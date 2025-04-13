أفضل 10 بدائل مبسطة للتسويق الفعال في عام 2025

هل سبق لك أن حاولت تحديث المنشورات الاجتماعية، وتصميم الرسومات، وجدولة المحتوى في منصة واحدة قبل أن تبرد قهوتك الصباحية؟ هذا هو الصراع اليومي عندما لا يستطيع Simplified مواكبة احتياجاتك التسويقية المتزايدة!

في حين أنه يعدك بالراحة الشاملة، فإن قيود القوالب، واختناقات التعاون، وميزات الأتمتة المبسطة تبدأ في الشعور بأنها أصفاد رقمية مع توسع فريقك.

عالم أدوات التسويق مليء بالبدائل المبسطة التي تحافظ على سير عملك بسلاسة مع زيادة الوظائف إلى أقصى حد.

هل تحتاج إلى جدولة اجتماعية مشحونة بشكل سريع، أو قالب تقويم محتوى قوي، أو ذكاء اصطناعي يكتب محتوى جذابًا؟ هناك بديل مبسط أفضل في انتظارك! دعنا نستكشف أدوات لمنشئي المحتوى لا تحل محل Simplified فحسب - بل ستحدث ثورة في لعبتك التسويقية بأكملها!

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي أفضل البدائل المبسطة التي يمكن أن تغير سير عملك التسويقي: : الأفضل لإدارة التسويق المتكاملة ClickUpالأفضل لإدارة التسويق المتكاملة كانفا: الأفضل للتصميم الجرافيكي البديهي Synthesia: الأفضل لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي HeyGen: الأفضل لمقاطع الفيديو والعروض التقديمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أي كلمة: الأفضل لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي مع التنبؤ بعائد الاستثمار SocialPilot: الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات GravityWrite: الأفضل لإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق الصغيرة كلود: الأفضل لإنشاء المحتوى الطويل وتحريره Adobe Express: الأفضل للقوالب الاحترافية واتساق العلامة التجارية Piktochart: الأفضل لإنشاء الرسوم البيانية والقصص المرئية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في البدائل المبسطة؟

عند اختيار بدائل Simplified لإنشاء المحتوى والتسويق، ضع في اعتبارك هذه الميزات الرئيسية للعثور على أفضل ما يناسب فريقك:

إمكانيات إنشاء المحتوى: يدعم مختلف أنواع المحتوى - رسومات الوسائط الاجتماعية ومقاطع الفيديو والمحتوى المكتوب وغير ذلك - كل ذلك ضمن منصة واحدة

ميزات التعاون: تمكين وظائف التعليقات، ومساحات العمل المشتركة، والتحرير في الوقت الفعلي لتبسيط عملية المراجعة

نظام التكامل: يتصل بمنصات التواصل الاجتماعي، وإدارة علاقات العملاء، وبرامج إدارة المشاريع لتحقيق تكامل سلس لسير العمل

مساعدة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الكفاءة من خلال الكتابة التلقائية للنسخ وإنشاء الصور وتحسين المحتوى

واجهة سهلة الاستخدام: يوفر تصميمًا سهل الاستخدام يقلل من منحنى التعلم ويعزز اعتماد الفريق

خيارات التخصيص: يحافظ على اتساق العلامة التجارية من خلال القوالب وأدلة الأنماط وإدارة الأصول

التحليلات وإعداد التقارير: يقدم رؤى حول أداء المحتوى لتحسين استراتيجيات التسويق

أفضل 10 بدائل مبسطة

1. ClickUp (الأفضل لإدارة التسويق الكل في واحد)

تتبَّع تقدُّم المشروع، وسهِّل سير العمل، وتعاون بسلاسة مع فريقك - كل ذلك داخل مساحة عمل ClickUp

العمل اليوم معطل. فمشاريعنا ومعارفنا وتواصلنا مبعثرة عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض مما يبطئ من وتيرة عملنا. * ClickUp يعمل على إصلاح ذلك من خلال تطبيق كل شيء للعمل، الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

بينما يحاول Simplified الجمع بين التصميم الأساسي وتنسيق الفريق البدائي، فإن ClickUp يتقدم خطوة للأمام. فهو يوفر إدارة مشروع على مستوى المؤسسات متصلة بسلاسة بأدوات إنشاء المحتوى، وهي بيئة مثالية ومتكاملة لفريق التسويق لديك لتحقيق الازدهار.

