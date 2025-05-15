جدولة المهام في جدول بيانات. إرسال رسائل نصية إلى عمال النظافة لتأكيد نوبات العمل. ملاحقة المدفوعات المتأخرة. إذا كنت تدير شركة تنظيف، فمن المحتمل أنك قمت بهذه المهام الثلاث في نفس اليوم.

تؤدي العمليات اليدوية إلى إبطاء العمل وتسبب الأخطاء وتجعل من الصعب النمو في قطاع التنظيف. تساعدك برامج إدارة التنظيف على حل هذه المشكلة. فهي تجمع بين جدولة المهام وإصدار الفواتير وتتبع المهام وتنسيق الفريق في مكان واحد، مما يتيح لك توفير الوقت والتركيز على خدمة المزيد من العملاء.

فيما يلي، قمنا بإدراج أفضل 10 برامج لأعمال التنظيف التي تساعد مقدمي خدمات التنظيف المحترفين وأصحاب خدمات الخادمات على تبسيط العمليات، والحفاظ على التنظيم، وتقليل الأعمال اليومية المتكررة.

أفضل 10 برامج لأعمال التنظيف في عام 2025 في لمحة سريعة

قبل أن نتعمق في كل أداة في قائمتنا، إليك لمحة سريعة عن أفضل 10 أدوات برمجية لأعمال التنظيف وما يميزها.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة شاملة لمشاريع التنظيف، وإمكانيات الجدولة والتواصل والفوترة + تتبع المهام والأتمتة ولوحات التحكم المخصصة الأفضل لإدارة أعمال التنظيف الشاملة حجم الفريق: رواد الأعمال الفرديون، شركات التنظيف الصغيرة، ومقدمو خدمات التنظيف على نطاق واسع مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خطط قابلة للتخصيص للمؤسسات ZenMaid جدولة مبسطة باستخدام تقويم السحب والإفلات والتذكيرات التلقائية وقوائم المهام الأكثر وضوحًا والحجوزات عبر الإنترنت الأفضل لتبسيط الجدولة والتواصل مع العملاء حجم الفريق: رواد الأعمال الفرديون والشركات الصغيرة تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا HouseCall Pro إدارة الخدمات الميدانية، الحجز عبر الإنترنت، الفوترة الآلية، بوابة العملاء، المهام المتكررة الأفضل للاتصالات في مجال الخدمات الميدانية حجم الفريق: مقدمو خدمات التنظيف، شركات التنظيف التجارية الكبيرة، ومقدمو خدمات التدبير المنزلي تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا Jobber إدارة عروض الأسعار والمهام والفواتير من خلال بوابة العملاء ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الأفضل لإدارة عروض الأسعار والمهام والفواتيرحجم الفريق: مقدمو خدمات التنظيف في السوق المتوسطة تبدأ من 24 دولارًا شهريًا mHelpDesk أوامر عمل مخصصة وجدولة ميدانية باستخدام تطبيق جوال ورسائل آلية الأفضل لأوامر العمل المخصصة وجدولة المهام الميدانيةحجم الفريق: الأفراد العاملون لحسابهم الخاص والشركات المتوسطة الحجم والشركات التجارية الكبيرة أسعار مخصصة ServiceTitan قدرات جدولة وإرسال معقدة للفرق الكبيرة مع إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة وإعداد التقارير الأفضل للجدولة المعقدة والتوزيع بكميات كبيرةحجم الفريق: الشركات المتوسطة الحجم والشركات التجارية الكبيرة أسعار مخصصة Hubstaff تتبع الوقت باستخدام GPS وتقارير الإنتاجية وتكامل كشوف المرتبات الأفضل لتتبع الوقت وإنتاجية الموظفين حجم الفريق: الشركات المتوسطة والكبيرة تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Swept تواصل فريق الخدمات التنظيفية مع دعم متعدد اللغات وتتبع الإمدادات الأفضل لتواصل فريق النظافةحجم الفريق: مزودي خدمات التنظيف متعددي اللغات من المتوسط إلى الكبير تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا Connectteam قدرات تهيئة الموظفين الجدد والعمليات اليومية الأفضل لتدريب الموظفين الجدد والعمليات اليومية حجم الفريق: صغير، مزود خدمات تنظيف محلي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا WorkWave Service تحسين المسارات والتوزيع على نطاق واسع مع تتبع في الوقت الفعلي الأفضل لتخطيط المسارات والتوزيع على نطاق واسعحجم الفريق: كبير، مزودي خدمات التنظيف التجارية أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج أعمال التنظيف؟

يحافظ برنامج التنظيف التجاري المناسب على تنسيق فريقك، وإنجاز مهامك في الوقت المحدد، ورضا عملائك. بالنسبة للعديد من أمثلة شركات الخدمات، من التنظيف وتكييف الهواء إلى تنسيق الحدائق، فإن استخدام البرنامج المناسب هو الفرق بين سير العمليات بسلاسة والفوضى اليومية.

