أفضل 10 بدائل لـ Goalscape لإدارة الأهداف بشكل أكثر ذكاءً في عام 2025

تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى لتحويل غير المرئي إلى مرئي.

تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى لتحويل غير المرئي إلى مرئي.

هل شعرت يومًا أن أهدافك تطفو في الفضاء، دون ارتباط بأهداف العمل الأكبر؟ لنكن واقعيين: كقائد، لا ينبغي أن تشعر أن إدارة الأهداف أشبه بتجميع أثاث IKEA بدون تعليمات.

إذا كنت قد تجاوزت الدوائر المتحدة المركز المربكة في Goalscape وتريد شيئًا يعمل بشكل أفضل مع سير عملك، فأنت في المكان الصحيح.

في هذا الدليل، سنناقش أفضل 10 بدائل لـ Goalscape لمساعدة فريقك على تحقيق إدارة أهداف أكثر ذكاءً. هل أنت مستعد لتحقيق أهدافك؟ هيا بنا!

لماذا تختار بدائل Goalscape؟

وفقًا لتقرير PWC، يستخدم 77% من الفرق عالية الأداء أدوات إدارة المشاريع لتحقيق أهدافها. وبالتالي، فإن برامج إدارة المشاريع والأهداف الفعالة أمر بالغ الأهمية للنجاح. على الرغم من أن Goalscape معروف بواجهة تحديد الأهداف المرئية، إلا أنه يفتقر إلى قابلية التوسع والتعاون بين أعضاء الفريق وإدارة المهام المتقدمة.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في بدائل Goalscape:

ميزات قوية: توفر البدائل الممتازة ميزة تتبع الوقت المدمجة ومخططات جانت وسير عمل قابل للتخصيص لإدارة المشاريع المعقدة ✅

تنسيق أقوى بين أعضاء الفريق: توفر أدوات مثل توفر أدوات مثل ClickUp و Monday. com اتصالاً سلسًا وتحديثات مركزة للمهام ✅

خيارات التكامل: تتصل أفضل المنصات ببرامج إدارة علاقات العملاء والتقويمات ومحركات الأقراص السحابية ومئات التطبيقات الخارجية ✅

مرونة أكبر: غالبًا ما تدعم البدائل طرق عرض متعددة للعمل — Kanban والجداول الزمنية والقوائم — لتتناسب مع أسلوب أي فريق ✅

خطط فعالة من حيث التكلفة: توفر العديد من الأدوات قيمة أكبر من خلال مستويات مجانية سخية أو نماذج تسعير ثابتة للفرق المتنامية ✅

نظرة عامة على بدائل Goalscape

قبل الخوض في التفاصيل، إليك نظرة سريعة على بدائل Goalscape وحالات استخدامها وهياكل الأعمال والأسعار لكل منصة.

بدائل Goalsscape الأفضل لـ حالة استخدام السعر المبدئي ClickUp إدارة شاملة للمشاريع والأهداف فرق من جميع الأحجام، وسير عمل مخصص يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Trello إدارة الأهداف المرئية (نمط Kanban) الأفراد والفرق الصغيرة يتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 5 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Asana التخطيط المرئي وتحديد الأهداف تعاون متعدد الوظائف بين أعضاء الفريق يتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Wrike إدارة المشاريع على مستوى المؤسسات الفرق الكبيرة والمؤسسات يتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 9.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Jira تتبع المشاريع وتطويرها بمرونة فرق تطوير البرمجيات يتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 7.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Monday. com سير العمل المرئي وتخطيط الفريق فرق التسويق والمبيعات والعمليات تتوفر خطة مجانية؛ المدفوعة تبدأ من 8 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Weekdone لقياس التقدم الأسبوعي فرق تركز على مواءمة الأهداف مجاني لثلاثة مستخدمين؛ 90 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين Notion بناء العادات والأهداف الشخصية الفرق التي تحتاج إلى مستندات ومهام وملاحظات تتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة ابتداءً من 8 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا GoalsOnTrack إنشاء خطط عمل مفصلة ولوحات رؤية الأفراد الذين يركزون على أهداف SMART لا يوجد خطة مجانية؛ 68 دولارًا في السنة Basecamp تعاون مبسط بين أعضاء الفريق وتحديد الأهداف الفرق الصغيرة التي تبحث عن تعاون سهل يتوفر خطة مجانية؛ 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

