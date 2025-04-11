أفضل 13 برنامج CRM لصالة الألعاب الرياضية في عام 2025

ما بين إدارة العملاء المحتملين وإبقاء أعضاء الصالة الرياضية سعداء والتعامل مع المبيعات، قد تشعر أنك ترفع أكثر من مجرد أوزان. كل هذا العمل الإداري يمكن أن يشتت تركيزك ويبطئ نمو أعمالك.

هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه نظام إدارة علاقات العملاء للصالات الرياضية.

أكثر من مجرد مكان لتخزين بيانات العملاء، يساعد برنامج إدارة أعضاء الصالة الرياضية المناسب في تتبع الحضور، وجدولة الفصول، والتذكيرات الآلية، والتواصل المخصص - حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في مطاردة المدفوعات والمزيد من الوقت في مساعدة الأعضاء على تحقيق أهدافهم.

لقد قمنا بتجميع 13 من أفضل خيارات برامج إدارة علاقات العملاء في الصالة الرياضية لمساعدتك على تتبع حضور الأعضاء وتعزيز الاحتفاظ بالأعضاء وتنمية أعمال اللياقة البدنية الخاصة بك. دعنا نجد ما يناسبك تمامًا!

⏰ ملخص 60 ثانية إليك قائمة سريعة بأفضل 13 برنامج CRM للياقة البدنية لإدارة تجربة الأعضاء: : الأفضل لإدارة عمليات الصالة الرياضية واتصالات الأعضاء مع تدفقات العمل المخصصة ClickUpالأفضل لإدارة عمليات الصالة الرياضية واتصالات الأعضاء مع تدفقات العمل المخصصة Mindbody: الأفضل للتواصل مع العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي ZenPlanner: الأفضل لتنظيم معلومات الأعضاء Virtuagym: الأفضل للتغذية الشخصية وخطط التمارين الرياضية نظام تشغيل النادي: الأفضل لأتمتة التسويق والمبيعات PushPress: الأفضل لمشاركة الإنجازات مع المجتمع Gymdesk: الأفضل لتشغيل صالة ألعاب رياضية 24/7 بايك 13: الأفضل لتقليل عبء العمل الإداري جلوفوكس: الأفضل لإدارة مشاركة الأعضاء Exercise. com: الأفضل لأتمتة مسار المبيعات الخاص بك رينو فيت: الأفضل لإعداد نظام فوترة مرن فاجارو: الأفضل لجمع الحجوزات عبر الإنترنت من خلال التطبيقات الخارجية TeamUp: الأفضل لإدارة السمعة

لماذا تحتاج الصالات الرياضية إلى برنامج إدارة علاقات العملاء؟

إن الشركات التي تستخدم نظام إدارة علاقات العملاء تزيد احتمالية تحسين تجربة العملاء بنسبة 85% - ويمكن أن يوفر من 5 إلى 10 ساعات من عبء عمل الموظفين أسبوعيًا. هذه زيادة كبيرة في الكفاءة، ويمكن لنوادي اللياقة البدنية المشاركة في هذا الأمر أيضًا.

لماذا؟ لأن التلاعب ببيانات الأعضاء وتتبع الحضور ومعالجة الدفع عبر منصات متعددة يمثل صداعًا.

مع التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنك تتبع مشاركة الأعضاء دون عناء، بينما يحافظ الوصول المستند إلى السحابة على مزامنة فريقك بغض النظر عن مكان وجودهم. وقت أقل في الإدارة يعني المزيد من الوقت لبناء مجتمع لياقة بدنية مزدهر. هذا يبدو وكأنه فوز.

فوائد أنظمة إدارة علاقات العملاء للصالات الرياضية

يعمل برنامج CRM للياقة البدنية على التخلص من العمل الشاق في إدارة التواصل مع العملاء. بينما تقوم بمساعدتهم على تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم، فإن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتعامل مع المهام الإدارية، من معالجة الدفع إلى التذكيرات الآلية وما بعدها.

