع والأهداف الفعالة أمر بالغ الأهمية للنجاح. على الرغم من أن Goalscape معروف بواجهة تحديد الأهداف المرئية، إلا أنه يفتقر إلى قابلية التوسع والتعاون بين أعضاء الفريق وإدارة المهام المتقدمة.
إليك ما يجب أن تبحث عنه في بدائل Goalscape:
- ميزات قوية: توفر البدائل الممتازة ميزة تتبع الوقت المدمجة ومخططات جانت وسير عمل قابل للتخصيص لإدارة المشاريع المعقدة ✅
- تنسيق أقوى بين أعضاء الفريق: توفر أدوات مثل ClickUp و Monday. com اتصالاً سلسًا وتحديثات مركزة للمهام ✅
- خيارات التكامل: تتصل أفضل المنصات ببرامج إدارة علاقات العملاء والتقويمات ومحركات الأقراص السحابية ومئات التطبيقات الخارجية ✅
- مرونة أكبر: غالبًا ما تدعم البدائل طرق عرض متعددة للعمل — Kanban والجداول الزمنية والقوائم — لتتناسب مع أسلوب أي فريق ✅
- خطط فعالة من حيث التكلفة: توفر العديد من الأدوات قيمة أكبر من خلال مستويات مجانية سخية أو نماذج تسعير ثابتة للفرق المتنامية ✅
نظرة عامة على بدائل Goalscape
قبل الخوض في التفاصيل، إليك نظرة سريعة على بدائل Goalscape وحالات استخدامها وهياكل الأعمال والأسعار لكل منصة.
|بدائل Goalsscape
|الأفضل لـ
|حالة استخدام
|السعر المبدئي
|ClickUp
|إدارة شاملة للمشاريع والأهداف
|فرق من جميع الأحجام، وسير عمل مخصص
|يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا
|Trello
|إدارة الأهداف المرئية (نمط Kanban)
|الأفراد والفرق الصغيرة
|يتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 5 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا
|Asana
|التخطيط المرئي وتحديد الأهداف
|تعاون متعدد الوظائف بين أعضاء الفريق
|يتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
|Wrike
|إدارة المشاريع على مستوى المؤسسات
|الفرق الكبيرة والمؤسسات
|يتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 9.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
|Jira
|تتبع المشاريع وتطويرها بمرونة
|فرق تطوير البرمجيات
|يتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 7.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
|Monday. com
|سير العمل المرئي وتخطيط الفريق
|فرق التسويق والمبيعات والعمليات
|تتوفر خطة مجانية؛ المدفوعة تبدأ من 8 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا
|Weekdone
|لقياس التقدم الأسبوعي
|فرق تركز على مواءمة الأهداف
|مجاني لثلاثة مستخدمين؛ 90 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين
|Notion
|بناء العادات والأهداف الشخصية
|الفرق التي تحتاج إلى مستندات ومهام وملاحظات
|تتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 8 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا
|GoalsOnTrack
|إنشاء خطط عمل مفصلة ولوحات رؤية
|الأفراد الذين يركزون على أهداف SMART
|لا يوجد خطة مجانية؛ 68 دولارًا في السنة
|Basecamp
|تعاون مبسط بين أعضاء الفريق وتحديد الأهداف
|الفرق الصغيرة التي تبحث عن تعاون سهل
|يتوفر خطة مجانية؛ 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
أفضل بدائل Goalscape للاستخدام
1. ClickUp (أفضل أداة شاملة لإدارة المشاريع والأهداف)
لنكن واقعيين، قد يبدو العمل فوضوياً بعض الشيء في هذه الأيام. هل المشاريع والأهداف والاتصالات مبعثرة في كل مكان؟ هذا يقتل الإنتاجية. إذا كان هذا يبدو مألوفاً لك، فأنت بحاجة إلى أداة تجمع كل شيء معاً.
ادخل إلى ClickUp، "التطبيق الشامل" للعمل. يجمع بين إدارة المشاريع والمعرفة والأهداف في مركز واحد، ويتميز بذكاء اصطناعي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأفضل.
