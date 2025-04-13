أفضل 10 حلول بديلة لـ DeskTime لتتبع الوقت في 2025

DeskTime هو برنامج قوي لتتبع الوقت مع واجهة مستخدم بسيطة. ولكنه لا يقوم بالكثير بخلاف تتبع الوقت وإدارة المهام، أليس كذلك؟

بالتأكيد، يمكنك مراقبة ساعات العمل، وإدارة المشاريع البسيطة، وحتى تتبع الوقت على متصفحاتك. ولكن هذا لا يكفي حقًا لتحسين سير العمل وتعزيز إنتاجية فريقك.

إذا كنت تتساءل عما إذا كان DeskTime يلبي احتياجاتك حقًا، فقد يكون الوقت قد حان لاستكشاف بديل DeskTime أكثر تقدمًا - بديل يقدم أكثر من مجرد سجل للوقت.

لقد جمعنا لك أفضل 10 بدائل لـ DeskTime تتجاوز مجرد التتبع التلقائي للوقت. تساعد هذه الأدوات في تتبع وقت المشروع، ومراقبة الموظفين، وتحليل الإنتاجية، وإعداد التقارير التفصيلية - وكلها مصممة لإبعاد المماطلة وتحسين المساءلة وزيادة الكفاءة.

سواء كنت تدير فرق عمل عن بُعد، أو موظفين في المكتب، أو موظفين مستقلين، فهناك أداة في هذه القائمة تناسب سير عملك!

⏰ ملخص 60 ثانية : أفضل برنامج شامل لإدارة العمل وتتبع الوقت ClickUpأفضل برنامج شامل لإدارة العمل وتتبع الوقت Hubstaff: الأفضل لمراقبة فرق العمل عن بُعد طبيب الوقت الأفضل لتحليل أنشطة الموظفين على الشاشة TimeCamp الأفضل للمقاولين الميدانيين Clockify الأفضل للشركات الصغيرة Toggl Track: الأفضل للفرق الكبيرة والمؤسسات المهمة الأفضل للشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص جيبل الأفضل لتسجيل الدخول البيومتري للحضور كالاماري: الأفضل لمراقبة الحضور عن بُعد والحضور الفعلي التعويم الأفضل لتقديم سجل الوقت آلياً

👀 هل كنت تعلم؟ وجدت دراسة أن 20 دقيقة فقط من الأداء المتقطع تتسبب في زيادة التوتر والإحباط لدى الأشخاص بشكل ملحوظ. وهذا يوضح كذلك مدى أهمية المربعات الزمنية وتتبع الوقت للإنتاجية المتسقة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل DeskTime؟

يعرف أي شخص يدير شركة مع فريق عمل يعمل عن بُعد أن الميزات العامة لتتبع الوقت لم تعد تفي بالغرض. إليك ما يجب أن تبحث عنه أثناء اختيار بديل DeskTime:

قوالب تتبع الوقت القابلة للتخصيص: من لديه الوقت لإنشاء جداول زمنية من الصفر لكل مشروع؟ اختر أداة توفر قوالب جاهزة للاستخدام لتتبع الوقت وتتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت لمزيد من الراحة

الجداول الزمنية الآلية: يمكن أن تكون الجداول الزمنية اليدوية عرضة للخطأ. ابحث عن أداة تحتوي على جداول زمنية آلية لضمان دقة الساعات المدفوعة بدقة دون أي جهد إضافي

تعاون الفريق: يجب أن يسمح بديل DeskTime الخاص بك لأصحاب المصلحة بتعيين المهام وإضافة المواصفات وقوائم المراجعة ومراقبة الأداء من لوحة تحكم مركزية

عرض عبء العمل المخصص: يجب أن توفر أداة رائعة لتتبع الوقت أو تطبيق الجداول الزمنية طرق عرض مرنة للمهام، مما يتيح للمستخدمين التبديل بين القوائم واللوحات والتقويمات لتتناسب مع تفضيلات سير العمل الخاصة بهم

التكاملات والإضافات: يجب أن تتكامل الأداة المناسبة مع مجموعتك التقنية الحالية وتوفر إضافات للمتصفح لمتصفح كروم والأنظمة الأساسية الأخرى لمزامنة الساعات المدفوعة بسلاسة

