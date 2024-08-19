كيفية تحسين آداب خدمة العملاء

عادةً ما يكون أول تفاعل للعميل مع شركة ما خلال مرحلة الاستكشاف أو مرحلة البيع تفاعلًا إيجابيًا. وعادةً ما يكون العميل المحتمل متحمسًا لشراء شيء جديد أو حل مشكلة لديه، ويكون مندوب المبيعات حريصًا بطبيعة الحال على إبهاره.

من ناحية أخرى، عندما يتصل العميل بـ "خدمة العملاء"، يكون ذلك على الأرجح بسبب وجود مشكلة لديه. عندما يتصلون هاتفياً أو يكتبون بريداً إلكترونياً، فمن المحتمل أن يكونوا غاضبين أو محبطين أو قلقين أو، على أقل تقدير، مرتبكين.

إن إشراك الشخص بشكل إيجابي في هذا الإطار الذهني، دون أن تفقده رعايته، هو ما تدور حوله آداب خدمة العملاء. دعنا نتعمق أكثر.

ما هي آداب خدمة العملاء؟

إتيكيت خدمة العملاء هو مجموعة من السلوكيات والآداب والتقنيات التي يستخدمها المحترفون لحل مشاكل العملاء بما يرضيهم.

إن آداب خدمة العملاء الجيدة هي الطريقة التي يتصرف بها ممثل خدمة العملاء، ولكنها أيضًا قابلة للتكيف بطبيعتها ويجب تعديلها بناءً على استجابة العميل.

لماذا تعتبر آداب خدمة العملاء مهمة؟

في الأساس، خدمة العملاء هي دور حل المشاكل. قد تكون مشاكل العملاء هذه بسيطة مثل "أنا غير قادر على إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بي" أو معقدة مثل "أنا غير راضٍ عن منتجك وأريد استرداد أموالي"

مهما كانت طبيعة شكوى العميل، فإن آداب السلوك الجيدة تساعد بطرق لا حصر لها، مثل:

استرضاء العميل وجعله يتجه نحو الحل

تحويل الموقف السلبي إلى موقف إيجابي أو على الأقل محايد

تقديم صورة احترافية للعلامة التجارية تتمحور حول العميل

خلق تجربة مبهجة للعملاء حتى بعد وقوع حدث سلبي

تعزيز ولاء العميل من خلال الاهتمام بالعملاء بغض النظر عن تجربتهم معك

ما الذي يجعل آداب خدمة العملاء جيدة؟

بينما يمكن أن تكون التجربة مع كل عميل مختلفة، إلا أن هناك بعض المبادئ الأساسية التي تتبعها معظم الشركات.

الاحترام

المبدأ الأول والأهم هو احترام العميل ومشكلته، بغض النظر عن مدى سخافتها أو سهولتها. حتى لو كان الحل بسيطًا "أعد تشغيل نظامك"، قلها باحترام لبناء علاقة معه.

التعاطف

يجب على ممثل الخدمة أن يتعرف على الحالات العاطفية للعملاء ويضع نفسه مكانهم ويستجيب وفقًا لذلك. سيساعد ذلك في معالجة مخاوف العملاء دون إصدار أحكام مسبقة.

الإصغاء الفعال

ركز على ما يقوله العملاء، وتعرّف على مخاوفهم، وعكس لغتهم لضمان عدم إغفال أي معلومات مهمة. يمكن أن يقلل الاستماع النشط من الإحباط بشكل كبير ويعزز رضا العملاء.

الوضوح

تجنب المصطلحات. لا تستخدم كلمات معقدة عندما تفي الكلمات البسيطة بالغرض. من المفيد أيضًا أن تعكس لغة العميل لضمان شعوره بأنه مسموع ومفهوم.

الشفافية

لإقناع عميلك بأن يثق بك في حل مشاكله، عليك أن تكون شفافًا. اعترف بالمشكلة. قدم معلومات دقيقة. كن شفافًا بشأن ما إذا كان بإمكانك حل المشكلة أم لا. إذا لم تستطع، كن صريحًا بشكل خاص حول ذلك. ولكن اقترح طريقة واضحة للمضي قدمًا.

المهنية

ينطوي التواصل الجيد على استخدام لغة مهذبة وأخلاق حسنة وتقديم النفس بشكل مناسب. وهذا يساعد على تكوين صورة إيجابية عن الشركة.