💜 إدارة جميع الأهداف في مكان واحد باستخدام ClickUp Goals
ClickUp Goals يمكّن الفرق والأفراد من تحديد أهدافهم وتتبعها وتحقيقها بوضوح ودقة.
يمكنك إنشاء أهداف قابلة للقياس — بما في ذلك OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية) — وتقسيمها إلى مهام ClickUp قابلة للإدارة ومهام فرعية وقوائم مراجعة من أجل نهج أكثر قابلية للتنفيذ وتنظيمًا.
يمكنك مراقبة هذه التطبيقات باستخدام تتبع التقدم القابل للتخصيص مع أهداف رقمية ونقدية وصحيحة/خاطئة وأهداف المهام.
عند إدارة عدة أهداف عبر فريق واحد، يسهل ClickUp التعاون من خلال السماح لك بمشاركة الأهداف وتفويض الملكية ومراقبة تقدم المجموعة.
تضمن الأدوات المدمجة مثل ClickUp Chat في الوقت الفعلي والمحادثات المترابطة والإشارات وصندوق الوارد المركزي ClickUp Inbox سلاسة التواصل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصنيف أهدافك في مجلدات بشكل منظم، مما يسهل العثور عليها وإدارتها.
💜 احصل على تقدم الأهداف في الوقت الفعلي مع لوحات معلومات ClickUp
تسهل لوحات معلومات ClickUp تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك في الوقت الفعلي. بدلاً من التخمين لمدى قربك من تحقيق هدف ما، تحصل على لمحة واضحة ومرئية عن كل شيء.
اكتشف كيف تساهم المهام في تحقيق أهدافك، وراقب أداء الفريق، وتابع المقاييس الرئيسية، كل ذلك في مكان واحد. أفضل ما في الأمر؟ يمكنك تخصيص لوحة التحكم لتناسب أهدافك. أضف أدوات تتبع التقدم أو مخططات الإنجازات أو بطاقات عبء العمل لترى بالضبط أين وصلت الأمور.
💜 تنظيم الأهداف باستخدام قوالب ClickUp
يتضمن قالب الأهداف الذكية ClickUp خيارات حالة مرنة لمراقبة التقدم، وحقول مخصصة لتنظيم الأهداف وتصورها بوضوح، وعروض مخصصة مثل "جهود تحقيق الهدف" و"ورقة عمل الأهداف الذكية" لتتوافق مع سير عملك الفريد.
إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:
- حدد أهدافًا واضحة باستخدام إطار عمل الأهداف SMART
- قم بتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية للحفاظ على الأهداف قابلة للتنفيذ وعلى المسار الصحيح
- استخدم الحقول المخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمعالم والمقاييس الرئيسية في مكان واحد
- راقب التقدم في الوقت الفعلي باستخدام التتبع المرئي والتحديثات التلقائية من ClickUp
- حافظ على التزامك من خلال ربط الأهداف بالمشاريع والفرق والمساهمين الفرديين
تساعد أهداف ClickUp في الحفاظ على تركيز كل عضو في كل قسم على ما هو مهم حقًا، وهو أمر بالغ الأهمية عند إطلاق منتج جديد.
تساعد أهداف ClickUp في الحفاظ على تركيز كل عضو في كل قسم على ما هو مهم حقًا، وهو أمر بالغ الأهمية عند إطلاق منتج جديد.