فيما يلي خمس فوائد لتنفيذ سير عمل CRM في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك:

تتبع حضور الأعضاء ومعلومات الدفع وملفات تعريف الأعضاء في لوحة تحكم واحدة لإدارة علاقات العملاء

تمكين حجوزات الفصول الدراسية في الوقت الفعلي وعمليات الإلغاء وإدارة قائمة الانتظار لزيادة الإشغال إلى أقصى حد

قم بإعداد الفواتير المتكررة والفواتير التلقائية وتذكيرات الدفع المتأخرة لتحسين التدفق النقدي

استخدم قوالب نماذج العضوية المدمجة بالكامل وروبوتات الدردشة الآلية لالتقاط الاستفسارات الجديدة

قياس أداء المدربين ورضا الأعضاء لاتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء في الصالة الرياضية؟

يجب أن يقوم برنامج CRM الصحيح لصالة الألعاب الرياضية بأكثر من مجرد تنظيم بيانات الأعضاء وتعزيز نمو الأعمال. لتبسيط عملياتك حقًا، تأكد من أنه يوفر أيضًا هذه الميزات الرئيسية:

اختر نظام إدارة علاقات العملاء القائم على السحابة مع مراقبة الحضور في الوقت الفعلي وسجل العضوية

تحقَّق من ميزات التجزئة المخصصة لتصنيف الأعضاء بناءً على مستوى النشاط أو التركيبة السكانية أو أهداف اللياقة البدنية

اختر نظام إدارة علاقات العملاء مع جدولة الفصول الدراسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يتم ضبطها تلقائيًا بناءً على ساعات الذروة وتوافر المدربين

ابحث عن الفواتير الآلية والمدفوعات المتكررة والتنبيهات المتأخرة لمنع تسرب الإيرادات

استخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ بمخاطر الاحتفاظ بالأعضاء واتجاهات الإيرادات

👀 هل تعلم: تشهد تذاكر العملاء الآلية وقت حل أسرع بنسبة 52%.

أفضل 13 نظامًا لإدارة علاقات العملاء في الصالات الرياضية

نظرًا لأن احتياجات كل صالة رياضية فريدة من نوعها، فإن العثور على برنامج إدارة علاقات العملاء المثالي قد يبدو مخيفًا.

لكن لا تقلق - نحن معك! دعنا نعثر على نظام إدارة علاقات العملاء الذي يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة عمليات الصالة الرياضية واتصالات الأعضاء مع تدفقات العمل المخصصة)

إدارة نمو العملاء ورضا العملاء مع ClickUp CRM لصالة الألعاب الرياضية

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يمكنه أن يتشكل بسلاسة في برنامج إدارة علاقات العملاء للصالة الرياضية.

يُعد ClickUp CRM لصالة الألعاب الرياضية حلاً شاملاً لتتبع العضويات الجديدة وإدارة العضويات الحالية وأتمتة عمليات الدفع والتجديد. هل تحتاج إلى خيار التوصيل والتشغيل؟ استكشف قوالب ClickUp CRM وابدأ على الفور.

على سبيل المثال، يقوم قالب ClickUp CRM بتنظيم بياناتك المبعثرة في نظام مركزي حتى لا تنسى أي عميل محتمل ولا تفوت أي تجديد ولا يشعر أي عميل بالإهمال. يمكن لهذا القالب تخزين المعلومات وتعيين المهام للمدربين وتحديد أهداف اللياقة البدنية لعملائك.

احصل على نموذج مجاني حوِّل إدارة الصالة الرياضية من عملية فوضوية تستغرق وقتًا طويلاً إلى عملية منظمة باستخدام نموذج ClickUp CRM

إليك كيفية استخدام هذا النموذج:

✅ تخزين تفاصيل الأعضاء مثل معلومات الاتصال وخطط العضوية وتقارير التقدم في قاعدة بيانات منظمة وقابلة للبحث

✅ راقب الأعضاء الجدد المحتملين من خلال خط مبيعات مخصص يتبعهم من الاستفسار إلى التسجيل

✅ قم بإعداد تذكيرات تلقائية للتجديدات القادمة أو العضويات منتهية الصلاحية أو العروض الترويجية الخاصة، مما يقلل من عمليات المتابعة اليدوية

إذا كنت مدربًا، فإن قالب سجل التمارين الرياضية ClickUp Exercise Log قالب يساعدك على إدارة جلسات التدريب الشخصية أثناء تصميم خطة منظمة لكل عميل. قم بتسجيل التدريبات وتعيين معالم اللياقة البدنية وتتبع التقدم - كل ذلك في مكان واحد - حتى تتمكن من التركيز على التدريب بدلاً من التعامل مع جداول البيانات.

