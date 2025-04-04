ليوناردو AI مقابل Midjourney: أي من مولدات الذكاء الاصطناعي الفنية أفضل؟

مرر عبر أي منصة تواصل اجتماعي، وسترى السؤال نفسه يظهر تحت مقاطع الفيديو والأعمال الفنية: "هل هذا حقيقي أم ذكاء اصطناعي؟

كمجتمع، وصلنا رسمياً إلى العصر الذي أصبحت فيه الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مذهلة ومقنعة لدرجة أنه حتى الفنانين الرقميين المخضرمين يجب أن يقوموا بالتقاط صور مزدوجة.

هذه أخبار رائعة لمنشئي المحتوى الذين يريدون المزيد من الخيارات وجودة صور أفضل وتخصيص متقدم. التحدي الوحيد المتبقي هو اختيار مولد فن الذكاء الاصطناعي المناسب لتلبية احتياجاتك بشكل مثالي.

وهنا يأتي دور هذا الدليل. نحن نقارن بين ليوناردو AI و Midjourney، وهما اثنان من مولدات الصور الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لمعرفة أيهما يلبي متطلباتك على أفضل وجه.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي نظرة عامة سريعة على كيفية اختلاف ليوناردو AI و Midjourney في وظائفهما والأداة التي يمكنك اختيارها لمتطلبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك: تم تصميم ليوناردو AI من أجل الدقة ، حيث يوفر تخصيصًا متقدمًا وإعدادات خصوصية وسير عمل منظم، مما يجعله مثاليًا للمحترفين الذين يحتاجون إلى التحكم في عمليتهم الإبداعية

يزدهر برنامج Midjourney في التعبير الفني -يقدم مرئيات مذهلة وغير متوقعة من خلال أداة Discord التي يحركها المجتمع وأداة مستقلة

إذا كنت تقدّر التحكم في كل التفاصيل، فإن ليوناردو AI هو الخيار المناسب لك. أما إذا كنت تفضل نهجًا عضويًا تجريبيًا أكثر، فإن Midjourney هو ما يناسبك

أدوات العصف الذهني، والمرئيات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، و إدارة المهام، والتعاون السلس يعمل ClickUp على سد أوجه القصور في كلا التطبيقين - من خلال، والمرئيات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، و، والتعاون السلس

ما هو ليوناردو AI؟

ليوناردو AI يجعل توليد فن الذكاء الاصطناعي بسيطًا جدًا. يمكنك كتابة مطالبة نصية، والاختيار من بين الأنماط الفنية المحددة مسبقًا، وضبط التباين والأبعاد، أو حتى تحميل الصور المرجعية. في المقابل، يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الصور ومقاطع الفيديو والرسوم التوضيحية - بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحسين جودة الصور الموجودة.

عبر ليوناردو AI

النتائج واضحة بشكل عام، مع صور عالية الجودة وكمية لا بأس بها من التفاصيل. يجد العديد من المستخدمين أن مخرجات الصورة النهائية قوية بصريًا، ولكن بعض منشئي فنون الذكاء الاصطناعي يفضلون استخدام برامج تحرير أخرى بدلاً من الاعتماد على أدوات ليوناردو AI المدمجة.

ليوناردو AI هو أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين مع واجهة سهلة، ولكن ما إذا كانت المنصة المناسبة لك التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعتمد على مقدار التحرير اللاحق الذي ترغب في القيام به.

💡 نصيحة احترافية: استكشف أهم اتجاهات التصميم الجرافيكي - من الواقعية المفرطة ثلاثية الأبعاد إلى الصور الإبداعية المستوحاة من الطبيعة - وتعلم كيفية استخدامها للارتقاء بالهوية المرئية لعلامتك التجارية.

ميزات ليوناردو AI

يمكن أن تكون مولدات الذكاء الاصطناعي الفنية ناجحة أو خاطئة - إما أن تحصل على شيء مثير للإعجاب أو صورة تبدو غير واضحة بعض الشيء، خاصة مع تفاصيل مثل اليدين وملامح الوجه. يحاول Leonardo AI الموازنة بين الأتمتة والتحكم، مما يمنح المستخدمين مزيجًا من أدوات توليد الصور وخيارات التخصيص. إليك ما يقدمه:

1. إنشاء الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع التحكم المستند إلى المطالبة

يتيح لك Leonardo AI إنشاء صور عن طريق إدخال مطالبة نصية، واختيار الأنماط الفنية، وتعديل المعلمات مثل التباين والأبعاد. على الرغم من أن النتائج عادةً ما تكون حادة وذات جودة صورة جيدة، إلا أنها لا تتبع دائمًا المطالبات بالضبط، مما يعني أنك قد تحتاج إلى محاولات متعددة للحصول على ما تريد.