الاتساق

الاتساق أمر بالغ الأهمية لخدمة العملاء الرائعة. يجب أن يتلقى العملاء نفس مستوى الخدمة بغض النظر عما إذا كانوا يتواصلون عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الدردشة المباشرة.

ستلاحظ أن الخصائص المذكورة أعلاه سلوكية وبالتالي فهي قابلة للتفسير في بعض الحالات. على سبيل المثال، أحد مبادئ خدمة العملاء عالية الجودة هو "احترام وقت الناس" كما ترى، إنها ليست تعليمات محددة مثل "ارتداء ربطة عنق" أو "اذكر شعار الشركة في رسالة الوداع"

قد يشمل احترام وقت الناس تقليل وقت انتظارهم، وإعطاء إجابات واضحة، والاعتراف بمدى انشغالهم، وما إلى ذلك. وبناءً على الموقف، تقع على عاتق موظفي خدمة العملاء مهمة اختيار آداب السلوك الصحيحة.

اليوم، يتواصل العملاء للحصول على الدعم عبر الهاتف، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والدردشة المباشرة، وما إلى ذلك. يمكن لشيء بسيط مثل نقطة في نهاية الجملة أن يظهر على أنه وقح في النص. بناءً على السياق، يمكن أن تتغير آداب السلوك بشكل كبير.

باختصار، يمكن أن تكون آداب خدمة العملاء منحدرًا زلقًا. في حين أنه لا يمكن أن تكون هناك قواعد واضحة لآداب خدمة العملاء، إلا أن هناك أفضل الممارسات التي تتبعها الشركات الناجحة في جميع أنحاء العالم.

## نصائح لإتقان آداب خدمة العملاء

آداب خدمة العملاء متعددة الأبعاد. الجانب الأساسي منها هو بالطبع التواصل، أي كيفية التحدث مع العميل. ومع ذلك، فإنه يتضمن أيضًا اعتبارات مختلفة حول الخصوصية والتعامل مع معلومات التعريف الشخصية [PII ]، والتصعيد، وغير ذلك، اعتمادًا على أهداف خدمة العملاء . إليك بعض أفضل الممارسات.

1. قم بتكييف آداب خدمة العملاء مع طريقة الاتصال

اعتمادًا على المنصة التي يتصل بك العميل من خلالها، ستختلف آداب السلوك الخاصة بك، على الرغم من أن المبادئ غالبًا ما تكون قياسية. على سبيل المثال، على الهاتف، قد تُظهر الإصغاء النشط من خلال قول "همم" أو "أسمعك" يصعب القيام بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

لذا، إليك كيفية تكييف آداب خدمة العملاء مع طريقة التواصل.

آداب التواصل عبر البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني وسيلة صعبة. فهو نصي. لذا، من الصعب أيضًا سماع نبرة صوتك. يمكن للآداب الجيدة أن تقطع شوطاً طويلاً في جعل التفاعل إيجابياً.

استخدم سطور موضوع واضحة: استخدم سطور موضوع محددة وواضحة تشير إلى محتوى البريد الإلكتروني. على سبيل المثال، "تحديث طلبك #12345" أكثر إفادة من "تحديث الطلب"

إضفاء الطابع الشخصي: قم بمخاطبة العميل بالاسم لجعل التفاعل أكثر شخصية وتواصلاً. إذا كنت تستخدم Gmail كـ أداة دعم العملاء ، يمكنك البحث بسهولة عن مسارات المحادثة وسجل العلاقة، والاطلاع على جميع رسائل البريد الإلكتروني السابقة، والتعرف على العميل. وهذا يساعد على استمرار العلاقة دون أن تجعل العميل يكرر ما قاله العميل.

اجعلها قصيرة: لا أحد يرغب في قراءة رسائل بريد إلكتروني طويلة إذا كان بإمكانه تجنب ذلك، خاصةً من شركة ما. اجعل رسالتك قصيرة وفي صلب الموضوع. إذا كان هناك الكثير لتقوله، استخدم التنسيق مثل الخط العريض والتسطير وما إلى ذلك، لإبراز النقاط البارزة.

دقق في القراءة: تحقق دائمًا من التدقيق الإملائي والنحوي. يعكس البريد الإلكتروني المكتوب بشكل جيد الاحترافية والاهتمام بالتفاصيل. يحتوي Gmail على مدققات إملائية مدمجة. يمكنك استخدام أدوات خارجية مثل Grammarly.