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار برنامج لأعمال التنظيف:

سهولة الجدولة: يجب أن يتيح البرنامج جدولة المهام عن طريق السحب والإفلات لتعيين عمال النظافة وإدارة التقويمات وتجنب الحجوزات المزدوجة

نظام CRM مدمج: يساعدك نظام CRM على تخزين المعلومات الأساسية عن العملاء، مثل تفاصيل الاتصال وتاريخ الخدمة والطلبات الخاصة وتفضيلات التنظيف، كل ذلك في مكان واحد

الفوترة الآلية: يجب أن يقوم برنامج أعمال التنظيف الجيد بإنشاء الفواتير تلقائيًا بناءً على المهام المكتملة، وإرسالها إلى العملاء، وحتى التكامل مع معالجات الدفع للسماح بالدفع عبر الإنترنت

تتبع الوقت: اختر برنامجًا مزودًا بميزات تتبع الوقت التي تتيح للعاملين في مجال التنظيف تسجيل دخولهم وخروجهم رقميًا. يساعد ذلك في ضمان المساءلة وتوفير سجل دقيق لساعات العمل من أجل معالجة كشوف المرتبات

أتمتة سير العمل: يمكن للبرامج المزودة بأتمتة سير العمل أتمتة المهام مثل متابعة العملاء وإصدار الفواتير وتأكيد المواعيد، مما يوفر الوقت للتركيز على العمليات التجارية الأساسية

إدارة المخزون: قد يكون تتبع مستلزمات التنظيف أمرًا صعبًا. تساعدك البرامج المزودة بخاصية تتبع المخزون على مراقبة مستويات المخزون، وتعيين تنبيهات إعادة الطلب، وضمان توفر المواد المناسبة لفريقك لكل مهمة

🧠 هل تعلم؟ من المتوقع أن يحقق سوق منتجات التنظيف المنزلية إيرادات تزيد عن 41.15 مليار دولار في عام 2025.

أفضل برامج أعمال التنظيف في عام 2025

1. ClickUp (الأفضل لإدارة أعمال التنظيف الشاملة)

قم بإدارة جميع جوانب أعمال التنظيف الخاصة بك باستخدام ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يساعد شركات التنظيف على إدارة جدولة المهام وتنسيق طواقم العمل والتواصل مع العملاء وإصدار الفواتير وتتبع المهام وإدارة القوى العاملة.

بفضل توفر جميع الأدوات في مكان واحد، يحل ClickUp محل جداول البيانات والمحادثات الجماعية والتطبيقات المتفرقة بنظام مركزي مصمم للتعامل مع المهام التي تتم مرة واحدة وعقود التنظيف المتكررة.

سواء كنت تقوم بتعيين نوبات يومية لفريق صغير أو إدارة عشرات عمال النظافة في مواقع متعددة، يتيح لك ClickUp إنشاء سير عمل مخصص وأتمتة المهام الروتينية وتتبع تقدم العمل في الوقت الفعلي. إنه مثالي لشركات التنظيف التي ترغب في الحصول على رؤية أفضل لعملياتها دون إضافة المزيد من الأعمال الإدارية.

🧹 إدارة المهام والمشاريع باستخدام ClickUp Tasks

يتيح لك ClickUp Tasks إنشاء جداول مهام منظمة بمستوى التفاصيل الذي تحتاجه شركات التنظيف للحفاظ على كفاءتها. يمكنك إنشاء أنواع مهام مختلفة للتنظيف لمرة واحدة أو العقود المتكررة أو الطلبات العاجلة، مع تحديد الحالة والمسؤول والأولوية لكل منها.

قم بجدولة عمليات التنظيف وتتبع المستلزمات وإدارة الموظفين وإصدار الفواتير للعملاء بكفاءة باستخدام ClickUp Tasks

هل تريد الحصول على تحديثات فورية حول تقدم المهام أو البحث عن متطلبات العملاء؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp، يوفر لك كل ما تحتاجه. يقدم إجابات فورية لطلبات البحث الخاصة بك.

احصل على إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال AI Knowledge Manager في ClickUp Brain

📃 أتمتة المهام الإدارية باستخدام ClickUp Automations

تساعد ClickUp Automations شركات التنظيف على تقليل المتابعة اليدوية وتبسيط إدارة المهام. باستخدام أداة إنشاء الأتمتة بالذكاء الاصطناعي وأكثر من 100 نموذج، يمكنك تخصيص المهام تلقائيًا وتحديث حالة المهام وإرسال تنبيهات عند بدء عامل التنظيف أو انتهائه من المهمة، دون الحاجة إلى الإشراف الدقيق.

أتمتة الجدولة والتذكيرات وتحديثات العملاء لعمليات تنظيف سلسة

يمكنك أيضًا تشغيل أتمتة البريد الإلكتروني لإعلام العملاء بالمواعيد المجدولة أو الأعمال المنجزة وإنشاء الفواتير بمجرد انتهاء المهمة، مما يحسن رضا العملاء.