2. لوحة AI Canvas للتحرير في الوقت الفعلي

إذا ظهرت الصورة بشكل صحيح تقريبًا ولكنها تحتاج إلى تغييرات صغيرة، تتيح لك لوحة ليوناردو AI Canvas من ليوناردو AI تعديل العناصر في الوقت الفعلي. إنها ليست مجموعة تحرير كاملة، ولكنها تساعدك في التحسينات الأساسية مثل تعديل الألوان أو إصلاح التناقضات الطفيفة.

عبر ليوناردو AI

3. نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا لتناسق الأسلوب

بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على مظهر متناسق عبر صور متعددة، يرتقي ليوناردو AI إلى المستوى التالي من خلال توفير نماذج ذكاء اصطناعي مدربة مسبقًا تتبع قواعد تصميم محددة. يعد هذا مفيدًا لمصممي الجرافيك أو الشركات التي تنشئ صورًا تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وتحتاج إلى الحفاظ على اتساق العلامة التجارية.

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4. ترقية الصور وتحسينات التفاصيل

يتضمن Leonardo AI أداة ترقية تعمل على تحسين جودة الصورة وإصلاح الأخطاء الصغيرة. يحاول تحسين التفاصيل مثل ملامح الوجه والأنسجة، ولكنه ليس مثاليًا - لا يزال بعض المستخدمين يفضلون البرامج الخارجية لإجراء اللمسات النهائية.

5. الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات للمطورين

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج توليد الأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي في مشاريعهم الخاصة، يوفر ليوناردو AI واجهة برمجة تطبيقات. هذه الميزة مناسبة للشركات والمطورين أكثر من المستخدمين العاديين.

عبر ليوناردو AI

تسعير ليوناردو للذكاء الاصطناعي

فيما يلي خطط تسعير ليوناردو للذكاء الاصطناعي التي قد تساعدك على اتخاذ قرار مستنير بشأن المنصة التي تختارها:

خطة مجانية

خطة المبتدئ : 10 دولارات شهريًا

خطة الحرفي : 24 دولارًا شهريًا

خطة مايسترو : 48 دولارًا شهريًا

خطة المؤسسة: التسعير المخصص

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📮ClickUp Insight: 11% من المستجيبين لدينا يستفيدون من الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني والتفكير. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى سبورة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل سبورة ClickUp Whiteboards، والتي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، ما عليك سوى أن تطلب من مُنشئ صور الذكاء الاصطناعي إنشاء صورة مرئية بناءً على طلبك. إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يمكّنك من وضع الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

ما هو ميدجورني؟

Midjourney هي واحدة من أشهر أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، ولسبب وجيه. فهي تتميز بقدرتها على إنشاء صور مفصلة للغاية ومتنوعة من حيث الأسلوب - سواء كانت رسومًا توضيحية أو فنًا مفاهيميًا أو مناظر طبيعية سريالية أو صورًا مستوحاة من الرسوم المتحركة.

عبر ميدجورني

على عكس بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للمصممين، تميل Midjourney بشكل كبير إلى التعبير الفني بدلاً من المخرجات الواقعية للغاية.

اكتسبت Midjourney الاهتمام في الأصل لتشغيلها بالكامل من خلال Discord، لكنها تقدم الآن واجهة تعمل بكامل طاقتها على الويب تجعل إنشاء الصور أكثر سهولة.

يمكنك ببساطة التوجه إلى موقع Midjourney على الويب وإدخال مطالبتك ومشاهدة السحر يتكشف - لا حاجة لخوادم الدردشة. وقد أتاح ذلك المنصة للمستخدمين الذين يفضلون مساحة إنشاء أنظف وأكثر تركيزًا.

وكما قال مؤسس Midjourney ديفيد هولز: "نحن نرى هذه التقنية كمحرك للخيال. "

💡 نصيحة احترافية: يبدأ الفن الرائع بفكرة رائعة - ولكن مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Midjourney، يعود الأمر كله إلى المطالبة الصحيحة. تعلم كيفية صياغة المطالبة المثالية من خلال هذه الأمثلة على مطالبات Midjourney.