أفضل ميزات ClickUp
- نظم الملاحظات وأنشئ قواعد معرفية وتعاون في مهام المشروع باستخدام ClickUp Docs
- أضف تقديرات زمنية للمهام والمهام الفرعية، وتابع الوقت الذي تقضيه في كل نشاط باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp
- تتبع إنتاجية الأفراد والفرق وأعباء العمل وساعات العمل المدفوعة وغير ذلك الكثير باستخدام لوحات معلومات ClickUp
- تواصل مع أكثر من 1000 أداة للعمل دون الحاجة إلى تبديل المنصات باستخدام تكامل ClickUp
- احصل على إشعارات بالمواعيد النهائية القادمة باستخدام ClickUp Reminders. يذكرك ClickUp بمهامك قبل خمس دقائق إلى ثلاثة أيام من موعدها
قيود ClickUp
- قد تشكل الميزات المتعددة صعوبة في التعلم للمستخدمين الجدد
- قد تتطلب مستويات التخصيص العالية، على الرغم من قوتها، إعدادًا وتكوينًا أوليًا كبيرين
أسعار ClickUp/
تقييمات ClickUp ومراجعاته
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟
يقول أحد مستخدمي G2
نستخدم ClickUp يوميًا لإدارة مشاريع متعددة. بصفتي مهندسًا، أقدر كيف يمكن استخدام ClickUp لقوائم المهام البسيطة وتوسيع نطاقها لتصبح أداة شاملة لإدارة الفريق وإدارة المشاريع المعقدة. إنها منصة اتصال ممتازة مع خيارات متنوعة لعرض المهام والمعالم والقرارات والفرص والتذكيرات. تساعد هذه الميزات على تصور الأهداف والغايات بطريقة مفيدة وجذابة وتسد الفجوات بين الفرق المختلفة داخل المؤسسة.
نستخدم ClickUp يوميًا لإدارة مشاريع متعددة. بصفتي مهندسًا، أقدر كيف يمكن استخدام ClickUp لقوائم المهام البسيطة وتوسيع نطاقها لتصبح أداة شاملة لإدارة الفريق وإدارة المشاريع المعقدة. إنها منصة اتصال ممتازة مع خيارات متنوعة لعرض المهام والمعالم والقرارات والفرص والتذكيرات. تساعد هذه الميزات على تصور الأهداف والغايات بطريقة مفيدة وجذابة وتسد الفجوات بين الفرق المختلفة داخل المؤسسة.
📮 ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمن بالفعل؟
ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!
2. Trello (الأفضل لإدارة الأهداف المرئية)
Trello هي أداة لإدارة المشاريع تُعرف ببساطتها ونهجها البصري في التعامل مع المهام. تملكها شركة Atlassian، وتتميز بواجهة لوحة Kanban سهلة الفهم.
على الرغم من أن Trello ليس منصة مخصصة لإدارة الأهداف، إلا أنه يمكنك استخدامه لتتبع تقدمك نحو أهدافك. ما عليك سوى إنشاء لوحات مخصصة وقوائم تمثل المراحل المختلفة وبطاقات للخطوات القابلة للتنفيذ. وباستخدام Power-Ups، يمكنك حتى إضافة تتبع الأهداف وتكامل التق ارير .
أفضل ميزات Trello
- واجهة لوحة Kanban بسيطة ومرئية، إلى جانب إدارة المهام بسهولة عن طريق السحب والإفلات
- لوحات وقوائم قابلة للتخصيص لعرض تقدم الأهداف
- تحسينات للتكامل وميزات محسّنة مثل تتبع الأهداف
- ميزات تعاونية لإدارة الأهداف على أساس الفريق
قيود Trello
- تفتقر الوظائف الأساسية إلى ميزات مخصصة لإدارة الأهداف بدون Power-Ups
- قد تصبح أقل تنظيماً للمشاريع المعقدة التي تتضمن أهدافاً متعددة ومراحل ومهام فرعية
- تعد إمكانيات إعداد التقارير والتحليلات محدودة في الإصدار القياسي
أسعار Trello
- مجاني
- السعر القياسي: 5 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا
- الاشتراك المميز: 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Trello:
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟
تقول مراجعة G2
أنا أحب Trello لأنه أداة مفيدة وعملية للغاية لتنظيم المشاريع والمهام والأنشطة اليومية. تصميمه القائم على اللوحات والبطاقات بديهي وجذاب بصريًا وسهل الاستخدام للغاية، سواء للمبتدئين أو المستخدمين الأكثر تقدمًا. يتيح التعاون الجماعي في الوقت الفعلي وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وإضافة التعليقات أو الملفات بسرعة.
