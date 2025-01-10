أفضل 10 مولدات أهداف ذكية للذكاء الاصطناعي لعام 2025

قد يبدو تحديد الأهداف التي تلتصق كلعبة التجربة والخطأ.

وسواء كنت محترفًا ترسم خطواتك المهنية أو طالبًا غارقًا في المواعيد النهائية أو شخصًا يتتبع مدخراته الشهرية، فإن تحويل أهدافك إلى خطة واضحة وقابلة للتنفيذ ليس دائمًا أمرًا مباشرًا.

لحسن الحظ، انتهت أيام خربشة قوائم المهام الغامضة والأمل في الأفضل. مدعومة بالذكاء الاصطناعي الهدف الذكي المولدات هنا لتحويل أفكارك الكبيرة إلى أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART) والمساهمة في التنمية الشخصية.

في هذه الجولة من أفضل 10 أدوات لتوليد الأهداف الذكية للذكاء الاصطناعي (SMART)، دعنا نستكشف الأدوات الأكثر ابتكارًا لمساعدتك في تنظيم أفكارك، ووضع أهداف محددة جيدًا، والتركيز على ما هو أكثر أهمية.

⏰ ملخص 60 ثانية

هل تبحث عن أفضل منشئ أهداف SMART؟ إليك أفضل 10 توصيات لإنشاء أهداف SMART:

ClickUp (الأفضل لإنشاء الأهداف الذكية والإدارة المتكاملة للمهام/المشاريع) Notion AI (الأفضل للتخطيط المرن للأهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي) Trello (الأفضل لتصور الأهداف باستخدام لوحات كانبان) Monday.com (الأفضل لإدارة الأهداف عبر فرق متعددة) Todoist (الأفضل لتحديد الأهداف الشخصية وتنظيم المهام) أسانا (الأفضل لمواءمة أهداف SMART مع سير عمل الفريق) Weekdone (الأفضل لتتبع OKRs وأداء الفريق) Smartsheet (الأفضل لإدارة الأهداف في تدفقات العمل المنظمة) Taskade (الأفضل لتحديد الأهداف التعاونية في فرق العمل عن بُعد) Wrike (الأفضل لإدارة الأهداف في فرق العمل على مستوى المؤسسة)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات الأهداف الذكية للذكاء الاصطناعي؟

إن اختيار مولد أهداف SMART المجاني المناسب يبسّط عملية وضع الأهداف وإنشاء أهداف فعالة. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب تحديد أولوياتها لجعل مولد أهداف SMART الخاص بك يعمل:

اقتراحات واضحة وموجزة للأهداف: الأهداف التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً

الأهداف التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً التخصيص: القدرة على تخصيص الأهداف لأدوار أو فرق عمل أو صناعات محددة

القدرة على تخصيص الأهداف لأدوار أو فرق عمل أو صناعات محددة التتبع في الوقت الحقيقي: ميزات لمراقبة التقدم المحرز وتعيين التذكيرات وتعديل الأهداف حسب الحاجة

ميزات لمراقبة التقدم المحرز وتعيين التذكيرات وتعديل الأهداف حسب الحاجة رؤى قائمة على البيانات: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأداء واقتراح التحسينات

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأداء واقتراح التحسينات أدوات التعاون: خيارات لأعضاء الفريق للمساهمة فيتحديد الأهداف والتتبع

خيارات لأعضاء الفريق للمساهمة فيتحديد الأهداف والتتبع التكامل: تكامل سلس مع أدوات إدارة المشاريع أو أدوات الإنتاجية الحالية

تكامل سلس مع أدوات إدارة المشاريع أو أدوات الإنتاجية الحالية واجهة سهلة الاستخدام: تصميم بديهي لسهولة التصفح وإنشاء الأهداف

أفضل 10 مولدات أهداف ذكية بالذكاء الاصطناعي

الآن دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 مولدات أهداف ذكية بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها لتحقيق أهدافك:

1. ClickUp (الأفضل لتوليد الأهداف الذكية والإدارة المتكاملة للمهام/المشاريع)

إذا كنت تبحث عن مُنشئ أهداف ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويربط أهدافك بسهولة بمهامك ومشاريعك, كليك أب هو خيار بارز.