أمان من الدرجة الأولى: تأكد من أن متتبع الوقت يوفر تشفير البيانات والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات لحماية المعلومات الحساسة

التقارير في الوقت الحقيقي: بالإضافة إلى التقارير التفصيلية عن الأداء الزمني، يجب أن تقدم أداة الجداول الزمنية رؤى فورية للإنتاجية وتحديثات فورية عن إنجاز المهام للقضاء على الاختناقات في إدارة الجداول الزمنية

قابلية التوسع: مع نمو عملك، يجب أن يتوسع برنامج تتبع الوقت الخاص بك معه - بحيث يستوعب المزيد من المستخدمين والمشاريع والمهام دون المساس بالأداء

أفضل 10 بدائل لـ DeskTime

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في أداة الإنتاجية، إليك بعض بدائل DeskTime المجانية التي تناسبك. دعنا نستكشف الميزات الرئيسية، والقيود، والأسعار، والتقييمات لنرى أي منها يناسبك أكثر.

1. ClickUp (أفضل برنامج شامل لإدارة العمل وتتبع الوقت)

نظِّم مهامك وتتبع الوقت في قوائم قابلة للتخصيص باستخدام ClickUp

ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يوفر إدارة سلسة لأعباء العمل وتتبع الوقت في منصة مركزية واحدة.

على عكس DeskTime، فهو نظام أساسي شامل لإدارة المهام مع إمكانات دقيقة لتسجيل الوقت، وليس مجرد برنامج لتتبع الوقت.

يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه لتحديد أولويات مهامك، بدءاً من قوائم المهام الهرمية والتذكيرات المتكررة إلى التتبع التلقائي للوقت وإعداد التقارير.

ابدأ بتتبع الوقت دون عناء من خلال تشغيل مؤقت كل مهمة وإيقاف تشغيله. هل تحتاج إلى تسجيل العمل السابق؟ ما عليك سوى إدخال الساعات يدويًا للوقت المستغرق بأثر رجعي.

تقدم ClickUp أيضاً جداول زمنية مع التتبع التلقائي، والتي توفر تفصيلاً مفصلاً للوقت المستغرق في كل مشروع، مما يتيح رؤى أفضل للإنتاجية والفوترة الدقيقة.

أضف الملاحظات والعلامات والتسميات والمزيد باستخدام ClickUp Project Time Tracker

هل تريد تتبع الوقت التلقائي للمهام عبر علامات تبويب كروم المتعددة؟ امتداد كروم الخاص بـ ClickUp Chrome سيوفر لك ذلك! فهو يتتبع بسلاسة الوقت الذي تقضيه في المهام عبر متصفحات سطح المكتب والجوال ومتصفحات الويب بسلاسة، مما يضمن دقة البيانات بغض النظر عن مكان عملك.

تتبع الوقت التقريبي لكل مهمة باستخدام تقديرات وقت ClickUp Time Estimates

يمكنك أيضًا تعيين تقديرات الوقت المثالية للمهام وتتبع الوقت الفعلي الذي تقضيه مع ClickUp Time Estimates.

لعرض التقدير الزمني الكامل للمشروع، قم بتشغيل تجميع التقديرات الزمنية. ستعرض المهام تقديرات الوقت الإجمالي من المهمة الرئيسية ومهامها الفرعية.

تحتوي مجموعة ClickUp Project Time Tracking على كل ما تحتاجه للبقاء على رأس تتبع الوقت. يمكنك إضافة ملاحظات إلى كل إدخال للوقت، مما يجعل من السهل تتبع المدة التي تستغرقها المهام بدقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصنيف مهامك ووضع علامات عليها وتعيين أولوياتها - لذلك عندما تحتاج إلى العثور على شيء ما بسرعة، يكون في متناول يدك.

هل أضفت تاريخ ووقت استحقاق خاطئين؟ لا تقلق! يمكنك دائماً تعديل تاريخ ووقت المهام.

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لتتبع قدرات عبء العمل لدى فريقك.

باستخدام طريقة عرض عبء العمل في ClickUp، يمكنك تعيين وتتبع النطاق الترددي لفريقك وإضافة تقديرات الوقت والأولويات للبقاء منظمًا. اكتشف المهام التي تحتاج إلى دعم إضافي قبل أن تصبح اختناقات، وقم بسحب المهام وإسقاطها بسهولة لجدولتها في التقويم.