هل تريد مساعدة أعضائك على بناء روتين رياضي قوي من خلال تغييرات صغيرة ولكن متسقة في نمط الحياة؟ هنا يأتي دور قالب ClickUp Personal Habit Tracker . يساعد أعضاء الصالة الرياضية على البقاء على المسار الصحيح، وبناء عادات أفضل، والالتزام بأهداف اللياقة البدنية على المدى الطويل، وذلك من خلال تتبع التمارين الرياضية الشخصية والعافية.

أفضل ميزات ClickUp

استخدم قوالب نماذج الملاحظات المخصصة لجمع وتخزين البيانات من الأعضاء المحتملين والحاليين

إدارة فروع الصالة الرياضية المتعددة من لوحة تحكم واحدة باستخدام ClickUp Map View لتتبع البيانات الجغرافية

استفد من تكاملات ClickUp للعمل مع منصات البريد الإلكتروني وبرامج المحاسبة والمزيد لتتبع جميع تفاعلات العملاء في منصة واحدة، والتعاون مع المدربين وخبراء التغذية والموظفين الإداريين

راقب رحلات العملاء، وقم بإدارة عمليات التأهيل، وتتبع المدفوعات باستخدام طرق العرض المخصصة، بما في ذلك القائمة ولوحة كانبان وطريقة عرض الجدول

تصوَّر القيمة الدائمة للعميل ومتوسط أحجام الصفقات والمزيد بسهولة من خلال لوحات المعلومات التي لا تحتوي على رموز في ClickUp

قيود ClickUp

قد يشعر المبتدئون بالإرهاق بسبب اتساع الميزات المتاحة داخل المنصة

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

*ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع ولوحة التحكم وإدارة علاقات العملاء + نظام التحجيم الذي واجهته! لقد ساعدني في توفير 100s - 1000s من الساعات، وتحديد الأولويات + التركيز على تطوير الأعمال في العملية 500 ألف دولار - ملايين الدولارات يوميًا. نحن نتحول الآن لتتبع التحويلات + النتائج! أحب ClickUp!

*ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع ولوحة التحكم وإدارة علاقات العملاء + نظام التوسع الذي واجهته! لقد ساعدني في توفير 100s - 1000s من الساعات، وتحديد الأولويات + التركيز على تطوير الأعمال في العملية 500 ألف دولار - ملايين الدولارات يوميًا. نحن نتحول الآن لتتبع التحويلات + النتائج! أحب ClickUp!

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2. Mindbody (الأفضل للتواصل مع العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Mindbody

هل تعبت من الإجابة على نفس أسئلة العملاء مراراً وتكراراً؟ ترين ماسنجر، مساعد مايند بودي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يدعمك. يمكنه التعامل مع استفسارات العملاء، وحجز المواعيد، وإرسال تذكيرات تلقائية مثل مدير مكتب الاستقبال الذي لا يأخذ يوم عطلة أبدًا.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يخصص الاستجابات بناءً على بيانات الأعضاء، مما يضمن أن كل تفاعل يبدو سلسًا واحترافيًا. دعه يعالج الأسئلة الشائعة بينما تركز أنت على جلسات التدريب الشخصية وإدارة الأعضاء.

أفضل ميزات Mindbody

قم بإدارة الفصول والمواعيد والموظفين في الوقت الفعلي باستخدام تقويم واحد سهل الاستخدام

اجذب عملاء جدد في جميع أنحاء العالم من خلال إدراج صالتك الرياضية في سوق Mindbody

توفير تطبيق مخصص للهاتف المحمول للأعضاء لحجز الفصول وإدارة العضويات والبقاء على تواصل مع الأعضاء

قيود مايند بودي

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة ومحترفي اللياقة البدنية المستقلين

قد يكون البرنامج عربات التي تجرها الدواب، وقد يعاني من التأخر، وقد يستمر تعطله لساعات

تسعير Mindbody

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Mindbody

G2: 3. 6/5 (370+ تقييم)

الفصل 4. 0/5 (2,800+ تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Mindbody

يحتوي البرنامج الأساسي على وظائف قوية، ولكن النظام معقد وغير بديهي. لقد قضيت 6 سنوات في العمل في البرنامج، لذا تعلمت بمرور الوقت كيفية إنجاز ما أحتاج إليه.

يحتوي البرنامج الأساسي على وظائف قوية، ولكن النظام معقد وغير بديهي. لقد قضيت 6 سنوات في العمل في البرنامج، لذا تعلمت بمرور الوقت كيفية إنجاز ما أحتاج إليه.