قم بمحاذاة فريقك من خلال تتبع التقدم القابل للقياس باستخدام أهداف ClickUp Goals وإنشاء أهداف ذكية بنجاح أهداف ClickUp خذ أهداف SMART الخاصة بك وقم بتقسيمها إلى أهداف ومعالم أصغر يمكن التحكم فيها. على سبيل المثال، بالنسبة للحملات التسويقية المستهدفة، يمكنك تقسيم هدفك الشامل المتمثل في زيادة عدد الاشتراكات بنسبة 20% إلى أهداف مثل زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني بنسبة 15%، وتحسين معدلات التحويل إلى الصفحات المقصودة بنسبة 10%، وزيادة معدلات النقر على البريد الإلكتروني بنسبة 5%.

باستخدام مهام النقر فوق المهام أمكنك سرد المهام الفردية ضمن كل متطلب رئيسي وتتبع تقدمها بسهولة. وتوضح أشرطة التقدم المرئية أين تقف الأمور، ويمكنك تحديث الأهداف أو تعديلها حسب الحاجة.

من المهم بالنسبة لي أن يكون لدي نبض حول كيفية تقدمنا نحو أهدافنا الأكبر. يمنحني ClickUp بسرعة الرؤية عالية المستوى التي أحتاجها والتي لم تكن متوفرة لدينا مع أدواتنا السابقة. خوان كاسيان الرئيس التنفيذي لشركة أتراتو

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp قوالب معدة مسبقًا، مثل نموذج أهداف ClickUp SMART Goals الذي يسهل عليك وضع تصور لأهدافك الذكية وتوثيقها. ويتضمن أقسامًا مخصصة لتحديد أهدافك الذكية SMART مثل حقول وصف الأهداف ومقاييس النجاح والمواعيد النهائية - مما يضمن الوضوح والمواءمة منذ البداية.

تسمح لك أوراق العمل المدمجة واللوحات البيضاء المدمجة بالتعاون مع فريقك في عملية تحديد الأهداف ومواءمة الجهود.

يمكنك أيضاً استخدام القالب لتعيين أهدافك الشخصية وتتبعها وتحطيمها.

قالب أهداف SMART Goals الخاص ب ClickUp

يوفر القالب متتبع تقدم المشروع لمراقبة معدلات الإنجاز والمعالم الرئيسية في الوقت الفعلي، مع أدوات مدمجة لتعيين المسؤوليات وربط المهام مباشرةً بالأهداف.

تنزيل هذا القالب انقر فوق الدماغ clickUp، مساعد ClickUp الأصلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم للقضاء على التخمين في تحديد الأهداف. من خلال فهم مدخلاتك ومتطلبات مشروعك، يمكنه اقتراح أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ تتماشى مع أهدافك. كما أنه يعمل على أتمتة إنشاء المهام الفرعية من مهامك حتى تتمكن من معالجة الأهداف الأكبر بسهولة خطوة بخطوة.

التقط الأفكار الجديدة والمعرفة الحالية ونظمها بذكاء باستخدام ClickUp Brain

إذا كان الهدف ينطوي على إكمال مهام متعددة، يمكن ل ClickUp Brain ترتيب المهام تلقائياً، مما يضمن حصول المهام الأكثر أهمية على الاهتمام أولاً. إن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في أتمتة المهام المتكررة أو الروتينية ب y مما يتيح لك إنشاء عمليات أتمتة مخصصة باستخدام أوامر اللغة الطبيعية.

ClickUp أفضل الميزات

قياس التقدم المحرز وتتبع المقاييس الرئيسية وإدارة المهام أو أداء الفريق - كل ذلك في مكان واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp قم بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتلبية الاحتياجات الفريدة لفريقك أو مشروعك باستخدام طرق عرض ClickUp ومراقبة الجداول الزمنية للأهداف بسهولة

عزز تعاون الفريق على الأهداف المشتركة من خلال تعليقات المهام والإشعارات الفورية والتحرير في الوقت الفعلي في مستندات ClickUp ,

تتبع تقدمك مقابل أهداف SMART باستخدامقالب خطة عمل الأهداف الذكية ClickUp قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب مجموعة الميزات الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بدمج جميع وثائق عملك في ClickUp بشكل كامل، بما في ذلك ملاحظات الاجتماعات، والتقارير، وسياسات الشركة، وكتيبات المشروع. فكلما كانت بياناتك أكثر شمولاً، زادت فعالية ClickUp Brain في توليد أهداف دقيقة ومحددة السياق والوقت.