إذا كنت تستخدم ClickUp CRM يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة كمساعدك في الكتابة. كمكافأة، إليك كتاب تمهيدي مفصل عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء .

التدقيق الإملائي والنحوي مع ClickUp Brain

ضع اسمك عليها: قم بالتوقيع باسمك وعنوانك لجعل البريد الإلكتروني أكثر خصوصية. هذا ينقل أيضًا المساءلة.

آداب الاتصال الهاتفي

إذا كنت تقوم بالرد على المكالمات الهاتفية من العملاء، فإليك ما ستبدو عليه آداب التعامل مع المكالمات الهاتفية.

رحّب باحترافية: ابدأ بإيجابية بتحية مثل: "شكرًا لك على اتصالك بشركة آكمي. أنا إلمر فاد. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟

اعترف بانتظام: أظهر تفاعلك من خلال الرد على العميل والإقرار بكلام العميل. اطرح أسئلة لطيفة ولكن إرشادية. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "أفهم أنك حاولت إعادة تشغيل النظام ولم ينجح الأمر؟

تحدث بوضوح: تجنب المصطلحات واستخدم كلمات محددة. على سبيل المثال، قل، "دعني أوصلك بأخصائي على الفور يمكنه مساعدتك بشكل أفضل" بدلاً من شيء غامض مثل، "سأقوم بتصعيد هذا الأمر؛ ستسمع منا قريبًا."

كرر المشكلة: للتأكد من فهمك لما يقوله العميل، كرر مخاوفه بطريقة مختصرة وواضحة. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل، "التطبيق يتعطل في كل مرة تحاول فيها تغيير كلمة المرور. هل هذا صحيح؟

قم بالمتابعة: قم بالمتابعة إذا كانت المشكلة تتطلب ذلك أو إذا كنت قد وعدت بالمتابعة. فهذا يبني الثقة والموثوقية.

آداب المحادثة

تعد الدردشة المباشرة واحدة من أكثر وسائل دعم العملاء شيوعًا اليوم. لكن المراسلة الفورية قد تكون صعبة. يمكن للآداب الجيدة أن تجعل هذا الأمر أسهل.

الرد بسرعة: احرص على الرد على رسائل العميل على الفور. فالكثيرون يفضلون الدردشة بسبب سرعة ردود الفعل، ولهذا السبب يمكن أن يكون التأخير محبطًا بشكل خاص.

كن ودودًا: حافظ على نبرة ودية وسعيدة. قل: "يسعدني أن أساعدك في ذلك"

حافظ على الرسائل قصيرة: كن واضحًا ومختصرًا. كرر إذا لزم الأمر واستخدم كلمات مشابهة لما يستخدمه العميل.

استفد من الموارد: حيثما كان ذلك مناسبًا، امنح العميل روابط لمقاطع فيديو تعليمية أو إرشادات خطوة بخطوة لتسهيل حل المشكلة. كن مستعدًا لمشاركة الشاشة وإظهار ما يجب القيام به.

قدم ملخصًا: لخص النقاط الرئيسية في مراحل مختلفة من المحادثة وبالتأكيد في النهاية. دع العميل يعرف الإجراءات الدقيقة التي ستتخذها بناءً على استفساره.

آداب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تشبه وسائل التواصل الاجتماعي الدردشة عبر الإنترنت، إلا أنها تحدث علنًا أمام ملايين الأشخاص. إذا حدث خطأ ما، يمكن أن يصبح الأمر محرجاً للعامة. إذا قمت بالأمر بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار كلمة إيجابية على نطاق واسع. يعتمد إنشاء تفاعلات جيدة على وسائل التواصل الاجتماعي على آداب وسلوكيات جيدة مثل:

كن مهذباً: بغض النظر عن نبرة صوت العميل، كن مهذبًا ومهنيًا. حاول عدم تصعيد المحادثة المشحونة عاطفياً.

الرد بسرعة: بالنسبة لمعظم العملاء، فإن وسائل التواصل الاجتماعي ليست أول وسيلة اتصال بالنسبة لهم. لقد جربوا بالفعل المراسلة عبر البريد الإلكتروني/المحادثة ولم يتلقوا ردًا مرضيًا. لذلك، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كنقطة تصعيد. تأكد من الرد بسرعة.