3. ZenPlanner (الأفضل لتنظيم معلومات الأعضاء)

عبر ZenPlanner

يعمل Zen Planner على أتمتة المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً ويوفر أدوات رقمية سهلة الاستخدام. يعمل نظام الحجز عبر الإنترنت على التخلص من تضارب المواعيد من خلال السماح للأعضاء بحجز الفصول في الوقت الفعلي.

يضمن لك نظام الفوترة الآلي الحصول على مستحقاتك في الوقت المحدد، في كل مرة، دون مطاردة المدفوعات. إنه نظام إدارة علاقات العملاء الجيد للمدربين لإدارة العمليات وبناء مجتمع.

أفضل ميزات ZenPlanner

تمكين عمليات تسجيل الوصول السريعة والخدمة الذاتية باستخدام وضع الكشك

اسمح للأعضاء بحجز الفصول عبر الإنترنت وتتبع الحضور ومنع الحجوزات المزدوجة

تكامل مع SugarWOD لتسجيل التمارين وتتبع الأداء وتعزيز المشاركة

تتبع مقاييس الأعمال الرئيسية من خلال تقارير قابلة للتخصيص لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود ZenPlanner

غالبًا ما تتعطل المكونات الهامة مثل بوابات التسجيل عبر الإنترنت

يميل إلى الكتابة فوق البيانات السابقة بإدخالات فارغة

أسعار ZenPlanner

حزمة المبتدئين: 199 دولارًا شهريًا

استوديو: 99 دولارًا شهريًا

الإشراك: 198 دولارًا شهريًا

أخير: 348 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ZenPlanner

G2: 4. 3/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

الفصل 4. 3/5 (250+ تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ZenPlanner

لقد استخدمناه لمدة عشر سنوات تقريبًا حتى الآن وكان مفيدًا جدًا لتتبع بيانات العضوية. إنه ليس بديهيًا للغاية وتدريب المتطوعين الجدد على كيفية استخدامه يستغرق بعض الوقت، لكنه يعمل لما نحتاج إليه.

لقد استخدمناه لمدة عشر سنوات تقريبًا حتى الآن وكان مفيدًا جدًا لتتبع بيانات العضوية. إنه ليس بديهيًا للغاية وتدريب المتطوعين الجدد على كيفية استخدامه يستغرق بعض الوقت، لكنه يعمل لما نحتاج إليه.

4. Virtuagym (الأفضل للتغذية الشخصية وخطط التمارين الرياضية)

عبر Virtuagym

هل اشتكى العملاء من عدم معرفة ما يأكلونه لدعم تمارينهم الرياضية؟ النظام الغذائي الصحي لا يقل أهمية عن التمرين.

تُنشئ Virtuagym خطط وجبات مخصصة تتماشى مع احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم وأهداف اللياقة البدنية، مما يساعدهم على البقاء على المسار الصحيح داخل الصالة الرياضية وخارجها. يتيح متتبع التغذية المدمج للعملاء تسجيل وجباتهم ومراقبة وحدات الماكرو الخاصة بهم، بينما تعمل اقتراحات الوجبات الآلية على تبسيط التخطيط للجداول المزدحمة.

أفضل ميزات Virtuagym

إنشاء تمارين روتينية مخصصة مع تعليمات التمرين وعروض الفيديو التوضيحية

تقديم تطبيق ذي علامة تجارية لتحسين وتعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة العملاء وتعزيزها

تعزيز المجتمع من خلال التحديات والمجموعات ولوحات المتصدرين لبناء الولاء

قيود Virtuagym

تتبع كشوف المرتبات عملية يدوية

يفتقر البرنامج إلى الجدولة في الوقت الفعلي

لا يتم حفظ جميع المعلومات الموجودة في خطة الوجبات

أسعار فيرتواجيم

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Virtuagym

G2: 4. 4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 3. 8/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Virtuagym

خدمة رائعة في الإعداد والخدمة، فـ Virtuagym سريعون في الرد على أي أسئلة لدينا ويسعدنا دائمًا المساعدة في أي مشاكل.

خدمة رائعة في الإعداد والخدمة، فـ Virtuagym سريعون في الرد على أي أسئلة لدينا ويسعدنا دائمًا المساعدة في أي مشاكل.