أنا أحب Trello لأنه أداة مفيدة وعملية للغاية لتنظيم المشاريع والمهام والأنشطة اليومية. تصميمه القائم على اللوحات والبطاقات بديهي وجذاب بصريًا وسهل الاستخدام للغاية، سواء للمبتدئين أو المستخدمين الأكثر تقدمًا. يتيح التعاون الجماعي في الوقت الفعلي وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وإضافة التعليقات أو الملفات بسرعة.
⭐️ حقيقة ممتعة: تم تطوير نظرية تحديد الأهداف في كل من الميدان والمختبر. أجرى سيسيل أليك ميس أول دراسة تجريبية في عام 1935. بدأ إدوين أ. لوك، عالم النفس، في دراسة تحديد الأهداف في منتصف الستينيات واستمر في البحث في هذا المجال لأكثر من 30 عامًا.
3. Asana (الأفضل للتخطيط المرئي وتحديد الأهداف)
Asana هي أداة لإدارة العمل تعمل على تحسين التعاون والتنظيم بين أعضاء الفريق. تتيح ميزة "الأهداف" في Asana للفرق تحديد الأهداف وتتبعها وإدارتها مباشرةً من داخل المنصة، وربطها بالعمل الجاري. وهذا يضمن أن المهام اليومية تساهم في تحقيق أهداف العمل والشركة الأكبر.
أفضل ميزات Asana
- ميزة "الأهداف" المخصصة لوضع الأهداف وتتبعها وإدارتها
- القدرة على ربط الأهداف بمشاريع ومهام محددة
- طرق عرض متعددة للمشاريع، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم والجدول الزمني (مخطط جانت)
- تقارير وتحليلات قوية حول تقدم الأهداف
قيود Asana
- قد يكون إعدادها وتعلمها أكثر تعقيدًا من الأدوات الأبسط
- الخطة المجانية لها قيود على عدد المستخدمين والميزات
أسعار Asana
- أساسي: مجاني
- الاشتراك المميز: 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
- الأعمال: 24.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 3/5 (9,000+ تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟
يقول أحد مستخدمي G2
أكثر ما يعجبني في Asana هو سهولة إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتساعدني أنا وفريقي على تنظيم العمل. أحب إمكانية تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر، وتحديد المواعيد النهائية، ووجود كل شيء في مكان واحد.
أكثر ما يعجبني في Asana هو سهولة إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتساعدني أنا وفريقي على تنظيم العمل. أحب إمكانية تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر، وتحديد المواعيد النهائية، ووجود كل شيء في مكان واحد.
📖 اقرأ المزيد: قوالب تقارير التقدم المجانية في Excel وWord وClickUp
4. Wrike (الأفضل لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسات)
Wrike هي منصة قوية لإدارة المشاريع والتعاون تشتهر بخيارات التوسع والتخصيص. توفر أدوات قوية للتخطيط والجدولة وتتبع المشاريع، إلى جانب ميزات مخصصة لإدارة الأهداف.
يتيح Wrike للمستخدمين تحديد الأهداف الاستراتيجية وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ ومراقبة التقدم من خلال لوحات معلومات المشروع والتقارير. تعمل قدرات أتمتة سير العمل على تبسيط المهام المتعلقة بالأهداف.
أفضل ميزات Wrike
- عمليات سير عمل وهيكلية مشاريع قابلة للتخصيص بدرجة عالية لتلائم احتياجات الأعمال المحددة
- ميزات قوية لإدارة الأهداف مع تصور واضح للتقدم والتبعيات
- قدرات متقدمة لإعداد التقارير والتحليلات للحصول على رؤى حول أداء المشاريع والأهداف
- تقدم تكاملًا مع العديد من التطبيقات الأساسية للأعمال
قيود Wrike
- منحنى تعلم أكثر حدة بسبب ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص
- قد تكون الأسعار أعلى من البدائل الأخرى، خاصة بالنسبة للفرق الكبيرة
أسعار Wrike
- تتوفر خطة مجانية
- الفريق: 9.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
- الأعمال: 24.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وريك وتعليقات
- G2: 4. 2/5 (أكثر من 1700 تقييم)
- Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 1700 تقييم)
⭐️ هل تعلم؟ تدعم الأدلة العلمية أن التصور هو وسيلة لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف. تعمل الصور الذهنية على تنشيط الدماغ بطرق مشابهة للتجربة الحقيقية، وتقوي المسارات العصبية، وتقلل من القلق، ويمكن أن تحسن النتائج في مجالات تتراوح من الرياضة إلى الجراحة عند دمجها مع الممارسة الفعلية
5. Jira (الأفضل لتتبع المشاريع وتطويرها بمرونة)
تشتهر Jira في المقام الأول كأداة لإدارة المشاريع وتتبعها لفرق تطوير البرمجيات. وهي توفر ميزات مثل تتبع المشكلات ولوحات مرنة وتخطيط السباقات السريعة.