2. مفهوم الذكاء الاصطناعي (الأفضل لتخطيط الأهداف المرن بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر مفهوم الذكاء الاصطناعي إذا كنت تبحث عن أداة تجمع بين المرونة والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية تحديد أهدافك وإنجازها، فقد يكون تطبيق Notion AI هو الأداة المثالية.

فهو يساعدك في تحديد أهداف SMART من خلال تقديم اقتراحات ذكية وتحسين هيكلها وضمان أن يكون كل هدف محدداً وقابلاً للقياس ومحدداً بوقت محدد وقابلاً للتنفيذ.

استخدم قابلية التكيف مع Notion وكتل البناء متعددة الاستخدامات لتصميم أدوات تتبع الأهداف المخصصة. يتميز التعاون بالسلاسة، مع إمكانية التحرير في الوقت الفعلي، ومساحات العمل المشتركة، والأذونات التفصيلية، مما يجعله مثاليًا للفرق من جميع الأحجام لمتابعة أهدافهم الكبيرة والجريئة والجريئة (BHAGs) معًا.

أفضل ميزات برنامج Notion AI

إنشاء معالم مخصصة لقياس وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك الذكية بفعالية

إنشاء قوائم مهام يومية عن طريق مسح إدخالات اليوميات وتحديد الإجراءات المحددة اللازمة للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف

الاستفادة من القوالب المخصصة لإدارة الأهداف وتتبع المشاريع والتوثيق المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية

قيود الذكاء الاصطناعي

لا يتضمن معالم رئيسية أصلية أو تتبع النتائج الرئيسية مثل أدوات الأهداف المخصصة

قد يكون منحنى التعلم للإعدادات المعيارية صعباً للمستخدمين الجدد

تسعير برنامج Notion AI

خطة مجانية

بالإضافة : 12 دولار/مقعد شهرياً

: 12 دولار/مقعد شهرياً الشركات : 18 دولاراً/مقعد شهرياً

: 18 دولاراً/مقعد شهرياً المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص الذكاء الاصطناعي: إضافة بسعر 10 دولارات/للعضو شهرياً

تقييمات ومراجعات نوتيون للذكاء الاصطناعي

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

🧠حقيقة ممتعة: صممت شركة Notion مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها عمدًا مع جمالية مرحة -منحه "حواجب متموجة وخطًا متعرجًا" - مما يجعل الذكاء الاصطناعي يبدو أكثر وُدًّا وشبهًا بالبشر.

3. Trello (الأفضل لتصور الأهداف باستخدام لوحات كانبان)

عبر تريلو إذا كنت تفضل تصور أهدافك على شكل مهام على لوحة، فإن Trello هو أداة بسيطة وفعالة في نفس الوقت برنامج تحديد الأهداف يجب عليك تجربته.

تساعدك لوحاته التي تشبه لوحات كانبان على تقسيم أهداف SMART إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتنظيمها في مراحل (مثل المهام التي يجب القيام بها، والمهام التي يجب القيام بها، والمهام التي يجب إنجازها)، وتتبع التقدم المحرز بشكل مرئي.

على الرغم من أن عرضه الأساسي لا يتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي، إلا أن Trello يتكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل Butler وPower-Ups لأتمتة سير العمل وتحليل تقدم الأهداف.

أفضل ميزات Trello

إنشاء تتبع الأهداف بشكل هرمي مع قوائم للأهداف الشخصية والمهنية السنوية والفصلية والشهرية واليومية

إنشاء قوائم مخصصة مثل "الأعمال المتراكمة" و"قيد التقدم" و"المكتملة" لتتبع تقدم الأهداف

حدد مواعيد نهائية دقيقة لكل هدف ومهمة. تخصيص أهداف لأعضاء فريق محددين للمساءلة الشخصية

قيود Trello

ميزات الذكاء الاصطناعي المحدودة مقارنةً بالمنافسين

طرق العرض الأساسية وإعداد التقارير والتحليلات دون استخدام Power-Ups

تسعير #### تسعير Trello

خطة مجانية

القياسية : 6 دولار/مستخدم شهرياً

: 6 دولار/مستخدم شهرياً القسط : 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسة: 17.50 دولار/مستخدماً شهرياً (تُدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بهيكل بسيط للوحة لتنظيم أهدافك وأضف تدريجياً طبقات معقدة من المهام والمهام الفرعية كلما أصبحت أكثر ارتياحاً لإمكانيات تتبع الأهداف في Trello.