5. نظام تشغيل النادي (الأفضل لأتمتة التسويق والمبيعات)

عبر نظام تشغيل النادي

يمكن أن تبدو مواكبة العملاء المحتملين الجدد وكأنها وظيفة بدوام كامل - ولكن لا يجب أن تكون كذلك. تضمن ميزة إشعارات العملاء المحتملين الجدد في Club OS حصول فريقك على تنبيهات فورية عندما يبدي عضو محتمل اهتمامه، مما يجعل المتابعة السريعة سهلة.

باستخدام الرسائل المجزأة، يمكنك إرسال الرسالة المناسبة في الوقت المناسب، مما يعزز المشاركة والتحويلات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك دمج إعلانات فيسبوك للعملاء المحتملين مع نظام التشغيل Club OS إرسال تفاصيلهم مباشرةً، مما يسهل إدارة العملاء المحتملين والتقاطهم حتى تتمكن من التركيز على تحويل العملاء المحتملين إلى أعضاء مخلصين.

أفضل ميزات نظام تشغيل النادي

أرسل عروضًا ترويجية وتذكيرات بالفصول الدراسية ورسائل مهمة باستخدام حملات البريد الإلكتروني والحملات النصية الآلية

احصل على عملاء محتملين باستخدام إعفاءات الضيوف الرقمية وتكامل إعلانات فيسبوك وبرامج الإحالة

تتبَّع نشاط العملاء المحتملين ومعدلات التحويل وأداء البريد الإلكتروني من خلال لوحات معلومات التحليلات في الوقت الفعلي

قيود نظام تشغيل النادي

لا يحد النظام من الإدخالات المكررة

تتطلب وظيفة البحث معلومات أكثر من اللازم لتعمل أكثر من اللازم

تسعير نظام تشغيل النادي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات نظام تشغيل النادي

G2: 3. 9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

الفصل 4. 2/5 (190+ تقييم)

6. PushPress (الأفضل لمشاركة الإنجازات مع المجتمع)

عبر PushPress

يصبح الحضور للتدريبات اليومية أسهل عندما يشعر الأعضاء أنهم يحققون شيئًا ما. لذلك، عندما يحقق شخص ما أفضل أداء شخصي جديد، أو يكمل تحديًا، أو يحافظ على ثباته، يتيح له PushPress نشر انتصاراته على موجز اجتماعي داخل التطبيق.

هذا يحافظ على الحافز مرتفعًا ويبني إحساسًا بالمجتمع، مما يحول التدريبات إلى تجربة مشتركة. يمكن لمالكي الصالة الرياضية التفاعل مع الأعضاء من خلال الإعجابات والتعليقات والصيحات، مما يعزز المزيد من الروابط العميقة.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل PushPress مع أدوات تتبع الأداء، مما يسمح للأعضاء بتسجيل التقدم، وتحديد الأهداف، والبقاء خاضعين للمساءلة - كل ذلك داخل نفس المنصة.

أفضل ميزات PushPress

قم بإشراك العملاء المحتملين والأعضاء من خلال الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني وأتمتة وسائل التواصل الاجتماعي

أنشئ مجتمعًا من خلال لوحات المتصدرين والصيحات وإبراز أفضل أداء

تمكين الحجز الذاتي، وإدارة قائمة الانتظار، وتتبع توافر الموظفين في الوقت الفعلي

قيود PushPress

يمكن أن تتأخر ميزة التعليق بين الرياضي والمدرب

التجربة أفضل على متصفح الويب مقارنة بالتطبيق

تسعير PushPress

مجاني للأبد

المزايا: 159 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 229 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات PushPress

G2: 4. 9/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

الفصل 4. 7/5 (180+ تقييم)

7. Gymdesk (الأفضل لإدارة صالة رياضية 24/7)

عبر GymDesk

هل تخيلت يومًا أن تمتلك استوديو لياقة بدنية يدير نفسه بنفسه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؟ إن الوصول إلى منشأة Gymdesk عن بُعد يجعل ذلك ممكناً - يمكن للأعضاء فتح الأبواب باستخدام هواتفهم الذكية، ولا حاجة إلى بطاقات مفاتيح.

يمنح النظام الدخول أو يقيد الدخول تلقائيًا بناءً على حالة الدفع، مما يضمن أن الأعضاء النشطين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى الصالة الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، مع المراقبة في الوقت الفعلي، يمكن لمالكي الصالة الرياضية تتبع عمليات تسجيل الدخول وإدارة الأمن والحفاظ على سلاسة العمليات من أي مكان.

