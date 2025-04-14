أفضل 10 بدائل لبدائل Feathery للنماذج بدون كود وأتمتة سير العمل

لقد اختبرنا Feathery لإنشاء النماذج وجمع البيانات، وهو يقوم بعمل جيد مع التخصيص والمنطق. إنه منشئ نماذج جيد إذا كنت على استعداد لتخصيص الوقت لإتقان أدواته.

ولكن إليك المشكلة: قد تكون عملية الإعداد مملة.

على الرغم من أن Feathery يقدم ميزات قوية، إلا أنه في بعض الأحيان يبدو أحيانًا وكأنه يتطلب الكثير من العمل لتحقيق أقصى استفادة منه. وإذا كنت تبحث عن تجربة مباشرة وسهلة الاستخدام، فقد لا يكون الخيار الأفضل.

إذا كنت تشعر بالإحباط من منحنى التعلم في Feathery أو تريد منشئ نماذج أكثر انسيابيةً، فقد قمنا بتغطيتك! لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل ل Feathery التي تجعل إنشاء النماذج وأتمتة سير العمل أسرع وأسهل وأكثر كفاءة.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي أفضل 10 بدائل لـ Feathery متاحة اليوم: : أتمتة سير العمل وتكامل المهام ClickUp: أتمتة سير العمل وتكامل المهام جوتفورم: بناء نماذج خالية من التعليمات البرمجية نماذج مايكروسوفت: الأفضل لمستخدمي Microsoft 365 الذين يحتاجون إلى استطلاعات واختبارات أساسية وفو: الأفضل لإنشاء النماذج ذات العلامات التجارية نماذج زوهو: الأفضل للشركات التي تستخدم نظام زوهو البيئي لجمع البيانات Typeform: الأفضل لإنشاء نماذج تفاعلية جذابة وتفاعلية نماذج جوجل: الأفضل للأفراد الذين يستخدمون Google Workspace فورمستاك: الأفضل لمستخدمي المؤسسات الذين يبحثون عن إنشاء النماذج وإدارة المستندات FormsAssembly: الأفضل للمؤسسات التي تركز على جمع البيانات الآمنة والامتثال تطبيق النماذج: الأفضل لإنشاء نماذج سريعة وبسيطة

ما هو Feathery؟

Feathery هو عبارة عن منصة لبناء النماذج بدون تعليمات برمجية مصممة لإنشاء نماذج معقدة وديناميكية مع تدفقات عمل متقدمة. يمكّن المستخدمين من إنشاء نماذج متعددة الخطوات ومنطق مشروط يتكيف مع مدخلات المستخدم في الوقت الفعلي.

على الرغم من أن Feathery قوي في بناء تجارب مستخدمين مصممة خصيصًا والتكامل مع أدوات مختلفة، إلا أن واجهته قد تكون صعبة لمن يبحثون عن إعداد أبسط. إنه مناسب للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تخصيص واسع النطاق والتحكم في عمليات جمع البيانات الخاصة بهم.

لماذا تبحث عن بدائل Feathery؟

تحديات التكامل ❌

يمكن أن يكون توصيل Feathery بأدوات التسويق الموجودة لديك مثل HubSpot وMailchimp وSalesforce عملية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً. أبلغ المستخدمون عن عمليات تكامل محدودة للتوصيل والتشغيل، وخطوات إعداد مربكة، وعدم وجود قوالب جاهزة للاستخدام لتسريع الأمور. إذا كنت بحاجة إلى تجربة سلسة، فقد تبطئك عملية تكامل Feathery.

منحنى التعلم ❌

نعم، Feathery قوي ويوفر العديد من خيارات التخصيص. لكن هذا المستوى من المرونة قد يبدو مربكاً أيضاً، خصوصاً إذا لم تكن معتاداً على أدوات بناء النماذج المتقدمة.

قد تضطر إلى قضاء ساعات في اكتشاف الأمور. على الرغم من أن فريق الدعم مفيد، إلا أن أصحاب الشركات الصغيرة والمستخدمين غير التقنيين قد يجدون أن Feathery أكثر تعقيداً من اللازم.

ميزات محدودة ❌

الآن، هذا مثير للاهتمام. على الرغم من أن Feathery يقدم الكثير من الميزات الرائعة، إلا أن بعض المستخدمين يشعرون أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب بعد. أبلغ بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى أدوات إعداد التقارير المتقدمة، وأتمتة أفضل لسير العمل، والقوالب القابلة للتخصيص.

إنها رائعة لبناء النماذج المباشرة، بالتأكيد. ولكن إذا كنت تهدف إلى شيء أكثر ديناميكية (مثل نموذج لفرق البرمجيات) وتفاعلية، قد تشعر أنك اصطدمت بحائط. هناك مجال للتحسين، خاصة إذا كنت تريد حلاً أكثر شمولاً.