أفضل بدائل Goalscape للاستخدام

1. ClickUp (أفضل أداة شاملة لإدارة المشاريع والأهداف)

لنكن واقعيين، قد يبدو العمل فوضوياً بعض الشيء في هذه الأيام. هل المشاريع والأهداف والاتصالات مبعثرة في كل مكان؟ هذا يقتل الإنتاجية. إذا كان هذا يبدو مألوفاً لك، فأنت بحاجة إلى أداة تجمع كل شيء معاً.

ادخل إلى ClickUp، "التطبيق الشامل" للعمل. يجمع بين إدارة المشاريع والمعرفة والأهداف في مركز واحد، ويتميز بذكاء اصطناعي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأفضل.

💜 إدارة جميع الأهداف في مكان واحد باستخدام ClickUp Goals

ClickUp Goals يمكّن الفرق والأفراد من تحديد أهدافهم وتتبعها وتحقيقها بوضوح ودقة.

يمكنك إنشاء أهداف قابلة للقياس — بما في ذلك OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية) — وتقسيمها إلى مهام ClickUp قابلة للإدارة ومهام فرعية وقوائم مراجعة من أجل نهج أكثر قابلية للتنفيذ وتنظيمًا.

تتبع التقدم المحرز في أهداف ClickUp المتعددة في مكان واحد

يمكنك مراقبة هذه التطبيقات باستخدام تتبع التقدم القابل للتخصيص مع أهداف رقمية ونقدية وصحيحة/خاطئة وأهداف المهام.

حدد أهدافًا قابلة للقياس في ClickUp Goals

عند إدارة عدة أهداف عبر فريق واحد، يسهل ClickUp التعاون من خلال السماح لك بمشاركة الأهداف وتفويض الملكية ومراقبة تقدم المجموعة.

تضمن الأدوات المدمجة مثل ClickUp Chat في الوقت الفعلي والمحادثات المترابطة والإشارات وصندوق الوارد المركزي ClickUp Inbox سلاسة التواصل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصنيف أهدافك في مجلدات بشكل منظم، مما يسهل العثور عليها وإدارتها.

💜 احصل على تقدم الأهداف في الوقت الفعلي مع لوحات معلومات ClickUp

تسهل لوحات معلومات ClickUp تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك في الوقت الفعلي. بدلاً من التخمين لمدى قربك من تحقيق هدف ما، تحصل على لمحة واضحة ومرئية عن كل شيء.

ابدأ في تتبع الأهداف باستخدام ClickUp تتبع تقدم أهدافك باستخدام لوحة معلومات ClickUp

اكتشف كيف تساهم المهام في تحقيق أهدافك، وراقب أداء الفريق، وتابع المقاييس الرئيسية، كل ذلك في مكان واحد. أفضل ما في الأمر؟ يمكنك تخصيص لوحة التحكم لتناسب أهدافك. أضف أدوات تتبع التقدم أو مخططات الإنجازات أو بطاقات عبء العمل لترى بالضبط أين وصلت الأمور.

💜 تنظيم الأهداف باستخدام قوالب ClickUp

يتضمن قالب الأهداف الذكية ClickUp خيارات حالة مرنة لمراقبة التقدم، وحقول مخصصة لتنظيم الأهداف وتصورها بوضوح، وعروض مخصصة مثل "جهود تحقيق الهدف" و"ورقة عمل الأهداف الذكية" لتتوافق مع سير عملك الفريد.