احترم الخصوصية: يجب التعامل بحذر مع بعض معلومات تحديد الهوية الشخصية - مثل رقم الطلب أو رمز التسليم. أبقِ الرسائل المباشرة مفتوحة واحمِ بيانات العملاء.

خذ الأمور خارج الإنترنت: لا يمكن حل كل شيء من خلال تبادل الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي. لإجراء محادثة مفصّلة، اجعل الأمور غير متصلة بالإنترنت. اتصل بالعميل وتحدث إليه شخصياً.

رد على العميل: بمجرد أن يتم حل استفسار العميل، انشره على المنصة الاجتماعية وادعُ العملاء لإبداء آرائهم.

آداب الاجتماع الافتراضي: آداب الاجتماع الافتراضي

يطلب العملاء المعاصرون التحدث على القناة التي يرتاحون لها أكثر من غيرها. خاصةً إذا كنت تعمل في مجال B2B، فإن الاجتماعات الافتراضية هي أمر معتاد بالنسبة ل التواصل مع العملاء . للتنقل في ذلك، من المفيد تصميم آداب الاجتماع الافتراضي القواعد، بما في ذلك آداب اجتماع التكبير/التصغير .

كن دقيقًا في المواعيد: سجل الدخول قبل الوقت بوقت كافٍ وتأكد من أن جميع الجوانب التقنية تعمل. تأكد من أن مكبرات الصوت والميكروفون وكاميرا الويب, برنامج تدريب العملاء وما إلى ذلك تعمل بشكل جيد.

تحدث من بيئة مهنية: تأكد من وجودك في غرفة هادئة وجيدة الإضاءة مع بيئة نظيفة وخالية من التشتت أثناء الاجتماع.

تحضّر مسبقاً: جهّز كل ما تحتاجه من أجل إدارة توقعات العميل بما في ذلك المواد والشاشات والعروض التقديمية والملاحظات. تأكد من أن تعرض للعميل ما يحتاج إلى رؤيته فقط ولا شيء أكثر من ذلك. تدرّب من أجل أداء أفضل.

خذ الإذن: إذا كنت تسجل المكالمة، أو تدعو زميلاً، أو تستخدم مدون ملاحظات بالذكاء الاصطناعي، اطلب الإذن من العميل.

2. قدّر وقت الناس

تذكّر أنه لا يوجد عميل على الإطلاق يستمتع بقضاء وقته في التحدث إلى مسؤول تنفيذي في خدمة العملاء حول مشكلة في منتج دفعوا أموالاً مقابل الحصول عليه. في الواقع، وجدت دراسة حديثة أن " 43% من العملاء يفضلون تنظيف المرحاض على الاتصال بخدمة العملاء."

لذا، فإن أهم آداب خدمة العملاء هي تقدير وقت الناس.

الاستماع بعناية حتى لا يضطر العميل إلى تكرار ما يقوله

استهدف حل المشكلة من أول اتصال، حتى لا يضطر العميل إلى معاودة الاتصال

لا تجعلهم ينتظرون إلا إذا كنت مضطراً لذلك

إذا كان هناك شيء ما سيستغرق وقتًا، اشرح للعميل السبب

لضمان تركيز فريقك على العميل ومخاوفه، امنحهم نظامًا قويًا للاهتمام بالباقي. قد يتضمن النظام الجيد ما يلي.

إدارة التذاكر

عند استخدام ClickUp لخدمة العملاء، يمكنك إنشاء تذاكر كمهام أو تحديث المهام الحالية بحقول مخصصة. تضمن هذه الرؤية أحادية الجزء عدم اعتماد فرقك على الذاكرة أو الملاحظات الشخصية لحل المشاكل.

إنشاء أنواع مهام مخصصة للتذاكر والتصعيدات والمزيد باستخدام ClickUp

الأطر

امنح فرقك مهامًا محددة مسبقًا قوالب خدمة العملاء لجعل عملهم أكثر بساطة. فالقالب الجيد لا يرشدهم خلال العملية فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على الاتساق والامتثال في جميع أنحاء الفريق.

قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp

قالب إدارة خدمة العملاء في ClickUp هو إطار عمل غني بالميزات يمكّنك من مراقبة التذاكر وإدارة القرارات. هل تحتاج إلى حالة مخصصة للتصعيدات أو حقول مخصصة للأسباب؟ لا مشكلة. يتيح هذا القالب القابل للتخصيص كل هذا وأكثر.