ميزات Midjourney

Midjourney مليء بالأدوات المصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء فن الذكاء الاصطناعي بسهولة. ولكن ما يحبه معظم المبدعين فيه هو أنه يقدم مزيجًا من التنظيم وعدم القدرة على التنبؤ. فيما يلي بعض ميزاته الرئيسية:

1. تحويل النص إلى صورة عبر واجهة الويب

تتيح Midjourney الآن للمستخدمين إنشاء الصور مباشرةً من خلال منصة الويب الخاصة بها، مما يجعل التجربة بأكملها أكثر انسيابية وسهولة في الوصول إليها. لا يزال بإمكانك الانضمام إلى Discord الخاص بهم إذا كنت من محبي التعاون المجتمعي، ولكن إصدار الويب يمنحك مساحة خاصة خالية من التشتيت للتجربة.

عبر ميدجورني

لقد قلل هذا التحديث بشكل كبير من العوائق أمام المستخدمين الجدد، خاصة أولئك الذين ليسوا على دراية بـ Discord أو الذين يفضلون ببساطة واجهة مستخدم أكثر تقليدية.

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2. تنقية الصور التكرارية

هل سبق لك أن حصلت على صورة تم إنشاؤها بشكل صحيح تقريبًا ولكنها تحتاج إلى بعض التعديلات؟ يتيح لك Midjourney إعادة تدوير الصور لإنشاء أشكال فنية مختلفة بناءً على مطالبتك الأصلية.

عبر ميدجورني

يمكنك أيضًا استخدام الخيار U (ترقية) لتحسين صورة أو الزر V (تنويعات) للحصول على إصدارات معدلة قليلاً. على الرغم من أن هذه الأداة مفيدة، إلا أنها لا تزال تعتمد على الحظ - قد تحتاج إلى بضع جولات للحصول على ما تتخيله بالضبط.

💡 نصيحة احترافية: اكتشف كيف تعمل مطالبات الذكاء الاصطناعي الفنية على تحويل الإبداع الرقمي. فهي تمكّن الفنانين والمصممين من إنشاء صور مذهلة دون عناء باستخدام أدوات مثل Midjourney وDALL-E 2.

3. الأسلوب والتخصيص الفني

تتيح Midjourney للمستخدمين تعديل الأنماط الفنية عن طريق إضافة معلمات إلى مطالباتهم. هل تريد جمالية السايبربانك السيبرانية؟ لوحة زيتية عتيقة؟ صورة مفصلة بنسيج شديد الواقعية؟ يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع ذلك - على الرغم من أنه يميل أحيانًا إلى السريالية، سواء أردت ذلك أم لا.

🍪 مكافأة: تم تصميم وضع Niji في Midjourney لمحبي الأنيمي. فهو يوفر صورًا تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تشبه تلك الموجودة في أفلام Studio Ghibli.

4. وضع التخفي (للمستخدمين المحترفين والميجا)

عبر ميدجورني

أحد الجوانب السلبية الرئيسية لمنصة Midjourney التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هو أن كل صورة تنشئها تكون عامة بشكل افتراضي. إذا كنت تعمل على شيء سري أو لا تريد أن تنتشر أعمالك الفنية ليراها الآخرون، فستحتاج إلى الاشتراك في باقة ذات مستوى أعلى للوصول إلى وضع التخفي.

💡 نصيحة احترافية: قد يكون العثور على مولد صور الذكاء الاصطناعي المناسب أمرًا محبطًا. استكشف أفضل 11 بديلاً لـ Midjourney التي توازن بين الجودة والقدرة على تحمل التكاليف والتحكم الإبداعي.

5. سرعات العرض المستندة إلى وحدة معالجة الرسومات

تقدم Midjourney أوضاع سرعة مختلفة حسب خطة اشتراكك. إذا كنت مشتركًا في الخطة الأساسية، فسيقتصر وقت إنشاء صور الذكاء الاصطناعي على بضع ساعات شهريًا. الخطط الأعلى تفتح لك الوضع السريع (لمعالجة أسرع) ووضع الاسترخاء (أبطأ ولكن غير محدود).

✍🏻 ملاحظة: يوجد أيضًا وضع Turbo Mode للمستخدمين الذين لا يتحلون بالصبر، ولكنه يستهلك وقت وحدة معالجة الرسومات بسرعة مضاعفة.