تضمن ميزات مثل المكلفين الديناميكيين وسجلات التدقيق مسؤولية فريقك ودقة الفواتير دون الحاجة إلى البحث عن التفاصيل في نهاية اليوم.

📈 لوحات تحكم مخصصة لتتبع الإيرادات وأداء الفريق

توفر لوحات معلومات ClickUp لشركات التنظيف رؤية واضحة لكيفية سير العمل، بدءًا من إنتاجية الفريق وحتى رضا العملاء. بدلاً من استخدام أدوات متعددة، يمكنك مراقبة المهام المفتوحة والمهام المكتملة والإيرادات ومتابعة العملاء من لوحة معلومات واحدة.

تتبع تقدم المهام والأداء العام للأعمال باستخدام لوحات معلومات ClickUp

وهو مفيد للمديرين الذين يرغبون في مراقبة حالة المهام وجودة الخدمة والأداء العام دون الاعتماد على التحديثات اليدوية.

🧹 قالب ClickUp CRM

احصل على نموذج مجاني قم بمركزية بيانات العملاء وتتبع التفاعلات وإدارة علاقات خدمات التنظيف باستخدام قالب ClickUp CRM

يعد نموذج ClickUp CRM نقطة انطلاق قوية. فهو يساعدك على تنظيم بيانات العملاء وتعيين المهام وتوجيه كل مهمة أو استفسار من خلال عملية محددة. وإليك كيفية استخدامه:

عرض القائمة تتبع سجلات العملاء وتفضيلاتهم باستخدام

قم بتعيين المهام إلى عمال النظافة ومراقبة التقدم المحرز باستخدام عرض مهامي

قم بإدارة طلبات الخدمة الواردة أو فرص المبيعات باستخدام عرض عملية المبيعات

أنشئ مساحة مخصصة للترحيب بالعملاء الجدد باستخدام Welcome View

يمكنك أيضًا تجربة نموذج إدارة خدمات المرافق من ClickUp. يضمن هذا النموذج التنسيق الدقيق وتنظيم الموارد بحيث تسير عمليات التنظيف بسلاسة. وإليك كيفية ذلك: توفير نظرة شاملة على الأنشطة المتعلقة بالمرافق من أجل اتخاذ قرارات أفضل

يساعد المديرين على تحديد المهام المتعلقة بالمرافق وتتبعها والإبلاغ عنها بسرعة

تمكين المالكين من تقييم أداء موظفي الخدمة بسرعة

أفضل ميزات ClickUp

تتبع قيمة العملاء وأداء الفريق والحجوزات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

اجمع طلبات خدمة العملاء وتعليقاتهم باستخدام نماذج ClickUp

حدد أولويات المهام وقم بتوزيعها على عمال النظافة لتحقيق مزيد من الوضوح والكفاءة باستخدام ClickUp Tasks

أتمتة عمليات التنظيف المتكررة لتوفير الوقت في المهام المتكررة باستخدام ClickUp Automations

قم بإدارة معلومات العملاء وتفضيلاتهم وسجل الخدمات في مكان واحد

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد بعض الصعوبات في التعلم بسبب تنوع الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2 :

تعد القدرة على تخصيص سير العمل وأتمتة العمليات والتكامل السلس مع الأدوات الأخرى جزءًا أساسيًا من عملياتنا اليومية. تتيح طرق العرض المختلفة (القائمة واللوحة والتقويم) إدارة المهام بكفاءة، وتساعد ميزات التوثيق المدمجة في الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. تضمن سرعة المنصة وموثوقيتها استمرار مشاريعنا دون انقطاع.

تعد القدرة على تخصيص سير العمل وأتمتة العمليات والتكامل السلس مع الأدوات الأخرى جزءًا أساسيًا من عملياتنا اليومية. تتيح طرق العرض المختلفة (القائمة واللوحة والتقويم) إدارة المهام بكفاءة، وتساعد ميزات التوثيق المدمجة في الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. تضمن سرعة المنصة وموثوقيتها استمرار مشاريعنا دون انقطاع.

📮 ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يؤثر سلبًا على إنتاجية فريقك. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل تنجم عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ ClickUp يوحد سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل وإدارة مهامك من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

📖 اقرأ المزيد: قوالب CRM مجانية: Excel و Google Sheets و ClickUp

2. ZenMaid (الأفضل لتبسيط الجدولة والتواصل مع العملاء)

عبر ZenMaid

ZenMaid هو برنامج جدولة مصمم خصيصًا لخدمات الخادمات والمُنظفين المستقلين. يساعدك على تنظيم المواعيد وتتبع توفر الفريق وأتمتة الاتصالات اليومية في لوحة تحكم واحدة. يزيل ZenMaid الجدولة اليدوية من خلال السماح لك بتعيين المواعيد المتكررة وعرض التوفر وتجنب الحجوزات المزدوجة.