لمحة عن بدائل Feathery

بدائل فيزري الأفضل ل الميزات الرئيسية التسعير كليك أب أتمتة سير العمل وتكامل المهام منشئ السحب والإفلات، والقوالب الشاملة، والتكامل مع جداول بيانات جوجل وPayPal، والمنطق الشرطي، والنماذج المستجيبة للهواتف المحمولة مجاناً جوتفورم بناء النماذج الخالية من التعليمات البرمجية واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للنماذج والاختبارات واستطلاعات الرأي، والتكامل السلس مع Excel، وإمكانية المشاركة عبر الروابط أو رموز QR، وتتبع الاستجابة في الوقت الفعلي، والنماذج المتوافقة مع الأجهزة المحمولة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا نماذج مايكروسوفت مستخدمو Microsoft 365 الذين يحتاجون إلى استطلاعات الرأي والاختبارات منشئ السحب والإسقاط، وتخصيص القالب، وتكامل بوابات الدفع، وأتمتة سير العمل عبر Zapier، والتقارير المخصصة، وتصدير البيانات يبدأ من 7.14 دولار شهريًا ووفو المستخدمون الذين يبحثون عن تقارير حول النماذج الشركات التي تستخدم نظام Zoho البيئي تبدأ من 16 دولارًا. 25 دولارًا في الشهر نماذج زوهو نماذج المحادثة، والتكامل مع Salesforce وZapier، وأنواع مختلفة من النماذج، وقوالب قابلة للتخصيص، وتحليلات لتتبع الأداء. أداة إنشاء بالسحب والإفلات، والإشعارات المشروطة، وتحليل البيانات، والتكامل مع تطبيقات Zoho، والمشاركة عبر الروابط أو رموز QR تبدأ من 10 دولارات/مستخدم/شهرياً تايب فورم إنشاء نماذج جذابة وتفاعلية واجهة بسيطة لإنشاء الاستطلاعات والاختبارات ونماذج الملاحظات، والتعاون في الوقت الفعلي، والتحليلات عبر جداول بيانات جوجل، وقوالب مجانية تبدأ من 29 دولارًا شهريًا نماذج جوجل الأفراد الذين يستخدمون Google Workspace واجهة السحب والإفلات لنشر النماذج على المواقع الإلكترونية، ودعم التوقيع الإلكتروني، وخاصية الحفظ والاستئناف، والامتثال لخصوصية البيانات يبدأ من 7.20 دولار/مستخدم/شهريًا فورمستاك مستخدمو المؤسسات الذين يحتاجون إلى نماذج وإدارة المستندات سير العمل الآلي، وتكامل Salesforce، والتوقيعات الإلكترونية، وإنشاء مستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات النظيفة تبدأ من 99 دولارًا شهريًا FormAssembly الشركات التي تركز على الأمان والامتثال واجهة السحب والإفلات لنشر النماذج على المواقع الإلكترونية، ودعم التوقيع الإلكتروني، وخاصية الحفظ والاستئناف، والامتثال لخصوصية البيانات تبدأ من 83 دولارًا شهريًا تطبيق النماذج إنشاء نماذج سريعة وبسيطة منشئ السحب والإفلات، وجمع الردود في الوقت الفعلي، وتحسين الأجهزة المحمولة، والتكامل مع جداول بيانات جوجل وسلاك، والسمات القابلة للتخصيص الخطة المجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا

أفضل بدائل Feathery للاستخدام

لقد بذلنا جهدًا كبيرًا من أجلك واخترنا أفضل البدائل المجانية ل Feathery الموجودة في السوق. تحقق منها أدناه:

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير العمل وتكامل المهام)

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يأتي مع ClickUp Forms، وهو منشئ نماذج قوي عبر الإنترنت يتجاوز مجرد جمع البيانات.

أنشئ نماذج تفاعلية واجمع رؤى تفصيلية باستخدام ClickUp Forms

يمكنك استخدام ClickUp Forms لإنشاء نماذج تفاعلية لجمع الرؤى. ثم يتيح لك تحويل استجابات النماذج إلى عناصر إجراءات.

على سبيل المثال يمكن أن يؤدي نموذج الطلبات الداخلية إلى تشغيل الموافقات والتصعيدات

يمكن لنموذج طلب العميل إنشاء مهمة لفريقك تلقائيًا

يمكن لنموذج الملاحظات تعيين عمليات المتابعة بناءً على تحليل المشاعر

يتطلب Feathery جهدًا يدويًا لاستخراج الرؤى من بيانات النموذج. تعمل نماذج ClickUp Forms على أتمتة هذه العملية من خلال التكامل مع ClickUp Brain، وتلخيص مشاعر العملاء، وتحديد الأسئلة الشائعة، واقتراح الإجراءات.

يتيح لك هذا التحليل الذكي اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع، بناءً على رؤى واضحة.

اسأل ClickUp Brain عن ملخصات أو اقتراحات أو أسئلة

ولكن هذا ليس كل شيء.

تتكامل نماذج ClickUp Forms بسلاسة مع سير عملك. يمكنك أتمتة العمليات حيث تؤدي استجابات النماذج على الفور إلى إنشاء المهام وتحديثات الحالة والتعيينات. باستخدام أتمتة ClickUp Automations، يمكنك إعداد قواعد لإنشاء المهام، وتعيينها للشخص المناسب، ووضع علامة على مدى إلحاحها، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

من خلال منطق بسيط إذا/ثم، قم بإعداد الأتمتة لنماذجك باستخدام أتمتة ClickUp Automations

لديك أيضًا المرونة في عرض بياناتك بتنسيقات مختلفة. توفر طرق العرض المتنوعة في ClickUp طريقة أكثر تنظيماً للنظر إلى بياناتك واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام لوحات كانبان والمخططات الدائرية وغيرها من التصورات.