ومع ذلك، فإن طبيعته المرنة تسمح للفرق بتكييفه لإدارة الأهداف من خلال إنشاء مشاريع أو لوحات مخصصة لتتبع الأهداف والنتائج الرئيسية ( OKRs ) أو أطر عمل أخرى للأهداف. تكاملاته مع الأدوات الأخرى محدودة، مما كان من الممكن أن يعزز قدراته في تتبع الأهداف.
أفضل ميزات Jira
- مناسب لإدارة المشاريع المعقدة مع تتبع المشكلات بالتفصيل
- قدرات تكامل قوية مع منتجات Atlassian الأخرى وتطبيقات الجهات الخارجية
- يدعم منهجيات مرنة، والتي يمكن مواءمتها مع تحقيق الأهداف التكرارية لفرق المنتجات والهندسة
قيود Jira
- مصمم في الأساس لتطوير البرمجيات وقد يتطلب تخصيصًا كبيرًا لإدارة الأهداف على نطاق أوسع
- قد يكون من الصعب على الفرق غير التقنية إعداد التطبيق واستخدامه بفعالية
- قد ترتفع الأسعار بسرعة بالنسبة للفرق الكبيرة
أسعار Jira
- خطة مجانية لما يصل إلى 10 مستخدمين
- السعر القياسي: 7.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
- الاشتراك المميز: 15.25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات Jira وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 3/5 (أكثر من 6000 تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (14,500+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟
تقول مراجعة G2
Jira هي أداة قوية للغاية وتحتوي على أدوات مفيدة للغاية لإدارة المشاريع وتتبع المهام والعمل الجماعي. ومع ذلك، إذا كنت جديدًا وليس لديك خبرة سابقة في استخدام أدوات مماثلة (أو لا تتعامل مع المفاهيم الأساسية للمنهجيات الرشيقة مثل Scrum أو Kanban)، فقد يكون الأمر مربكًا في البداية. البرنامج التعليمي الأولي لـ Jira تقني للغاية ولا يشرح دائمًا "لماذا" أو "كيف" يتم تطبيق كل وظيفة في الحالات الحقيقية. على سبيل المثال، قد تكون أمور مثل سير العمل أو الملاحم أو حتى الاستخدام الأساسي للفلاتر مربكة إذا كنت تفتقر إلى السياق.
Jira هي أداة قوية للغاية وتحتوي على أدوات مفيدة للغاية لإدارة المشاريع وتتبع المهام والعمل الجماعي. ومع ذلك، إذا كنت جديدًا وليس لديك خبرة سابقة في استخدام أدوات مماثلة (أو لا تتعامل مع المفاهيم الأساسية للمنهجيات الرشيقة مثل Scrum أو Kanban)، فقد يكون الأمر مربكًا في البداية. البرنامج التعليمي الأولي لـ Jira تقني للغاية ولا يشرح دائمًا "لماذا" أو "كيف" يتم تطبيق كل وظيفة في الحالات الحقيقية. على سبيل المثال، قد تكون أمور مثل سير العمل أو الملاحم أو حتى الاستخدام الأساسي للفلاتر مربكة إذا كنت تفتقر إلى السياق.