تسعير ميدجورني

مع كل هذا الحديث عن خطط الاشتراك، دعنا نحلل مستويات تسعير Midjourney:

الخطة الأساسية : 10 دولارات شهريًا

الخطة القياسية : 30$/شهرًا

الخطة الاحترافية : 60$/شهرًا

الخطة الضخمة: 120 دولارًا شهريًا

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ليوناردو AI مقابل Midjourney: مقارنة الميزات

في حين أن هذه المنصات تقدم نتائج رائعة لمنشئي صور الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تتبع أساليب مختلفة للإبداع. على سبيل المثال، يركز ليوناردو للذكاء الاصطناعي على التخصيص، بينما تعد Midjourney أكثر من مجرد أداة فنية.

حان وقت المواجهة. دعنا نقارن بين ميزاتهما الرئيسية ونرى أين تتفوق كل منصة.

الميزة رقم 1: تخصيص الصور والتحكم فيها

يمنح ليوناردو AI المستخدمين تحكمًا واسعًا في توليد الصور. يمكنك تدريب نماذج مخصصة، وتعديل المعلمات مثل الإضاءة وكثافة ضربات الفرشاة، وحتى تطبيق مطالبات سلبية لاستبعاد العناصر غير المرغوب فيها.

من ناحية أخرى، تعتمد Midjourney بشكل كبير على الهندسة السريعة. في حين أنه يوفر بعض التخصيص (على سبيل المثال، نسب العرض إلى الارتفاع، ومستويات الأسلوب)، لا يمكن للمستخدمين ضبط النماذج بدقة كما يمكنهم ذلك مع ليوناردو AI.

🏆 الفائز: ليوناردو AI، بأدوات التخصيص المتقدمة والنماذج المدربة مسبقًا وعناصر التحكم المضبوطة بدقة

✨ الأفضل ل:

ليوناردو AI : المصممون المحترفون وفرق العلامات التجارية ومطورو المنتجات الذين يحتاجون إلى مخرجات دقيقة يمكن التنبؤ بها

ميدجورني: الفنانون الرقميون والرسامون ومبتكرو المفاهيم الذين يستمتعون بالنتائج العضوية وغير المتوقعة

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الميزة رقم 2: سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول

يوفر ليوناردو AI واجهة قائمة على الويب مع لوحة تحكم بديهية، مما يسهل على المبتدئين إنشاء الصور دون خبرة سابقة. جميع عناصر التحكم مصنفة بوضوح، ويمكن للمستخدمين ضبط الصور باستخدام أشرطة التمرير والقوائم المنسدلة.

توفر Midjourney الآن أيضًا واجهة تستند إلى الويب، متجاوزةً بذلك إعدادها السابق الذي كان مقتصرًا على Discord فقط. في حين أن مجتمع Discord لا يزال موجودًا لأولئك الذين يستمتعون بالجانب الاجتماعي، فإن تجربة الويب الجديدة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يفضلون سير عمل أنظف وأكثر وضوحًا - لا حاجة لأوامر الدردشة.

🏆 الفائز: يتمتع ليوناردو AI بميزة طفيفة لتخطيطه الملائم للمبتدئين وعناصر التحكم المباشرة في الصور

✨✨ الأفضل لـ:

ليوناردو AI: المبتدئين والشركات وأي شخص يفضل واجهة بسيطة ومنظمة

ميدجورني: الفنانون والمفكرون المرئيون والمستخدمون الذين يرغبون في أدوات الإبداع الخاصة والوصول إلى مجتمع إبداعي نشط

الميزة رقم 3: أسلوب الفن وجودة الإخراج

يتفوق ليوناردو AI في الصور الواقعية والمفصلة للغاية، مما يجعله رائعًا لحالات الاستخدام الاحترافي حيث الواقعية مهمة. تتميز Midjourney بجمالية رسومية وتجريدية فريدة من نوعها، وغالبًا ما تقدم صورًا تشبه الأحلام أو سريالية أو سينمائية.