خيارات العلامة التجارية هي ميزة أخرى قوية في نماذج ClickUp. يمكنك تخصيص نماذجك بالسمات والخلفيات والألوان والشعارات لتتناسب تمامًا مع هوية علامتك التجارية. وفي الوقت نفسه، يمكنك بسهولة تتبع المقاييس واستخدام المنطق الشرطي لتخصيص الأسئلة ديناميكيًا بناءً على إجابات المستخدم، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل عام.

نصيحة ودية: من السهل جدًا أيضًا مشاركة نماذج ClickUp الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو نسخ الرابط المباشر للنموذج ومشاركته مع من تريد (حرفيًا، هذا كل شيء!) بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار إضافة نموذج HTML إلى صفحتك المقصودة عبر قسم تضمين الكود.

هل أنت مستعد لبدء استخدام نماذج ClickUp؟ تحقق من قالب نموذج ملاحظات ClickUp لإعداد سريع وفعال. يسمح لك هذا القالب بجمع ملاحظات العملاء، وتبسيط الطلبات، وتحويل عمليات الإرسال إلى مهام قابلة للتنفيذ، كل ذلك في مكان واحد.

احصل على نموذج مجاني اجمع ملاحظات العملاء بسهولة باستخدام قالب نموذج ملاحظات ClickUp ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

تحويل رؤى النماذج إلى مهام: تحويل البيانات التي تم جمعها إلى مهام قابلة للتنفيذ داخل تحويل البيانات التي تم جمعها إلى مهام قابلة للتنفيذ داخل مهام ClickUp لتعزيز الإنتاجية والمتابعة

تواصل مع ClickUp Chat: ناقش الرؤى وشارك التحديثات وتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ناقش الرؤى وشارك التحديثات وتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

تحديد الأهداف وتتبعها: راقب التقدم المحرز باستخدام راقب التقدم المحرز باستخدام ClickUp Goals من خلال تحويل عمليات إرسال النماذج إلى أهداف قابلة للقياس وتتبع إكمالها

استخدام تتبع الوقت: احتفظ بعلامات تبويب على مقدار الوقت المستغرق في العمل على المهام التي تم إنشاؤها من رؤى النماذج باستخدام احتفظ بعلامات تبويب على مقدار الوقت المستغرق في العمل على المهام التي تم إنشاؤها من رؤى النماذج باستخدام تتبع وقت ClickUp Time Tracking

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد منحنى تعلم أكثر حدة

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2 ،

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو أنه يستبدل أدوات متعددة في مكان واحد. لا مزيد من التبديل بين تطبيقات متعددة. يقدم عددًا لا مثيل له من الميزات مقارنة بالبرامج الأخرى. كما أنه قابل للتخصيص بشكل كبير ليناسب أي سير عمل بفضل ميزات مثل طرق العرض المتعددة التي تتيح لي إعداد المشاريع بالطريقة التي أحتاجها بالضبط، ولوحات المعلومات التي تمنحني رؤية واضحة للتقارير والإحصائيات، والأتمتة التي توفر لي ساعات من خلال التعامل مع المهام المتكررة.

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو أنه يستبدل أدوات متعددة في مكان واحد. لا مزيد من التبديل بين تطبيقات متعددة. يقدم عددًا لا مثيل له من الميزات مقارنة بالبرامج الأخرى. كما أنه قابل للتخصيص بشكل كبير ليناسب أي سير عمل بفضل ميزات مثل طرق العرض المتعددة التي تتيح لي إعداد المشاريع بالطريقة التي أحتاجها بالضبط، ولوحات المعلومات التي تمنحني رؤية واضحة للتقارير والإحصائيات، والأتمتة التي توفر لي ساعات من خلال التعامل مع المهام المتكررة.

📮ClickUp Insight: حوالي 43% من العاملين يرسلون من 0 إلى 10 رسائل يومياً. بينما يشير هذا إلى محادثات أكثر تركيزًا أو مدروسة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى عدم وجود تعاون سلس، حيث تحدث المناقشات المهمة في مكان آخر (مثل البريد الإلكتروني). لتجنب التنقل غير الضروري بين المنصات والتبديل بين السياقات غير الضرورية، أنت بحاجة إلى تطبيق كل شيء للعمل، مثل ClickUp، الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بكفاءة أكبر.

📖 اقرأ المزيد: برامج إدارة الأعضاء للمؤسسات

2. جوتفورم (الأفضل لبناء النماذج الخالية من التعليمات البرمجية)

عبر جوتفورم

jotform هو منشئ نماذج عبر الإنترنت لتبسيط عملية إنشاء النماذج ومشاركتها وإدارتها. توفر واجهته سهلة الاستخدام أداة إنشاء بالسحب والإفلات، مما يجعل إنشاء النماذج متاحًا للمستخدمين الذين لا يمتلكون مهارات البرمجة.

يحظى Jotform بشعبية لدى الشركات التي تتطلع إلى جمع البيانات من خلال الاستبيانات ونماذج الملاحظات والتسجيلات وغيرها. وهو يدعم العديد من عمليات التكامل مع أدوات أخرى لتعزيز كفاءة سير العمل.