4. Monday.com (الأفضل لإدارة الأهداف عبر فرق متعددة)

عبر Monday.com تم تصميم Monday.com للفرق التي تحتاج إلى وضع أهداف SMART وتتبعها عبر مشاريع متعددة.

تتيح لك واجهته البديهية إنشاء تدفقات عمل لتتبع الأهداف، وتعيين المهام، ومراقبة التقدم المحرز باستخدام أدوات مرئية مثل مخططات جانت والتقويمات والجداول الزمنية.

وبفضل إمكانات الأتمتة التي يتمتع بها Monday.com، فإنه يلغي المهام المتكررة، مما يساعدك على التركيز على الأعمال ذات القيمة العالية وتحريك عجلة العمل بشكل أسرع في الأمور المهمة.

وهذا يجعله خياراً رائعاً للفرق التي تحتاج إلى ميزات إدارة المشاريع والأهداف تحت سقف واحد.

أفضل ميزات Monday.com

استخدام طرق عرض لوحة المعلومات القابلة للتخصيص لوجهات نظر مختلفة للأهداف

استفد من إنشاء المهام الذكية بناءً على بيانات الأداء السابقة

محاذاةالأهداف الاحترافية وسير العمل باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

التكامل بسلاسة مع Slack وZoom وGoogle Workspace والمزيد

قيود يوم الاثنين

ميزات الذكاء الاصطناعي محدودة مقارنةً بالمنافسين

قد تبدو المنصة مربكة لإدارة المشاريع الصغيرة التي لا تحتاج إلى الكثير من الميزات والصفارات

تسعير موقع Monday.com

خطة مجانية

الأساسية : 12 دولار/مقعد شهرياً

: 12 دولار/مقعد شهرياً عادي : 14 دولاراً/مقعد شهرياً

: 14 دولاراً/مقعد شهرياً الإحترافية : 24 دولاراً/مقعد شهرياً

: 24 دولاراً/مقعد شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 12,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استفد من عرض "عبء العمل" الخاص بـ Monday.com لمنع إرهاق أعضاء الفريق أثناء تتبع الأهداف الطموحة، وضمان توزيع الأهداف بشكل متوازن وجداول زمنية واقعية للإنجاز.

5. Todoist (الأفضل لتحديد الأهداف الشخصية وتنظيم المهام)

عبر تودويست صُمم Todoist للإنتاجية الشخصية، ويتيح لك Todoist تقسيم أهدافك الشخصية إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتحديد الأولويات، وتتبع المواعيد النهائية.

تقترح ميزة الجدول الزمني الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي المواعيد النهائية المثلى لمهامك بناءً على عبء العمل والعادات الخاصة بك، مما يساعدك على تحقيق أهدافك بطريقة متوازنة.

وبفضل ميزات مثل المهام المتكررة والتسميات والمرشحات المخصصة، يحافظ Todoist على تنظيم أهدافك وسهولة إدارتها.

أفضل ميزات Todoist

تنظيم المهام بفعالية باستخدام التسميات والفلاتر والأولويات

الوصول إلى الأهداف في أي وقت مع دعم متعدد المنصات

تكامل مهام سير العمل مع أدوات الجهات الخارجية التي تستخدمها كل يوم، مثل تقويم Google وSlack وOutlook

قيود Todoist

ميزات تعاون محدودة مقارنة بأدوات تحديد الأهداف الأخرى التي تركز على الفريق

ليست مثالية لإدارة الأهداف المعقدة أو متعددة الفرق

تسعير تودويست

مبتدئ: مجاناً

مجاناً محترف 4 دولار/مستخدم شهرياً

4 دولار/مستخدم شهرياً الشركات: 6 دولارات/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات تودويست

G2 : 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

6. أسانا (الأفضل لمواءمة أهداف SMART مع سير عمل الفريق)

عبر أسانا يعمل مولد الأهداف الذكي الجيد للفرق التي تهدف إلى مواءمة أهدافها مع سير عمل المشروع الأوسع. و Asana يفعل ذلك بالضبط. فهو يتيح لك تحديد الأهداف وربطها بالمهام وتتبع تقدمها في الوقت الفعلي.

تضمن ميزة الأهداف في المنصة أن أهداف الفريق أهداف 1-5-10 سنوات محددة بوضوح وقابلة للقياس ومرتبطة بعمل قابل للتنفيذ.

يوفر Asana أيضًا طرق عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك الجداول الزمنية ولوحات كانبان والقوائم، مما يجعل من السهل تكييفه مع سير العمل المفضل لفريقك.