🏆 الفائز: تعادل! يقدم ليوناردو AI صورًا واقعية وعالية الدقة، بينما تتألق Midjourney في توليد الصور الفنية الإبداعية التي تشبه الأحلام والأسلوب

✨ الأفضل ل:

ليوناردو AI : الشركات والمسوقون ومصممو المنتجات والمهندسون المعماريون الذين يحتاجون إلى الواقعية التصويرية

ميدجورني: فنانو المفاهيم والرسامون والمبدعون الذين يبحثون عن صور تعبيرية أو فنية أو سريالية

الميزة رقم 4: التسعير وإمكانية الوصول

يقدم Leonardo AI فئة مجانية مع 150 رمزًا يوميًا، مما يجعله في متناول المستخدمين العاديين. ومع ذلك، فإن خططه المدفوعة تستخدم نظامًا قائمًا على الائتمان، مما قد يؤدي إلى تكاليف غير متوقعة للمستخدمين الثقيلين.

يتطلب برنامج Midjourney اشتراكًا مدفوعًا للوصول إلى ميزاته ولكنه يقدم أسعارًا مباشرة مع ساعات GPU محددة شهريًا، مما يسهل على المحترفين وضع ميزانية.

🏆 الفائز: Midjourney، مع نموذج الاشتراك البسيط، يضمن للمحترفين تكاليف يمكن التنبؤ بها

✨ الأفضل ل:

ليوناردو AI : الهواة والمستخدمون العرضيون والمستخدمون المستقلون الذين يريدون خيارًا مجانيًا

ميدجورني: المحترفون والوكالات والمبدعون الذين ينشئون كميات كبيرة من أعمال الذكاء الاصطناعي الفنية

الميزة رقم 5: الاستخدام التجاري والخصوصية

يتضمن Leonardo AI وضع التخفي، الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء صور خاصة. وهذا مفيد للشركات أو العاملين المستقلين الذين يتعاملون مع الأعمال الحساسة للعملاء.

الإعداد الافتراضي ل Midjourney عام، مما يعني أن جميع الصور مرئية ما لم تكن تستخدم برنامج Pro أو Megaplan. ومع ذلك، فإن حقوق الاستخدام التجاري أكثر وضوحًا: يجب على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد عن مليون دولار استخدام خطة ذات مستوى أعلى للحصول على حقوق تجارية كاملة.

🏆 الفائز: إنه تعادل! يضمن وضع التخفي في ليوناردو AI ليوناردو AI الخصوصية، بينما توفر Midjourney شروط ترخيص تجارية واضحة للشركات

✨✨ الأفضل لـ:

ليوناردو AI : الشركات والمستقلون الذين يعملون في مشاريع سرية

ميدجورني: المحترفون المبدعون الذين يرتاحون للصور العامة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

الأفكار النهائية: من يجب أن يستخدم ماذا؟

إليك مخطط بسيط سيسهل عليك الاختيار بين الاثنين:

نوع المستخدم ليوناردو AI ميدجورني المبتدئين ✅ واجهة مستخدم سهلة ✅ الواجهة المستندة إلى الويب متاحة المصممون المحترفون ✅ تدريب النموذج المخصص ❌ تحكم أقل الفنانون والرسامون ✅ الواقعية والدقة ✅ حلمي وتجريبي الشركات والمسوقون ✅ اتساق العلامة التجارية والخصوصية ❌ ❌ جميع الصور عامة ما لم تكن على خطط عالية المستوى عشاق الذكاء الاصطناعي المعتادون ✅ الفئة المجانية متاحة ❌ يتطلب اشتراكًا مدفوعًا

ليوناردو للذكاء الاصطناعي مقابل ميدجورني على رديت

يعد Reddit مكانًا رائعًا لقياس رأي الناس في أدوات الذكاء الاصطناعي الفنية. في حالة ليوناردو الذكاء الاصطناعي مقابل ميدجورني، يحصل ليوناردو AI على الكثير من الثناء على واجهة المستخدم البديهية.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشادة بنماذج ليوناردو AI المدمجة ومرونتها - خاصة لأولئك الذين لا يرغبون في التعامل مع تركيبات الطرف الثالث مثل Stable Diffusion. يستمتع العديد من المستخدمين بالقدرة على ضبط الصور باستخدام نماذج ومهام سير عمل مخصصة، واصفين إياه بالبديل القوي للتجارب الإبداعية.

🗣 كما أشار هذا المستخدم:

تتمثل مزايا ليوناردو في: النماذج المملوكة التي تتسم بالبراعة في أنماط التصوير الفوتوغرافي والحساب خارج الجهاز.

تتمثل مزايا ليوناردو في: النماذج المملوكة التي تتسم بالبراعة في أنماط التصوير الفوتوغرافي والحساب خارج الجهاز.