احصل على قالب مجاني حدد أهدافًا واضحة، وقم بتعيين المهام، وكن مسؤولاً عن إنجازها باستخدام قالب الأهداف الذكية من ClickUp

إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حدد أهدافًا واضحة باستخدام إطار عمل الأهداف SMART

قم بتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية للحفاظ على الأهداف قابلة للتنفيذ وعلى المسار الصحيح

استخدم الحقول المخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمعالم والمقاييس الرئيسية في مكان واحد

راقب التقدم في الوقت الفعلي باستخدام التتبع المرئي والتحديثات التلقائية من ClickUp

حافظ على التزامك من خلال ربط الأهداف بالمشاريع والفرق والمساهمين الفرديين

تساعد أهداف ClickUp في الحفاظ على تركيز كل عضو في كل قسم على ما هو مهم حقًا، وهو أمر بالغ الأهمية عند إطلاق منتج جديد.

تساعد أهداف ClickUp في الحفاظ على تركيز كل عضو في كل قسم على ما هو مهم حقًا، وهو أمر بالغ الأهمية عند إطلاق منتج جديد.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد تشكل الميزات المتعددة صعوبة في التعلم للمستخدمين الجدد

قد تتطلب مستويات التخصيص العالية، على الرغم من قوتها، إعدادًا وتكوينًا أوليًا كبيرين

أسعار ClickUp/

تقييمات ClickUp ومراجعاته

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2

نستخدم ClickUp يوميًا لإدارة مشاريع متعددة. بصفتي مهندسًا، أقدر كيف يمكن استخدام ClickUp لقوائم المهام البسيطة وتوسيع نطاقها لتصبح أداة شاملة لإدارة الفريق وإدارة المشاريع المعقدة. إنها منصة اتصال ممتازة مع خيارات متنوعة لعرض المهام والمعالم والقرارات والفرص والتذكيرات. تساعد هذه الميزات على تصور الأهداف والغايات بطريقة مفيدة وجذابة وتسد الفجوات بين الفرق المختلفة داخل المؤسسة.

نستخدم ClickUp يوميًا لإدارة مشاريع متعددة. بصفتي مهندسًا، أقدر كيف يمكن استخدام ClickUp لقوائم المهام البسيطة وتوسيع نطاقها لتصبح أداة شاملة لإدارة الفريق وإدارة المشاريع المعقدة. إنها منصة اتصال ممتازة مع خيارات متنوعة لعرض المهام والمعالم والقرارات والفرص والتذكيرات. تساعد هذه الميزات على تصور الأهداف والغايات بطريقة مفيدة وجذابة وتسد الفجوات بين الفرق المختلفة داخل المؤسسة.

📮 ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمن بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

2. Trello (الأفضل لإدارة الأهداف المرئية)

عبر Trello

Trello هي أداة لإدارة المشاريع تُعرف ببساطتها ونهجها البصري في التعامل مع المهام. تملكها شركة Atlassian، وتتميز بواجهة لوحة Kanban سهلة الفهم.

على الرغم من أن Trello ليس منصة مخصصة لإدارة الأهداف، إلا أنه يمكنك استخدامه لتتبع تقدمك نحو أهدافك. ما عليك سوى إنشاء لوحات مخصصة وقوائم تمثل المراحل المختلفة وبطاقات للخطوات القابلة للتنفيذ. وباستخدام Power-Ups، يمكنك حتى إضافة تتبع الأهداف وتكامل التق ارير .

أفضل ميزات Trello

واجهة لوحة Kanban بسيطة ومرئية، إلى جانب إدارة المهام بسهولة عن طريق السحب والإفلات

لوحات وقوائم قابلة للتخصيص لعرض تقدم الأهداف

تحسينات للتكامل وميزات محسّنة مثل تتبع الأهداف

ميزات تعاونية لإدارة الأهداف على أساس الفريق

قيود Trello

تفتقر الوظائف الأساسية إلى ميزات مخصصة لإدارة الأهداف بدون Power-Ups

قد تصبح أقل تنظيماً للمشاريع المعقدة التي تتضمن أهدافاً متعددة ومراحل ومهام فرعية

تعد إمكانيات إعداد التقارير والتحليلات محدودة في الإصدار القياسي

أسعار Trello

مجاني

السعر القياسي: 5 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الاشتراك المميز: 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Trello:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (21,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

تقول مراجعة G2

أنا أحب Trello لأنه أداة مفيدة وعملية للغاية لتنظيم المشاريع والمهام والأنشطة اليومية. تصميمه القائم على اللوحات والبطاقات بديهي وجذاب بصريًا وسهل الاستخدام للغاية، سواء للمبتدئين أو المستخدمين الأكثر تقدمًا. يتيح التعاون الجماعي في الوقت الفعلي وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وإضافة التعليقات أو الملفات بسرعة.