أفضل ميزات Gymdesk

أنشئ موقعًا إلكترونيًا احترافيًا واستضف موقعًا إلكترونيًا احترافيًا باستخدام قوالب قابلة للتخصيص تتناسب مع علامتك التجارية

تبسيط عملية التأهيل وتتبع تقدم تحويل العملاء المحتملين في منصة واحدة

أرسل رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني مجمعة لإشراك قاعدة بيانات الأعضاء بالكامل دون عناء

قيود Gymdesk

تكامل الموقع الإلكتروني محدود

يمكن أن يكون تسجيل الحضور مربكًا مع وجود عدة فصول دراسية قيد التشغيل

تسعير جيم ديسك

خطة الصالة الرياضية الصغيرة: 75$/شهرًا

خطة الصالة الرياضية الصغيرة: 100 دولار شهريًا

خطة الصالة الرياضية المتوسطة: 150$ شهريًا

خطة الصالة الرياضية الكبيرة: 200 دولار شهريًا

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Gymdesk

G2: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

الفصل 4. 8/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Gymdesk

كان Gymdesk أول شيء حصلنا عليه حرفيًا قبل بدء صالة الألعاب الرياضية الخاصة بنا، وقد جعل عملية الشراء والإعداد كل ما نحتاج إلى القيام به للبدء أكثر وضوحًا. إنه متعدد الاستخدامات للغاية ويمكنك استخدام ما تحتاج إليه من ميزات كثيرة أو قليلة. نحن نتكامل مع Stripe ولم نواجه أي مشكلة في المدفوعات خلال عامين. أحسنت GymDesk

كان Gymdesk أول شيء حصلنا عليه حرفيًا قبل بدء صالة الألعاب الرياضية الخاصة بنا، وقد جعل عملية الشراء والإعداد كل ما نحتاج إلى القيام به للبدء أكثر وضوحًا. إنه متعدد الاستخدامات للغاية ويمكنك استخدام ما تحتاج إليه من ميزات كثيرة أو قليلة. نحن نتكامل مع Stripe ولم نواجه أي مشكلة في المدفوعات خلال عامين. أحسنت GymDesk

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربع مرات، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

8. بايك13 (الأفضل لتقليل عبء العمل الإداري)

عبر بايك 13

يقلل Pike13 من مهامك الإدارية من خلال السماح للعملاء بالتعامل مع عبء العمل. تتيح بوابة العميل ذاتية الخدمة للأعضاء حجز الجلسات وتحديث ملفاتهم الشخصية والتعامل مع المدفوعات - كل ذلك دون الحاجة إلى وقت موظفيك. هذه الاستقلالية تعزز تجربة العميل وتحرر موظفيك للتركيز على تقديم خدمة استثنائية.

أفضل ميزات Pike13

تبسيط جدولة الموظفين وكشوف الرواتب وتتبع العمولة لتبسيط إدارة الفريق

أنشئ تقارير مالية مفصلة لمراقبة الإيرادات والمدفوعات المستحقة ونمو الأعمال التجارية

تقديم تطبيق جوال ذي علامة تجارية لتفاعلات سلسة مع العملاء، بما في ذلك الحجز والمدفوعات والإشعارات

قيود بايك13

قد يكون من الصعب التعامل مع وظيفة إعداد التقارير

قد ينشئ البرنامج إعفاءات معيبة

تسعير بايك13

أساسي: 139 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

متقدم: $199/شهريًا

القسط: 279 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات بايك13

G2: 3. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

الفصل 4. 1/5 (140+ تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Pike13

يمكنك العثور على جدول الجميع في مكان واحد أو الاطلاع على جدولك الخاص فقط.

يمكنك العثور على جدول الجميع في مكان واحد أو الاطلاع على جدولك الخاص فقط.

9. جلوفوكس (الأفضل لإدارة مشاركة الأعضاء)

عبر جلوفوكس

لا تكتفي ميزة الاسترداد الذكي لعدم الحضور من Glofox بتتبع حالات الغياب فحسب، بل تعمل بنشاط لإعادة إشراك الأعضاء. يقوم نظام الإضرابات بتعيين "ضربة" عندما يتغيب شخص ما بشكل متكرر عن أحد الفصول الدراسية دون إلغاء، وبعد عدد محدد من الضربات، قد يتم تقييد قدرته على حجز الفصول الدراسية في المستقبل.