6. Monday.com (الأفضل لسير العمل المرئي وتخطيط الفريق)
Monday.com هو نظام تشغيل عمل يعتمد على العناصر المرئية ويتيح للفرق إدارة المشاريع وسير العمل والمهام من خلال لوحات قابلة للتخصيص.
على الرغم من أن Monday.com ليس أداة لإدارة الأهداف فقط، إلا أن مرونته تتيح للفرق إنشاء لوحات مخصصة لتتبع الأهداف وتحديد المعالم ومراقبة التقدم. يمكن لميزات الأتمتة الخاصة به تبسيط سير العمل المتعلق بالأهداف، ويمكن للتكاملات ربطه بأدوات أخرى للحصول على نظرة عامة أكثر شمولاً.
أفضل ميزات Monday.com
- واجهة سهلة الاستخدام وجذابة مع لوحات وأعمدة قابلة للتخصيص
- مرونة عالية وقابلية للتكيف مع احتياجات الفرق المختلفة وسير العمل، بما في ذلك تتبع الأهداف
- قدرات أتمتة قوية لتبسيط المهام والعمليات المتكررة.
- يوفر مجموعة واسعة من التكاملات مع تطبيقات الأعمال الأخرى
قيود Monday.com
- يقول بعض المستخدمين أن التعاون في الوقت الفعلي يمكن أن يكون أكثر سلاسة
- لا توجد ميزة محددة لتدوين الملاحظات. ومع ذلك، يمكنك إضافة ملاحظات إلى المهام
أسعار Monday.com
- يتوفر خطة مجانية لما يصل إلى مستخدمين اثنين مع ميزات محدودة.
- الأساسي: 9 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر
- السعر القياسي: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا
- المحترف: 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Monday.com
- G2: 4. 7/5 (12,800+ تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟
يقول أحد مستخدمي G2
أحب أننا نستطيع قفل حقول معينة لتحريرها من قبل أشخاص محددين فقط. يمكنني إنشاء لوحات خاصة بي لمهامي الخاصة وتتبع مدى تقدمي في تحقيق أهدافي. سهل الاستخدام للغاية.
أحب أننا نستطيع قفل حقول معينة بحيث لا يستطيع سوى أشخاص محددين تعديلها. أستطيع إنشاء لوحات خاصة بي لمهامي الخاصة وأستطيع تتبع مدى تقدمي في أهدافي. سهل الاستخدام للغاية.
⭐️ حقيقة ممتعة: على الرغم من أن ضغط الأقران عادةً ما يكون له دلالة سلبية، إلا أن الاستفادة منه لتحقيق الأهداف يمكن أن يكون فعالاً بشكل مدهش. إن مشاركة أهدافك مع شخص آخر وجعله يتابع تقدمك يخلق إحساساً بالمسؤولية.
معرفة أن هناك شخصًا آخر يدعمك (وقد يسألك عن سير الأمور!) يمكن أن يمنحك الدفعة الإضافية التي تحتاجها للبقاء على المسار الصحيح. إنه يحول تحديد الأهداف إلى رياضة جماعية!
7. Weekdone (الأفضل لقياس التقدم الأسبوعي)
Weekdone هو برنامج قائم على السحابة مصمم خصيصًا لتحديد الأهداف وتتبع التقدم، لا سيما باستخدام إطار عمل OKR (الأهداف والنتائج الرئيسية).
يوفر نهجًا منظمًا لتحديد الأهداف وتتبع التقدم الأسبوعي وتقديم الملاحظات. على الرغم من تركيزه على إدارة الأهداف، إلا أنه قد يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع والمهام الشاملة الموجودة في أدوات إدارة العمل الأخرى.