أنا أحب Trello لأنه أداة مفيدة وعملية للغاية لتنظيم المشاريع والمهام والأنشطة اليومية. تصميمه القائم على اللوحات والبطاقات بديهي وجذاب بصريًا وسهل الاستخدام للغاية، سواء للمبتدئين أو المستخدمين الأكثر تقدمًا. يتيح التعاون الجماعي في الوقت الفعلي وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وإضافة التعليقات أو الملفات بسرعة.

⭐️ حقيقة ممتعة: تم تطوير نظرية تحديد الأهداف في كل من الميدان والمختبر. أجرى سيسيل أليك ميس أول دراسة تجريبية في عام 1935. بدأ إدوين أ. لوك، عالم النفس، في دراسة تحديد الأهداف في منتصف الستينيات واستمر في البحث في هذا المجال لأكثر من 30 عامًا.

3. Asana (الأفضل للتخطيط المرئي وتحديد الأهداف)

عبر Asana

Asana هي أداة لإدارة العمل تعمل على تحسين التعاون والتنظيم بين أعضاء الفريق. تتيح ميزة "الأهداف" في Asana للفرق تحديد الأهداف وتتبعها وإدارتها مباشرةً من داخل المنصة، وربطها بالعمل الجاري. وهذا يضمن أن المهام اليومية تساهم في تحقيق أهداف العمل والشركة الأكبر.

أفضل ميزات Asana

ميزة "الأهداف" المخصصة لوضع الأهداف وتتبعها وإدارتها

القدرة على ربط الأهداف بمشاريع ومهام محددة

طرق عرض متعددة للمشاريع، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم والجدول الزمني (مخطط جانت)

تقارير وتحليلات قوية حول تقدم الأهداف

قيود Asana

قد يكون إعدادها وتعلمها أكثر تعقيدًا من الأدوات الأبسط

الخطة المجانية لها قيود على عدد المستخدمين والميزات

أسعار Asana

أساسي: مجاني

الاشتراك المميز: 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 24.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

يقول أحد مستخدمي G2

أكثر ما يعجبني في Asana هو سهولة إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتساعدني أنا وفريقي على تنظيم العمل. أحب إمكانية تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر، وتحديد المواعيد النهائية، ووجود كل شيء في مكان واحد.

أكثر ما يعجبني في Asana هو سهولة إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتساعدني أنا وفريقي على تنظيم العمل. أحب إمكانية تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر، وتحديد المواعيد النهائية، ووجود كل شيء في مكان واحد.

📖 اقرأ المزيد: قوالب تقارير التقدم المجانية في Excel وWord وClickUp

4. Wrike (الأفضل لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسات)

عبر Wrike

Wrike هي منصة قوية لإدارة المشاريع والتعاون تشتهر بخيارات التوسع والتخصيص. توفر أدوات قوية للتخطيط والجدولة وتتبع المشاريع، إلى جانب ميزات مخصصة لإدارة الأهداف.

يتيح Wrike للمستخدمين تحديد الأهداف الاستراتيجية وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ ومراقبة التقدم من خلال لوحات معلومات المشروع والتقارير. تعمل قدرات أتمتة سير العمل على تبسيط المهام المتعلقة بالأهداف.