تساعد التذكيرات التلقائية والتحديثات عبر البريد الإلكتروني والأدوات الموجهة للعمال على تقليل المواعيد الفائتة وتحسين اتساق الخدمة. كما تسهل هذه الأدوات متابعة العمل وتحسين إدارة العملاء دون الحاجة إلى الإشراف الدقيق على كل التفاصيل.

أفضل ميزات ZenMaid

استخدم التقويم الذي يعمل بالسحب والإفلات لجدولة المهام وإعادة جدولتها بسرعة

قلل حالات عدم الحضور وسوء الفهم من خلال التذكيرات التلقائية عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني

أنشئ قوائم مراجعة رقمية للعاملين في مجال التنظيف لاتباع التعليمات الخاصة بكل مهمة

اسمح للعملاء بجدولة خدمات التنظيف التجارية مباشرةً باستخدام نماذج الحجز المتكاملة عبر الإنترنت

احصل على ساعات دوام دقيقة للموظفين وشفافية في كشوف المرتبات من خلال تتبع الوقت باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (

قيود ZenMaid

خيارات محدودة لإعداد التقارير والتخصيص للبيانات والقوالب

تكامل أقل مع تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بمنصات الخدمات الأوسع نطاقًا

أسعار ZenMaid

تجربة مجانية

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا

المحترف: 39 دولارًا شهريًا

Pro Max: 49 دولارًا شهريًا

تقييمات ZenMaid وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 6/5 (180+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ZenMaid

تقول مراجعة Capterra :

سهولة الاستخدام والقدرة على التوسع والميزات الإضافية التي يتمتع بها هذا البرنامج مذهلة. من تطبيقات التتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى تقارير اللقطات السريعة إلى لوحة التحكم سهلة القراءة – إنه حقًا يفعل كل شيء.

سهولة الاستخدام والقدرة على التوسع والميزات الإضافية التي يتمتع بها هذا البرنامج مذهلة. من تطبيقات التتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى تقارير اللقطات السريعة إلى لوحة التحكم سهلة القراءة – إنه حقًا يفعل كل شيء.

📖 اقرأ المزيد: قوالب جداول مجانية في Excel و Google Sheets و ClickUp

3. Housecall Pro (الأفضل للاتصالات في مجال الخدمات الميدانية)

عبر Housecall Pro

يساعد Housecall Pro شركات التنظيف على إدارة كل شيء بدءًا من الجدولة والإرسال وحتى التواصل مع العملاء والدفعات. وهو مفيد للفرق التي تتعامل مع عدة مواعيد متكررة وفرق العمل الميدانية.

يقلل Housecall Pro من عبء الإدارة باستخدام أدوات لتبسيط الحجز عبر الإنترنت وأتمتة الفوترة وإنشاء تجربة سلسة للعملاء. تساعد ميزات مثل بوابة العملاء والتحديثات في الوقت الفعلي فرق التنظيف على الحفاظ على مستوى عالٍ من خدمة العملاء من خلال إبقاء العملاء على اطلاع في كل خطوة.

أفضل ميزات Housecall Pro

حدد مواعيد التنظيف المتكررة على أساس أسبوعي أو نصف أسبوعي أو شهري

أنشئ نماذج أسعار مخصصة لإرسال عروض أسعار دقيقة بسرعة

قم بإنشاء الفواتير تلقائيًا وإرسالها فور الانتهاء من المهمة

اسمح للعملاء بحجز الخدمات مباشرةً عبر موقعك الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي

امنح العملاء إمكانية الوصول إلى بوابة لإدارة الحجوزات والمدفوعات والاتصالات

قيود Housecall Pro

أبلغ المستخدمون عن تأخير في تحديثات البرنامج في التطبيق

تطبيق الهاتف المحمول له وظائف محدودة مقارنة بالإصدار المكتبي

قد تبدو هيكلية الأسعار مربكة للشركات الصغيرة

أسعار Housecall Pro

الأساسي: 59 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأساسيات: 149 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الحد الأقصى: 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Housecall Pro

G2: 4. 3/5 (190+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,800+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Housecall Pro

تقول مراجعة G2 *

Housecall Pro سهل الاستخدام للغاية وسهل التنفيذ. يعجبني إعداد دفتر الأسعار وسهولة قبول بطاقات الائتمان/الخصم وعلامات العملاء والمهام. كما أنه من السهل تتبع مصادر العملاء المحتملين. يعجبني دعم العملاء.

Housecall Pro سهل الاستخدام للغاية وسهل التنفيذ. يعجبني إعداد دفتر الأسعار وسهولة قبول بطاقات الائتمان/الخصم وعلامات العملاء والمهام. كما أنه من السهل تتبع مصادر العملاء المحتملين. يعجبني دعم العملاء.