إذا كنت تشعر بأنك مقيد بقيود سير العمل في Simplified، فإن أكثر من 15 طريقة عرض وخيارات الأتمتة وإمكانيات إعداد التقارير التفصيلية في ClickUp يمكن أن تكون ترقية قوية.

ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكن لفرق التسويق إنشاء محتوى بسرعة غير مسبوقة، بدءاً من التعليقات الاجتماعية إلى الخطوط العريضة الكاملة للمدونة، كل ذلك مع الحفاظ على اتساق صوت العلامة التجارية الموحّد.

لخص أو حسِّن المحتوى الخاص بك بسرعة باستخدام ClickUp Brain

يتجاوز ClickUp Brain أدوات الذكاء الاصطناعي الأساسية من خلال تنقيح المحتوى الحالي، والتحقق من القواعد اللغوية، وتوفير دعم متعدد اللغات. كما أنه يتكيف مع النغمة لتتناسب مع الجمهور المستهدف - وهي قدرات لا يمكن للذكاء الاصطناعي في Simplified أن يضاهيها.

ولكن هناك المزيد! يُمكن لمستخدمي ClickUp Brain اختيار العمل مع العديد من برامج LLMs، مثل Claude وGPT-4o، مباشرةً من مساحة عمل ClickUp.

ClickUp Docs

وفي الوقت نفسه، يعمل ClickUp Docs على تغيير طريقة تعاون الفرق في المواد التسويقية من خلال ربط إنشاء المستندات مباشرةً بالمهام وسير العمل.

الوصول إلى كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد من خلال ربط مستندات ClickUp Docs والمهام معًا

يمكن للكتّاب والمصممين وأصحاب المصلحة التحرير في وقت واحد، وترك تعليقات سياقية، وربط المستندات بحملات محددة - مما يؤدي إلى إنشاء مركز مركزي لإدارة المعرفة.

قالب إدارة المحتوى ClickUp

هل تريد تبسيط سير عمل المحتوى بسرعة؟ يوفر قالب إدارة المحتوى ClickUp إطار عمل جاهز للاستخدام مع طرق عرض قابلة للتخصيص للتخطيط وتتبع الإنتاج وجداول النشر.

احصل على قالب مجاني اجعل الجميع في فرق المحتوى والتسويق على نفس الصفحة مع ClickUp Content Management Templat

يساعد هذا القالب فرق التسويق على تصور خط أنابيب المحتوى، وتتبع مقاييس المحتوى، وإنتاج المحتوى، والحفاظ على جودة مخرجات متسقة دون الحاجة إلى إنشاء أنظمة من الصفر.

هل تتنقل بين إدارة مشروعات الوسائط الاجتماعية، وأدوات التصميم، وبرامج التسويق؟ إن ClickUp Integrations، بتشكيلة هائلة تضم أكثر من 1000 أداة عمل، تحافظ على كل شيء متصلاً، بحيث يتدفق المحتوى الخاص بك دون عناء من الإنشاء إلى التوزيع. هل تحتاج إلى رؤى في الوقت الفعلي؟ تمنحك لوحات معلومات ClickUp Dashboards عرضًا واضحًا لمؤشرات الأداء الرئيسية التسويقية وأداء الحملة، مما يوفر تحليلات عميقة لا يمكن ل Simplified أن يضاهيها.