أفضل ميزات Wrike

عمليات سير عمل وهيكلية مشاريع قابلة للتخصيص بدرجة عالية لتلائم احتياجات الأعمال المحددة

ميزات قوية لإدارة الأهداف مع تصور واضح للتقدم والتبعيات

قدرات متقدمة لإعداد التقارير والتحليلات للحصول على رؤى حول أداء المشاريع والأهداف

تقدم تكاملًا مع العديد من التطبيقات الأساسية للأعمال

قيود Wrike

منحنى تعلم أكثر حدة بسبب ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص

قد تكون الأسعار أعلى من البدائل الأخرى، خاصة بالنسبة للفرق الكبيرة

أسعار Wrike

تتوفر خطة مجانية

الفريق: 9.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 24.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وريك وتعليقات

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 1700 تقييم)

⭐️ هل تعلم؟ تدعم الأدلة العلمية أن التصور هو وسيلة لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف. تعمل الصور الذهنية على تنشيط الدماغ بطرق مشابهة للتجربة الحقيقية، وتقوي المسارات العصبية، وتقلل من القلق، ويمكن أن تحسن النتائج في مجالات تتراوح من الرياضة إلى الجراحة عند دمجها مع الممارسة الفعلية

5. Jira (الأفضل لتتبع المشاريع وتطويرها بمرونة)

عبر Jira

تشتهر Jira في المقام الأول كأداة لإدارة المشاريع وتتبعها لفرق تطوير البرمجيات. وهي توفر ميزات مثل تتبع المشكلات ولوحات مرنة وتخطيط السباقات السريعة.

ومع ذلك، فإن طبيعته المرنة تسمح للفرق بتكييفه لإدارة الأهداف من خلال إنشاء مشاريع أو لوحات مخصصة لتتبع الأهداف والنتائج الرئيسية ( OKRs ) أو أطر عمل أخرى للأهداف. تكاملاته مع الأدوات الأخرى محدودة، مما كان من الممكن أن يعزز قدراته في تتبع الأهداف.

أفضل ميزات Jira

مناسب لإدارة المشاريع المعقدة مع تتبع المشكلات بالتفصيل

قدرات تكامل قوية مع منتجات Atlassian الأخرى وتطبيقات الجهات الخارجية

يدعم منهجيات مرنة، والتي يمكن مواءمتها مع تحقيق الأهداف التكرارية لفرق المنتجات والهندسة

قيود Jira

مصمم في الأساس لتطوير البرمجيات وقد يتطلب تخصيصًا كبيرًا لإدارة الأهداف على نطاق أوسع

قد يكون من الصعب على الفرق غير التقنية إعداد التطبيق واستخدامه بفعالية

قد ترتفع الأسعار بسرعة بالنسبة للفرق الكبيرة

أسعار Jira

خطة مجانية لما يصل إلى 10 مستخدمين

السعر القياسي: 7.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الاشتراك المميز: 15.25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Jira وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (14,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

تقول مراجعة G2

Jira هي أداة قوية للغاية وتحتوي على أدوات مفيدة للغاية لإدارة المشاريع وتتبع المهام والعمل الجماعي. ومع ذلك، إذا كنت جديدًا وليس لديك خبرة سابقة في استخدام أدوات مماثلة (أو لا تتعامل مع المفاهيم الأساسية للمنهجيات الرشيقة مثل Scrum أو Kanban)، فقد يكون الأمر مربكًا في البداية. البرنامج التعليمي الأولي لـ Jira تقني للغاية ولا يشرح دائمًا "لماذا" أو "كيف" يتم تطبيق كل وظيفة في الحالات الحقيقية. على سبيل المثال، قد تكون أمور مثل سير العمل أو الملاحم أو حتى الاستخدام الأساسي للفلاتر مربكة إذا كنت تفتقر إلى السياق.

Jira هي أداة قوية للغاية وتحتوي على أدوات مفيدة للغاية لإدارة المشاريع وتتبع المهام والعمل الجماعي. ومع ذلك، إذا كنت جديدًا وليس لديك خبرة سابقة في استخدام أدوات مماثلة (أو لا تتعامل مع المفاهيم الأساسية للمنهجيات الرشيقة مثل Scrum أو Kanban)، فقد يكون الأمر مربكًا في البداية. البرنامج التعليمي الأولي لـ Jira تقني للغاية ولا يشرح دائمًا "لماذا" أو "كيف" يتم تطبيق كل وظيفة في الحالات الحقيقية. على سبيل المثال، قد تكون أمور مثل سير العمل أو الملاحم أو حتى الاستخدام الأساسي للفلاتر مربكة إذا كنت تفتقر إلى السياق.