يشجع هذا الأعضاء على الحضور أو الإلغاء مسبقًا، مما يحافظ على دقة جداول الحصص الدراسية ومشاركة الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزة المواعيد في Glofox على منع عدم الحضور في المقام الأول عن طريق إرسال رسائل تذكير بالبريد الإلكتروني وإشعارات الرسائل النصية القصيرة، مما يضمن التزام الأعضاء بروتين اللياقة البدنية.

أفضل ميزات Glofox

اسمح للأعضاء بإيقاف اشتراكاتهم مباشرةً من خلال التطبيق

التوصية التلقائية بفترات زمنية بديلة أو خيارات قائمة الانتظار في حالة امتلاء الفصل الدراسي

رتب أهم العملاء المحتملين بناءً على المشاركة والتفاعلات السابقة لتحديد أولويات المتابعة

حدود جلوفوكس

لا يمكن للعملاء تجديد عضويتهم حتى تنتهي العضوية الحالية

تبدو مجموعة التسويق ضخمة

تسعير Glofox

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات جلوفوكس

G2: 4. 5/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

الفصل 4. 4/5 (330+ تقييم)

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10. كوم (الأفضل لأتمتة مسار المبيعات الخاص بك)

هل سئمت من مطاردة العملاء المحتملين والمتابعة؟ لقد وفر لك موقع Exercise.com ما تحتاجه. فهو يعمل على تبسيط عملية المبيعات من خلال أتمتة رعاية العملاء المحتملين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية، مما يضمن مشاركة متسقة دون متابعة يدوية.

توفر لوحات المعلومات المخصصة رؤى حول الإيرادات واتجاهات العضوية وأداء التسويق، مما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة أدوات مثل تطبيقات الهاتف المحمول ذات العلامات التجارية المخصصة والتحليلات التفصيلية لتعزيز مشاركة الأعضاء ودفع نمو الأعمال.

أفضل ميزات موقع Exercise. com

قم بتبسيط إدارة العملاء من خلال السماح للأعضاء بحجز الجلسات وتوقيع العقود وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقك المخصص للعلامة التجارية

حافظ على تفاعل الأعضاء من خلال خطط التمرين الآلية وتقارير الأداء والرسائل التحفيزية المخصصة

تتبع المقاييس الرئيسية من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول حضور الأعضاء وأداء المدربين وصحة الأعمال بشكل عام

قيود التمرين. كوم

لا يقدم ميزة التحليل الفني

قد يكون تغيير تواريخ الشحن في قوالب الفوترة الحالية أمرًا صعبًا

تسعير موقع Exercise. com

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات موقع Exercise. com

G2: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

الفصل 4. 8/5 (أكثر من 220 تقييمًا)

11. RhinoFit (الأفضل لإعداد نظام فوترة مرن)

عبر RhinoFit

مع RhinoFit، تبدو إدارة العضويات أقل روتينًا وأكثر سهولة. يمكنك تخصيص كل شيء - العروض التجريبية والباقات الجماعية والاشتراكات عبر الإنترنت - لتناسب احتياجات صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك.

يتيح لك نظام الفوترة المرن إعداد خطط دفع أسبوعية أو شهرية أو سنوية. يمكنك أيضًا تقديم خصومات بسهولة لأول المستجيبين أو العائلات أو العضويات المدفوعة مسبقًا. تعمل تذكيرات الدفع التلقائية والتكاملات مع معالجات الدفع الشائعة على تخفيف الضغط على المعاملات لك ولأعضائك.

أفضل ميزات RhinoFit

قم ببيع العضويات والباقات وتصاريح الحصص مباشرةً من موقعك الإلكتروني

دع RhinoFit يتعامل مع التنازلات والعقود وتسجيلات الأعضاء

امنح الأعضاء إمكانية الدخول بدون مفتاح إلى منشأتك

قيود RhinoFit

عليك أن تنتقل يدويًا من صفحة إلى أخرى للحصول على تفاصيل الاتصال بالأشخاص الذين فشلوا في الدفع

تسعير RhinoFit

المعيار: 57 دولارًا شهريًا

وصول 24/7: 149 دولارًا شهريًا

Affiliate Pro: 299 دولارًا شهريًا

أفلييت بلس: 399 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات RhinoFit

G2: عدم وجود مراجعات كافية

الفصل 4. 0/5 (250+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يجب أن يهدف البالغون إلى ممارسة النشاط البدني معظم الأيام، مع ممارسة 2.5 إلى 5 ساعات من التمارين المعتدلة مثل المشي أو السباحة، أو 1.25 إلى 2.5 ساعة من النشاط القوي مثل الركض أو كرة القدم كل أسبوع. كما أن المزج بين الاثنين مفيد أيضًا طالما بقيت الحركة ثابتة.