ومع ذلك، يذكر البعض أن نظامها القائم على الائتمان ونموذج الاشتراك يتطلبان تخطيطًا دقيقًا، خاصة للمستخدمين المتكررين.

🚩 لم يتراجع مستخدم Reddit هذا:

بمجرد التسجيل، سيتم خصم الرسوم من حسابك باستمرار، وإذا قمت بتخفيض خطتك في أي وقت، فسيتم فقدان أي رصيد من اشتراكك السابق ذي المستوى الأعلى.

بمجرد التسجيل، سيتم خصم الرسوم من حسابك باستمرار، وإذا قمت بتخفيض خطتك في أي وقت، فسيتم فقدان أي رصيد من اشتراكك السابق ذي المستوى الأعلى.

من ناحية أخرى، فإن Midjourney محبوب بسبب تناسقه الجمالي وقدرته على توليد مرئيات سينمائية مفصلة.

🗣 أبرز مستخدم Reddit:

تحصل MJ باستمرار على أعلى تصنيف لجودة الصور (سواء بالنسبة للواقعية أو الصور الفنية).

تحصل MJ باستمرار على أعلى تصنيف لجودة الصور (سواء بالنسبة للواقعية أو الصور الفنية).

ومع ذلك، يلاحظ بعض مستخدمي ريديتورز أن Midjourney أغلى من مولدات الصور الأخرى للذكاء الاصطناعي في السوق.

🚩 أشار أحد منشورات Reddit:

الباقة الأساسية تسمح فقط ب 200 صورة شهريًا، وهو ما يبدو منخفضًا جدًا بالنسبة لي. إذا كنت مثلي وتحب التجريب، فقد يكون هذا الحد مقيدًا بعض الشيء.

الباقة الأساسية تسمح فقط ب 200 صورة شهريًا، وهو ما يبدو منخفضًا جدًا بالنسبة لي. إذا كنت مثلي وتحب التجريب، فقد يكون هذا الحد مقيدًا بعض الشيء.

كما ترى، لا يوجد "فائز" واحد؛ فالأمر يتعلق بنوع سير العمل الذي يناسب سير عملك الإبداعي بشكل أفضل.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لليوناردو الذكاء الاصطناعي مقابل ميدجورني

من الواضح الآن أن كلاً من ليوناردو AI وMidjourney لديهما نقاط القوة والضعف. إذا كنت تعطي الأولوية للخصوصية، فإنك تخسر تنوع النمط الفني. إذا أعطيت الأولوية للأسلوب، فقد ينتهي بك الأمر بالتضحية بالتخصيص أو القدرة على تحمل التكاليف. الصراع حقيقي.

ولكن ماذا لو لم تكن مضطرًا للاختيار؟ ماذا لو كانت هناك أداة توازن بين كل هذه العوامل بينما تتضاعف كبرنامج تعاون في الوقت الحقيقي للتصميم؟ هذا هو ClickUp بالنسبة لك - تطبيق كل شيء للعمل.

دعنا نبدأ بالعصف الذهني، الخطوة الأولى في أي مشروع إبداعي - تخطيط سير العمل، وتداول الأفكار، وتنسيق فريق التصميم. يبدو الأمر بسيطاً، أليس كذلك؟ خطأ.

غالبًا ما ينتهي بك الأمر بالتعامل مع فوضى من الملاحظات المبعثرة، وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، وزملاء الفريق الذين يسيئون تفسير رؤيتك. وهنا يتدخل ClickUp Whiteboards لإصلاح هذه الفوضى.

يمكنك العصف الذهني مع زملائك في العمل في الوقت الفعلي وربط المحادثات بالإجراءات باستخدام ClickUp Whiteboards

✅ التعاون في الوقت الفعلي: اعملوا معًا من أي مكان، وقوموا بالعصف الذهني بصريًا وشاركوا الملاحظات أثناء التنقل ✅ رسم الأفكار: قم بإنشاء مسودات أولية ولوحات مزاجية وخرائط مفاهيمية وربطها بالمهام ✅ إنشاء صور مدمجة بالذكاء الاصطناعي: استخدم ClickUp Brain لإضفاء الحيوية على أفكارك على الفور

تشير الدراسات إلى أن المرئيات تحسن الفهم بنسبة 400%. هذا هو سبب نجاح ClickUp - يمكنك تصور كل شيء في مكان واحد.