6. Monday.com (الأفضل لسير العمل المرئي وتخطيط الفريق)

Monday.com هو نظام تشغيل عمل يعتمد على العناصر المرئية ويتيح للفرق إدارة المشاريع وسير العمل والمهام من خلال لوحات قابلة للتخصيص.

على الرغم من أن Monday.com ليس أداة لإدارة الأهداف فقط، إلا أن مرونته تتيح للفرق إنشاء لوحات مخصصة لتتبع الأهداف وتحديد المعالم ومراقبة التقدم. يمكن لميزات الأتمتة الخاصة به تبسيط سير العمل المتعلق بالأهداف، ويمكن للتكاملات ربطه بأدوات أخرى للحصول على نظرة عامة أكثر شمولاً.

أفضل ميزات Monday.com

واجهة سهلة الاستخدام وجذابة مع لوحات وأعمدة قابلة للتخصيص

مرونة عالية وقابلية للتكيف مع احتياجات الفرق المختلفة وسير العمل، بما في ذلك تتبع الأهداف

قدرات أتمتة قوية لتبسيط المهام والعمليات المتكررة.

يوفر مجموعة واسعة من التكاملات مع تطبيقات الأعمال الأخرى

قيود Monday.com

يقول بعض المستخدمين أن التعاون في الوقت الفعلي يمكن أن يكون أكثر سلاسة

لا توجد ميزة محددة لتدوين الملاحظات. ومع ذلك، يمكنك إضافة ملاحظات إلى المهام

أسعار Monday.com

يتوفر خطة مجانية لما يصل إلى مستخدمين اثنين مع ميزات محدودة.

الأساسي: 9 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

السعر القياسي: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

المحترف: 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Monday.com

G2: 4. 7/5 (12,800+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

يقول أحد مستخدمي G2

أحب أننا نستطيع قفل حقول معينة لتحريرها من قبل أشخاص محددين فقط. يمكنني إنشاء لوحات خاصة بي لمهامي الخاصة وتتبع مدى تقدمي في تحقيق أهدافي. سهل الاستخدام للغاية.

أحب أننا نستطيع قفل حقول معينة بحيث لا يستطيع سوى أشخاص محددين تعديلها. أستطيع إنشاء لوحات خاصة بي لمهامي الخاصة وأستطيع تتبع مدى تقدمي في أهدافي. سهل الاستخدام للغاية.

⭐️ حقيقة ممتعة: على الرغم من أن ضغط الأقران عادةً ما يكون له دلالة سلبية، إلا أن الاستفادة منه لتحقيق الأهداف يمكن أن يكون فعالاً بشكل مدهش. إن مشاركة أهدافك مع شخص آخر وجعله يتابع تقدمك يخلق إحساساً بالمسؤولية. معرفة أن هناك شخصًا آخر يدعمك (وقد يسألك عن سير الأمور!) يمكن أن يمنحك الدفعة الإضافية التي تحتاجها للبقاء على المسار الصحيح. إنه يحول تحديد الأهداف إلى رياضة جماعية!

7. Weekdone (الأفضل لقياس التقدم الأسبوعي)

عبر Weekdone

Weekdone هو برنامج قائم على السحابة مصمم خصيصًا لتحديد الأهداف وتتبع التقدم، لا سيما باستخدام إطار عمل OKR (الأهداف والنتائج الرئيسية).

يوفر نهجًا منظمًا لتحديد الأهداف وتتبع التقدم الأسبوعي وتقديم الملاحظات. على الرغم من تركيزه على إدارة الأهداف، إلا أنه قد يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع والمهام الشاملة الموجودة في أدوات إدارة العمل الأخرى.