أفضل ميزات Weekdone
- مصمم لإدارة الأهداف، خاصة باستخدام منهجية OKR
- يوفر تصورًا واضحًا لتقدم الأفراد والفرق نحو تحقيق الأهداف
- يسهل إجراء عمليات التحقق المنتظمة وتقديم الملاحظات حول تحقيق الأهداف
- تقدم تقارير وتحليلات تركز على أداء الأهداف
- واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام مخصصة لتتبع الأهداف
قيود Weekdone
- تفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع الشاملة
- قد لا يكون مناسبًا للفرق التي تحتاج إلى حل متكامل لإدارة العمل والأهداف
أسعار Weekdone
- خطة مجانية لما يصل إلى 3 مستخدمين
- الخطط المدفوعة: تبدأ من 90 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين
تقييمات وتصنيفات Weekdone
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ تقييم)
8. Notion (الأفضل لبناء العادات)
يوفر Notion مساحة عمل تجمع بين وظائف تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع وقاعدة المعرفة وقاعدة البيانات.
إنه مرن ويسمح للفرق بإنشاء أنظمتها الخاصة لإدارة الأهداف، سواء من خلال صفحات مخصصة أو قواعد بيانات لتتبع الأهداف والنتائج الرئيسية أو قوائم مهام متكاملة مرتبطة بأهداف طويلة الأجل.
أفضل ميزات Notion
- استخدم قواعد بيانات مرنة لتنظيم المعلومات والأهداف والمهام
- أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتصور العمل وتتبع التقدم المحرز
- يجمع بين تتبع الأهداف وإدارة المشاريع وتدوين الملاحظات ومشاركة المعرفة
- مجموعة واسعة من القوالب والتكاملات
قيود Notion
- قد يكون استخدام واجهة المستخدم للتطبيق المحمول صعبًا في بعض الأحيان
- لا يمكنك أتمتة جدولة المهام التابعة
- في بعض الأحيان، تفرط الأداة في جدولة المهام، مما يجعل التقويم مزدحمًا للغاية
أسعار Notion
- مجاني
- بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: مخصص
تقييمات ومراجعات Notion
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟
يقول أحد مستخدمي G2
أفضل ما في الأمر هو أنه سهل الاستخدام للغاية بفضل واجهته المستخدم البديهية ووظيفة البحث المفيدة. ليس ذلك فحسب، بل يتيح لك Notion أيضًا التعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك العمل مع فريقك أينما كنت. سواء كنت طالبًا أو مستقلًا أو جزءًا من شركة، فإن Notion أداة رائعة لتبسيط سير عملك وإنجاز المهام.
أفضل ما في الأمر هو أنه سهل الاستخدام للغاية بفضل واجهته المستخدم البديهية ووظيفة البحث المفيدة. ليس ذلك فحسب، بل يتيح لك Notion أيضًا التعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك العمل مع فريقك أينما كنت. سواء كنت طالبًا أو مستقلًا أو جزءًا من شركة، فإن Notion أداة رائعة لتبسيط سير عملك وإنجاز المهام.
⭐️ هل تعلم؟ استخدم الكوميدي جيري سينفيلد حيلة بصرية بسيطة ليحافظ على انتظامه في الكتابة. كان يضع علامة "X" على التقويم كل يوم يكتب فيه، بهدف عدم كسر السلسلة أبدًا.
وهذا يوضح مبدأ قويًا: تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أفعال يومية صغيرة يمكن أن يخلق زخمًا ويجعل حتى المهام الصعبة تبدو قابلة للإدارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سلسلة "X" المرئية تصبح حافزًا قويًا!
9. GoalsonTrack (الأفضل لإنشاء خطط عمل مفصلة ولوحات رؤية)
GoalsOnTrack هو برنامج مخصص لتحديد الأهداف وتحقيقها يساعد الأفراد والفرق على تحديد أهداف SMART وتقسيمها إلى مهام وتتبع التقدم المحرز.
يوفر ميزات مثل معالجات تخطيط الأهداف وتصور التقدم وتتبع العادات وإعداد التقارير. على الرغم من قوته في إدارة الأهداف، إلا أنه قد لا يتمتع بقدرات إدارة المشاريع الشاملة التي توفرها البدائل الأخرى.