12. فاجارو (الأفضل لجمع الحجوزات عبر الإنترنت من خلال التطبيقات الخارجية)

عبر فاغارو

هل تريد أن تحجز دون أن تحرك ساكنًا؟ يساعدك Vagaro على التميز من خلال إدراج نشاطك التجاري في سوقه المجاني، مما يسهل على العملاء الحجز مباشرةً من Google أو Instagram أو خرائط Apple.

يتيح لك برنامج الجدولة الذكي فرض رسوم عدم الحضور وإدارة عمليات الإلغاء وملء الأماكن الفارغة تلقائيًا بالعملاء المدرجين في قائمة الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك أدوات التسويق المدمجة في إرسال العروض الترويجية والتذكيرات والمتابعة للحفاظ على جدولك ممتلئًا وعلى تفاعل عملائك.

أفضل ميزات فاجارو

قم بتشغيل متجر إلكتروني للمكملات الغذائية والملابس وبطاقات الهدايا

احجز الموارد وقم بإدارتها من تقويم Vagaro المدمج الخاص بك

استخدم Vagaro Connect لإجراء محادثات مع العملاء دون انقطاع والوصول إلى معلوماتهم

قيود فاجارو

قد يكون من الصعب التعامل مع عمليات تكامل الحجوزات

يمكن أن يغلق Vagaro حسابك في حالة عدم السداد

تسعير فاجارو

موقع واحد: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل تقويم

مواقع متعددة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فاجارو

G2: 4. 6/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

الفصل 4. 7/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

13. TeamUp (الأفضل لإدارة السمعة)

عبر TeamUp

السمعة القوية تحافظ على عودة العملاء - وتجلب عملاء جدد. تعمل ميزة "إسعاد المجتمع " في TeamUp على أتمتة طلبات المراجعة، مما يشجع الأعضاء الراضين على مشاركة تجاربهم على Google وFacebook.

كما أنه يساعدك على تتبع الملاحظات ومعالجة المخاوف وتقوية العلاقات مع العملاء، مما يضمن نمو أعمالك من خلال الكلام الشفهي الإيجابي.

أفضل ميزات TeamUp

قم بإدارة المراجعات والرد عليها من لوحة تحكم مركزية واحدة

شجّع المزيد من الاشتراكات مع ميزات طلب المراجعة التلقائية

افرض رسوم الإلغاء وعدم الحضور لحماية إيراداتك

قيود TeamUp

المدربون لا يتلقون إشعارات بالفصول التي تمت إعادة جدولتها

لا يُظهر التقويم بشكل صريح مدى توافر الموظفين

تسعير TeamUp

بداية: 104$/شهرًا ل 100 عميل نشط

تقييمات ومراجعات TeamUp

ج2: 4. 6/5 (أكثر من 240 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 320 تقييمًا)

👀 هل تعلم: تُظهر الدراسات أن كبار السن الذين يزيدون من مستويات نشاطهم إلى 7500 خطوة لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع يمكن أن يقللوا من خطر الوفاة بنسبة تزيد عن 50%.

إدارة الأعضاء والبقاء منظماً دون عناء مع ClickUp

يجب أن يعمل نظام إدارة علاقات العملاء المثالي لشركات اللياقة البدنية على أتمتة متابعة العملاء المحتملين وتبسيط جدولة الفصول الدراسية وتتبع المدفوعات مع توفير رؤى قيمة تسمح لأصحاب الصالات الرياضية باتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في مجال الأعمال.

إن اختيار نظام أساسي شامل مثل ClickUp، في هذه الحالة، يجعل هذه العمليات أقل إرباكًا. من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وميزات الأتمتة والتكامل، يساعدك ClickUp في إدارة صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك - سواء كان ذلك بالتركيز على جذب أعضاء جدد أو الحفاظ على تفاعل الأعضاء الحاليين.

لماذا تتعثر في العمل الإداري؟ اشترك في ClickUp مجاناً اليوم وحافظ على استمرارية عملك.