📖 اقرأ المزيد: قوالب خدمة العملاء لتنظيم عمليات الدعم

4. Jobber (الأفضل لإدارة عروض الأسعار والمهام والفواتير)

عبر Jobber

يوفر Jobber لشركات التنظيف طريقة منظمة لإدارة أعمال العملاء من البداية إلى النهاية. وهو مثالي للفرق التي تتعامل مع مهام متعددة يوميًا وتريد طريقة أسرع وأكثر تنظيمًا لإرسال عروض الأسعار وجدولة عمليات التنظيف والحصول على المدفوعات.

بفضل الأدوات التي تتيح أتمتة الجدولة وإنشاء الفواتير والتواصل الواضح، يساعد Jobber في تقليل الأعمال الإدارية والحفاظ على سير عمليات التنظيف بسلاسة، خاصة عند إدارة العملاء الدائمين أو الطلبات في اللحظة الأخيرة.

أفضل ميزات Jobber

اسمح للعملاء بحجز الخدمات مباشرة من موقعك الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي

امنح العملاء إمكانية الوصول إلى بوابة الخدمة الذاتية لعرض المهام والموافقة على عروض الأسعار والدفع عبر الإنترنت

حوّل تفاصيل المهام على الفور إلى فواتير تحمل علامتك التجارية واحصل على المدفوعات بشكل أسرع باستخدام قوالب الفواتير

أنشئ نماذج مهام وقوائم مراجعة مخصصة لضمان اتساق معايير التنظيف

تتبع سجل العملاء والملاحظات وسجلات الاتصالات باستخدام أدوات CRM المدمجة

قيود Jobber

تفتقر إلى أدوات قوية لإدارة المخزون والمبيعات، وهي ميزات أساسية لأعمال التنظيف

يجد بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى قابلية التوسع وخيارات التكامل

أسعار Jobber

تجربة مجانية

الأساسي: 24 دولارًا شهريًا

Connect: 72 دولارًا شهريًا

النمو: 120 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Jobber

G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jobber

تقول مراجعة G2 :

أستخدم Jobber لتنظيم خدمات التنظيف المجدولة، وكذلك لإرسال عروض الأسعار، وتتبع الفواتير، وتحصيل مدفوعات/ودائع العملاء. إنه سهل الاستخدام للغاية وهو بالضبط ما أحتاجه لعملي الصغير.

أستخدم Jobber لتنظيم خدمات التنظيف المجدولة، وكذلك لإرسال عروض الأسعار، وتتبع الفواتير، وتحصيل مدفوعات/ودائع العملاء. إنه سهل الاستخدام للغاية وهو بالضبط ما أحتاجه لعملي الصغير.

📖 اقرأ المزيد: استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء لتحقيق نجاح الأعمال على المدى الطويل

5. mHelpDesk (الأفضل لأوامر العمل المخصصة وجدولة المهام الميدانية)

عبر mHelpDesk

mHelpDesk مخصص للشركات التي تتعامل مع طلبات الخدمة التفصيلية وتحتاج إلى تحكم أفضل في جدولة المهام الميدانية. يتيح لك إدارة أنواع المهام المخصصة — مثل التنظيف العميق أو العقارات متعددة الوحدات أو خدمات الانتقال — باستخدام أدوات لإنشاء أوامر عمل تفصيلية وإرسال الموظفين وتتبع المهام في الوقت الفعلي.

تساعد التطبيقات المحمولة عمال النظافة على البقاء على اطلاع على المهام في الموقع، بينما يمكن لموظفي المكتب عرض التقدم المحرز وإرسال الفواتير ومعالجة المدفوعات، كل ذلك من مكان واحد.

أفضل ميزات mHelpDesk

قم بتعيين وجدولة مهام التنظيف باستخدام تقويم يعرض توفر الفريق

قم بإعداد رسائل آلية للعملاء والموظفين لتقليل المتابعة

قم بإنشاء الفواتير وإرسالها مباشرة من سجلات المهام

استخدم التطبيق المحمول لتحديث تقدم المهام والوصول إلى تفاصيل المهام في الميدان

اقبل الدفعات عبر الإنترنت أو شخصيًا باستخدام معالج الدفع المدمج

قيود mHelpDesk

لا يدعم التطبيق حاليًا وضع عدم الاتصال بالإنترنت. وبالتالي، لا يعمل في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت

الأسعار غير مدرجة مسبقًا — ستحتاج إلى الاتصال بقسم المبيعات للحصول على التفاصيل

أسعار mHelpDesk

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات mHelpDesk

G2: 4. 0/5 (140+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن mHelpDesk

تقول مراجعة Capterra :

يمكنك أتمتة أعمالك للحفاظ على قاعدة بيانات العملاء وجدولة أوامر العمل وتتبعها. أصبحت الفوترة سهلة للغاية من خلال ميزة البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى عملائك.

يمكنك أتمتة أعمالك للحفاظ على قاعدة بيانات العملاء وجدولة أوامر العمل وتتبعها. أصبحت الفوترة سهلة للغاية من خلال ميزة البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى عملائك.