أفضل ميزات Jotform

استخدم أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات البديهية لسهولة التخصيص

جرب قوالب النماذج الشاملة التي تلبي مختلف الصناعات والأغراض

تكامل بسلاسة مع تطبيقات مثل جداول بيانات جوجل، وباي بال، وميلشيمب

استخدم منطقًا شرطيًا متقدمًا لتجربة نموذج مخصص

قيود جوتفورم

خيارات تخصيص محدودة مقارنةً بأدوات إنشاء النماذج الأكثر تقدمًا

قد تكون الأسعار مرتفعة للشركات الصغيرة

زر التراجع لا يمكن الوصول إليه بسهولة

تسعير جوتفورم

بداية: مجانًا

البرونزية: 39 دولارًا شهريًا

الفضي: 49$ شهريًا

الذهبي: 129 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Jotform

G2: 4. 7/5 (أكثر من 3400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Jotform؟

تقول مراجعة G2,

يجعل Jotform إنشاء النماذج سهلًا للغاية من خلال واجهة السحب والإفلات، مما يسمح لي بإنشاء نماذج احترافية مصقولة بسرعة باستخدام قوالب متنوعة لنماذج الاتصال والاستبيانات وغيرها. ومع ذلك، يمكن أن يكون التصميم المتجاوب أفضل، حيث لا يتم عرض النماذج في بعض الأحيان بشكل جيد على الأجهزة المحمولة، وهو ما يثير قلق مستخدمي الهواتف المحمولة.

يجعل Jotform إنشاء النماذج سهلًا للغاية من خلال واجهة السحب والإفلات، مما يسمح لي بإنشاء نماذج احترافية مصقولة بسرعة باستخدام قوالب متنوعة لنماذج الاتصال والاستبيانات وغيرها. ومع ذلك، يمكن أن يكون التصميم المتجاوب أفضل، حيث لا يتم عرض النماذج في بعض الأحيان بشكل جيد على الأجهزة المحمولة، وهو ما يثير قلق مستخدمي الهواتف المحمولة.

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Jotform

3. نماذج مايكروسوفت (الأفضل لمستخدمي Microsoft 365 الذين يحتاجون إلى استطلاعات واختبارات أساسية)

عبر نماذج مايكروسوفت

Microsoft Forms هي أداة بسيطة لإنشاء الاستطلاعات واستطلاعات الرأي والاختبارات عبر الإنترنت. يتكامل بسلاسة مع Microsoft 365، ويتيح للمستخدمين جمع الردود في الوقت الفعلي، وتحليل البيانات باستخدام المخططات المدمجة، وتصدير النتائج إلى Excel للحصول على رؤى أعمق.

بفضل التصميم البديهي والاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخيارات التخصيص، تُعد نماذج Microsoft Forms مثالية للشركات والمعلمين والفرق التي تتطلع إلى تبسيط عملية جمع الملاحظات واتخاذ القرارات.

أفضل ميزات نماذج مايكروسوفت

تمكين الردود المجهولة في بعض الإعدادات

شارك النماذج بسهولة عبر الروابط أو رموز الاستجابة السريعة أو رسائل البريد الإلكتروني

اجمع الردود في الوقت الحقيقي مع التصور التلقائي للبيانات

تأكد من إمكانية الوصول باستخدام نماذج متوافقة مع الأجهزة المحمولة

قيود نماذج مايكروسوفت

خيارات تصميم وعلامات تجارية أقل من المنافسين

يفتقر إلى ميزات مثل المنطق الشرطي والتحليلات المتقدمة

يدعم ما يصل إلى 7 مقاييس فقط بدلًا من مقياس 1-10 الكامل

تسعير نماذج مايكروسوفت

الأعمال الأساسية: 7. 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

معيار الأعمال: 14. 88 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

قسط الأعمال: 26. 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات نماذج مايكروسوفت

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن نماذج مايكروسوفت؟

تقول مراجعة G2,

نماذج مايكروسوفت سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق، مما يجعل من السهل جمع البيانات من عدة أشخاص في وقت واحد مع تتبع الاستجابة والتحليلات في الوقت الفعلي. كما أن دعم العملاء سريع وموثوق به، والتنفيذ مباشر للاستخدام المنتظم. ومع ذلك، فهو يفتقر إلى الميزات المتقدمة ولا يدعم الردود المجهولة في وضع المؤسسات، وهو ما قد يكون عيبًا.

نماذج مايكروسوفت سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق، مما يجعل من السهل جمع البيانات من عدة أشخاص في وقت واحد مع تتبع الاستجابة والتحليلات في الوقت الفعلي. كما أن دعم العملاء سريع وموثوق به، والتنفيذ مباشر للاستخدام المنتظم. ومع ذلك، فهو يفتقر إلى الميزات المتقدمة ولا يدعم الردود المجهولة في وضع المؤسسات، وهو ما قد يكون عيبًا.