يعمل ClickUp على تبسيط تتبع الوقت باستخدام قوالب الجداول الزمنية القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، يساعد قالب الجدول الزمني لخدمات ClickUp للخدمات في تتبع ساعات عمل الموظفين، واكتشاف الاختلالات في عبء العمل، وتحديد الثغرات التدريبية لتحسين إنتاجية الفريق.

احصل على قالب مجاني استخدم نموذج الجدول الزمني لخدمات ClickUp للخدمات لتتبع الوقت والتكاليف والموارد لكل خدمة تقدمها

أفضل ميزات ClickUp

استخدم قوالب تخصيص الوقت وتتبع الوقت القابلة للتخصيص لمراقبة الإنتاجية

حافظ على متابعة المهام مع تذكيرات الجداول الزمنية

قم بجدولة المهام على أساس يومي وأسبوعي وشهري باستخدام ClickUp Dates and Times

يمكنك الوصول إلى البيانات على لوحة تحكم مركزية لتتبع الإنتاجية، واكتشاف المخاطر، وتحسين الكفاءة من خلال تقارير تتبع الوقت

قم بتصنيف المهام باستخدام التصنيفات والتعليقات التوضيحية والمستندات ذات الصلة وقوائم المراجعة للحفاظ على توافق فريقك

💡 نصيحة احترافية: يتيح لك مؤقت ClickUp العالمي إيقاف الوقت من أي جهاز والتبديل بين المشاريع المختلفة.

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين أن الميزات الشاملة لتتبع وقت المشروع مربكة في البداية

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركة: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

إليك ما شاركه أحد مراجعي Trustradius:

لقد أتاح تتبع الوقت للفرق إدارة الموارد بشكل أفضل وتحويل التركيز حسب الحاجة داخلياً وفي الشركة ككل.

لقد أتاح تتبع الوقت للفرق إدارة الموارد بشكل أفضل وتحويل التركيز حسب الحاجة داخلياً وفي الشركة ككل.

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2. Hubstaff (الأفضل لمراقبة الموظفين عن بُعد)

عبر Hubstaff

Hubstaff هو برنامج لتتبع وقت الموظفين متعدد الأجهزة يمكنه تحويل بيانات الوقت من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى جداول زمنية. ما عليك سوى مراجعة الوقت وتعديل الساعات القابلة للفوترة وترك التعليقات لضمان الدقة والشفافية.

على عكس DeskTime، يتكامل Hubstaff أيضاً مع منصات الدفع مثل Deel وWise. يمكن للمديرين الموافقة على الجداول الزمنية بنقرة واحدة، وسيتم دفع المبلغ المناسب لكل موظف ومورد. ليست هناك حاجة لحساب المدفوعات ومعالجتها بشكل فردي.

أفضل ميزات Hubstaff

تتبع الحضور والتوافر في الموقع من أجل إدارة دقيقة للمناوبات وإجازات العمل والإجازات

تخصيص تقارير تتبع الوقت وكشوف الرواتب

معالجة كشوف المرتبات والفواتير تلقائيًا بمجرد الموافقة على الجداول الزمنية

تحليل اتجاهات الإنتاجية، ومراقبة التكاليف، وتوليد رؤى تفصيلية

قيود Hubstaff

أغلى من بدائل DeskTime الأخرى

أخطاء متكررة في تكامل Trello

تسعير Hubstaff

بداية 7$/شهرًا لكل مقعد (2 مقعد كحد أدنى)

نمو 9$/شهرًا لكل مقعد (2 مقعد كحد أدنى)

الفريق 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مقعد (2 مقعد كحد أدنى)

المؤسسة: 25 دولارًا شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (1,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hubstaff؟

إليك مراجعة G2

يتتبع Hubstaff كلاً من وقت ونشاط الموظف عن بُعد، وهي مهمة صعبة حقاً بالنسبة للمنظمات التي تقدم وظائف العمل من المنزل. يقوم Hubstaff بهذه المهمة الرائعة وبسعر معقول.