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج أوامر العمل لطلبات الصيانة

6. ServiceTitan (الأفضل للجدولة المعقدة والتوزيع بكميات كبيرة)

عبر ServiceTitan

يساعد ServiceTitan في إدارة عدة فرق عمل ومناطق خدمة أو كميات كبيرة من المهام اليومية. كما يبسط عملية الجدولة ويراقب مواقع الفرق في الوقت الفعلي ويقلل التأخيرات الناتجة عن سوء التواصل أو التنسيق اليدوي.

إذا كان فريقك يواجه باستمرار مشكلات في الجدولة أو عدم كفاءة التوزيع، فإن ServiceTitan يمنحك رؤية كاملة وتحكمًا تامًا لإصلاح تلك العقبات. وهو مفيد للشركات النامية التي تحتاج إلى تتبع أكثر دقة للمهام وإعادة جدولة أسرع وتقديم خدمات أكثر اتساقًا على جميع الأصعدة.

أفضل ميزات ServiceTitan

جدولة بالسحب والإفلات لتعديل المواعيد بسهولة بناءً على توفر الطاقم

لوحة إرسال في الوقت الفعلي لتتبع حالة المهام ومواقع الفنيين

تطبيق جوال للعمال لتحديث تقدم العمل والتواصل من الميدان

أدوات إصدار الفواتير المدمجة لإرسال طلبات الدفع فور الانتهاء من الخدمة

لوحات تحكم وتقارير مخصصة لمراقبة حجم المهام والإيرادات وكفاءة الفريق

قيود ServiceTitan

قد تكون هذه البرامج غنية بالميزات بالنسبة لشركات التنظيف الصغيرة

يستغرق الإعداد والتشغيل وقتًا أطول مقارنة بالأدوات الأبسط

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق ذات الميزانيات المحدودة

أسعار ServiceTitan

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات ServiceTitan

G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (290+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ServiceTitan

تقول مراجعة G2 :

أحب أننا نستطيع إدارة الأعمال بالكامل من تطبيق واحد. الإرسال، الجدولة، مراقبة المكالمات، تتبع العملاء المحتملين، التقديرات، التسويق، التواصل مع العملاء، المخزون، الفوترة، إدارة المشاريع، المهام المكتبية، التواصل مع الفنيين، وبوابة العملاء... والقائمة تطول وتطول.

أحب أننا نستطيع إدارة الأعمال بالكامل من تطبيق واحد. الإرسال، الجدولة، مراقبة المكالمات، تتبع العملاء المحتملين، التقديرات، التسويق، التواصل مع العملاء، المخزون، الفوترة، إدارة المشاريع، المهام المكتبية، التواصل مع الفنيين، وبوابة العملاء... والقائمة تطول وتطول.

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج CRM لخدمات وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

7. Hubstaff (الأفضل لتتبع الوقت وإنتاجية الموظفين)

عبر Hubstaff

يساعد Hubstaff شركات التنظيف على تتبع الوقت بدقة وتحسين أداء الفريق في مواقع العمل. يوضح تتبع GPS وتحديد المواقع الجغرافية وجداول العمل الآلية مكان وجود عمال التنظيف ومدة قضائهم في كل مهمة.

تسهل هذه المعلومات عملية إعداد كشوف المرتبات وتساعد في تحديد أوجه القصور، مثل الوقت الضائع بين المهام أو الموظفين غير المستغلين بالكامل. بالنسبة للفرق التي تعمل في مواقع متعددة، يساعد Hubstaff في الحفاظ على المساءلة وتتبع الإنتاجية وتلبية توقعات العملاء دون الحاجة إلى التدخل في كل التفاصيل.

أفضل ميزات Hubstaff

أتمتة تسجيل الدخول والخروج في مواقع العمل باستخدام تحديد المواقع الجغرافية

أنشئ تقارير إنتاجية تعرض الوقت المستغرق في كل مهمة وإنتاجية الطاقم

احسب رواتب عمال النظافة تلقائيًا بناءً على ساعات العمل المسجلة من خلال تكامل كشوف الرواتب

أنشئ الفواتير مباشرة من الوقت المسجل لسهولة الفوترة

قيود Hubstaff

تفتقر إلى ميزات جدولة المهام أو الإرسال المدمجة

قد يشعر بعض أعضاء الفريق أن تتبع الإنتاجية أمر تدخلي

وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت عندما يعمل الطاقم في مناطق ضعيفة الإشارة

أسعار Hubstaff

تجربة مجانية

المبتدئين: 7 دولارات أمريكية/مقعد/شهر

النمو: 9 دولارات أمريكية/مقعد/شهر

الفريق: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hubstaff

تقول مراجعة G2 :

نحن نستخدم Hubstaff منذ فترة، وقد أحدث فرقًا كبيرًا في طريقة تتبع ساعات العمل وإدارة فريقنا عن بُعد. ميزة تتبع الوقت جيدة، والواجهة سهلة الفهم لجميع أعضاء الفريق والهرم الوظيفي. ساعدنا ذلك في دفع الفريق نحو التطوير الفعال والتتبع الأفضل.