أيضًا، بالحديث عن زملاء العمل الذين يسيئون فهم رؤيتك، ستشعر بذلك أكثر عندما تشرح مفهومًا ما لمصمم الجرافيك. فهم ببساطة لا يعرفون ما الذي تفكر فيه بالضبط في رأسك.

لذا، بدلاً من كتابة أوصاف طويلة أو لعب لعبة لا نهاية لها من "خمن ما أعنيه"، دع ClickUp Brain يقوم بالعمل.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل اللوحات البيضاء

📌 مثال : لنفترض أنك مدير تسويق تستعد لإطلاق منتج وتحتاج إلى مفهوم مرئي مقنع لحملتك. بدلًا من انتظار المصممين لتفسير أوصافك الغامضة، يمكنك استخدام ClickUp Brain لتوليد صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الفور تتطابق مع رؤيتك - مباشرةً داخل ClickUp Whiteboards. يمكنك التعاون في الوقت الفعلي مع فريقك، وتنقيح الصور المرئية باستخدام تعديلات الذكاء الاصطناعي الفورية، وتحويل المفهوم النهائي إلى مهام قابلة للتنفيذ.

في الواقع، ليس عليك أن تبدأ من الصفر. تقدم ClickUp أكثر من 1000 قالب معدة مسبقًا، بما في ذلك قالب السبورة الجديد من ClickUp، الذي يمنحك مزيجًا مثاليًا من الهيكلية والمرونة لتنظيم عمليتك الإبداعية.

وأخيراً، لا يتوقف الإبداع عند حد التفكير، بل يحتاج إلى التنفيذ. تربط ClickUp Whiteboards أفكارك مباشرةً بسير عملك عبر ClickUp لفرق التصميم.

غالبًا ما تعاني مشاريع التصميم المشتركة بين الأقسام من الفوضى والإحباط بسبب الطلبات والملاحظات المجزأة. يقضي حل التصميم من ClickUp على هذه الفوضى من خلال توفير محور مركزي لسير عمل التصميم بالكامل.

إليك الطريقة:

إدارة مركزية للطلبات: تنظيم جميع طلبات التصميم الواردة في مكان واحد عبر تنظيم جميع طلبات التصميم الواردة في مكان واحد عبر مهام ClickUp Tasks، مما يضمن عدم ضياع أي شيء

أدوات تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي: أنشئ على الفور رحلات المستخدم والشخصيات وموجزات التصميم باستخدام ClickUp Brain

ملاحظات وموافقات مبسطة: قم بتعليق التعليقات التوضيحية على التصميمات وتسجيل الملاحظات عبر قم بتعليق التعليقات التوضيحية على التصميمات وتسجيل الملاحظات عبر ClickUp Clips، وتضمين ملفات Figma و InVision، وتسريع عمليات التوقيع

تكامل سلس: تكامل مع أكثر من 1000 أداة (Slack وMiro وFigma وGoogle Suite وغيرها)، مما يسهل سير عمل التصميم الخاص بك

حالة المهمة والتعيين: اطلع على حالة كل مهمة تصميم وقم بتعيين مصممين رئيسيين بسهولة.

اتصال مركزي: استخدم تعليقات المهام استخدم تعليقات المهام ومحادثة ClickUp Chat للتداول والتفويض، مما يلغي البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا

ليوناردو وميدجورني يقومان بالأعمال الفنية - كليك أب يقوم بكل شيء

يعد ليوناردو AI و Midjourney رائعين لإنشاء صور مذهلة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي - ولكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ العصف الذهني، والتنقيح، والتخطيط، والتعاون، والتنفيذ الفعلي للأفكار؟ هذا هو المكان الذي تحتل فيه ClickUp الصدارة.

لخص مدير العمليات في منصة تسويق B2B AI bees جيسون إرماك مدير العمليات في منصة تسويق B2B AI bees:

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنها ذروة العمل التعاوني وقد تحسنت في هذا الجانب، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة.

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنها ذروة العمل التعاوني وقد تحسنت في هذا الجانب، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة.

من اللوحات البيضاء التي تبعث الحياة في الأفكار إلى ClickUp Brain للصور الفورية التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام التي تبقي كل شيء على المسار الصحيح - يحول ClickUp الإبداع إلى عمل دون الحاجة إلى الذهاب والإياب. بالإضافة إلى ذلك، مع التعاون في الوقت الفعلي وأكثر من 1000 نموذج، يمكنك الحصول على هيكلية بدون فوضى.

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