يتتبع Hubstaff كلاً من وقت ونشاط الموظف عن بُعد، وهي مهمة صعبة حقاً بالنسبة للمنظمات التي تقدم وظائف العمل من المنزل. يقوم Hubstaff بهذه المهمة الرائعة وبسعر معقول.

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3. Time Doctor (الأفضل لتحليل أنشطة الموظفين على الشاشة)

عبر TimeDoctor

يتيح لك Time Doctor التحقق من العمل المحدد الذي يقوم به فريقك، والتقاط لقطات شاشة، ومراقبة استخدام الموقع الإلكتروني والتطبيقات لفريقك بأكمله.

يوفر Time Doctor أيضًا ميزة تتبع وقت الخمول. يمكنك تحديد الخمول والأنشطة غير المعتادة والتطبيقات غير المنتجة - وهي ميزة أخرى يفتقر إليها DeskTime.

أفضل ميزات Time Doctor Time Doctor

جدولة العمل وتتبع الحضور

تلقَّ إشعارات عدم النشاط لتحديد عوائق الإنتاجية والاختناقات

أنشئ مقاييس للتوازن بين العمل والحياة الشخصية لاكتشاف الإرهاق ومنع حدوثه مبكرًا

تتبع النشاط والتقاط لقطات الشاشة وتسجيل الشاشات للتحقق من الأداء وتقييم احتياجات التدريب

قيود دكتور الوقت

إنه برنامج اقتحامي تمامًا حيث تقوم بمراقبة مباشرة على نشاط شاشة الموظفين

غالبًا ما يتوقف شريط النشاط مؤقتًا أثناء تشغيل النظام لتتبع وقت المشروع في الخلفية

تسعير Time Doctor

أساسي 8 دولارات شهريًا لكل مقعد

قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد

قسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسة تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Time Doctor

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 530 تقييم)

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3. TimeCamp (الأفضل للمقاولين الميدانيين)

عبر TimeCamp

خيار آخر لتتبع الوقت ومراقبة نشاط الموظفين هو TimeCamp. فهو يتيح لك تتبع الحضور، وقياس وقت المهام، وتحليل الروتين اليومي لفريقك للحفاظ على الإنتاجية.

هل تعبت من الفوترة اليدوية؟ استخدم TimeCamp لإنشاء فواتير دقيقة بناءً على الساعات المدفوعة - لا حاجة إلى حسابات إضافية.

أفضل ميزات TimeCamp

تتبَّع تلقائيًا ساعات الدخول وساعات العمل والاستراحات وساعات الخروج على سطح المكتب

راقب استخدام الموقع الإلكتروني، وساعات العمل، واتجاهات الإنتاجية للمساءلة الفردية

إدارة الوقت الإضافي، والحضور، والإجازات، والإجازات

تتبّع أداء العاملين الميدانيين باستخدام السياج الجغرافي

قيود TimeCamp

التقارير المصدرة ليست مفصلة مثل التقارير الموجودة على المنصة

يستمر المؤقت في العمل أحيانًا حتى عندما لا تكون نشطًا

تسعير TimeCamp

مجاناً

بداية 3. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

قسط 6. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

مثالي 10. 99 دولارًا أمريكيًا/شهرًا لكل مقعد

المؤسسة 14. 99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات TimeCamp TimeCamp

G2: 4. 7/. 5 (340+ تقييمات)

Capterra 4. 7/5 (590+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن TimeCamp؟

إليك ما وجدناه على G2:

تعجبني واجهة المستخدم في Timecamp، فهي بسيطة ومباشرة وسهلة الاستخدام.

تعجبني واجهة المستخدم في Timecamp، فهي بسيطة ومباشرة وسهلة الاستخدام.

5. Clockify (الأفضل للشركات الصغيرة)

عبر Clockify

هل تحاول تتبع الإنتاجية الشخصية وإنتاجية الفريق دون عناء؟ يقدم Clockify أداة تعقب الوقت والجداول الزمنية وتتبع الأكشاك لمراقبة التقدم وتقدير الوقت لتحسين تخصيص الموارد وتخطيط القوى العاملة.

باعتباره برنامجاً مجانياً لتتبع الوقت، فهو بديل مناسب لبرنامج DeskTime للشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة.