أفضل ميزات Weekdone

مصمم لإدارة الأهداف، خاصة باستخدام منهجية OKR

يوفر تصورًا واضحًا لتقدم الأفراد والفرق نحو تحقيق الأهداف

يسهل إجراء عمليات التحقق المنتظمة وتقديم الملاحظات حول تحقيق الأهداف

تقدم تقارير وتحليلات تركز على أداء الأهداف

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام مخصصة لتتبع الأهداف

قيود Weekdone

تفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع الشاملة

قد لا يكون مناسبًا للفرق التي تحتاج إلى حل متكامل لإدارة العمل والأهداف

أسعار Weekdone

خطة مجانية لما يصل إلى 3 مستخدمين

الخطط المدفوعة: تبدأ من 90 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

تقييمات وتصنيفات Weekdone

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (50+ تقييم)

8. Notion (الأفضل لبناء العادات)

عبر Notion

يوفر Notion مساحة عمل تجمع بين وظائف تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع وقاعدة المعرفة وقاعدة البيانات.

إنه مرن ويسمح للفرق بإنشاء أنظمتها الخاصة لإدارة الأهداف، سواء من خلال صفحات مخصصة أو قواعد بيانات لتتبع الأهداف والنتائج الرئيسية أو قوائم مهام متكاملة مرتبطة بأهداف طويلة الأجل.

أفضل ميزات Notion

استخدم قواعد بيانات مرنة لتنظيم المعلومات والأهداف والمهام

أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتصور العمل وتتبع التقدم المحرز

يجمع بين تتبع الأهداف وإدارة المشاريع وتدوين الملاحظات ومشاركة المعرفة

مجموعة واسعة من القوالب والتكاملات

قيود Notion

قد يكون استخدام واجهة المستخدم للتطبيق المحمول صعبًا في بعض الأحيان

لا يمكنك أتمتة جدولة المهام التابعة

في بعض الأحيان، تفرط الأداة في جدولة المهام، مما يجعل التقويم مزدحمًا للغاية

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

يقول أحد مستخدمي G2

أفضل ما في الأمر هو أنه سهل الاستخدام للغاية بفضل واجهته المستخدم البديهية ووظيفة البحث المفيدة. ليس ذلك فحسب، بل يتيح لك Notion أيضًا التعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك العمل مع فريقك أينما كنت. سواء كنت طالبًا أو مستقلًا أو جزءًا من شركة، فإن Notion أداة رائعة لتبسيط سير عملك وإنجاز المهام.

أفضل ما في الأمر هو أنه سهل الاستخدام للغاية بفضل واجهته المستخدم البديهية ووظيفة البحث المفيدة. ليس ذلك فحسب، بل يتيح لك Notion أيضًا التعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك العمل مع فريقك أينما كنت. سواء كنت طالبًا أو مستقلًا أو جزءًا من شركة، فإن Notion أداة رائعة لتبسيط سير عملك وإنجاز المهام.

⭐️ هل تعلم؟ استخدم الكوميدي جيري سينفيلد حيلة بصرية بسيطة ليحافظ على انتظامه في الكتابة. كان يضع علامة "X" على التقويم كل يوم يكتب فيه، بهدف عدم كسر السلسلة أبدًا. وهذا يوضح مبدأ قويًا: تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أفعال يومية صغيرة يمكن أن يخلق زخمًا ويجعل حتى المهام الصعبة تبدو قابلة للإدارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سلسلة "X" المرئية تصبح حافزًا قويًا!

9. GoalsonTrack (الأفضل لإنشاء خطط عمل مفصلة ولوحات رؤية)

عبر GoalsOnTrack

GoalsOnTrack هو برنامج مخصص لتحديد الأهداف وتحقيقها يساعد الأفراد والفرق على تحديد أهداف SMART وتقسيمها إلى مهام وتتبع التقدم المحرز.

يوفر ميزات مثل معالجات تخطيط الأهداف وتصور التقدم وتتبع العادات وإعداد التقارير. على الرغم من قوته في إدارة الأهداف، إلا أنه قد لا يتمتع بقدرات إدارة المشاريع الشاملة التي توفرها البدائل الأخرى.