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج قواعد البيانات المجانية

4. Wufoo (الأفضل لإنشاء النماذج ذات العلامات التجارية)

عبر وفو

Wufoo هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء النماذج عبر الإنترنت تُبقي الأمور بسيطة من خلال واجهة السحب والإفلات السهلة والسمات المصممة مسبقًا. يجعل Wufoo إنشاء النماذج الأنيقة ذات العلامات التجارية أمرًا سهلاً للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، فهي مليئة بالميزات التي تساعد الشركات على جمع البيانات، وتلقي المدفوعات، وتبسيط سير العمل من خلال عمليات التكامل. وعندما يتعلق الأمر بالاستفادة من كل هذه البيانات، فإن أدوات التحليلات المدمجة في Wufoo ستساعدك على فهم كل هذه البيانات.

أفضل ميزات Wufoo

أنشئ نماذج مخصصة وانشرها بسرعة باستخدام أداة إنشاء بالسحب والإفلات سهلة الاستخدام

قم بدمج النماذج بسهولة مع أدوات مثل Zapier وMailchimp وSalesforce لتبسيط سير العمل

تمكين تحصيل المدفوعات الآمنة من خلال التكامل مع البوابات الرئيسية مثل PayPal وStripe

الوصول إلى التحليلات في الوقت الفعلي باستخدام أدوات إعداد التقارير المخصصة والبيانات القابلة للتصدير للحصول على رؤى أعمق

قيود Wufoo

تصميم عفا عليه الزمن يجعل Wufoo غير سهل الاستخدام

يفتقر إلى اختبار CAPTCHA أو حماية قوية من الرسائل غير المرغوب فيها، مما يجعل النماذج عرضة للخطر

خيارات تخصيص CSS محدودة لتعديلات التصميم المتقدمة

تسعير Wufoo

البداية: 16. 25 دولارًا شهريًا

احترافي: 29. 08 دولارًا شهريًا

متقدم: 74.08 دولارًا شهريًا

الأخير: 183. 25 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Wufoo

G2: 4. 2/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wufoo؟

تقول مراجعة G2 ،

Wufoo أداة مباشرة وسهلة الاستخدام لا تتطلب مهارات ترميز متقدمة، حتى بالنسبة للنماذج المعقدة. خدماتها جذابة، وأسعارها معقولة. ومع ذلك، يبدو التصميم قديمًا وغير سهل الاستخدام لمن يفضلون الواجهة الحديثة، وخيارات تخصيص CSS محدودة إلى حد ما.

Wufoo أداة مباشرة وسهلة الاستخدام لا تتطلب مهارات ترميز متقدمة، حتى بالنسبة للنماذج المعقدة. خدماتها جذابة، وأسعارها معقولة. ومع ذلك، يبدو التصميم قديمًا وغير سهل الاستخدام لمن يفضلون الواجهة الحديثة، وخيارات تخصيص CSS محدودة إلى حد ما.

5. نماذج زوهو (الأفضل للشركات التي تستخدم نظام زوهو البيئي لجمع البيانات)

عبر نماذج زوهو

يوفر Zoho Forms نهجًا شاملاً لبناء نماذج مخصصة عبر الإنترنت. وهو مصمم لتلبية حالات الاستخدام المختلفة مثل جمع الملاحظات والاستطلاعات وتوليد العملاء المحتملين.

تتيح واجهته المرنة للشركات تضمين نماذج الطلبات وأتمتة سير العمل وتلقي الإشعارات في الوقت الفعلي. يضمن Zoho Forms جمع البيانات وإدارتها بفعالية من خلال خيارات الوصول والتكامل عبر الأجهزة المحمولة، كما يضمن لك Zoho Forms جمع البيانات وإدارتها بفعالية.

أفضل ميزات نماذج زوهو

صمم النماذج بسهولة باستخدام منشئ السحب والإفلات المتجاوب مع الأجهزة المحمولة

قم بأتمتة الموافقات وتخصيصات المهام لتبسيط سير العمل الداخلي

الوصول إلى إدخالات النماذج دون اتصال بالإنترنت مع دعم تطبيق الهاتف المحمول لنظامي iOS وAndroid

إنشاء تقارير مرئية وتتبع الأداء باستخدام أدوات التحليلات المدمجة

تكامل بسلاسة مع تطبيقات Zoho، وGoogle Workspace، وأدوات الطرف الثالث مثل Mailchimp

قيود نماذج زوهو

أبلغ بعض المستخدمين عن مواطن الخلل أو البطء العرضي في ميزة مزامنة تطبيق الهاتف المحمول

التخصيص المتقدم يمكن أن يتطلب بعض المعرفة التقنية، خاصةً للمنطق الشرطي

مرونة تصميم محدودة مقارنةً بالمنافسين الذين لديهم خيارات تصميم أكثر حداثة أو ديناميكية

تسعير نماذج زوهو

مجاني

أساسي : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

قياسي : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

محترف : 50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

القسط: 90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات نماذج زوهو

G2: 4. 5/5 (أكثر من 130 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho Forms؟

تقول مراجعة G2 ،

Zoho Forms سهل الاستخدام ويتكامل بشكل جيد، مما يجعله خيارًا موثوقًا للنماذج الأساسية. إنه رائع للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة وكان الحل المفضل لدينا لسنوات. ومع ذلك، يمكن أن يكون سعره أفضل، وبعض الميزات مفقودة. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن حذرًا، فقد ينتهي بك الأمر باشتراك إضافي، وقد يكون مكتب المساعدة بطيئًا في الاستجابة.