أتمتة

إحدى أبسط الطرق لاحترام وقت الناس وإنجاز الأمور بشكل أسرع هي الأتمتة. حدد الأسئلة أو الاستفسارات الأكثر شيوعًا واحرص على أتمتتها.

أتمتة سير عمل البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp

على سبيل المثال، يمكنك استخدام انقر فوق التشغيل التلقائي لتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على إجراءات المهام أو عمليات إرسال النماذج. إذا قام أحد العملاء بإجراء محادثة مباشرة حول عدم قدرته على إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به، يمكن للروبوت إنشاء تذكرة، والتي تقوم تلقائيًا بتشغيل سير العمل المقابل.

3. استخدام برنامج نصي

تُعد البرامج النصية طريقة رائعة لتفعيل الجوانب غير الملموسة للآداب التي ناقشناها حتى الآن. فهي تساعد في بناء الاتساق، ليس فقط لكل ممثل خدمة عملاء على حدة ولكن أيضًا بين الفريق بأكمله.

أثناء إنشاء البرامج النصية، ضع في اعتبارك النصائح التالية حول آداب خدمة العملاء.

التغطية: تغطية مجموعة واسعة من السيناريوهات، من التحية الأساسية إلى استرضاء العميل الغاضب أو عند قطع الاتصال في منتصف الطريق.

التحديثات: حافظ على تحديث نصوصك النصية. مع مستندات ClickUp ، يمكنك حتى التحرير بشكل تعاوني مع الفريق ونشر الإصدارات المحدثة في نفس المكان!

الوصول: اجعل البرامج النصية متاحة للجميع في الفريق. عندما تستخدم أداة مثل ClickUp Docs، يمكنك نشرها عبر الإنترنت ومنح حق الوصول للعرض أو التعليق أو التعديل بناءً على احتياجات كل فرد.

يمكنك أيضًا تسهيل الوصول باستخدام انقر فوق الدماغ . قم بتمكين ممثلي خدمة العملاء لديك من طرح الأسئلة والحصول على إجابات شاملة من مصادر عبر المستندات والأشخاص والمهام ومعرفتك المؤسسية.

جعل المعرفة سهلة المنال مع ClickUp Brain

4. كن أكثر حذرًا بشأن معلومات التعريف الشخصية للعملاء

تتطلب آداب خدمة العملاء أن يعرف المندوبون أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العميل وعادات التسوق الخاصة به وكيف يحبون حل مشاكلهم.

ومع ذلك، تأتي هذه المعلومات مع تحذير. فهي معلومات شخصية، ويزداد اهتمام العملاء بالخصوصية وأمن البيانات. لذا، تتضمن آداب خدمة العملاء توخي الحذر والسرية في التعامل مع البيانات الشخصية.

جمع أقل قدر ممكن من المعلومات: لا يمكن سرقة المعلومات التي لا تملكها أو إساءة استخدامها. اجمع فقط البيانات الضرورية لخدمة العملاء. على سبيل المثال، لا تسأل عن الذكرى السنوية لزواج العميل إلا إذا كنت منصة إهداء.

احصل على الموافقة: عندما تقوم بجمع أي معلومات من العميل، اذكر السبب والغرض الذي ستستخدمها من أجله. عندما تسأل عن رقم هاتف العميل، يمكنك أن تقول: "هل يمكنني الحصول على رقم هاتفك المحمول حتى أتمكن من معاودة الاتصال بك في حالة تعطل هذه الدردشة؟

تحديد الاستخدام: استخدم البيانات للغرض الذي جُمعت من أجله فقط. إذا طلبت رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل لمعاودة الاتصال به، فلا تقم بإضافته إلى قاعدة البيانات وإرسال رسائل تسويقية غير مرغوب فيها.

امنح المستخدمين التحكم: قم بتمكين عملائك من خلال توفير عناصر التحكم في الخصوصية في الموقع وخيارات إلغاء الاشتراك في الاتصالات.

كن متوافقًا: كن متوافقًا مع لوائح حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون خصوصية المستهلك. فهم حقوق العملاء وتنفيذ آليات لتلبية الطلبات المتعلقة بالخصوصية.

5. التعامل مع حالات التصعيد بلباقة

إذا كانت مكالمة دعم العملاء عادةً ما تكون تجربة سلبية، فإن حالات التصعيد تكون أسوأ. فالتصعيد يعني أن العميل غير راضٍ عن الحل الذي تم تقديمه له ويسعى للتحدث إلى شخص أكثر سلطة/معرفة.