نحن نستخدم Hubstaff منذ فترة، وقد أحدث فرقًا كبيرًا في طريقة تتبع ساعات العمل وإدارة فريقنا عن بُعد. ميزة تتبع الوقت جيدة، والواجهة سهلة الفهم لجميع أعضاء الفريق والهرم الوظيفي. ساعدنا ذلك في دفع الفريق نحو التطوير الفعال والتتبع الأفضل.

📖 اقرأ المزيد: أدوات برمجية لتتبع إنتاجية الموظفين

8. Swept (الأفضل لتواصل فريق النظافة)

عبر Swept

تم تصميم Swept خصيصًا لشركات التنظيف التي يجب أن تحافظ على تنسيق فرق العمل عبر مواقع عمل متعددة. بدلاً من الاعتماد على محادثات جماعية متفرقة أو مكالمات في اللحظة الأخيرة، يمكن للمديرين استخدام Swept لإرسال التعليمات والحصول على التحديثات والتأكد من أن عمال التنظيف يعرفون بالضبط ما هو متوقع منهم.

يساعد الدعم متعدد اللغات والرسائل الخاصة بالموقع على تجنب سوء الفهم وفجوات الخدمة، خاصةً للفرق التي تعمل بلغات مختلفة أو في نوبات عمل مختلفة.

أفضل ميزات Swept

تمكين المراسلة المباشرة القائمة على الموقع بين المديرين وعمال النظافة

ضمان الوضوح بين الفرق من خلال الدعم متعدد اللغات لأكثر من 100 لغة

قم بإدارة تتبع التوريد في الوقت الفعلي حتى يتمكن عمال النظافة من الإبلاغ عن النقص على الفور

أنشئ قوائم مراجعة رقمية مخصصة لكل موقع تنظيف أو نوع مهمة

القيود المزالة

بعض الميزات، مثل عمليات التفتيش على العملاء، متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

قد لا تناسب سير العمل التي تركز على التطبيقات المحمولة الفرق التي لديها وصول محدود إلى التكنولوجيا

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتأقلم مع المنصة

أسعار Swept

الإطلاق: 30 دولارًا شهريًا

تحسين: 150 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الحجم: 225 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Swept

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: 4. 3/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Swept

تقول مراجعة Capterra :

سهولة فائقة للموظفين في تسجيل الدخول/الخروج. ميزات رائعة تتيح إرسال رسائل إلى الموظفين المكلفين بمواقع معينة. جداول الدوام المتاحة للموظفين مفيدة للغاية. المعلومات الأمنية المرفقة بالمواقع أداة مثالية. إمكانية تغيير اللغة ميزة رائعة لإرسال الرسائل.

سهولة فائقة للموظفين في تسجيل الدخول/الخروج. ميزات رائعة تتيح إرسال رسائل إلى الموظفين المكلفين بمواقع معينة. جداول الدوام المتاحة للموظفين مفيدة للغاية. المعلومات الأمنية المرفقة بالمواقع أداة مثالية. إمكانية تغيير اللغة ميزة رائعة لإرسال الرسائل.

📖 اقرأ المزيد: كيفية تحسين التواصل بين أعضاء الفريق (من خلال 10 استراتيجيات)

9. Connecteam (الأفضل لتدريب الموظفين الجدد والعمليات اليومية)

عبر Connecteam

تساعد Connecteam شركات التنظيف على توظيف موظفين جدد بسرعة وإدارة العمليات اليومية دون الفوضى التي تسببها جداول البيانات أو قوائم المهام الورقية. يمكنك إعداد تدريبات متوافقة مع الأجهزة المحمولة وتعيين المهام مع تعليمات مفصلة وتتبع التقدم المحرز.

بالنسبة لشركات التنظيف التي تعاني من ارتفاع معدل دوران الموظفين أو نوبات العمل المتناوبة، يوفر البرنامج أدوات لتدريب الفرق الميدانية وإدارتها والتواصل معها دون إبطاء سير العمل في المكتب.

أفضل ميزات Connecteam

أنشئ سير عمل متنقل لتدريب عمال النظافة الجدد بكفاءة

قدم تدريبًا تفاعليًا باستخدام مقاطع فيديو وملفات PDF واختبارات داخل التطبيق

استخدم ساعة زمنية مدمجة لتتبع ساعات العمل بدقة لكل نوبة

قم بتعيين مهام التنظيف اليومية مع التعليمات والمواعيد النهائية والتحديثات في الوقت الفعلي

تواصل على الفور مع فريقك باستخدام الدردشة المدمجة والإعلانات

قيود Connecteam

قد يتباطأ أداء التطبيق قليلاً في حالة ضعف اتصال الإنترنت

يذكر بعض المستخدمين أن تخصيص القوالب يستغرق وقتًا إضافيًا في الإعداد

تعد التقارير وظيفية ولكنها ليست عميقة مثل بعض الأدوات المتخصصة

أسعار Connecteam

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

متقدم: 49 دولارًا شهريًا

خبير: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Connecteam

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Connecteam

تقول مراجعة G2 :

لقد كان Connecteam أداة رائعة لمنظمتي لإدارة الموارد البشرية. أفضل ما يميز هذه الأداة هو سهولة فهم واجهتها وسرعة استيعابها من قبل المستخدمين الجدد. إنها سهلة الاستخدام للغاية. نحن نحب قسم الجدولة لأنه يتيح لنا جدولة موظفينا بسهولة، ويتم إخطار الموظفين على الفور بشأن نوبات العمل.