Zoho Forms سهل الاستخدام ويتكامل بشكل جيد، مما يجعله خيارًا موثوقًا للنماذج الأساسية. إنه رائع للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة وكان الحل المفضل لدينا لسنوات. ومع ذلك، يمكن أن يكون سعره أفضل، وبعض الميزات مفقودة. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن حذرًا، فقد ينتهي بك الأمر باشتراك إضافي، وقد يكون مكتب المساعدة بطيئًا في الاستجابة.

6. Typeform (الأفضل لإنشاء نماذج تفاعلية جذابة وتفاعلية)

عبر تايبفورم

تم تصميم Typeform لإنشاء نماذج محادثة وتفاعلية واستطلاعات الرأي والاختبارات. على عكس Feathery، الذي يركز على جمع البيانات الديناميكي، تكمن قوة Typeform في تقديم نماذج جذابة وجذابة بصريًا تعزز مشاركة المستخدم وتعزز نماذج الاشتراك.

إن تنسيقه الفريد من نوعه الذي يحتوي على سؤال واحد في كل مرة وقدرات التكامل الواسعة تجعله بديلاً قويًا للشركات التي تتطلع إلى تعزيز تجربة المستخدم والتفاعل.

أفضل ميزات Typeform

أنشئ نماذج واستطلاعات رأي جذابة بصريًا تشعرك بأنك تتحدث وتعزز معدلات الإكمال

قم بتخصيص النماذج باستخدام مجموعة العلامات التجارية والخطوط والألوان الخاصة بك للحصول على مظهر احترافي لامع

استخدم القفز المنطقي والحقول المخفية لتخصيص رحلات المستخدم وطرح أسئلة أكثر ذكاءً

تكامل بسلاسة مع أدوات مثل جداول بيانات جوجل و HubSpot و Slack و Facebook Pixel

تتبع التحويلات وسلوك الجمهور من خلال التحليلات المدمجة وتكامل التسويق

قيود Typeform

ميزات المستوى الأعلى يمكن أن تكون مقفلة وراء خطط تسعير باهظة الثمن، خاصة للفرق الأصغر

وظائف محدودة غير متصلة بالإنترنت - تتطلب النماذج اتصالاً بالإنترنت للعمل

التخطيطات المخصصة وتعديلات التصميم التي تتجاوز النمط الافتراضي مقيدة إلى حد ما

تسعير Typeform

الأساسي: 29$ شهريًا

بالإضافة إلى: 59 دولارًا شهريًا

العمل: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Typeform

G2: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Typeform؟

تقول مراجعة G2 ،

يجعل Typeform من السهل جدًا إنشاء نماذج معقدة مع الحفاظ على الطابع الشخصي للمستخدمين. لقد قلل بشكل كبير من عمليات الإرسال غير المرغوب فيها على موقعي الإلكتروني وحسّن الاستفسارات العامة. صفحة النتائج رائعة لجمع إحصائيات العملاء بسرعة. ومع ذلك ، لا أحب أن بعض الميزات مقفلة وراء التسعير المميز.

يجعل Typeform من السهل جدًا إنشاء نماذج معقدة مع الحفاظ على الطابع الشخصي للمستخدمين. لقد قلل بشكل كبير من عمليات الإرسال غير المرغوب فيها على موقعي الإلكتروني وحسّن الاستفسارات العامة. صفحة النتائج رائعة لجمع إحصائيات العملاء بسرعة. ومع ذلك ، لا أحب أن بعض الميزات مقفلة وراء التسعير المميز.

📖 اقرأ المزيد: قوالب نماذج التعليقات المجانية

7. نماذج جوجل (الأفضل للأفراد الذين يستخدمون مساحة عمل جوجل)

عبر نماذج جوجل

نماذج Google هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام ومثالية لإنشاء الاستطلاعات والاختبارات ونماذج الملاحظات. وهي مشهورة ببساطتها وتكاملها السلس مع Google Workspace، مما يجعل جمع البيانات سهلًا للغاية.

على الرغم من أنها لا تقدم الكثير من خيارات التخصيص المتقدمة، إلا أنها توفر جميع الأساسيات التي تحتاجها، مثل إنشاء استبيان لجمع وتحليل الردود بسرعة.

أفضل ميزات نماذج جوجل

أنشئ نماذج غير محدودة مجانًا بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام

قم بتخصيص النماذج باستخدام القوالب والصور والألوان والخطوط للحصول على مظهر مميز للعلامة التجارية

اجمع الردود وحللها في الوقت الفعلي من خلال التكامل السلس مع جداول بيانات Google Sheets

شارك النماذج على الفور عبر رابط أو بريد إلكتروني، وتعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي

استخدم قوالب مصممة مسبقًا لبدء الاستبيانات والاختبارات ونماذج الملاحظات بسرعة

قيود نماذج جوجل

يفتقر إلى القوالب والتفرع والخلفيات المخصصة (صور GIF/فيديو)

يمكن أن تبدو النماذج أساسية بصريًا، مع خيارات تصميم أقل مقارنةً بالأدوات المتميزة

لا يوجد تسجيل توقيع مدمج أو مصادقة مخصصة للمستخدم بخلاف تسجيل الدخول إلى Google

تسعير نماذج جوجل

مجاني

مبتدئ الأعمال: 7. 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

معيار الأعمال: 14. 40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

بزنس بلس: 21. 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات نماذج جوجل

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

G2: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن نماذج Google؟

تقول مراجعة Capterra،

نماذج جوجل أداة رائعة لجمع البيانات من أصدقاء العمل أو أعضاء المجتمع. ومع ذلك، فهي تفتقر إلى قوالب للاستبيانات والاستطلاعات، ولا يوجد تفرع أو تخطي منطقي. بالإضافة إلى ذلك، فهو لا يدعم الخلفيات المخصصة مع صور GIF أو مقاطع الفيديو القصيرة، مما يحد من التخصيص.