تعتمد خدمة العملاء الممتازة بشكل كبير على مدى جودة التعامل مع حالات التصعيد! إن الآداب التي يتطلبها هذا الأمر ذات طبيعة مختلفة قليلاً.

فهم حالات التصعيد: يمكن تصنيف التصعيدات إلى نوعين.

التصعيد الوظيفي ، والذي يحدث عندما يفتقر وكلاء دعم العملاء إلى المهارات أو السلطة اللازمة لحل المشكلة

، والذي يحدث عندما يفتقر وكلاء دعم العملاء إلى المهارات أو السلطة اللازمة لحل المشكلة التصعيد الهرمي، والذي يحدث عندما يطلب العميل صراحةً التحدث إلى مشرف أو سلطة أعلى بسبب عدم رضاه عن الاستجابة الأولية

اعرف ما الذي تتعامل معه قبل التحدث إلى العميل.

تحلى بالصبر: من الواضح أن العميل يشعر بالإحباط. استمع إليه بعناية وتعاطف وصبر. اسعَ لخلق علاقات إيجابية مع العملاء، حتى في أوقات التصعيد.

كن مستعدًا: قبل القيام بعملية التصعيد، احصل على ملخص لتفاعلات العميل من الوكيل السابق. لا تجعل العميل يكرر نفسه. ابدأ المحادثة بـ "لقد فهمت أن هذا هو مصدر القلق، هل أنا على حق؟ هذا يساعد العميل على الشعور بأن العميل قد تم فهمه.

إضفاء الطابع الشخصي: راجع نظام إدارة علاقات العملاء وتعرّف على علاقة العميل بك. اطلع على ما اشتروه، ومن أحالوا إليه، وما يقولونه عنك على وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك. أظهر معرفتك أثناء التحدث معهم.

على سبيل المثال، يمكنك أن تقول، "أرى أنك كنت معنا منذ عام 2015، ونحن نكره أن نخسر عميلاً طويل الأمد. اسمح لي من فضلك أن أصحح لك الأمر."

كن واضحًا وشفافًا: إذا لم يكن لديك حل آخر غير الحل الذي تم تقديمه لهم بالفعل، فأخبرهم بذلك. يمكنك أن تقول: "أتفهم إحباطك يا سيدتي، لكن إيلي قدمت لكِ بالفعل أفضل حل لدينا. أنا آسف لأنني غير قادر على فعل المزيد."

ابقَ إيجابيًا: أثناء عمليات التصعيد، يمكن أن تسوء الأمور بشكل فظيع. على سبيل المثال، قد يرغب العميل في إلغاء الخدمة أو التهديد باتخاذ إجراء قانوني. حتى عندما تنتهي المحادثة بشكل سيء، ابقَ مهذبًا ومهنيًا وإيجابيًا.

عزز خدمة عملائك باستخدام ClickUp

في مقال لـ HBR بعنوان استفزازي توقف عن محاولة إسعاد عملائك يجادل المؤلفان بأن "الولاء يتعلق بمدى وفاء الشركات بوعودها الأساسية، وحتى البسيطة منها، أكثر بكثير من مدى إبهار تجربة الخدمة."

خاصةً عندما يتصل بك العميل بشأن شكوى ما، فإن التحدث معه بطريقة مهذبة ومتعاطفة ومهنية وموجهة نحو الحل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. وفي حين أن الكثير من هذه الأمور سلوكية، إلا أنه يمكنك تحسين النتائج من خلال أدوات لخدمة العملاء الممتازة . ClickUp لفرق خدمة العملاء مصمم لتحقيق ذلك بالضبط. فهو يتيح لممثلي خدمة العملاء لديك الوصول إلى البيانات والعمليات والأتمتة حتى يتمكنوا من حل استفسارات العملاء بشكل أسرع وبسهولة أكبر.

سواء كان ذلك إدارة علاقات عملاء شاملة لإدارة البيانات المتعلقة بالعملاء، أو قوالب التشغيل الآلي للاستفسارات الشائعة، أو مدقق إملائي ذكي، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه لتحسين رضا العملاء باستمرار.

مكِّن فريق خدمة العملاء لديك. جرّب ClickUp مجاناً اليوم .