أفضل ميزات ClickUp

طرح أفكار الحملات على لوحات ClickUp Whiteboards لتخطيط الاستراتيجيات ومحتوى الوسائط الاجتماعية

قم بتشغيل تعيينات المهام والموافقات وعمليات تسليم المحتوى باستخدام أتمتة ClickUp

تبسيط التعليقات باستخدام التدقيق والتعليقات التوضيحية على التصميمات ومقاطع الفيديو والمستندات

قم بتخزين أصول العلامة التجارية في ClickUp Docs أو مساحة عمل مشتركة لسهولة وصول الفريق إليها

قم بتضمين أدوات تصميم مثل Canva أو Figma لضمان اتساق العلامة التجارية عبر المواد التسويقية

قيود ClickUp

قد يكون منحنى التعلم حاداً للمستخدمين الجدد

تطبيق الهاتف المحمول له وظائف محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

تقول مراجعة G2

نحن فريق تسويق داخلي مشغول. هيكل Clickup المرن في الجدول الزمني والجدول الزمني، بالإضافة إلى الحقول المخصصة التي يمكن إنشاؤها بشكل سريع، جعل إنشاء طريقة العرض هذه أمرًا سهلاً، ويتم تحديثها مباشرةً أثناء تحديثنا لهذه المشاريع الترويجية في أجزاء أخرى من Clickup.

نحن فريق تسويق داخلي مشغول. هيكل Clickup المرن في الجدول الزمني والجدول الزمني، بالإضافة إلى الحقول المخصصة التي يمكن إنشاؤها بشكل سريع، جعل إنشاء طريقة العرض هذه أمرًا سهلاً، ويتم تحديثها مباشرةً أثناء تحديثنا لهذه المشاريع الترويجية في أجزاء أخرى من Clickup.

2. Canva (الأفضل للتصميم الجرافيكي البديهي)

عبر Canva

Canva هو بديل سهل الاستخدام ل Simplified، وهو مثالي للفرق التي لا تمتلك خبرة في تصميم الجرافيك.

محرر السحب والإفلات وأكثر من 250,000 قالب مجاني يجعل سير عمل إنشاء المحتوى سريعاً وسهلاً. بينما يقدم Simplified أدوات تصميم أساسية، فإن Canva يدعم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والمواد المطبوعة، مما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات للتسويق المرئي.

بفضل الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنشر المباشر، والدعم الواسع للتنسيقات، يعمل Canva على تبسيط إنتاج محتوى عالي الجودة للمسوقين من جميع مستويات المهارة.

🧠 حقيقة ممتعة: بدأت Canva عندما وجدت ميلاني بيركنز، التي كانت تدرّس برامج التصميم في جامعة غرب أستراليا، أن برامج مثل Photoshop معقدة للغاية. في عام 2007، أطلقت هي وكليف أوبريخت شركة Fusion Books، وهي شركة لتصميم الكتب السنوية للمدارس الثانوية التي مهدت الطريق أمام Canva.

أفضل ميزات Canva

تسريع عملية إنشاء التصميم باستخدام مكتبة واسعة من القوالب والعناصر والصور المخزنة

حافظ على تناسق العلامة التجارية باستخدام مجموعة أدوات العلامة التجارية لتخزين هويتك المرئية وتطبيقها

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدام التعليقات وتدفقات الموافقة

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مباشرةً على المنصات الرئيسية

اجعل التصميمات الثابتة تنبض بالحياة باستخدام أدوات الرسوم المتحركة البسيطة

قيود Canva

إمكانات التصميم المتقدمة محدودة أكثر مقارنةً بالأدوات الاحترافية مثل مجموعة Adobe Suite

ميزات تحرير الفيديو أساسية مقارنة بمنصات الفيديو المخصصة

تسعير Canva

مجاني : الميزات الأساسية

محترف : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق : 30 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Canva

تقول مراجعة G2

يحتوي Canva على واجهة سهلة الاستخدام توفر المزيد من الإنتاجية ولا تحتاج إلى تدريب مسبق، تتوفر قوالب تصميم متنوعة للتصميم مع ميزات السحب والإفلات. مكتبة واسعة من عناصر التصميم والرسومات وإمكانية الوصول إلى ملايين الصور المجانية والصور المخزنة. خيارات مخصصة للعلامات التجارية مع خيارات تصدير ونشر سهلة.... أفضل شيء هو خطط التسعير المعقولة التكلفة.