نماذج جوجل أداة رائعة لجمع البيانات من أصدقاء العمل أو أعضاء المجتمع. ومع ذلك، فهي تفتقر إلى قوالب للاستبيانات والاستطلاعات، ولا يوجد تفرع أو تخطي منطقي. بالإضافة إلى ذلك، فهو لا يدعم الخلفيات المخصصة مع صور GIF أو مقاطع الفيديو القصيرة، مما يحد من التخصيص.

8. Formstack (الأفضل لمستخدمي المؤسسات الذين يبحثون عن إنشاء النماذج وإدارة المستندات)

عبر Formstack

فورمستاك هو نظام أساسي على مستوى المؤسسات بدون كود مصمم لأكثر من مجرد إنشاء النماذج الأساسية. إنها مفضلة لديك لإنشاء نماذج قوية، وإدارة المستندات، وحتى جمع التوقيعات الإلكترونية.

على عكس Feathery، يقدم Formstack حلاً أكثر شمولاً لتعزيز سير العمل. فهو يتكامل بسهولة مع العديد من أدوات العمل، مما يساعدك على تبسيط جمع البيانات، وأتمتة العمليات، والحفاظ على بياناتك القيمة في مكانها الصحيح.

أفضل ميزات Formstack

أنشئ نماذج متقدمة باستخدام منشئ سحب وإفلات سهل الاستخدام - لا حاجة إلى معرفة الترميز

قم بأتمتة الموافقات والإشعارات وسير العمل لتحسين كفاءة الفريق

حلل بيانات التقديم باستخدام أدوات إعداد التقارير المفصلة وأدوات التحسين

تأكد من تخزين آمن للمستندات مع التشفير والتوافق مع قانون HIPAA والمنطق الشرطي

التكامل مع أكثر من 100 أداة، بما في ذلك Salesforce وPayPal وMicrosoft وZapier

قيود فورمستاك

يمكن أن تكون باهظة الثمن للشركات الصغيرة أو الفرق ذات الميزانيات المحدودة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي عند إعداد عمليات سير العمل المعقدة أو عمليات التكامل

قد تكون استجابة وأداء الأجهزة المحمولة غير متناسقة في بعض الأحيان

تسعير فورمستاك

النماذج: 99 دولارًا شهريًا

الجناح: 299 دولارًا شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات فورمستاك

G2: 4. 3/5 (أكثر من 450 تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 110 تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Formstack؟

تقول مراجعة Capterra،

يقدم فورمستاك واجهة سهلة الاستخدام مع ميزات مباشرة لبناء النماذج. ومع ذلك، في حين أن عناصر السحب والإفلات بسيطة، إلا أن ربطها ببرنامج الدفع أو تحصيل المدفوعات ليس بديهيًا.

يقدم فورمستاك واجهة سهلة الاستخدام مع ميزات مباشرة لبناء النماذج. ومع ذلك، في حين أن عناصر السحب والإفلات بسيطة، إلا أن ربطها ببرنامج الدفع أو تحصيل المدفوعات ليس بديهيًا.

9. FormAssembly (الأفضل للمؤسسات التي تركز على جمع البيانات الآمن والامتثال)

عبر FormAssembly

FormAssembly هي منصة لجمع البيانات مصممة للمؤسسات التي تعطي الأولوية للأمان والامتثال والمرونة. وهي تتميز بتقديم بساطة السحب والإفلات لإنشاء النماذج بسرعة وخيارات ترميز متقدمة للتخصيص حسب الطلب.

إن تكامل FormAssembly القوي مع Salesforce وميزات الامتثال تجعله خيارًا قيّمًا للشركات التي تدير بيانات حساسة وسير عمل معقد.

أفضل ميزات FormAssembly

أنشئ نماذج معقدة وآمنة باستخدام أداة إنشاء قوية للسحب والإفلات مع دعم تخصيص HTML

تواصل مباشرةً مع Salesforce وغيرها من المنصات الرئيسية لمزامنة البيانات بسلاسة

أتمتة مهام سير العمل باستخدام المنطق الشرطي والموافقات متعددة المراحل ومنطق النماذج القوي

ضمان الامتثال لمعايير الأمان الصارمة مثل HIPAA وGDPR وSOC 2

اجمع المدفوعات بأمان عبر بوابات متكاملة مثل Stripe و Authorize. net

قيود FormAssembly

قد لا تكون مستويات التسعير الأعلى مثالية للشركات الصغيرة أو المستخدمين الفرديين

تأخيرات من حين لآخر في استجابات دعم العملاء، خاصةً بالنسبة للمشاكل التقنية

تسعير FormAssembly

الأساسي: 83 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

الأساسيات: تسعير مخصص

الفريق: تسعير مخصص

المؤسسات: تسعير مخصص

سحابة الحكومة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات FormAssembly

G2: 4. 5/5 (380+ تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن FormAssembly؟

تقول مراجعة Capterra،

يُعد FormAssembly سهل الاستخدام، مع تكامل مباشر مع Salesforce وميزات مولدة بالذكاء الاصطناعي التي تبسط إنشاء النماذج. من السهل التنقل بين الحقول، واستنساخ النماذج دون فقدان التنسيق، كما أن دعم العملاء متجاوب. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى خيارات التخصيص لـ CSS ولا يسمح بمرفقات PDF في رسائل البريد الإلكتروني للإشعارات.