لقد كان Connecteam أداة رائعة لمنظمتي لإدارة الموارد البشرية. أفضل ما يميز هذه الأداة هو سهولة فهم واجهتها وسرعة استيعابها من قبل المستخدمين الجدد. إنها سهلة الاستخدام للغاية. نحن نحب قسم الجدولة لأنه يتيح لنا جدولة موظفينا بسهولة، ويتم إخطار الموظفين على الفور بشأن نوبات العمل.

📖 اقرأ المزيد: كيفية تحديد أهداف التوجيه لمساعدة الموظفين على النجاح

10. WorkWave Service (الأفضل لتخطيط المسارات والتوزيع على نطاق واسع)

عبر WorkWave Service

تعد WorkWave Service مثالية للشركات التي لديها فرق متعددة على الطريق وحجم كبير من المواعيد اليومية. تساعد ميزات تخطيط المسار والإرسال على تقليل تكاليف الوقود ومنع تداخل الجداول الزمنية والحفاظ على كفاءة عمل الفرق الميدانية.

يمكن للمديرين تعيين المسارات في ثوانٍ معدودة، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي، وتعديل الجداول دون تعطيل سير العمل اليومي. بالنسبة لشركات التنظيف المتنامية التي تعمل في أوقات ضيقة أو في مناطق خدمة واسعة، تضمن هذه الأداة وصول عمال التنظيف المناسبين إلى المهمة المناسبة في الوقت المناسب.

أفضل ميزات WorkWave Service

خطط وطور مسارات التنظيف في دقائق باستخدام منطق مدمج للتوقيت والمناطق وأنواع المهام

أرسل التحديثات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من إعادة التوجيه أو إعادة الجدولة على الفور

تُظهر تطبيق السائق لأعضاء الفريق إلى أين يتوجهون وماذا يفعلون ومتى يقدمون التقارير

إخطار العملاء تلقائيًا بأوقات الوصول المتوقعة والتأخيرات

الوصول إلى التقارير لمراجعة كفاءة المهام وأداء المسارات واتساق الخدمة

قيود خدمة WorkWave

قد يتطلب الإعداد الأولي مساعدة لتكوين المناطق وبرامج التشغيل وقواعد الخدمة

لا يشمل إدارة المهام على مستوى الوظيفة للعاملين في مجال التنظيف (يركز على التوجيه)

يتطلب اتصالاً مستمرًا بالإنترنت لتتبع الوقت الفعلي والعمل بسلاسة

أسعار خدمة WorkWave

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات خدمة WorkWave

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 3. 1/5 (60+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WorkWave Service؟

تقول مراجعة Capterra :

ليس فقط أن التنقل (تحسين المسار) أسهل بكثير من المنصات السابقة الأخرى، بل أردنا أيضًا أن نتمكن من أتمتة "إتمام الخدمة" ثم إصدار الفاتورة تلقائيًا للعميل. وكان هذا أحد الأشياء التي لم تكن متوفرة في منصتنا القديمة.

ليس فقط أن التنقل (تحسين المسار) أسهل بكثير من المنصات السابقة الأخرى، بل أردنا أيضًا أن نتمكن من أتمتة "إتمام الخدمة" ثم إصدار الفاتورة تلقائيًا للعميل. وكان هذا أحد الأشياء التي لم تكن متوفرة في منصتنا القديمة.

📖 اقرأ المزيد: كيفية إنشاء تنسيق فعال لأوامر العمل

إدارة العملاء والفرق والتنظيف — كل ذلك في ClickUp

لا تملك شركات التنظيف الوقت الكافي لمتابعة المهام أو البحث في الرسائل أو إصلاح الأخطاء في الجدولة. يضمن برنامج شركة التنظيف المناسب سير عملك وتناسق فريقك وولاء عملائك.

كل أداة من الأدوات التي ذكرناها تعالج جزءًا من ذلك، ولكن ClickUp تجمعها جميعًا معًا.

تحصل على كل شيء في مكان واحد، من جدولة المهام وإصدار الفواتير إلى الأتمتة وتتبع العملاء والتعاون بين أعضاء الفريق. سواء كنت تعمل بمفردك أو تدير فريقًا كاملًا، فإن ClickUp يناسب طريقة عملك.

اشترك في ClickUp وقم بإدارة أعمال التنظيف بالكامل من مكان واحد.