يحتوي Canva على واجهة سهلة الاستخدام توفر المزيد من الإنتاجية ولا تحتاج إلى تدريب مسبق، تتوفر قوالب تصميم متنوعة للتصميم مع ميزات السحب والإفلات. مكتبة واسعة من عناصر التصميم والرسومات وإمكانية الوصول إلى ملايين الصور المجانية والصور المخزنة. خيارات مخصصة للعلامات التجارية مع خيارات تصدير ونشر سهلة.... أفضل شيء هو خطط التسعير المعقولة التكلفة.

3. Synthesia (الأفضل لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي)

عبر Synthesia

يزداد الطلب على محتوى الفيديو، ولكن تحديات الإنتاج تجعل الأمر صعباً على فرق التسويق التي تستخدم Simplified. غالباً ما تعيق التكاليف والجدولة وتنسيق المواهب الإنتاج المتسق.

يزيل Synthesia هذه العوائق من خلال إنشاء مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي - لا حاجة إلى كاميرات أو ميكروفونات أو مهارات تحرير. إنه يولد مقدمين افتراضيين نابضين بالحياة يقدمون نصوصًا بأكثر من 120 لغة، وهو مثالي لمقاطع الفيديو التعليمية والترويجية.

على عكس أدوات التحرير الأساسية لـ Simplified، تقوم Synthesia بتحويل النص على الفور إلى مقاطع فيديو احترافية، مما يلغي الحاجة إلى لقطات أصلية.

أفضل ميزات Synthesia

أنشئ مقدمي عروض تقديمية بالذكاء الاصطناعي يقدمون المحتوى بشكل طبيعي بأكثر من 120 لغة

أنشئ مقاطع فيديو تدريبية وتسويقية احترافية بدون كاميرات أو ممثلين

تخصيص الخلفيات والمشاهد الافتراضية لتتناسب مع هوية علامتك التجارية

ترجمة مقاطع الفيديو على الفور مع الحفاظ على نفس مقدم العرض بالذكاء الاصطناعي

عزز المشاركة مع الرسومات المضمنة والانتقالات وتراكبات النصوص - لا حاجة لمهارات التحرير

قيود Synthesia

النطاق العاطفي المحدود في مقدمي عروض الذكاء الاصطناعي مقارنة بالممثلين البشريين

أبلغ بعض المستخدمين عن حركات غير طبيعية في بعض الأحيان في الصور المتحركة الرمزية

أسعار Synthesia

مجاني: الإصدار الأساسي

بداية : 29$/شهرًا

مُنشئ: 89 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Synthesia

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

اقرأ أيضًا: بدائل Synthesia AI لمقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

4. HeyGen (الأفضل لمقاطع الفيديو والعروض التقديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Capterra

يكاد يكون من المستحيل توسيع نطاق محتوى الفيديو المخصص عندما تتطلب كل رسالة تصوير شخص حقيقي. سرعان ما تصل فرق المبيعات والتسويق إلى سقف الإنتاج، وتكافح لتخصيص مقاطع الفيديو لمختلف الشرائح والتحديثات.

يُحدِث HeyGen ثورة في تسويق الفيديو من خلال إنشاء توائم رقمية - صور رمزية للذكاء الاصطناعي تقدم مقاطع فيديو مخصصة غير محدودة بدون تصوير إضافي.

يتفوق هذا البديل المُبسَّط في التواصل عبر الفيديو الحقيقي القابل للتطوير، مما يجعله مثاليًا للتواصل مع المبيعات وإشراك العملاء وجهود التسويق الأخرى. يمكن للفرق إنشاء نسخ واقعية نابضة بالحياة من أعضاء حقيقيين، مما يضمن إرسال رسائل سلسة ومخصصة.