يُعد FormAssembly سهل الاستخدام، مع تكامل مباشر مع Salesforce وميزات مولدة بالذكاء الاصطناعي التي تبسط إنشاء النماذج. من السهل التنقل بين الحقول، واستنساخ النماذج دون فقدان التنسيق، كما أن دعم العملاء متجاوب. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى خيارات التخصيص لـ CSS ولا يسمح بمرفقات PDF في رسائل البريد الإلكتروني للإشعارات.

10. تطبيق النماذج (الأفضل لإنشاء نماذج سريعة وبسيطة)

عن طريق Forms.app *

Forms. التطبيق هو أداة بسيطة وسهلة الاستخدام لإنشاء النماذج عبر الإنترنت تجعل من السهل إنشاء ومشاركة نماذج واستطلاعات واختبارات قابلة للتخصيص في وقت قصير. تصميمه المتجاوب مع الهاتف المحمول وواجهة السحب والإفلات مثاليان لكل شيء بدءًا من جمع ملاحظات العملاء إلى التعامل مع تسجيلات الفعاليات.

بالإضافة إلى ذلك، مع خيارات التكامل وميزات المشاركة السهلة، فهي أداة عملية لجمع البيانات اليومية.

أفضل ميزات تطبيق النماذج

أنشئ نماذج واستطلاعات واختبارات متعددة الاستخدامات بواجهة سريعة وسهلة الاستخدام

تنظيم العمل بكفاءة باستخدام المجلدات ولوحات المعلومات لأنواع النماذج المختلفة

تكامل مع أدوات أخرى مثل جداول بيانات جوجل وزابير لتبسيط سير العمل

يمكنك الوصول إلى جميع الميزات حتى على الباقة المجانية، بما في ذلك القوالب المتوافقة مع الأجهزة المحمولة

تخصيص تصميم النموذج ليتناسب مع علامتك التجارية باستخدام أدوات مرئية مدمجة

قيود تطبيق النماذج

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء عرضية أو تأخيرات في الأداء في تطبيق الهاتف المحمول

قد يكون من الصعب تحديد الميزات المتقدمة (مثل المنطق الشرطي) أو إعدادها

وثائق ودروس تعليمية محدودة للمستخدمين لأول مرة الذين يحتاجون إلى إرشادات خطوة بخطوة

تسعير تطبيق النماذج

مجانًا: مجانًا

الأساسي: 5 دولارات شهريًا

الإيجابي: 10 دولارات شهريًا

القسط: 25 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات تطبيق النماذج

G2: 4. 5/5 (أكثر من 480 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (240+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن تطبيق النماذج؟

تقول مراجعة Capterra،

يجعل التطبيق جمع البيانات سهلًا للغاية، مع ميزات جدولة فعالة للتحليل. ومع ذلك، فإنه لا يسمح بتحرير الاستبيانات التي تم إرسالها بالفعل دون تعطيل البيانات التي تم جمعها.

يجعل التطبيق جمع البيانات سهلًا للغاية، مع ميزات جدولة فعالة للتحليل. ومع ذلك، فإنه لا يسمح بتحرير الاستبيانات التي تم إرسالها بالفعل دون تعطيل البيانات التي تم جمعها.

📖 اقرأ المزيد: برنامج أتمتة النماذج لجمع البيانات بشكل أسرع

استخدم ClickUp لبناء وإنشاء نماذج تفاعلية

ترتقي نماذج ClickUp Forms ببناء النماذج إلى المستوى التالي من خلال الجمع بين تدفقات العمل الذكية والعروض القابلة للتخصيص والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

سواء أكنت تنشئ نماذج الملاحظات، أو نماذج استلام المشاريع، أو نماذج الدفع، أو نماذج التسجيل، أو استبيانات العملاء، فإن ClickUp هو الحل المثالي لتحويل الردود إلى مهام قابلة للتنفيذ ورؤى قيمة.

والجزء الأفضل؟ أنها تتكامل بسلاسة مع مهام سير العمل الحالية لديك، حيث تعمل على أتمتة تعيينات المهام وتنظيم البيانات بطريقة منطقية بالنسبة لك. بالإضافة إلى ذلك، مع طرق العرض المتنوعة التي يوفرها ClickUp، يمكنك عرض البيانات بشكل لم يسبق له مثيل - سواء من خلال لوحات كانبان أو المخططات الدائرية أو لوحات المعلومات المخصصة.

هل أنت مستعد لجعل عملية إنشاء النماذج أسهل وأكثر فعالية؟ اشترك في ClickUp اليوم!