أفضل ميزات GoalsOnTrack
- مصممة خصيصًا لوضع الأهداف وتتبعها بفعالية باستخدام إطار عمل SMART
- تتضمن ميزات مثل تتبع العادات وشركاء المساءلة
- خطط لكل مرحلة من مراحل أهدافك باستخدام مخططات وأوراق عمل قابلة للطباعة
- لوحة الرؤية ومفكرة الأهداف لتحفيز الذات
- قم بالسحب والإفلات لجدولة المهام باستخدام تقويم المهام الذي يتكامل مع التقويمات الخارجية مثل Google Calendar و iCal و Outlook
قيود GoalsOnTrack
- أقل تركيزًا على إدارة المشاريع الأوسع نطاقًا والتعاون بين أعضاء الفريق مقارنة بالخيارات الأخرى
- قد تبدو الواجهة أقل حداثة من بعض البدائل الأخرى
أسعار GoalsOnTrack
- تجربة مجانية متاحة
- الخطة السنوية: 68 دولارًا في السنة
تقييمات GoalsOnTrack وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 2/5 (50+ تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)
10. Basecamp (الأفضل لتبسيط التعاون بين أعضاء الفريق وتحديد الأهداف)
Basecamp هي أداة لإدارة المشاريع والتواصل بين أعضاء الفريق تشتهر بنهجها البسيط وسهولة استخدامها.
على الرغم من عدم توفير ميزات مخصصة لإدارة الأهداف، يمكن للفرق استخدام Basecamp بفعالية لتتبع التقدم المحرز نحو الأهداف من خلال تنظيمه القائم على المشاريع وقوائم المهام ولوحات الرسائل وأدوات الجدولة. يمكن استخدام المعالم لتمثيل الإنجازات الرئيسية للأهداف.
أفضل ميزات Basecamp
- واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام يسهل على الفرق اعتمادها
- فعال للمؤسسات القائمة على المشاريع وإدارة المهام
- ميزات اتصال قوية، بما في ذلك لوحات الرسائل والدردشة في الوقت الفعلي
- تقدم هيكل أسعار ثابت، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة للفرق الكبيرة
قيود Basecamp
- تفتقر إلى ميزات إدارة الأهداف المخصصة وتتبع التقدم المحرز خصيصًا للأهداف
- تعد إمكانات إعداد التقارير والتحليلات أساسية نسبيًا
- تكامل أقل مقارنة ببعض أدوات إدارة المشاريع الأخرى
أسعار Basecamp
- مجاني
- Basecamp: 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
- Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين
تقييمات وتقييمات Basecamp
- G2: 4. 1/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 1500 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟
يقول أحد مستخدمي G2:
رائع مع إمكانية تخصيص سير العمل. مذهل بجدولة الأحداث. تبسيط التواصل بين أعضاء فريق المشاريع. استراتيجي مع أهداف المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي. لوحة تحكم وواجهة مستخدم مرنة للغاية. شفافية تامة من خلال إمكانية الوصول إلى تقدم المشاريع على لوحة التحكم والمهام المخصصة.
رائع مع إمكانية تخصيص سير العمل. مذهل بجدولة الأحداث. اتصال فريق المشاريع مبسط. استراتيجي مع أهداف المشروع ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي. لوحة تحكم وواجهة مستخدم مرنة بشكل لا يصدق. سلس مع شفافية من خلال الوصول إلى تقدم المشاريع على لوحة التحكم والمهام المخصصة.
حدد أهدافًا طموحة وتابع التقدم المحرز باستخدام ClickUp
يعتمد اختيار البديل المناسب لـ Goalscape على الاحتياجات والأولويات المحددة لفريقك. عند اتخاذ قرارك، ضع في اعتبارك أهمية ميزات إدارة المشاريع المتكاملة وأدوات التعاون الجماعي ووظائف تحديد الأهداف المخصصة والأسعار.
بينما توفر كل من هذه البدائل العشرة مزايا فريدة، يجمع ClickUp، التطبيق الشامل، بين تتبع الأهداف وقوالب تحديد الأهداف وإدارة المهام وأتمتة سير العمل في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
سواء كنت تدير معالم شخصية أو تنسق أهداف OKR على مستوى الفريق، يمنحك ClickUp القدرة على التخطيط والتتبع والتنفيذ، كل ذلك في مكان واحد.
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