أفضل ميزات HeyGen

قم بتخصيص مقاطع الفيديو للعملاء المحتملين أو العملاء على نطاق واسع

ترجمة المحتوى إلى لغات متعددة مع الحفاظ على مقدم العرض الأصلي

دمج تسجيلات الشاشة والعروض التوضيحية جنباً إلى جنب مع العروض التقديمية الرمزية

أضف التفاعل مع العناصر القابلة للنقر وأزرار الحث على اتخاذ إجراء

قيود HeyGen

يتطلب إنشاء توأم رقمي واقعي وقت إعداد أولي

منحنى تعليمي حاد لميزات التخصيص المتقدمة

تسعير HeyGen

المُنشئ : 29$/شهرًا

الفريق : 89 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات HeyGen

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (290+ تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن HeyGen

مراجعة Capterra يقول,

إن HeyGen أداة رائعة يمكن أن توفر الوقت والمال لأي شخص يحتاج إلى إنشاء مقاطع فيديو احترافية، ولكنها تتطلب بعض الخبرة وأنصح بالاعتماد على المحترفين الذين يعرفون بالفعل كيفية استخدام الأداة.

إن HeyGen أداة رائعة يمكن أن توفر الوقت والمال لأي شخص يحتاج إلى إنشاء مقاطع فيديو احترافية، ولكنها تتطلب بعض الخبرة وأنصح بالاعتماد على المحترفين الذين يعرفون بالفعل كيفية استخدام الأداة.

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة للمنتج

5. Anyword (الأفضل لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي مع التنبؤ بعائد الاستثمار)

عبر Anyword

يكافح المسوقون للتنبؤ بالنسخة التي سيتم تحويلها قبل الاستثمار في التوزيع. يتطلب اختبار أ/ب حركة المرور والميزانية، بينما يؤدي التخمين إلى رسائل ضعيفة الأداء وإنفاق إهدار للإعلانات.

تعمل Anyword على تحويل كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من خلال نقاط الأداء التنبؤي، حيث تقوم بتحليل مليارات مرات الظهور للتنبؤ بعائد الاستثمار قبل النشر. تعمل هذه المنصة القائمة على البيانات على إزالة التخمين وتحسين المحتوى لتحقيق تحويلات أعلى.

على عكس الكتابة الأساسية للذكاء الاصطناعي في Simplified، يقدم Anyword أدوات أكثر تقدمًا للتحليلات التنبؤية مع ضمان الامتثال على مستوى المؤسسات لمعايير HIPAA وSOC2 وISO 27001 واللائحة العامة لحماية البيانات.

أفضل ميزات Anyword

إنشاء محتوى خاص بالجمهور مصمم خصيصاً لمختلف الشرائح السكانية

إنشاء نسخة متعددة القنوات لوسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والإعلانات والمواقع الإلكترونية

حسِّن المحتوى الحالي باستخدام اقتراحات لتحسين مقاييس المشاركة

الوصول إلى قاعدة معرفية لأدوات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات

قيود Anyword

الأداء التنبؤي الأكثر دقة لحالات الاستخدام التسويقي الشائعة

تركز المنصة بشكل أساسي على النسخ بدلاً من إنشاء المحتوى المرئي

تسعير Anyword

بداية : 49$/شهرًا

البيانات : 99$/شهرًا

الشركات : 499 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Anyword

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 300 تقييم)

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لكتابة المحتوى لإنشاء محتوى أسرع

💡نصيحة سريعة: لا تعني دائمًا نتيجة اختبار A/B ذات الدلالة الإحصائية أن الفائز هو الخيار الأفضل. يمكن أن تؤدي النتائج الإيجابية الكاذبة أو أخطاء القياس أو التأثير الضئيل في العالم الحقيقي إلى تحريف النتائج. بدلاً من الاعتماد على الأرقام فقط، قم بتفسير بيانات الاختبار من خلال عدسة سياق عملك ورؤى المستخدم. يؤدي النهج المتوازن - حيث تلتقي البيانات مع الاستراتيجية - إلى قرارات أكثر ذكاءً.