أفضل ميزات GoalsOnTrack

مصممة خصيصًا لوضع الأهداف وتتبعها بفعالية باستخدام إطار عمل SMART

تتضمن ميزات مثل تتبع العادات وشركاء المساءلة

خطط لكل مرحلة من مراحل أهدافك باستخدام مخططات وأوراق عمل قابلة للطباعة

لوحة الرؤية ومفكرة الأهداف لتحفيز الذات

قم بالسحب والإفلات لجدولة المهام باستخدام تقويم المهام الذي يتكامل مع التقويمات الخارجية مثل Google Calendar و iCal و Outlook

قيود GoalsOnTrack

أقل تركيزًا على إدارة المشاريع الأوسع نطاقًا والتعاون بين أعضاء الفريق مقارنة بالخيارات الأخرى

قد تبدو الواجهة أقل حداثة من بعض البدائل الأخرى

أسعار GoalsOnTrack

تجربة مجانية متاحة

الخطة السنوية: 68 دولارًا في السنة

تقييمات GoalsOnTrack وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 2/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. Basecamp (الأفضل لتبسيط التعاون بين أعضاء الفريق وتحديد الأهداف)

عبر Basecamp

Basecamp هي أداة لإدارة المشاريع والتواصل بين أعضاء الفريق تشتهر بنهجها البسيط وسهولة استخدامها.

على الرغم من عدم توفير ميزات مخصصة لإدارة الأهداف، يمكن للفرق استخدام Basecamp بفعالية لتتبع التقدم المحرز نحو الأهداف من خلال تنظيمه القائم على المشاريع وقوائم المهام ولوحات الرسائل وأدوات الجدولة. يمكن استخدام المعالم لتمثيل الإنجازات الرئيسية للأهداف.

أفضل ميزات Basecamp

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام يسهل على الفرق اعتمادها

فعال للمؤسسات القائمة على المشاريع وإدارة المهام

ميزات اتصال قوية، بما في ذلك لوحات الرسائل والدردشة في الوقت الفعلي

تقدم هيكل أسعار ثابت، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة للفرق الكبيرة

قيود Basecamp

تفتقر إلى ميزات إدارة الأهداف المخصصة وتتبع التقدم المحرز خصيصًا للأهداف

تعد إمكانات إعداد التقارير والتحليلات أساسية نسبيًا

تكامل أقل مقارنة ببعض أدوات إدارة المشاريع الأخرى

أسعار Basecamp

مجاني

Basecamp: 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات وتقييمات Basecamp

G2: 4. 1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

رائع مع إمكانية تخصيص سير العمل. مذهل بجدولة الأحداث. تبسيط التواصل بين أعضاء فريق المشاريع. استراتيجي مع أهداف المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي. لوحة تحكم وواجهة مستخدم مرنة للغاية. شفافية تامة من خلال إمكانية الوصول إلى تقدم المشاريع على لوحة التحكم والمهام المخصصة.

رائع مع إمكانية تخصيص سير العمل. مذهل بجدولة الأحداث. اتصال فريق المشاريع مبسط. استراتيجي مع أهداف المشروع ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي. لوحة تحكم وواجهة مستخدم مرنة بشكل لا يصدق. سلس مع شفافية من خلال الوصول إلى تقدم المشاريع على لوحة التحكم والمهام المخصصة.

حدد أهدافًا طموحة وتابع التقدم المحرز باستخدام ClickUp

يعتمد اختيار البديل المناسب لـ Goalscape على الاحتياجات والأولويات المحددة لفريقك. عند اتخاذ قرارك، ضع في اعتبارك أهمية ميزات إدارة المشاريع المتكاملة وأدوات التعاون الجماعي ووظائف تحديد الأهداف المخصصة والأسعار.

بينما توفر كل من هذه البدائل العشرة مزايا فريدة، يجمع ClickUp، التطبيق الشامل، بين تتبع الأهداف وقوالب تحديد الأهداف وإدارة المهام وأتمتة سير العمل في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

سواء كنت تدير معالم شخصية أو تنسق أهداف OKR على مستوى الفريق، يمنحك ClickUp القدرة على التخطيط والتتبع والتنفيذ، كل ذلك في مكان واحد.

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