أفضل ميزات Asana

احصل على رؤية فورية لتقدم الأهداف مع تحديثات في الوقت الفعلي عند اكتمال المهام

أتمتة الأولويات باستخدام الذكاء الاصطناعي في Asana المدعوم من Work Graph

ربط مهام سير العمل بأكثر من 100 تكامل للتطبيقات، بما في ذلك Slack وZoom وMicrosoft Teams

قيود أسانا

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد

طرق العرض المخصصة متاحة فقط في الخطط المدفوعة

تسعير #### أسانا

شخصي : مجاني

: مجاني مبتدئ : 8.50 دولار/مستخدم شهرياً

: 8.50 دولار/مستخدم شهرياً متقدم : 19.21 دولار/مستخدم شهرياً

: 19.21 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص مؤسسة+: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استفد من قوالب أهداف Asana وميزات الذكاء الاصطناعي لتوحيد إنشاء الأهداف في جميع أنحاء مؤسستك، مما يضمن الاتساق والتوافق مع الأهداف الاستراتيجية.

7. Weekdone (الأفضل لتتبع OKRs وأداء الفريق)

عبر تم الأسبوع إذا كان تركيزك ينصب على تتبع أداء الفريق ومواءمة أهداف SMART الفردية مع الأهداف والنتائج الرئيسية على مستوى الشركة، فإن Weekdone هي أداة متخصصة تبسط هذه العملية.

تساعدك هذه الأداة على تقسيم أهدافك إلى أهداف ونتائج رئيسية قابلة للقياس، وتعيين الملكية، وتتبع التقدم المحرز من خلال عمليات التحقق والتقارير الأسبوعية.

وبفضل لوحات المعلومات والتحليلات البديهية، يضمن Weekdone شفافية الفريق ومساءلته. إنه مثالي للمديرين والقادة الذين يريدون طريقة منظمة لتتبع أهداف الفريق وأدائه.

أفضل ميزات Weekdone

تصور التقدم المحرز في الأهداف عبر مستويات تنظيمية متعددة باستخداملوحات معلومات OKR والتحليلات

إنشاء تقارير أسبوعية عبر البريد الإلكتروني مع رؤى إنجاز الأهداف

مشاركة الملاحظات وتلقيها من خلال أدوات التعاون

القيود الأسبوعية

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة

عمليات تكامل محدودة مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير #### تسعير Weekdone

مجاني للفرق الصغيرة (حتى 3 مستخدمين كحد أقصى)

(حتى 3 مستخدمين كحد أقصى) حزمة 10 مستخدمين : 108 دولارات شهريًا

: 108 دولارات شهريًا بريميوم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Weekdone

G2 : 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60+ تقييم)

اقرأ أيضًا: أكثر من 60+ أمثلة على OKRs - كيفية كتابة OKRs الفعالة

8. Smartsheet (الأفضل لإدارة الأهداف في سير العمل المنظم)

عبر سمارتشيt بالنسبة للمحترفين الذين يزدهرون بسير العمل المنظم، يجمع Smartsheet بين الوظائف الشبيهة بجداول البيانات وأدوات إدارة الأهداف والمشاريع.

إنه مثالي لإدارة أهداف SMART بتنسيقات مفصلة قائمة على الشبكة مع دمجها في خطط مشاريع أكبر.

تمنحك لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بـ Smartsheet رؤية واضحة للتقدم المحرز، بينما توفر ميزات الأتمتة الوقت في العمل المزدحم. تُعد ميزاته على مستوى المؤسسات مثالية للفرق الكبيرة التي تدير عمليات سير العمل المعقدة.

أفضل ميزات Smartsheet

الاستفادة من خيارات قوالب متعددة لأنواع الأهداف ومستويات التعقيد المختلفة

الاستفادة من القدرة على تعيين مقاييس البداية والنهاية

التكامل مع أدوات المؤسسة مثل Salesforce وMicrosoft Office

قيود Smartsheet

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين غير التقنيين

ميزات تعاون محدودة للتحديثات في الوقت الفعلي

تسعير #### سمارتشيت

مجاني

محترف 12 دولارًا للعضو شهريًا

12 دولارًا للعضو شهريًا الشركات : 24 دولارًا/عضو شهريًا

: 24 دولارًا/عضو شهريًا المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص إدارة العمل المتقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 17,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 17,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

اقرأ أيضًا: Smartsheet مقابل ClickUp: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

9. Taskade (الأفضل لتحديد الأهداف التعاونية في فرق العمل عن بُعد)

عبر تاسكاد بالنسبة لفرق العمل عن بُعد، يتألق Taskade بميزات التعاون في الوقت الفعلي.