6. SocialPilot (الأفضل لإدارة الوسائط الاجتماعية والتحليلات)

عبر SocialPilot

إن إدارة حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة أمر صعب، خاصةً عندما تكون التحليلات مبعثرة عبر المنصات. تكافح فرق التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والوكالات لتبسيط الجدولة واستخراج رؤى مفيدة.

يبسّط SocialPilot إدارة الحسابات المتعددة من خلال الجدولة المجمّعة، والتقارير ذات العلامات البيضاء، ولوحات التحكم القابلة للتخصيص. تحليلاته المتقدمة تتعقب التفاعل والوصول والتحويلات عبر كل الشبكات الرئيسية، ويقدم رؤى تفتقر إليها Simplified.

تستفيد الوكالات من بوابة إدارة العملاء الخاصة ب SocialPilot، والتي تتيح الوصول المتحكم به للعملاء للحصول على الموافقات وإعداد التقارير - وهي ميزة على مستوى المؤسسات مفقودة من مجموعة أدوات Simplified.

أفضل ميزات SocialPilot

إدارة حسابات متعددة عبر المنصات الاجتماعية الرئيسية من لوحة تحكم موحدة

تحليل الأداء عبر المنصات من خلال تقارير تحليلية شاملة

اكتشف المحتوى باستخدام أدوات تنظيم مدمجة للحفاظ على الملفات الشخصية النشطة

قيود SocialPilot الاجتماعية

أدوات إنشاء المحتوى محدودة أكثر مقارنة بالمنصات التي تركز على التصميم

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات عرضية في النشر المباشر على إنستجرام

تسعير SocialPilot

محترف : 30$/شهرًا

فريق صغير : 50$/شهرًا

الوكالة : 100 دولار/شهريًا

المؤسسات: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات SocialPilot

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن SocialPilot

مراجعة Capterra تقول

الميزة الأكثر فائدة التي وجدتها في هذه الأداة هي الجدولة المجمّعة والمحتوى المنسق وتحليل المنشورات. تعد ميزات مثل تقارير العلامة البيضاء وبساطة وسهولة التصفح داخل الأداة أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني أوصي الآخرين بهذه الأداة.

الميزة الأكثر فائدة التي وجدتها في هذه الأداة هي الجدولة المجمّعة والمحتوى المنسق وتحليل المنشورات. تعد ميزات مثل تقارير العلامة البيضاء وبساطة وسهولة التصفح داخل الأداة أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني أوصي الآخرين بهذه الأداة.

7. GravityWrite (الأفضل لإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق الصغيرة)

عبر GravityWrite

يمكن أن تواجه فرق التسويق الصغيرة صعوبة في تلبية متطلبات المحتوى بدون كتاب متخصصين أو ميزانية إضافية. يعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجال، والتي تُنشئ مسودات دقيقة مدركة للسياق عبر تنسيقات مثل أوصاف المنتجات ومنشورات المدونات.

على عكس نهج Simplified الواسع، يقدم GravityWrite محتوى متخصصًا يتطلب تحريرًا أقل - مما يوفر الوقت للفرق ذات الاحتياجات المتخصصة. ينتج الذكاء الاصطناعي المدرب عموديًا مسودات أولى عالية الجودة، مما يحل شكوى شائعة من Simplified حول التحرير المفرط للمحتوى العام الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات GravityWrite

أنشئ محتوى مخصصاً لمجال عملك وجمهورك

إنشاء تنسيقات محتوى متعددة من موجز أو مخطط تفصيلي واحد

إعادة توظيف المحتوى الحالي في تنسيقات مختلفة للتوزيع متعدد القنوات

التحسين لتحسين محركات البحث مع تكامل الكلمات الرئيسية وتحسينات سهولة القراءة

حافظ على اتساق صوت العلامة التجارية في جميع المحتويات التي تم إنشاؤها

قيود GravityWrite

ميزات تعاون محدودة للفرق الكبيرة

خيارات تكامل أقل من المنصات الأكثر رسوخاً

تسعير GravityWrite

مجاني : أجيال محدودة في الشهر

بداية : 19 دولارًا شهريًا

محترف: 79 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات GravityWrite

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويتيح لك التركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