أفضل ميزات Clockify

تتبع ساعات العمل من خلال الجداول الزمنية

مراقبة حضور الموظفين وساعات العمل الإضافي يومياً

تتبّع الساعات المدفوعة لحساب الرواتب والتكاليف

سجّل ساعات العمل باستخدام Kiosk، وهو جهاز مشترك حيث يقوم الموظفون بتسجيل الدخول باستخدام رقم تعريف شخصي

قيود Clockify

عدم وجود ميزات متقدمة لتتبع الوقت في الإصدار المجاني

يشكو العملاء من التأخيرات أثناء إنشاء التقارير أو التبديل بين المهام

تسعير Clockify

مجاني إلى الأبد

قياسي: 6. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

الإيجابي 9. 99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسة 14. 99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

الحزمة: 15. 99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Clockify

G2: 4. 5/5 (أكثر من 170 تقييم)

Capterra 4. 8/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

🧠حقيقة ممتعة: يُعتبر أول "متتبع للوقت" هو ساعة توقيت استخدمها فريدريك وينسلو تايلور في عام 1876 لتتبع الوقت الذي يقضيه العمال في مهام محددة. حتى أنه طور طريقة إدارة صناعية تسمى تايلورية لزيادة الكفاءة والإنتاجية.

6. Toggl Track (الأفضل للفرق الكبيرة والمؤسسات)

عبر Toggl Track

يعد Toggl Track بديلاً آخر لـ DeskTime للفرق الكبيرة، وذلك بفضل طرق عرض التقويم، ودعم الأجهزة المتعددة، وأكثر من 100 عملية تكامل. يتميز بواجهة مستخدم بسيطة ويقدم رؤى دقيقة للبيانات حول أداء الموظفين الفرديين.

يمكنك أيضًا تخصيص تقارير الوقت التفصيلية لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية للأداء الخاصة بمؤسستك. تصميم سهل الاستخدام يجعله في متناول المستخدمين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

أفضل ميزات Toggl Track

التقط الدقائق المدفوعة لفريقك بالكامل وشاركها مع العملاء

قارن بين ساعات العمل المقدرة والفعلية لتحديد الاختناقات

تكامل مع أدوات مثل تقويم Google والمزيد لمزامنة الوقت في مكان واحد

مراجعة الجداول الزمنية والموافقة عليها لمعالجة كشوف المرتبات بسلاسة

قيود Toggl Track Track

قد يحتوي المكون الإضافي لمتصفح كروم على أخطاء

تكون إضافة مهام جديدة صعبة بعض الشيء عندما يكون المؤقت قيد التشغيل

تسعير Toggl Track

مجاني للأبد

بداية 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

قسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Toggl Track

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

Capterra 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Toggl Track؟

إليك ملاحظات أحد مستخدمي Trust Radius:

أنا أستخدم Toggl Track ليس فقط لتتبع عملائي الذين أتقاضى منهم أجرًا بالساعة، بل أيضًا المدة التي أقضيها في كل مهمة حتى أتمكن من تسعير خدماتي وفقًا لذلك. أحب ميزة إعداد التقارير الخاصة بهم وحقيقة أنه يمكنك تتبع/تنظيم العملاء والمشاريع والمهام المحددة.

أنا أستخدم Toggl Track ليس فقط لتتبع عملائي الذين أتقاضى منهم أجرًا بالساعة، بل أيضًا المدة التي أقضيها في كل مهمة حتى أتمكن من تسعير خدماتي وفقًا لذلك. أحب ميزة إعداد التقارير الخاصة بهم وحقيقة أنه يمكنك تتبع/تنظيم العملاء والمشاريع والمهام المحددة.

7. مونيتاسك (الأفضل للشركات الصغيرة والمستقلين)

عبر مونيتاسك

إذا كنت تبحث عن أداة غير تطفلية لتتبع الوقت تتحقق أيضًا من عمل الموظفين بمزيد من الشفافية، فقد يكون Monitask خيارًا مناسبًا.

فبدلاً من مراقبة أنشطة الموظفين بشكل سري، يقوم البرنامج بإخطار المستخدمين عند التقاط لقطة شاشة ويوفر نسبة إنتاجيتهم الحالية.

كما يوفر أيضاً قوالب جدولة حيث يمكنك تحديد الأوقات المخصصة وتواريخ الاستحقاق والمناوبات لفريقك بأكمله.