فهي قوالب تحديد الأهداف تتيح لك إنشاء أهداف SMART، وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ، والتعاون مع فريقك باستخدام مساحات العمل المشتركة، ومكالمات الفيديو المباشرة، والمراسلة الفورية.

تساعد ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة المهام والاقتراحات الذكية، على تحسين كفاءة سير العمل وضمان تحقيق الأهداف في الوقت المحدد. يجعل تصميم تاسكاد البسيط من السهل الحفاظ على التركيز والتنظيم دون إغراق المستخدمين بالتعقيدات.

أفضل ميزات تاسكاد #### أفضل ميزات تاسكاد

عوامل ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص تتكيف مع منهجية تحديد الأهداف الخاصة بك

إنشاء الأهداف وتصورها باستخدام القوائم واللوحات والخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية

استفد من وضع الأهداف التعاونية مع مزامنة الفريق

قيود تاسكاد

يفتقر إلى التقارير والتحليلات المتقدمة

قد تبدو أساسية للغاية بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمعقدة

تسعير #### تسعير تاسكاد

خطة مجانية

إيجابي 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

10 دولارات لكل مستخدم شهرياً الفرق: 20 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

اقرأ أيضًا: تحديد الأهداف لتقييم مراجعة الأداء لتقييم الأداء

10. Wrike (الأفضل لإدارة الأهداف في فرق العمل على مستوى المؤسسة)

عبر وريك بالنسبة لفرق المؤسسات التي تدير مشاريع واسعة النطاق وأهداف SMART، يقدم Wrike أدوات متقدمة للحفاظ على توافق كل شيء.

تساعدك ميزة الأهداف في Wrike على تتبع التقدم المحرز وتعيين المسؤوليات وضمان تحقيق الأهداف بكفاءة.

تعمل ميزة ذكاء العمل بالذكاء الاصطناعي في المنصة على تحسين أهداف الإنتاجية من خلال توفير تحديد أولويات المهام والتنبؤ بالمخاطر وموازنة عبء العمل.

أفضل ميزات Wrike

ربط المشاريع والمهام مباشرة بالأهداف الاستراتيجية

الاستفادة من المجلدات المُنشأة مسبقًا لتحديد أهداف العمل وأهداف الفريق

تتبع التقدم المحرز بشكل شامل باستخدام تقارير وتحليلات مفصلة

قيود Wrike

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

ساحق لاحتياجات إدارة الأهداف الأساسية

تسعير #### تسعير Wrike

خطة مجانية

الفريق 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

10 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركة : 24.80 دولار/مستخدم شهرياً

: 24.80 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص القمة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wrike

G2 : 4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استفد من نماذج عمل Wrike لتحويل الأهداف الأوسع نطاقاً إلى مهام قابلة للتنفيذ والتتبع على جميع مستويات الفريق.

ابحث عن مولد الأهداف الذكية المثالي الخاص بك

يمكن أن يؤدي اختيار مولد الأهداف الذكية SMART الصحيح المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تحسين تخطيطك وتتبعك وتحقيق أهدافك بشكل كبير - سواء كنت فردًا يسعى للنمو الشخصي أو فريقًا يهدف إلى التوافق مع أهداف العمل الأكبر.

بدءاً من المنصات المرنة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً مثل Notion AI و Taskade إلى الأدوات القوية الموجهة للفريق مثل Monday.com و Wrike، يقدم كل خيار نقاط قوة فريدة.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أفضل مزيج من تحديد الأهداف وإدارة المشاريع والتعاون، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل.

ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والقوالب القابلة للتخصيص، ولوحات المعلومات الشاملة تجعل منه حلاً متكاملاً لتوثيق وتحقيق أهدافك الذكية.

سواء كنت تضع أهدافًا لنفسك أو لفريقك، يضمن لك ClickUp أن يكون كل إنجاز قابل للتنفيذ والقياس والتتبع بسهولة.

هل أنت مستعد لتحسين عملية تحديد أهدافك؟

اشترك في ClickUp

اليوم وابدأ بسهولة في تحويل أهدافك وغاياتك المعقدة إلى إنجازات.