8. كلود (الأفضل لإنشاء المحتوى الطويل وتحريره)

عبر كلود

تواجه معظم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي صعوبة في تحقيق التماسك في المحتوى الطويل، مما يتطلب تحريرًا مكثفًا. تتفوق Claude by Anthropic في إنشاء منشورات مدونة مفصلة وتقارير ومحتوى قيادي فكري مع فهم سياقي قوي.

بينما يركز برنامج Simplified على إنشاء محتوى قصير وفعال، يحافظ Claude على الاتساق عبر المستندات الأطول، ويتبع التعليمات المعقدة، ويتكيف مع الملاحظات الدقيقة.

يوفر Claude مساعدة متقدمة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين الذين يعملون على محتوى موضوعي يدعم تكامل البحث عن الكلمات المفتاحية والالتزام بأدلة أسلوب محددة.

كلود أفضل الميزات

تحرير المحتوى الحالي وتنقيحه بفهم دقيق للأسلوب والنغمة

البحث عن المعلومات وتجميعها من أجل الريادة الفكرية والمحتوى التعليمي

أنشئ تنويعات مختلفة للمحتوى لاختبار أساليب المراسلة المختلفة A/B

اتبع ملخصات المحتوى التفصيلية بدقة واتساق عاليين

قيود كلود

يتطلب مطالبة واضحة للحصول على أفضل النتائج

لا توجد إمكانيات نشر أو توزيع مدمجة

إنشاء محتوى مرئي محدود مقارنة بالمنصات التي تركز على التصميم

تسعير كلود

مجاني : وصول أساسي بحدود استخدام

كلود برو : 20 دولارًا شهريًا لحدود استخدام أعلى وأولوية الوصول

الفريق : 30$/شهرًا لكل مقعد

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كلود

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا تتوفر مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude؟

مراجعة G2 يقول,

الأمر الأكثر فائدة في Claude هو قدرة الذكاء الاصطناعي على التدفق بشكل طبيعي أكثر. يعجبني أن الردود تبدو أشبه بالمحادثة بين البشر. الشيء الآخر الذي يعجبني في Claude هو أن إجاباته سياقية وجذابة. يعجبني أيضًا أنه يحاول تقديم ردود دقيقة ويعترف بحدوده عندما لا يعرف شيئًا ما.

الأمر الأكثر فائدة في Claude هو قدرة الذكاء الاصطناعي على التدفق بشكل طبيعي أكثر. يعجبني أن الردود تبدو أشبه بالمحادثة بين البشر. الشيء الآخر الذي يعجبني في Claude هو أن إجاباته سياقية وجذابة. يعجبني أيضًا أنه يحاول تقديم ردود دقيقة ويعترف بحدوده عندما لا يعرف شيئًا ما.

🧠 حقيقة ممتعة: لسنوات، كان الباحثون في حيرة من أمرهم - لم يؤدِ توسيع نماذج الذكاء الاصطناعي إلى تحسين مهام التفكير. ظل الأداء ثابتًا على الرغم من النماذج الأكبر حجمًا. ما هو الإنجاز؟ مطالبة "سلسلة التفكير". فقد أدى الطلب من الذكاء الاصطناعي "التفكير خطوة بخطوة" أو عرض أمثلة إلى فتح قدرات التفكير الخفية، وكشف عن إمكاناتها الحقيقية.

9. Adobe Express (الأفضل للقوالب الاحترافية واتساق العلامة التجارية)

عبر Adobe Express

يعمل Adobe Express على سد الفجوة بين أدوات التصميم الأساسية والبرامج الاحترافية، مما يمنح المسوقين إمكانات تصميم عالية الجودة دون تعقيد مجموعة Adobe الكاملة.