أفضل ميزات Monitask

راقب الإنتاجية والأداء اليومي باستخدام لوحات تسجيل الدخول والخروج

تتبع نشاط الموظفين مع إشعارات لقطات الشاشة ونتائج الإنتاجية في الوقت الفعلي

عرض تفاصيل الحضور للعاملين عن بُعد، وفي المكتب، والعاملين الميدانيين في مكان واحد

احسب الوقت المدفوع وأجور الموظفين بناءً على ساعات العمل مباشرةً على المنصة

قيود مراقبة المهام

يجد المستخدمون أنفسهم أحيانًا عالقين في المهام السابقة عند تسجيل الدخول في اليوم التالي

يجب إضافة الوقت أو بدء الساعة يدوياً

تسعير مونيتاسك

الإيجابي 5. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

الشركات 8. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

المؤسسة تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مونيتاسك

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 130 تقييم)

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون استراتيجيات مخصصة لإدارة الوقت. ولكن، لا توفر معظم أدوات إدارة سير العمل حتى الآن ميزات قوية مدمجة لإدارة الوقت أو تحديد الأولويات، مما قد يعيق تحديد الأولويات بشكل فعال. يمكن أن تساعدك ميزات الجدولة وتتبع الوقت في ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحويل هذا التخمين إلى قرارات قائمة على البيانات. ويمكنه حتى اقتراح نوافذ التركيز المثلى للمهام. أنشئ نظامًا مخصصًا لإدارة الوقت يتكيف مع طريقة عملك الفعلية!

8. Jibble (الأفضل لتسجيل الحضور البيومتري)

عبر Jibble

باستخدام Jibble، يمكن لفريقك تسجيل ساعات العمل من متصفحات سطح المكتب والجوال والويب. كما يوفر أيضًا ميزة التعرف على الوجه وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) - وهي ميزات غير متوفرة في DeskTime.

يمكنك استخدام ساعات الوقت البيومترية لتبسيط تتبع الحضور لمزيد من الدقة.

يتكامل التطبيق أيضاً مع منصات مثل Xero و QuickBooks Online لتبسيط عمليات حساب الرواتب.

أفضل ميزات Jibble

إدارة الجداول الزمنية على تطبيق الهاتف المحمول

الوصول إلى تقرير تحليلات الجداول الزمنية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية

قم بإعداد إعدادات العمل الإضافي المخصصة لتحديثات الجداول الزمنية تلقائياً

جدولة إجراءات العمل الروتينية الثابتة أو المرنة بأهداف فردية

قيود Jibble

قد يكون إعداد تطبيق Android مملًا بعض الشيء في الإعداد

لا يوجد دعم فني بمجرد انتهاء الفترة التجريبية المجانية

تسعير Jibble

مجاني للأبد

القسط: 4. 99 دولار شهريًا لكل مقعد

مثالي 9.99 دولارًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسة تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Jibble

G2: 4. 5/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra 4. 9/5 (أكثر من 1400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Jibble؟

قال أحد مراجعي Capterra ما يلي:

من السهل جدًا إعداد Jibble واستخدامه وإدارته في الميدان. لقد جعل كشوف المرتبات أكثر كفاءة، ووفر لي وقتًا ثمينًا

من السهل جدًا إعداد Jibble واستخدامه وإدارته في الميدان. لقد جعل كشوف المرتبات أكثر كفاءة، ووفر لي وقتًا ثمينًا

9. كالاماري (الأفضل لمراقبة الحضور عن بُعد والحضور الفعلي)

عبر كالاماري

Calamari هي أداة لتتبع الوقت والحضور. في حين أن DeskTime لا يقدم سوى ساعة تتبع الوقت عبر الإنترنت، فإن Calamari يقدم سبع طرق فعلية عن بُعد وفعلياً لتسجيل الحضور والانصراف.

على سبيل المثال، يمكن للموظفين تسجيل الدخول والخروج أو التبديل بين المشاريع على Slack. ما عليك سوى المزامنة مع Calamari، وسيقوم بتسجيل جميع ساعات العمل. يمكنك أيضًا تثبيت رموز QR عند كل مدخل مبنى ليقوم الموظفون بمسحها ضوئيًا وبدء ساعات عملهم.

أفضل ميزات كالاماري

تتبّع ساعات العمل بسبع طرق، بما في ذلك iBeacon للحضور المكتبي وتطبيقات لتسجيل الدخول عن بُعد

السماح بمواقع العمل أو تقييدها باستخدام السياج الجغرافي للحفاظ على الامتثال

ادعم الفرق العالمية بسياسات إجازة منفصلة وإمكانية الوصول بخمس لغات

اكتشف التأخير أو ساعات العمل القصيرة أو أيام العمل غير المصرح بها باستخدام الفلاتر

قيود كالاماري

يمكن أن يكون التواصل حول صيانة النظام وانقطاعاته أفضل

عدم وجود وظيفة إدارة المهام

تسعير كالاماري

وحدة الوقت المستقطع: 2 دولار. 2 دولار في الشهر لكل مستخدم

الوقت والحضور: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الموارد البشرية الأساسية: 2 دولار. 2 دولار في الشهر لكل مستخدم

الوظيفة الإضافية لـSAML: 1 دولار شهرياً لكل مستخدم

خطة مخصصة: تسعير مخصص

يحتاج كالاماري إلى حد أدنى للفواتير يبلغ 25 دولارًا شهريًا.

تقييمات ومراجعات كالاماري

G2: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra 4. 7/5 (570+ تقييم)

10. تعويم (الأفضل لتقديم سجل الوقت الآلي)

عبر تعويم

هل يشعر موظفوك بالإحباط من تسجيل ساعات العمل يدوياً؟ يمكن أن تساعدك ميزة تتبع الوقت الآلي في Float. تعمل ميزة الملء المسبق للجداول الزمنية بناءً على المخصصات المجدولة لفريقك على تبسيط عمليات إرسال سجلات الوقت للعمل المتكرر.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Float جدولاً زمنياً مرئياً بديهيًا، مما يسهل فهم جداول الفريق والجداول الزمنية للمشروع. يتزامن Float أيضًا مع أدوات تتبع الوقت، مما يعزز الدقة في تخطيط الموارد.

أفضل الميزات العائمة

تعيين تواريخ استحقاق شهرية لتقديم الجداول الزمنية مع تذكيرات تلقائية

بدء تتبع الوقت وإيقافه باستخدام تطبيق مؤقت سطح المكتب

أتمتة عمليات تقديم الجداول الزمنية للمرتبات المتكررة والخدم

السحب والإفلات لضبط الجداول الزمنية وإعادة تعيين العمل

قيود التعويم

لا يمكنك معرفة من يعمل على ماذا بدون استخدام الفلاتر

قد يكون الأمر مربكاً للمشاريع الأبسط والفرق الأصغر حجماً

التسعير العائم

بداية 7 دولارات. 50 دولارًا شهريًا لكل مقعد

الإيجابي 12 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسة تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات العائمة

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1600 تقييم)

Capterra 4. 5/5 (1,600+ تقييم)

عزز نموك الشخصي والمهني باستخدام ClickUp

كل بديل لـ DeskTime الذي قمنا بتغطيته له نقاط قوته ومقايضاته. فبعضها يتفوق في تتبع الحضور ولكنه يفتقر إلى التقارير المتعمقة. بينما يقدم البعض الآخر ميزات تُبقي المديرين على اطلاع، ولكنها قد تبدو تطفلية بالنسبة للموظفين. ثم هناك أدوات مليئة بالميزات الرائعة - إذا كان بإمكانك التغاضي عن الأخطاء العرضية.

هل تريد تخطي التجربة والخطأ؟ نوصي باختيار ClickUp كبديل DeskTime الذي اخترته.

يقوم ClickUp بأكثر من مجرد تتبع الوقت - فهو يجعلك تتحكم بشكل كامل في مشاريعك. يمكنك تخصيص طرق عرض المهام، وإعداد التذكيرات، وتعيين العمل دون عناء، وإنشاء تقارير في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل القوالب المجانية القابلة للتخصيص، ستتناسب جداولك الزمنية مع سير عملك بشكل مثالي.

والأكثر من ذلك، يمكن لـ ClickUp زيادة إنتاجية فريقك من خلال دمج المهام وتتبع الوقت والتواصل وإدارة المعرفة في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

جرّب ClickUp اليوم وشاهد الفرق!