فهو يجمع بين الأدوات البديهية وأصول Adobe المخزونة والقوالب القابلة للتخصيص، مما يضمن اتساق العلامة التجارية. على عكس Simplified، يتصل Adobe Express مباشرةً ب Photoshop وIllustrator وCreative Cloud، مما يعزز سير العمل وجودة التصميم.

أفضل ميزات Adobe Express

استفد من مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي مع Firefly لإنشاء محتوى آمن تجاريًا دون مخاوف بشأن حقوق النشر

أنشئ مواد متسقة للعلامة التجارية باستخدام مجموعات العلامات التجارية التي تخزن العناصر المرئية

تغيير حجم التصميمات تلقائياً لمختلف المنصات والتنسيقات

تطبيق إجراءات سريعة لإزالة الخلفية والرسوم المتحركة والتحرير في ثوانٍ

قيود Adobe Express

تتطلب بعض الميزات المتقدمة الإلمام بمبادئ التصميم

قد تتطلب ميزات المؤسسات اشتراكًا أوسع من Adobe

تسعير Adobe Express

مجاني : ميزات أساسية وقوالب محدودة للأفراد

الفرق : 4. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للسنة الأولى، و7. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم من السنة الثانية فصاعدًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Adobe Express

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1100 تقييم)

👀هل تعلم؟ 92% من المسوقين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يحسنان من تخصيص المحتوى وكفاءة الحملة.

10. Piktochart (الأفضل لإنشاء الرسوم البيانية والقصص المرئية)

عبر Piktochart

غالباً ما تواجه الفرق صعوبة في تقديم محتوى غني بالبيانات بفعالية عندما تكون محصورة في جداول البيانات أو النصوص. يعمل Piktochart على تبسيط تصور البيانات، وتحويل المعلومات المعقدة إلى رسوم بيانية وتقارير وعروض تقديمية جذابة - دون الحاجة إلى مهارات التصميم.

يتضمن محرره مخططات تفاعلية ومولدات خرائط وأدوات متخصصة مصممة لسرد قصص البيانات. على عكس أدوات التصميم العامة في Simplified، يجعل Piktochart المعلومات المعقدة واضحة ومقنعة بصريًا. وبفضل القوالب المخصصة وميزات التصور المتقدمة، يضمن أن يكون المحتوى المستند إلى البيانات متاحًا ومؤثرًا في نفس الوقت.

أفضل ميزات Piktochart

استخدم العناصر التفاعلية لإشراك الجمهور في معلوماتك

الوصول إلى قوالب خاصة بالصناعة لتلبية احتياجات تصور البيانات المختلفة

حافظ على الاتساق المرئي مع عناصر العلامة التجارية المحفوظة وأنظمة الألوان

تصدير بتنسيقات متعددة للعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية والمواد المطبوعة

قيود Piktochart

يمكن أن يكون للتخصيص المتقدم منحنى تعليمي أكثر حدة

تتطلب بعض ميزات تصوُّر البيانات خططاً أعلى مستوى

تسعير Piktochart

مجاني : الميزات الأساسية مع علامة Piktochart المائية

محترف : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات : 49$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Piktochart

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

من التبسيط إلى الشحن الفائق: ClickUp هو قوتك التسويقية

يمكن للبديل المناسب Simplified أن يحول عملياتك التسويقية وأتمتة إنشاء المحتوى وتعزيز تعاون الفريق. تقدم كل أداة قمنا باستكشافها نقاط قوة فريدة من نوعها.

يعتمد اختيارك المثالي على احتياجاتك الخاصة وحجم فريقك وأولويات سير العمل. بالنسبة لمعظم فرق التسويق التي تبحث عن حل شامل حقاً، يقدم ClickUp الحزمة الأكثر اكتمالاً، حيث يجمع بين إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع وأدوات التعاون الأخرى في منصة واحدة.

هل أنت مستعد لتحويل سير عملك التسويقي؟

سجِّل في ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكن أن يرتقي بعملية إنشاء المحتوى وتعاون فريق العمل لديك.